Alacsony kódszintű fejlesztés: az alkalmazáskészítés rugalmasságának növelése

Képzelje el a következő helyzetet. Egyedi fejlesztésű projektmenedzsment szoftvert használ, amely lehetővé teszi a feladatok állapotának „teendő”, „folyamatban” vagy „elvégzett”ként való beállítását. A munkafolyamatához további állapotra van szüksége, például „jóváhagyásra vár”.

Hagyományosan még egy ilyen egyszerű funkció hozzáadása is mérnöki munkát igényelt, ami a tervtől függően néhány hetet, akár hónapokat is igénybe vehetett.

Már nem. Az alacsony kódszintű fejlesztés megváltoztatta a szoftverfejlesztő csapatok mai munkamódszerét. Ebben a blogbejegyzésben megmutatjuk, hogyan.

Mi az alacsony kódszintű fejlesztés?

Az alacsony kódszintű fejlesztés egy olyan szoftverfejlesztési paradigma, amely minimális kézi kódolást igényel, és grafikus felületeken alapul. Ez a hagyományos fejlesztés alternatívája, amely az alkalmazások készítéséhez szöveges megközelítés helyett vizuális fejlesztést használ.

Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy elemek húzásával és elhelyezésével testreszabják az alkalmazásokat. Automatizálja az ismétlődő feladatokat és javítja a hatékonyságot, támogatva a szoftverfejlesztés lean elveit.

Az alacsony kódszintű fejlesztést nem szabad összetéveszteni a „no code” (nulla kód) nevű új koncepcióval. Nézzük meg a különbségeket.

Alacsony kódszintű fejlesztés vs. kód nélküli fejlesztés: mi a különbség?

A legalapvetőbb szinten az alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztéshez olyan mérnöki ismeretekre van szükség, amelyek a kód nélküli alkalmazásokhoz nem szükségesek. Ez más különbségeket is eredményez.

Alacsony kódszintű platformok Kód nélküli platformok Professzionális fejlesztőknek szól Üzleti felhasználóknak szól Komplex alkalmazásokhoz használják, amelyekhez további kézi programozás szükséges. Egyszerű alkalmazásokhoz használható, amelyek újrafelhasználható komponensekből építhetők fel. Lehetséges komplex testreszabások Előre meghatározott jellegű, korlátozott testreszabási lehetőségek Kiválóan alkalmas a régi rendszerek modernizálására Nem alkalmas a régi rendszerek modernizálására. Ideális weboldalak, mobilalkalmazások, belső folyamatok automatizálása stb. alkalmazásokhoz. Alkalmas önkiszolgáló alkalmazásokhoz, irányítópultokhoz, adatcsatornákhoz stb.

Miért egyre népszerűbb a low-code fejlesztés?

A Gartner szerint az alacsony kódszintű alkalmazásplatformok idén 20%-kal növekednek, és piaci értékük meghaladja a 12 milliárd dollárt. Az agilis alkalmazásfejlesztés világában az alacsony kódszintű fejlesztés fokozatosan növeli a hatékonyságot.

A nagy- és kisvállalkozások egyaránt kihasználják az alacsony kódszintű fejlesztés előnyeit. Íme, miért.

Fejlesztési sebesség: Az alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztés 40-60%-kal gyorsabb. Ennek eredményeként gyorsabban léphet piacra, többet kísérletezhet, folyamatosan fejlesztheti termékeit, és a piaci igényekkel együtt fejlődhet.

Fejlesztési költségek: Az alacsony kódszintű fejlesztési platformok előre elkészített elemek, például sablonok létrehozásával működnek, amelyek újra felhasználhatók vagy átalakíthatók új alkalmazások készítéséhez. Ez jelentősen csökkenti az új alkalmazások fejlesztési költségeit.

Az alkalmazásfejlesztés demokratizálása: Hagyományosan csak azok a fejlesztők tudtak alkalmazásokat készíteni, akik rendelkeztek egy adott programozási nyelv kódolási ismereteivel. Az alacsony kódszintű vizuális megközelítésnek köszönhetően ma már az üzleti felhasználók is képesek robusztus és biztonságos alkalmazásokat készíteni.

