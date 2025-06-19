A 10 legjobb SOP-generátor eszköz hatékony üzleti eljárásokhoz

Bevallom, amikor először kezdtem csapatot vezetni, a szabványos működési eljárások (SOP-k) létrehozásának gondolata fárasztónak tűnt. Órákig formáztam, átírtam és finomítottam a dokumentumokat, csak hogy aztán rájöjjek, hogy még mindig hiányzik valami, vagy valami nem világos.

Tehát teszteltem 10 SOP-generátort, hogy megnézzem, megkönnyítik-e az életemet. Spoiler alert – igen. 😌

Ha ilyen eszközöket keres, itt van a véleményem arról, hogy mire kell figyelni egy SOP-készítő szoftverben, és melyek azok, amelyekre érdemes odafigyelni. 👇

Miért vált az SOP-generátor szoftver ma fontosabbá, mint valaha?

Ha még mindig Word-dokumentumokban és megosztott meghajtókon hozza létre és kezeli az SOP-kat, akkor hatalmas lehetőséget szalaszt el. A mai munkatempó gyorsaságot, következetességet és méretarányt igényel – ezeket a manuális SOP-készítés egyszerűen nem tudja biztosítani. Az SOP-szoftver már nem csak egy kényelmi funkció. Ez a modern operatív kiválóság gerince.

Íme, miért fontos ez most több mint valaha a zökkenőmentesebb munkafolyamat-kezelés szempontjából:

Gyors beilleszkedés: automatikusan generáljon világos, szabványosított eljárásokat, hogy az új alkalmazottak perceken belül, nem heteken belül felzárkózzanak. Folyamatok konzisztenciája nagy léptékben: Gondoskodjon arról, hogy minden csapat, minden helyszínen ugyanazokat a magas színvonalú lépéseket kövesse. AI-alapú frissítések: A munkafolyamatok fejlődésével azonnal módosíthatja az elavult SOP-kat – nincs verziókáosz. Audit-készség: A beépített dokumentációs nyomvonalak megkönnyítik a megfelelőség biztosítását. Funkciók közötti egyértelműség: áthidalja a csapatok közötti szakadékokat strukturált, könnyen követhető folyamatokkal. Időmegtakarítás: Ne találja fel újra a kereket – használja újra a sablonokat és : Ne találja fel újra a kereket – használja újra a sablonokat és automatizálja a dokumentációt. Távoli munkavégzésre optimalizált munkafolyamatok: hangolja össze a szétszórt csapatokat végtelenül hosszú értekezletek nélkül.

🧠 Érdekesség: Az SOP-k az ókori civilizációkig nyúlnak vissza. Az első ismert, orvosi gyakorlatokat részletező eljárások az ókori egyiptomi papiruszokon találhatók.

A legjobb SOP-készítő szoftverek áttekintése

Eszköz Főbb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp – AI-alapú SOP-készítés a ClickUp Brain segítségével – SOP-sablonok, dokumentumok, feladatok, táblák – Feladatok függőségei, testreszabható mezők, valós idejű együttműködés – Központosított SOP-könyvtár verziókezeléssel Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyeknek a projekt végrehajtásához és automatizálásához kapcsolódó SOP-okra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Scribe – Valós idejű SOP-generálás képernyőfelvételekből – Automatikus képernyőképek és megjegyzések – Testreszabható sablonok, böngészőbővítmény Egyéni felhasználók és közepes méretű csapatok, akiknek gyors, vizuális SOP-okra van szükségük, kézi írás nélkül. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. Process Street – Drag-and-drop folyamatépítő – Feladatok automatizálása és logikai elágazások – Verziókezelés és auditnaplók – Kódfeladatok komplex logikához Kis- és közepes méretű operatív csapatok, amelyek ismétlődő munkafolyamatokat, HR-t, IT-t és megfelelőséget kezelnek Egyedi árak minden csomaghoz (Startup, Pro, Enterprise) SweetProcess – Videókkal, képekkel, kvízekkel ellátott SOP-k – Beépített verziókezelés és folyamatábrák – Feladatok kiosztása és a haladás nyomon követése Kisvállalkozások és lean csapatok, amelyek minden folyamatot egy helyen központosítanak 99 USD/hó legfeljebb 20 felhasználó számára; 5 USD/további felhasználó Tallyfy – Munkafolyamat-automatizálás + feltételes logika – Megosztható felvételi űrlapok + ügyfélportálok – Nyitott API-integrációk – Valós idejű nyomon követés + együttműködés Közepes és nagy méretű, elosztott csapatok belső és ügyfélkapcsolati SOP-ok automatizálása 30 USD/hó teljes jogú felhasználónként; 5 USD/hó korlátozott jogú felhasználónként Notion – Valós idejű együttműködés dokumentumokon – AI Q&A, sablonok, revíziós előzmények – Integrációk, adatbázisok, testreszabható elrendezések Startupok és közepes méretű csapatok, amelyek SOP-központokat, wikiket és projektdokumentumokat hoznak létre Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Zoho Creator – Drag-and-drop low-code builder – SOP automatizálás + szerepkör alapú hozzáférés – Megfelelőségi műszerfalak, emlékeztetők Közepes és nagy méretű, informatikai ismeretekkel rendelkező csapatok, amelyek SOP-kat ágyaznak be egyedi alkalmazásokba Fizetős csomagok 10–30 dollár/hó áron; Flex csomag egyedi vállalati árakkal Lucidchart – AI diagram generálás – SOP folyamatábrák, úszósávok, UML – Drag-and-drop együttműködés – Élő adatkapcsolat Bármilyen méretű csapatok vizuálisan ábrázolhatják az SOP-kat az üzemeltetés vagy a mérnöki munka céljára. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9 USD/hó (egyéni), 10 USD/felhasználó/hó (csapat); egyedi árak vállalatok számára. Google Docs – Valós idejű együttműködés + megjegyzések – Javaslat mód, automatikus mentés, verziótörténet – TOC generátor + integráció a Google Sheets és Forms alkalmazásokkal Egyéni felhasználók és együttműködő csapatok, akiknek egyszerű, mindenki számára elérhető SOP-okra van szükségük Örökre ingyenes Coda – AI által generált dinamikus SOP-k – Beágyazott ellenőrzőlisták, logika és adatok – Testreszabott munkafolyamatok + integrációk – Belső alkalmazásszerű funkcionalitás Technológiaorientált közepes méretű csapatok, amelyek beágyazott logikával és automatizálással rendelkező SOP-kra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12–36 dollár/hó áron, Doc Maker-enként; egyedi árak vállalatok számára.

