A 10 legjobb Gusto alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes megnéznie a bérszámfejtési igényeinek kielégítéséhez

A bérszámfejtés minden vállalkozás számára elengedhetetlen feladat. Ha az alkalmazottak és a vállalkozók nem kapják meg a fizetésüket, a vállalkozás – szó szerint – leáll. ?

Bár a bérszámfejtést nem kerülheti el, megakadályozhatja, hogy az elvegye a munkahét nagy részét. Ahhoz, hogy megkímélje HR-csapatát a fizetések kiszámításával, az új alkalmazottak betanításával vagy a juttatások adminisztrációjának beállításával töltött számtalan órától, megfelelő eszközökre van szüksége.

Ha fontolóra veszi, hogy elhagyja a Gusto-t, olvasson tovább. Az alábbiakban bemutatjuk a Gusto legjobb alternatíváit, amelyek egyszerűsítik a humánerőforrás-menedzsmentet. ?

Mi az a Gusto? Hogyan működik?

A Gusto egy kisvállalkozások és startupok számára létrehozott bérszámfejtési és humánerőforrás-platform. A Gusto segítségével a vállalkozók vagy teljes munkaidős alkalmazottak létrehozhatják saját profiljukat, végigmehetnek a beilleszkedési folyamaton, nyomon követhetik munkaidejüket, kiválaszthatják egészségbiztosításukat vagy egyéb juttatási csomagjaikat, és megkaphatják fizetésüket. A vállalkozások a Gusto segítségével befizethetik szövetségi és állami adóikat, közvetlen átutalásokat végezhetnek alkalmazottaiknak, vagy számtalan órát spórolhatnak a toborzással a tehetségmenedzsment portálon keresztül. ⏰

Használja a ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablonját, hogy szabványosított folyamatot hozzon létre nagy fizetési rendszerekhez.

A Gusto használatának megkezdéséhez a vállalatoknak a következő lépéseket kell végrehajtaniuk:

Adja meg az összes vállalati adatot, például adóinformációkat, beilleszkedési dokumentumokat, munkavállalói juttatásokat vagy bankszámlaadatokat.

Töltse ki a Gusto kérdőívet, hogy megtudja, melyik csomag illik legjobban az Ön vállalkozásához.

Adja meg az összes alkalmazotti adatot, például a társadalombiztosítási információkat, a fizetési adatokat és az adólevonásokat.

Állítson be munkafolyamat-automatizálásokat, hogy hetente számtalan órát takarítson meg a humánerőforrás-területen.

Hogyan válasszuk ki a legjobb Gusto alternatívákat?

Emberi erőforrások és bérszámfejtési szolgáltatást keres, amely helyettesítheti a Gusto-t és segít elérni üzleti céljait? Amikor a Gusto különböző alternatíváit értékeli, győződjön meg arról, hogy a potenciális megoldás rendelkezik-e az alábbi funkciókkal:

Szoftverintegrációk : A legjobb bérszámfejtő szoftver nem működik elszigetelten. Ehelyett integrálódnia kell más humánerőforrás-alkalmazásokkal, hogy hetente időt takarítson meg Önnek.

Több, mint bérszámfejtés: A megfelelő Gusto megoldásnak túl kell lépnie az alapvető bérszámfejtési szolgáltatásokon. Ehelyett segítenie kell a munkavállalóknak a költségjelentések benyújtásában, a juttatási csomagok kiválasztásában és a levonások kezelésében.

HR és toborzás: Számos Gusto versenytárs segít a humánerőforrás-szakembereknek hetente számtalan órát megtakarítani – egyszerűsítve a toborzási, felvételi, pályázók nyomon követési és beilleszkedési eljárásokat.

Automatizált munkafolyamatok : A HR-szoftverek kezdeti beállítása számtalan órát igényelhet. A megfelelő megoldás azonban később megtérül az automatizált munkafolyamatok révén, amelyek csökkentik az ismétlődő feladatokra fordított időt.

Minden eszközzel kompatibilis: A legjobb bérszámfejtési platformok mobilalkalmazással is rendelkeznek, amelynek segítségével a munkavállalók útközben is benyújthatják költségeiket vagy megkaphatják fizetésüket.

A 10 legjobb Gusto alternatíva

Gusto helyett fizetésfeldolgozó platformot keres? Az alábbiakban bemutatjuk a Gusto legjobb alternatíváit, beleértve azok legfontosabb funkcióit, korlátait, árait és a meglévő ügyfelek véleményét. ?

