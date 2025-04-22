11 ingyenes Likert-skála sablon Wordben és ClickUpban

Ön egy termékmenedzser, aki új alkalmazást indít. Számtalan órát töltött azzal, hogy zökkenőmentes felhasználói élményt alakítson ki, de honnan tudja, hogy a felhasználók elégedettek-e?

Használja a Likert-skálát! Ez az eszköz a homályos visszajelzéseket számszerűsíthető adatokká alakítja. Akár az ügyfél-elégedettséget, az alkalmazottak elkötelezettségét vagy a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket méri, egy jól megtervezett Likert-skála feltárhatja a felmérés résztvevőinek véleményét, motivációját és általános érzéseit, amit egyszerű igen-nem kérdésekkel nem lehet megtenni.

Azonban hatékony Likert-skála kérdések kidolgozása ijesztő feladat lehet. Itt jövünk mi a képbe.

Ez a blogbejegyzés 11 ingyenes Likert-skála sablont sorol fel, amelyek megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a felmérések lebonyolítását. Úgy tervezték őket, hogy segítsenek a megfelelő kérdések feltevésében, hasznos válaszok megszerzésében és megalapozott döntések meghozatalában.

Mik azok a Likert-skála sablonok?

A Likert-skála sablonok előre megtervezett keretek, amelyek segítségével oktatók, kutatók, HR-szakemberek és felmérést tervezők gyorsan hatékony felméréseket hozhatnak létre Likert-skálákkal.

A pszichológus Rensis Likertről elnevezett Likert-skála egy keretrendszer, amely általában egy állítást mutat be, és megkéri a válaszadókat, hogy többpontos skálán értékeljék, mennyire értenek egyet vagy nem értenek egyet az állítással.

A Likert-skála felmérés egy pszichometriai skála két végpontja közötti válaszok spektrumát tartalmazza, beleértve a semleges opciót is.

Íme egy példa a Likert-skála kérdésére: Mennyire elégedett [márka, osztály, szolgáltató] szolgáltatásával? A felmérésben résztvevőket arra kérjük, hogy válasszanak egy választ ebből az 5 pontos Likert-skálából: Nagyon elégedett Közepesen elégedett Sem elégedett, sem elégedetlen (semleges) Közepesen elégedetlen Nagyon elégedetlen

A Likert-skála felmérési sablon elengedhetetlen a kvalitatív felmérési kérdésekre vagy állításokra adott válaszok gyűjtésének strukturált formátumának létrehozásához. Lehetővé teszi a gyors, következetes, elfogulatlan és hatékony kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtést.

A Likert-skála főbb jellemzői

Szabványosított válaszlehetőségek : A Likert-skála felmérési sablon általában előre meghatározott válaszokat tartalmaz, például „Egyáltalán nem értek egyet” és „Teljesen egyetértek” között, gyakran 5 vagy 7 pontos skálán.

Testreszabható állítások : A kutatott témához kapcsolódó állításokat vagy kérdéseket testre szabhatja.

Egységes elrendezés : A Likert-skála kérdései és válaszlehetőségei egységesen vannak felépítve, ami megkönnyíti az elemzést és a válaszok összehasonlítását.

Adatgyűjtés: Megkönnyíti a válaszadók attitűdjeinek, véleményeinek vagy észleléseinek szisztematikus gyűjtését.

A kutatók és a szakemberek a Likert-skála sablonokat használják a felmérés tervezési folyamatának egyszerűsítésére, valamint a válaszadási arány és az egységesség biztosítására.

Mi teszi jóvá a Likert-skála sablont?

A pontos és hasznosítható adatok gyűjtéséhez elengedhetetlen egy jó Likert-skála sablon. A sablonnak kiegyensúlyozott válaszlehetőségeket kell kínálnia, amelyek egyenletesen oszlanak el a pozitív és negatív válaszok között.

A Likert-skála sablonját kiemelő jellemzők:

Egyértelmű válaszlehetőségek : Egy jó Likert-skála kiegyensúlyozott választási lehetőségeket (pl. 5–7 Likert-skála pont) kínál az egyik szélsőségtől a másikig, ideális esetben semleges középponttal.

