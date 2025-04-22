11 ingyenes Likert-skála sablon Wordben és ClickUpban

ClickUp blog

2025. április 22.

Ön egy termékmenedzser, aki új alkalmazást indít. Számtalan órát töltött azzal, hogy zökkenőmentes felhasználói élményt alakítson ki, de honnan tudja, hogy a felhasználók elégedettek-e?

Használja a Likert-skálát! Ez az eszköz a homályos visszajelzéseket számszerűsíthető adatokká alakítja. Akár az ügyfél-elégedettséget, az alkalmazottak elkötelezettségét vagy a termékkel kapcsolatos visszajelzéseket méri, egy jól megtervezett Likert-skála feltárhatja a felmérés résztvevőinek véleményét, motivációját és általános érzéseit, amit egyszerű igen-nem kérdésekkel nem lehet megtenni.

Azonban hatékony Likert-skála kérdések kidolgozása ijesztő feladat lehet. Itt jövünk mi a képbe.

Ez a blogbejegyzés 11 ingyenes Likert-skála sablont sorol fel, amelyek megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a felmérések lebonyolítását. Úgy tervezték őket, hogy segítsenek a megfelelő kérdések feltevésében, hasznos válaszok megszerzésében és megalapozott döntések meghozatalában.

Mik azok a Likert-skála sablonok?

A Likert-skála sablonok előre megtervezett keretek, amelyek segítségével oktatók, kutatók, HR-szakemberek és felmérést tervezők gyorsan hatékony felméréseket hozhatnak létre Likert-skálákkal.

A pszichológus Rensis Likertről elnevezett Likert-skála egy keretrendszer, amely általában egy állítást mutat be, és megkéri a válaszadókat, hogy többpontos skálán értékeljék, mennyire értenek egyet vagy nem értenek egyet az állítással.

A Likert-skála felmérés egy pszichometriai skála két végpontja közötti válaszok spektrumát tartalmazza, beleértve a semleges opciót is.

Íme egy példa a Likert-skála kérdésére:

Mennyire elégedett [márka, osztály, szolgáltató] szolgáltatásával?

A felmérésben résztvevőket arra kérjük, hogy válasszanak egy választ ebből az 5 pontos Likert-skálából:

  1. Nagyon elégedett
  2. Közepesen elégedett
  3. Sem elégedett, sem elégedetlen (semleges)
  4. Közepesen elégedetlen
  5. Nagyon elégedetlen

A Likert-skála felmérési sablon elengedhetetlen a kvalitatív felmérési kérdésekre vagy állításokra adott válaszok gyűjtésének strukturált formátumának létrehozásához. Lehetővé teszi a gyors, következetes, elfogulatlan és hatékony kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtést.

A Likert-skála főbb jellemzői

  • Szabványosított válaszlehetőségek: A Likert-skála felmérési sablon általában előre meghatározott válaszokat tartalmaz, például „Egyáltalán nem értek egyet” és „Teljesen egyetértek” között, gyakran 5 vagy 7 pontos skálán.
  • Testreszabható állítások: A kutatott témához kapcsolódó állításokat vagy kérdéseket testre szabhatja.
  • Egységes elrendezés: A Likert-skála kérdései és válaszlehetőségei egységesen vannak felépítve, ami megkönnyíti az elemzést és a válaszok összehasonlítását.
  • Adatgyűjtés: Megkönnyíti a válaszadók attitűdjeinek, véleményeinek vagy észleléseinek szisztematikus gyűjtését.

A kutatók és a szakemberek a Likert-skála sablonokat használják a felmérés tervezési folyamatának egyszerűsítésére, valamint a válaszadási arány és az egységesség biztosítására.

Mi teszi jóvá a Likert-skála sablont?

A pontos és hasznosítható adatok gyűjtéséhez elengedhetetlen egy jó Likert-skála sablon. A sablonnak kiegyensúlyozott válaszlehetőségeket kell kínálnia, amelyek egyenletesen oszlanak el a pozitív és negatív válaszok között.

