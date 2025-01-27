A 10 legjobb Workday alternatíva HR-csapatok számára 2025-ben (áttekintések és árak)

A vállalatok humánerőforrás-menedzsmentje általában több feladat egyidejű végrehajtását jelenti, az új alkalmazottak felvételétől és beillesztésétől a juttatások felügyeletéig és a szabályok betartásának biztosításáig.
Ezeknek a feladatoknak a kézi elvégzése, különösen nagy létszámú munkaerő esetén, időigényes és hibalehetőségekkel járhat. Szerencsére a Workdayhez hasonló HR szoftverplatformok segítenek ebben.
Ezek a szoftverplatformok segítik a HR-funkciók racionalizálását, a feladatok automatizálását és értékes betekintést nyújtanak az üzleti működésbe. Emellett optimalizálják a munkavállalók irányítását, miközben fokozzák az elkötelezettséget, növelik a termelékenységet, csökkentik a költségeket és javítják a döntéshozatalt.
Bár a Workdaynek megvan a maga hűséges felhasználói köre, lehet, hogy csak egyesek számára megfelelő.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Workday 10 legjobb alternatíváját, és feltárjuk azok legfontosabb jellemzőit, árait és értékeléseit.
Mit kell keresnie a Workday alternatíváiban?
Számos fontos tényezőt kell figyelembe venni, amikor az Ön számára megfelelő HR szoftverplatformot választja. Íme néhány közülük:
- Felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív, felhasználóbarát felülettel rendelkező megoldást.
- Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes-e a vállalkozásával együtt növekedni, ahogy bővíti a létszámot és a tevékenységeket.
- Integrációs képesség: Keressen olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható más üzleti eszközökkel és rendszerekkel, például a bérszámfejtő és könyvelő szoftverével. Ez segít biztosítani a zökkenőmentes munkafolyamatot.
- Felhőalapú hozzáférhetőség: Válasszon felhőalapú szolgáltatást a könnyebb frissítések, a fokozott biztonság és a távmunka támogatása érdekében.
- Elemzési és jelentéskészítő eszközök: Értékes betekintést nyerhet a HR-be a fejlett jelentéskészítő eszközökkel, amelyek megalapozott, stratégiai döntések meghozatalát segítik elő.
- Költséghatékonyság: Győződjön meg arról, hogy a választott megoldás illeszkedik a költségvetéséhez, miközben biztosítja a szükséges funkcionalitást.
- Ügyfélszolgálat és frissítések: Mielőtt regisztrálna, tanulmányozza a korábbi ügyfélvélemények, ajánlások és a eszköz általános eredményeit.
- Megfelelőség és biztonság: Válasszon olyan eszközt, amely teljes mértékben megfelel a vonatkozó előírásoknak és iparági szabványoknak.
A 10 legjobb Workday alternatíva és versenytárs
Most, hogy tudjuk, mire kell figyelni, térjünk rá a 10 legjobb Workday alternatívára 2024-ben.
1. Gusto
A Gusto egy átfogó, felhőalapú HR-platform, amely minden méretű vállalkozás számára alkalmas. Hatékonyan és eredményesen kezeli az olyan alapvető feladatokat, mint a bérszámfejtés, a juttatások, a projektmenedzsment, a HR-adminisztráció és a szabályozási megfelelés.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az új munkavállalók beillesztése, a jelenléti nyilvántartás, az időnyilvántartás és a mobil hozzáférés, a felhasználók élvezhetik a Gusto zökkenőmentes és intuitív felhasználói élményét.
A Gusto legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen kezelje a bérszámfejtést és csökkentse a manuális munkaterhelést
- Felügyelje a munkavállalói juttatásokat, például az egészségbiztosítást és a nyugdíjprogramokat.
- Hozzon létre zökkenőmentes beilleszkedési folyamatot az új munkavállalók számára
- Egyszerűsítse az olyan feladatokat, mint a jelenléti ív vezetése, a projektórák nyomon követése vagy a túlórák kezelése.
- Győződjön meg arról, hogy a HR-gyakorlatok megfelelnek az iparági szabványoknak és a kormányzati előírásoknak.
A Gusto korlátai
- Magas bevezetési költségek és licencdíjak a kisebb vállalkozások számára
- Nem tartalmaz ingyenes próbaverziót.
Gusto árak
- Egyszerű: 40 dollár havonta
- Plusz: 80 dollár havonta
- Prémium: Egyedi árazás
Gusto értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 csillag (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 csillag (3800+ értékelés)
2. Paylocity
A Paylocity egy népszerű HR- és bérszámfejtési megoldás, amely egyszerűsíti a munkaerő-gazdálkodás különböző aspektusait a vállalkozások számára, miközben hangsúlyt fektet a munkavállalói élményre.
