A 10 legjobb Microsoft űrlap sablon adatgyűjtéshez

Menedzserként vagy vállalkozás tulajdonosaként elengedhetetlen a visszajelzések gyűjtése. Az összegyűjtött adatok segítenek javítani termékeiden, szolgáltatásaidon, vállalati kultúrán és általános üzleti folyamataidon.

Például: elégedettek-e ügyfelei a termék minőségével? Mire várnak és mitől tartanak alkalmazottai?

Az alábbiakhoz hasonló kérdésekre vonatkozó visszajelzéseket gyűjthet úgy, hogy teljesen új űrlapot tervez, vagy előre elkészített sablonokat használ.

Az előre elkészített visszajelzési és felmérési sablonok, mint például a Microsoft Forms, lehetővé teszik, hogy időveszteség nélkül belevágjon a sablonok fejlesztésébe. A sablon ajánlásai alapján szakértői kérdéseket vehet alapul, és beépítheti azokat.

Bár sok vállalkozás használja a Microsoft űrlap sablonokat, ezeknek vannak korlátai a testreszabás, a hatókör és a márkajelzés funkciók tekintetében.

Kezdjük azzal, hogy megnézzük, mik a Microsoft űrlap sablonok, milyen különböző sablonok állnak rendelkezésre az üzleti igényeinek megfelelően, és milyen korlátai vannak az MS űrlapoknak. Megosztunk 10 alternatívát a Microsoft űrlap sablonokhoz.

Mi az a Microsoft űrlap sablon?

A Microsoft űrlap sablon (MS Forms) egy eszköz felmérések, közvélemény-kutatások, űrlapok és kvízek készítéséhez és kezeléséhez.

Ezek a sablonok különböző kategóriákat fednek le, többek között rendezvények regisztrációját, munkavállalói visszajelzéseket, piackutatási felméréseket, új termékek bevezetését stb.

Használja ezeket többválasztós kérdések, Likert-skála kérdőívek és nettó ajánlói pontszám (NPS) kérdésekből álló felmérések létrehozásához, és kérjen válaszokat és visszajelzéseket.

Az MS Forms ingyenes verziójával általános célú űrlapokat készíthet és visszajelzéseket kaphat. Azonban a fejlett funkciókhoz, például a kiváltó események alapján történő automatikus felmérések küldéséhez és a fejlett válaszok elemzéséhez Microsoft 365 előfizetésre van szükség.

Íme néhány ingyenes Microsoft Forms sablon, amelyekkel elindulhat.

5 Microsoft űrlap sablon

1. Esemény visszajelzési felmérés

a Microsoft űrlapokon keresztül

Ha marketinggel kapcsolatos rendezvényt szervez, használja az esemény visszajelzési kérdőív sablonját az esemény előtt, után vagy akár közben is, hogy összegyűjtse a résztvevők visszajelzéseit.

Használja ezt az űrlap sablont olyan kérdések megfogalmazásához, mint a többválasztós, szöveges, értékelési és Likert-skála kérdések.

A Microsoft Forms sablonok jó választás, ha gyors megoldást keres egy kérdőív sablonhoz, amelyekben mindegyikben ajánlott kérdések találhatók.

2. Új termék értékelési felmérés

Képzelje el, hogy nemrégiben piacra dobott egy új terméket, és alig várja, hogy megtudja, mit gondolnak róla az ügyfelek. A termékértékelési űrlap sablon segít összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit – legyenek azok kiválóak, átlagosak vagy rosszak.

Ez az űrlap lehetővé teszi a válaszadóknak, hogy feltöltsék a termék használata során felmerült problémákról készült képernyőképeket, így a résztvevők könnyebben megoszthatják visszajelzéseiket.

3. Ügyfél-visszajelzési felmérés sablon

Az ügyfél-felméréssel közvetlen visszajelzést kaphat az ügyfelektől, valamint arról, hogy mennyire elégedettek (vagy nem elégedettek) termékeivel és szolgáltatásaival.

Ez az MS űrlap sablon lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy a termékkel való elégedettségüket olyan konkrét tényezők alapján értékeljék, amelyek befolyásolják a termék kiválasztására vonatkozó döntésüket.