A Likert-skála sablonját kiemelő jellemzők:

  • Egyértelmű válaszlehetőségek: Egy jó Likert-skála kiegyensúlyozott választási lehetőségeket (pl. 5–7 Likert-skála pont) kínál az egyik szélsőségtől a másikig, ideális esetben semleges középponttal.
  • Releváns állítások: Gondoskodnia kell arról, hogy az állítások vagy a Likert-skála kérdései konkrétak legyenek és közvetlenül kapcsolódjanak a témához, elkerülve a kétértelműséget.
  • Egységes formátum: A sablonnak egységes elrendezést kell biztosítania az összes Likert-skála kérdésnél az egységesség és az egyszerű elemzés érdekében.
  • Könnyen érthető: A válaszoknak egyértelműeknek kell lenniük, hogy a résztvevők pontosan értelmezhessék és válaszolhassanak rájuk.
  • Skálázható: A sablonok kialakításának rugalmasnak kell lennie, hogy könnyen igazodjon a felmérés igényeihez.

Ezekkel az elemekkel a Likert-skála sablonja segít hatékonyan rögzíteni a finom árnyalatú véleményeket, és megbízható adatokat szolgáltat az elemzéshez.

Ingyenes Likert-skála sablonok

Íme 11 ingyenes Likert-skála sablon, amelyek közül választhatsz:

1. ClickUp Likert-skála sablon

Készíts, kövess nyomon és elemezz ügyfél-felméréseket egy helyen a ClickUp Likert-skála kezdő sablonjával.
Töltse le ezt a sablont
Készíts, kövess nyomon és elemezz ügyfél-felméréseket egy helyen a ClickUp Likert-skála kezdő sablonjával.

A ClickUp Likert-skála kezdő sablonja tökéletes azok számára, akik még nem jártasak a felmérések tervezésében.

Egyszerűsíti a Likert-skála felmérések létrehozását, nyomon követését és elemzését, így azok hozzáférhetővé és könnyen használhatóvá válnak.

A sablon kezdőbarát, mert egyszerű lépésekkel testreszabhatja a felméréstbeírja a kérdéseket és a skála opciókat. Könnyedén megoszthatja a felmérést és gond nélkül összegyűjtheti a válaszokat, majd gyorsan elemezheti az adatokat , hogy megértse a visszajelzések tendenciáit és mintáit.

Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását egyszerű állapotokkal, mint például „Megnyitva” és „Befejezve”. Használja a ClickUp eszközeit a visszajelzések kezeléséhez megjegyzésekkel, automatizálással és mesterséges intelligenciával.

Így kezdheted el:

  1. Határozza meg kérdéseit: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy könnyedén összeállítsa Likert-skála kérdőívét.
  2. A skála megtervezése: Néhány kattintással hozzon létre feladatokat a skála értékeinek beállításához.
  3. Állítsd be a felmérést: Szervezd meg a kérdéseket és a skálákat a ClickUp táblázatos nézetében.
  4. Adatok gyűjtése: Automatizálja az adatgyűjtést és -elemzést a folyamat egyszerűsítése érdekében.
  5. Eredmények értelmezése: Használj mérföldköveket a haladás és a betekintés zökkenőmentes nyomon követéséhez

A Likert-skála létrehozása és az ügyfél- vagy munkavállalói visszajelzések kezelése ennél egyszerűbb nem is lehet!

2. ClickUp egyszerű Likert-skála sablon

Végezz Likert-skála felméréseket és elemezd a visszajelzéseket egyszerűen a ClickUp Likert-skála sablonjával.
Töltse le ezt a sablont
Végezz Likert-skála felméréseket és elemezd a visszajelzéseket egyszerűen a ClickUp Likert-skála sablonjával.

A ClickUp Likert-skála sablon az Ön első számú eszköze a pontos, hatékony Likert-skála felmérések azonnali elkészítéséhez!

Íme egy példa arra, hogyan könnyítheti meg az adatgyűjtést ez a sokoldalú sablon:

  • Egyszerű beállítás: Írja be a Likert-felmérés kérdéseit és válaszlehetőségeit
  • Egyéni mezők: Használja a „Részleg”, „E-mail”, „Telefon” és „Értékelési skála” mezőket a lényeges részletek rögzítéséhez és a felmérés személyre szabásához, hogy mélyebb betekintést nyerjen.
  • Rugalmas értékelési skála: A három 1–5-ös értékelési mezőt a visszajelzések igényeihez igazíthatja. A Likert-skálát szükség szerint módosíthatja, hogy pontosan azokat az adatokat kapja, amelyeket szeretne.
  • Egyszerűsített pontozás: Használja a beépített ellenőrzőlistát a termék pozicionálásának egyszerű pontozásához és értékeléséhez.

