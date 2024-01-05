Trello vs. ClickUp: Melyik projektmenedzsment eszköz működik a legjobban 2025-ben?

Kérdezzen meg egy projektmenedzsert, és ő megmondja, hogy egy projekt vezetése olyan, mintha egyszerre több Rubik-kockát próbálna meg megoldani.

Számos tényező játszik szerepet. De az egyik tényező, amely döntő különbséget jelenthet a projekt sikere és katasztrofális kudarca között, az a projektmenedzsment szoftver.

Annyi megoldás áll rendelkezésre a feladatok és projektek kezeléséhez, az egyszerű teendőlistás alkalmazásoktól a saját kezűleg összeállítható, kódolás nélküli platformokig, hogy a lehetőségek száma végtelen. Az egyik kiválasztása bonyolult feladat, és a tét nagy.

Segítünk eldönteni, melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb 2024-ben.

Ehhez két piacvezető eszközt, a Trellót és a ClickUp-ot állítottuk egymással szembe.

Áttekintjük mindkét eszköz funkcióit, árait és a Reddithez hasonló platformokon található nyilvános értékeléseket, hogy Ön őszinte képet kapjon mindkét projektmenedzsment eszközről, és kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Mi az a ClickUp?

Tekintse meg az összes projektmenedzsment munkafolyamatát a ClickUp-on

A ClickUp egy testreszabható együttműködési, projektmenedzsment és munkaterület-kezelési platform. Kiterjedt funkcióival, mint például a feladatkövetés, a célkitűzés, a dokumentumszerkesztés, a wikik és a CRM funkciók, a projektmenedzsereknek mindent megad, amire szükségük van, egyetlen eszközben.

Az all-in-one termelékenységi szoftverplatform számos felhasználási lehetőséget kínál minden területen dolgozó szakemberek számára: ötletek kidolgozása, csapatmunkában való együttműködés, dokumentumok és prezentációk készítése, a projekt előrehaladásának nyomon követése és még sok más.

A ClickUp az egyik leginkább együttműködésre alkalmas és testreszabható eszköz a piacon, amely elég rugalmas ahhoz, hogy minden projektmenedzsment keretrendszerhez illeszkedjen.

Az egyszerű funkcióktól, mint például a Kanban táblák, a feladatkezelés és az időkövetés, a fejlett automatizálásig, a beépített munkafolyamatokig és a genAI-alapú alkalmazásokig, a platform számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a projektmenedzsmentet.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást a ClickUp legjobb projektmenedzsment funkcióira, és arra, hogy ezek hogyan segítenek Önnek céljainak, feladataiknak és erőforrásainak hatékony kezelésében.

Kanban táblák

Készítsen kanban stílusú táblákat a ClickUp-ban, hogy azok illeszkedjenek a projekt munkafolyamatához.

A Kanban az egyik legrégebbi és legnépszerűbb projektmenedzsment keretrendszer. Egyszerűen használható és könnyen alkalmazkodik. A legfontosabb, hogy segít az egész projektet egy képernyőn áttekinteni, így a haladás nyomon követése sokkal könnyebbé válik.

A ClickUp már a Free csomagjában is Kanban táblákat kínál. A nézet olyan funkciókkal rendelkezik, mint a személyre szabott csoportok (ahol a feladatokat csoportok szerint tekintheti meg, például a megbízott, a határidő és mások szerint), a drag-and-drop (a feladatok oszlopok közötti áthelyezéséhez) és az Everything View (egy irányítópult, ahol az összes tábláját egy helyen láthatja).

Automatizálás

Állítson be egyedi automatizálásokat a ClickUp-ban az ismétlődő feladatokhoz, és takarítson meg időt!

A projektmenedzsment szoftverek használatának számos előnye közül az egyik az időmegtakarítás. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, lehetővé teszik a ismétlődő feladatok automatizálásával a felesleges munkák kiküszöbölését – legyen szó állapotfrissítésekről, határidő-emlékeztetőkről vagy projektátadásokról. A ClickUp több mint 100 automatizálási lehetőséget kínál, így a csapatok azokra a feladatokra koncentrálhatnak, amelyek valóban előreviszik a munkát.

Több mint 50 triggerekkel és magas szintű testreszabási lehetőségekkel perceken belül automatizált munkafolyamatokat hozhat létre. Ráadásul a ClickUp AI olyan funkciókkal rendelkezik, mint a feladatösszefoglalók és az alfeladatok létrehozása, amelyekkel egyszerűsítheti a projektmenedzsmentet – anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

Feladatkezelés

A ClickUp segítségével egyetlen nézetben tekintheti meg a feladatokat és a projektterveket.

