10 stratégia a munkavállalók jóllétének elősegítésére, hogy csapata boldog legyen

A munkavállalók jóléte egy virágzó munkahely kritikus eleme. A Gallup 2024-es State of the Work Survey felmérése szerint „globálisan a munkavállalók több mint 62%-a nem érzi magát elkötelezettnek a munkájában”. Ez világszerte körülbelül 8,9 billió dollár termelékenységveszteséget jelent.

Ezek a megdöbbentő számok egyértelműen bizonyítják, hogy az alkalmazottak egészségének és jólétének előtérbe helyezése nem csupán előnyös, hanem elengedhetetlen.

Ebben a blogban 10 hatékony stratégiát mutatunk be a munkavállalók jólétének elősegítésére. Ezek a stratégiák felkészítik a HR-szakembereket, üzleti vezetőket és menedzsereket egy egészségesebb, produktívabb munkakörnyezet kialakítására.

Miért fontos az alkalmazottak jóléte?

A munka stresszes lehet, különösen azoknak a tudásmunkásoknak, akiknek nehézséget okoz az iparág folyamatosan változó jellegével lépést tartani. A munkavállalói jólétet elősegítő stratégiák valóban javíthatnak ezen a helyzeten?

Nos, igen! Az EY 2023 Work Reimagined Survey felmérése megállapította, hogy „A bizalom, a felelősségvállalás és a törődés 40%-kal csökkenti a kilépés valószínűségét.” Bár ezek elvont fogalmaknak tűnhetnek, egy jól megtervezett munkavállalói jóléti stratégia segíthet abban, hogy ezek a munkahelyén kézzelfoghatóbbá váljanak.

Íme, miért olyan fontos ez.

Boldog munkavállalók = produktív munkavállalók

Ha az alkalmazottak jól érzik magukat, nagyobb valószínűséggel koncentrálnak, motiváltak és elvégzik a feladatokat. A legjobb formájukat hozzák, és pozitív hozzáállással kezelik a kihívásokat. Jobb munkát végeznek, mosolyogva teljesítik a határidőket, és kreatív megoldásokat dolgoznak ki. Ez egy win-win helyzet!

Kevesebb stressz, kevesebb betegszabadság

A túlterheltség és a kiégés több betegséghez vezethet. Az alkalmazottak egészségének és jólétének elősegítése segít nekik kezelni a stresszt és egészségesek maradni, ami kevesebb hiányzást és megbízhatóbb csapatot jelent. Mindenki nyer, ha az emberek elég jól érzik magukat ahhoz, hogy bejöjjenek dolgozni és a legjobbjukat nyújtsák!

Alacsonyabb fluktuáció, magasabb megtartási arány

Senki sem akarja elhagyni azt a munkahelyet, ahol értékesnek és támogatottnak érzi magát. Ha prioritásként kezeli az alkalmazottak jólétének javítását, megmutatja nekik, hogy emberként törődik velük, és nem csak a gépezet fogaskerekeiként tekint rájuk. Ez boldogabb, lojálisabb munkaerőhöz vezethet, amely hosszú távon is megmarad. Időt és pénzt takaríthat meg a toborzáson, és több erőforrást fordíthat a meglévő csapatára!

Kreativitás és problémamegoldás

Képzeljen el egy olyan csapatot, amely biztonságban érzi magát, ha ötleteket oszt meg és kockázatokat vállal. Amikor az alkalmazottak támogatást és elismerést éreznek, olyan környezetet teremtenek, amelyben a boldog és egészséges alkalmazottak kreatív módon gondolkodnak és innovatív megoldásokat hoznak.

Erősebb vállalati kultúra

Ha az alkalmazottak jól érzik magukat a munkahelyükön, az meg is látszik! A pozitív és támogató munkakörnyezet elősegíti a közösség és a tartozás érzését. Az emberek hajlamosabbak egymást segíteni, hatékonyan együttműködni, és bizalomra és tiszteletre épülő kultúrát teremteni.