Releváns állítások : Gondoskodnia kell arról, hogy az állítások vagy a Likert-skála kérdései konkrétak legyenek és közvetlenül kapcsolódjanak a témához, elkerülve a kétértelműséget.

Egységes formátum : A sablonnak egységes elrendezést kell biztosítania az összes Likert-skála kérdésnél az egységesség és az egyszerű elemzés érdekében.

Könnyen érthető : A válaszoknak egyértelműeknek kell lenniük, hogy a résztvevők pontosan értelmezhessék és válaszolhassanak rájuk.

Skálázható: A sablonok kialakításának rugalmasnak kell lennie, hogy könnyen igazodjon a felmérés igényeihez.

Ezekkel az elemekkel a Likert-skála sablonja segít hatékonyan rögzíteni a finom árnyalatú véleményeket, és megbízható adatokat szolgáltat az elemzéshez.

Ingyenes Likert-skála sablonok

Íme 11 ingyenes Likert-skála sablon, amelyek közül választhatsz:

1. ClickUp Likert-skála sablon

Töltse le ezt a sablont Készíts, kövess nyomon és elemezz ügyfél-felméréseket egy helyen a ClickUp Likert-skála kezdő sablonjával.

A ClickUp Likert-skála kezdő sablonja tökéletes azok számára, akik még nem jártasak a felmérések tervezésében.

Egyszerűsíti a Likert-skála felmérések létrehozását, nyomon követését és elemzését, így azok hozzáférhetővé és könnyen használhatóvá válnak.

A sablon kezdőbarát, mert egyszerű lépésekkel testreszabhatja a felmérést—beírja a kérdéseket és a skála opciókat. Könnyedén megoszthatja a felmérést és gond nélkül összegyűjtheti a válaszokat, majd gyorsan elemezheti az adatokat , hogy megértse a visszajelzések tendenciáit és mintáit.

Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását egyszerű állapotokkal, mint például „Megnyitva” és „Befejezve”. Használja a ClickUp eszközeit a visszajelzések kezeléséhez megjegyzésekkel, automatizálással és mesterséges intelligenciával.

Így kezdheted el:

Határozza meg kérdéseit: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy könnyedén összeállítsa Likert-skála kérdőívét. A skála megtervezése: Néhány kattintással hozzon létre feladatokat a skála értékeinek beállításához. Állítsd be a felmérést: Szervezd meg a kérdéseket és a skálákat a ClickUp táblázatos nézetében. Adatok gyűjtése: Automatizálja az adatgyűjtést és -elemzést a folyamat egyszerűsítése érdekében. Eredmények értelmezése: Használj mérföldköveket a haladás és a betekintés zökkenőmentes nyomon követéséhez

A Likert-skála létrehozása és az ügyfél- vagy munkavállalói visszajelzések kezelése ennél egyszerűbb nem is lehet!

2. ClickUp egyszerű Likert-skála sablon

Töltse le ezt a sablont Végezz Likert-skála felméréseket és elemezd a visszajelzéseket egyszerűen a ClickUp Likert-skála sablonjával.

A ClickUp Likert-skála sablon az Ön első számú eszköze a pontos, hatékony Likert-skála felmérések azonnali elkészítéséhez!

Íme egy példa arra, hogyan könnyítheti meg az adatgyűjtést ez a sokoldalú sablon:

Egyszerű beállítás: Írja be a Likert-felmérés kérdéseit és válaszlehetőségeit

Egyéni mezők: Használja a „Részleg”, „E-mail”, „Telefon” és „Értékelési skála” mezőket a lényeges részletek rögzítéséhez és a felmérés személyre szabásához, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

Rugalmas értékelési skála: A három 1–5-ös értékelési mezőt a visszajelzések igényeihez igazíthatja. A Likert-skálát szükség szerint módosíthatja, hogy pontosan azokat az adatokat kapja, amelyeket szeretne.

Egyszerűsített pontozás: Használja a beépített ellenőrzőlistát a termék pozicionálásának egyszerű pontozásához és értékeléséhez.

Ossza meg Likert-skála felmérését csapatával vagy ügyfeleivel, és figyelje, ahogy olyan hasznos információkat gyűjt, amelyek a sikerhez vezetnek!

3. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont Gyorsan rögzítheti és értékelheti az ügyfelek válaszait a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

A termékcsapatok kutatói vagy felméréseinek tervezői számára az egyik legnagyobb kihívás annak megállapítása, hogy ügyfeleik elégedettek-e, és ennek megfelelően adat alapú döntéseket hozni a termékváltoztatásokról.

Az ügyfél-elégedettségre vonatkozó visszajelzések gyűjtése mindig is kihívást jelentett, de a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja leegyszerűsíti ezt a folyamatot.

Ez a sablon a Likert-skála felméréseinek létrehozását, kezelését és elemzését egyszerűsíti, hogy értékes ügyfélinformációkat gyűjtsön. Emellett segít megalapozott döntéseket hozni a termékei és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.

Miért működik ez a sablon?

Hatékony létrehozás : Könnyedén tervezzen egyedi felméréseket, hogy megkapja a szükséges visszajelzéseket.

Gyors válaszok : Könnyedén terjesztheti kérdőíveit és gyűjtheti a válaszokat

Hasznosítható betekintés : Elemezze az adatokat, hogy pontosan meghatározza a trendeket és a fejlesztendő területeket.

Egyéni állapotok : Kövesse nyomon az előrehaladást olyan állapotokkal, mint „Nyitott” és „Befejezett”.

Egyéni mezők : Gyűjtsön részletes visszajelzéseket a Hasznosság, Világosság és Megoldás mezők segítségével.

Egyéni nézetek: Kezelje a Likert-skála felméréseket olyan nézetek segítségével, mint a válaszadók nézet, a felmérési űrlap nézet, a tudásértékelés nézet és a kezdőlap nézet.

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával egyszerűsítheti a visszajelzések gyűjtését, és könnyedén végrehajthatja az adatokon alapuló fejlesztéseket.

4. ClickUp termékvisszajelzési felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont Ismerje meg jól az ügyfelek igényeit a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon segítségével

Ha Ön alfa, béta vagy régóta használja a terméket, akkor biztosan megkapta ezt a Likert-skála felmérést a beérkező levelek között vagy az alkalmazáson belüli értesítések között.

Ezek az eszközök felkérhetik Önt, hogy értékelje a különböző funkciókat egy értékelési skálán, és írja le, mit gondol a termékről. Ezek a Likert-skála felmérések termékvisszajelzési felmérések.

Segítségükkel értékes betekintést nyerhetsz ügyfeleid tapasztalataiba. A ClickUp termékvisszajelzési sablonjával gyorsan elindíthatod az ilyen felméréseket.

Ez a sablon egyszerűsíti a visszajelzések gyűjtését és elemzését, így tökéletesen alkalmas termékének fejlesztésére és az ügyfél-elégedettség növelésére.

Használja ezt a sablont a termékfejlesztés területeinek azonosításához és a felhasználói élmény javításához, a jelentőségteljes visszajelzések gyors és pontos összegyűjtéséhez, valamint a Likert-skála felmérési eredményeinek felhasználásához a termékfejlesztéssel kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalához.

Íme a funkciók, amelyeket imádni fog:

Egyéni állapot: Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását a „Felülvizsgálat alatt”, „Felülvizsgálva” és „Felülvizsgálatra vár” állapotokkal.

Egyéni mezők: Kezelje a visszajelzéseket az általános elégedettség, a használat időtartama és egyéb mezők segítségével.

Testreszabható nézetek: Használja ki az Általános elégedettség, Termékértékelések és Felmérési válaszok nézeteket a adatok rendszerezéséhez.

5. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonjával betekintést nyerhet csapatának hangulatába.

Tegyük fel, hogy Ön HR-szakember, és alkalmazotti felmérést szeretne végezni, hogy felmérje alkalmazottai elkötelezettségének szintjét. Ebben az esetben a ClickUp alkalmazotti elkötelezettségi felmérési sablonját használhatja, hogy gyorsan elvégezze a felmérést, és azonosítsa a munkahelyén javítandó területeket.

