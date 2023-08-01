Jotform kontra Google Forms: melyik űrlapkészítő eszköz a legjobb?

A vállalkozások az adatokra támaszkodnak, amikor döntéseket hoznak a cégük jövőjéről. Az űrlapok és felmérések az egyik legjobb üzleti eszközök az ügyfelektől, partnere ktől, alkalmazottaktól és sok más forrás ból származó adatok gyűjtéséhez.

Ha olyan űrlapkészítő szoftvert keres, amely megkönnyíti csapata számára az űrlapok létrehozását és az azok segítségével történő információgyűjtést, akkor a Jotform és a Google Forms két népszerű lehetőség. Mindkettő vezető online űrlap- és felmérési eszköz, de számos különbség van közöttük.

Vessünk egy alapos pillantást a Jotform és a Google Forms funkcióira és áraira, hogy eldönthesse, melyik felel meg jobban az Ön és csapata igényeinek.

Mi az a Jotform?

via Jotform

A Jotform egy jól ismert online űrlapkészítő, amely egyszerre hatékony és funkciókban gazdag, ugyanakkor meglehetősen egyszerűen használható. A Jotform számos üzleti eszközzel is integrálható, ami megkönnyíti a vállalkozások számára, hogy a Jotformmal gyűjtött adatokat gyorsan átvihessék olyan szoftverekbe, amelyekkel az online űrlapokon keresztül gyűjtött adatokat elemezhetik.

A Jotform kiváló biztonsági és megfelelőségi funkciókkal is büszkélkedhet, ami nagyon fontos, ha potenciálisan érzékeny adatokat gyűjt üzleti partnereitől.

A Jotform funkciói

A Jotform tele van alapvető és nagyon fejlett funkciókkal. A legjobb az egészben, hogy a felület nagyon felhasználóbarát, így könnyen megtalálhatók és használhatók az üzleti űrlapok létrehozásához szükséges összes funkció.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek megkülönböztetik a Jotformot a versenytársaitól.

1. Fejlett űrlapkészítés

A Jotform a legtöbb versenytársát felülmúlja abban, hogy milyen könnyen lehet vele egyedi űrlapokat készíteni. Nem kell tudnod programozni, hogy bármit is készíts, de ha van némi CSS-tapasztalatod, akkor csodákat tehetsz a Jotformmal.

Az űrlapszerkesztő szinte teljes egészében drag-and-drop alapú, így néhány kattintással egyszerűen és gyorsan hozzáadhat képeket, widgeteket, integrációkat, sőt, még az űrlap színeit is megváltoztathatja.

via Jotform

2. Fizetési integrációk

Már említettük, hogy a Jotform számos integrációt támogat, de az integrációja a legtöbb vezető online fizetési platformmal az, ami igazán kiemeli a többi közül. A Jotformot integrálhatja a Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay és más platformokkal a fizetések beszedése érdekében.

Ez lehetővé teszi olyan űrlapok létrehozását, amelyekkel díjat számíthat fel azoknak, akik kitöltik őket. Ez hasznos lehet például akkor, ha vállalkozása foglalásokat vagy egyedi megrendeléseket fogad.

3. Widgetek

Szó szerint több száz widget áll rendelkezésre, amelyeket hozzáadhat a Jotform űrlapjaihoz. Például van egy Get Visitor Location (Látogató helyének megszerzése) widget, amely IP-címek segítségével gyűjti össze a helyadatokat, hogy megadja az űrlapot kitöltő személy irányítószámát.

Egyéb népszerű widgetek: Get Page from URL, SMS Confirmation, QR Codes, Whatsapp Button és még sok más.

via Jotform

A Jotform árai

Starter: Ingyenes csomag (5 űrlap, havi 100 beküldési limit)

Bronz: 34 USD/hó (25 űrlap, 1000 havi beküldési limit)

Silver: 39 USD/hó (50 űrlap, 2500 havi beküldési limit)

Gold: 99 USD/hó (100 űrlap, 10 000 havi beküldési limit)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (korlátlan űrlap és havi beküldések)

Mi az a Google Forms?

a Google Forms segítségével

A Google Forms egy népszerű és teljesen ingyenes űrlapszerkesztő, amely a Google Workspace része – ez az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt üzleti platform világszerte. Használata 100%-ban ingyenes, így könnyen érthető, miért használják olyan sokan a Forms-ot.

