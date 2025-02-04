A legjobb HRMS szoftver az Ön vállalkozásához: 10 skálázható megoldás áttekintése

Egy erős HR-osztály nélküli vállalkozás olyan, mint egy edző nélküli sportcsapat. Rendelkezésére áll egy tehetséges játékosokból álló csoport, de nem tudja őket csapatként játszani. Nincs senki, aki szétválasztaná őket, ha verekedés törne ki, vagy motiválná a csapatot, hogy teljes szívvel küzdjenek a pályán. 🏆

A modern HR azonban nem csak a munkavállalói élmény javításáról szól. A távoli és hibrid munkavégzés egyre bonyolultabbá válásával az átlagos HR-vezetőnek sokkal több erőfeszítést kell fordítania az adminisztratív feladatok kezelésére, képzési kezdeményezések indítására és a részlegek közötti kapcsolatok erősítésére.

Szerencsére mindössze egy robusztus emberi erőforrás menedzsment rendszerre vagy HRMS szoftverre van szüksége ahhoz, hogy összeállítsa A-csapatát és adminisztratív folyamatait óramű pontossággal működtesse! Ebben az útmutatóban bemutatjuk a leghatékonyabb platformokat az alkalmazottak kezeléséhez és a HR-csapatok támogatásához bármilyen méretű vállalatnál!

Mi az a HRMS szoftver?

A HRMS szoftvereszköz egy olyan platform, amely az egész alkalmazotti életciklus során támogatja a HR-funkciókat. Hatással van mindenre, ami attól a pillanattól kezdve történik, hogy valaki meglátja az álláshirdetését, egészen addig, amíg valamelyik fél nem mondja ki a „Nem te vagy az oka, hanem én” mondatot. ❤️‍🩹

A gazdag HR-platform a munkaerő-adatokra és a folyamatok automatizálására támaszkodik, hogy számtalan előnyt biztosítson a HR alapvető funkciói számára, legfőképpen:

Könnyű munkavállalói toborzás, beillesztés és kilépés

Gyorsabb döntéshozatal a folyamatok jobb átláthatósága révén

Optimális erőforrás-kihasználás és ütemezés

Jobb munkavállalói elégedettség, ami alacsonyabb fluktuációhoz vezet

Fokozott tehetségmobilitás és készségfejlesztés

Zökkenőmentes bérszámfejtés

Bár a funkciók szoftverenként eltérőek lehetnek, a fejlett HRMS termékek általában all-in-one megoldások.

Mit kell keresnie egy HRMS szoftvereszközben?

A HRMS eszközök böngészése ijesztő lehet a rendelkezésre álló platformok hatalmas száma miatt. Ahhoz, hogy felgyorsítsa kutatását és elkülönítse a felesleges funkciókat a valóban fontos funkcióktól, összpontosítson a következőkre:

Beilleszkedési és kilépési feladatok: Keressen olyan HR-menedzsment szoftvert, amely lehetővé teszi a beilleszkedési folyamatok strukturálását az új alkalmazottak gyorsabb beilleszkedése érdekében, valamint olyan dokumentációt, amely segít a kilépési átmenetekben. Bérszámfejtés: A tömeges bérszámfejtéstől az automatizált kiigazításokig, a választott HR-platformnak olyan funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek minimalizálják a könyvelési munkát. Központosított erőforrás-központ: Egy megbízható HRMS platformnak lehetővé kell tennie a kritikus SOP-k, az onboarding folyamatok, a feladatokkal kapcsolatos ismeretek és a tanulási erőforrások dokumentációjának egyszerűsítését. HR célok kitűzése és nyomon követése: Keressen olyan platformot, amely segít számszerűsíteni HR-tevékenységeinek hatékonyságát azáltal, hogy egyértelmű célokat és : Keressen olyan platformot, amely segít számszerűsíteni HR-tevékenységeinek hatékonyságát azáltal, hogy egyértelmű célokat és kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) állíthat be. Napi szintű személyzetkezelés: Műszakbeosztás, munkaidő-nyilvántartás, értekezlet-sablonok és be- és kijelentkezési lehetőségek csak néhány a sok funkció közül, amelyeket hatékonyan kihasználhat : Műszakbeosztás, munkaidő-nyilvántartás, értekezlet-sablonok és be- és kijelentkezési lehetőségek csak néhány a sok funkció közül, amelyeket hatékonyan kihasználhat a munkaerő hatékony irányításához 🧑‍💼

A 10 legjobb HRMS szoftvermegoldás humánerőforrás-csapatok számára

Minden szervezetnek megvannak a maga egyedi HR-munkafolyamatai – Önnek kell eldöntenie, hogy egy adott HRMS szoftvereszköz megfelel-e a csapatának. Ezért 10 különböző lehetőséget választottunk ki, hogy segítsünk Önnek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást. 🎯

Szervezze és racionalizálja HR-folyamatait a ClickUp segítségével, és segítse csapatát a fejlődésben!