Ez a sablon lehetővé teszi az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtésének egyszerűsítését, a folyamatok elemzését, az alkalmazottak elégedettségének felmérését és a vállalati kultúra megértését.

Ez a Likert-skála sablon segít felfedezni a munkahelyén azokat a területeket, ahol javításra van szükség, és amelyek hozzájárulhatnak a munkával való elégedettség javításához. Ismerheti meg az alkalmazottak véleményét, céljait és igényeit, és ennek megfelelően módosíthatja az alkalmazotti politikákat.

Íme, miért van szüksége minden tehetségmenedzsment és HR csapatnak erre a sablonra az alkalmazottak elkötelezettségének méréséhez:

Hasznos információk : Kapjon világos képet : Kapjon világos képet az alkalmazottak elégedettségéről és elkötelezettségéről

Testreszabható felmérések : Testreszabhatja a felméréseket a szervezet igényeinek megfelelő kérdésekkel.

Valós idejű visszajelzés : Gyűjtsd össze az alkalmazottak véleményét bármilyen eszközről, azonnal

Egyéni állapotok : Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Befejezett”, „Felülvizsgálat alatt” és „Felülvizsgálatra vár”.

Egyéni mezők : Részletes visszajelzéseket gyűjtsön 32 attribútummal, többek között a kompenzáció méltányosságával, a fizetett szabadsággal és a karrier előrehaladásával kapcsolatban.

Egyéni nézetek: Hatékonyan kezelheti a visszajelzéseket olyan nézetekkel, mint az Összes beküldés, Osztály visszajelzések, Csapat visszajelzések és Bevezető útmutató.

Használja ezt a sablont, hogy megtudja, hogyan lehet jobban bevonni az alkalmazottakat és javítani a szervezet kultúráján.

6. ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablon

Ha szeretné tudni, hogy az alkalmazottai hogyan vélekednek a vezetésről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről és a juttatásokról, akkor a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablonja az Ön számára ideális.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablont a munkavállalók hangulatának nyomon követéséhez

Szüksége van egy visszacsatolási ciklusra a szervezetében, hogy elősegítse a strukturált kommunikációt, amely segít a vezetőknek következetes visszajelzéseket adni, ösztönzi a munkavállalók teljesítményért való felelősségvállalását, valamint elősegíti a nyílt, őszinte beszélgetéseket és elismerést.

Ez az egyetlen sablon, amire szüksége van, mert segít a következőkben:

Hatékony visszajelzésgyűjtés : Gyorsan gyűjtsön értékes információkat az alkalmazottaktól

Érzelmek nyomon követése : Használjon fejlett vizualizációs eszközöket : Használjon fejlett vizualizációs eszközöket az alkalmazottak érzelmeinek időbeli nyomon követéséhez

Az átláthatóság elősegítése : Bizalomépítés és nyílt kommunikáció az alkalmazottak és a vezetőség között

Egyéni állapotok : Kövesse nyomon a visszajelzések előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Nyitott” és „Befejezett”.

Egyéni mezők : Részletes visszajelzéseket gyűjthetsz olyan attribútumokkal, mint a visszajelzés értéke, fejlesztési lehetőségek és vállalati kultúra.

Egyéni nézetek: Hatékonyan érheted el a visszajelzéseket olyan nézetekkel, mint az összes válaszadó listája, a válaszok listája, az alkalmazottak visszajelzéseinek táblázata és a „Kezdés itt” táblázat.

A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonjával azonnal megtudhatja, mit gondolnak Önről a munkavállalói, és elvégezheti a szükséges fejlesztéseket.

7. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja tökéletes azoknak a részlegeknek, amelyek ügyfelek, partnerek és felhasználói kutatások révén szeretnének információkat gyűjteni.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsen értelmes adatokat a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával

Ezzel a sablonnal platformot kínálhat az ügyfeleknek, ahol kifejezhetik véleményüket és aggályaikat. Az aktív visszajelzéskérés javítja az ügyfélhűséget, és visszajelzést ad a termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez. Emellett azonosíthatja a figyelmet igénylő területeket, és célzott stratégiákat dolgozhat ki.

