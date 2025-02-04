A 10 legjobb Zenefits alternatíva HR-csapatok számára 2025-ben (vélemények és árak)

A vállalkozások nem működhetnek kompetens humánerőforrás (HR) osztály nélkül. Az HR-vezetők ezt nagyon jól tudják! A jogi előírások betartásától a munkavállalói juttatásokig és a bérszámfejtési rendszer kezeléséig rengeteg teendővel kell megbirkózniuk. ?

Szerencsére a Zenefitshez hasonló szoftverekkel sokkal könnyebb nyomon követni a HR-rel kapcsolatos feladatokat, mint például az egészségbiztosítás és a juttatások kezelése. Bár a Zenefits népszerű választás, biztosan nem az egyetlen lehetőség a piacon. Ebben az útmutatóban bemutatjuk, mely funkciókra van szükséged egy Zenefits-konkurensben, és felsoroljuk a 10 legjobb alternatívát a Zenefitshez a jobb juttatáskezelés érdekében.

Mit kell keresnie egy Zenefits alternatívában?

A Zenefits alternatívájának megtalálása nem csupán az alacsony árak kereséséről szól. Keressen olyan szoftvermegoldást, amely megkönnyíti az életét olyan értékes funkciók formájában, mint:

Átfogó HR-eszközök: Egy jó Zenefits-alternatíva széles körű funkciókkal kell rendelkezzen a bérszámfejtés, a juttatások kezelése és Egy jó Zenefits-alternatíva széles körű funkciókkal kell rendelkezzen a bérszámfejtés, a juttatások kezelése és a munkaerő-gazdálkodás terén. Plusz pontokat kapnak, ha tartalmaznak eszközöket az új munkavállalók beillesztéséhez, az időnyilvántartáshoz és a teljesítménymenedzsmenthez.

Felhasználóbarát felület: Minél könnyebb használni a Minél könnyebb használni a HR-szoftvert , annál gyorsabban térül meg a befektetés. A felhasználóbarát HR-platform lerövidíti a tanulási folyamatot és növeli a termelékenységet, ezért válasszon intuitív platformot!

Testreszabható munkafolyamatok : Minden vállalkozásnak megvannak a maga egyedi HR-folyamata. Keressen olyan HR-szoftvert, amely olyan munkafolyamatokat és modulokat tartalmaz, amelyek funkciói a csapata munkamódszereihez igazodnak.

Integrációk : Nincs ideje több platform vagy jelentés között váltogatni. Keressen egy olyan alternatívát a Zenefitshez, amely integrálható a tanuláskezelő rendszerével (LMS), az alkalmazottak önkiszolgáló portáljaival vagy harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel, hogy biztosítsa a zökkenőmentes információáramlást az egész vállalatban.

Skálázhatóság: Valószínűleg idővel új embereket fog felvenni, vagy alkalmazottakat fog elveszíteni. HR-szoftverének képesnek kell lennie arra, hogy lépést tartson vállalkozása növekedésével és változásaival. Keressen olyan felhőalapú megoldásokat, amelyek könnyen alkalmazkodnak az új alkalmazottakhoz, támogatják a kilépéseket és egyszerűsítik a funkciók hozzáadását.

Megfelelés: A biztonság és a megfelelés mindig elengedhetetlen, de a HR számára ezek nem képezik tárgyalási alapot. Győződjön meg róla, hogy olyan jó hírű Zenefits alternatívát választ, amely védi az érzékeny alkalmazotti adatokat.

A 10 legjobb alternatíva a Zenefits helyett 2024-ben

Persze, a Zenefits is jó, de más HR-platformok is eljuttatnak a célba. Nézd meg a 10 legjobb alternatívát a Zenefitshez HR-szakemberek számára 2024-ben.

A legjobb HR-feladatok kezeléséhez

A ClickUp több mint 15 nézetével a HR-csapatok minden napi feladatukhoz átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment alkalmazása, de mi is értékes eszköz vagyunk a HR-szakemberek számára. A HR-csapatok a ClickUp-ra támaszkodnak, hogy egy valóban all-in-one HR-megoldással egyszerűsítsék a toborzást, az új munkatársak beillesztését és a képzést. ?

Készítsen egyedi irányítópultokat minden csapat számára, figyelje az alkalmazottak teljesítményét és elkötelezettségét, és hozzon létre egy központi hubot az összes alkalmazotti információ és munkaerő-menedzsment számára. A ClickUp egy hatékony, kódolás nélküli adatbázist kínál a toborzási folyamat egyszerűsítéséhez. A ClickUp-on belül akár egyedi beilleszkedési élményt is kialakíthat, nyomon követhető feladatokkal, dokumentumokkal és megjegyzésekkel.