Ossza meg Likert-skála felmérését csapatával vagy ügyfeleivel, és figyelje, ahogy olyan hasznos információkat gyűjt, amelyek a sikerhez vezetnek!

3. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

Gyorsan rögzítheti és értékelheti az ügyfelek válaszait a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.
Töltse le ezt a sablont
Gyorsan rögzítheti és értékelheti az ügyfelek válaszait a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

A termékcsapatok kutatói vagy felméréseinek tervezői számára az egyik legnagyobb kihívás annak megállapítása, hogy ügyfeleik elégedettek-e, és ennek megfelelően adat alapú döntéseket hozni a termékváltoztatásokról.

Az ügyfél-elégedettségre vonatkozó visszajelzések gyűjtése mindig is kihívást jelentett, de a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja leegyszerűsíti ezt a folyamatot.

Ez a sablon a Likert-skála felméréseinek létrehozását, kezelését és elemzését egyszerűsíti, hogy értékes ügyfélinformációkat gyűjtsön. Emellett segít megalapozott döntéseket hozni a termékei és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.

Miért működik ez a sablon?

  • Hatékony létrehozás: Könnyedén tervezzen egyedi felméréseket, hogy megkapja a szükséges visszajelzéseket.
  • Gyors válaszok: Könnyedén terjesztheti kérdőíveit és gyűjtheti a válaszokat
  • Hasznosítható betekintés: Elemezze az adatokat, hogy pontosan meghatározza a trendeket és a fejlesztendő területeket.
  • Egyéni állapotok: Kövesse nyomon az előrehaladást olyan állapotokkal, mint „Nyitott” és „Befejezett”.
  • Egyéni mezők: Gyűjtsön részletes visszajelzéseket a Hasznosság, Világosság és Megoldás mezők segítségével.
  • Egyéni nézetek: Kezelje a Likert-skála felméréseket olyan nézetek segítségével, mint a válaszadók nézet, a felmérési űrlap nézet, a tudásértékelés nézet és a kezdőlap nézet.

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával egyszerűsítheti a visszajelzések gyűjtését, és könnyedén végrehajthatja az adatokon alapuló fejlesztéseket.

4. ClickUp termékvisszajelzési felmérés sablon

Ismerje meg jól az ügyfelek igényeit a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon segítségével
Töltse le ezt a sablont
Ismerje meg jól az ügyfelek igényeit a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon segítségével

Ha Ön alfa, béta vagy régóta használja a terméket, akkor biztosan megkapta ezt a Likert-skála felmérést a beérkező levelek között vagy az alkalmazáson belüli értesítések között.

Ezek az eszközök felkérhetik Önt, hogy értékelje a különböző funkciókat egy értékelési skálán, és írja le, mit gondol a termékről. Ezek a Likert-skála felmérések termékvisszajelzési felmérések.

Segítségükkel értékes betekintést nyerhetsz ügyfeleid tapasztalataiba. A ClickUp termékvisszajelzési sablonjával gyorsan elindíthatod az ilyen felméréseket.

Ez a sablon egyszerűsíti a visszajelzések gyűjtését és elemzését, így tökéletesen alkalmas termékének fejlesztésére és az ügyfél-elégedettség növelésére.

Használja ezt a sablont a termékfejlesztés területeinek azonosításához és a felhasználói élmény javításához, a jelentőségteljes visszajelzések gyors és pontos összegyűjtéséhez, valamint a Likert-skála felmérési eredményeinek felhasználásához a termékfejlesztéssel kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalához.

Íme a funkciók, amelyeket imádni fog:

  • Egyéni állapot: Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását a „Felülvizsgálat alatt”, „Felülvizsgálva” és „Felülvizsgálatra vár” állapotokkal.
  • Egyéni mezők: Kezelje a visszajelzéseket az általános elégedettség, a használat időtartama és egyéb mezők segítségével.
  • Testreszabható nézetek: Használja ki az Általános elégedettség, Termékértékelések és Felmérési válaszok nézeteket a adatok rendszerezéséhez.

5. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonjával betekintést nyerhet csapatának hangulatába.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablonjával betekintést nyerhet csapatának hangulatába.