Ez az ügyfél-visszajelzési eszköz lehetővé teszi, hogy egy helyen gyűjtsd és kezeljed az ügyféladatokat, és megértsd az ügyfelek hangulatát.

Ez a sablon lehetővé teszi:

Testreszabható felmérések : Testreszabhatja a felméréseket az ügyfelek igényeinek megfelelően

Hatékony adatgyűjtés : Gyűjtsön értelmes, : Gyűjtsön értelmes, 360 fokos visszajelzéseket , amelyek segítenek a termékkel kapcsolatos döntések meghozatalában.

Gyors elemzés : Gyorsan azonosíthatja a trendeket és a felmérés válaszokból nyert betekintéseket.

Egyéni állapotok : Kövesse nyomon a visszajelzések előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Befejezve” és „Teendők”.

Egyéni mezők : Részletes információkat rögzíthet olyan attribútumokkal, mint a szolgáltató, a vásárlás dátuma, az ügyfélszint, az általános értékelés és a fejlesztési javaslatok, hogy elmentse az ügyfelek visszajelzéseit.

Egyéni nézetek : Hozzáférhet a visszajelzésekhez az Átfogó ajánlások listája nézet, a Kezdő lépések listája nézet, a Visszajelzések táblázata nézet, a Szolgáltatók értékelése táblázata nézet, az Átfogó ajánlások táblája nézet és a Visszajelzések táblája nézet segítségével.

Projektmenedzsment: Fokozza a visszajelzések nyomon követését egy hatékony időkövető műszerfal és funkciók, testreszabható címkék, praktikus függőségi riasztások, e-mail értesítések és még sok más segítségével!

Javítsd visszajelzéskezelésedet a visszajelzési űrlap segítségével!

8. Microsoft Word 5 pontos Likert-skála sablon a TemplateLAB-tól

via TemplateLAB

A TemplateLab 5 pontos Likert-skála sablonja sokoldalú választás, ha kinyomtatni szeretnéd és személyesen megosztani a felmérésben résztvevőkkel.

Letöltheted az esztétikusan megtervezett kérdőívet különböző formátumokban, például Microsoft Word-dokumentumok, Microsoft PowerPoint-diák és Adobe Photoshop-fájlok formájában.

Szerkessze a fájlt az igényeinek megfelelően.

Ossza meg a felmérésben résztvevőkkel különböző e-mail, közösségi média vagy személyes üzenetküldő csatornákon keresztül, hogy adatokat gyűjtsön és elemezzen.

9. Microsoft Word üres Likert-skála sablon a TemplateLAB-tól

via TemplateLAB

Az előző sablonnal ellentétben a TemplateLAB Blank Likert Scale Template sablonjának kérdésrésze üres, innen ered a neve.

Így kérdéseket hozhat létre a semmiből, vagy akár egy egyéni interjú során is, és gyűjthet visszajelzéseket.

Ez a sablon kiválóan alkalmas HR-szakemberek és pszichológusok számára, akik egyéni konzultációkat tartanak.

Az előző sablonhoz hasonlóan az esztétikusan megtervezett felmérést számos formátumban letöltheti, például Microsoft Word-dokumentumok, Microsoft PowerPoint-diák, Adobe Photoshop-fájlok és PDF-fájlok formájában.

11. Diákok elégedettségi felmérése sablon a Formplus-tól

via Formplus

Ön egy intézmény vagy iskola oktatója vagy tanára? Szerezzen értékes betekintést a hallgatói elégedettségbe a Formplus által készített, személyre szabott hallgatói elégedettségi felmérés sablonjával.

Ez a sablon egy 4 pontos Likert-skálát használ, hogy segítsen az iskolák vagy egyetemek adminisztrátorainak, oktatóinak és az oktatási intézmények személyzetének mindennek az értékelésében, a tananyag minőségétől a campus biztonságáig. Könnyedén összegyűjtheti és elemezheti a hallgatók visszajelzéseit, hogy javítsa intézménye színvonalát és szolgáltatásait.

Így profitálhatnak az oktatási szakemberek ebből a sablonból:

Azonnali válasz : Növelje a hallgatók újbóli beiratkozásának arányát azáltal, hogy aktívan reagál a visszajelzésekre – biztosítson adminisztrátori hozzáférést, hogy gyorsan tudjon reagálni a javaslatokra, és javítsa a hallgatók elkötelezettségét.

