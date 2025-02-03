10 ingyenes Sunsama alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Sunsama egy napi tervező és feladatkezelő eszköz, amely 2013 óta létezik. És bár ez a webalkalmazás már több mint 10 éves, még mindig népszerű és rendszeresen frissül.

A rajongók imádják a naptáralkalmazását, feladatkezelési funkcióit és azt, hogy más eszközökkel, például a Trello-val és az Asana-val is integrálható. De hiányzik belőle az olyan alapvető automatizálási és termelékenységi eszközökkel való integráció, mint a Zapier, a Toggl és a TickTick.

Nem is beszélve arról, hogy egyes szabadúszók és kisvállalkozások számára túl drága, havi díja 20 dollár.

És itt jönnek képbe az ingyenes lehetőségek! 👀

Ez az útmutató bemutatja a legjobb Sunsama alternatívákat, azok legfontosabb funkcióival, előnyeivel, hátrányaival és áraival együtt.

Olvass tovább, hogy könnyebbé (és költséghatékonyabbá) tedd az életed!

Mit kell keresnie egy Sunsama alternatívában?

Megértjük, hogy nem könnyű kiválasztani a megfelelő termelékenységi eszközt, különösen, ha korlátozott a költségvetésed. De elkerülheted a fejfájást, ha felteszel magadnak néhány kérdést:

Hajlandó fizetni egy frissítésért, ha szereti a feladatkezelő alkalmazás ingyenes verzióját?

Milyen alkalmazásokkal, eszközökkel és platformokkal kell integrálódnia a Sunsama alternatívájának?

Mely funkciókat kell előtérbe helyeznie egy ingyenes alkalmazásban?

Hány csapattag fogja használni a Sunsama alternatíváját?

Ha Ön is szeret listákat készíteni, érdemes beállítani egy rövid Pomodoro időzítőt, és feljegyzni, amit szeretne. De ne aggódjon, ha erre nincs ideje – mi akkor is segítünk. 🙂

A 10 legjobb Sunsama alternatíva

Készen állsz a változásra? Nézd meg a 10 legjobb Sunsama alternatíva listáját, és találd meg a munkafolyamatodhoz leginkább megfelelő és legkedvezőbb árú megoldást.

Válassz a ClickUp több mint 15 nézetéből, hogy a munkafolyamatot az igényeidhez igazítsd.

Igen, kicsit elfogultak vagyunk a ClickUp iránt, és valószínűleg számítottál rá, hogy ez lesz a listánk élén, de ez nem az egyetlen lista, amelyen az első helyen áll. A ClickUp 2023-ban a G2-n a projektmenedzsment szoftverek kategóriájában az első helyre szavazták! És jó okkal. 🙌

A ClickUp több mint 15 nézetet kínál, amelyek közül legalább 10 elérhető az ingyenes verzióban. Ezekkel a nézetekkel a munkaterületét a saját munkamenetének megfelelően alakíthatja át. Ezenkívül a sablonközpontunkban több ezer sablon közül választhat a feladatok vagy dokumentumok tervezéséhez, ütemezéséhez és szervezéséhez.

Például a ClickUp Daily Planner sablon hasonló a Sunsama tervezőjéhez. De ingyenes tagok számára is elérhető, nem pedig fizetős szolgáltatásként. Így bárki használhatja találkozók, egyszeri feladatok, ismétlődő feladatok és mérföldkövek ütemezésére napi és heti céljaihoz.

Van még a ClickUp Calendar View, amely megkönnyíti az időbeosztást. Ez egy másik ingyenes funkció, amelyet bárki használhat, hogy minden (és mindenki) egy oldalon legyen.

A ClickUp naptár nézetével ütemezheti a közösségi médiás bejegyzéseket, blogokat és bejelentéseket, valamint egyéb feladatait és találkozóit.

A lista még folytatható lenne, de röviden összefoglalva: a ClickUp minden alapvető funkciót lefed: projektmenedzsment naptár, CRM megoldás, valós idejű üzleti üzenetküldő alkalmazás, együttműködési szoftver, teendőlista és még sok más. Kiválóan alkalmas különböző platformokat használó szakemberek és csapatok számára is. A ClickUp mobilalkalmazásokon keresztül érhető el iOS és Android rendszerekre, asztali alkalmazásokon keresztül Windows, Linux és Mac rendszerekre, valamint Chrome-bővítményként.

A ClickUp legjobb funkciói

Az ingyenes tagok számos funkciót vehetnek igénybe, többek között 100 MB tárhelyet, korlátlan számú feladatot, korlátlan számú felhasználót, több mint 10 ingyenes nézetet, táblákat, csevegést, Kanban táblákat, Gantt-diagramokat, natív időkövetést, naptár nézetet, alkalmazáson belüli felvételt és 24/7 ügyfélszolgálatot.