A 10 legjobb SOP-generátor és -készítő

Számos eszközt teszteltem az SOP-készítés egyszerűsítésére, és ez a tíz a legjobb közülük. Mindegyik valami egyedi szolgáltatást kínál, amely segít a hatékony eljárások gyors kidolgozásában.

Nézzük meg, mi teszi kiemelkedővé az egyes SOP-generátorokat. 🤩

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú SOP-dokumentumok létrehozásához és kezeléséhez)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást! Írjon, foglaljon össze és kezeljen SOP-kat a ClickUp Brain segítségével.

A munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazásként a ClickUp az egyik legmegbízhatóbb eszköz az átfogó szabványos működési eljárások kezeléséhez és létrehozásához.

Ingyenes AI SOP-generátorként számos olyan funkciót kínál, amelyek egyszerűsítik a dokumentumok létrehozását, a feladatok kezelését és a csapatok közötti együttműködést, így egykomponensű megoldást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek konzisztenciát és hatékonyságot szeretnének fenntartani munkafolyamataikban.

A ClickUp Docs egy dinamikus dokumentációs eszköz, amely lehetővé teszi professzionális SOP-k létrehozását valós időben – rich text formázással, beleértve a címsorokat, ellenőrzőlistákat, beágyazott médiát és egyebeket. Együttműködhet kollégáival a részletes eljárások kidolgozásában és az eljárási változások összehangolásában.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának segítségével a dokumentumon belül gyorsíthatja és automatizálhatja az SOP-készítési folyamat egyes részeit. A rendszer elemzi a korábbi munkafolyamatokat, hogy javaslatokat tegyen a feladatok prioritásainak meghatározásához, automatizálja a rutin feladatokat, és segít importálni a meglévő SOP-kat, valamint felhasználni azokat a jövőbeli SOP-khoz szükséges sablonok létrehozásához.

Készítsen világos vázlatokat és tartalmakat az SOP-khoz a ClickUp Brain segítségével.

💡 Profi tipp: Ha tízszeresére szeretné növelni az SOP-generálási folyamatot, akkor szüksége van a Brain MAX-ra, a ClickUp mesterséges intelligenciával ellátott asztali kiegészítőjére. Használja több LLM-mel való együttműködéshez, hogy egyetlen felületen keresztül írja meg és finomítsa SOP-ját! Választhat könnyebb modellek, például az o3-mini vagy a Claude Sonnet 4, és erősebb modellek, például a Gemini 2. 5 Pro és az o1 között. A legjobb rész? A Talk-to-Text funkcióval részletes SOP-ötleteket oszthat meg!

A ClickUp SOP sablon egyszerűsíti a szabványos működési eljárások közös létrehozását és kezelését bármilyen méretű vállalkozás számára.

Ingyenes sablon A ClickUp SOP-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a szabványos működési eljárások létrehozásában, dokumentálásában és kezelésében.

A ellenőrzőlisták segítségével automatizálhatja a feladatokat, csökkentve ezzel a hibák számát és növelve a termelékenységet. Ezzel a sablonnal alacsonyabb eljárási képzési költségek, zökkenőmentesebb munkafolyamatok és szabványosított teljesítmény érhető el a különböző feladatok során.

⏩ AI képességek: Az AI-alapú feladatfelosztástól és az SOP-dokumentumok összefoglalásától a feladatátadások és a nyomon követések irányításáig a ClickUp AI-je képes mind az SOP-lépések generálására, mind azok végrehajtására – a feladatok, dokumentumok, csevegések, táblák és kapcsolódó eszközök közötti mély integrációnak köszönhetően. A ClickUp Autopilot Agents automatizálja a standupokat, a jelentéseket, a ClickUp Chat csatornákon zajló kérdések és válaszokat, és még sok mást. Proaktív módon generálnak értekezlet-összefoglalókat, napi frissítéseket és feladatkiosztásokat, összhangban az Ön SOP-munkafolyamataival. A Connected Search és az Ask AI megkönnyítik az SOP-kból származó válaszok lekérdezését. Mint már említettük, a ClickUp Brain MAX önálló asztali alkalmazásként is elérhető!

Ideális

Csapat mérete

Kis- és nagyvállalati csapatok

Használja ezt a sablont, ha szüksége van rá

Amikor a kulcsfontosságú folyamatok az emberek fejében élnek, és a csapatok időt pazarolnak az utasítások ismétlésével vagy a megelőzhető hibák kijavításával

Amikor az új munkavállalók nem rendelkeznek világos, lépésről lépésre leírt munkafolyamatokkal az ismétlődő feladatokhoz, az új munkavállalók beilleszkedése lelassul.

