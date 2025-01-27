A 10 legjobb Workday alternatíva HR-csapatok számára 2025-ben (áttekintések és árak)

A vállalatok humánerőforrás-menedzsmentje általában több feladat egyidejű végrehajtását jelenti, az új alkalmazottak felvételétől és beillesztésétől a juttatások felügyeletéig és a szabályok betartásának biztosításáig.

Ezeknek a feladatoknak a kézi elvégzése, különösen nagy létszámú munkaerő esetén, időigényes és hibalehetőségekkel járhat. Szerencsére a Workdayhez hasonló HR szoftverplatformok segítenek ebben.

Ezek a szoftverplatformok segítik a HR-funkciók racionalizálását, a feladatok automatizálását és értékes betekintést nyújtanak az üzleti működésbe. Emellett optimalizálják a munkavállalók irányítását, miközben fokozzák az elkötelezettséget, növelik a termelékenységet, csökkentik a költségeket és javítják a döntéshozatalt.

Bár a Workdaynek megvan a maga hűséges felhasználói köre, lehet, hogy csak egyesek számára megfelelő.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Workday 10 legjobb alternatíváját, és feltárjuk azok legfontosabb jellemzőit, árait és értékeléseit.

Mit kell keresnie a Workday alternatíváiban?

Számos fontos tényezőt kell figyelembe venni, amikor az Ön számára megfelelő HR szoftverplatformot választja. Íme néhány közülük:

Felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív, felhasználóbarát felülettel rendelkező megoldást.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes-e a vállalkozásával együtt növekedni, ahogy bővíti a létszámot és a tevékenységeket.

Integrációs képesség: Keressen olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható más üzleti eszközökkel és rendszerekkel, például a bérszámfejtő és Keressen olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható más üzleti eszközökkel és rendszerekkel, például a bérszámfejtő és könyvelő szoftverével . Ez segít biztosítani a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Felhőalapú hozzáférhetőség: Válasszon felhőalapú szolgáltatást a könnyebb frissítések, a fokozott biztonság és a távmunka támogatása érdekében.

Elemzési és jelentéskészítő eszközök: Értékes betekintést nyerhet a HR-be a fejlett jelentéskészítő eszközökkel, amelyek megalapozott, stratégiai döntések meghozatalát segítik elő. Értékes betekintést nyerhet a HR-be a fejlett jelentéskészítő eszközökkel, amelyek megalapozott, stratégiai döntések meghozatalát segítik elő.

Költséghatékonyság: Győződjön meg arról, hogy a választott megoldás illeszkedik a költségvetéséhez, miközben biztosítja a szükséges funkcionalitást.

Ügyfélszolgálat és frissítések: Mielőtt regisztrálna, tanulmányozza a korábbi ügyfélvélemények, ajánlások és a eszköz általános eredményeit.

Megfelelőség és biztonság: Válasszon olyan eszközt, amely teljes mértékben megfelel a vonatkozó előírásoknak és iparági szabványoknak.

A 10 legjobb Workday alternatíva és versenytárs

Most, hogy tudjuk, mire kell figyelni, térjünk rá a 10 legjobb Workday alternatívára 2024-ben.

1. Gusto

via Gusto

A Gusto egy átfogó, felhőalapú HR-platform, amely minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Hatékonyan és eredményesen kezeli az olyan alapvető feladatokat, mint a bérszámfejtés, a juttatások, a projektmenedzsment, a HR-adminisztráció és a szabályozási megfelelés.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az új munkavállalók beillesztése, a jelenléti nyilvántartás, az időnyilvántartás és a mobil hozzáférés, a felhasználók élvezhetik a Gusto zökkenőmentes és intuitív felhasználói élményét.

A Gusto legjobb funkciói

Zökkenőmentesen kezelje a bérszámfejtést és csökkentse a manuális munkaterhelést

Felügyelje a munkavállalói juttatásokat, például az egészségbiztosítást és a nyugdíjprogramokat.