A ClickUp feladatkezelése mind a szervezési, mind az együttműködési igényeket kielégíti . Hozzon létre alfeladatokat, hogy a nagyobb feladatokat kezelhető lépésekre bontsa; használjon egyéni mezőket a releváns feladatinformációk hozzáadásához; a csekklisták segítségével tartsa szem előtt céljait; egyéni állapotokkal frissítse a feladat előrehaladását; és szűrőkkel tekintse meg feladatait úgy, ahogyan Ön szeretné.

Továbbá a ClickUp együttműködési funkciói, mint például a videofelvétel, a megjegyzések és a ClickUp Chat, megkönnyítik, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Végül a projektgazdák a ClickUp időkövetési és függőségi címkézési funkcióinak segítségével jobban eloszthatják az erőforrásokat az ütemtervek és prioritások értékelésével.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület tagonként.

Mi az a Trello?

via Trello

A Trello egy olyan projektmenedzsment eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik esküsznek a Kanban táblákra. 2017-ben az Atlassian vásárolta meg, amely olyan együttműködési szoftvercsomagok fejlesztéséről ismert, mint az Atlas, a JIRA és a Confluence.

A Trello leginkább kis csapatok és szabadúszók számára alkalmas, intuitív felületéről és egyszerű feladatkövetéséről ismert.

A Trello legfontosabb funkciói között szerepelnek a nézetek (a projektek idővonal, táblázat, naptár stb. formájában történő megtekintéséhez), sablonok (a termékbevezetésektől és a potenciális ügyfelek nyomon követésétől a házvásárlásig mindenhez), valamint a Power-ups (plug-inek a Trello és más eszközök összekapcsolásához).

A Trello funkciói

Vessünk egy mélyebb pillantást a Trello néhány népszerű funkciójára, és arra, hogy azok hogyan segítik a projektmenedzsereket a feladatkezelés egyszerűsítésében és a projektek nyomon követésében.

Trello táblák

via Trello

A táblák a Trello alapvető funkciói, amelyek Kanban-stílusú projektek létrehozására használhatók. Három fő blokkból állnak: táblák a teljes projekt áttekintéséhez, listák a kapcsolódó feladatok csoportjához és kártyák az egyes feladatok részleteivel.

A Trello legegyszerűbb Kanban-tábla sablonja A táblák a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” , amelyek segítenek nyomon követni a projekt feladatait a különböző szakaszokban. A feladat előrehaladtával a feladatlapokat az egyes listákra húzhatja. Emellett minden feladathoz hozzáadhat határidőket, leírásokat, mellékleteket és tagokat.

Butler Automation

A ClickUp-hoz hasonlóan a Trello is rendelkezik egy Butler nevű, kódolás nélküli automatizálási eszközzel. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi szabályokat hozzanak létre bizonyos műveletek végrehajtásához, például egy feladatlap másik listába való áthelyezéséhez és egy felhasználóhoz való hozzárendeléséhez.

A Butler a Trellót más alkalmazásokkal, például a Slackkel vagy az e-mailekkel is integrálhatja. Ha az automatizálást manuálisan szeretné futtatni, létrehozhat egy gombot, és hozzáadhatja azt egy feladatlaphoz. A gombra kattintva elindul a testreszabott automatizálás.

Feladatkezelés

via Trello

A Trello feladatkezelése hasonló a teendőlista-alkalmazások használatához. Feladatokat ad hozzá a listához, prioritási szinteket állít be az egyes feladatokhoz, szükség szerint címkéket ad hozzá, és a megjegyzések funkcióval tájékoztatja a csapat tagjait a feladat előrehaladásáról.

A feladatok különböző módon is megtekinthetők: naptár, térkép vagy táblázat nézetben.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hó felhasználónként

ClickUp kontra Trello: funkciók összehasonlítása

Mielőtt összehasonlítanánk a ClickUp és a Trello funkcióit, íme egy rövid összefoglaló arról, hogy melyik eszköz melyik területen nyújtja a legjobb teljesítményt.

A ClickUp legismertebb tulajdonságai

Fejlett feladatkezelés: A ClickUp kiterjedt feladatkezelési funkciókkal rendelkezik, mint például feladatok, alfeladatok, ellenőrzőlisták, feladatütemezés és agilis módszertanok.