Tegyük fel, hogy Ön HR-szakember, és alkalmazotti felmérést szeretne végezni, hogy felmérje alkalmazottai elkötelezettségének szintjét. Ebben az esetben a ClickUp alkalmazotti elkötelezettségi felmérési sablonját használhatja, hogy gyorsan elvégezze a felmérést, és azonosítsa a munkahelyén javítandó területeket.

Ez a sablon lehetővé teszi az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtésének egyszerűsítését, a folyamatok elemzését, az alkalmazottak elégedettségének felmérését és a vállalati kultúra megértését.

Ez a Likert-skála sablon segít felfedezni a munkahelyén azokat a területeket, ahol javításra van szükség, és amelyek hozzájárulhatnak a munkával való elégedettség javításához. Ismerheti meg az alkalmazottak véleményét, céljait és igényeit, és ennek megfelelően módosíthatja az alkalmazotti politikákat.

Íme, miért van szüksége minden tehetségmenedzsment és HR csapatnak erre a sablonra az alkalmazottak elkötelezettségének méréséhez:

  • Hasznos információk: Kapjon világos képet az alkalmazottak elégedettségéről és elkötelezettségéről
  • Testreszabható felmérések: Testreszabhatja a felméréseket a szervezet igényeinek megfelelő kérdésekkel.
  • Valós idejű visszajelzés: Gyűjtsd össze az alkalmazottak véleményét bármilyen eszközről, azonnal
  • Egyéni állapotok: Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Befejezett”, „Felülvizsgálat alatt” és „Felülvizsgálatra vár”.
  • Egyéni mezők: Részletes visszajelzéseket gyűjtsön 32 attribútummal, többek között a kompenzáció méltányosságával, a fizetett szabadsággal és a karrier előrehaladásával kapcsolatban.
  • Egyéni nézetek: Hatékonyan kezelheti a visszajelzéseket olyan nézetekkel, mint az Összes beküldés, Osztály visszajelzések, Csapat visszajelzések és Bevezető útmutató.

Használja ezt a sablont, hogy megtudja, hogyan lehet jobban bevonni az alkalmazottakat és javítani a szervezet kultúráján.

6. ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablon

Ha szeretné tudni, hogy az alkalmazottai hogyan vélekednek a vezetésről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről és a juttatásokról, akkor a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablonja az Ön számára ideális.

Használja a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablont a munkavállalók hangulatának nyomon követéséhez
Töltse le ezt a sablont
Használja a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablont a munkavállalók hangulatának nyomon követéséhez

Szüksége van egy visszacsatolási ciklusra a szervezetében, hogy elősegítse a strukturált kommunikációt, amely segít a vezetőknek következetes visszajelzéseket adni, ösztönzi a munkavállalók teljesítményért való felelősségvállalását, valamint elősegíti a nyílt, őszinte beszélgetéseket és elismerést.

Ez az egyetlen sablon, amire szüksége van, mert segít a következőkben:

  • Hatékony visszajelzésgyűjtés: Gyorsan gyűjtsön értékes információkat az alkalmazottaktól
  • Érzelmek nyomon követése: Használjon fejlett vizualizációs eszközöket az alkalmazottak érzelmeinek időbeli nyomon követéséhez.
  • Az átláthatóság elősegítése: Bizalomépítés és nyílt kommunikáció az alkalmazottak és a vezetőség között
  • Egyéni állapotok: Kövesse nyomon a visszajelzések előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Nyitott” és „Befejezett”.
  • Egyéni mezők: Részletes visszajelzéseket gyűjthetsz olyan attribútumokkal, mint a visszajelzés értéke, fejlesztési lehetőségek és vállalati kultúra.
  • Egyéni nézetek: Hatékonyan érheted el a visszajelzéseket olyan nézetekkel, mint az összes válaszadó listája, a válaszok listája, az alkalmazottak visszajelzéseinek táblázata és a „Kezdés itt” táblázat.

A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonjával azonnal megtudhatja, mit gondolnak Önről a munkavállalói, és elvégezheti a szükséges fejlesztéseket.

7. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja tökéletes azoknak a részlegeknek, amelyek ügyfelek, partnerek és felhasználói kutatások révén szeretnének információkat gyűjteni.

Gyűjtsen értelmes adatokat a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával
Töltse le ezt a sablont
Gyűjtsen értelmes adatokat a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával

Ezzel a sablonnal platformot kínálhat az ügyfeleknek, ahol kifejezhetik véleményüket és aggályaikat. Az aktív visszajelzéskérés javítja az ügyfélhűséget, és visszajelzést ad a termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez. Emellett azonosíthatja a figyelmet igénylő területeket, és célzott stratégiákat dolgozhat ki.