Amikor a termékcsapatoknak konzisztens dokumentációra van szükségük a funkciók kiadásához, a minőségbiztosításhoz és a verziókezelési gyakorlatokhoz

Amikor a marketingcsapatok többcsatornás kampányokat futtatnak, és szabványosított munkafolyamatokra van szükségük az eszközök létrehozásához, felülvizsgálatához és közzétételéhez.

Amikor a támogatási vagy sikercsapatoknak követniük és frissíteniük kell az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokat, mint például a jegyek kezelése, az új ügyfelek bevonása vagy az eskalációs útvonalak.

Legjobb funkciók

Könnyen kezelhető feladatok: A ClickUp Tasks segítségével könnyedén hozzárendelhet SOP-hoz kapcsolódó feladatokat, és valós időben követheti nyomon az előrehaladást.

Testreszabhatja a folyamatot: Használja Használja a ClickUp egyéni mezőket , hogy tükrözze az SOP-khoz nyomon követendő konkrét adatokat, és igazítsa azokat az egyedi szervezeti igényekhez.

Javítsa a csapat együttműködését: Javítsa az együttműködést Javítsa az együttműködést a ClickUp Whiteboards segítségével, és vizuálisan térképezze fel az SOP munkafolyamatokat.

Használja ki az AI segítségét: Bízzon a ClickUp Brainben az AI-támogatott SOP-készítés és -kezelés terén, csökkentve ezzel a manuális munkát.

Feladatok sorrendjének fenntartása: Használja Használja a ClickUp feladatfüggőségeket , hogy a feladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve. Ezek megakadályozzák a lépések idő előtti befejezését, elkerülve a szűk keresztmetszeteket és a félreértéseket, amelyek megakadályozhatják az SOP végrehajtását.

Előnyök

Hozzon létre egy SOP-könyvtárat egymással összekapcsolt dokumentumokkal és feladatokkal.

A beépített élő együttműködés és a frissítések verziókezelése révén soha többé nem kell attól tartania, hogy az SOP-k elavulnak.

Ez tartalmazza az összes SOP-omat. Őszintén szólva soha nem voltak szabványos működési eljárásaim, minden a fejemben volt. Ez akkor nem volt gond, amikor még egyedül dolgoztam, de miután felvettem egy asszisztenst, rájöttem, hogy dokumentálnom kell a dolgokat, nem csak az ő kedvéért, hanem arra az esetre is, ha valaha is helyettesítenem kellene. Most időt takarít meg nekem a bonyolultabb projekteknél, mert nem kell emlékeznem, hogyan csináltam korábban, csak visszanézek a ClickUp SOP-jára, és ott van minden. Úgy érzem, most már inkább hivatalos vállalkozásom van. Az is megnyugtató, hogy ha a jelenlegi asszisztensem valaha is elmenne, akkor sokkal gyorsabban és kevesebb egyéni figyelemmel tudnék valaki újat bevezetni.

Hátrányok

A sokféle funkció túlnyomó lehet a kisebb csapatok számára, amelyeknek nincs szükségük fejlett funkciókra.

Néhány felhasználó alkalmi késleltetésekről és lassú betöltési időkről számolt be.

Könnyen el lehet tévedni, mert olyan sok lehetőség, kattintásos alkalmazás és funkció áll rendelkezésre. A legjobb, ha sablonokkal és néhány jó YouTube-oktatóanyaggal kezdjük. Azonban a bevezetésük kiváló.

Árak

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

2. Scribe (a legjobb valós idejű SOP-dokumentációhoz)

A Scribe egy AI-alapú platformot kínál, amely automatikusan rögzíti a felhasználói műveleteket és részletes SOP-kat generál. Képernyőképeket készít és a lépéseket azok végrehajtása közben jegyzetekkel látja el, így könnyebb pontosan dokumentálni a folyamat részleteit.

⏩ AI képesség: A Scribe AI-je rögzíti a képernyőn végzett munkafolyamatokat, és automatikusan létrehoz kifinomult SOP-kat – lépésről lépésre bemutató útmutatókat képernyőképekkel –, ezzel csökkentve a kézi dokumentálás idejét. A ChatGPT-alapú SOP-készítő segítségével másodpercek alatt létrehozhat vállalatspecifikus SOP-kat.

Ideális

Csapat mérete

Egyéni felhasználóktól a közepes méretű csapatokig

Használati eset

Gyors, automatikus SOP-készítés képernyőfelvételekből – ideális lépésről lépésre szóló útmutatókhoz, bevezető anyagokhoz és gyors folyamatdokumentációhoz, manuális írás nélkül.

A Scribe funkciói

Rögzítse a műveleteket és generáljon SOP-kat valós időben, biztosítva a teljes körű dokumentációt.

Automatikusan mellékeljen kommentekkel ellátott képernyőképeket a jobb érthetőség érdekében.

Testreszabhatja a sablonokat a vállalat igényeinek megfelelően, elősegítve az SOP-k közötti konzisztenciát.

Ossza meg az SOP-kat a munkatársaival az együttműködés és a folyamatos fejlesztés érdekében.

Előnyök

Használja az intelligens elmosódás funkciót érzékeny belső rendszerek, például a bérszámfejtés áttekintésének létrehozásához.

Kezdje el könnyedén dokumentálni bármely folyamatot a böngészőbővítmény segítségével.

A böngészőbővítmény segítségével könnyedén elindíthat új útmutatót, az exportálási és linkeken keresztüli megosztási lehetőség pedig tökéletes mind belső, mind külső használatra.