Ez a pozitív energia az egész vállalatra kihatással lehet, és mindenki számára kellemesebbé teheti a munkahelyet.

A munkavállalók jóléte stratégiai befektetés az egész szervezet fenntartható növekedésébe. A munkavállalók jólétét elősegítő munkakörnyezet jó munkavállalói élményhez és hosszú távú sikerhez vezet.

Az EY 2023 Work Reimagined Survey felmérése szerint azok a szervezetek, amelyek az alkalmazottakra összpontosító stratégiákat helyeztek előtérbe, a következők voltak: 140%-kal optimistább a szükséges tehetségek vonzása tekintetében

204%-kal nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy a vállalat termelékenysége megváltozott/javult az elmúlt két-három évben.

131%-kal nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy a vállalat az elmúlt két-három évben jól kezelte a külső nyomásokat.

187%-kal nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy a rugalmas munkavégzés sikeresen megvalósult.

10 stratégia a munkavállalók jólétének elősegítésére

A profitvesztésen túlmenően sokkal bonyolultabb összefüggés van a munkavállalók jóléte és a szervezet teljesítménye között.

A Gallup felmérése szerint a munkavállalói elkötelezettség még nagyobb mértékben előre jelzi az üzleti egységek teljesítményét nehéz időkben, például világjárvány vagy recesszió idején. A munkavállalói elkötelezettségbe való befektetéssel egyúttal javítja vállalkozása azonnali eredményét és hosszú távú életképességét is.

Íme 10 stratégia a munkavállalók jólétének elősegítésére, amelyekkel növelheti a munkavállalók elkötelezettségét és pozitív munkakörnyezetet teremthet.

1. Határozzon meg egyértelmű és mérhető célokat

A munkavállalók a célok és az eredmények elérése által motiválódnak. A világos, megvalósítható célok kitűzése segít nekik motiváltnak és elkötelezettnek érezni magukat a munkájukban. A ClickUp Goals egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy vizualizálják céljaikat és nyomon kövessék az előrehaladást.

Kövesse nyomon szakmai céljait a ClickUp Goals segítségével

Nézzük meg, hogyan optimalizálja ez a célkitűzését:

A ClickUp Goals segítségével a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre bontja. Ezáltal a célok kevésbé tűnnek nyomasztónak, és segít a munkavállalóknak nyomon követni az előrehaladásukat.

A ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok segítségével.

Ez átláthatóságot biztosít a célok és az előrehaladás tekintetében . Mindenki láthatja, hogy munkája hogyan járul hozzá a nagyobb képhez.

Tartsa szervezetten céljait egy mappában. Hozzon létre mappákat a sprint ciklusok, a projektállapotok, a heti munkavállalói teljesítményértékelések és egy mappában. Hozzon létre mappákat a sprint ciklusok, a projektállapotok, a heti munkavállalói teljesítményértékelések és a fontos csapatcélok nyomon követéséhez.

elismerje és megünnepelje a célok elérését. Ismerje el és ünnepelje meg a célok elérését, hogy növelje a morált és a motivációt. Használja a ClickUp Milestones funkciót , hogy. Ismerje el és ünnepelje meg a célok elérését, hogy növelje a morált és a motivációt.

2. Gyakran ellenőrizze az alkalmazottak állapotát

A rendszeres kommunikáció kulcsfontosságú az alkalmazottak igényeinek és aggályainak megértéséhez. Rendszeresen szervezzen egyéni vagy kis csoportos megbeszéléseket, hogy biztonságos teret biztosítson a nyílt párbeszédhez.

Az olyan sablonok, mint a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonja, segítenek ezekben a beszélgetésekben és értékes információkat gyűjtenek. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Gyors és értékes visszajelzéseket kaphat munkavállalóitól

Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát az idő múlásával egyértelmű vizuális eszközökkel.

