A 10 legjobb Yammer (Viva Engage) alternatíva és versenytárs 2025-ben

Tudta, hogy a csapattagok közötti kommunikáció javításával 25%-kal növelheti csapata termelékenységét? A hatékony kommunikáció az, ami egy csoportot erőteljes csapattá alakít.

Mivel a távoli és hibrid munkahelyek uralják a gazdaságot, olyan online együttműködési eszközökre van szükségem, amelyek egyszerre tájékoztatnak és bevonnak.

A Yammer (ma Viva Engage néven) egyedülálló megoldás volt – egy vállalati együttműködésre szabott közösségi hálózati szolgáltatás. De a rengeteg értesítés és a gyenge keresési funkció miatt frissítésre szorult.

Ideje felfedezni azokat az alternatívákat, amelyekkel a csapat kommunikációja zökkenőmentes, az együttműködés pedig művészet.

Íme 10 kiváló Yammer-alternatíva, amelyek funkcióit és árait részletesen bemutatom, mert az üzleti tevékenységéhez leginkább megfelelő eszköz megtalálása ugyanolyan egyszerűnek kell lennie, mint az általa ígért együttműködés.

Mit kell keresnie egy Yammer alternatívában?

Az ideális Yammer alternatívák megtalálásához határozza meg, mely funkciók támogatják legjobban vállalkozását. Összegyűjtöttem néhány fontosat az Ön számára:

Videó- és hanghívási funkciók: A kristálytiszta videó- és hanghívások a kommunikációs eszközöknél nagyon keresett funkciók. Tartsa kapcsolatban a szétszórt csapatokat is megbízható kommunikációs eszközökkel, hogy gyorsan bejelentkezhessenek vagy virtuális együttműködési üléseket tarthassanak.

Dokumentummegosztás: Válasszon olyan Yammer alternatívát, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy valós időben együttműködjön a fájlok és dokumentumok terén. Keressen olyan funkciókat, mint a verziókezelés és az egyszerű megosztási lehetőségek.

Vizuális együttműködés: Válasszon olyan platformot, amely túlmutat a szöveges kommunikáción. Egy kiváló eszköznek vizuális együttműködési funkciókat kell kínálnia, például megosztott táblákat és interaktív vizuális elemeket.

Intelligens integrációk: Győződjön meg arról, hogy a Yammer alternatívája zökkenőmentesen integrálható más fontos alkalmazásokkal. Az eszközök közötti zökkenőmentes kapcsolatok növelik a termelékenységet, mivel csökkenti a platformok közötti váltás szükségességét.

Biztonság: Ha érzékeny információkat oszt meg az eszközön keresztül, annak robusztus biztonsági intézkedésekkel kell rendelkeznie. Keressen végpontok közötti titkosítást, biztonságos fájltárolást és felhasználói hitelesítési funkciókat, hogy megvédje csapata adatait és biztosítsa azok titkosságát.

A 10 legjobb Yammer alternatíva

Itt van egy válogatott lista a 10 legjobb, felhasználóbarát Yammer alternatíváról 2024-ben:

1. ClickUp

Ossza meg ötleteit és mémjeit, és működjön együtt kollégáival a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp az all-in-one együttműködési eszközök között uralkodik. A projektekektől a csapatokig mindent egy helyen kínál, beleértve a zavartalan kommunikációt is.

A ClickUp valós idejű csevegési funkciójával központosítja a csapat kommunikációját, megszüntetve a szétszórt beszélgetések okozta káoszt. Gyorsan megoszthatja a frissítéseket, összekapcsolhatja az erőforrásokat és könnyedén együttműködhet – mindezt egy helyen.

Az „@” jel használatával említsd meg csapattagjaidat, és szükség szerint rendelj hozzájuk megjegyzéseket.

Használja a valós idejű csevegőcsatornákat, emelje ki a csapattagokat @mentions segítségével, és rendeljen hozzá megjegyzéseket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Ossza meg fájljait, dokumentumait, videóit és egyebeket kollégáival közvetlenül a ClickUp csevegőben.