Hátrányok

Nem rögzít hangot, csak képeket és videókat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek az SOP-k generálása után

Amikor befejezek egy útmutatót, sok időt töltök azzal, hogy törlöm a felesleges kattintásokat és szöveget adok hozzá... Szeretném a lépéseket is törölni menet közben, ahelyett, hogy a végéig várnék, mert kicsit nehezebb emlékezni arra, mit akarok törölni, amikor befejezem az útmutatót, de menet közben könnyebb, ha egyszerűen törölhetem őket a jobb oldalon, ha ez lehetséges.

Árak

Alap: Ingyenes

Pro Team: 15 USD/hó/felhasználó

Pro Personal: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,8/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

3. Process Street (A legjobb az SOP-generálás folyamatainak automatizálásához)

A Process Street testreszabható sablonokat és intuitív drag-and-drop szerkesztőt kínál az egyszerűbb SOP-készítéshez. A legújabb fejlesztések még tovább vitték ezt: a központosított dokumentumkezelés verziókezeléssel és auditnaplókkal biztosítja, hogy SOP-jai megfeleljenek a követelményeknek és rendezettek legyenek, az új „Preview” sandbox pedig lehetővé teszi a munkafolyamatok – beleértve a logikát, a szerepeket és a jóváhagyásokat – tesztelését a közzététel előtt.

Haladó felhasználók számára a JavaScript-alapú Code Tasks hatékony számítási automatizálást tesz lehetővé közvetlenül az SOP-kban.

⏩ AI képesség: A Process Street „Process AI” funkciója a GPT-t használja a munkafolyamatok automatikus generálásához a parancsokból, dinamikus ellenőrzőlisták készítéséhez feltételekkel, valamint dokumentumok összefoglalásához vagy elemzéséhez. Az AI feladatok emellett azonnali adatátalakításokat és feladat-automatizálást is végrehajtanak.

Ideális

Csapat mérete

Kis- és közepes méretű operatív csapatok

Használati eset

Ismétlődő munkafolyamatok és ellenőrzőlista-alapú SOP-k – kiválóan alkalmasak olyan HR-, pénzügyi, IT- és megfelelőségi folyamatokhoz, amelyek jóváhagyásokat, feltételeket és automatizálásokat igényelnek.

A Process Street funkciói

Gyorsan hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat a kézi hibák minimalizálása érdekében.

Használja a drag-and-drop felületet az SOP egyszerű testreszabásához és a feladatok kiosztásához.

Automatizálja a feladatok kiosztását és jóváhagyását a projektmenedzsment egyszerűsítése érdekében.

Hozzáférhet kész sablonokhoz, amelyekkel felgyorsíthatja az SOP-k létrehozását.

Előnyök

Kövesse nyomon az SOP változásait és frissítéseit verziókezeléssel + részletes megjegyzésekkel

Kód nélküli/alacsony kódszükségletű funkciók , amelyek egyszerű beállítást és használatot tesznek lehetővé

Emellett nyomon követi a verziókat, így visszanézhet arra, mikor változott egy folyamat, és minden folyamatlépés alján található egy jegyzetek szakasz, ahol a folyamatot végrehajtók jegyzeteket készíthetnek maguknak, vagy jegyzeteket küldhetnek a belső rendszergazdának a folyamattal kapcsolatos változásokról/problémákról.

Hátrányok

A méretezhetőség kihívást jelenthet a bonyolult folyamatokkal rendelkező nagyobb szervezetek számára.

Nincs lehetőség a feladatok nem lineáris módon történő áthúzására, például egy N/A alfeladat elhelyezésére egy még végre nem hajtott feladat mellé.

A jelentések testreszabási lehetőségeinek hiánya

Kicsit több rugalmasságra van szükség a jelentésekben – több mező szerinti rendezés, több csoportosítási lehetőség

Árak

Startup: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,6/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (630+ értékelés)

📖 Olvassa el még: SOP-példák: a termelékenység és a megfelelőség legjobb gyakorlata

4. SweetProcess (a legjobb vizuális SOP-készítéshez és szerkesztéshez)

A SweetProcess egyszerűsíti az SOP-k létrehozását egy vizuális, felhőalapú platformmal, amely támogatja a gazdag médiát – szöveget, képeket, videókat – és a valós idejű közös szerkesztést.

Számomra a legkiemelkedőbb funkciói közé tartozik az AI-alapú SOP-tervezetkészítés (SweetAI), az interaktív képzési kvízek, a beépített verziókezelés visszavonási lehetőséggel és a folyamatok áttekinthetőségét biztosító folyamatábrák. A SOP-okból közvetlenül hozzárendelhet feladatokat, nyomon követheti a teljesítés előrehaladását, és központosíthatja az eljárásokat, irányelveket és tudásbázis-fájlokat – mindez mobilalkalmazásokon keresztül elérhető.

⏩ AI-képesség: A SweetProcess tartalmazza a „SweetAI” funkciót, amely promptok segítségével egységes irányelveket és eljárási dokumentumokat generál, szerkeszt és érvényesít. Az AI által generált tervezeteket közvetlenül a felületen felülvizsgálhatja, finomíthatja és jóváhagyhatja.

Ideális

Csapat mérete

Kisvállalkozások és lean csapatok

Használati eset

A vállalati folyamatok egy helyen történő központosítása – ideális az SOP-k dokumentálásához és folyamatos fejlesztéséhez az egyes részlegeken.

A SweetProcess funkciói

Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon az előrehaladást!