Nyíltan ossza meg visszajelzéseit, és teremtsen olyan kultúrát, ahol az alkalmazottak és a vezetők nyugodtan beszélgethetnek egymással.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze és kezelje munkavállalói visszajelzéseit a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonjával.

De ez még nem minden. A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonja számos előnnyel jár, például:

Segítség a vezetőknek a strukturált és következetes kommunikációban és visszajelzésben

Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy vállaljanak felelősséget teljesítményükért

Platform biztosítása a vezetők és az alkalmazottak közötti nyílt és őszinte beszélgetésekhez

Lehetőséget biztosítani a csapat tagjainak, hogy elismerjék és jutalmazzák egymást eredményeikért.

Használja ezeket a ellenőrzéseket, hogy világos, megvalósítható lépéseket határozzon meg a fejlesztéshez, és kövesse nyomon ezeket a következő megbeszéléseken. Kínáljon erőforrásokat vagy képzéseket, hogy kezelje az ellenőrzések során azonosított igényeket vagy hiányosságokat.

3. Kövesse nyomon az alkalmazottak elkötelezettségét

A munkavállalói elkötelezettség a munkahelyi jólét egyik fontos mutatója. Segít megérteni, mennyire összetartó és motivált a csapata. A ClickUp munkavállalói elkötelezettség sablonja itt segít Önnek.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettség sablonjával:

Rendszeresen felmérheti az alkalmazottak elkötelezettségi szintjét.

Részletes munkavállalói profilokat kezelhet és zökkenőmentes beilleszkedési folyamatokat hajthat végre.

Ezek a stratégiák segítenek Önnek a teljesítményértékelésekben is.

Töltse le ezt a sablont Javítsa csapata elkötelezettségét a ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét növelő sablonjával.

Ezeket az alkalmazotti elkötelezettségre vonatkozó adatokat felhasználhatja olyan kezdeményezések kidolgozásához, amelyek konkrét igényeket céloznak meg. Ha például az adatok azt mutatják, hogy az alkalmazottak elszigeteltnek érzik magukat kollégáiktól, akkor csapatépítő tevékenységeket szervezhet.

Íme néhány lépés, amely segíthet az alkalmazottak elkötelezettségének növelésében:

Ossza meg az eredményeket az alkalmazottakkal az alkalmazottakkal az alkalmazotti elkötelezettségi felmérésekből. Ez a nyitottság azt mutatja, hogy értékeli az alkalmazottak véleményét a felmérésekben, és elkötelezett a pozitív munkakörnyezet megteremtése iránt.

Készítsen cselekvési tervet az alkalmazottak elkötelezettségét mérő felmérésekben kapott visszajelzések kezelésére. Ezzel megmutatja az alkalmazottaknak, hogy hallgatják és értékelik a véleményüket.

Rendszeresen ellenőrizze az alkalmazottakat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy javul az elkötelezettségük, és a változtatások hatékonyak. A ClickUp alkalmazott-elkötelezettségi sablonja segít mindezt könnyedén elérni.

A ClickUp egy all-in-one HR menedzsment platformot is kínál toborzók és HR-esek számára. Segít Önnek könnyedén irányítani álmai csapatát. Létrehozhat egy tökéletes rendszert, amely egyszerűsíti a toborzást és az új munkavállalók beilleszkedését, valamint javítja a munkavállalók jólétét és fejlődését.

4. Támogassa a munka és a magánélet egyensúlyát

Az egészséges munka-magánélet egyensúly elengedhetetlen a stressz csökkentése és a kiégés megelőzése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a munka és a magánéletet összhangban kell tartani. Arról szól, hogy hogyan osztjuk be az időnket és energiánkat, hogy elvégezzük a munkával és a magánélettel kapcsolatos feladatokat, miközben gondoskodunk magunkról is.

Ösztönözze azokat a gyakorlatokat, amelyek segítenek az alkalmazottaknak fenntartani ezt az egyensúlyt.

Kínáljon rugalmas munkaidőt , hogy a munkavállalók könnyebben tudják összehangolni személyes és szakmai kötelezettségeiket.