A ClickUp lehetővé teszi weboldalak, táblázatok, videók és egyéb tartalmak közvetlen beágyazását a csevegésbe. Az összes link és melléklet áttekinthetően csoportosítva van a gyors hozzáférés érdekében, ami javítja az elérhetőséget és segít a csapat szervezettségének fenntartásában.

Használja a gazdag dokumentumkezelési és szerkesztési funkciókat a világos kommunikáció érdekében, és takarítson meg időt a /Slash Command gyorsbillentyűkkel a hatékony formázáshoz.

A ClickUp minden lehetséges akadályt figyelembe vett, amellyel találkozhat. Ezért biztosít vizuális munkaterületet a többfunkciós projektek kezeléséhez.

A ClickUp osztályok szerinti keresztfunkcionális projekt sablonja egyszerűsíti a csapatok közötti együttműködést. Szervezze projektjeit osztályok szerint, állítsa be a feladatok függőségét, és kövesse nyomon az előrehaladást vizuális eszközökkel, például Gantt-diagramokkal. Használjon egyedi állapotokat, mezőket és nézeteket a hatékony projektmenedzsmenthez, biztosítva az osztályok sikerét.

Kezelje magabiztosan a többfunkciós projekteket a ClickUp többfunkciós projekt sablonjával, amely osztályok szerint van felosztva.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Chat segítségével valós időben beszélgethet és megoszthat linkeket és frissítéseket csapataival.

Ossza meg a projekthez kapcsolódó tartalmakat közvetlenül a csevegésen keresztül

Hozzon létre egy csevegőablakot, amely bármilyen feladathoz vagy projekthez igazodik a ClickUp-on belül.

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást jegyzetek és ellenőrzőlisták készítéséhez.

Integrálja különböző eszközökkel, mint például a Discord , a Google Docs, a Dropbox, a YouTube, a Box és az Evernote.

Fedezze fel a különböző felhasználási esetekhez készült projekt sablonok széles választékát, beleértve a kommunikációs sablonokat is.

Használjon iOS és Android rendszerrel kompatibilis mobilalkalmazásokat.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak kezdetben segítségre lehet szükségük a platform megfelelő használatához.

A desktop verzió sokkal jobb, mint a mobilalkalmazás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Google Workspace

A korábban G Suite néven ismert Google Workspace egy csapatmunkára és együttműködésre tervezett termelékenységi eszközökből álló csomag. Noha nem közvetlen Yammer-versenytárs, a Google Workspace különböző eszközei érdemes alternatívákként használhatók.

A legjobb az egészben, hogy a Gmail, a Google Meet, a Google Drive, a Google Naptár, a Google Dokumentumok és még sok más szolgáltatás integrálva van a Google Workspace-be, így minimális mértékben kell támaszkodnia harmadik féltől származó eszközökre a tartalmak kezelése és az együttműködés során.

A Google Workspace legjobb funkciói

Használja a Google Docs, Sheets, Slides és Chat alkalmazásokat a valós idejű együttműködéshez.

Tartsa adatai biztonságban a felhőben a robusztus biztonsági megoldásokkal

Kiváló minőségű videokonferenciák lebonyolítása

Tartsa csapatait naprakészen e-mailekkel

A Google Workspace korlátai

Korlátozott tárhely

Nagyon kevés integráció harmadik féltől származó eszközökkel

A Google Workspace árai

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (42 200+ értékelés)

Capterra: 4,7 (15 200+ értékelés)

3. SharePoint

a SharePoint segítségével

A Microsoft SharePoint, vagy egyszerűen SharePoint, kiváló eszköz lehet a csapat összefogásához és a munka megkönnyítéséhez.

Ez egy tartalomkezelő rendszer, amely segít a vállalatoknak a desktop megosztásában és megtekintésében, szöveges megjegyzések hozzáadásában, azonnali üzenetküldésben és a táblák szerkesztésében. Összegyűjti a projektinformációkat, fájlokat és frissítéseket, elősegítve a csapat aktív részvételét.