Vizualizálja a munkafolyamatokat a dokumentumokba beágyazott folyamatábrákkal

Mentse el az egyes dokumentumok verzióit, így nyomon követheti a változásokat, szükség esetén visszaállíthatja a korábbi verziókat, és biztosíthatja, hogy az SOP-k naprakészek maradjanak és megfeleljenek az esetleges változásoknak.

Exportálja az SOP-kat különböző formátumokban a könnyű megosztás és offline használat érdekében.

Előnyök

Képeket és vizuális elemeket könnyedén másolhat és beilleszthet az SOP-kba torzítás nélkül.

Emlékeztetőket küldhet azoknak (akik esetleg blokkolják a projektet), hogy teljesítsék a nekik kiosztott feladatokat.

Imádom a felelősségvállalást, amit ez rám és munkatársaimra ró, és nem kell kitalálni, kié a labda, a szoftver megteszi helyetted. Nincs szükség többé arra, hogy folyamatosan barátságos „Szia, csak egy barátságos emlékeztető, hogy…” e-maileket küldj!

Hátrányok

A teljes funkcionalitáshoz internet-hozzáférés szükséges.

Kevesebb integráció más SOP-készítő eszközökhöz képest

A jelentési funkciók korlátozottak, ami megnehezíti a mélyreható betekintés megszerzését.

Árak

99 USD/hó 20 fős csapatok számára

5 dollár minden további tag után

G2 és Capterra értékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Tallyfy (a legjobb az SOP munkafolyamatok automatizálásához)

A Tallyfy egy hatékony munkafolyamat-automatizáló eszköz, amelyet az SOP-k digitalizálására és egyszerűsítésére terveztek. A valós idejű nyomon követés és automatizálás révén a Tallyfy lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatékonyabban kezeljék a folyamatokat, anélkül, hogy manuális frissítésekre kellene támaszkodniuk.

Nagyon tetszett a Tallyfy feltételes logikai funkciója, amely dinamikus SOP-kat hoz létre, amelyek különböző feltételek vagy bemenetek alapján alkalmazkodnak. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az eszköz komplex munkafolyamatokat támogasson anélkül, hogy túlterhelné a felhasználót.

⏩ AI képesség: A Tallyfy AI-je űrlapmezőket javasol, automatizálja a rutin lépéseket, és elősegíti a szabályok betartását azáltal, hogy előre jelzi a folyamatok lefolyását és a jóváhagyásokat.

Ideális

Csapat mérete

Közepes és nagy méretű, elosztott csapatok

Használati eset

Ügyfelekkel kapcsolatos és belső SOP-k, amelyek valós idejű nyomon követést, munkafolyamat-automatizálást és folyamatátláthatóságot igényelnek. Különösen hasznos jogi, egészségügyi és tanácsadói pozíciókban.

A TallyFy funkciói

Kövesse nyomon a munkafolyamatok állapotát valós időben, minimalizálva az állandó frissítések és megbeszélések szükségességét.

Használjon megosztható felvételi űrlapokat a folyamatok elindításához és a feladatok automatikus delegálásához.

A Tallyfy zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekbe a nyílt API-n keresztül, így javítva a funkcionalitást.

Könnyedén együttműködhet külső partnerekkel, még akkor is, ha azok nem rendelkeznek Tallyfy-fiókkal.

Előnyök

Kielégítő áthúzások és feladatbefejezési értesítések

A támogató személyzet magas fokú reagálóképessége és segítőkészsége

A kézi munkafolyamatok digitalizálása időt takarít meg

Kiváló termék, amely nemcsak rendszerek és folyamatok létrehozására alkalmas, hanem arra is, hogy ügyfeleit arra ösztönözze, hogy megadják Önnek a szükséges információkat/dokumentumokat. Emellett egyszerű és valóban szórakoztató is a használata. A felhasználó számára kielégítő befejezési hangokat és áthúzásokat biztosít. Ügyfeleim elégedettek a Tallyfy használatával.

Kiváló termék, amely nemcsak rendszerek és folyamatok létrehozására alkalmas, hanem arra is, hogy ügyfeleit arra ösztönözze, hogy megadják Önnek a szükséges információkat/dokumentumokat. Emellett egyszerű és valóban szórakoztató is a használata. A felhasználó számára kielégítő befejezési hangokat és áthúzásokat biztosít. Ügyfeleim elégedettek a Tallyfy használatával.

Hátrányok

A műszerfal testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami megnehezíti a komplex folyamatokhoz igazított munkafolyamatok kialakítását.

Nem kínál előre elkészített automatizálási sablonokat, így a felhasználóknak a munkafolyamatokat a nulláról kell felépíteniük.

Az AI-javaslatok kikapcsolásának lehetetlensége

Csak egy aprócska panasz. Bár biztos vagyok benne, hogy sok felhasználó kedveli ezt a funkciót, szeretném, ha a felhasználóknak lehetőségük lenne letiltani az AI-javaslatokat a munkafolyamatok létrehozásakor, mivel nem mindenki használja őket, és kissé zavaróak lehetnek.

Árak

30 USD/hó teljes jogú tagok számára

5 USD/hó könnyített tagság esetén

G2 és Capterra értékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Notion (A legjobb rugalmas és együttműködésen alapuló SOP-készítéshez)

A Notion egy sokoldalú munkaterület-eszköz, amely testreszabható sablonok segítségével egyszerűsíti az SOP-k szervezését és létrehozását.

Blokkokra épülő felépítése megkönnyítette számomra és csapatomnak a szövegek, képek és adatbázisok dokumentációnkba való integrálását, míg a valós idejű együttműködés biztosította, hogy zökkenőmentesen tudjunk együtt dolgozni az SOP-dokumentáción.

