A 10 legjobb Formstack alternatíva a munkafolyamatok automatizálásához 2025-ben

A felhasználóktól, potenciális ügyfelektől vagy alkalmazottaktól kapott visszajelzések az egyik leggyakoribb módja a termékek és az üzleti tevékenységek fejlesztésének. A modern űrlapkészítő szoftverek még a munkafolyamatok automatizálását is lehetővé teszik, ami megkönnyíti a válaszokból származó adatok elemzését.

A Formstack egy népszerű űrlapkészítő szoftver, amelynek nagy felhasználói bázisa van. Azonban a népszerűség nem jelenti azt, hogy ez a megfelelő választás az Ön számára.

Összeállítottuk a legjobb Formstack alternatívák listáját, hogy megmutassuk, milyen egyéb lehetőségek vannak még. Ha szeretne váltani a Formstackről, vagy a piacon elérhető lehetőségek közül választani, ez a lista segít szűkíteni a választékot.

Mit kell keresnie a Formstack alternatíváiban?

A Formstack alternatíváinak összehasonlításakor tisztában kell lennie a legtöbb űrlapkészítő szoftver által kínált funkciókkal. Miután megismerte a rendelkezésre álló lehetőségeket, összpontosítson azokra a termékekre, amelyek rendelkeznek a kívánt funkciókkal. Néhány figyelembe veendő tényező:

Harmadik féltől származó integrációk : A különböző szoftvertermékek összekapcsolásának lehetősége a munkafolyamatok összehangolása érdekében nagyobb : A különböző szoftvertermékek összekapcsolásának lehetősége a munkafolyamatok összehangolása érdekében nagyobb hatékonyságot biztosít az űrlapok benyújtásában. Keressen olyan űrlapkészítőt, amely kompatibilis a már használt eszközökkel, és lehetővé teszi az alapvető feladatok automatizálását

Fejlett funkciók : Nézze meg az egyes opciók egyedi funkcióit. Ha ezek közül bármelyik funkció központi szerepet játszik az Ön igényeiben, például az offline adatgyűjtés, akkor ez leszűkíti a lehetőségeket.

Adatbiztonság és megfelelőség : Egyes vállalkozások nagyon szigorú adatmegfelelőségi követelményeket támasztanak. Ha ez Önre is vonatkozik, győződjön meg arról, hogy a választott szoftver megfelel ezeknek a követelményeknek.

Árak: A szoftverek árazása zavaros lehet, mivel minden opció több szinttel rendelkezik, és minden szint különböző funkciókat kínál. Keressen olyan terméket, amely illeszkedik a költségvetésébe, de ugyanakkor jó ár-érték arányt kínál.

A 10 legjobb Formstack alternatíva

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Formstack alternatíva erősségeire és gyengeségeire, és nézzünk meg egyéb információkat az online űrlapok létrehozásához.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely drag-and-drop űrlapszerkesztővel és feltételes logikával rendelkezik! A ClickUp kiterjedt automatizálási képességeiről ismert, és egyszerűvé teszi az űrlapok hozzáadását a munkafolyamatához. Használja a ClickUp Forms komponenseket, hogy kiaknázza a platform teljes potenciálját.

Ugyanazon a felületen hozhat létre űrlapokat, elemezheti a válaszokat és delegálhat feladatokat a csapattagoknak.

A felhasználók gyors beilleszkedésének elősegítése érdekében a ClickUp hatalmas sablonkönyvtárat kínál, amely számos visszajelzési űrlapot is tartalmaz. A folyamat egyszerű, zökkenőmentes és sikeres.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Automations : feladat létrehozása az összegyűjtött információk felhasználásával

Funkciók a csapat tagjai közötti valós idejű együttműködéshez , beleértve a dokumentumkezelést is.

Feltételes logika támogatása az összegyűjtött adatok rendszerezéséhez

Integráció harmadik féltől származó szoftverekbe

Az űrlapok megosztásának, exportálásának és beágyazásának lehetőségei

A ClickUp korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az űrlapok tervezéséhez

A komplex űrlapkészítés meredek tanulási görbéje

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Jotform

Via Jotform

A Jotform egy népszerű online űrlapkészítő, amely kiterjedt előre megtervezett sablonválasztékkal rendelkezik. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy űrlapokat hozzanak létre felmérésekhez, rendezvények regisztrációjához, visszajelzésekhez és egyebekhez.

A Jotform kiterjedt testreszabási lehetőségeivel és könnyen használható felületével űrlapokat hozhat létre, és kihasználhatja a feltételes logikát, a fejlett widgeteket és a számításokat a komplex igények kezeléséhez. A Jotform több harmadik féltől származó alkalmazással való integrációja révén különböző automatizálási feladatok végezhetők el.