1. Rippling

via Rippling

A Rippling egy humánerőforrás-, pénzügyi és informatikai platform, amely a munkavállalói juttatások, kifizetések és kiadások kezelésére szolgál.

A Finance Cloud segítségével a vállalatok kezelhetik a vállalati hitelkártyákat, fizethetik a számlákat és ellenőrizhetik az alkalmazottak költségjelentéseit. A HR Cloud segítségével a HR-szakemberek időt takaríthatnak meg a szabadságkérelmek jóváhagyásán, a toborzáson, az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásán és a juttatási csomagok kezelésén. Végül, a megoldás testreszabható az Ön egyedi üzleti igényeinek megfelelően a munkafolyamatok automatizálása, a jogosultságok és az elemzések segítségével.

A Rippling legjobb funkciói

Új munkavállalók beillesztése mindössze 90 másodperc alatt

Fizesse ki alkalmazottait és alvállalkozóit perceken belül egy olyan megoldással, amely 100%-os pontosságot garantál.

Pénzügyi jelentések ütemezése és megosztása a részlegek között

Automatizálja az ismétlődő feladatokat – például a beilleszkedési e-maileket és a jóváhagyási folyamatokat – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

A Rippling korlátai

Az áremelkedés attól függ, hogy hány alkalmazást használ.

Számos funkció nem érhető el a mobilalkalmazásban.

Ripping árak

8 USD/hó/felhasználó áron

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (2000+ értékelés)

2. QuickBooks Payroll

via QuickBooks Payroll

A QuickBooks Payroll egy Gusto alternatíva, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások tulajdonosainak, hogy kifizessék alkalmazottaikat és benyújtsák állami és szövetségi adóbevallásaikat. A QuickBooks Online segítségével a vállalkozások tulajdonosai jóváhagyhatják a munkaidő-nyilvántartásokat, automatikusan futtathatják a bérszámfejtést és még aznap közvetlen átutalásokat hajthatnak végre.

Ráadásul a QuickBooks 24 órás ügyfélszolgálatot és akár 25 000 dollár adóbírság-védelmet kínál, ha az IRS bírságot szab ki Önre.

A QuickBooks Payroll legjobb funkciói

Automatikus adóbevallás, számítások és befizetés az Ön nevében

A QuickBooks Workforce alkalmazásból bárhonnan nyomon követheti, benyújthatja és jóváhagyhatja a munkaidő-nyilvántartásokat.

A fizetések automatikusan a bérszámfejtés napján kerülnek átutalásra.

Kezelje a munkavállalói kártérítést, a 401(k) terveket, az egészségbiztosítást és egyéb juttatásokat egy helyen.

A QuickBooks Payroll korlátai

Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találták a platformot.

A bérszámfejtési előfizetés hozzáadásához QuickBooks könyvelési előfizetéssel kell rendelkeznie.

QuickBooks Payroll árak

Bérszámfejtés: 45 USD/hó plusz 6 USD/hó alkalmazottanként

Bérszámfejtés Premium: 80 USD/hó plusz 8 USD/hó alkalmazottanként

Payroll Elite: 125 USD/hó plusz 10 USD/hó alkalmazottanként

QuickBooks Payroll értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

3. Paychex

via Paychex

A Payroll egy all-in-one humánerőforrás- és bérszámfejtési megoldás, amelyet a bővülő vállalkozások számára fejlesztettek ki. Ez a Gusto alternatíva lehetővé teszi a vállalkozás tulajdonosainak, hogy gyorsan beállítsák az online bérszámfejtést, adóbevallásokat és munkavállalói juttatási csomagokat. Ráadásul a Paychex számos testreszabható csomagot kínál, amelyek kisvállalkozások költségvetéséhez is illeszkednek.

A Paychex legjobb funkciói

Hívja meg új alkalmazottait, hogy Paychex Flex-fiókon keresztül automatikusan regisztráljanak a mobil bérszámfejtésbe.

Csökkentse az új munkavállalók betanítására és képzésére fordított időt a könnyen használható e-learning platform segítségével.

Használja az online munkavállalói kézikönyv-készítőt , hogy tájékoztassa a munkavállalókat a vállalati, állami és szövetségi szabályokról.

Digitalizálja a munkavállalói kommunikációt a teljesítménymenedzsment egyszerűsítése érdekében.

A Paychex korlátai

A megoldás nem rendelkezik annyi integrációval, mint más bérszámfejtési platformok.

A vállalkozók kifizetéseinek kezelése (szemben a fizetéssel rendelkező alkalmazottakkal) nehéz lehet.