Engedélyezze a távmunkát , hogy az alkalmazottak nagyobb kontrollt gyakorolhassanak munkakörnyezetük felett, és csökkenjen a közlekedéssel járó stressz.

Ösztönözze a rendszeres szünetek tartását a nap folyamán, hogy a munkavállalók pihenhessenek és feltöltődhessenek.

Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy határokat állítsanak fel a munka és a magánélet között, és tisztelje ezeket a határokat a vállalati kultúra részeként.

Aktívan ösztönözze az alkalmazottakat, hogy vegyék ki a szabadságukat, és szükség esetén vegyenek ki mentális egészségügyi napokat .

Állítson be reális határidőket , amelyek figyelembe veszik a munkaterhelést és a munkavállalók kapacitását , amelyek figyelembe veszik a munkaterhelést és a munkavállalók kapacitását a ClickUp erőforrás-kezelési funkcióinak segítségével. Az ésszerűtlen határidők jelentős stresszforrások lehetnek.

Vezetőként mutasson példát az egészséges munka-magánélet egyensúlyra azzal, hogy szüneteket tart, időben távozik a munkából és kihasználja a fizetett szabadságát. Ez megadja az alaphangot az egész szervezet számára.

Használja a ClickUp erőforrás-kezelő szoftvert űrlapkészítővel, hogy információkat gyűjtsön az alkalmazottak preferenciáiról

5. Tegye prioritássá a fizikai egészséget

A fizikai egészség az általános jólét kulcsfontosságú eleme. Ösztönözze az alkalmazottakat az aktív életmódra azáltal, hogy lehetőségeket és erőforrásokat biztosít számukra. Így támogathatja alkalmazottai fizikai egészségét:

Biztosítson támogatott vagy ingyenes edzőtermi bérleteket , hogy ösztönözze a rendszeres testmozgást.

Rendezzen vállalat-szintű fitneszversenyeket , hogy motiválja az alkalmazottakat az aktív életmódra.

Ha lehetséges, kínáljon helyszíni fitneszlehetőségeket vagy órákat, például jógát vagy pilateszt.

Támogassa a séta közbeni megbeszéléseket vagy az álló asztalokat , hogy több mozgást építsen be a munkanapba.

Egészségügyi ösztönzőket kínáljon azoknak a munkavállalóknak, akik kerékpárral vagy gyalog járnak dolgozni, például kerékpártárolót vagy zuhanyzót.

Fektessen be ergonomikus munkaállomásokba , hogy megelőzze a fizikai kényelmetlenségeket és sérüléseket. Ez magában foglalja az állítható székek, a megfelelő világítás és a kényelmes billentyűzetek biztosítását.

Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy a nap folyamán szüneteket tartsanak fizikai aktivitás céljából . Ez lehet rövid séta, nyújtás vagy akár jógagyakorlatok is.

Szervezzen önkéntes egészségügyi szűréseket, hogy felhívja a figyelmet a megelőző egészségügyi ellátásra.

A munkavállalók mentális és fizikai jólétébe és egészségébe való befektetéssel kifejezheti, hogy törődik velük hosszú távon.

6. Gondoskodjon a mentális egészségről

A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai egészség. Ösztönözze a mentális egészségről való nyílt beszélgetéseket, és teremtsen biztonságos környezetet az alkalmazottak számára, ahol segítséget kérhetnek. Íme néhány fontos stratégia, amelyet alkalmazhat a mentális egészség elősegítésére a munkahelyén:

Biztosítson hozzáférést bizalmas tanácsadáshoz vagy alkalmazotti támogatási programokhoz (EAP) .

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy szabadságot vegyenek ki kifejezetten mentális egészségük érdekében, anélkül, hogy megbélyegeznék őket.

Szervezzen stresszkezelési és mentális egészségügyi tudatosságot növelő workshopokat

Jelöljön ki csendes területeket a munkahelyen, ahol az alkalmazottak pihenhetnek és levezethetik a stresszt.