Erőforrások rendelkezésre állása: Az IDC előrejelzése szerint 2025-re négy millió fejlesztő hiányzik majd. A szervezetek hatalmas kihívásokkal szembesülnek a tehetségek felvételével, képzésével és megtartásával kapcsolatban. Az alacsony kódszintű fejlesztés segít leküzdeni ezt a kihívást, így a fejlesztőknek több idejük marad a komplexebb problémák megoldására.

Együttműködési lehetőségek: Az alacsony kódszintű platformok lehetővé teszik az üzleti és technikai felhasználók számára, hogy együtt dolgozzanak, és közösen alkossanak alkalmazásokat. Visszajelzések alapján dolgozhatnak, és fokozatosan teremthetnek értéket.

Alkalmazkodóképesség: Az alacsony kódszintű platformok segítségével létrehozott alkalmazások biztonságos csatlakozók és API-k segítségével integrálhatók külső alkalmazásokkal és adatokkal. Ez megkönnyíti a gyártók és partnerek technológiai ökoszisztémájához való csatlakozást is.

Karbantarthatóság: Az alacsony kódszintű platformok az alkalmazásfejlesztés minden szakaszát támogatják. Ez azt jelenti, hogy nemcsak alkalmazásokat hozhat létre, hanem azokat telepítheti, verziókezelést végezhet és még sok minden mást is.

A low-code technológia használatának előnyei

Az alacsony kódszintű technológia az egyik leghatékonyabb alkalmazásfejlesztő eszköz, függetlenül attól, hogy Ön kis- vagy nagyvállalat, szolgáltató vagy termékgyártó, szoftvercég vagy más típusú vállalkozás. Az alábbiakban felsoroltakhoz hasonló átalakító előnyöket kínálnak.

Költségmegtakarítás

Az alacsony kódolás legfontosabb elvei az újrafelhasználhatóság, az ismételhetőség és az automatizálás. Az alacsony kódolás a folyamatok ismétlésével, a komponensek újrafelhasználásával és az ismétlődő feladatok automatizálásával csökkenti a fejlesztési munkát. Ez közvetlenül költségmegtakarítást eredményez. Ezenkívül csökkenti a nagy fejlesztői csapatok felvételének szükségességét, ami további költségmegtakarítást jelent.

Fejlesztői termelékenység

Az alacsony kódszintű platformok a fejlesztők számára a legjobb termelékenységi eszközök közé tartoznak. Az alacsony kódszintű fejlesztésnek köszönhetően a fejlesztők drag-and-drop módszerrel gyorsan létrehozhatnak alkalmazásokat. Ezenkívül az egyszerű alkalmazásokat az üzleti felhasználók is kifejleszthetik, anélkül, hogy a mérnöki csapatnak be kellene avatkoznia.

Az így megtakarított időt komplex problémák megoldására, a fejlesztők termelékenységének és hatékonyságának javítására fordíthatja.

Képzés és készségfejlesztés

Az alacsony kódszintű platformok kiválóan alkalmasak új alkalmazottak, amatőr fejlesztők és átállók számára. Biztonsági korlátokat biztosítanak számukra, hogy hibázhassanak és tanulhassanak. Felgyorsítják a fejlesztési folyamatot, miközben lehetővé teszik számukra, hogy gyorsan fejlesszék készségeiket, anélkül, hogy kézi képzésre lenne szükségük.

Funkciók közötti együttműködés

Egyedi nézetek a ClickUp-on történő funkciók közötti együttműködés megkönnyítésére

A low-code fejlesztési platform összehozza az üzleti és a technikai csapatokat, amelyek általában egymással ellentétben állnak. Közös nyelvet és szókincset biztosít számukra, hogy hatékonyabban tudjanak együttműködni. Lehetővé teszi számukra, hogy egymás munkájára építsenek.

Például az üzleti felhasználó létrehozhat egy alkalmazást, amelyet a fejlesztő a beépített kódszerkesztőben frissíthet/finomíthat.