4. Vezetői visszajelzési felmérés sablon

Mindenkinek szüksége van visszajelzésre a teljesítményének javítása érdekében, és ez alól a vezetők sem kivételek. A vezetői visszajelzési felmérés segít értékelni a vezetők teljesítményét.

Ez az MS űrlap nyitott kérdéseket tartalmaz, amelyekkel az alkalmazottak megoszthatják tapasztalataikat a vezetővel, valamint Likert-skála kérdéseket, amelyekkel megismerhetőek az erősségek és a fejlesztési lehetőségek.

5. Piackutatási felmérés

Méretétől és iparágától függetlenül minden szervezet piackutatási felméréseket használ, hogy jobban megértse célközönségét. A felmérés alapvető demográfiai információkat, a problémás területeket és a piac igényeit tartalmazza.

Ez az MS űrlap sablon tartalmaz egy részt a versenytársak elemzéséről, hogy megérthesse, mennyire elégedettek potenciális ügyfelei a versenytársak termékeivel.

A Microsoft űrlap sablonok használatának korlátai

Ha a Microsoft űrlap sablonok használatát fontolgatja visszajelzések gyűjtése és adatok elemzése céljából, íme néhány MS űrlapok korlátozása, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül.

Ahhoz, hogy teljes potenciálját kiaknázhassa, további Microsoft eszközökbe kell befektetnie, amelyek további beruházást igényelnek. Például az űrlap és a kvíz eredményeit Excelbe, Listába vagy SharePointba kell exportálnia.

Míg az MS Form integrálható a Microsoft termékekkel, a nem Microsoft termékek integrációs lehetőségei korlátozottak. Ha például ügyfélkommunikációs menedzsment rendszert (CCM) használ az ügyfeleivel való kommunikáció kezelésére, de az nem integrálható az MS Forms-szal, az információk exportálása kihívást jelenthet.

Az MS Form nem teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy az űrlapot elmentse vagy a beküldött válaszokat részben frissítse. A résztvevőnek az űrlapot egy lépésben kell beküldenie.

Az MS Form tervezési testreszabási lehetőségei korlátozottak, vagyis a felhasználók nem adhatnak hozzá egyéni CSS-t vagy HTML-t a felméréshez.

Az MS Form nem biztos, hogy a legjobb választás, ha logikai ugrásokra és számításokra van szüksége az interaktív űrlapok létrehozásához.

Nem kínál mappákat, ami megnehezíti a válaszok és űrlapok rendszerezését, különösen akkor, ha egyszerre több felmérést is futtat.

Nincs MS Form alkalmazás, amely segítségével útközben vagy mobiltelefonján keresztül kérdőíveket készíthetne.

Az MS Forms egy kevésbé ismert alkalmazás a Microsoft termékcsaládban.

Ha interaktívabb és dinamikusabb űrlap sablonokat keres, akkor van egy jobb megoldásunk az Ön számára.

10 alternatíva a Microsoft űrlap sablonokhoz

Miután tanulmányoztuk a felhasználói szegmens igényeit és értékelve a különböző lehetőségeket a könnyű használat, az automatizálás, az integrációk és az általános alkalmasság szempontjából, a választásunk a ClickUp lett.

Miért tekinthető a ClickUp életképes alternatívának az MS Forms-hoz képest?

A ClickUp-on nem kell előfizetést vásárolnia az űrlapok létrehozásához, az ingyenes.

A ClickUp használatának másik fontos előnye, hogy az online űrlapkészítőt integrálja a projektmenedzsment rendszerbe, így valós idejű visszajelzéseket gyűjthet és elemezhet az adatalapú döntéshozatalhoz.

Íme néhány a legjobb ClickUp űrlap sablonok közül, amelyek hatékony alternatívát kínálnak a Microsoft Forms sablonokhoz.

1. ClickUp jelentés űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp jelentés űrlap sablon

Ha Ön egy projektmenedzser, akinek feladata, hogy több projektben is a csapatot a helyes úton tartsa, akkor a ClickUp jelentés sablonja az Ön számára ideális.

A jelentős mérföldköveket kisebb feladatokra bontja, hogy csapata naponta/heti/havi szinten a megfelelő feladatoknak adjon prioritást.

A jelentés űrlapnak köszönhetően nem kell többé manuálisan bevinni, rendszerezni és elemezni az összes projekt előrehaladásával kapcsolatos adatokat, ami forradalmi változást jelent a elfoglalt vezetők számára.