Testreszabható projekt-dashboardok: A dashboardot több mint 50 widget segítségével testreszabhatja, például diagramokkal, sprintekkel és egyebekkel, hogy mélyreható betekintést nyerjen különböző komplex projektekbe.

Valós idejű együttműködési eszközök: A ClickUpban több csatornán keresztül is kommunikálhat, például feladatmegjegyzések, e-mailek, videoklipek és azonnali csevegés segítségével.

Jelentések és célkövetés: A ClickUp Goals lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy heti célokat, OKR-eket és sprint ciklusokat állítsanak be a haladás méréséhez.

Erőforrás-kezelő eszközök: Az időkövetés és a feladatok függőségeihez hasonló funkciók lehetővé teszik a projektcsapatok számára, hogy megbecsüljék a feladatok időtartamát, és ennek megfelelően osszák el az erőforrásokat.

Beépített munkafolyamatok és automatizálás: A ClickUp több mint 100 beépített munkafolyamattal és automatizálási funkcióval rendelkezik az ismétlődő feladatok kezeléséhez, például a feladatállapotok megváltoztatásához, a feladatok kiosztásához és egyebekhez.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

A Trello legismertebb tulajdonságai:

Kanban táblák: A könnyen használható, drag-and-drop táblák funkcióval még a kezdők is könnyedén létrehozhatnak Kanban táblákat és nyomon követhetik a projekteket.

Egyszerű feladatkezelés: A Trello feladatkezelő funkciói, például a listák és kártyák megkönnyítik a feladatok szervezését és a haladás nyomon követését.

Automatizálás és bővítmények: A Butler by Trello segítségével a felhasználók könnyedén létrehozhatnak egyedi funkciókat, és integrálhatják a Trellót más munka- és A Butler by Trello segítségével a felhasználók könnyedén létrehozhatnak egyedi funkciókat, és integrálhatják a Trellót más munka- és csapatalkalmazásokkal , például a Gmail-lel, a Slackkel és másokkal.

A munkafolyamat átláthatósága: A fizetős csomagokban a felhasználók a Board gyűjtemények segítségével különböző kritériumok alapján csoportosíthatják a táblákat, és átláthatóságot nyerhetnek a munkafolyamatokba.

Sablonok: A Trello több mint 100 A Trello több mint 100 projektmenedzsment sablonnal rendelkezik minden csapat és felhasználási eset számára, amelyek kiindulási pontként használhatók új projektek létrehozásakor.

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

Most pedig nézzük meg a ClickUp és a Trello funkciók közötti összehasonlítást, hogy lássuk, hogyan teljesítenek egymáshoz képest.

1. Kanban táblák

Dolgozzon együtt projektcsapatával a ClickUp Kanban táblájával

A Kanban eszközök elengedhetetlenek minden projektmenedzsment szoftverhez. A ClickUp és a Trello egyaránt kínál Kanban nézeteket, bár a felhasználói élmény és a funkcionalitás eltérő.

ClickUp

A ClickUp robusztus Kanban funkciókkal rendelkezik, mint például táblák, egyéni projektnézetek, és akár egy munkaterület szintű „Minden nézet” is, amelyen az összes projektje egy ablakban látható. A ClickUp AI segítségével automatikusan létrehozhat Kanban táblákat a projektekhez megfelelő oszlopokkal és alfeladatokkal.

Trello

A Kanban táblák a Trello alapértelmezett projektnézete, amely lehetővé teszi bármely projekt nyomon követését listák és feladatlapok kombinációjával. Címkék segítségével meghatározhatja az egyes feladatok prioritását vagy állapotát. A táblagyűjtemények segítségével a táblákat csoportokba is rendezheti.

Melyik eszköz rendelkezik jobb Kanban táblákkal: a ClickUp vagy a Trello?

Nincs kétség: a ClickUp egyértelműen nyertes, és ennek több oka is van. Hatékony AI-asszisztenssel rendelkezik; az Everything View funkcióval könnyedén áttekintheti az összes projektjét; és ami a legfontosabb: a ClickUp ingyenes csomagjában korlátlan számú táblát biztosít. A Trello ingyenes csomagjában csak öt táblát biztosít.

2. Automatizálás

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és takarítson meg időt a ClickUp segítségével

Az automatizált munkafolyamatok és integrációk nagyban hozzájárulnak a projektcsapat hatékonyságának javításához. Mind a ClickUp, mind a Trello lehetővé teszi a csapatok számára több művelet automatizálását.