Szervezeti rugalmasság

Az alkalmazások gyors és alacsony költségű fejlesztésének képessége lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy termékeket hozzanak létre és azokat gyorsabban piacra dobják. Emellett a piaci visszajelzések alapján módosíthatják és fejleszthetik a meglévő alkalmazásokat.

Karbantartás és irányítás

Az alacsony kódszintű fejlesztés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan javításokat és fejlesztéseket hajtsanak végre, valamint betartsák a szabályozási előírásokat. Emellett struktúrákat hoz létre olyan irányítási funkciókhoz, mint a hitelesítés, engedélyezés, adatvédelem stb. Segít a DevOps és az agilis csapatoknak a folyamatos műveletek hatékonyabb kezelésében.

Munkavállalói élmény

Az alacsony kódszintű eszközöket széles körben használják belső alkalmazások, például humánerőforrás-irányítási rendszerek (HRMS) fejlesztésére. Ezzel megszűnnek a belső folyamatok során felmerülő súrlódások, és javul a munkavállalók élménye.

Számos előnye ellenére az alacsony kódszintű fejlesztés bevezetése nem jár kihívások nélkül. Nézzük meg, melyek ezek a kihívások, és hogyan lehet őket leküzdeni.

Alacsony kódszükségletű felhasználási esetek

UI-tervezés

A tervezőcsapatok újrafelhasználható komponensekkel, például gombokkal, háttérrel, színekkel, formákkal stb. hoznak létre felhasználói felületeket alacsony kódszintű platformok segítségével.

Alkalmazotti portálok

Az önkiszolgáló élményt nyújtó belső alkalmazások, mint például a költségtérítés igénylése, szabadság kérelem benyújtása, utazás foglalása stb. , tökéletes felhasználási példák az alacsony kódszintű fejlesztésre.

Régi rendszerek modernizálása

A régebbi alkalmazásokkal rendelkező szervezetek már kidolgozták üzleti logikájukat és adataikat. A low-code platform segít az alkalmazások gyors és hatékony modernizálásában. Ha a régebbi alkalmazások cseréje nem lehetséges, a low-code kiterjesztésekhez és integrációkhoz is felhasználható.

API-generálás

Az alacsony kódszintű API-generátorok automatizálhatják a szoftverfejlesztés és a régi rendszerek modernizálása egyik legidőigényesebb feladatát.

Prototípus készítés

Mielőtt időt és energiát fektetnének egy termelésre alkalmas alkalmazás fejlesztésébe, a szervezetek alacsony kódszintű platformot használnak a gyors prototípus-készítéshez vagy a minimálisan életképes termék létrehozásához.

Jelentések

A ClickUp munkaterhelés-nézete a feladatok, a felhasználók, az időbecslések és az időkövetés adatain alapul

Az alacsony kódszintű platformok tökéletesek az adatforrások integrálásához és egyedi irányítópultok létrehozásához, további mérnöki munkák nélkül.

Üzleti szintű testreszabás

Ha az üzleti felhasználóknak speciális testreszabásra van szükségük, a low-code platformok segíthetnek. Az üzleti felhasználók hozzáadhatják vagy szerkeszthetik a szükséges elemeket anélkül, hogy be kellene vonniuk a mérnöki csapatot.

Az alacsony kódszintű fejlesztés és a technológia integrálásának kihívásai

A low-code, mint új, gyors alkalmazásfejlesztési módszertan, a szervezetekben még az értékelési szakaszban ragadt, mert új és egyedi kihívásokat jelent.

Korlátozott szabadság : Az egyedi kód végtelen szabadságot kínál minden olyan alkalmazás létrehozásához, amelyet az alacsony kódszintű alkalmazások nem képesek megvalósítani.

Platformkorlátozások : Bármelyik alacsony kódszintű platformot is választja, annak funkcionalitása korlátozza Önt. Ez azt jelenti, hogy csak annyit tehet, amennyit a platform lehetővé tesz.

Szolgáltatói függőség : A legtöbb alacsony kódszintű platform nem kompatibilis más platformokkal, ami túl magasvá teszi az áttérés költségeit.