De mint minden ingyenes eszköznek, a Google Forms-nak is vannak korlátai. Ennek ellenére rengeteg remek funkcióval rendelkezik, amelyek kielégítik a legtöbb felhasználó igényeit, akik egyszerű üzleti űrlapokat szeretnének létrehozni és megosztani.

A Google Forms funkciói

Ha figyelembe veszi, hogy teljesen ingyenes, a Google Forms rendkívül sok funkcióval rendelkezik. Lehet, hogy nem rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek a tapasztalt felhasználóknak vagy nagyvállalatoknak szólnak, de rengeteg hatékony funkcióval és testreszabási lehetőséggel rendelkezik, amelyeket bárki használhat anélkül, hogy bármit is fizetnie kellene. A Google Forms segítségével korlátlan számú űrlapot hozhat létre teljesen ingyen.

1. Interaktív kérdések

A Google Forms lehetővé teszi, hogy többféle típusú kérdést tegyen fel, így űrlapjai interaktívak lesznek. Beállíthatja, hogy űrlapja rövid válaszokat gyűjtsön, ahol a válaszadóknak csak egy sor áll rendelkezésükre, hogy rögzítsék válaszaikat.

Beállíthat bekezdés típusú kérdéseket is, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy részletes válaszokat adjanak. Van még jelölőnégyzet típusú kérdés, fájlfeltöltés típusú kérdés (amely kiválóan alkalmas önéletrajzokat gyűjtő HR-csapatok számára) és még sok más.

A Google Forms feltételes logikát is tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy az űrlapok a felhasználó előző válasza alapján változzanak és különböző kérdéseket tegyenek fel.

a Google Forms segítségével

2. Kvízek

Az oktatók szeretik használni a Google Forms-ot, mert ez az egyik legjobb ingyenes eszköz, amellyel könnyen készíthetnek kvízeket és megoszthatják azokat a diákjaikkal. Akár pontértékeket is hozzárendelhet minden kérdéshez, hogy a kvíz értékelése teljesen automatikus legyen.

Az automatikus értékelés rengeteg időt takarít meg az oktatóknak, és lehetővé teszi a diákok számára, hogy azonnal megkapják a kvíz eredményeit.

3. Jelentések

Függetlenül attól, hogy melyik űrlapkészítő eszközt használja, valószínűleg a gyűjtött adatokat a Google Sheetsbe vagy egy másik, a Microsoft Excelhez hasonló programba fogja átvinni, hogy jelentéseket készítsen és elemezze az összegyűjtött adatokat. Mivel ugyanazon a platformon belül működnek, a Google űrlapok integrálása a Google Sheetbe, a Google Analyticsbe és más népszerű Google-dokumentumtípusokba és -alkalmazásokba gyors és zökkenőmentes.

A Google Forms automatikusan képes jelentésgrafikonokat és táblázatokat készíteni, így gyorsan vizualizálhatja és közölheti a felmérések/kampányok eredményeit az érdekelt felekkel.

a Google Forms segítségével

A Google Forms árai

Örökre ingyenes

Jotform kontra Google Forms: funkciók összehasonlítása

Bár mindkettő kiváló űrlapkészítő eszköz, a Jotform és a Google Forms közötti különbségek pontosan azok, amikre számítani lehet. Mivel a Google Forms teljesen ingyenes, nem annyira robusztus. Használata azonban hihetetlenül egyszerű.

A Jotformot a Google Forms-tól megkülönböztető funkciókért fizetnie kell. De ha prémium fiókért fizet, a Jotform sokkal rugalmasabb, robusztusabb és testreszabhatóbb, mint a Google Forms.

Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyekben mindkét eszköz kiemelkedő, és nézzük meg, miben különböznek egymástól.