A SharePoint rendkívül testreszabható, alkalmazkodik csapata egyedi munkafolyamatához és együttműködési stílusához. A felhasználók azért értékelik, mert lehetővé teszi számukra, hogy különböző részlegek vagy projektek számára egyedi weboldalakat hozzanak létre, ami sokkal zökkenőmentesebbé teszi a kommunikációt és a koordinációt.

A SharePoint legjobb funkciói

Tárolja adatait 1 TB-os nagy tárhelyen

Készítsen testreszabott és karbantartott intranetes oldalakat

Biztonságos fájlmegosztás a szervezeten belül és kívül egyaránt

Legyen naprakész a preferenciáinak megfelelő hírekkel

A SharePoint korlátai

Nem túl zökkenőmentes integráció a nem Microsoft eszközök esetében

A felület akadozhat.

SharePoint árak

SharePoint (1. csomag): 5 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

(*csak éves előfizetési árak elérhetők)

SharePoint értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (8300+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5100+ értékelés)

4. Slack

via Slack

A Slack az egyik legnépszerűbb üzleti üzenetküldő alkalmazás, amelynek segítségével a csapatok cseveghetnek és fájlokat oszthatnak meg, javítva ezzel a belső kommunikációt és az együttműködést.

Fejlett funkciókkal rendelkezik, mint például videó- és hanghívások, közös munkaterületek és szervezett csatornák beszélgetési szálakkal.

A Slack Huddle opciójával hivatalos megbeszélést szervezni nélkül kezdeményezhet hívásokat csapattársaival. Lehetővé teszi a képernyők, emoji reakciók, fájlok, linkek és dokumentumok megosztását.

A Slack fejlett keresési szűrői kiválóan alkalmasak régi fájlok vagy beszélgetések visszakeresésére. A különböző eszközökkel való integrációja segít a munka központosításában, minimalizálva az alkalmazások közötti váltás okozta zavaró tényezőket. Mindez az egyik legjobb Yammer alternatívává teszi.

A Slack legjobb funkciói

A keresési szűrők segítségével perceken belül megtalálhatja az üzeneteket.

Csatlakozzon számos más eszközhöz, például a Hubspothoz

Videocsevegés és képernyő megosztás azonnal a Huddle segítségével

Hozzon létre privát csatornákat

Válassza ki a munkaterület megjelenését témák és hangulatjelek segítségével

A Slack korlátai

Túl sok értesítést küld, ami megnehezíti a használatát.

Erős internetkapcsolatra van szükség, különben lassú lesz.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (32200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

5. Cisco Webex

a Cisco Webex segítségével

A Cisco Webex dinamikus videokonferencia funkciójával tűnik ki. Bármely helyről könnyű együttműködést tesz lehetővé, elősegítve az inkluzivitást és az elkötelezettséget. Legfontosabb funkciói között szerepel a zajcsökkentés, az animált reakciók és a dinamikus szavazás.

A platform valós idejű fordítással oldja meg a nyelvi akadályokat, és ösztönzi az anonim részvételt. A breakout szobák és az eszközök rugalmassága növeli az inkluzivitást.

Mesterséges intelligenciával működő funkciói személyre szabott betekintést nyújtanak és integrációk segítségével egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

A Cisco Webex legjobb funkciói

Dolgozzon együtt biztonságos környezetben, fejlett végpontok közötti titkosítással.

Visszajelzés küldése gesztusokkal

Integrálja a Zapier segítségével, és automatikusan adjon hozzá Webex linkeket a találkozó meghívóihoz.

Automatikusan készítsen jegyzőkönyveket a megbeszélésekről

A Cisco Webex korlátai

A webináriumok szervezése elkülönül a szokásos videokonferenciáktól.

Problémák a video- és hangmeghajtókkal, ami technikai problémákat és potenciális késéseket okozhat a megbeszéléseken

Cisco Webex árak

Webex Free

Webex Meet: 14,50 USD/hó licencenként

Webex Suite: 25 USD/hó licencenként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cisco Webex értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (15100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (6800+ értékelés)

6. Microsoft Teams

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams-t úgy tervezték, hogy a csapatok feladataikat kezelhessék és együttműködhessenek. Hatékony együttműködéshez, valós idejű kommunikációhoz és egyszerű fájlmegosztáshoz szilárd online értekezleteszközökkel rendelkezik a Teams és a Channels segítségével.