ClickUp

A ClickUpban kétféle módon automatizálhatja a munkát: a beépített automatizálás vagy a ClickUp AI használatával. A ClickUp könyvtárban található beépített automatizáláson kívül több mint 50 triggert és műveletet címkézhet a ClickUpban. Végül pedig integrációk segítségével összekapcsolhatja a ClickUpot harmadik féltől származó alkalmazásokkal, hogy automatizálja az alkalmazások közötti munkafolyamatokat.

Ezeket az automatizálásokat használhatja ismétlődő feladatok kezelésére, például állapotok megváltoztatására, feladatok listákhoz rendelésére és a megbízottaknak a határidőkkel kapcsolatos emlékeztetésére.

Ha segítségre van szüksége kreatív feladatokhoz, próbálja ki a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztensét, amely fel van készülve feladatok frissítésének megírására, kommentek és dokumentumok összefoglalásának elkészítésére, alfeladatok létrehozására és még sok másra.

Trello

A Butler by Trello segítségével kezelheti az automatizálásokat a Trello-n belül. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a szabályok, gombok és ütemezett parancsok, a Butler lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi automatizálásokat hozzanak létre az ismétlődő feladatok automatizálására, a befejezett feladatok archiválására és egyebekre.

A Butler és a Trello power-upokat együtt is használhatja, hogy a Trellót integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel, e-mailekkel és másokkal.

ClickUp vs. Trello: Melyik eszköz kínál hatékonyabb automatizálási lehetőségeket?

Ez a kör is a ClickUp javára dől el. Ennek két fő oka van: a beépített munkafolyamat-automatizálási könyvtár és a generatív AI-képességek. Ezeknek köszönhetően a ClickUp automatizálása sokkal testreszabhatóbb és hatékonyabb, mint a Trello esetében.

3. Projektmenedzsment

Válasszon a ClickUp több mint 15 nézetéből a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp és a Trello piaci vezetőinek magasak az elvárások a projektmenedzsment funkciók terén.

Vessünk egy pillantást arra, hogy mindkét eszköz hogyan egyszerűsíti a projektmenedzsmentet.

ClickUp

A ClickUp „all-in-one” módon közelíti meg a feladatkezelést – egyetlen platformon belül olyan kiterjedt funkciókat kap, mint alfeladatok, ellenőrzőlisták, időkövetés és még sok más, nincs szükség más alkalmazásra. A ClickUp emellett számos nézetet is kínál, például Gantt-diagramokat, Kanban-táblázatokat, sprinteket, idővonalakat és egyéb egyéni nézeteket, hogy mindig naprakész legyen a projekt előrehaladásáról.

Trello

A Trello egyszerűbb megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmenthez, és az alapvető feladatkezelési funkciókhoz és a Kanban keretrendszerhez ragaszkodik. A Trello különböző nézeteket is kínál, például naptárakat és táblázatokat, de nem rendelkezik a ClickUp által kínált széles körű funkciókkal.

ClickUp vs. Trello: Melyik a projektmenedzsment erőműve?

A győztes – nem meglepő módon – a ClickUp! 🥇

Miért? Kiterjedt feladatkezelési funkciók és a különböző projektmenedzsment keretrendszerek támogatása, nem csak a Kanban.

4. Együttműködés

Kommunikáljon hatékonyan csapatával a ClickUp együttműködési funkcióival

A legtöbb csapat a projektmenedzsment alkalmazást használja az állapotfrissítések közlésére, a pontosítások megszerzésére, valamint a függőségek és akadályok kezelésére. Egy jó projektmenedzsment szoftvernek meg kell könnyítenie a csapatok együttműködését – mind valós időben, mind aszinkron módon.

ClickUp

Mivel a ClickUp egy kombinált projekt- és munkaterület-kezelő eszköz, számos beépített kommunikációs funkcióval rendelkezik: megjegyzések, @említések, ClickUp Chat, e-mail (a ClickUp-on belül!) és natív videoklip-felvétel. Soha nem kell másik alkalmazásra váltania csak azért, hogy e-mailben küldjön frissítést vagy rögzítsen egy rövid magyarázó videót!

Trello

A Trello minden feladathoz megjegyzésszálat biztosít a haladás nyomon követéséhez és a frissítések közléséhez. A fejlett kommunikációs lehetőségekhez, például csevegéshez, jóváhagyásokhoz vagy szavazáshoz azonban harmadik féltől származó Power-up használata szükséges.