A Jotform nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra is, így kiváló választás az érzékeny iparágakban dolgozók számára.

A Jotform legjobb funkciói

Széles körű mezőválaszték online űrlapok készítéséhez

Feltételes logika támogatása interaktív űrlapok létrehozásához

Űrlap-sablonok könyvtára beszélgetésszerű űrlapok készítéséhez

Kapu szolgáltatás online fizetések elfogadásához

Eszközök adatkezeléshez és elemzéshez

A Jotform korlátai

Néhány fejlett funkció magas ára

Alkalmi hibák az űrlapok létrehozásakor

A fejlett űrlaplogika elsajátítása nehéz lehet.

Jotform árak

Ingyenes csomag

Bronz : 39 USD/hó felhasználónként

Silver : 39 USD/hó felhasználónként

Gold : 129 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Hasonlítsa össze a Google Forms és a Jotform szolgáltatásokat!

3. Google Forms

A Google Forms a Google Workspace (korábban G Suite néven ismert) része. A termék szorosan integrálódik a Google ökoszisztémájába, megkönnyítve a felhasználók számára az együttműködést és munkájuk megosztását.

Nincs meg benne néhány testreszabási és fejlett funkció, ami más online űrlapkészítőkben megtalálható, de egyszerű megoldást kínál az alapvető igényekhez. Ez ideális megoldássá teszi gyors szavazásokhoz, egyszerű felmérésekhez vagy visszajelzési űrlapokhoz.

A felhasználók automatikusan összegyűjtik a felmérésekre adott válaszokat egy Google Sheet táblázatban, hogy azok könnyen hozzáférhetők és elemezhetők legyenek, és e-mail értesítéseket állíthatnak be a benyújtott űrlapokról.

A Google Forms legjobb funkciói

Intuitív űrlapkészítő felület egyedi jelentések létrehozásához

Integráció más Google Workspace termékekkel

Válaszok és adatok automatikus elküldése a Google Táblázatokba

Megosztott vagy korlátozott hozzáférés az űrlapokhoz

Alapvető elemzési funkciók

A Google Forms korlátai

Minimális testreszabási lehetőségek az űrlap megjelenése tekintetében

Az alternatívákhoz képest hiányoznak a fejlett űrlapkészítési funkciók

Korlátozott integráció a Google ökoszisztémán kívüli termékekkel

A Google Forms árai

A Google Workspace csomag tartalmazza a Google Forms szolgáltatást. Az alábbi árak erre a termékcsomagra vonatkoznak.

Örökre ingyenes

Business Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Google Forms értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Nézze meg további űrlapkészítő szoftvereket, többek között a Zoho Forms és az Elementor Form Builder programokat!

4. SurveyMonkey

A SurveyMonkey segítségével

Ahogy a neve is mutatja, a SurveyMonkey eredetileg egy sokoldalú felmérési platformként indult. Ez a már jól bevált név más űrlapkészítési feladatokra is kiterjedt, megtartva ugyanazt a felhasználóbarát felületet és az erős elemző eszközöket.

A felhasználók munkájának megkönnyítése érdekében a SurveyMonkey számos előre elkészített sablont kínál. Automatizálja a felmérésekre adott válaszokat, emlékeztető üzeneteket küld, és az űrlapokra adott válaszok alapján testreszabja az üzeneteket. A SurveyMonkey a Zapier segítségével harmadik féltől származó alkalmazásokkal is összekapcsolható, ami további automatizálási lehetőségeket kínál.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Ágszerű logikával létrehozott dinamikus felmérések

Kérdéstípusok széles választéka

Sok népszerű csatornán terjesztett felmérések

Többféle adatelemző és jelentéskészítő eszköz

Eszközök meghatározott célközönségek megcélzásához

A SurveyMonkey korlátai

A fejlett funkciók magasabb áron érhetők el.

A felület túlterhelő lehet, ha az űrlapok nagyok vagy bonyolultak.

Korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel

SurveyMonkey árak

Team Advantage : 25 USD/hó felhasználónként

Team Premier : 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (9000+ értékelés)

5. Microsoft Forms

A Microsofton keresztül

A Microsoft 365 csomag részét képező Microsoft Forms egy egyszerű űrlapkészítő alkalmazás, hasonló a Google Forms-hoz. Szorosan integrálva van a 365 csomag többi termékével, és automatizálja az adatgyűjtést és -szervezést az Excel és a SharePoint segítségével.