Ez az ügyfél-visszajelzési eszköz lehetővé teszi, hogy egy helyen gyűjtsd és kezeljed az ügyféladatokat, és megértsd az ügyfelek hangulatát.

Ez a sablon lehetővé teszi:

  • Testreszabható felmérések: Testreszabhatja a felméréseket az ügyfelek igényeinek megfelelően
  • Hatékony adatgyűjtés: Gyűjtsön értelmes, 360 fokos visszajelzéseket, amelyek segítenek a termékkel kapcsolatos döntések meghozatalában.
  • Gyors elemzés: Gyorsan azonosíthatja a trendeket és a felmérés válaszokból nyert betekintéseket.
  • Egyéni állapotok: Kövesse nyomon a visszajelzések előrehaladását olyan állapotokkal, mint „Befejezve” és „Teendők”.
  • Egyéni mezők: Részletes információkat rögzíthet olyan attribútumokkal, mint a szolgáltató, a vásárlás dátuma, az ügyfélszint, az általános értékelés és a fejlesztési javaslatok, hogy elmentse az ügyfelek visszajelzéseit.
  • Egyéni nézetek: Hozzáférhet a visszajelzésekhez az Átfogó ajánlások listája nézet, a Kezdő lépések listája nézet, a Visszajelzések táblázata nézet, a Szolgáltatók értékelése táblázata nézet, az Átfogó ajánlások táblája nézet és a Visszajelzések táblája nézet segítségével.
  • Projektmenedzsment: Fokozza a visszajelzések nyomon követését egy hatékony időkövető műszerfal és funkciók, testreszabható címkék, praktikus függőségi riasztások, e-mail értesítések és még sok más segítségével!

Javítsd visszajelzéskezelésedet a visszajelzési űrlap segítségével!

8. Microsoft Word 5 pontos Likert-skála sablon a TemplateLAB-tól

5 pontos Likert-skála sablon
via TemplateLAB

A TemplateLab 5 pontos Likert-skála sablonja sokoldalú választás, ha kinyomtatni szeretnéd és személyesen megosztani a felmérésben résztvevőkkel.

Letöltheted az esztétikusan megtervezett kérdőívet különböző formátumokban, például Microsoft Word-dokumentumok, Microsoft PowerPoint-diák és Adobe Photoshop-fájlok formájában.

Szerkessze a fájlt az igényeinek megfelelően.

Ossza meg a felmérésben résztvevőkkel különböző e-mail, közösségi média vagy személyes üzenetküldő csatornákon keresztül, hogy adatokat gyűjtsön és elemezzen.

9. Microsoft Word üres Likert-skála sablon a TemplateLAB-tól

Üres Likert-skála sablon
via TemplateLAB

Az előző sablonnal ellentétben a TemplateLAB Blank Likert Scale Template sablonjának kérdésrésze üres, innen ered a neve.

Így kérdéseket hozhat létre a semmiből, vagy akár egy egyéni interjú során is, és gyűjthet visszajelzéseket.

Ez a sablon kiválóan alkalmas HR-szakemberek és pszichológusok számára, akik egyéni konzultációkat tartanak.

Az előző sablonhoz hasonlóan az esztétikusan megtervezett felmérést számos formátumban letöltheti, például Microsoft Word-dokumentumok, Microsoft PowerPoint-diák, Adobe Photoshop-fájlok és PDF-fájlok formájában.

11. Diákok elégedettségi felmérése sablon a Formplus-tól

Diákok elégedettségi felmérése sablon
via Formplus

Ön egy intézmény vagy iskola oktatója vagy tanára? Szerezzen értékes betekintést a hallgatói elégedettségbe a Formplus által készített, személyre szabott hallgatói elégedettségi felmérés sablonjával.

Ez a sablon egy 4 pontos Likert-skálát használ, hogy segítsen az iskolák vagy egyetemek adminisztrátorainak, oktatóinak és az oktatási intézmények személyzetének mindennek az értékelésében, a tananyag minőségétől a campus biztonságáig. Könnyedén összegyűjtheti és elemezheti a hallgatók visszajelzéseit, hogy javítsa intézménye színvonalát és szolgáltatásait.