⏩ AI-képesség: A Notion AI funkciói lehetővé teszik az összefoglalást, átírást, címkézést és keresést az SOP-oldalakon belül, így a statikus dokumentumok interaktív tudásközpontokká válnak.

Ideális

Csapat mérete

Startupoktól a közepes méretű csapatokig

Használati eset

Kollaboratív SOP-dokumentáció rugalmas felépítéssel – ideális funkciók közötti tudásközpontokhoz, wikikhez és szélesebb körű projektekhez kapcsolódó belső dokumentációhoz.

A Notion funkciói

Határozza meg egyértelműen a szerepeket és a felelősségi köröket, biztosítva a feladatokért való elszámoltathatóságot.

Kövesse nyomon a változásokat a revíziós előzmények funkcióval a pontosság fenntartása érdekében.

Könnyen integrálhatja a Notion-t más eszközökkel, javítva az együttműködést és a funkcionalitást.

A sablonokat az Ön konkrét működési igényeihez igazíthatja, így nagyobb rugalmasságot biztosítva.

Előnyök

Gyorsabb SOP-keresés AI Q&A segítségével

Hatékony összekapcsolási és adatbázis-kezelési képességek

Testreszabható munkaterülete mindent rendezett állapotban tart, a Q&A AI funkció pedig segít gyorsan megtalálni az információkat, így időt takarít meg a mozgalmas napokon. A Notion Calendar integráció életmentő a tervezéshez, anélkül, hogy több alkalmazást kellene használni.

Testreszabható munkaterülete mindent rendezett állapotban tart, a Q&A AI funkció pedig segít gyorsan megtalálni az információkat, így időt takarít meg a mozgalmas napokon. A Notion Calendar integráció életmentő a tervezéshez, anélkül, hogy több alkalmazást kellene használni.

Hátrányok

Az új felhasználóknak nehézségeket okozhat a tanulási folyamat, ami késleltetheti az SOP létrehozását.

A komplex adatbázisok teljesítményproblémái megszakíthatják a munkafolyamatot

Ez nem mindig intuitív, és nem tetszett, hogy össze kellett állítanom a funkciók építőelemeit, mielőtt elkezdhettem volna a tényleges feladatot, amit el akartam végezni. Kicsit zavarónak találtam, és ez potenciálisan nagy figyelemelterelés lehet attól, amit valójában csinálni kellene.

Árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 24 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

⚡ Sablonarchívum: Fedezze fel a folyamatok dokumentálására szolgáló sablonok széles választékát, amelyekkel felvázolhatja, egységesítheti és javíthatja üzleti folyamatait.

7. Zoho Creator (a legjobb alacsony kódszintű SOP-generáláshoz)

A Zoho Creator egy alacsony kódszintű platform, amely ideális az üzleti tevékenységéhez testreszabott SOP-sablonok létrehozásához. Emellett lehetővé teszi az SOP-k szerepkörökön alapuló hozzáféréssel történő kezelését a dokumentáció biztonsága érdekében.

A kedvenc funkcióm? Beállíthat automatizált munkafolyamatokat az SOP-k keretében végzett rutin feladatok kezelésére, például emlékeztetőket küldhet az SOP-k felülvizsgálatára, értesítheti a releváns csapattagokat a frissítésekről, vagy akár jelentéseket is készíthet.

⏩ AI képesség: A Zoho AI Modeler és CoCreator (Zia + OpenAI) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi AI modelleket építsenek és képezzenek – kódolás nélkül. Ezek SOP munkafolyamatokat hajthatnak végre, automatizálásokat indíthatnak el, és prediktív logikát ágyazhatnak be űrlapvezérelt eljárásokba.

Ideális

Csapat mérete

Közepes és nagy méretű, informatikai ismeretekkel rendelkező csapatok

Használati eset

Az egyedi belső alkalmazásokba és automatizálásokba beágyazott SOP-k – kiválóan alkalmasak azoknak a csapatoknak, amelyeknek logikával, űrlapokkal és munkafolyamat-indítókkal kell biztosítaniuk a folyamatok végrehajtását.

A Zoho Creator funkciói

Tervezzen egyedi SOP-sablonokat egy egyszerű drag-and-drop felület segítségével, kódolás nélkül.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a gyorsabb frissítések és értesítések érdekében.

Figyelje az SOP betartását a megfelelőséget nyomon követő jelentésekkel és irányítópultokkal.

Előnyök

Hatékony, alacsony kódszükségletű funkciók a gyorsabb egyedi alkalmazásfejlesztéshez

Gyors alkalmazásbevezetés

A Zoho Creator segít nekem abban, hogy kevesebb technikai ismerettel, kevesebb idő alatt tervezzem meg a munkafolyamatomat, anélkül, hogy más eszközöket kellene karbantartanom. Emellett segít abban is, hogy a munkafolyamatokat az igényeimnek megfelelően automatizáljam.

Hátrányok

A mezőméret korlátozásai (pl. 64 KB többsoros szöveg esetén) korlátozhatják a részletes SOP-tartalmat.

Az automatizáláshoz szükséges komplex szkriptek korlátozottak, ami korlátozza a nagy műveletek testreszabását.

