Miért nehezebb a rögzült gondolkodásmódról a fejlődő gondolkodásmódra áttérni, mint gondolnád?

Az elmúlt években nagy divat lett a rögzített gondolkodásmódról a fejlődő gondolkodásmódra való áttérés.

Számos népszerű blogger, szerző és más szakértő, akik konferenciákon vesznek részt, átvette Carol Dweck, a Stanford professzorának lenyűgöző tudományos kutatásait, és sajátjukként tálalják azokat.

De vajon a növekedési gondolkodásmód valóban elérhető cél? Vagy elég egy inspiráló és motiváló beszéd ahhoz, hogy áttörj?

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogy mit is jelent valójában a növekedési gondolkodásmód, és hogyan lehet egyszer és mindenkorra megszabadulni a rögzült gondolkodásmódtól.

A rögzült gondolkodásmód és a fejlődő gondolkodásmód közötti ellentét

A rögzült gondolkodásmód a megőrzésről szól. Úgy gondolod, hogy a tulajdonságaid, készségeid és képességeid minden körülmények között változatlanok maradnak. Nem akarsz butának tűnni, ezért nem próbálsz ki semmi újat.

A növekedési gondolkodásmód azt jelenti, hogy megértjük: gyakorlással, kemény munkával és erőfeszítéssel fejleszthetjük képességeinket és új dolgokat tanulhatunk.

Dweck így írja le: „Az emberek úgy vélik, hogy alapvető képességeiket elkötelezettség és kemény munkával fejleszthetik – az intelligencia és a tehetség csak a kiindulási pont. Ez a nézet a tanulás iránti szeretetet és a nagy eredmények eléréséhez elengedhetetlen rugalmasságot eredményez.”

Mi hiányzik nekünk a növekedési gondolkodásmódból?

1. Az erőfeszítés nem elég.

Dweck munkájának nagy része a diákokra és tanulási módszereikre összpontosít, különösen az iskolai rendszerben. A legjobb tanárok különböző módszereket alkalmaznak, hogy motiválják diákjaikat – és neked is ugyanezt kell tenned magaddal.

Például, ha új nyelvet vagy új készséget szeretnél elsajátítani a munkádhoz, akkor lehet, hogy többféle megközelítést kell kipróbálnod, mielőtt megtalálod a neked leginkább megfelelőt.

Természetesen ez időbe telik.

A tanulási stílusod felfedezése és az ahhoz illeszkedő módszerek megtalálása sok elkötelezettséget igényel. A puszta erőfeszítés nem lesz elég. Az erőfeszítésért dicséretet kaphatsz, de valóban tanultál-e valamit?

2. A növekedés egy út.

Egy utazás során nem minden megy felfelé. Néha körbejársz, eltévedsz, és visszatérsz. Ugyanez vonatkozik a növekedésre is.

A növekedési gondolkodásmód ezt felismeri és alkalmazkodik a helyzethez. A hibák nem károsak. A tanulás részét képezik. A rögzült gondolkodásmód a hibákra és tévedésekre összpontosít, ahelyett, hogy jobb tanulási környezetet teremtene.

3. A rögzített és a fejlődő gondolkodásmód nem bináris.

Lehetetlen, hogy automatikusan átugorj a rögzített gondolkodásmódból a fejlődő gondolkodásmódba. Valószínűleg bizonyos területeken fejlődő gondolkodásmóddal rendelkezel, míg más területeken rögzített gondolkodásmóddal.

A rögzült gondolkodásmódod megmaradhat, és nem szabad becsapnunk magunkat azzal, hogy azt gondoljuk, hogy eltűnik. A fejlődő gondolkodásmód része annak elismerése, hogy a rögzült gondolkodásmód továbbra is létezhet.

4. A tanulás helyett a jóváhagyásra koncentrálj.

A rögzült gondolkodásmód csak a helyes választ keresi, ahelyett, hogy megértené, hogyan működnek és alakulnak a dolgok. A rögzült gondolkodásmód az élmény helyett az elismerést keresi. Ha az elismerés, és nem a tanulás motivál, akkor nagyobb az esélye, hogy kudarcot vallasz, amikor az elismerés megszűnik. A fejlődő gondolkodásmód ezt az élmény részének tekinti.

Jelek, amelyek arra utalnak, hogy rögzült gondolkodásmódba süllyedsz

Ha ilyen gondolatok merülnek fel benned másokkal kapcsolatban, akkor lehet, hogy visszacsúszol a rögzült gondolkodásmódba. Ne feledd, hogy a fejlődő gondolkodásmód nem csak az erőfeszítésről szól, hanem arról is, hogyan értelmezed a helyzetet.

Szorongás. Túlzottan aggódsz egy helyzet, körülmény, projekt vagy lehetőség miatt.

