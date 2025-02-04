2025-ben teszteltük a 10 legjobb MatterMost alternatívát

2016-ban híre ment, hogy az Uber átállt a Slackről – a leggyorsabban növekvő üzleti üzenetküldő platformról – a Mattermostra, amely e téren még nem olyan népszerű.

Miért? A Slack nem rendelkezett megfelelő biztonsági keretrendszerrel a komplex működési igényekkel rendelkező technikai csapatok számára. Ezért az Uber úgy döntött, hogy a MatterMosttal együttműködve saját belső kommunikációs eszközt fejleszt. ?

Természetesen akkoriban még nem volt sok vállalati szintű kommunikációs és együttműködési eszköz, és a fuvarmegosztási óriáscég egy „biztonságosabb” csapatmunkát támogató eszközt akart technikai csapatai számára.

Így a Mattermost a figyelem középpontjába került, és népszerű kommunikációs platformmá vált a nagyvállalatok számára.

Az elmúlt öt évben azonban olyan eszközök, mint a Slack és a Microsoft Teams, robusztus biztonsági és adatvédelmi funkciókkal bővültek. A helyzet megfordult, és az Uber mind a 38 000 alkalmazottját visszatértette a Slackhez. ( forrás )

Bár a MatterMost továbbra is népszerű eszköz a biztonságtudatos csapatok körében, sok más eszköz elvette a piaci részesedését. ?

Ebben a blogban a MatterMost legjobb alternatíváit mutatjuk be, különös figyelmet fordítva a gazdag kommunikációs funkciókra és a vállalati szintű biztonsági intézkedésekre. Ez segít kiválasztani a csapatának megfelelő, robusztus együttműködési eszközt.

Mit kell keresnie egy biztonságos együttműködési szoftverben?

A csapat számára megfelelő online együttműködési eszköz kiválasztása nem lehet nehéz feladat. Őszintén szólva, három fő szempontot kell figyelembe venni: a kommunikációs funkciókat, az adatvédelmi és biztonsági előírások betartását, valamint az integrációs támogatást.

Ezeket a további tényezőket is figyelembe kell vennie:

Többféle kommunikációs lehetőség: Ellenőrizze, hogy az alkalmazás lehetővé teszi-e Ellenőrizze, hogy az alkalmazás lehetővé teszi-e az aszinkron és valós idejű csapatmunkát olyan funkciókkal, mint a szálak, audio- és videohívások, táblák és egyebek.

Végpontok közötti titkosítás: Az alkalmazásnak védenie kell az adatait, és biztosítania kell, hogy minden érzékeny és bizalmas információ magánjellegű és biztonságos maradjon.

Hozzáférési szintek : Adjon lehetőséget az adminisztrátoroknak a felhasználói jogosultságok kezelésére, és csökkentse a jogosulatlan hozzáférés és az információk visszaélésszerű felhasználásának kockázatát.

Többfaktoros hitelesítés: Erősítse a biztonságot egy további felhasználói ellenőrzési réteggel, és akadályozza meg a jogosulatlan hozzáférési kísérleteket, még akkor is, ha a bejelentkezési adatok kompromittálódtak.

Integrációs lehetőségek: A fájlmegosztás, a feladatkezelés és : A fájlmegosztás, a feladatkezelés és a projektmegosztási eszközök integrációjával elősegítheti a hatékony kommunikációt és növelheti a munkafolyamatok hatékonyságát.

Most, hogy már tudja, milyen funkciókra kell figyelnie, amikor egy egyaránt biztonságos és sokoldalú csapatmunkát támogató eszközt választ, nézzük meg a MatterMost legjobb alternatíváit.

A MatterMost 10 legjobb alternatívája

Íme a 10 legjobb csapatmunkát támogató alkalmazásunk listája, amelyek ugyanolyan biztonságosak és felhasználóbarátok, mint a MatterMost, de további funkciókkal és szolgáltatásokkal is rendelkeznek.