Hozzon létre zökkenőmentes beilleszkedési folyamatot az új munkavállalók számára

Egyszerűsítse az olyan feladatokat, mint a jelenléti ív vezetése, a projektórák nyomon követése vagy a túlórák kezelése.

Győződjön meg arról, hogy a HR-gyakorlatok megfelelnek az iparági szabványoknak és a kormányzati előírásoknak.

A Gusto korlátai

Magas bevezetési költségek és licencdíjak a kisebb vállalkozások számára

Nem tartalmaz ingyenes próbaverziót.

Gusto árak

Egyszerű: 40 dollár havonta

Plusz: 80 dollár havonta

Prémium: Egyedi árazás

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (3800+ értékelés)

2. Paylocity

via Paylocity

A Paylocity egy népszerű HR- és bérszámfejtési megoldás, amely egyszerűsíti a munkaerő-gazdálkodás különböző aspektusait a vállalkozások számára, miközben hangsúlyt fektet a munkavállalói élményre.

Ez a megoldás kezeli a bérszámfejtést, a HR-adminisztrációt, a juttatások kezelését, az időnyilvántartást és a feladatok ütemezését. A Paylocity egy all-in-one megoldásként pozícionálja magát a HR-csapatok számára.

A Paylocity legjobb funkciói

Automatizálja a bérszámfejtési folyamatot és egyszerűsítse a munkavállalók bérkifizetését

Segítség HR-feladatokhoz és alkalmazottak beilleszkedését segítő sablonok

Egyszerűsítse az egészségbiztosítás és nyugdíjprogramokhoz hasonló munkavállalói juttatások kezelését.

Pontosan kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét

A Paylocity korlátai

Nincs rögzített árstruktúra

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem megfelelő.

Paylocity árak

Egyedi árazás

Paylocity értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 800 értékelés)

3. Onpay

via Onpay

Az OnPay egy felhasználóbarát, felhőalapú bérszámfejtő szoftver, amelyet kifejezetten kis- és középvállalkozások igényeire szabtak. Az Onpay egyszerűsített bérszámfejtési és adóügyi megoldásokat kínál felhasználóinak.

Intuitív felületével az OnPay egyszerűsíti a bérszámfejtéssel kapcsolatos számos feladatot, beleértve a számítások automatizálását, a fizetési bizonylatok generálását és a pontos adóbevallások előkészítését a szabályozási előírások betartása érdekében.

Az Onpay legjobb funkciói

Költséghatékony megoldást kínál

Kivételes ügyfélszolgálat

Az Onpay korlátai

Az új alkalmazottak felvétele bonyolult lehet

Nincs időkövetési funkció

Onpay árak

Egyszerű árazás: Havi 40 dollár plusz 6 dollár alkalmazottanként havonta

Onpay értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (270+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (430+ értékelés)

4. UKG PRO

via UKG PRO

Az UKG, vagyis az Ultimate Kronos Group egy átfogó humán tőke menedzsment (HCM) csomagot kínál UKG Pro néven, amelyet nagyvállalatok számára terveztek.

Ez a felhőalapú megoldás szakszerűen és hatékonyan kezeli a személyzeti adatokat, a bérszámfejtési feladatokat, optimalizálja az ütemtervezést és elősegíti a tehetségmenedzsmentet.

Az UKG Pro emberközpontú és javítja a szervezeti kultúrát azáltal, hogy AI-alapú ajánlásokat kínál a jelentőségteljes munkatapasztalatok megteremtése érdekében.

Az UKG PRO legjobb funkciói

Használja ki az AI-t ajánlások és kiterjesztett élmények nyújtására

Használjon HR-sablonokat a bérszámfejtéshez, a tehetségmenedzsmenthez és a munkaerő-menedzsmenthez.

Tapasztalja meg az intuitív és felhasználóbarát platformot!