Kínáljon mindfulness tréning programokat vagy meditációs alkalmazásokat, hogy segítsen az alkalmazottaknak kezelni a stresszt és javítani a koncentrációt.

7. Teremtsen pozitív munkakörnyezetet

A pozitív munkakörnyezet olyan hely, ahol a munkavállalók biztonságban érzik magukat, értékelik és tisztelik őket. Ez hatással lehet mentális egészségükre és általános jólétükre. Hogyan lehet ezt elérni?

Támogassa az inkluzív kultúrát, ahol a sokszínűséget ünneplik, és minden alkalmazott értékesnek érzi magát.

Teremtsen lehetőségeket a csapatmunkára és az együttműködésre, hogy közösségi érzést alakítson ki.

Rendszeresen ismerje el és jutalmazza az alkalmazottak kemény munkáját és hozzájárulását.

Ösztönözze a nyílt kommunikációt azáltal, hogy a vezetőség elérhető és megközelíthető lesz.

A nyílt kommunikáció alapja a pozitív munkakörnyezet megteremtésére irányuló számos erőfeszítésnek. A ClickUp együttműködési csomagja – amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a ClickUp Chat View, az @ említések és a kommentárszálak – nagyobb átláthatóságot biztosít a munkahelyén, és lebontja a vezetés és a különböző részlegek közötti szeparációt.

Hozzon létre egyéni és csoportos csevegéseket csapattársaival, ossza meg mellékleteket, és kontextusba helyezze a beszélgetéseket a ClickUp Chat View segítségével

8. Támogassa a társadalmi kapcsolatokat

A munkahelyen kialakított erős társadalmi kapcsolatok javíthatják a morált és támogató közösséget hozhatnak létre. Azok a munkavállalók, akik kapcsolatban állnak kollégáikkal, nagyobb elégedettséget éreznek a munkájukkal, jobb kommunikációt és erősebb összetartozás-érzetet tapasztalnak.

Íme néhány stratégia a társadalmi kapcsolatok elősegítésére a szervezetében:

Szervezzen szórakoztató és vonzó csapatépítő tevékenységeket, amelyek ösztönzik az együttműködést és a kommunikációt.

Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy elismerjék és értékeljék egymás hozzájárulását . Ez történhet egy egyszerű kiáltványrendszer, egy erre a célra létrehozott online platform vagy akár kézzel írt köszönőlevelek formájában is.

Ismerje el az alkalmazottak eredményeit csapatértekezleteken, vállalati hírlevelekben vagy akár a közösségi médiában. A nyilvános elismerés sokat segít a morál javításában és abban, hogy az alkalmazottak értékesnek érezzék magukat.

Ösztönözze a közös érdeklődésen vagy háttérrel rendelkező, munkavállalók által vezetett csoportok létrehozását.

Az erős csapatszellem jobb együttműködéshez, nagyobb kreativitáshoz és sikeresebb szervezethez vezet.

9. Fektessen be a szakmai fejlődésbe

Azok a munkavállalók, akik kihívásokkal szembesülnek és támogatást kapnak szakmai fejlődésükben, elkötelezettek, produktívak és hűségesek maradnak a vállalathoz. Biztosítson szakmai fejlődési lehetőségeket, hogy a munkavállalók fejleszthessék készségeiket és előreléphessenek karrierjükben.

Rendszeresen végezzen készségértékeléseket vagy felméréseket, hogy azonosítsa az egyéni és a csapat készségbeli hiányosságait.

Vonja be az alkalmazottakat saját tanulási igényeik és fejlesztési céljaik meghatározásába.

Kínáljon képzési programokat , workshopokat vagy online tanfolyamokat, hogy kielégítse a különböző tanulási stílusokat és érdeklődési köröket. Ez magában foglalhat személyes képzéseket, online tanulási modulokat vagy hozzáférést külső képzési forrásokhoz.