Automatikus értesítések : Küldjön automatikus e-mailes frissítéseket a hallgatóknak és a személyzetnek, hogy tájékozottak legyenek. Erősítse meg a felmérések beküldését, nyugtázza a visszajelzéseket, és értesítse a személyzetet az új válaszokról, hogy azok gyorsan intézkedhessenek.

Rugalmas beküldések : fogadjon el további dokumentumokat és képeket a részletes visszajelzésekhez. Állítson be korlátokat a fájlméretre és a formátumokra, hogy hatékonyan kezelhesse a beküldéseket.

Egyéni aldomain : Helyezze el felmérését egy egyéni aldomainre a könnyű hozzáférés és a nagyobb hitelesség érdekében. Testreszabhatja az URL-t, hogy tükrözze intézménye nevét, és emlékezetessé tegye a hallgatók számára.

Mobilbarát kialakítás: Ez a mobilra optimalizált sablon biztosítja, hogy a diákok bármilyen eszközön könnyedén megoszthassák véleményüket, így zökkenőmentes visszajelzési élményt teremtve.

Kezdje el még ma finomítani intézménye kínálatát a Formplus hallgatói elégedettségi felmérés sablonjával. Gyűjtsön információkat, reagáljon a visszajelzésekre, és tegye intézményét kiemelkedővé!

12. Képzési értékelési űrlap sablon a Formplus-tól

via Formplus

Ön képzési menedzser vagy HR szakember? Formplus képzési értékelési űrlap sablonjával emelje magasabb szintre képzési programjait! Ez az 5 pontos Likert-skála segít átfogó visszajelzéseket gyűjteni a képzési foglalkozásokról, a tartalomról, a megvalósításról és az általános elégedettségről.

Miért kedvelik a trénerek ezt a sablont?

Személyre szabott e-mailes meghívók: Könnyen küldhet meghívókat e-mail címek hozzáadásával vagy importálásával. Kövesse nyomon a függőben lévő válaszokat, és kerülje el a duplikációkat a visszajelzések hatékony gyűjtése érdekében.

Sokoldalú űrlapmezők: A drag-and-drop mezők megkönnyítik az űrlapok létrehozását. Használjon értékelő mezőket és számológépeket a trénerek teljesítményének méréséhez és a pontszámok kiszámításához. Adjon hozzá feltételes logikát, hogy a válaszok alapján testreszabhassa a követő kérdéseket.

Munkafolyamatok és jóváhagyások: Állítson be jóváhagyási folyamatokat a képzési kérelmek és engedélyek felülvizsgálatához. Ez tökéletes megoldás Állítson be jóváhagyási folyamatokat a képzési kérelmek és engedélyek felülvizsgálatához. Ez tökéletes megoldás a munkavállalói visszajelzések és kérések hatékony kezeléséhez.

Közös értékelés: Hívja meg a HR-csapat tagjait és a vezetőséget, hogy közösen vegyenek részt az értékelésben. Gyűjtse össze a különböző részlegek észrevételeit a képzés javítása érdekében.

Hatékony értékelések: Használjon különböző értékelési lehetőségeket – skálákat, csillagokat, szíveket vagy mosolygós arcokat –, hogy részletes visszajelzéseket kapjon a képzés egyes aspektusairól, és megértse, mely területekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni vagy melyeket kell módosítani.

Kezdje el használni a sablont, és gyűjtsön még ma hasznosítható információkat!

Egyszerűsítse a felméréseket a Likert-skála sablonokkal

A testreszabható Likert-skála sablonok ideálisak strukturált, elfogulatlan felmérések készítéséhez, amelyekkel konzisztens adatokat lehet gyűjteni. Ezek a sablonok segítenek a kutatóknak, oktatóknak, HR-szakembereknek és másoknak a tervezési folyamat egyszerűsítésében és az egységes válaszok biztosításában.

Használja ki még ma a ClickUp teljesen testreszabható Likert-skála sablonjait, és tegye felmérési folyamatát zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá!