1. ClickUp – A legjobb feladatkezeléshez és együttműködéshez

Kerülje az alkalmazások közötti ugrálást – vegye fel a csapattagokat a beszélgetésekbe, és működjön együtt szorosabban egy helyen a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp egy all-in-one munkaterület-együttműködési platform, amely robusztus csapatkommunikációs, projektmenedzsment és dokumentumkezelési megoldásokat kínál – mindezt egy helyen!

A ClickUp egy holisztikus csapatkommunikációs eszköz, amely valós idejű és aszinkron együttműködési lehetőségeket kínál, a ClickUp Chat nézettől és a beépített e-mail integrációtól kezdve a Clip in ClickUp, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps segítségével történő videofelvételekig.

Hozzászólások hozzáadása, e-mailek küldése és együttműködés a csapattal – mindez a ClickUp Workspace-ből.

Ezen felül csapataid kommentek és csevegés segítségével is együttműködhetnek a közös projektekben és dokumentumokban. A felhasználók a csapattársaikkal együtt szerkeszthetik a dokumentumokat, és akár az alkalmazáson belül is elküldhetik őket e-mailben.

Ráadásul a ClickUp AI segítségével a kommunikáció megfogalmazása, a dokumentumok szerkesztése és az értekezletek összefoglalása gyerekjáték. És a legjobb az egészben? Mindezt egyetlen munkaterületről teheti meg a ClickUp-ban, anélkül, hogy több munkaalkalmazást vagy kommunikációs eszközt kellene használnia.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Cross-Functional Project Template segítségével egyszerűvé válik a funkciók közötti projektmenedzsment kommunikáció.

Ha olyan eszközt keres, amely megkönnyíti a többfunkciós projektek kezelését és nyomon követését, fontolja meg a ClickUp többfunkciós projekt sablonját.

Használhatja a projektek szervezésére osztályokba a jobb áttekinthetőség érdekében. A haladás nyomon követése érdekében a feladatokat öt állapotra oszthatja: Teendő, Megakadt, Folyamatban, Befejezett és Blokkolt. A feladatok előrehaladtával frissítse az állapotokat, hogy minden érdekelt fél ugyanazt az információt kapja a projekt állapotáról.

A sablon tartalmaz egy Gantt-diagramot és egy Burndown nézetet, amelyek segítségével vizuálisan követheti nyomon az előrehaladást. Összességében ez a sablon egyszerűsíti a szervezeti egységek közötti együttműködést bármely szervezeten belül.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű ötletelés : Használja a táblákat és a gondolattérképeket az ötletek és koncepciók vizualizálásához, és valós időben működjön együtt csapatával.

Kontextusfüggő visszajelzések : Hagyj megjegyzéseket a dokumentumokon és feladatokon, hogy javaslatokat tegyél, és biztosítsd, hogy minden visszajelzés releváns legyen.

Aszinkron együttműködés elősegítése : hozzon létre csoportos csevegéseket a legfontosabb érdekelt felekkel, osszon meg videókat és még sok mást az időzónák közötti egyszerű kommunikáció érdekében.

Okosabb együttműködés az AI segítségével : E-mailek megfogalmazása, kommentek összefoglalása és információk gyors lekérése a ClickUp AI segítségével.

Integrálja a többi technológiai eszközével: Csatlakoztassa a ClickUp-ot más marketing- vagy fejlesztői eszközökhöz, hogy minden információ frissüljön és szinkronban legyen.

A ClickUp korlátai

Még nincs beépített képernyőmegosztás vagy videohívás funkció

A csoportcsatornák jelenleg nem elérhetők.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Slack – A legjobb csapatkommunikációhoz

via Slack

A Slack egy széles körben használt, felhőalapú együttműködési platform, amelyet a csapatok közötti kommunikáció megkönnyítésére terveztek. 2013-ban indult, és 2020-ban a Salesforce felvásárolta. A platform jól ismert valós idejű üzenetküldési funkcióiról (DM-ek, szálakba rendezett beszélgetések, videohívások) és kiterjedt integrációiról.