Melyik eszközt válassza az együttműködéshez: a ClickUp-ot vagy a Trello-t?

A ClickUp határozottan több beépített együttműködési eszközzel rendelkezik. A Trello azonban szinte pótolja ezt a hiányosságot a számos harmadik féltől származó kommunikációs kiegészítővel. A kulcsszó itt a „szinte”, mert bár a Trello sok lehetőséget kínál, az eszközök integrálása nehézkesnek bizonyulhat, nem is beszélve a költségekről, mivel a legtöbb bővítmény fizetős.

Így a ClickUp nyer, mint együttműködési eszköz, bár csak kis előnnyel.

5. Jelentések és elemzések

A ClickUp segítségével vizuálisan és hatékonyan mutathatja be adatait.

Akár a csapat OKR-jeit, akár a sprint előrehaladását követi nyomon, a jelentések és az elemzések elengedhetetlenek a projektek sikerességének felméréséhez.

ClickUp

A ClickUp egyedi diagramokkal, feladatcélokkal, haladásösszefoglalásokkal, igaz/hamis feltételekkel és még sok mással segíti a projektmenedzsereket céljaik és projektjeik előrehaladásának nyomon követésében. A ClickUp egyedi irányítópultjainak segítségével egyetlen platformon követheti nyomon ezeket a célokat.

Trello

A Trello nem kínál beépített jelentéskészítési és elemzési funkciókat. Azonban integrálhatja harmadik féltől származó eszközökkel, hogy megkapja a projekt elemzését.

ClickUp vs. Trello: Melyik eszköz alkalmasabb a projektjelentésekhez?

A ClickUp automatikusan nyer, mivel a Trello nem kínál natív jelentéskészítési funkciókat.

6. Árak

Ahogy közeledünk a ClickUp és a Trello közötti végső döntéshez, itt az ideje kideríteni, melyik eszköz nyújt jobb ár-érték arányt.

ClickUp árazási tervezetek

Örökre ingyenes: Még az ingyenes csomaggal is hozzáférhet korlátlan számú Kanban táblához, sprintkezeléshez, vendégekhez, naptárnézethez, alkalmazáson belüli csevegéshez és videofelvételhez, valamint közös dokumentumokhoz.

Unlimited ( 7 USD/hó felhasználónként): Élvezze a korlátlan tárhelyet és integrációkat, Gantt-diagramokat, e-mailt és időkövetést, a Free csomag összes funkciója mellett.

Business (12 USD/hó/felhasználó): Bővítse az Unlimited csomagot olyan funkciókkal, mint a korlátlan számú csapat, fejlett testreszabási lehetőségek, munkaidő-nyilvántartás, gondolattérképek és munkaterhelés-kezelés.

Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): A ClickUp Enterprise csomagjával feltölthetőek a feltételes logikák az űrlapokban, korlátlan számú egyéni szerepkör és csapatterület.

Használja a ClickUp AI-t, hogy a projektmenedzsment gyerekjáték legyen. Összefoglalja a feladatokat, generáljon tartalmat, csiszolja a szöveget, írjon e-mail válaszokat és még sok mást.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület tagonként.

Trello árazási tervezetek

Örökre ingyenes: Hozzáférés 10 táblához munkaterületenként, korlátlan Power-upokhoz és tárhelyhez, valamint tevékenységi naplóhoz

Standard ( 5 USD/hó/felhasználó): Frissítsen fejlett ellenőrzőlistákra, egy táblás vendégekre és egyéni mezőkre!

Premium (10 USD/hó felhasználónként): Fejlett funkciók, például nézetek, táblagyűjtemények és egyszerű adat exportálás

Enterprise (17,50 USD/hó felhasználónként): Élvezze a korlátlan munkaterületeket, a szervezeti szintű táblákat, a több táblás vendégeket és a melléklet-hozzáférési jogosultságokat a Premium csomagon felül.

ClickUp vs. Trello: Ki nyer? Ki veszít? Ön dönti el!

Bár a Trello ára alacsonyabb, mint a ClickUpé, fontos megjegyezni, hogy sokkal kevesebb funkciót (és tárhelyet) kínál, mint a ClickUp. Ez minden csomagra igaz.

A ClickUp minden csomagjában dokumentum- és csapatkezelő eszközöket is kínál, míg a Trello kizárólag projektmenedzsment szoftverként működik. Ha más értékes eszközöket is szeretne használni, akkor további költségek mellett elő kell fizetnie más Atlassian termékekre, például a Confluence-ra vagy a JIRA-ra.