Korlátozott grafikus felhasználói felület opciók

Árak

Alapcsomag: 10 USD/hó

Professzionális: 20 USD/hó

Vállalati: 30 USD/hó

Flex: Egyedi árazás (csak éves tervezet esetén)

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,3/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 160 értékelés)

8. Lucidchart (a legjobb vizuális SOP-készítéshez)

A Lucidchart kiválóan alkalmas SOP-k létrehozására vizuális dokumentáció segítségével. Intuitív folyamatábra-sablonokat kínál, amelyek segítségével a felhasználók egyértelműen ábrázolhatják az SOP-folyamatokat. Drag-and-drop felületének köszönhetően könnyedén elrendezhetők a lépések, szimbólumok és összekötők, így az SOP-k ábrázolása egyszerűvé válik. Ez még azok számára is hasznos lehet, akik kevés tapasztalattal rendelkeznek a diagramok készítésében.

A platform valós idejű együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hozzájáruljanak a dokumentációhoz, így egyszerűsítve a részletes és jól strukturált SOP-k létrehozását.

⏩ AI képességek: A Lucidchart AI-je szöveges utasításokból diagramokat generál, automatikusan elrendezett folyamatábrákat készít, a folyamatokat azonnal vizualizálja, és a GPT-kkel, a Microsoft Copilot-tal és a Slack-kel integrálva biztosítja a diagramok zökkenőmentes létrehozását.

Ideális

Csapat mérete

Minden méretű csapat, különösen az üzemeltetés vagy a mérnöki területen

Használati eset

Vizuális SOP-térkép – a legjobb folyamatdiagramok, úszósávos munkafolyamatok és folyamatábrák készítéséhez

A Lucid Chart funkciói

Gyorsan készítsen folyamatdiagramokat AI-parancsok segítségével

Használja ki az automatikus elágazási és alakváltoztató eszközöket a diagramok létrehozásának felgyorsításához.

Hozzáférés számos sablonhoz, a folyamatábráktól az egységes modellezési nyelv (UML) diagramokig, az SOP-k egyértelmű dokumentálásához.

Előnyök

Felhasználóbarát és hozzáférhető diagramkészítés drag-and-drop szerkesztővel

Automatikusan elmenti a munkáját, így soha nem kell attól tartania, hogy elveszíti a szerkesztéseket.

A Lucidchart kiváló termék építészek, fejlesztők és értékesítők számára. Felhasználóbarát felülete még a kezdők számára is hozzáférhetővé teszi a diagramok készítését. A szervezeten belül és kívül is megosztható, így könnyebben hozzáférhető és könnyebben hivatkozható, valamint több lap használatára is lehetőséget biztosít. A diagramok külső adatforrásokhoz, például a Google Sheetshez és az Excelhez való kapcsolásának lehetősége egy hatékony funkció.

Hátrányok

A hibák és a lassú teljesítmény jelentései szerint ezek befolyásolják a használhatóságot.

A diagramok más platformokra történő exportálása az interaktivitás elvesztéséhez vezethet, ami korlátozza a funkcionalitást.

Nem tudtam a diagramokat közvetlenül Excelbe vagy Wordbe másolni, ami kissé kényelmetlen volt, de exportálással vagy képernyőképek készítésével mégis megoldottam a problémát.

Árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 6400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2100+ értékelés)

🔍 Tudta? A Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) szerint a világos és jól dokumentált folyamatok akár 60%-kal is csökkenthetik a hibák számát .

9. Google Docs (a legjobb a közös SOP-készítéshez)

A Google Docs egy egyszerű, de hatékony eszköz az SOP-k létrehozásához és kezeléséhez. Kommentárfunkciójával a csapat bármely tagja visszajelzést hagyhat, kérdéseket tehet fel vagy kiemelheti az SOP-kban történt változásokat. Javaslat módban a szerkesztések javaslatként jelennek meg, amelyeket elfogadhat vagy elutasíthat, így könnyebb kezelni a verziókezelést és a visszajelzéseket.

A beépített Tartalomjegyzék eszközzel automatikusan létrehozhat kattintható címsorok listáját, és gyorsan navigálhat a hosszú SOP-k között. A Google ökoszisztémával való integrációja tovább javítja az adatkezelést és az elérhetőséget.

⏩ AI képességek: A Google Workspace Gemini AI-je várhatóan képes lesz PDF-ek/űrlapok összefoglalására, dokumentumok generálására, vázlatok finomítására, sőt, SOP-ok podcast-stílusú audio összefoglalók készítésére is. A jelenlegi „Duet AI” vázlatkészítési, összefoglalási és átírási képességeket biztosít a Docs-ban.

Ideális

Csapat mérete

Egyéni felhasználóktól a kollaboratív csapatokig

Használati eset

Alapvető SOP-írás és valós idejű szerkesztés – tökéletes azoknak a csapatoknak, akik ingyenes, egyszerű és mindenki számára elérhető dokumentációs eszközt keresnek.

A Google Docs funkciói

Dolgozzon egyszerre több szerkesztővel az azonnali frissítések és visszajelzések érdekében.

Hozzászólások és javaslatok hozzáadása az egyértelmű kommunikáció érdekében az SOP létrehozása során

Integrálja más Google-alkalmazásokkal, például a Sheets és a Forms alkalmazásokkal, hogy javítsa az adatkezelést.

Tárolja az SOP-kat a Google Drive-ban a könnyű hozzáférés és a verziókezelés érdekében.

Előnyök

Automatikusan elmenti a munkáját, így nem veszíti el a legutóbbi szerkesztéseket és nem kell duplikálni a munkát.

A hatékony verziókezelő eszközöknek köszönhetően könnyedén visszakeresheti dokumentumának régebbi verzióit.