A Slack egyszerűsíti a kommunikációt az egyes csapatok és projektek számára, amelyek több csapattaggal rendelkeznek. Ez és más funkciók, mint például a közvetlen üzenetküldés, a gépelésjelzők és az audio-/videohívások elősegítik a valós idejű interakciót.

A Slack számos harmadik féltől származó eszközzel is integrálható, így a felhasználók testreszabhatják az értesítéseket és koherensebb munkafolyamatot hozhatnak létre.

A Slack legjobb funkciói

Kommunikáljon több emberrel a csapatok és projektek számára fenntartott speciális terekben a Csatornák segítségével.

Támogassa a valós idejű kommunikációt olyan funkciókkal, mint a DM-ek, a gépelésjelzők és az audio-/videohívások.

Egyszerűsítse a munkafolyamatot a Slack és más harmadik féltől származó eszközök integrálásával

Testreszabhatja az értesítéseket említések, kulcsszavak és csatornaaktivitás alapján, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket.

Lehetővé teszi az integrációt több alkalmazással, például a Dropboxszal és a Zapierrel.

A Slack korlátai

Kis csapatok számára ez drágának bizonyulhat.

A Slack még nem támogatja a végpontok közötti titkosítást.

A Slack árai

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/hó felhasználónként

Business +: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

3. Element – A legjobb decentralizált csapatkommunikációhoz

via Element

Az Element, korábban Riot.im néven ismert, egy mátrixalapú, biztonságos és nyílt forráskódú kommunikációs platform. A Matrix.org Alapítvány által fejlesztett platform összhangban áll a Matrix szélesebb körű küldetésével, amelynek célja egy nyílt szabvány létrehozása a „biztonságos, interoperábilis és decentralizált üzenetküldés” érdekében.

A platform támogatja a végpontok közötti titkosítást, és számos valós idejű üzenetküldési, fájlmegosztási és együttműködési funkciót kínál. A felhasználók biztonságos adatvédelmet kapnak a végpontok közötti titkosításnak köszönhetően, mind a felhőalapú, mind a helyszíni telepítés esetén.

A platform kiválóan alkalmas valós idejű együttműködésre. Emellett korlátlan hang- és videohívásokat is kínál, és több híd, bot és widget segítségével javíthatja munkafolyamatait.

A mobilalkalmazás azonban nehézkes és nehézkes, és az eszköz kevesebb integrációs lehetőséget kínál, mint a ClickUp, a Slack és a listán szereplő többi eszköz.

Az Element legjobb funkciói

Biztosítsa az ügyfelekkel való biztonságos együttműködést és az adatok védelmét végpontok közötti titkosítással.

Támogatás a felhőalapú számítástechnikához és a helyszíni telepítéshez

Támogassa a valós idejű együttműködést korlátlan hang- és videohívásokkal.

Használjon hidakat, botokat és widgeteket a munkafolyamat hatékonyságának javításához.

Az Element korlátai

Egyes felhasználók a szálak funkcióját nehézkesnek és nehezen használhatónak találják.

A mobilalkalmazás sok tárhelyet foglalhat, ha sok fájlt oszt meg.

Kevesebb integrációs lehetőség

Element árak

Starter: Ingyenes 200 felhasználóig

Üzleti: 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Sovereign: ​​Egyedi árazás

Element értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Pidgin – A legjobb nyílt forráskódú csapatüzenetküldő

via Pidgin

A legrégebbi nyílt forráskódú kommunikációs eszközök között a Pidgin (eredetileg Gaim néven) egy alapvető, ingyenesen használható és hirdetésmentes azonnali üzenetküldő (IM) és együttműködési platform. Kódja a GNU General Public License alatt áll, ami azt jelenti, hogy a szervezetek igényeiknek megfelelően módosíthatják a platformot.