A ClickUp-ban bármit létrehozhatsz, amit csak akarsz, de sablonjaink jelentősen felgyorsítják a munkádat. Például a ClickUp HR SOP sablon tökéletes a folyamatok létrehozásához. Miután létrehoztad és megosztottad ezeket a folyamatokat, csatlakoztasd az egészet a ClickUp-hoz az azonnali megvalósítás és elszámoltathatóság érdekében.

Töltsd le ezt a sablont A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és -eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Ha segítségre van szüksége HR-irányelvek megírásában, szövegek szerkesztésében vagy értekezletek jegyzetének összefoglalásában, próbálja ki a ClickUp AI-t. Ez a praktikus AI-írási asszisztens megtalálja a megfelelő szavakat, így Ön visszatérhet a legfontosabb feladatokhoz: a szervezet belső működéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Állíts be egyedi irányítópultokat minden csapat, alkalmazott, osztály vagy szervezet számára!

Gondolkodj el új HR-folyamatokról vagy irányelvekről a csoportoddal a ClickUp Whiteboardon

Nincs időd írni? Gyorsítsd fel a dolgokat a ClickUp AI segítségével!

Együttműködés, megosztás és egyszerű tartalomszervezés a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak ingyenes csomagokban érhető el, bár ingyenes AI-próbaverziót is kínálunk.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért eltarthat egy ideig, amíg megismerkedsz a felhasználói felülettel.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Gusto

A legjobb felhőalapú bérszámfejtéshez

via Gusto

A Gusto egy all-in-one HR automatizálási platformként hirdeti magát. A kisvállalkozások számára tervezett Gusto nemcsak a felvételi folyamatot és a bérszámfejtési feladatokat támogatja, hanem az 50 amerikai államban az állami adóbejelentést is. A Gusto moduláris alapon működik, így csak a szükséges funkciókért kell fizetnie.

A Gusto legjobb funkciói

A Gusto automatizálja a bérszámfejtést, közvetlen átutalási és adóbevallási lehetőségekkel.

Kezelje egészségbiztosítását, nyugdíjszámláját és egyéb munkavállalói juttatásait

Vegyen fel, integráljon, irányítson alkalmazottakat, és kezelje a teljes alkalmazotti életciklust a Gusto segítségével.

Idő és szabadságigénylés nyomon követése

Gusto korlátai

Több felhasználó szerint a Gusto ügyfélszolgálata nem a legjobb.

Mások azt mondják, hogy több testreszabott engedélyt és értesítést szeretnének.

Gusto árak

Egyszerű: 40 USD/hó, plusz 6 USD/hó személyenként

Plusz: 80 USD/hó, plusz 12 USD/hó személyenként

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3800+ értékelés)

3. UKG

A legjobb munkaerő-menedzsmenthez

via UKG

Az UKG egy Zenefits alternatíva a HR, a bérszámfejtés és a munkavállalók kezelése terén. A platform kezeli a jelentkezőket, a felvételt, a munkavállalók megtartását, a jelenlétet és még sok mást. HR-szolgáltatás-nyújtási funkciója meglehetősen egyedülálló, mivel lehetőséget nyújt arra, hogy az UKG webportálon vagy mobilalkalmazáson keresztül folyamatosan HR-tanácsadást nyújtson csapatának.

Az UKG legjobb funkciói

Támogasd az adatokon alapuló alkalmazotti növekedést az UKG jelentéseivel és elemzéseivel

Építsd be a kötelező szabályozási szabványokat az automatizált UKG munkafolyamataidba

Az UKG tájékoztatást nyújt a legújabb munkaügyi jogszabályi változásokról az Ön területén, valamint a DEI&B legjobb gyakorlatairól.

Az alkalmazottak beosztásának kezelése

UKG korlátozások

Több felhasználó is említi az UKG testreszabási lehetőségeinek hiányát.

Mások szerint a ügyfélszolgálaton még van mit javítani

UKG árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

UKG értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

4. BambooHR

A legjobb pályázók nyomon követéséhez és beillesztéséhez

via BambooHR

A BambooHR integrálja a HR-t, a bérszámfejtést és a juttatásokat ugyanazon a platformon. Noha tartalmazza a tipikus HR-adatokat, a munkavállalók kezelését, a felvételt, a beilleszkedést és a bérszámfejtést, a BambooHR elsősorban a munkavállalói élményre és teljesítményre koncentrál. Ha elkötelezettségi vagy teljesítménybeli problémáid vannak, ez jó eszköz lehet a helyzet megváltoztatásához. ?