Könnyítse meg a projektmenedzsmentet olyan funkciókkal, mint a beágyazott alfeladatok, ismétlődő feladatok, natív időkövetés, feladat- és állapot-sablonok, ismétlődő ellenőrzőlisták, ismétlődő feladatok, mérföldkövek és emlékeztetők.

Hozzon létre egyéni mezőket, állapotokat, értesítéseket, megbízottakat, szűrőket, gyorsbillentyűket, parancsikonokat, drag-and-drop mellékleteket, táblázatokat, címkéket és állapotokat.

Dolgozzon együtt csapattagjaival olyan funkciók segítségével, mint a kétirányú naptárszinkronizálás, a lista részletei és megbeszélések, említések, valós idejű szerkesztés, megjegyzések hozzárendelése, kivágás, online állapot, felhasználói csoportok, lektorálás, szálakhoz fűzött megjegyzések és válaszok, árengedmény és offline hozzáférés.

A ClickUp integrációi több mint 1000 eszközt fednek le, beleértve a Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick és Zapier alkalmazásokat.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak lehet, hogy meg kell tanulniuk a használatát (de ez ingyenes bemutatókkal és képzésekkel megoldható).

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy túl sok értesítést kapnak, ha nem állítják be az intelligens értesítési beállításokat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

2. Todoist

Via Todoist

A Todoist 2007 óta van jelen a projektmenedzsment területén, és kiválóan alkalmas egyszerű teendőlisták készítésére és az élet egyszerűsítésére.

A Todoist rajongói kedvelik a tiszta, intuitív felületét. Lehetővé teszi kis csapatok számára, hogy együttműködjenek a feladatlistákon és egyszerű projektekben. Emellett segít az egyéni vállalkozóknak is nyomon követni a sok határidőt.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy sok felhasználónak dinamikusabb alternatívára van szüksége, ha összetett projektekkel kell megbirkózniuk, amelyek többet igényelnek, mint az alapvető feladatkezelés.

A Todoist legjobb funkciói

Az ingyenes funkciók között szerepel legfeljebb öt aktív projekt, öt együttműködő projektként, 5 MB fájlfeltöltés, három szűrő és egy hét tevékenységi előzmény.

Könnyítse meg a feladatkezelést feladatlistákkal, kényelmes időkeretekkel, prioritási szintekkel , kedvencekkel, emlékeztetőkkal és Kaban-stílusú kártyákkal.

A távoli csapat tagjai között oszthatja meg a feladatokat az egyszerű együttműködés érdekében, és ennek megfelelően testreszabhatja az értesítéseket.

Testreszabható témák, színek és értesítések

Integrálható olyan eszközökkel, mint az Outlook, a Chrome, a Gmail és az Alexa.

A Todoist korlátai

Az alkalmazáson belül nincs offline hozzáférés és időkövetési lehetőség.

Egyes felhasználók elégedetlenségüket fejezték ki a testreszabási lehetőségek hiánya miatt.

Az ingyenes csomagban korlátozott számú együttműködő, projekt és tevékenységi előzmény áll rendelkezésre.

Todoist árak

Ingyenes

Pro: 5 USD/hó

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

3. nTask

Via nTask

Az nTask platform 2015 óta szolgálja magánszemélyeket és kisvállalkozásokat felhőalapú feladatkezelő eszközként. Együttműködési eszközökkel egyesíti a csapat tagjait, és felhasználóbarát munkaterületet kínál jó ingyenes funkciókkal.

Az ingyenes tagok legfeljebb öt csapattagot adhatnak hozzá, korlátlan számú feladattal és munkaterülettel. Emellett hozzáférést kapnak más feladatkezelő funkciókhoz is, amelyek célja, hogy minden munkanap szervezett legyen.

Ha pedig annyira tetszik, hogy frissíteni szeretne, az nTask fizető tagjai hozzáférést kapnak a Gantt-diagramokhoz, az ismétlődő feladatokhoz, az előrehaladási jelentésekhez és más értékes funkciókhoz is.

Az nTask legjobb funkciói

Az ingyenes csomag korlátlan munkaterületeket, feladatokat, értekezleteket, munkaidő-nyilvántartásokat és problémák nyomon követését kínál legfeljebb öt csapattag számára.

Kezelje munkanapjait olyan funkciók segítségével, mint az ütemezés, a drag-and-drop Kanban táblák, a prioritási sablonok , a feladatkövetés, az offline hozzáférés és a nyomon követési műveletek.

Dolgozzon együtt a csapattagokkal feladatmegjegyzések, fájlmellékletek, kiosztott szerepkörök, jogosultságok és csapatkezelés segítségével.