Integrációs korlátozások : A modern alacsony kódszintű platformok nem biztos, hogy jól működnek a régebbi szoftverekkel, ami bonyolult helyzeteket teremt, amelyekkel a fejlesztőknek meg kell birkózniuk.

Skálázhatóság : Az alacsony kódszintű platformok segítségével létrehozott alkalmazások nem feltétlenül skálázhatók a vállalati követelményeknek megfelelően.

Költség: Az alacsony kódszintű platformok költségszerkezete bonyolult lehet, és előfordulhat, hogy a szükséges kiegészítő funkciókért külön kell fizetnie.

Ezeket a kihívásokat figyelembe véve rendkívül fontos, hogy az Ön igényeinek megfelelő low-code eszközt válassza. Íme néhány értékes tipp.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő alacsony kódszintű eszközt?

Mielőtt alacsony kódszintű eszközt keresne, világosan határozza meg az igényeit. Tegye fel magának a következő kérdéseket:

Mire szeretné használni az eszközt?

Kik használják ezt az eszközt?

Milyen alkalmazásokat szeretne készíteni?

Milyen felhasználási esetekben lehet hasznos?

Mennyit hajlandó költeni?

Milyen sikermérőket alkalmaz a low-code eszköz esetében?

Tegyük fel, hogy szeretné, ha üzleti felhasználói egyszerű testreszabásokat és fejlesztéseket építenének be a projektmenedzsment eszközébe. A következő funkciókra van szüksége.

Munkafolyamat-automatizálás

Egyedi automatizálások a ClickUp-on

Minden csapatnak megvannak a saját egyedi üzleti folyamata és munkafolyamata. Ezek közül többet egyszerű „ha-akkor” triggerekkel automatizálhat. Válasszon egy alacsony kódszintű platformot, amely lehetővé teszi ezeknek a munkafolyamatoknak az automatikus végrehajtását.

A ClickUp Automations egy kód nélküli eszköz, amely lehetővé teszi, hogy triggereket állítson be a munkafolyamatok automatizálására különböző felhasználási esetekben.

Például beállíthatja a ClickUp-ot úgy, hogy minden alfeladat befejezésekor megváltoztassa a feladat állapotát. Vagy automatikusan hozzárendelhet egy feladatot egy felhasználóhoz az állapotváltozás alapján. Vagy létrehozhat egy feladatot, amikor valaki kitölti a szoftvercsapatok számára készült kérelem űrlapot.

Összetett kapcsolatok

A ClickUp-on kezelhető függőségek és kapcsolatok

A mai projektek összetett és egymással összefüggő feladatokból állnak, amelyek egymásra hatással vannak. A projektmenedzsment eszközének figyelembe kell vennie ezeket a kapcsolatokat. Lehetővé kell tennie a feladatok vagy dokumentumok összekapcsolását, a feladatokhoz függőségek hozzáadását, az erőforrások összekapcsolását és külső eszközök beágyazását.

A ClickUp kód nélküli kapcsolattartási funkciót kínál minden eszközön. A ClickUp segítségével kapcsolatokat hozhat létre feladatok, dokumentumok és függőségek között, hogy minden szükséges információt egy helyen érhessen el.

Integrációk

Míg több eszközt használ a különböző üzleti igényeinek kielégítésére, nem engedheti meg magának, hogy minden alkalommal mérnöki segítséget kérjen, amikor ezeket együtt kell működtetnie. Projektmenedzsment eszközének alacsony kódszintű integrációs módra van szüksége a külső alkalmazásokkal.

A ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, anélkül, hogy bármilyen kódot kellene írnia. A Gmail és a Slack kommunikációs eszközöktől a Harvest termelékenységi alkalmazásokig, valamint a HubSpot és a GitHub üzleti eszközökig, a ClickUp szinte minden elképzelhető eszközzel kompatibilis.

Példák a ClickUp és a HubSpot közötti automatizálásra

Ezek közül sok kétirányú integráció. Ez azt jelenti, hogy automatizálási triggereket állíthat be a külső eszköz ClickUp-ból történő frissítéséhez, vagy fordítva.