Elemzések

A Google Forms és a Jotform egyaránt nagyon egyszerűen kezeli az adatait. A Google Forms jelentéskészítési opciói egyszerűbbek. Három alapértelmezett jelentés áll rendelkezésre, és ha további számításokat kell végeznie, valamint részletesebb és specifikusabb jelentést kell készítenie, akkor a legjobb megoldás, ha az adatokat átküldi a Google Sheets-be, és ott végzi el a számításokat.

A Jotform kissé kevésbé intuitív, de ha megtanulja a használatát, sokkal többet tud vele elérni. A Jotform rendelkezik egy „Táblázatok” nevű eszközzel, amely az adatokat táblázatos formátumba rendezi. Ha az egyes válaszokat szeretné megtekinteni, akkor a „Bejövő levelek” mappába kell lépnie. Emellett külön Form Analytics eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek kiváló betekintést nyújtanak a válaszokat megadó személyekről.

A Jotform tehát több lehetőséget és alapvető funkciót kínál, de ezzel együtt jelentősen magasabb a tanulási görbe is.

a Google Forms segítségével

Sablonok

Ingyenes eszközként a Google Forms nem kínál sok űrlap-sablont. A Jotform viszont több ezer sablont kínál. Ha sablonokra van szüksége az űrlapok elkészítéséhez, és sokféle lehetőség közül szeretne választani, akkor a Jotform a legjobb választás.

Még ha kissé testreszabják is őket, a Google Forms által kínált sablonok többsége végül nagyon hasonló lesz. A Google Forms sablonjaival nincs lehetőséged igazán testreszabni az űrlapokat és összhangba hozni őket a márkád vizuális arculatával.

A Jotformban, ha az űrlapok létrehozásával foglalkozó személy rendelkezik némi kódolási és tervezési tapasztalattal, akkor az űrlap minden egyes elemét teljesen testre szabhatja. A Jotform emellett több száz fizetős és ingyenes témát is kínál, amelyekkel testre szabhatja a több ezer sablont, amelyet a program biztosít.

via Jotform

Megosztási lehetőségek

A Jotform és a Google Forms egyaránt kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek együtt kell dolgozniuk az űrlapokon. Az űrlapokat többféle módon is kioszthatja a többi csapattagnak, például megosztható linkek, e-mailes meghívók és közösségi média segítségével.

A Jotform lehetővé teszi az űrlap PDF formátumban való letöltését is. A Jotform egy másik remek funkciója, hogy automatikus e-mailes emlékeztetőket küldhet azoknak a csapattagoknak, akik még nem töltötték ki a nekik kiosztott űrlapot.

Jotform vs. Google Forms a Redditen

Bár a Reddit-en nem sok szó esik a Jotformról és a Google Formsról, a legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy a Jotform a jobb választás, ha csapatának rugalmasabb és kiterjedtebb eszközre van szüksége az űrlapok létrehozásához:

„Ha több mint 10 kérdést szeretne feltenni, akkor a Jotformot ajánlom. A Jotformnak van egy ingyenes beállítása is, amelynek segítségével integrálhatja a Slack alkalmazással, így minden alkalommal, amikor valaki elküldi a Jotformot, kap egy Slack üzenetet, amelyben a Jotformból elküldött információk is megjelennek, ha így állítja be.”

Amikor a Google Forms alternatívájáról kérdezték, egy másik felhasználó a Jotformot ajánlotta, mondván, hogy az ingyenes verzió még mindig jobb, mint a Google Forms:

„A Jotformot használhatja... sokkal jobb, mint a Google Forms! Régebben használtam (az ingyenes verziót), és nagyon lenyűgöztek a funkciói.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Jotform és a Google Forms legjobb alternatíváját

A Jotform és a Google Forms remek eszközök, de mi lenne, ha az űrlapkészítés csak a jéghegy csúcsa lenne? Pontosan ezt kapja a ClickUp-pal: kiváló űrlapkészítő funkciókat egy all-in-one termelékenységi platformban, fejlett projektmenedzsment funkciókkal.