Tetszik, hogy bármilyen eszközön (telefon, tablet, számítógép stb.) létrehozhatok dokumentumokat, és bármelyik eszközről, bárhonnan (internet-hozzáféréssel) hozzáférhetek az összes munkámhoz. Nagyon kényelmes, hogy az összes dokumentumom automatikusan mentésre kerül! Ráadásul bárkivel megoszthatom a dokumentumokat, és ha van Gmail-fiókjuk, ők is letölthetik és szerkeszthetik azokat bárhonnan.

Hátrányok

A komplex SOP-khoz rendelkezésre álló fejlett formázási lehetőségek korlátozottak, ami befolyásolja a dokumentumok tervezését.

Hiányoznak olyan funkciók, mint a döntési fák, amelyek elengedhetetlenek a bonyolultabb eljárások dokumentálásához és megértéséhez.

A formázás nehézkessé válhat, különösen akkor, ha más forrásból származó tartalmat próbálsz megtisztítani. A stílusok nem mindig maradnak meg, amikor tartalmat másolsz, és a táblázatok kezelése is nehézkes lehet. Gyors együttműködéshez kiválóan alkalmas, de ha olyan dolgot készítek, amely szigorúbb vizuális ellenőrzést igényel, általában átváltok egy másik platformra.

Árak

Örökre ingyenes

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

10. Coda (a legjobb AI-támogatott SOP-generáláshoz)

A Coda egy AI-alapú SOP-készítő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interaktív munkaterületként működő dokumentumokat hozzanak létre. Az SOP-k tartalmazhatnak szöveget, táblázatokat, ellenőrzőlistákat, gombokat és integrációkat, mindezt egyetlen dokumentumban, így nincs szükség több eszközre vagy platformra.

Könnyedén összekapcsolhatja a Coda SOP-jait más dokumentumokkal vagy adatbázisokkal ugyanazon a munkaterületen belül, és létrehozhat egy kapcsolódó dokumentumok és referenciaanyagok hálózatát. Zökkenőmentesen integrálható külső eszközökkel.

⏩ AI képesség: A Coda AI segít az SOP-k létrehozásában és finomításában kontextusérzékeny írás, táblázat-automatizálás és beépített AI-felülvizsgálati eszközök segítségével. Összefoglalja a dokumentumokat, javaslatokat tesz a teendőkkel kapcsolatban, és adatokat tölt le a csatlakoztatott alkalmazásokból, hogy az SOP-k dinamikusak és interaktívak legyenek. Az AI Chat, AI Columns és Coda Brain funkciók segítségével a dokumentumot hatékony munkatársává teszi.

Ideális

Csapat mérete

Technológiaorientált közepes méretű csapatok

Használati eset

Interaktív SOP-k, amelyek dokumentumokat, adatokat és logikát kombinálnak – kiválóan alkalmasak dinamikus dokumentációhoz beágyazott ellenőrzőlistákkal, automatizálással és integrációkkal.

A Coda funkciói

Használja a meglévő tartalmakat, hogy AI-vezérelt utasítások segítségével gyorsan testreszabott SOP-kat hozzon létre.

Finomítsa és frissítse az SOP-kat a promptok szerkesztésével, hogy azok megfeleljenek a szervezet konkrét igényeinek.

Az SOP-kat zökkenőmentesen integrálhatja más Coda funkciókkal a jobb funkcionalitás és együttműködés érdekében.

Az SOP-kat könnyedén alkalmazkodtathatja a különböző működési kontextusokhoz az egyértelműség és a következetesség érdekében.

Előnyök

Hozzon létre SOP-kat, és kezelje a projekteket, jegyzeteket és feladatokat egyetlen eszközzel.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat a Coda képletekkel

Tetszik, hogy a Coda remek keveréke az alkalmazásnak, a táblázatkezelőnek, az adatbázisnak és a kódolható megoldásnak... Nagyszerű, hogy kiváló, azonnal használható funkciókkal rendelkezik olyan dolgokhoz, mint a feltételes formázás, de a Coda képletek szükség esetén testreszabottabb megközelítést is lehetővé tesznek.

Hátrányok

Az AI-nak nincs mély kontextuális megértése, ami korlátozza a szerszám képességét a nagyon specifikus SOP-ok létrehozására.

A szövegbeviteli korlátozások korlátozzák az eljárások létrehozásához felhasználható tartalom mennyiségét.

Tanulási görbe és inkonzisztens teljesítmény a nehezebb dokumentumok esetében

Nem tetszik a Coda meredek tanulási görbéje, a nagy dokumentumok esetén lassabb teljesítménye, korlátozott offline hozzáférése, a fejlett funkciók magasabb ára és kevésbé kifinomult mobil élménye.

Árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó Doc Maker-enként

Csapat: 36 USD/hó Doc Makerenként

Vállalatok: Egyedi árazás

G2 és Capterra értékelések

G2: 4,7/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Egyszerűsítse az SOP-kezelést a ClickUp segítségével

Az SOP-k kezelése terén a ClickUp egyértelműen a legjobb választás. A dokumentumkészítés, a feladatkezelés és az AI-vezérelt automatizálás hatékony kombinációjával minden szükséges eszközt biztosít az SOP-k hatékony megírásához, nyomon követéséhez és frissítéséhez.

A ClickUp testreszabható sablonjai egyszerűvé és szabványossá teszik az SOP-k létrehozását. Az AI-alapú eszközök pedig túlmutatnak az egyszerű dokumentumszerkesztésen. Segítenek a tartalom létrehozásában, a hosszú szakaszok összefoglalásában, valamint az SOP-k egyértelműségének és tömörségének biztosításában.

Tehát, ha a munkafolyamatok irányításához a legjobb eszközt keresi, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel a szabványos működési eljárások minden aspektusát – a létrehozástól a megvalósításig és a fejlesztésig!