De van egy aprócska bökkenő: mivel a használata ingyenes, a változtatásokat közzé kell tennie a platformon, hogy az egész közösség részesülhessen az előnyeiből.

Bár az eszközt igényeinek megfelelően testreszabhatja, ez nem a legmegfelelőbb platform komplex igényű nagy csapatok számára.

A Pidgin legjobb funkciói

A Pidgin önállóan üzemeltetett és nyílt forráskódú, így minden adat a saját tulajdonában marad.

Az eszköz több mint 80 nyelvet támogat, így anyanyelvére szabhatja.

Dolgozzon olyan népszerű protokollokkal, mint az AIM, az ICQ, az MSN Messenger és a Yahoo.

Több fiók hozzáadása egy alkalmazásban

Tartsa összes csevegését rendezett fülökben, hogy könnyedén válthasson a beszélgetések között.

A Pidgin korlátai

Az eszközt Önnek kell megalkotnia, mivel alapértelmezés szerint csak az alapkód áll rendelkezésre.

A platform telepítéséhez és karbantartásához sok technikai ismeret szükséges.

Pidgin árak

Ingyenesen használható

Pidgin értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Microsoft 365 – A legjobb integrált termelékenységi eszközök

via Microsoft

A korábban Office 365 néven ismert Microsoft 365 a Microsoft jól ismert, felhőalapú munkaterület-alkalmazáscsomagja. A munkaterület tartalmaz egy Microsoft Teams nevű csapatmunkát támogató eszközt.

Az MS Teams a csapatmunka központi csomópontjává vált, csatornákkal a beszélgetések témák szerinti szervezéséhez és DM-ekkel az egyéni kommunikációhoz. Emellett integrálható különböző Microsoft és harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így egységes csapatkommunikációs és együttműködési környezetet biztosít.

A munkaterület is rendkívül biztonságos: többfaktoros hitelesítéssel, adat titkosítással és fejlett fenyegetés elleni védelemmel a szoftver biztosítja, hogy adatai mindig megőrizve és biztonságban legyenek.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

Könnyítse meg a valós idejű kommunikációt csatornák, csevegés és videotalálkozók segítségével.

Biztosítsa a zökkenőmentes információáramlást az összes Microsoft 365 alkalmazáscsomag integrálásával.

Takarítson meg időt és növelje a termelékenységet a munkafolyamatok automatizálásával és egyedi alkalmazásokkal.

A Microsoft 365 korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál

Egyes felhasználók a felhasználói felületet nehézkesnek és nem intuitívnak tartják, mivel a Microsoft ökoszisztémájára korlátozza a felhasználókat.

Az eszköz nem optimalizált MacOS rendszerhez.

A Microsoft 365 árai

Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Business Premium : 22 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 500 értékelés)

6. Jitsi – A legjobb biztonságos videokonferenciákhoz

via Jitsi

A Jitsi egy népszerű nyílt forráskódú videokonferencia-platform. Az évek során tulajdonjoga a Blue Jimp-től az Atlassian-ra, végül 2018-ban a 8×8-ra szállt át. E változások ellenére továbbra is hű marad nyílt forráskódú ideológiájához, amely az internetes kommunikáció decentralizálására törekszik.

A Jitsi két kiemelt terméket kínál – a VideoBridge-et és a Meet-et –, amelyek WebRTC-kompatibilisek és videokonferencia funkciókkal rendelkeznek, például videohívások, képernyőmegosztás, szimultán közvetítés és még sok más.

A Jitsi azonban nem nyújt szövegalapú kommunikációs eszközöket, ami a legtöbb csapat számára visszatartó erő.

A Jitsi legjobb funkciói

Tartson biztonságos csapatértekezleteket és ügyfélhívásokat olyan funkciók segítségével, mint az audio-/videokonferencia, a képernyőmegosztás és még sok más.

Adjon hozzá egy extra biztonsági réteget az online tárgyalótermek jelszóval való védelmével.