Paychex árak

Paychex Flex Essentials: 39 USD/hó plusz 5 USD alkalmazottanként

Paychex Flex Select: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paychex Flex Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paychex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

4. Square Payroll

via Square Payroll

A Square Payroll egy felhőalapú megoldás, amely lehetővé teszi a humánerőforrás-szakemberek számára, hogy egy helyen kezeljék a bérszámfejtést, fizessék be a bérrel kapcsolatos adókat és intézzék a megfelelőségi kérdéseket. A Square Payroll megkönnyíti a fizetéssel és órabérrel foglalkoztatott alkalmazottak kifizetését, beleértve a szabadságkérelmek, a fizetett szabadság és a betegszabadság kezelését is.

Ráadásul a Square Team App segítségével a távoli HR-szakemberek bárhonnan kezelhetik csapatukat.

A Square Payroll legjobb funkciói

Fizesse ki a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottakat és a vállalkozókat közvetlenül a Square Dashboardból.

Fizesse ki alkalmazottait közvetlen átutalással, kézi csekken vagy Cash App alkalmazással.

Év végén automatizált W-2 és 1099-NEC bevallások

Kezelje a különböző fizetési díjakat, jutalékokat, bónuszokat, borravalókat és egyéb fizetési módokat.

A Square Payroll korlátai

A munkavállalói levonásokra vonatkozóan korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A desktop alkalmazásban elérhető egyes funkciók a mobil alkalmazásban nem állnak rendelkezésre.

Square Payroll árak

Kizárólag vállalkozóknak szóló bérszámfejtés: 6 USD/hó alkalmazottanként

Teljes körű bérszámfejtés: 35 USD/hó plusz 6 USD alkalmazottanként

Square Payroll értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

5. ADP

via ADP

Az ADP egy átfogó bérszámfejtési és munkavállaló-kezelési megoldás, amelyet minden méretű vállalat számára fejlesztettek ki. Ezzel a Gusto alternatívával kezelheti az időnyilvántartást és a jelenléti íveket, beállíthatja a juttatásokat és a biztosítási csomagokat, valamint időt takaríthat meg a toborzás és a felvétel során. Ráadásul az ADP integrálható kedvenc alkalmazásaival, és saját kiegészítő piacteret kínál a testreszabott új munkavállalói jelentésekhez.

Az ADP legjobb funkciói

A mobilalkalmazáson keresztül hozzáférhet a munkavállalói önkiszolgáló portálhoz.

Zökkenőmentesen integrálja bérszámfejtési rendszerét kedvenc üzleti szoftverével, könyvelő szoftverével, HR-rendszereivel és ERP-jeivel.

Kezelje az alkalmazottak juttatásait, mint például a 401(k)s, IRA, csoportos egészségbiztosítás és üzleti biztosítás, mindezt egy helyen.

Az ADP TotalSource segítségével hozzáférhet egy professzionális munkaadói szervezethez (PEO) HR-támogatás céljából.

Az ADP korlátai

Egyes jelentések nem rendelkeznek testreszabási funkciókkal.

Az új felhasználók könnyen eltévedhetnek a szoftverben található rengeteg HR-eszköz között.

ADP árak

Az árak az üzleti igényektől függően változnak.

ADP értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

6. Patriot

via Patriot

A Patriot egy online könyvelési és bérszámfejtési platform, amely könnyű használatáról ismert. A munkavállalói portálon keresztül a csapat tagjai hozzáférhetnek fizetési jegyzékeikhez, fizetési előzményeikhez, W-2-es nyomtatványaikhoz és szabadságkérelmeikhez. A platform automatikusan kezeli az adóbevallásokat, kifizeti a vállalkozókat és a fizetéses szakembereket, kezeli a bérváltozásokat, és integrálódik a Patriot HR-rel, hogy még több eszközhöz lehessen hozzáférni.

A Patriot legjobb funkciói

Kezelje az összes fizetési gyakoriságot, beleértve a kéthetes, havi vagy havi fizetéseket.

Az alkalmazottak óradíját azonnal módosíthatja, anélkül, hogy el kellene hagynia az oldalt vagy új bérszámfejtést kellene futtatnia.

Állítsa be a bérszámfejtési költségvetéseket a különböző részlegek számára

Adjon hozzá korlátlan számú felhasználót különböző jogosultságokkal a platformjához.

A Patriot korlátai

A fizetési arányokat nem lehet azonnal megváltoztatni

A kezdeti beállítás jelentős időt igényel.