Kiváló webkonferencia-lehetőségeiről ismert, akár 300 résztvevőt is befogad, webes vagy audio belépési lehetőségekkel, hívásrögzítéssel és élő közvetítésekkel. További előnyök a virtuális háttér, a képernyő megosztása, a csevegés és a feliratok.

A Microsoft Teams Whiteboards funkciója lehetővé teszi, hogy virtuális vászonra írjon, rajzoljon és vázlatokat készítsen, és a változtatások valós időben frissülnek.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Hozzon létre közösségeket hasonló érdeklődésű emberekkel

Gyorsan integrálható más Microsoft 365 eszközökkel

Hozzon létre különtermeket a megbeszélések során

Használjon digitális táblákat a vizuális együttműködéshez és ötleteléshez

5 GB felhőalapú tárhely az ingyenes csomagban

A Microsoft Teams korlátai

Az interfész navigációja idővel egyre bonyolultabbá válik

Korlátozott hozzáférés vendégek/külső együttműködők számára

A Microsoft Teams árai

Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 12,50 USD/hó felhasználónként

(*csak éves előfizetési árak elérhetők)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (14600+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9300+ értékelés)

7. Jostle

via Jostle

A Jostle magát a munkavállalók sikereinek platformjaként hirdeti.

Ez egy együttműködési szoftver, amelynek célja a kapcsolatok, a kommunikáció és a munkavállalói elkötelezettség elősegítése egy erősebb vállalati kultúra érdekében. Ez egy egységes tér, ahol a vállalatok híreket oszthatnak meg, fontos bejelentéseket tehetnek és visszajelzési felméréseket végezhetnek a csapat termelékenységének növelése érdekében.

A Jostle biztosítja, hogy a szervezet minden tagja, függetlenül a helyszíntől vagy az időzónától, rendelkezzen egy központi platformmal, ahol hozzáférhet a releváns információkhoz, megoldhatja a problémákat és ünnepelheti a sikereket.

A Jostle legjobb funkciói

Használjon szavazásokat, hogy összegyűjtse a csapat véleményét a fontos döntésekről.

Együttműködés és projektkezelés a vitafórumon

Rendezze a fájlokat egy dokumentumtárban a könnyű keresés érdekében

Maradjon naprakész az aktivitási feed segítségével

Integrálja a Microsoft Office-szal és a Google Files-szal

Jostle korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincsenek szálakba rendezett beszélgetések

Jostle árak

Bronz: 5 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Silver: 9 USD/hó/felhasználó áron

Gold: 12 USD/hó/felhasználó áron

Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jostle értékelések és vélemények

G2: 4,5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

8. Simpplr

via Simpplr

A Simpplr egy közösségi intranetes megoldás, amely javítja a belső kommunikációt és erősíti a munkavállalók közötti kapcsolatokat, így kiváló választás elosztott munkahelyek számára.

A régimódi vállalati intranetekkel ellentétben, amelyek beállítása hosszú időt vesz igénybe, a Simpplr néhány nap alatt üzembe helyezhető. Rendelkezik a rugalmassággal, méretezhetőséggel és biztonsággal, amelyeket a komoly vállalkozások elvárnak egy közösségi hálózattól.

A Simpplr segít elkerülni a felesleges értesítések túlterhelését azáltal, hogy az intranetet a szerepéhez igazítja, így személyre szabott élményt biztosítva.

A Simpplr legjobb funkciói

Az intelligens tudásgrafikonoknak köszönhetően személyre szabott tartalmakat kaphat.

Készítsen kampányokat az intraneten, és engedje meg alkalmazottainak, hogy megosszák azokat a közösségi hálózataikon a nagyobb elérhetőség érdekében.

Kezelje az elavult tartalmakat, deaktiválja a nem használt webhelyeket, és emelje ki a helyes információkat az AI segítségével.