A BambooHR legjobb funkciói

Áttekintést kapsz az összes alkalmazotti adatról

Naplózza és automatizálja a teljes felvételi és beilleszkedési folyamatot a BambooHR-ben.

A BambooHR egy nagy integrációs piactérrel rendelkezik olyan eszközök számára, mint a Slack, a Litmos és a Kudos.

A BambooHR számos kompenzációkezelő eszközével nyomon követheted az összes alkalmazott munkaidejét, jelenlétét és bérszámfejtési juttatásait.

BambooHR korlátai

Egyes felhasználók szerint a BambooHR jelentései nem annyira részletesek, amennyire szeretnék.

Mások szerint a platformon gyakran előfordulnak hibák és késések.

BambooHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

5. Connecteam

A legjobb „asztal nélküli csapatok” számára

via Connecteam

A Connecteam egy Zenefits alternatíva, amely a „deskless” csapatokra, például a terepen dolgozókra összpontosít. Ha alkalmazotti önkiszolgáló eszközt keres, a Connectteam remek választás. Tekintse meg a be- és kijelentkezési időket, egyetlen kattintással állítsa ki a bérszámfejtést, és kezelje a feladatokat ugyanazon a platformon. A Connecteam még HR-sablonokkal és feltételes űrlapokkal is rendelkezik, hogy valós idejű jelentéseket gyűjtsön a terepről.

A Connecteam legjobb funkciói

Egyszerűsítse az ütemezést ismétlődő műszakokkal és duplikációval

Rendeljen műszakjegyzeteket és feladatokat minden alkalmazottnak

A Connecteam figyelmeztető jelzéseket küld, ha a csapatod munkaidő-nyilvántartásai nem felelnek meg a követelményeknek.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a felhasználóbarát mobilalkalmazáson keresztül könnyedén be- és kijelentkezzenek.

A Connecteam korlátai

A Connecteam megköveteli, hogy a bérszámfejtést Gusto, QuickBooks vagy más bérszámfejtő szoftver segítségével végezd el.

Nincs sok értékelés róla.

Connecteam árak

A Kisvállalkozások csomag: Ingyenes

Operations Basic: 29 USD/hó az első 30 felhasználó számára, éves számlázással

Operations Advanced: 49 USD/hó az első 30 felhasználó számára, éves számlázással

Operations Expert: 99 USD/hó az első 30 felhasználó számára, éves számlázással

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (320+ értékelés)

6. ADP Workforce Now

A legjobb a bérszámfejtéshez

via ADP

Az ADP az egyik legismertebb alternatíva a Zenefitshez képest. Bár leginkább a bérszámfejtésről ismert, az ADP Workforce Now eszköze egy all-in-one platform a tehetségmenedzsmenthez, a juttatásokhoz és természetesen a bérszámfejtéshez.

ADP Workforce Now legjobb funkciói

Ismerd meg a munkavállalók tapasztalatait rendszeres felmérések segítségével

Hozzon létre egy önkiszolgáló portált a munkavállalók számára, hogy megoldhassák a gyakori HR-problémákat.

Az ADP lehetővé teszi, hogy a munkavállalók maguk válasszák ki a saját juttatásaikat.

Biztosítsd a méltányosságot azáltal, hogy a csapatod fizetéseit az iparági szabványokhoz viszonyítod.

ADP Workforce Now korlátozások

Egyes felhasználók szerint a webhely lassú és gyorsan leáll.

Mások szerint a platform funkcionalitása korlátozott más Zenefits alternatívákhoz képest.

ADP Workforce Now árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6300 értékelés)

7. Justworks

A legjobb 24/7 HR-támogatáshoz

via Justworks

Szüksége van egy 24/7 ügyfélszolgálattal rendelkező HR szoftverre? Ne keressen tovább, a Justworks a megoldás. Ez a platform e-mailen, telefonon, csevegőn vagy Slacken keresztül biztosít kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és HR szakemberekkel. Emellett bérszámfejtési automatizálást, felvételi és beilleszkedési eszközöket, valamint nagycsoportos egészségbiztosítási terveket is kínál.

Justworks legjobb funkciói

Nemzetközi csapatot vezet? A Justworks támogatja a globális tehetségek toborzását.

A Justworks a foglalkoztatási szabályokat integrálja platformjába és munkafolyamataiba.

Hozzon adat alapú döntéseket a Justworks People Analytics segítségével

A Justworks automatizált bérszámfejtése nyomon követi a munkavállalók óráit, és szinkronizálja azokat a fizetésükkel.

Justworks korlátai

Egyes felhasználók szerint a nemzetközi bérszámfejtési megoldás még fejlesztésre szorul.