Így profitálhatnak az oktatási szakemberek ebből a sablonból:

  • Azonnali válasz: Növelje a hallgatók újbóli beiratkozásának arányát azáltal, hogy aktívan reagál a visszajelzésekre – biztosítson adminisztrátori hozzáférést, hogy gyorsan tudjon reagálni a javaslatokra, és javítsa a hallgatók elkötelezettségét.
  • Automatikus értesítések: Küldjön automatikus e-mailes frissítéseket a hallgatóknak és a személyzetnek, hogy tájékozottak legyenek. Erősítse meg a felmérések beküldését, nyugtázza a visszajelzéseket, és értesítse a személyzetet az új válaszokról, hogy azok gyorsan intézkedhessenek.
  • Rugalmas beküldések: fogadjon el további dokumentumokat és képeket a részletes visszajelzésekhez. Állítson be korlátokat a fájlméretre és a formátumokra, hogy hatékonyan kezelhesse a beküldéseket.
  • Egyéni aldomain: Helyezze el felmérését egy egyéni aldomainre a könnyű hozzáférés és a nagyobb hitelesség érdekében. Testreszabhatja az URL-t, hogy tükrözze intézménye nevét, és emlékezetessé tegye a hallgatók számára.
  • Mobilbarát kialakítás: Ez a mobilra optimalizált sablon biztosítja, hogy a diákok bármilyen eszközön könnyedén megoszthassák véleményüket, így zökkenőmentes visszajelzési élményt teremtve.

Kezdje el még ma finomítani intézménye kínálatát a Formplus hallgatói elégedettségi felmérés sablonjával. Gyűjtsön információkat, reagáljon a visszajelzésekre, és tegye intézményét kiemelkedővé!

12. Képzési értékelési űrlap sablon a Formplus-tól

Képzési értékelési űrlap sablon
via Formplus

Ön képzési menedzser vagy HR szakember? Formplus képzési értékelési űrlap sablonjával emelje magasabb szintre képzési programjait! Ez az 5 pontos Likert-skála segít átfogó visszajelzéseket gyűjteni a képzési foglalkozásokról, a tartalomról, a megvalósításról és az általános elégedettségről.

Miért kedvelik a trénerek ezt a sablont?

  • Személyre szabott e-mailes meghívók: Könnyen küldhet meghívókat e-mail címek hozzáadásával vagy importálásával. Kövesse nyomon a függőben lévő válaszokat, és kerülje el a duplikációkat a visszajelzések hatékony gyűjtése érdekében.
  • Sokoldalú űrlapmezők: A drag-and-drop mezők megkönnyítik az űrlapok létrehozását. Használjon értékelő mezőket és számológépeket a trénerek teljesítményének méréséhez és a pontszámok kiszámításához. Adjon hozzá feltételes logikát, hogy a válaszok alapján testreszabhassa a követő kérdéseket.
  • Munkafolyamatok és jóváhagyások: Állítson be jóváhagyási folyamatokat a képzési kérelmek és engedélyek felülvizsgálatához. Ez tökéletes megoldás a munkavállalói visszajelzések és kérések hatékony kezeléséhez.
  • Közös értékelés: Hívja meg a HR-csapat tagjait és a vezetőséget, hogy közösen vegyenek részt az értékelésben. Gyűjtse össze a különböző részlegek észrevételeit a képzés javítása érdekében.
  • Hatékony értékelések: Használjon különböző értékelési lehetőségeket – skálákat, csillagokat, szíveket vagy mosolygós arcokat –, hogy részletes visszajelzéseket kapjon a képzés egyes aspektusairól, és megértse, mely területekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni vagy melyeket kell módosítani.

Kezdje el használni a sablont, és gyűjtsön még ma hasznosítható információkat!

Egyszerűsítse a felméréseket a Likert-skála sablonokkal

A testreszabható Likert-skála sablonok ideálisak strukturált, elfogulatlan felmérések készítéséhez, amelyekkel konzisztens adatokat lehet gyűjteni. Ezek a sablonok segítenek a kutatóknak, oktatóknak, HR-szakembereknek és másoknak a tervezési folyamat egyszerűsítésében és az egységes válaszok biztosításában.

Használja ki még ma a ClickUp teljesen testreszabható Likert-skála sablonjait, és tegye felmérési folyamatát zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá!