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, jól kidolgozott HR Suite funkcióval. Akár a toborzási folyamatot szeretné szigorítani, a napi személyzeti menedzsmentet racionalizálni, a továbbképzést támogatni, vagy módszereket kidolgozni a csapat elkötelezettségének fenntartására, a ClickUp segítségével a folyamat könnyedén megvalósítható, és a manuális munkát minimálisra lehet csökkenteni! 💗

A ClickUp Docs segítségével egy központi erőforrás-központot kap, ahol minden típusú HR-dokumentációt létrehozhat és tárolhat, például beilleszkedési szabályokat, alkalmazotti útmutatókat és belső irányelveket. Használja a ClickUp AI-t a hosszú tartalmak összefoglalásához vagy az alkalmazottaknak szóló dokumentumok nyelvtani és stilisztikai javításához.

Ha segítségre van szüksége HR-folyamatainak meghatározásához, a ClickUp gazdag könyvtárat kínál ingyenes HR-sablonokkal, amelyekkel nem kell mindent a nulláról kezdenie. Például a HR Standard Operating Procedure (SOP) sablon segítségével egyetlen helyen nyomon követheti, figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti az összes belső és alkalmazotti dokumentumot, valamint a HR-folyamatokat!

És ez még csak a kezdet – a ClickUp rengeteg funkcióval támogatja a munkavállalók elkötelezettségét és a tevékenységek nyomon követését. Használja a Mentions funkciót, hogy dicséretet osszon a legjobb teljesítményt nyújtó munkatársaknak, és a ClickUp Forms funkciót, hogy munkavállalói felméréseket végezzen vagy visszajelzést kérjen a belső folyamatokról.

Fedezze fel a platformon található több mint 100 automatizálási lehetőséget, vagy alakítsa ki a sajátját. A HR-csapatok imádni fogják az időmegtakarítást, amit az ismétlődő toborzási feladatok automatizálásával érhetnek el!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek jelentős tanulási görbével kell szembenézniük, de a ClickUp súgója megkönnyíti a folyamatot.

Korlátozott funkciók a mobil verzión

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 több mint 9000 értékelés alapján

Capterra: 4,7/5 több mint 3800 értékelés alapján

2. Hétfő

A Monday egy sokoldalú alkalmazás, amely lehetővé teszi különböző munkafolyamatok, többek között a humánerőforrás-menedzsment rendszer folyamatainak strukturálását és kezelését. Számos funkcióval támogatja a tehetségek utánpótlását és elősegíti a munkavállalók jóllétét.

Terjessze a Monday robusztus űrlapjait a csapatán belül, hogy összegyűjtse a belső kéréseket, visszajelzéseket és egyéb javaslatokat. A teljesítményértékelés kezelése gyerekjáték a átfogó nyomonkövetési rendszereknek köszönhetően.

Aggódik a munkavállalók kiégése miatt? Használja ki az adatokon alapuló betekintést és diagramokat a munkavállalók jólétének javításához és a továbbképzési lehetőségek azonosításához.

A platform emellett számos praktikus sablont kínál a munkavállalói elkötelezettség, a szabadságok nyomon követése és egyéb HR-feladatokhoz. Csatlakoztassa a Monday-t olyan alkalmazásokhoz, amelyek már része a jelenlegi munkafolyamatának, mint például a Slack, a Microsoft Teams és a Google Workspace. 🧩

A Monday legjobb funkciói

Táblázatok, Kanban táblák és egyéb megjelenítési lehetőségek

Tehetségszerzés és toborzás irányítópultok

Kódmentes munkafolyamat-automatizálás

Különböző harmadik féltől származó integrációk és kiegészítők

Hétfői korlátozások

A felületnek intuitívabbnak kell lennie.

Az ügyfélszolgálat javítható

Hétfői árak

Egyéni : Ingyenes

Alap : 8 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Pro : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hétfői értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 több mint 8600 értékelés alapján

Capterra: 4,6/5 több mint 4300 értékelés alapján

3. Sage

A Sage különböző üzleti funkciókhoz alkalmazáscsomagot kínál, beleértve a speciális Sage HR szoftvert is. Fő funkciói hat modulra oszthatók:

Alapvető HR és szabadságkezelés Teljesítmény Műszakbeosztás Munkaidő-nyilvántartások Kiadások Toborzás

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő modulokat, bár az első szinte elkerülhetetlen. 😏

Olyan fontos munkaerő-menedzsment funkciókkal, mint a megosztott naptárak, az alkalmazotti adatbázisok és a fejlett jelentéskészítés, a Sage egy átfogó HR-megoldást kínál. Azonban észreveheti, hogy egy fontos HR-funkció hiányzik a modulokból: a bérszámfejtés. Ez azért van, mert ez külön megoldásként érhető el, így a Sage nem feltétlenül a legteljesebb vagy legköltséghatékonyabb HR-platform.