Műszerfalak

A projektmenedzsment szoftverek csak annyira jók, amennyire átláthatóságot biztosítanak a különböző érdekelt felek számára. Ahhoz, hogy 360 fokos rálátást kapjanak a projektjükre, a menedzsereknek testreszabható irányítópultokra van szükségük, amelyek a számukra fontos információkat jelenítik meg.

ClickUp irányítópult egyedi diagramokkal

A ClickUp egyedi diagramjai lehetővé teszik, hogy munkáját bármilyen módon vizualizálja, további kódolási erőfeszítés nélkül.

A ClickUp segítségével több mint 50 widget közül választhat, amelyekkel nyomon követheti az időt, a feladatokat, az előrehaladást, a munkaterhelést, a sprintet és még sok mást. A műszerfalat számológéppé is alakíthatja, amelyen összeadhat, átlagokat számolhat és még sok más feladatot elvégezhet.

Használja ezeket az agilis sablonokat inspirációként az Ön által létrehozni kívánt irányítópultokhoz.

Teljesítménynövelők

A munka minősége a csapatok által maguknak kitűzött szabványoktól függ. A legjobb erőfeszítések és a jól összeállított ellenőrzőlista ellenére is előfordul, hogy egyes tételek kimaradnak. Egy jó projektmenedzsment rendszer intelligens automatizálással elkerülheti ezt.

A ClickApps – a ClickUp előre elkészített, kódolás nélküli alkalmazásai – pontosan ezt teszik lehetővé. Íme néhány példa.

függőségi figyelmeztetés lehetővé teszi, hogy értesítést kapjon, mielőtt bezárná azokat a feladatokat, amelyek másokra várnak.

hiányos figyelmeztetés megakadályozza, hogy olyan feladatokat zárjon le, amelyeknek vannak megoldatlan alfeladatai, megjegyzései vagy ellenőrzőlistái.

A Who’s Online? alkalmazás segítségével valós időben láthatja, ki van online, így gyorsan felveheti vele a kapcsolatot.

Testreszabhatóság

Minden alkalmazás, amelyet használ, beépített funkciókkal rendelkezik. Mi van, ha ezekre a funkciókra van szüksége, de egy kicsit több is? Például egy ügynökség minden ügyfél számára egyedi feladatazonosítót szeretne.

Egyéni mezők a ClickUp-on

A ClickApps lehetővé teszi egyedi feladatazonosítók létrehozását. Mi több, különböző formátumú egyedi mezőket is hozzáadhat, például dátumokat, kapcsolattartási adatokat, legördülő menüket, jelölőnégyzeteket, linkeket, képleteket, címkéket és még sok mást.

Mesterséges intelligencia

A generatív mesterséges intelligencia az egyik leginkább átalakító technológia ebben az évtizedben. Nem kell nagy mérnökcsapatot felvennie ahhoz, hogy ezt a technológiát kihasználhassa.

A ClickUp AI segít a fejlesztési tervek és a dokumentáció gyorsított előkészítésében. Néhány egyszerű utasítással termékötleteket, ütemterveket és még sok mást generálhat a ClickUp-on belül, a szoftverfejlesztő csapatok számára szakértők által kidolgozott AI-eszközök segítségével.

Fokozza projektmenedzsmentjét a ClickUp segítségével, kódírás nélkül

Ma életünk és munkánk nagy része technológiai eszközökön keresztül zajlik. Még azok a vállalkozások is, amelyeket nem technológiaiaknak tartunk – mint például a művészeti vagy szépségápolási szolgáltatások –, digitális eszközöket használnak a megrendelések fogadásához, a műveletek kezeléséhez, a marketinghez stb.

A kész projektmenedzsment eszközök nem minden célra alkalmasak. Előfordulhat, hogy nem elég rugalmasak a projekted sajátosságaihoz. Itt jönnek képbe a kód nélküli szoftverfejlesztés!

A ClickUp kód nélküli funkciói lehetővé teszik, hogy javítsa projektmenedzsmentjét, együttműködését, erőforrás-kezelését és termékfejlesztését.

A ClickUp GUI-alapú testreszabási, automatizálási és drag-and-drop funkcióival optimalizálhatja működését és növelheti termelékenységét. Próbálja ki saját maga! Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.