Integrálható az Outlook Naptárral, a Google Naptárral, az Apple Naptárral, a Microsoft Teams-szel, a Google Meet-tel és a Zoom-mal.

Az nTask korlátai

Egyes tagok szerint a testreszabási és formázási lehetőségek korlátozottak.

Az ingyenes csomag öt csapattaggal korlátozott.

nTask árak

nTask Basic: Ingyenes

nTask Premium: 3 USD/hó felhasználónként

nTask Business: 8 USD/hó felhasználónként

nTask Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

4. Google Naptár

A Google Naptár segítségével

Imádjuk a Google Naptárat! 🤩

Intuitív, kényelmes és ingyenes mindenki számára, aki rendelkezik Google-fiókkal. Nehéz elhinni, hogy 2009 óta létezik, annyira gyakran frissül.

A Google Naptár funkciói, mint például az intuitív időblokkolás, ideálisak, ha a Sunsama naptárnézetének alternatíváját keresed. Segítenek abban, hogy több időt tölts el a feladatok elvégzésével, és kevesebbet a tervezéssel.

A többfeladatos munkavégzésre szokott felhasználók imádni fogják a munkanap feladatait, találkozóit és eseményeit bemutató hagyományos nézetet. Mivel a Google Naptár megkönnyíti az események és találkozók ütemezését, és automatikus szinkronizálást biztosít minden tag és eszköz számára, ideális együttműködésekhez.

Összességében a Google Naptár praktikus, bár egyszerű megoldás minden méretű projekt, csapat és vállalkozás számára.

A Google Naptár legjobb funkciói

Ingyenes minden Gmail- és Google Workspace-felhasználó számára

Zökkenőmentes teendőlista-kezelés olyan funkciókkal, mint a találkozó-emlékeztetők, ismétlődő feladatok, alfeladatok és projektmérföldkövek.

Több nézet, esemény színek, alapértelmezett feladat időtartam és háttér

Mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, ha megosztja a feladatokat, naptárakat, projekteket, találkozókat és állapotokat.

Integráció olyan eszközökkel, mint a ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack, Google Tasks és még sok más

A Google Naptár korlátai

Egyes felhasználók szerint a feladat szerkesztése és létrehozása nehézkes, ami oda vezethet, hogy személyes eseményeket osztanak meg szakmai naptárakban.

A fejlett funkciók megtalálása és használata új felhasználók számára kihívást jelenthet.

A feladatkezelési funkciók nem érnek fel a dedikált feladatkezelő eszközök sokoldalúságával.

A Google Naptár árai

Standard: Ingyenes

Business Starter for Google Workspace: 6 USD/hó felhasználónként az összes Google-alkalmazáshoz

5. TickTick

Via TickTick

A TickTick egy alkalmazás-alapú feladatkezelő eszköz, egyszerű, rugalmas felülettel, amely segít a dolgok nyomon követésében. 2013 óta sikeresen működik.

A személyre szabott funkcióktól és a hangbeviteltől a helyalapú emlékeztetőig és a valós idejű adat-szinkronizálásig minden megtalálható benne, így a TickTick ideális választás kisvállalkozások számára. Ezenkívül megoszthatod a listákat a csapatoddal, rangsorolhatod és nyomon követheted a feladatokat, és mindenki naprakész információkkal rendelkezhet a csapatodban.

A TickTick azok körében népszerű, akik csak most kezdik el a feladatkezelést, és azoknak a vállalkozóknak, akik nem igényelnek extra funkciókat.

A TickTick legjobb funkciói

Az ingyenes felhasználók legfeljebb kilenc listát hozhatnak létre, listánként 99 feladattal, valamint 19 alfeladattal és két emlékeztetővel feladatonként.

Könnyítse meg életét mappákkal, listamegosztással, helyalapú emlékeztetőkkal, címkékkel, intelligens dátumokkal, hangbevitellel, Pomodoro időzítőkkel, többféle nézettel és feladatidőtartam-beállításokkal.

Hozzon létre vagy válasszon egyedi intelligens listákat, csúsztatási opciókat és témákat

Az integrációk olyan eszközöket tartalmaznak, mint az Alexa, a Gmail, a Google Assistant, a Zapier és a Spark.

A TickTick korlátai

Az ingyenes verzióban a funkciókhoz való hozzáférés korlátozott.

Nem integrálható sok népszerű feladatkezelő alkalmazással.

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás navigációja és felhasználói felülete bonyolult.

TickTick árak

TickTick Ingyenes

TickTick Premium: 27,99 USD/hó felhasználónként

6. TimeCamp

via TimeCamp

A TimeCamp a hatékony időgazdálkodásról és az élet megkönnyítéséről szól. 2009-ben jelent meg a piacon, és bár néha megmutatkozik a kora, még mindig az egyik legnépszerűbb időgazdálkodási eszköz.