Negatív hozzáállás a visszajelzésekhez. Lehangoltnak érzi magát, amikor kritikát kap? Vagy inkább tanulni szeretne a megjegyzéseikből és visszajelzéseikből?

Irigység. Hogyan viszonyulsz azokhoz, akik sikeresebbek nálad, vagy több dicséretet kapnak? Tisztességesen ítéled meg őket? Milyen módon tanulhatnál tőlük?

Hogyan váltsunk át a rögzített gondolkodásmódról a növekedésorientált gondolkodásmódra

1. A szokásoknak meg kell változniuk.

Ahhoz, hogy edző típusú ember legyél, többet kell edzened. Ez azt jelenti, hogy meg kell változtatnod a szokásaidat. Hogy megmutassuk, mennyire nehéz ez, csak hasonlítsd össze egy edzőtermet januárban és júliusban. A látogatottság jelentősen eltérő lesz. És sok embernek nem sikerült megőriznie ezt a szokást.

A probléma? Gyakran azon gondolkodunk, mit szeretnénk csinálni, ahelyett, hogy azokról a lépésekről gondolkodnánk, amelyek segítenek nekünk a cél elérésében. Ez egy fontos alapelv a Get Things Done rendszerben. A nagyobb feladatokat kisebb feladatokra és lépésekre kell bontani.

Néha a szokás megváltoztatása azt jelenti, hogy kisebb lépéseket kell megtenni a szokás megvalósításához.

2. Az eredmények helyett az identitásra koncentrálj.

Tegyük fel, hogy többet akarsz edzeni, hogy erősebb legyél. De az eredmények nem jönnek olyan gyorsan, ahogy szeretnéd, és elveszted a reményt. Nem éred el a célt, ezért feladod.

Most visszatértél a rögzített gondolkodásmódhoz. Az eredmény volt a célod, és amikor a szokások nem hoztak eredményt, abbahagytad.

Igen, lehetnek olyan esetek, amikor abba kell hagynod valamit, vagy fel kell adnod. De nézd meg az eredményeidet egy mélyebb szinten. Valóban olyan ember voltál, aki edzett és súlyokat emelt? Ez volt a személyiséged központi eleme? Nem. Te inkább az eredményekre koncentráltál, mint a személyiségedre.

„Az eredmények arról szólnak, hogy mit kapsz. A folyamatok arról szólnak, hogy mit teszel. Az identitás arról szól, hogy miben hiszel” – írja James Clear új, a szokásokról szóló könyvében.

Az identitás határozza meg, ki vagy. Ahhoz, hogy a szokások és a fejlődésre irányuló gondolkodásmód második természeteddé váljanak, azoknak szerves részét kell képezniük személyiségednek.

3. Ismerje el a kis sikereket.

Egy másik ok, amiért nehéz megérteni a növekedési gondolkodásmódot, az, hogy túl sokat várunk túl hamar. Ne feledjük, hogy a rögzített és a növekedési gondolkodásmód nem bináris. Mindenki folyamatosan fejlődik.

„Én egy fejlődő nő vagyok. Csak próbálkozom, mint mindenki más. Megpróbálok minden konfliktusból, minden élményből tanulni. Az élet soha nem unalmas” – mondja Oprah Winfrey. Ez egyértelműen egy fejlődő gondolkodásmód. Még a sok siker ellenére sem állapodott meg abban, hogy ki is ő valójában, mint személy, mint végleges termék.

Ahhoz, hogy kényelmesen viselje a növekedési gondolkodásmód hullámvölgyeit, meg kell tanulnia örülni a kis sikereknek és azokból építkezni. Néhány nap nehezebb lesz, mint mások; néhány perc próbára tevőbb lesz, mint mások.

A növekedési gondolkodásmód elfogadja ezeket a nehézségeket, valamint az azokból származó apró sikereket.

Következtetés: A növekedési gondolkodásmód következő lépései

A növekedési gondolkodásmód nem azt jelenti, hogy minden alkalommal elhanyagolod a tehetségedet és képességeidet valami teljesen újért. Lehet, hogy bizonyos érdeklődési körökkel, hajlamokkal és sajátosságokkal születtél. De ez nem jelenti azt, hogy az új készségek elérhetetlenek számodra. Sok olyan készség létezik, amely illeszkedhet az érdeklődési körödhöz és tehetségedhez, de félsz fejleszteni.

Hogy azonosítsd őket, gondolj a következőkre...

A karriereddel, a sikerrel vagy a sikertelenséggel kapcsolatos félelmeid.

A kívánt eredmények és az, hogy hajlandó vagy-e ilyen típusú ember lenni.

Hogyan tanulsz a kudarcaidból?

Nehéznek találod a növekedési gondolkodásmód alkalmazását? Mi tart vissza? Milyen régi mintákba csúszol vissza?