A ClickUp minden fizetős csomagjához 24 órás ügyfélszolgálat is jár, míg a Trello csak Enterprise ügyfeleinek kínál 24 órás ügyfélszolgálatot.

Mindent egybevetve, a ClickUp minden bizonnyal nagyobb értéket nyújt minden elköltött dollárért. 👑

ClickUp kontra Trello a Redditen

És most jöjjön a végső, szűrő nélküli teszt: a felhasználói vélemények. Mit mondanak a Trello és a ClickUp felhasználói a Redditen ezekkel az eszközökkel kapcsolatos tapasztalataikról? Derítsük ki!

A rugalmasság és a testreszabhatóság alapján készült összehasonlítások:

„Számomra/számunkra a rugalmasság a legfontosabb. Csapatunk tagjai mindannyian másképp szeretnek dolgozni az információkkal, és a ClickUp szinte mindenkinek megfelelő lehetőségeket kínál. Természetesen mindig lesznek olyanok, akiknek valami nem felel meg, de ez az eszköz szinte mindenki számára kínál valamit. Egyesek szerint ez teszi bonyolulttá a megtanulását, és szerintem ez igaz lehet. — Korábban csapataink a Trello, Asana, Basecamp, Flow és különböző Google dokumentumokban dolgoztak.” ( Forrás )

Megéri a befektetés? A Reddit a ClickUp mellett döntött:

„Kis CMS- és alkalmazásfejlesztő cég vagyunk, amely a Trello> Jira> ClickUp szoftvereket használja, miután kipróbáltuk a Linear és a Height szoftvereket is. Úgy gondolom, hogy a ClickUp a legjobb ár-érték arányú megoldás a piacon a funkciók és a testreszabhatóság tekintetében.” ( Forrás )

A felhasználók úgy tűnik, hogy többet akarnak, mint egy Kanban táblát, és ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik.

„A Trello a legjobb kanban/táblás nézethez, de ennél többet nem kínál. Az évek során nem adtak hozzá jelentős új funkciókat. A legtöbb jó plugin harmadik féltől származik és fizetős, míg a Clickup esetében ezek már teljes mértékben integrálva vannak. Most váltottunk át a Trellóról a Clickupra, és az egész csapat 100%-ban elégedett a változással.” ( Forrás )

A legtöbb felhasználó úgy tűnik, hogy többet vár az alkalmazásoktól, mint pusztán projektmenedzsmentet:

„Ha nincs szüksége olyan funkciókra, mint a dokumentumok, akkor a Trello igazi áldás, ráadásul nagyon könnyű megtanítani az új munkatársaknak a használatát. Az egyetlen hátránya, ha egyáltalán problémának tekinthető, az a komplexitás hiánya.” ( Forrás )

Úgy tűnik, a Reddit közösség egyhangú döntésre jutott: a Trello minden követelménynek megfelel, ami az egyszerű, kanban stílusú projektmenedzsmentet illeti. Bonyolultabb feladatokhoz azonban más eszközt kell választania.

A ClickUp a Trello kedvelt alternatívája több ezer felhasználó számára, akik üzleti tevékenységük növekedésével váltottak át rá.

ClickUp kontra Trello: a jobb projektmenedzsment szoftver

Itt az ideje a végső döntésnek: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb 2024-ben?

dobpergés A ClickUp! 🌟

Bár a Trello már régóta létezik, korlátozott használhatósága miatt idővel stagnálni kezdett. A modern projektmenedzsmentnek egyszerűen fejlettebb igényei vannak.

A testreszabási lehetőségek hiánya miatt a Trello nem alkalmas gyorsan növekvő vállalkozások és nagyobb cégek számára.

A ClickUp viszont gazdag funkciókkal rendelkezik, például egy személyre szabott, AI-alapú asszisztenssel, amely az Ön szerepköréhez igazodik, fehér táblákkal és gondolattérképekkel a brainstorminghoz, valamint e-mail küldési lehetőséggel a ClickUp-on belülről. Mindez a ClickUp-ot ideális választássá teszi távoli és hibrid csapatok, valamint hagyományos irodák számára egyaránt.

A ClickUp a webináriumok, tanfolyamok és a 24 órás ügyfélszolgálat révén is messze előrébb jár az ügyfél-elégedettség és a támogatás terén – igen, még a Free csomagot használók számára is. Próbálja ki a ClickUp-ot, és b úcsút inthet a projektmenedzsmenttel kapcsolatos gondjainak!