Az UKG PRO korlátai

Új funkció hozzáadása nehézkes lehet

A jelentésekben a megfelelő mezők keresése egyes felhasználók számára kihívást jelent.

UKG PRO árak

Egyedi árazás

UKG értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 csillag (1450+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (570+ értékelés)

5. BambooHR

via BambooHR

A BambooHR zökkenőmentes megoldást ígér, amely képes kezelni a munkaerő igényeit a felvételtől a nyugdíjazásig.

A platform az HR-adatok és jelentések, a toborzás, a jelentkezők nyomon követése és beillesztése, a bérszámfejtés, az időnyilvántartás, a juttatások kezelése, valamint a munkavállalói élmény és teljesítménymenedzsment területeket fedi le.

A BambooHR legjobb funkciói

Zökkenőmentesen kezelje a bérszámfejtést ugyanazon a platformon belül

Élvezze a skálázhatóságot, mivel az eszköz testreszabható, hogy minden méretű vállalkozás igényeinek megfeleljen.

Használja ki az AI-t a humánerőforrás-funkciókhoz

A BambooHR korlátai

Korlátozott lefedettség a nemzetközi szinten működő vállalkozások számára

A kisebb vállalkozások számára a bevezetési költségek magasnak tűnhetnek.

A bérszámfejtési funkciók alapszintűek

BambooHR árak

Felhő: 99 dollár 12 alkalmazott számára

További alkalmazottak: 8,25 USD alkalmazottanként 12 alkalmazott felett

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 2600 értékelés)

6. Zoho People

via Zoho People

A Zoho People egy felhőalapú HR-szoftver, amelyet a modern munkahelyek változó igényeinek kielégítésére terveztek.

A platform számos funkciót kínál a HR-osztály számára a munkavállalók fejlesztése és a munkaerő-menedzsment javítása érdekében. Emellett hatékony munkavállalói adatbázissal, intelligens HR-célokkal és éleslátó elemzésekkel fedezi a HR alapvető funkcióit is.

A Zoho People legjobb funkciói

Szerezzen rugalmasságot és hozzáférhetőséget a felhőalapú szoftverekkel

Optimalizálja az idő- és jelenléti nyilvántartást a munkavállalók termelékenységének növelése érdekében.

Ismerje meg a számos alkalmazottbarát funkciót és az intuitív felületet!

A Zoho People korlátai

Lassú ügyfélszolgálat

A testreszabási lehetőségek túlnyomóak és kiterjedtek

Zoho People árak

Standard: 15 USD

Professzionális: 39 dollár

Prémium: 79 USD

Elite: 239 dollár

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 240 értékelés)

7. Rippling

via Rippling

A Rippling egy komplett HR-megoldás és munkaerő-menedzsment eszköz, amelynek célja a különböző HR- és munkavállaló-menedzsment feladatok egyszerűsítése és racionalizálása.

Integrált platformjával a Rippling egyetlen felületen kínál megoldásokat az új munkavállalók beillesztésére, a bérszámfejtésre, a juttatások kezelésére, az időnyilvántartásra és az IT-menedzsmentre.

A Rippling legjobb funkciói

Automatizálja a bérszámfejtési folyamatokat a pontosság és a szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

Használja az időkövetési funkciókat a munkavállalók munkaidejének, jelenlétének és túlóráinak nyomon követéséhez.

Egyszerűsítse a juttatások kezelését a tervválasztás, a regisztráció és a megfelelés nyomon követésére szolgáló eszközökkel.

Rippling korlátai

A felhasználók a Ripplinget túl drágának találhatják.

Időigényes beállítások, hosszú teendőlistákkal és feladatokkal

Rippling árak

Ár: 8 dollár havonta felhasználónként

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 csillag (3000+ értékelés)

8. Justworks

via JustWorks

A zökkenőmentes élmény biztosítására összpontosítva a Justworks egy modern, egyszerű platformot kombinál 24 órás emberi támogatással.