A Sage legjobb funkciói

Hasznos információk a munkavállalók teljesítményéről

Előre definiált műszak sablonok

Egy kattintással jóváhagyható szabadságkérelem

Automatizált munkaidő-nyilvántartás

Központosított alkalmazotti nyilvántartások

A Sage korlátai

Az alkalmazás nem tartalmaz bérszámfejtési funkciókat.

Alkalmi adatfeltöltési és exportálási problémák

Sage árak

Alapvető HR és szabadságkezelés : 5,50 USD/hó/alkalmazott

Teljesítmény : 3 USD/hó alkalmazottanként

Munkarend-tervezés : 3 USD/hó/alkalmazott

Munkaidő-nyilvántartás : 3 USD/hó/alkalmazott

Költségek : 1,50 USD/hó alkalmazottanként

Toborzás: 200 USD/hó

*A végső ár a választott modulkészlettől függ.

Sage értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 több mint 60 értékelés alapján

Capterra: 4,5/5 több mint 330 értékelés alapján

4. Paycor

A Paycor egy fejlett HCM (humán tőke menedzsment) platform, amely elsősorban a HR és a bérszámfejtés területére összpontosít, de néhány további trükköt is tartogat a tarsolyában. 🃏

A platform átfogó munkavállaló-toborzási funkciókat kínál, például AI-alapú tehetségkutatás és fejlett toborzási elemzések. Hozzáférhet egy gazdag onboarding platformhoz is, amely segít az új munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedésében.

A Paycor egy kiterjedt ütemezési és jelenléti platformmal rendelkezik, amely megkönnyíti és hibamentessé teszi a munkaerő-menedzsmentet. Áttekinthető képet kap a munkaerő-elosztásról, a szabadságokról, a ledolgozott órákról és egyéb releváns adatokról.

Emellett előre elkészített sablont is kap, amellyel gyorsan ütemezhet és valós időben közölheti a változásokat a csapatával.

A Paycor legjobb funkciói

Mobilbarát alkalmazotti beilleszkedési szoftver

Fejlett munkaidő- és jelenléti jelentések

Valós idejű bérszámfejtés

Támogatja az utódlás tervezését

A Paycor korlátai

Nincs átláthatóság az árazásban

Egyes felhasználók a termék megbízhatóságával kapcsolatos problémákat jelentettek.

Paycor árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paycor értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 több mint 650 értékelés alapján

Capterra: 4,3/5 több mint 2600 értékelés alapján

5. ADP Workforce Now

Az ADP Workforce Now egy kifinomult platform, amely elsősorban vállalatok számára készült. Tele van fejlett technológiákkal, amelyek szinte minden HR-menedzsment területet racionalizálnak, miközben viszonylag felhasználóbarát felületet kínálnak.

Az alkalmazás legjobb funkciói közül néhány a munkavállalói élményre összpontosít. Kutatásokon alapuló sablonok alapján indíthat felméréseket, és átfogó kérdésszintű elemzéseket készíthet. Lehetőség van bizalmas visszajelzési ciklusok létrehozására is, amelyek az anonimitásnak köszönhetően ösztönözhetik a munkavállalókat a nagyobb őszinteségre. 🥸

A platform munkaidő- és jelenléti menedzsmentje integrálódik a bérszámfejtő szoftverrel, csökkentve a manuális munkát és minimalizálva a hibákat. Ezen felül valós idejű jelenléti adatokkal ellátott irányítópultot kap, amely megkönnyíti a gyors és adatalapú döntéshozatalt.

Az ADP Workforce Now legjobb funkciói

Fókuszáljon a munkavállalói élményre

Több mint 200 előre definiált HR-jelentés

Intelligens jelölt-illesztés a toborzáshoz

Robusztus jelenléti menedzsment

Automatizált adószámítások különböző joghatóságok számára

Az ADP Workforce Now korlátai

Sok funkció nem különösebben intuitív más humánerőforrás-irányítási rendszerekhez képest.