Mások szeretnék, ha a Justworks integrált alkalmazotti elkötelezettségi funkciókat vagy közösségi funkciókat tartalmazna.

Justworks árak

Alapcsomag: 59 USD/hó alkalmazottanként, maximum 49 alkalmazottig

Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként, maximum 49 alkalmazottig

Justworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

8. Rippling

A legjobb a munkavállalói juttatások kezeléséhez

via Rippling

A Rippling egy népszerű munkaerő-menedzsment platform, amely nemcsak a bérszámfejtés és a juttatások kezelésének funkcióit tartalmazza, hanem a kiadások és az eszközök kezelését is támogatja. Ráadásul IT Cloud és Finance Cloud funkciókkal is rendelkezik, így a Ripplinget több részlegen is mobilizálhatja. ?

Rippling legjobb funkciói

Futtassa az amerikai vagy a globális bérszámfejtést

Vegyen fel tehetséges munkatársakat a jelentkezők nyomon követési rendszerével, és kezelje teljesítményüket adat alapú értékelésekkel.

A Rippling integrált LMS-sel egyszerűsíti az alkalmazottak képzését.

Eszközök a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtéséhez és a munkavállalók jólétével kapcsolatos felmérések elvégzéséhez

Rippling korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Rippling rendelkezne ütemezési eszközzel.

Mások szeretnék, ha testreszabott jelentéseket kínálna

Rippling árazás

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (2900+ értékelés)

9. Paychex

A legjobb kisvállalkozások számára

via Paychex

A Paychex testreszabható csomagokat kínál, így csak a szükséges HR-funkciókért fizet. Akár önálló vállalkozó, akár kisvállalkozás tulajdonosa, ez a Zenefits alternatíva hozzáférést biztosít tanácsadókhoz is, akik segítenek optimalizálni a bérszámfejtést és a társasági adókat.

Paychex legjobb funkciói

Biztosításra van szüksége? A Paychex összeköti Önt az átfogó biztosítások, általános felelősségbiztosítások, munkavállalói balesetbiztosítások és egyéb biztosítások kínálatával.

A Paychex segít átállni egy másik bérszámfejtő cégről.

Kezelje egészségbiztosítási juttatásait, beleértve az FSA-t és az HSA-t

A Paychex nyomon követi az alkalmazottak jelenlétét és időmérő órákat biztosít.

Paychex korlátai

Egyes felhasználók szerint az időmérő órák hibásan működnek.

Mások szerint bonyolult a fizetéssel rendelkező alkalmazottak bérszámfejtési folyamatainak lebonyolítása.

Paychex árak

Essentials: 39 USD/hó plusz 5 USD alkalmazottanként

Válassza ki: Vegye fel a kapcsolatot az árakért

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paychex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 1400 értékelés)

10. Zoho People

A legjobb CRM-megoldás alkalmazottak számára

via Zoho People

A Zoho egy all-in-one üzleti csomag, amely megoldásokat kínál ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM), feladatkezeléshez és még sok máshoz. A Zoho People kezeli a legfontosabb HR-feladatokat, mint a bérszámfejtés és a szabadságok, valamint a munkavállalói elkötelezettséget, a képzéseket és a jelenléti nyilvántartást.

Zoho People legjobb funkciói

A Zoho egy nagy szoftveres ökoszisztéma, így ez egy jó választás, ha már használod a Zoho termékeit.

Hozzon létre egy HR-chatbotot, hogy gyorsan megválaszolhassa csapata egyszerű kérdéseit.

Szüksége van a kiadások visszafogására? Próbálja ki a Zoho kiadáskezelő funkcióját, hogy kézben tartsa a kiadásokat.

Készítsd el saját igény szerinti LMS-edet!

Zoho People korlátai

Külön megoldásra van szüksége a feladatkezeléshez

Egyes felhasználók szerint nehéz használni a Zoho People-t, ha több szervezetet kell kezelni.

Zoho People árak

Essential HR: 1,25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Professional: 2 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 4,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

People Plus: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

Bónusz: HRMS szoftver!

Egyszerűsítse a HR-menedzsmentet a Zenefits alternatíváival

Számos alternatíva létezik a Zenefits-hez. Végül is a szervezeted számára a legjobb választás az, amelyik a vállalkozásod működtetéséhez szükséges funkciókat, folyamatokat és árakat kínálja.

Bár a listán szereplő összes eszköz támogatja a HR-funkciókat, egyik sem olyan sokoldalú és testreszabható, mint a ClickUp. Készítsd el saját adatbázisodat, egyszerűsítsd a dokumentumkezelést, vagy használd ki az AI-eszközt számos sablonunk egyikében – a lehetőségek végtelenek. ?