Ágyazza be a Jitsit webhelyébe vagy mobilalkalmazásába a platformok közötti hozzáférhetőség érdekében.

A Jitsi korlátai

A felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.

Korlátozott integrációk

Nincs beépített azonnali üzenetküldési funkció

Jitsi árak

Ingyenesen használható

Jitsi értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (161 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (78 értékelés)

7. Webex – A legjobb vállalati videokonferenciákhoz

a Webex Messaging segítségével

A Cisco Webex a virtuális együttműködés vezető platformja, amely számos üzenetküldő és videokonferencia-megoldást kínál. Nyolc fő funkcióval és eszközzel rendelkezik: hívás, üzenetküldés, webináriumok, események, értekezletek, szavazás, táblák és videóüzenetek.

A legjobb az egészben, hogy mindegyikük egy hatékony AI-modellre épül. Ezek a képességek teszik a Webexet az egyik legátfogóbb munkatér-együttműködési eszközzé, amely megoldást kínál a távoli és hibrid munkahelyek kihívásaira.

Azonban a legfontosabb biztonsági funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ezért kis csapatok számára nem feltétlenül megfelelő.

A Webex legjobb funkciói

Tervezze meg a találkozókat közvetlenül a megosztott csatornákon és csoportokban

Tartson hozzáférhető értekezleteket automatikus feliratozással és fordítással, zajszűréssel és hangoptimalizálással.

Adjon hozzá külső érdekelt feleket és vendégeket a Webex munkaterületéhez, csupán az e-mail címük megadásával.

A Webex korlátai

Nagyobb csapatok számára drágának bizonyulhat.

Vállalati szintű biztonság csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Webex árak

Ingyenes

Webex Starter: 14,50 USD felhasználónként/hónap

Webex Business: 20 USD/felhasználó/hónap

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6800 értékelés)

8. Rocket. Chat – A legjobb önállóan üzemeltetett csapatkommunikációhoz

A MatterMost egyik legjobb alternatívája, a Rocket. Chat „adatvédelemre érzékeny” szervezetek csapatmunkát támogató platformjaként hirdeti magát. Több mint 1500 közreműködővel világszerte a Rocket. Chat egy nyílt forráskódú szervezet, amelynek célja, hogy segítse a vállalatokat a csapatok közötti kommunikáció racionalizálásában anélkül, hogy aggódniuk kellene az adatbiztonság vagy az adatvédelem miatt.

A Rocket. Chat azonnali üzenetküldési és videokonferencia funkciókat kínál, így kiváló választás távoli és hibrid munkahelyek számára. A platform más üzenetküldő alkalmazásokkal, például a WhatsApp, az Instagram és a Telegram alkalmazásokkal is integrálható, így a szervezetek könnyedén egy helyre összpontosíthatják az összes kommunikációt.

A Rocket. Chat legjobb funkciói

Egyetlen helyről együttműködhet a csapat tagjaival és külső ügyfelekkel, ha integrálja más üzenetküldő alkalmazásokat.

Használja a csatornákat a beszélgetések témák, projektek és egyéb szempontok alapján történő szegmentálásához.

Használja ki a videohívások előnyeit a valós idejű kommunikáció és a csapatösszetartás elősegítésére.

Ellenőrizze az összes üzenetet és beszélgetést, hogy megakadályozza az adatok kiszivárgását és a információk visszaélésszerű felhasználását.

Rocket. Chat korlátai

A technikai támogatás lassú lehet, mivel ez egy nyílt forráskódú szervezet.

A beállítása bonyolult, és az önálló üzemeltetéshez sok technikai ismeret szükséges.

Egyes felhasználók az iOS-alkalmazást nehézkesnek találják.

Rocket. Chat árak

Starter: Ingyenes

Pro : 4,60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (320+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (140+ értékelés)

9. Google Workspace – A legjobb felhőalapú együttműködési eszközök

a Google Chat segítségével

Nos, ezt nem kell bemutatni!