Több projektet kezelő csapatok számára az űrlap sablon praktikus megoldás a következőkre:

Szabványos formázás és szervezés, így a jelentések könnyen olvashatók

Lehetőség az űrlap frissítésére új adatokkal, amikor csak szükséges, az adatok naprakészségének biztosítása érdekében

Egységes megjelenés és kezelhetőség minden jelentésben

A jelentés űrlapjának elkészítésének első lépése az ötletek, témák és kérdések összegyűjtése, amelyeket szeretne a jelentésbe belefoglalni. A ClickUp Whiteboards egy kreatív felület, ahol összegyűjtheti legjobb ötleteit és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk a folyamatok ábrázolásához.

Az MS Forms ebben a tekintetben nem felel meg, mivel nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre, valós időben együttműködjenek vagy agilis munkafolyamatokkal ötleteljenek.

2. ClickUp űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp űrlap sablon

Használja a ClickUp űrlap sablont, hogy visszajelzéseket gyűjtsön csapatától, ügyfeleitől és potenciális ügyfeleitől.

Mi a jobb? Integrálható a ClickUp projektmenedzsment platformmal, így egy helyen tarthatja kézben a munkáját.

Például ez az előre elkészített űrlap sablon a csapatfelméréshez olyan egyéni állapotokkal rendelkezik, mint „befejezett”, „elutasított”, „felülvizsgálat alatt” és „új regisztrációk”, amelyekkel nyomon követhető a folyamat előrehaladása. A hat egyéni mező segítségével kategorizálhatja és hozzáadhatja az attribútumokat, például az azonosító képet és a szerződés számát. Végül a négy nézet típus segítségével értelmes módon rendezheti a válaszadók adatait.

Az űrlap sablon e-mailes emlékeztetőivel javítja az űrlapok kitöltési arányát, és lehetővé teszi más csapattagok bevonását is, így hatékonyabb alternatívát kínál a Microsoft Forms alkalmazáshoz képest. Egy lépéssel továbbmenve automatizálhatja az űrlapok közzétételét és terjesztését előre elkészített automatizálási funkciókkal, amelyek a Microsoft Forms alkalmazásban nem elérhetők.

3. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Akár termékekkel kapcsolatos visszajelzések, alkalmazottak visszajelzései vagy ügyfél-elégedettségi felmérésekről van szó, a ClickUp kezdőknek is könnyen használható visszajelzési űrlap-sablonja minden igényt kielégít.

Használja a visszajelzési űrlap sablont, hogy a kutatási és tesztelési fázis után visszajelzéseket kapjon az új funkciókról. Hozzon létre egy átfogó visszajelzési ciklust egyéni állapotokkal a visszajelzések nyomon követéséhez, egyéni attribútumokkal az ügyféladatok vizualizálásához és űrlapnézetekkel az információk rendszerezéséhez.

A ClickUp visszajelzési űrlapjával könnyen és gyorsan gyűjtheti össze a válaszokat, azonosíthatja a folyamatok fejlesztési területeit, és elemezheti a felhasználói válaszokat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja a következőképpen különbözik az MS Forms-tól.

A ClickUp űrlapok könnyen megoszthatók. Másolja ki az űrlap közvetlen linkjét, és ossza meg a résztvevőkkel. Alternatív megoldásként ágyazza be az űrlapot a céloldalába a Beágyazási kód szakaszban található HTML-kód segítségével.

Az űrlap tetszőleges helyre való beágyazásának lehetősége miatt a ClickUp jobb alternatívája az MS Forms-nak.

4. ClickUp előfizetési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp előfizetési űrlap sablon

Bármely vállalkozás számára az ügyfelek és a potenciális ügyfelek ápolása a hűség megszerzésének kulcsa.

A ClickUp előfizetési űrlap sablonja egyszerűsíti az ügyfelek és potenciális ügyfelek regisztrációs folyamatát.

Akár blogok, magazinok vagy termékek előfizetését értékesíti, ez a sablon könnyen testreszabható és segít javítani az előfizetések értékesítését.

Az MS űrlap-sablonokkal ellentétben a ClickUp előfizetési űrlapja 360 fokos áttekintést nyújt előfizetőiről, azok státuszáról, e-mailjeiről és érdeklődési köréről, így személyre szabott e-maileket küldhet.