Könnyedén testreszabhatja és integrálhatja az új és meglévő munkafolyamatokat.

A Simpplr korlátai

Korlátozott keresési funkciók

Nincs natív naptár, ami befolyásolja az ütemezést.

Simpplr árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Simpplr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

9. Workplace

via Workplace

A Meta által fejlesztett Workplace egy kommunikációs eszköz, amely csevegés, hangüzenetek és csoportok segítségével biztosítja a csapatok biztonságos együttműködését.

A Facebook felületén alapuló alkalmazás hírekkel, bejelentésekkel és a szervezeten belüli bejegyzésekkel kapcsolatos hírcsatornát tartalmaz. A bejegyzésekhez hozzászólhat, és azokat saját igényei szerint testreszabhatja.

Élő videó közvetítéseket szervezhet a csapatán belül, interaktív funkciókkal, mint például kommentek, kérdések és reakciók. A videókat el is mentheti későbbi megtekintéshez.

A Workplace legjobb funkciói

A bejegyzéseket 91 nyelvre lefordítjuk az inkluzivitás érdekében.

Tűzze ki a fontos bejegyzéseket a hírcsatorna tetejére

Hozzon létre csoportokat a célzott kommunikáció érdekében

Mérje az elkötelezettséget az elemzések segítségével

Integrálja a Microsoft 365 és a Google Workspace szolgáltatással

A munkahelyi korlátozások

Az értesítések túlterhelése hatással lehet a termelékenységre

A felhasználók adatvédelmi problémákról számoltak be a kéretlen levelek és spamek miatt.

Workplace árak

Alapcsomag: 4 USD/hó/fő

Továbbfejlesztett adminisztrációs és támogatási kiegészítő: 2 USD/hó/fő

Enterprise live kiegészítő: 2 USD/hó/fő

Munkahelyi értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

10. Salesforce Chatter

a Salesforce Chatter segítségével

A Salesforce Chatter egy remek Yammer-alternatíva, amely teret biztosít a betekintések megosztásához, ötletek javaslásához és a csapatok összekapcsolásához értékes ügyfél-visszajelzésekkel.

Fájlokat is megoszthat, és kapcsolatba léphet a szervezeten belüli szakértőkkel. A mobil hozzáféréssel bármikor és bárhol nyomon követheti a csapatokat, frissítheti a lehetőségeket, és reagálhat a kritikus frissítésekre az optimális hatékonyság érdekében.

A Salesforce Chatter legjobb funkciói

Kövesse az embereket és a dokumentumokat, hogy együttműködhessen a projektekben.

Szabályozza az e-mail értesítések gyakoriságát

Zártkörű együttműködés érzékeny projektekben

Integrálja más közösségi média platformokkal, például a Twitterrel.

A Salesforce Chatter korlátai

A túl sok értesítés zavaró lehet az alkalmazásban.

Az új felhasználók számára túl bonyolult a navigáció

Salesforce Chatter árak

Salesforce-felhasználók számára: Ingyenes (a Salesforce-csomag részeként)

Nem Salesforce-felhasználók számára: 15 USD/felhasználó/hónap

Salesforce Chatter értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (900+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mi a kedvenc Yammer alternatívája?

Megteszi az első lépést a munkakörnyezet együttműködőbbé és vonzóbbá tétele felé. Most már számos Yammer alternatívát ismer, amelyek közül néhány sokkal többet kínál, mint a Yammer.

Összegyűjtöttem a jelenlegi piacon elérhető legjobbakat. De ha engem kérdez, akkor a ClickUp-ot ajánlom Önnek.

A csevegés csak egy a ClickUp által kínált számos praktikus funkció közül. Ez egy all-in-one platform, amelyet kifejezetten projektek kezelésére és csapatmunka elősegítésére terveztek. Testreszabhatja saját igényeinek megfelelően, kiválaszthat egy sablont a könyvtárból, és hagyhatja, hogy az AI végezze el a rutinmunkát.

Mi lehet ennél jobb? A legtöbb funkció ingyenesen elérhető. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!