A Google riválisához hasonlóan a Microsoft Forms is korlátozza az integrációs lehetőségeket az ökoszisztémán kívül, és funkciói alapszintűek. Ez tökéletes megoldás lehet azok számára, akik teljes mértékben a Microsoft platformjaiba fektettek be, és alapvető igényeik vannak.

A Microsoft Forms legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület űrlapok létrehozásához

Integráció más Microsoft 365 termékekkel

Támogatás a csapat tagjai közötti valós idejű együttműködéshez

Kvízek támogatása automatikus értékeléssel

Mesterséges intelligencia (AI) által támogatott javaslatok szavazási kérdésekhez

A Microsoft Forms korlátai

Kevesebb előre definiált sablon, mint néhány más versenytársnál

Korlátozott lehetőségek az űrlap megjelenésének testreszabására

Korlátozott támogatás a Microsoft égisze alá nem tartozó termékekkel való integrációhoz

A Microsoft Forms árai

Business Basic : 6,00 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 22,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (77 értékelés)

6. WPForms

WPForms segítségével

Ez a népszerű drag-and-drop űrlapkészítő plugin formájában érhető el a WordPresshez, az egyik legnagyobb webdesign platformhoz. Integrálódik a WordPress felületével, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy professzionális és komplex űrlapokat hozzanak létre a vezérlőpultjukról. A feltételes logika támogatásával könnyedén dinamikus űrlap-interakciókat hozhat létre.

A WPForms a bonyolult funkciók ellenére a sebességet és a teljesítményt helyezi előtérbe a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében. A szoftver népszerű e-mail platformokhoz, fizetési átjárókhoz és ügyfélkapcsolat-kezelési megoldásokhoz készült bővítményeket tartalmaz.

A WPForms legjobb funkciói

Könnyen használható űrlapkészítés drag-and-drop funkcióval

Előre elkészített űrlap sablonok többféle felhasználási esethez

Mobilbarát, reszponzív kialakítású űrlapok

Feltételes logika, amely a válaszadók bevitele alapján megjeleníti vagy elrejti az űrlap mezőit

Népszerű e-mail marketing platform integráció

A WPForms korlátai

Gyenge funkcionalitás bizonyos WordPress témákkal

Fejlett űrlapfunkciók, amelyek csak a drágább csomagokban érhetők el

Korlátozott integráció harmadik féltől származó szoftverekkel

WPForms árak

Alap : 49,50 USD/év

Plus : 99,50 USD/év

Pro : 199,50 USD/év

Elite: 299,50 USD/év

WPForms értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (21 értékelés)

7. Typeform

Via Typeform

A Typeform nagy hangsúlyt fektet a megjelenésre, így a válaszadók számára vonzó űrlapkitöltési folyamatot eredményez. Egyedülálló beszélgetési formátumot kínál, amely a felhasználókat egyenként vezeti végig a kérdéseken, hogy a zavar minimális legyen.

Ez a Formstack alternatíva egy űrlapkészítő, amely kiváló sablonválasztékkal rendelkezik különböző felhasználási esetekhez, hogy a felhasználók gyorsan el tudjanak kezdeni a munkát. Mindenhez egy kicsit hozzátartozik. Űrlapok és felmérések, regisztrációs űrlapok, kapcsolatfelvételi űrlapok, fizetési űrlapok – amit csak el lehet képzelni, a Typeform valószínűleg meg tudja csinálni.

Számos népszerű harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, hogy segítse az automatizálást és a felmérési adatok feldolgozását. A szoftver a mobil-első tervezési filozófiát követi, reszponzív űrlapokkal, amelyek könnyen illeszkednek bármilyen képernyőmérethez.

A Typeform legjobb funkciói

Javított űrlapszövegezés AI-alapú javaslatokkal

Különböző interaktív űrlapmezők

Többoldalas űrlapok és haladási sávok támogatása

Vizualizációs és elemzési eszközök

Integráció harmadik féltől származó eszközökkel és alkalmazásokkal a Zapier és a webhookok segítségével

A Typeform korlátai

A kínált funkciókhoz képest drága csomagok

Korlátozott testreszabási lehetőségek az alacsonyabb árkategóriákban

Bonyolult elágazások és feltételes űrlapfunkciók

Typeform árak

Örökre ingyenes

Alap : 29 USD/hó felhasználónként

Plus : 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow

A Typeformhoz hasonlóan a SurveySparrow is egyszerűvé teszi az online űrlapok létrehozását. Beszélgetésszerű űrlapformátumot kínálnak, és csevegésszerű felületet biztosítanak a válaszok gyűjtéséhez.