Tervezze meg és szervezze meg űrlapjait a Tábla nézet segítségével. A testreszabható Kanban tábla kiválóan alkalmas a munkafolyamatok vizualizálására.

Az előfizetési űrlap sablon és a CRM jelentések kombinálásával teljes képet kaphat az új előfizetésekről, az inaktív előfizetőkről és az e-mailek megnyitási arányáról.

5. ClickUp kérelem űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kérelem űrlap sablon

Az ügyfélszolgálati és marketing kérésekektől a HR-es beilleszkedésig minden részlegnek szüksége van kérelemformanyomtatványokra, hogy pontosan és gyorsan összegyűjthesse az információkat.

A ClickUp kérelem űrlap sablonja egyszerűsíti a kérelemkezelési folyamatot startupok, kis- és középvállalkozások, valamint vállalati szervezetek számára.

Tekintse ezt a kérések központi szervezési helyének, ahol az osztályok erőforrásokat igényelhetnek, és interaktív formában láthatják az egyes kérelmek feldolgozásának előrehaladását.

A ClickUp pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feltételes logikát adjanak hozzá az intelligens, dinamikus űrlapokhoz, komplex munkafolyamatokhoz.

Vegyünk egy példát.

A ClickUp Request Forms segítségével az IT-csapat egyetlen űrlapot biztosít a munkatársaknak minden technológiai kérésükhöz. A feltételes logikával megkérdezheti alkalmazottait, hogy Mac-et vagy PC-t használnak-e, és a válaszuk alapján a következő mezőben a MacOS vagy a Windows OS verziókat jelenítheti meg számukra.

Töltse le ezt a sablont ClickUp kapcsolati űrlap sablon

Ha egy nagyon testreszabható, mégis felhasználóbarát módot keres a „Kapcsolat” üzeneteinek összefogására, akkor a ClickUp kapcsolati űrlap sablonját ajánljuk az összes ügyfél-beérkező üzenet rendszerezéséhez.

Kétféle feladatnézet közül választhat: listanézet és űrlapnézet.

A Lista nézet segít csoportosítani, rendezni és szűrni, és ingyenes és fizetős csomagokban egyaránt elérhető.

A táblázatos nézet segít az információk gyűjtésében és a feladatok létrehozásának egyszerűsítésében. Az űrlapnézet használatához fizetős előfizetésre van szükség.

Miért szeretik a felhasználók a ClickUp kapcsolatfelvételi űrlapját?

Szinkronizálódik a látogató böngészőjének automatikus kitöltési funkciójával, így néhány kattintással könnyen kitölthető az űrlap.

Miután beágyazta az űrlapot a kívánt oldalra, állítson be automatikus választ a ClickUp automatizálási funkciójával azoknak, akik kitöltik az űrlapot. Az üzenet egyszerű lehet: „Köszönjük üzenetét, csapatunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.”

Tájékoztassa legértékesebb ügyfeleit, hogy mindig rendelkezésükre áll.

7. ClickUp kreatív kérelem űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kreatív kérelem űrlap sablon

Ha Ön szabadúszó vagy egy tervezőcsapat tagja, és hatékonyabban szeretne együttműködni ügyfeleivel vagy más részlegekkel, a ClickUp kreatív kérelem űrlap sablonja lesz a mentőöve. Dolgozzon együtt a tervezési kérésekkel, és hozzon létre egy kérelem-munkafolyamatot, hogy a megfelelő információkat egységes formátumban kapja meg.

A Kreatív kérelem űrlap segítségével központi helyen szervezheti és tárolhatja az összes kreatív kérést, és valós időben együttműködhet a kreatív briefek kidolgozásában.

A visszajelzések elengedhetetlenek a munkafolyamatok optimalizálásához. Miután létrehozta a kérelem űrlapot, a következő lépés a kérelem felülvizsgálatának folyamatának és ütemtervének, valamint a felülvizsgálatért felelős személynek a kijelölése.

Használja a Gantt-diagramokat a kreatív kérések áttekintési ütemtervének megtervezéséhez.

A ClickUp dokumentumszerkesztője segít létrehozni a csapatok és osztályok között egységes, megismételhető igénylőlapokat.