A Google Workspace, korábban G Suite néven ismert, a Google által fejlesztett felhőalapú termelékenységi eszközök csomagja. A Google Workspace 2006-ban indult, kezdetben a Gmail és a Google Naptár szolgáltatásokkal, ma pedig olyan eszközöket is tartalmaz, mint a Google Drive, a Docs, a Sheets, a Slides és még sok más.

Az évek során a Google Workspace a kis- és nagyvállalatok számára is elengedhetetlen platformmá vált. A Google Workspace két népszerű csapatmunkát támogató alkalmazása a Chat (azonnali üzenetküldés) és a Meet (videokonferencia).

A Google Workspace legjobb funkciói

Dolgozzon egyszerre és adjon azonnali visszajelzést a Google Docs, Sheets és Slides valós idejű együttműködési funkcióival.

Könnyítse meg a csapattagok közötti valós idejű kommunikációt virtuális találkozókkal

Lehetővé teszi csapatának, hogy a Google Chat azonnali üzenetküldő funkcióival, például közvetlen üzenetekkel, megosztott terekkel és egyebekkel folyamatosan kommunikáljon.

A Google Workspace korlátai

A szervezetek korlátozott ellenőrzést gyakorolnak adataik felett

Az együttműködési lehetőségek korlátozottak lehetnek a versenytársakhoz képest.

A Google Workspace árai

Ingyenes

Business Starter : 7,20 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 21,60 USD/hó felhasználónként

Üzleti vállalkozás: Egyedi

Google Workspace értékelések és vélemények

G2 : 4,6 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

10. Flock – A legjobb csapatüzenetküldéshez és együttműködéshez

via Flock

A Flock kiváló online együttműködési platform funkcionális munkákhoz, beépített üzenetküldő, videokonferencia és akár projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik.

A legfontosabb funkciók között szerepel a valós idejű üzenetküldés, videokonferencia, hangjegyzetek és teendőlisták. Emellett támogatja a fejlett felhasználói vezérlést, az egyszeri bejelentkezést és a testreszabható fájlmegtartási szabályokat is.

A Flock legjobb funkciói

Használjon szavazásokat, hogy visszajelzéseket gyűjtsön csapattársaitól, és gyorsabban hozhasson döntéseket.

Hozzon létre megosztott teendőlistákat, hogy együttműködhessen csapatával a feladatok és projektek során.

Törölje automatikusan az összes üzenetet és fájlt egy meghatározott idő elteltével, hogy biztosítsa a globális adatmegőrzési irányelvek betartását.

Rögzítsen emlékeztetőket és küldjön hangjegyzeteket, hogy gyorsan továbbítsa üzenetét a többi csapattagnak.

A Flock korlátai

Az ingyenes csomag csak 20 felhasználót, 10 csatornát, csoportos hívásokat és képernyőmegosztást nem engedélyez.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Flock árak

Starter : Ingyenes (legfeljebb 20 felhasználó számára)

Pro : 4,5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Flock értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (320+ értékelés)

Összefoglalás: Az ideális MatterMost alternatíva

Bár egyetlen csapatmunkát támogató szoftver sem képes minden csapat egyedi igényeinek megfelelni, javasoljuk, hogy olyan eszközt válasszon, amely különböző együttműködési lehetőségeket kínál. Így csapata nem fogja magát korlátozva érezni.

Az ideális csapatmunkát támogató eszköznek valós idejű és aszinkron együttműködési lehetőségeket, kiváló biztonsági intézkedéseket és jó ügyfélszolgálatot kell biztosítania. A ClickUp mindezt megteszi, és képzéseket és 24 órás ügyfélszolgálatot biztosít minden felhasználó számára, beleértve a Free csomagot választókat is.

Tehát ne habozzon, próbálja ki a ClickUp-ot! ?

Regisztráljon ingyenesen, és fedezze fel, miért kiváló alternatívája a ClickUp a MatterMostnak.