Korlátozott ügyfélszolgálat

ADP Workforce Now árak

Select, Plus és Premium csomagok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 több mint 3330 értékelés alapján

Capterra: 4,4/5 több mint 6350 értékelés alapján

6. BambooHR

A BambooHR egy all-in-one HRMS megoldás, amely több mint 120 országban elérhető, így kiváló platform lehet globális csapatok számára. 🌏

Az alkalmazás egy robusztus adatkezelő irányítópultot kínál több mint 45 beépített jelentéssel, amely megkönnyíti a nyilvántartást és a munkavállalói adatok különböző szempontokból történő megjelenítését!

A BambooHR rendkívül rugalmas értékelési platformja lehetővé teszi a teljesítményértékelések egyszerűsítését, valamint a munkavállalói célok meghatározását és nyomon követését, amelyekhez mind a HR-csapat, mind a munkavállalók hozzáférhetnek a nagyobb átláthatóság érdekében.

Egy másik kiemelkedő funkció az alkalmazottak kilépése, amely csodákat tesz a munkavállalók elbocsátásának enyhítésében. Használja ezt a funkciót egy vonzó kilépési interjú összeállításához, amely növeli annak esélyét, hogy alkalmazottja jóindulatúan távozzon.

A BambooHR legjobb funkciói

Átfogó pályázók nyomon követési rendszer

Fejlett, előre elkészített és testreszabott jelentések

Munkavállalói elégedettség menedzsment eNPS – munkavállalói Net Promoter Score – felmérések segítségével

Beilleszkedési ellenőrzőlisták és ütemtervek

A BambooHR korlátai

A bérszámfejtési kiegészítő csak amerikai vállalatok számára elérhető.

Nincs tömeges dokumentumfeltöltés

BambooHR árak

Essentials és Advantage: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

BambooHR értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 több mint 1630 értékelés alapján

Capterra: 4,6/5 több mint 2630 értékelés alapján

7. UKG Pro

A platform nevében szereplő Pro betű nem véletlenül szerepel ott, hiszen ez is egy csúcskategóriás megoldás. Az UKG Pro számos kiemelkedő funkcióval rendelkezik, például:

People Assist: Önkiszolgáló Önkiszolgáló tudásbázis a munkavállalók számára, ahol válaszokat találhatnak a gyakori HR-kérdésekre.

Intelligens irányítópult: A kritikus HR-információk egységes központja, amely a felhasználói szerepköröknek megfelelően testreszabható.

People Center: Átfogó adatbázis, amely minden releváns alkalmazotti információt tartalmaz – személyes adatokat, választott juttatásokat, munkaügyi adatokat, foglalkoztatási előzményeket stb.

Van még egy platformok közötti dokumentumkezelő is, amelyben a vállalati és alkalmazotti dokumentumokat tárolhatja és áttekintheti, és amely bármilyen eszközről elérhető. Az egész platform mobil eszközökre van optimalizálva, így nem kell az íróasztal mögött ülnie, hogy elvégezze a fontos munkát. 📱

Az UKG Pro legjobb funkciói

Testreszabható intelligens irányítópult

Részletes elemzések az első vonalbeli vezetők számára

Egyszerűsített megfelelőségi munkafolyamatok

Beépített kommunikációs eszközök

Optimalizált dokumentumkezelő

Az UKG Pro korlátai

Az új munkatársak beillesztése és támogatása javítható

A felület zavaros lehet

UKG Pro árak

Minden árinformáció kérésre rendelkezésre áll.

UKG Pro értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 több mint 1450 értékelés alapján

Capterra: 4,3/5 több mint 520 értékelés alapján

8. Rippling

A Rippling egy rendkívül testreszabható munkaerő-menedzsment alkalmazás, amely három kategóriába sorolt alkalmazások gyűjteményét kínálja:

HR Cloud IT Cloud Pénzügyi felhő

Miután megvásárolta a kötelező Rippling Unity platformot, számos alkalmazás közül választhat az egyes kategóriákban. A HR Cloud szinte minden alkalmazást tartalmaz, amire a csapatának szüksége lehet, legfőképpen:

Globális bérszámfejtés a Rippling 100%-os pontosságot garantáló megoldásával

All-in-one benefits manager , amely lehetővé teszi több ezer terv összehasonlítását

Egyedi LMS – tanulásmenedzsment rendszer – – tanulásmenedzsment rendszer – alkalmazottak képzéséhez

A Rippling Unity-t különböző harmadik féltől származó alkalmazásokhoz csatlakoztathatja, hogy egyszerűsített munkafolyamatot hozzon létre.

A legjobb funkciók

Háromszintű HR-csomag

Kód nélküli munkafolyamat-automatizálás

Központosított jelentési rendszer

Engedélyezés-vezérlés különböző adattípusokhoz

Feladatok kiosztása és kezelése

Hullámzó korlátok

Az interfész időnként hibásan működhet.