A platform számos funkciót kínál, többek között bérszámfejtést, juttatásokat, HR-eszközöket és megfelelőségi támogatást, mindezt valódi szakértők segítségével.

A Justworks legjobb funkciói

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyű navigáció

Kezelje az adóbevallást, a munkanélküli-biztosítást, a munkavállalói kártérítést és az Affordable Care Act (ACA) összes bejelentését.

Egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedési folyamatát

Pontosan figyelje a munkavállalók munkaidejét

Élvezze a 24 órás emberi ügyfélszolgálatot

A Justworks korlátai

A havi alkalmazotti költség viszonylag magas más hasonló platformokhoz képest.

Az időkövetési funkció csak fizetős kiegészítőként érhető el.

Justworks árak

Alap: 59 USD/hó alkalmazottanként (49 USD/hó az 50. alkalmazottól kezdve)

Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként (89 USD/hó az 50. alkalmazott után)

Justworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (700+ értékelés)

9. QuickBooks Payroll

via QuickBooks

Felhasználóbarát felületével és számos fejlett funkciójával a QuickBooks Payroll egyszerűsíti a HR-feladatok kezelését, így a vállalkozások a növekedésre koncentrálhatnak.

A platform támogatása túlmutat a HR-en, és megbízható szolgáltatókkal kötött partnerségek révén egészségügyi ellátásokat, munkavállalói kártérítéseket és biztosítási terveket is kínál.

A QuickBooks Payroll legjobb funkciói

Egyszerűsítse a pénzügyi menedzsmentet egy intuitív és felhasználóbarát felülettel

Használjon fejlett számviteli eszközöket, mint például számlázás, költségek és pályázók nyomon követése , valamint pénzügyi jelentések.

Lehetővé teszi a felhőalapú hozzáférést

A QuickBooks Payroll korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Néhány fontos funkció csak a legmagasabb szintű előfizetők számára elérhető.

QuickBooks Payroll árak

Payroll Core + Simple Start: 37,50 USD 3 hónapra

Payroll Core + Essentials: 52,50 USD 3 hónapra

Payroll Premium + Plus: 85 dollár 3 hónapra

QuickBooks Payroll értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 csillag (60+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (840+ értékelés)

10. Paycor

via Paycor

A HCM-megoldások vezető szállítójaként a Paycor teljes körű szoftvercsomagot kínál felhasználóinak, amelynek célja a személyzetkezelés egyszerűsítése és optimalizálása. A bérszámfejtés és a javadalmazáskezelés kiemelkedő funkciók, az alkalmazottak önkiszolgáló opciói mellett.

Több mint 30 éves tapasztalattal a HCM iparágban, a Paycor segít automatizálni a rutin feladatokat, csökkenteni a megfelelési kockázatokat és növelni a hatékonyságot a HR, a bérszámfejtés, a tehetségszerzés, a tehetségmenedzsment, a munkaerő-menedzsment és a juttatások kezelése terén.

A Paycor legjobb funkciói

Tekintse meg az összes alkalmazotti adatot egy helyen, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Vállalati szintű betekintést nyújtó elemzések készítése

Élvezze a korlátlan bérszámfejtést

Használja ki az egyedi jelentéskészítési funkció előnyeit!

A Paycor mobilalkalmazásával bármikor, bárhol elérhető.

A Paycor korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ügyfélszolgálat nem elég reagálóképes.

Hiányoznak bizonyos fejlett funkciók és szolgáltatások

Paycor árak

Alap: Egyedi árazás

Alapvető: Egyedi árazás

Alap: Egyedi árazás

Teljes: Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 csillag (690+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 2700 értékelés)

Ezzel befejeztük a tíz legjobb Workday alternatíva összefoglalását. Azonban, miközben a munkatársai és a személyzeti folyamatok jobb kezelésének módjait keresi, fontos megismernie azokat a platformokat, amelyek ugyan nem kizárólag HR célokra lettek kifejlesztve, de jelentősen javíthatják a humán tőke menedzsmentjét.