Ez a megoldás kezeli a bérszámfejtést, a HR-adminisztrációt, a juttatások kezelését, az időnyilvántartást és a feladatok ütemezését. A Paylocity egy all-in-one megoldásként pozícionálja magát a HR-csapatok számára.
A Paylocity legjobb funkciói
- Automatizálja a bérszámfejtési folyamatot és egyszerűsítse a munkavállalók bérkifizetését
- Segítség HR-feladatokhoz és alkalmazottak beilleszkedését segítő sablonok
- Egyszerűsítse az egészségbiztosítás és nyugdíjprogramokhoz hasonló munkavállalói juttatások kezelését.
- Pontosan kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét
A Paylocity korlátai
- Nincs rögzített árstruktúra
- Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem megfelelő.
Paylocity árak
- Egyedi árazás
Paylocity értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 csillag (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 800 értékelés)
3. Onpay
Az OnPay egy felhasználóbarát, felhőalapú bérszámfejtő szoftver, amelyet kifejezetten kis- és középvállalkozások igényeire szabtak. Az Onpay egyszerűsített bérszámfejtési és adóügyi megoldásokat kínál felhasználóinak.
Intuitív felületével az OnPay egyszerűsíti a bérszámfejtéssel kapcsolatos számos feladatot, beleértve a számítások automatizálását, a fizetési bizonylatok generálását és a pontos adóbevallások előkészítését a szabályozási előírások betartása érdekében.
Az Onpay legjobb funkciói
- Költséghatékony megoldást kínál
- Kivételes ügyfélszolgálat
Az Onpay korlátai
- Az új alkalmazottak felvétele bonyolult lehet
- Nincs időkövetési funkció
Onpay árak
- Egyszerű árazás: Havi 40 dollár plusz 6 dollár alkalmazottanként havonta
Onpay értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 csillag (270+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 csillag (430+ értékelés)
4. UKG PRO
Az UKG, vagyis az Ultimate Kronos Group egy átfogó humán tőke menedzsment (HCM) csomagot kínál UKG Pro néven, amelyet nagyvállalatok számára terveztek.
Ez a felhőalapú megoldás szakszerűen és hatékonyan kezeli a személyzeti adatokat, a bérszámfejtési feladatokat, optimalizálja az ütemtervezést és elősegíti a tehetségmenedzsmentet.
Az UKG Pro emberközpontú és javítja a szervezeti kultúrát azáltal, hogy AI-alapú ajánlásokat kínál a jelentőségteljes munkatapasztalatok megteremtése érdekében.
Az UKG PRO legjobb funkciói
- Használja ki az AI-t ajánlások és kiterjesztett élmények nyújtására
- Használjon HR-sablonokat a bérszámfejtéshez, a tehetségmenedzsmenthez és a munkaerő-menedzsmenthez.
- Tapasztalja meg az intuitív és felhasználóbarát platformot!
Az UKG PRO korlátai
- Új funkció hozzáadása nehézkes lehet
- A jelentésekben a megfelelő mezők keresése egyes felhasználók számára kihívást jelent.
UKG PRO árak
- Egyedi árazás
UKG értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 csillag (1450+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 csillag (570+ értékelés)
5. BambooHR
A BambooHR zökkenőmentes megoldást ígér, amely képes kezelni a munkaerő igényeit a felvételtől a nyugdíjazásig.
A platform az HR-adatok és jelentések, a toborzás, a jelentkezők nyomon követése és beillesztése, a bérszámfejtés, az időnyilvántartás, a juttatások kezelése, valamint a munkavállalói élmény és teljesítménymenedzsment területeket fedi le.
A BambooHR legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen kezelje a bérszámfejtést ugyanazon a platformon belül
- Élvezze a skálázhatóságot, mivel az eszköz testreszabható, hogy minden méretű vállalkozás igényeinek megfeleljen.
- Használja ki az AI-t a humánerőforrás-funkciókhoz
A BambooHR korlátai
- Korlátozott lefedettség a nemzetközi szinten működő vállalkozások számára
- A kisebb vállalkozások számára a bevezetési költségek magasnak tűnhetnek.
- A bérszámfejtési funkciók alapszintűek
BambooHR árak
- Felhő: 99 dollár 12 alkalmazott számára
- További alkalmazottak: 8,25 USD alkalmazottanként 12 alkalmazott felett
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 csillag (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 2600 értékelés)
6. Zoho People
A Zoho People egy felhőalapú HR-szoftver, amelyet a modern munkahelyek változó igényeinek kielégítésére terveztek.
A platform számos funkciót kínál a HR-osztály számára a munkavállalók fejlesztése és a munkaerő-menedzsment javítása érdekében. Emellett hatékony munkavállalói adatbázissal, intelligens HR-célokkal és éleslátó elemzésekkel fedezi a HR alapvető funkcióit is.