Patriot árak

Alapcsomag: 17 USD/hó plusz 4 USD/alkalmazott

Teljes körű szolgáltatás: 37 USD/hó plusz 4 USD alkalmazottanként

Patriot értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3000 értékelés)

7. SurePayroll

via SurePayroll

A SurePayroll egy all-in-one platform, amely egyszerűsíti a bérszámfejtés kezelését. Ezzel a Gusto alternatívával automatizálhatja a bérszámfejtést, jelentéseket készíthet és adóbevallásokat nyújthat be. Ezen felül kezelheti alkalmazottai juttatási csomagjait, beleértve a munkavállalói kártérítést, a 401(k) terveket és az egészségügyi terveket.

A SurePayroll legjobb funkciói

Végezzen előzetes alkalmassági vizsgálatot a háttér és a kábítószer-fogyasztás ellenőrzése érdekében.

Kezelje a 401(k) levonásokat, az FSA és HSA alapokat, valamint egyéb juttatásokat egy helyen.

A mobilalkalmazással bárhol feldolgozhatja a bérszámfejtést.

Használja a „beállít és elfelejti” funkciót a munkavállalók bérszámfejtésének automatikus futtatásához.

A SurePayroll korlátai

Az első beállítás zavaros lehet, ha még soha nem dolgozott bérszámfejtési platformmal.

Nehéz lehet a különböző államokban élő alkalmazottak bérszámfejtését beállítani.

SurePayroll árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árajánlatért!

SurePayroll értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

8. OnPay

via OnPay

Az OnPay egyszerűsíti a bérszámfejtést és a munkaerő-gazdálkodást nonprofit szervezetek, startupok és közepes méretű vállalkozások számára. Ez a Gusto alternatíva szakértővel párosítja Önt, hogy egyszerűsítse a kezdeti beállítást, és az Ön nevében kezeli az összes helyi, állami és szövetségi adót. Ráadásul az OnPay integrálható a QuickBooks, a Xero és a népszerű időmérő szoftverekkel.

Az OnPay legjobb funkciói

Használja a Report Designers szolgáltatást egyedi bérszámfejtési jelentések készítéséhez.

Fizesse ki a W-2 és 1099 munkavállalókat közvetlen átutalással, bankkártyával vagy csekken.

Szabadságkérelmek benyújtása, jóváhagyása és értesítések fogadása

Készítsen vizuális szervezeti ábrát a vállalatához – a munkavállalók helye, osztálya vagy csapata szerint rendezve.

Az OnPay korlátai

Egyes automatizálási eszközök nem annyira egyértelműek, mint más bérszámfejtési szolgáltatók.

A platform nem rendelkezik olyan sok integrációval, mint más bérszámfejtő szoftvermegoldások.

OnPay árak

40 USD/hó plusz 6 USD alkalmazottanként

OnPay értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

9. Homebase

via Homebase

A Homebase egy bérszámfejtési és munkavállalói beilleszkedési platform, amelyet óradíjas csapatok számára fejlesztettek ki. Ezzel a Gusto alternatívával a vezetők egyszerűsíthetik a HR-folyamatokat azáltal, hogy a munkaidő-nyilvántartásokat bérszámfejtéssé alakítják, automatizálják az adószámításokat és új alkalmazottakról szóló jelentéseket futtatnak. Ezenkívül a Homebase beállítja a szüneteket, kiszámítja a túlórákat, tárolja a munkaidő-nyilvántartásokat és automatizálja a bérszámfejtési szolgáltatásokat több helyszínen.

Homebase legjobb szolgáltatások

A Homebase beépített időmérőjével automatikusan kiszámíthatja a munkaidőt, a szüneteket, a túlórákat és a fizetett szabadságot.

Egyszerűsítse a beilleszkedési folyamatot azzal, hogy az új alkalmazottak elektronikus aláírással ellátják a bérszámfejtési és beilleszkedési űrlapokat.

Használja az alkalmazást ütemtervek készítéséhez, nyitott műszakok közzétételéhez és tiltott dátumok beállításához.

Kezdje egy előre megírt munkaköri leírás sablonokból álló könyvtárral, hogy felgyorsítsa a felvételi folyamatot.

A Homebase korlátai

A bérszámfejtési és HR-megoldások nem alkalmazottak számára készültek.

A manuális HR-funkciók (pl. a be- és kijelentkezési hibák kijavítása) végrehajtása nehéz lehet.

Homebase árak

Alap: 0 USD

Alapvető szolgáltatások: 20 USD/hó helyszínenként

Plusz: 48 USD/hó helyszínenként

All-in-one: 80 USD/hó helyszínenként

Homebase értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

10. Zenefits

via Zenefits

A Zenefits egy intuitív platform, amely segít a vállalatoknak hatékonyabban kezelni az új munkavállalók beillesztését, juttatásait és bérszámfejtését. A felhasználóbarát megoldás korlátlan bérszámfejtéssel, többféle ütemtervvel és bérszinttel, fizetés-letiltás támogatásával, sőt borravaló-jelentéssel is rendelkezik.