Fontolja meg tanulmányi költségtérítési programok bevezetését, hogy segítsen az alkalmazottaknak a munkakörükhöz kapcsolódó képesítések vagy képzési lehetőségek megszerzésében.

Nyújtson pénzügyi támogatást vagy fizetett szabadságot az alkalmazottaknak, hogy ipari konferenciákon , workshopokon vagy networking eseményeken vehessenek részt.

Segítsen az alkalmazottaknak megtervezni karrierjüket a vállalaton belül, egyértelmű mérföldkövek és előrelépési lehetőségek meghatározásával.

Párosítsa össze az alkalmazottakat mentorokkal, akik útmutatást, támogatást és karrier tanácsokat nyújtanak.

A szakmai fejlődésbe való befektetéssel olyan, a jövőben is versenyképes munkaerőt építhet ki, amely alkalmazkodóképes, innovatív és szívesen vállal új kihívásokat.

A ClickUp tanulási és fejlesztési stratégiai terv sablon segítségével nyomon követheti és rögzítheti a szervezeten belüli tanulási és fejlesztési igényeket. Ez a következőket segíti elő:

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és rögzítse a szervezeten belüli L&D igényeket a ClickUp Learning And Development Strategic Plan Template segítségével.

Határozzon meg egyértelmű célokat és feladatokat az alkalmazottak fejlődése érdekében

Figyelje és kezelje a képzési igényeket a szervezet egészében

Hozzon létre és valósítson meg olyan L&D programokat, amelyek összhangban állnak a szervezet céljaival.

Tekintse át kezdeményezéseinek hatását és hatékonyságát!

10. Ismerje el és jutalmazza az alkalmazottakat

A kemény munkáért és az elért eredményekért járó elismerés és jutalom növelheti a morált és a motivációt. Íme néhány hatékony stratégia, amellyel elismerheti és jutalmazhatja csapata eredményeit:

Kínáljon különböző jutalmakat és elismerési lehetőségeket , hogy kielégítse a munkavállalók különböző preferenciáit. Ez magában foglalhatja a nyilvános elismerést, további fizetett szabadságot, ajándékutalványokat vagy szakmai fejlődési lehetőségeket.

Ösztönözze a munkatársak közötti elismerés kultúráját. Vezessen be egy rendszert, amelynek segítségével a munkavállalók könnyen elismerhetik és értékelhetik egymás hozzájárulását.

Minél hamarabb ismeri el az eredményeket, annál nagyobb lesz a hatása. Ne hagyja, hogy a kiemelkedő teljesítmények túl sokáig észrevétlenek maradjanak.

Ismerje el azokat a munkavállalókat, akik következetesen képviselik vállalatának értékeit. Ők példaképek lesznek a többiek számára, és inspirálják őket, hogy kövessék példájukat.

Ez motiválja az alkalmazottakat a kiválóságra, hozzájárul a pozitív munkakörnyezethez, és végső soron jobb teljesítményhez és sikeresebb szervezethez vezet.

Építsen virágzó munkahelyet a ClickUp segítségével!

A munkavállalók jóléte nem egyszeri feladat. Folyamatos elkötelezettséget igényel egy olyan munkakörnyezet megteremtése, ahol a csapat tagjai értékesnek és támogatottnak érzik magukat, és boldogulnak. Vezesse be ezt a 10 hatékony stratégiát a munkavállalók jólétének javítására, hogy boldogabb, egészségesebb és produktívabb munkaerőt teremtsen.

A ClickUp egy olyan átfogó megoldás, amely segítségével minden, az alkalmazottak jólétével kapcsolatos kezdeményezését kezelheti. A ClickUp Goals segítségével világos célokat tűzhet ki, nyomon követheti az alkalmazottak elkötelezettségét és bejelentkezéseket tehet lehetővé. A ClickUp segít stratégiáinak megvalósításában és kezelésében.

Kezdje még ma a ClickUp ingyenes próbaverzióját, és tapasztalja meg, milyen különbséget jelenthet a munkavállalók jólétére való összpontosítás!