Nehéz 401k bevezetés

Rippling árazás

8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik – az ár a választott alkalmazásoktól függ – részletek kérésre rendelkezésre állnak.

Rippling értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 több mint 2150 értékelés alapján

Capterra: 4,9/5 több mint 2960 értékelés alapján

9. Zenefits

A Zenefits az egyszerűségre összpontosít, amelynek előnyeit mind az HR-csapat, mind az alkalmazottak élvezhetik. A platform például automatizált beilleszkedési folyamatot kínál, amely magában foglalja a háttérellenőrzést, az ajánlatleveleket, az önálló beilleszkedést és egyéb hasznos funkciókat egy helyen.

A beépített ütemezési eszköz ugyanolyan zökkenőmentes – automatikus bérszámfejtési szinkronizálással, valós idejű figyelemmel kíséréssel és kényelmes be- és kijelentkezési rendszerekkel rendelkezik a csapataid számára. 🕔

A Zenefits számos integrációt támogat. A népszerű platformok, mint a Google Workspace és a Slack mellett integrálhatja 401k szolgáltatókkal is, hogy megkönnyítse a juttatások kezelését.

A fontos munkaerő-adatokat teljes áttekintéséhez használja a Visual Analytics funkciót, és azonosítsa a legfontosabb alkalmazotti trendeket anélkül, hogy több adatállományt kellene kezelnie.

A Zenefits legjobb funkciói

Beépített megfelelőségi naptár és védelem a hibák ellen

Konfigurálható prediktív elemzés

Egyedi fizetési benchmark jelentések

Integrálható 401k szolgáltatókkal

A Zenefits korlátai

A felhasználók számos hibát jelentettek

Nincs integrációs képesség a nyugdíjazáshoz

Zenefits árak

Essentials : 8 USD/hó alkalmazottanként

Növekedés : 16 USD/hó alkalmazottanként

Zen: 27 USD/hó alkalmazottanként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zenefits értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 több mint 450 értékelés alapján

Capterra: 4,2/5 több mint 800 értékelés alapján

10. Workday

A Workday mesterséges intelligencia modelleket használ egy sokszínű alkalmazáscsomag létrehozásához, amelynek része a Workday HCM is – egy innovatív megoldás, amelynek középpontjában a személyre szabott munkavállalói élmény megteremtése áll. 🧑‍💼

A gépi tanulás segítségével a Workday HCM minden alkalmazott számára személyre szabott feladatokat, tanulási lehetőségeket és egyéb kezdeményezéseket javasolhat, hogy javítsa termelékenységüket. Emellett részletes alkalmazotti profilokat is kínál, amelyek segítségével jobban megismerheti csapatát.

Használja a Workday együttműködésen alapuló kompenzációs elemző eszközeit a fizetések optimalizálásához és vonzó jutalmazási programok létrehozásához. Rugalmas kompenzációs struktúrákat alakíthat ki a munkavállalói elégedettség maximalizálása érdekében.

A platform AI-alapú készségértékeléssel és lehetőségek összehangolásával egyszerűsíti a tehetségek felkutatását. Akár belső előléptetést tervez, akár új tehetségeket szeretne felvenni a csapatába, a platform jelentősen felgyorsíthatja a döntéshozatali folyamatot.

A Workday legjobb funkciói

Agilis kompenzációkezelés

AI-alapú készségértékelés

Kiterjesztett teljesítménymenedzsment

Globális megfelelés-támogatás

A munkanap korlátai

A jelenlegi felület kialakítása befolyásolhatja az akadálymentességet.

Nem különösebben költséghatékony

Workday árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workday értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 több mint 1280 értékelés alapján

Capterra: 4,5/5 több mint 1280 értékelés alapján

Testreszabhatja HRMS munkafolyamatait a ClickUp segítségével!

A legtöbb esetben nem kell hatalmas keretrendszer ahhoz, hogy a munkavállalók boldoguljanak, vagy hogy a HR-folyamatok hatékonyabbá váljanak. Valójában a HRMS szoftver használatának lényege, hogy kevesebb munkával és gonddal többet lehessen elérni. Ha egyszerű módszert keres a HR-funkciók rendszerezésére, akkor a ClickUp a megfelelő választás. A sok sablontól a könnyű valós idejű együttműködésig minden megtalálható benne, amire szükség van az alkalmazottak elégedettségének fenntartásához. Ha meg szeretné tekinteni, hogyan működik a platform a gyakorlatban, hozzon létre egy ingyenes ClickUp-fiókot ! 🥳