A Zoho People legjobb funkciói
- Szerezzen rugalmasságot és hozzáférhetőséget a felhőalapú szoftverekkel
- Optimalizálja az idő- és jelenléti nyilvántartást a munkavállalók termelékenységének növelése érdekében.
- Ismerje meg a számos alkalmazottbarát funkciót és az intuitív felületet!
A Zoho People korlátai
- Lassú ügyfélszolgálat
- A testreszabási lehetőségek túlnyomóak és kiterjedtek
Zoho People árak
- Standard: 15 USD
- Professzionális: 39 dollár
- Prémium: 79 USD
- Elite: 239 dollár
Zoho People értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 csillag (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 240 értékelés)
7. Rippling
A Rippling egy komplett HR-megoldás és munkaerő-menedzsment eszköz, amelynek célja a különböző HR- és munkavállaló-menedzsment feladatok egyszerűsítése és racionalizálása.
Integrált platformjával a Rippling egyetlen felületen kínál megoldásokat az új munkavállalók beillesztésére, a bérszámfejtésre, a juttatások kezelésére, az időnyilvántartásra és az IT-menedzsmentre.
A Rippling legjobb funkciói
- Automatizálja a bérszámfejtési folyamatokat a pontosság és a szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.
- Használja az időkövetési funkciókat a munkavállalók munkaidejének, jelenlétének és túlóráinak nyomon követéséhez.
- Egyszerűsítse a juttatások kezelését a tervválasztás, a regisztráció és a megfelelés nyomon követésére szolgáló eszközökkel.
Rippling korlátai
- A felhasználók a Ripplinget túl drágának találhatják.
- Időigényes beállítások, hosszú teendőlistákkal és feladatokkal
Rippling árak
- Ár: 8 dollár havonta felhasználónként
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 csillag (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 csillag (3000+ értékelés)
8. Justworks
A zökkenőmentes élmény biztosítására összpontosítva a Justworks egy modern, egyszerű platformot kombinál 24 órás emberi támogatással.
A platform számos funkciót kínál, többek között bérszámfejtést, juttatásokat, HR-eszközöket és megfelelőségi támogatást, mindezt valódi szakértők segítségével.
A Justworks legjobb funkciói
- A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyű navigáció
- Kezelje az adóbevallást, a munkanélküli-biztosítást, a munkavállalói kártérítést és az Affordable Care Act (ACA) összes bejelentését.
- Egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedési folyamatát
- Pontosan figyelje a munkavállalók munkaidejét
- Élvezze a 24 órás emberi ügyfélszolgálatot
A Justworks korlátai
- A havi alkalmazotti költség viszonylag magas más hasonló platformokhoz képest.
- Az időkövetési funkció csak fizetős kiegészítőként érhető el.
Justworks árak
- Alap: 59 USD/hó alkalmazottanként (49 USD/hó az 50. alkalmazottól kezdve)
- Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként (89 USD/hó az 50. alkalmazott után)
Justworks értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 csillag (430+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 csillag (700+ értékelés)
9. QuickBooks Payroll
Felhasználóbarát felületével és számos fejlett funkciójával a QuickBooks Payroll egyszerűsíti a HR-feladatok kezelését, így a vállalkozások a növekedésre koncentrálhatnak.
A platform támogatása túlmutat a HR-en, és megbízható szolgáltatókkal kötött partnerségek révén egészségügyi ellátásokat, munkavállalói kártérítéseket és biztosítási terveket is kínál.
A QuickBooks Payroll legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a pénzügyi menedzsmentet egy intuitív és felhasználóbarát felülettel
- Használjon fejlett számviteli eszközöket, mint például számlázás, költségek és pályázók nyomon követése, valamint pénzügyi jelentések.
- Lehetővé teszi a felhőalapú hozzáférést
A QuickBooks Payroll korlátai
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
- Néhány fontos funkció csak a legmagasabb szintű előfizetők számára elérhető.
QuickBooks Payroll árak
- Payroll Core + Simple Start: 37,50 USD 3 hónapra
- Payroll Core + Essentials: 52,50 USD 3 hónapra
- Payroll Premium + Plus: 85 dollár 3 hónapra
QuickBooks Payroll értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 csillag (60+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 csillag (840+ értékelés)
10. Paycor
A HCM-megoldások vezető szállítójaként a Paycor teljes körű szoftvercsomagot kínál felhasználóinak, amelynek célja a személyzetkezelés egyszerűsítése és optimalizálása. A bérszámfejtés és a javadalmazáskezelés kiemelkedő funkciók, az alkalmazottak önkiszolgáló opciói mellett.
Több mint 30 éves tapasztalattal a HCM iparágban, a Paycor segít automatizálni a rutin feladatokat, csökkenteni a megfelelési kockázatokat és növelni a hatékonyságot a HR, a bérszámfejtés, a tehetségszerzés, a tehetségmenedzsment, a munkaerő-menedzsment és a juttatások kezelése terén.