A platform egy kódolás nélküli megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátozott technikai ismeretekkel is dinamikus és vizuálisan vonzó űrlapokat hozzanak létre. Ráadásul ezzel a platformmal rendkívül egyszerű felméréseket készíteni.

A SurveySparrow segítségével könnyedén beépítheti a személyre szabott kérdéseket és interaktív űrlapelemeket. A szoftver a Zapier segítségével biztosítja az integrációt harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Csevegésszerű felülettel rendelkező űrlapok

Többféle kérdésformátum áll rendelkezésre

Elágazó logika és személyre szabási eszközök dinamikus űrlapokhoz

Valós idejű elemzési nyomon követés és letölthető jelentések készítése

E-mailben történő ütemezett küldés, azonnal vagy ütemezetten

A SurveySparrow korlátai

A komplex űrlapok teljesítménybeli problémákat okozhatnak

A harmadik féltől származó integrációk nem mindig olyan robusztusak, mint lehetnének.

Hasznos funkciók, amelyek csak a drágább csomagokban érhetők el

SurveySparrow árak

Örökre ingyenes

Alap : 19 USD/hó felhasználónként

Essentials : 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (81 értékelés)

9. Paperform

Via Paperform

A Paperform rendkívül designközpontú megközelítést alkalmaz az űrlapkészítéshez. Különböző médiaelemeket, például képeket, videókat és egyedi betűtípusokat adhat hozzá a pontos vizuális tervezéshez. A Paperform számos automatikus funkcióval rendelkezik, amelyek kezdőbaráttá teszik, függetlenül attól, hogy egyszerű űrlapokat szeretne készíteni, vagy teljes gőzzel dolgozni.

Ez az online űrlapkészítő számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható automatizálási és adatgyűjtési célokra. A nem hagyományos felület nem rendelkezik drag-and-drop funkcióval, mint a listán szereplő sok más eszköz, hanem intuitív kontextuális megközelítést alkalmaz.

A Paperform legjobb funkciói

Nagy hangsúlyt fektetünk az űrlapok testreszabására és márkázására

Beágyazott videókkal és képekkel ellátott űrlapok

Integráció a leggyakoribb fizetési feldolgozókkal

Feltételes logika és dinamikus űrlapok támogatása

Integráció a Zapierrel, amely lehetővé teszi az alapvető feladatok automatizálását

A Paperform korlátai

Bonyolult űrlapok fejlett funkciókkal, amelyek új felhasználók számára nehezen létrehozhatók.

Az űrlapok megjelenésének testreszabási lehetőségei más űrlapszerkesztő eszközökhöz képest korlátozottak.

Értékes funkciók, amelyek drágább csomagokat igényelnek

A Paperform árai

Essentials : 20 USD/hó

Pro : 40 USD/hó

Ügynökség: 135 USD/hó

Paperform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (42 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (86 értékelés)

10. 123 Form Builder

Via 123 Form Builder

Egy másik, a biztonságra nagy hangsúlyt fektető lehetőség a 123 Form Builder. A biztonság mellett a 123 Form Builder célja egy könnyen használható felület létrehozása, amely lehetővé teszi mind az új, mind a tapasztalt felhasználók számára, hogy hatékony űrlapokat hozzanak létre.

A zökkenőmentes integráció miatt Önnek (vagy fejlesztői csapatának) nem kell fejfájást okozni. Az intuitív drag-and-drop felület pedig széles választékot kínál widgetekből és testreszabási lehetőségekből.

A 123 Form Builder legjobb funkciói

Könnyen használható űrlapkészítő, széles űrlapmező-választékkal

Fejlett űrlapok feltételes logikával és intelligens űrlapok

Több nyelv támogatása

Fejlett biztonsági funkciók

Integráció más népszerű alkalmazásokkal és platformokkal

A 123 Form Builder korlátai

Alkalmanként kisebb hibák az űrlapkészítés során

Az elemzési és jelentési funkciók nem olyan erősek, mint egyes versenytársaké

A harmadik féltől származó integráció beállítása nehéz lehet.

123 Form Builder árak

Örökre ingyenes

Gold : 19,99 USD/hó

Platinum : 37,99 USD/hó

Diamond : 69,99 USD/hó

Enterprise: 199,99 dollártól/hó

123 Form Builder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (150+ értékelés)

Találja meg a tökéletes űrlapot

Az online űrlapokon keresztül történő visszajelzések gyűjtése nem feltétlenül bonyolult feladat. A 10 legjobb Formstack alternatíva számos lehetőséget kínál, amelyek közül választhat. Ha a tökéletes projektmenedzsment segédeszközt keresi, ne keressen tovább, mint a ClickUp. Próbálja ki még ma ingyen!