8. ClickUp jelentkezési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp jelentkezési űrlap sablon

A ClickUp jelentkezési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a toborzókat és a szervezeteket a felvételi igényekhez igazított űrlapok létrehozásában. Gyorsan áttekintheti és összehasonlíthatja a jelölteket, nyomon követheti előrehaladásukat, KPI-jelentéseket készíthet, és egyéni nézetek segítségével tárolhatja a fontos információkat.

Míg az MS űrlap sablonok tervezési lehetőségei korlátozottak, a ClicKUp táblázatos nézetével az adatokat tömegesen szerkesztheti, intuitív és reszponzív táblázatok segítségével. További funkciók, mint például a robusztus szűrők és csoportosítási lehetőségek segítik az információk rendezését és nyomon követését.

9. ClickUp regisztrációs űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp regisztrációs űrlap sablon

Az egyszerű és kényelmes, kódolás nélküli ClickUp vendégregisztrációs űrlap segítségével könnyedén hozzáadhatja az összes szükséges információt vendégeiről. Használhatja az előre elkészített sablont, vagy saját űrlapot tervezhet, amelyen nyomon követheti vendégei érkezési és távozási dátumait, szálláshelyeiket és foglalásaikat.

Tegyük fel, hogy egy iparági konferenciát szervez. A közösségi önkéntes regisztrációs űrlap segítségével információkat gyűjthet az összes önkéntesről és vendégről, ezzel biztosítva és egyszerűsítve a regisztrációs folyamatot.

Feltölthetik dokumentumaikat és egyéb mellékleteiket. A ClickUp automatizálása kétirányú szinkronizálást tesz lehetővé harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például szállodai foglalásokkal, és az adminisztrációs csapat titkosítással biztonságosan tárolja ezeket az információkat.

Ha az eseményért díjat számol fel, az űrlap lehetővé teszi, hogy egyéni mezők segítségével további részleteket adjon meg, például az elfogadott fizetési módokat és az alkalmazandó adókat.

10. ClickUp belső foglalkoztatási űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp belső foglalkoztatási űrlap sablon

Kérdezze meg HR-osztályát, mi áll a legunalmasabb feladatok listájának élén, és a belső foglalkoztatási űrlapok biztosan szerepelni fognak közöttük.

Az alkalmazottak adatainak gyűjtése, a referenciák ellenőrzése és a releváns dokumentumok tárolása nem könnyű feladat. Ha ezt táblázatokban végzi, akkor az hibalehetőségekkel jár, időigényes és erőforrás-igényes.

A ClickUp belső foglalkoztatási űrlap sablonja egyszerűsíti az új munkavállalók adatainak gyűjtését és karbantartását, miközben megfelel a vonatkozó előírásoknak és törvényeknek.

A sablon egyedi állapotokkal rendelkezik a felvételi folyamat nyomon követéséhez, valamint egyedi nézetekkel, hogy azonnal elindulhasson. Lehetővé teszi továbbá olyan mezők hozzáadását is, mint címkék, prioritási jelölések és több felelős személy, hogy kezelni tudja a komplex felvételi folyamatot.

Használja a ClickUp Docs funkcióját az ötletek megosztásához, a feladatok kollégáknak való kiosztásához, a projekt státuszok módosításához és a munkafolyamatok frissítéséhez, mielőtt létrehozná a belső foglalkoztatási űrlap sablonját. A Clickup dokumentum-automatizálási szoftvere segítségével egyetlen megjegyzésen belül könnyedén megszervezheti a foglalkoztatási űrlaphoz kapcsolódó aloldalakat.

Kezdje el létrehozni visszajelzési űrlapjait a ClickUp segítségével

A ClickUp egy hatékony online űrlapkészítő, amely feltételes logika, rugalmasság és személyre szabási funkciók tekintetében felülmúlja a Microsoft Forms-ot.

A ClickUp űrlap sablonok a legjobb platform interaktív visszajelzési felmérések készítéséhez, a csapattagokkal való együttműködéshez bizonyos szakaszokban, valamint értékes betekintés nyeréséhez a valós idejű elemzésekből.

Ezenkívül a ClickUp más eszközökkel és alkalmazásokkal való integrációja segít Önnek ezeket az információkat felhasználni üzleti tevékenységének fejlesztésére.

Regisztráljon a ClickUp-on, készítse el első kérdőívsablonját, és kezdje el ingyenesen.