Ráadásul a Zenefits egyszerűsíti a munkaerő-gazdálkodást azáltal, hogy összeállítja a javadalmazási csomagokat, racionalizálja a beilleszkedési folyamatot és szervezeti ábrát készít a vállalat számára.

A Zenefits legjobb funkciói

Hozzon létre szabadságpolitikákat, és kezelje automatikusan a szabadságkérelmeket.

Az új alkalmazottakat azonnal szinkronizálja a bérszámfejtéssel, így már az első naptól kezdve teljes értékűen dolgozhatnak.

Használja a Zenefits idő- és ütemezési eszközeit, hogy a szünetek, a szabadságok és a munkaórák automatikusan szinkronizálódjanak a bérszámfejtéssel.

Automatikusan hajtsa végre a megfelelő levonásokat, miután a munkavállalók kiválasztották juttatási csomagjukat.

A Zenefits korlátai

A platform nem kínál annyi automatizált munkafolyamatot, mint más bérszámfejtési eszközök.

A műszerfal testreszabása nehéz lehet.

Zenefits árak

Alapvető szolgáltatások: 8 USD/hó alkalmazottanként

Növekedés: 16 USD/hó alkalmazottanként

Zen: 27 USD/hó alkalmazottanként

Zenefits értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

A Gusto és versenytársaihoz hasonló platformok segíthetnek a bérszámfejtés egyszerűsítésében. Azonban számos más eszköz is létezik, amelyek segítenek az emberi erőforrások csapatának időt megtakarítani a munkanap során, kezdve a ClickUp-pal.

A ClickUp táblázatos nézetével könnyedén létrehozhat adatbázisokat és vizualizálhatja HR-adatait.

A ClickUp humánerőforrás-kezeléshez egy all-in-one platformot kínál, amely segít a HR-osztályoknak a toborzásban, az új csapat tagok beillesztésében és a munkavállalók nyomon követésében. Ráadásul a ClickUp egy hatalmas HR-sablonokból álló könyvtárral is rendelkezik, például a bérszámfejtési jelentés sablonjával, amely segít csapatának hatékonyabban működni.

A ClickUp AI segítségével a humánerőforrás-szakemberek automatikusan összefoglalókat írhatnak, szerkeszthetik munkájukat, vagy alfeladatokat hozhatnak létre nagy projektekhez. A ClickUp Docs segítségével az egész HR-osztály egyszerre dolgozhat egy dokumentumon.

A ClickUp táblázatos nézet segítségével nyomon követheti az új tehetségeket vagy a munkavállalók teljesítményértékeléseit. Ráadásul a ClickUp Automations lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy automatikusan áthelyezzék a megbízottakat, egyszerűsítsék a jóváhagyási folyamatokat és frissítsék az állapotokat. ✨

A ClickUp legjobb funkciói

Csökkentse a bérszámfejtés ellenőrzésére fordított időt az alkalmazottak adatainak bérszámfejtési jelentés sablonok segítségével történő összegyűjtésével.

Egyszerűsítse az alkalmazottak képzését feladatokkal és alfeladatokkal, dokumentumokkal és megjegyzésekkel.

Gyűjtsön adatokat a tehetségkutató programban szereplő jelöltekről az egyéni mezők segítségével.

Erősítse a vállalati kommunikációt feladatmegjegyzések, címkék és bizalmas csevegőcsatornák segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem foglalkozik bérszámfejtéssel, de bérszámfejtési sablonokat kínál.

A rengeteg funkció új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI ingyenes próbaverzióban és minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Egyszerűsítse humánerőforrás-osztályát a ClickUp segítségével

A Gusto-hoz képest megfelelő bérszámfejtő szoftver csökkenti a bérszámfejtési szolgáltatásokra, az új munkavállalók betanítására és akár a tehetségmenedzsmentre fordított időt.

Ha HR-csapatát a bérszámfejtésen túl is jobban fel szeretné szerelni, válassza a ClickUp-ot. A ClickUp egy all-in-one AI platform, amely sablonok könyvtárával, több ezer integrációval, testreszabható nézetekkel és egyéni mezőkkel segíti HR-osztályának zökkenőmentes működését. Ha hetente rengeteg időt szeretne megtakarítani, próbálja ki még ma a ClickUp-ot. ?