A ClickUp egy remek példa erre. Projektmenedzsment és generatív AI-alapú funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a különböző HR-folyamatokat és felgyorsítják vállalatának növekedését.

ClickUp

A ClickUp, amely átfogó projektmenedzsment funkcióiról ismert, teljesítménymenedzsment funkcióival az HR-vezetők hatékony szövetségeseként jelenik meg.

Állítsa be a szükséges jelentéseket egy helyen, a ClickUp segítségével.

A ClickUp kiterjedt funkcióinak listája és testreszabható funkciói értékesek azoknak a HR-szakembereknek, akik hatékonyságot, együttműködést és munkafolyamat-automatizálást keresnek.

A toborzás és az új munkavállalók beillesztésének egyszerűsítése

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója egy feladatkezelő rendszer, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik a toborzási folyamathoz. A HR-csapatok feladatok létrehozhatnak a toborzás minden szakaszához, a felelősségek kiosztásától és a határidők meghatározásától a haladás nyomon követéséig.

A testreszabható mezők lehetővé teszik a toborzók számára, hogy fontos jelöltinformációkat adjanak hozzá, így mindenki áttekinthető képet kaphat egy pillanat alatt.

Kezelje kisvállalkozásának projektjeit minden lépésnél sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

A ClickUp Tasks kiválóan alkalmas intuitív, felhasználóbarát ellenőrzőlisták létrehozására új alkalmazottak beillesztésekor. A HR-vezetők ezeket a feladatokat a megfelelő csapat tagoknak oszthatják ki, és nyomon követhetik azok teljesítésének állapotát.

Építsd meg a sikeres munkahely alapjait a ClickUp alkalmazotti kézikönyvek, irányelvek és eljárások segítségével.

És ez még nem minden. A különböző funkciókban dolgozó vezetők a ClickUp segítségével optimalizálhatják a munkahelyi termelékenységet.

A platform jelentéskészítési funkciói betekintést nyújtanak a feladatok elvégzésébe. A vezetők ezeket az elemzéseket felhasználhatják a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez, a fejlesztendő területek azonosításához és egy produktív, célorientált munkakörnyezet megteremtéséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Workload nézetével láthatja, hogy mennyi munka van kiosztva az egyes munkatársaknak és az egyes csapatoknak.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre feladatokat a toborzási és beilleszkedési folyamat minden szakaszához, ossza ki a felelősségeket, állítsa be a határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást.

A kommentrendszer és a dokumentummegosztási funkciók segítségével zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat.

Állítson fel mérhető célokat, kövesse nyomon az előrehaladást, és végezzen teljesítményértékeléseket a ClickUp Goals segítségével.

Kezelje pénzügyeit a ClickUp finance segítségével

Helyezze előtérbe az adatbiztonságot, és szerezzen robusztus hozzáférés-ellenőrzést az érzékeny személyes adatok védelme érdekében.

A ClickUp korlátai

A ClickUp sablonjai inkább projektorientáltak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó alkalmazottanként

Üzleti: 12 USD/hó alkalmazottanként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy személyre szabott tervért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Készen áll a humánerőforrás-menedzsment átalakítására?

A munkavállalói elkötelezettség minden vállalat számára kiemelt fontosságú. Ez nagyrészt a HR-szolgáltatások nyújtásán és a munkavállalói élmény menedzsmentjén múlik. Egy másik fontos szempont, amelyet nem szabad elfelejteni, a megfelelőségi menedzsment. A HR-menedzsment szoftverek mindezeket a szempontokat egyesítik.

Ezenkívül központosított szoftverre van szüksége a hatékonyság növelése, az együttműködés elősegítése és a teljesítmény javítása érdekében.

Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és tapasztalja meg a testreszabható munkafolyamatok, a zökkenőmentes kommunikáció és az automatizálás erejét, hogy felgyorsítsa a humánerőforrás-menedzsmentet a szervezetében.