A Paycor legjobb funkciói
- Tekintse meg az összes alkalmazotti adatot egy helyen, anélkül, hogy platformot kellene váltania.
- Vállalati szintű betekintést nyújtó elemzések készítése
- Élvezze a korlátlan bérszámfejtést
- Használja ki az egyedi jelentéskészítési funkció előnyeit!
- A Paycor mobilalkalmazásával bármikor, bárhol elérhető.
A Paycor korlátai
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az ügyfélszolgálat nem elég reagálóképes.
- Hiányoznak bizonyos fejlett funkciók és szolgáltatások
Paycor árak
- Alap: Egyedi árazás
- Alapvető: Egyedi árazás
- Alap: Egyedi árazás
- Teljes: Egyedi árazás
Paycor értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 csillag (690+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 csillag (több mint 2700 értékelés)
Egyéb HR-szoftverek
Ezzel befejeztük a tíz legjobb Workday alternatíva összefoglalását. Azonban, miközben a munkatársai és a személyzeti folyamatok jobb kezelésének módjait keresi, fontos megismernie azokat a platformokat, amelyek ugyan nem kizárólag HR célokra lettek kifejlesztve, de jelentősen javíthatják a humán tőke menedzsmentjét.
A ClickUp egy remek példa erre. Projektmenedzsment és generatív AI-alapú funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a különböző HR-folyamatokat és felgyorsítják vállalatának növekedését.
ClickUp
A ClickUp, amely átfogó projektmenedzsment funkcióiról ismert, teljesítménymenedzsment funkcióival az HR-vezetők hatékony szövetségeseként jelenik meg.
A ClickUp kiterjedt funkcióinak listája és testreszabható funkciói értékesek azoknak a HR-szakembereknek, akik hatékonyságot, együttműködést és munkafolyamat-automatizálást keresnek.
A toborzás és az új munkavállalók beillesztésének egyszerűsítése
A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója egy feladatkezelő rendszer, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik a toborzási folyamathoz. A HR-csapatok feladatok létrehozhatnak a toborzás minden szakaszához, a felelősségek kiosztásától és a határidők meghatározásától a haladás nyomon követéséig.
A testreszabható mezők lehetővé teszik a toborzók számára, hogy fontos jelöltinformációkat adjanak hozzá, így mindenki áttekinthető képet kaphat egy pillanat alatt.
A ClickUp Tasks kiválóan alkalmas intuitív, felhasználóbarát ellenőrzőlisták létrehozására új alkalmazottak beillesztésekor. A HR-vezetők ezeket a feladatokat a megfelelő csapat tagoknak oszthatják ki, és nyomon követhetik azok teljesítésének állapotát.
És ez még nem minden. A különböző funkciókban dolgozó vezetők a ClickUp segítségével optimalizálhatják a munkahelyi termelékenységet.
A platform jelentéskészítési funkciói betekintést nyújtanak a feladatok elvégzésébe. A vezetők ezeket az elemzéseket felhasználhatják a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez, a fejlesztendő területek azonosításához és egy produktív, célorientált munkakörnyezet megteremtéséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre feladatokat a toborzási és beilleszkedési folyamat minden szakaszához, ossza ki a felelősségeket, állítsa be a határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást.
- A kommentrendszer és a dokumentummegosztási funkciók segítségével zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat.
- Állítson fel mérhető célokat, kövesse nyomon az előrehaladást, és végezzen teljesítményértékeléseket a ClickUp Goals segítségével.
- Kezelje pénzügyeit a ClickUp finance segítségével
- Helyezze előtérbe az adatbiztonságot, és szerezzen robusztus hozzáférés-ellenőrzést az érzékeny személyes adatok védelme érdekében.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp sablonjai inkább projektorientáltak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó alkalmazottanként
- Üzleti: 12 USD/hó alkalmazottanként
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal egy személyre szabott tervért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
Készen áll a humánerőforrás-menedzsment átalakítására?
A munkavállalói elkötelezettség minden vállalat számára kiemelt fontosságú. Ez nagyrészt a HR-szolgáltatások nyújtásán és a munkavállalói élmény menedzsmentjén múlik. Egy másik fontos szempont, amelyet nem szabad elfelejteni, a megfelelőségi menedzsment. A HR-menedzsment szoftverek mindezeket a szempontokat egyesítik.
Ezenkívül központosított szoftverre van szüksége a hatékonyság növelése, az együttműködés elősegítése és a teljesítmény javítása érdekében.
Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és tapasztalja meg a testreszabható munkafolyamatok, a zökkenőmentes kommunikáció és az automatizálás erejét, hogy felgyorsítsa a humánerőforrás-menedzsmentet a szervezetében.