A ClickUp funkciói messze meghaladják az online űrlapszerkesztők lehetőségeit. Ez egy termelékenységet és projektmenedzsmentet segítő eszköz, amelyet bárki sokféle célra felhasználhat. Ha az űrlapkészítést a ClickUp összes többi funkciójával kombinálja, a ClickUp teljesen új szintre emelheti az űrlap- és kérdőívkészítést.

Vessünk egy pillantást a ClickUp néhány legfontosabb funkciójára, amelyek miatt érdemes megfontolni mind a Jotform, mind a Google Forms alternatívájaként.

Készítsen okosabb űrlapokat a ClickUpban a feltételes logikával, hogy egyszerűsítse a folyamatot – függetlenül attól, hogy az mennyire bonyolult.

ClickUp Űrlap nézet

A Jotformhoz hasonlóan a ClickUp Űrlap nézet funkciója lehetővé teszi, hogy különböző elemeket húzva és elhelyezve könnyedén tökéletes űrlapokat hozzon létre. Bármely mező címére kattintva könnyedén átnevezheti azt.

A Google Forms-tól eltérően a ClickUp lehetővé teszi, hogy egyedi márkajelzést illessz az űrlapjaidba. Kiválaszthatod a témát, megváltoztathatod a színeket, és akár el is rejtheted a ClickUp márkajelzést az űrlapjaidból.

A ClickUp-ban létrehozott űrlapok ugyanolyan megoszthatóak, mint a Jotformban és a Google Formsban. A ClickUp rendelkezik olyan funkciókkal is, amelyekkel az űrlapokat automatikusan létrehozott HTML-kód segítségével beágyazhatja weboldalakba. A ClickUp feltételes logikai opciókat is kínál, amelyekkel bonyolult kérdőíveket hozhat létre, amelyek a megadott válaszok alapján különböző kérdéseket tesznek fel.

A válaszok kezelése is egyszerű a ClickUp-ban. Elküldheti őket más csapattagoknak az egyszerű együttműködés érdekében, és integrálhatja őket bármely más projektbe vagy munkafolyamatba.

A Sablonközpont több száz ingyenes sablont is tartalmaz, köztük a ClickUp visszajelzési űrlap sablont, amellyel összegyűjtheti az ügyfelek visszajelzéseit!

Használja a visszajelzési űrlap sablonjának táblázatos nézetét az elemek rendezéséhez és a kártyák egyszerű áthelyezéséhez a minősítési szakaszok között.

ClickUp feladatok

A feladatkezelés a ClickUp középpontjában áll. Ez az egyik legjobb platform azoknak a csapatoknak, akik tervezni, szervezni és együttműködni szeretnének, és végtelen testreszabási lehetőségeket kínál bármilyen típusú projekthez. A ClickUpban elérhető hatalmas számú projektkezelő eszköznek köszönhetően ez a platform kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt tökéletes.

A ClickUp segítségével az együttműködés gyerekjáték. Feladatokat hozhat létre, hozzászólhat a szálakhoz, nagy projekteket kezelhetőbb alfeladatokra bonthat, és még sok minden mást is tehet.

Feltételes logika a ClickUp űrlapokban Termékvisszajelzés példa

ClickUp automatizálások

A ClickUp segítségével könnyedén automatizálhatja mindennapi, rutinszerű feladatait, és több időt fordíthat a fontosabb munkákra. Számos előre elkészített automatizálási funkciót kínál, amelyek a csapata pontos igényei szerint testreszabhatók.

A ClickUp segítségével akár automatizálhatja azokat a harmadik féltől származó eszközöket is, amelyeket használni szeretne. A ClickUp összes automatizált munkafolyamata kompatibilis a platformba integrált külső alkalmazásokkal, és a ClickUp-pal párosítható népszerű üzleti eszközök listája havonta bővül.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp: A győztes a Google Forms és a Jotform versenyében

A ClickUp segítségével nem csak egy remek eszközt kap az űrlapok létrehozásához és a csapattal való megosztásához, hanem egy központi, mindent magában foglaló termelékenységi központot is az összes munkájához.

Regisztrálj a ClickUp-ra, hogy megismerd az űrlapkészítő funkcióit és még sok másat!