Ez a barátságos, felhőalapú alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy segítse a projektmenedzsereket és a szervezeteket a munkaidő nyomon követésében, a projektállapotok figyelemmel kísérésében és a csapataikról való tájékozódásban. A TimeCamp népszerű a távmunkát végzők körében is, akik gyakran támaszkodnak rá, hogy munkaidőben felelősségteljesek maradjanak.

Érdemes megemlíteni, hogy a TimeCamp ingyenes funkciói némileg korlátozottak, de bármilyen méretű csapat számára elegendőek az alapvető funkciók kihasználásához.

A TimeCamp legjobb funkciói

Az ingyenes csomagban korlátlan számú felhasználó, projekt és feladat szerepel.

Időkövetés asztali, webes és mobil alkalmazásokból

Integrációk népszerű üzleti eszközökkel, mint az Asana, a ClickUp, a Gmail, az Airtable és a Google Naptár

A számlázható órák nyomon követésével egyszerűsíti a számlázást

A TimeCamp korlátai

Korlátozott funkciók az ingyenes csomag tagjai számára

Néhány tagunk szerint az alkalmazás felülete nehézkes, és a fejlett funkciók megtanulása bonyolult.

Az időkövetési funkciók kézi működtetési hibáknak vannak kitéve.

TimeCamp árak

Örökre ingyenes

Alap: 7,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 10,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

7. Basecamp

Via Basecamp

A Basecamp úgy lett kialakítva, hogy egyfajta bázistábort biztosítson a csapat tagjai, a projektek és a feladatok számára. Ez egy all-in-one projektkezelő alkalmazás, amely még 2004-ben indult.

Azóta több százezer csapat visszajelzései alapján frissítették, egyszerűsítették és finomították. Ez a folyamat egy sor olyan eszköz és módszer kidolgozásához vezetett, amelyek célja a projektmenedzsment komplexitásának csökkentése.

A Basecamp úgy lett kialakítva, hogy az összes feladatkezelési és csapatkommunikációs funkciót egy helyen összegyűjtse. Ezzel célja, hogy csökkentse a projektmenedzsment komplexitását és kevésbé fárasztóvá tegye azt.

Sajnos azonban a Basecamp nem rendelkezik teljesen ingyenes verzióval. 30 napig ingyenesen kipróbálhatja, de ha továbbra is használni szeretné az alkalmazást, regisztrálnia kell.

A Basecamp legjobb funkciói

A teendőlisták könnyen létrehozhatók, kezelhetők, archiválhatók, hozzárendelhetők és szerkeszthetők, a gyorskereső funkció pedig megkönnyíti a keresett elemek megtalálását.

A Basecamp egyedülálló dombdiagramjai madártávlatból mutatják be a projektet és az előrehaladást, felosztva azt emelkedő (ötletelés) és lejtő (végrehajtás) szakaszokra, amelyeket mindenki láthat és szerkeszthet.

A üzenőfalak, az egyéni feladatok és az értesítések testreszabása megkönnyíti az együttműködést.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana és Wrike.

A Basecamp korlátai

Nincsenek feladatprioritások és natív időkövetés

Korlátozott testreszabási lehetőségek, haladás nyomon követése és projektnézetek

Magas árak a ingyenes próbaidőszak lejárta után

Basecamp árak

Basecamp: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó

8. Microsoft Outlook

A Microsofton keresztül

A Microsoft Outlook a legrégebbi eszköz ezen a listán. 1997-ben jelent meg információkezelő eszközként, és a Microsoft Office és a Microsoft 365 részeként érhető el.

Bár a Microsoft Outlook nem kifejezetten projektkezelésre lett tervezve, számos értékes funkcióval rendelkezik. Ha ez az elsődleges e-mail szolgáltatója, akkor rendkívül kényelmes.

E-mailekből hozhat létre feladatokat, és az áttekinthető táblák és jegyzetlapok segítségével könnyedén szervezheti munkáját. Emellett zökkenőmentesen integrálható más Microsoft-alkalmazásokkal, például a SharePointtal, az Excelrel és a PowerPointtal.

Ezen felül a tagok a Microsoft Planner alkalmazást – egy alapvető Kanban-stílusú táblát – használhatják projektjeik, feladataik és tevékenységeik szervezésére, megosztására és ütemezésére.

Ne feledje, hogy azok, akik ingyenes csomagot keresnek, a fizetős Microsoft Suite csomagokhoz képest korlátozott funkciókhoz férhetnek hozzá.

A Microsoft Outlook legjobb funkciói

Az ingyenes felhasználók hozzáférhetnek a naptár eszközökhöz, e-mailhez, 5 GB fájltárolóhoz, 15 GB e-mail tárolóhoz és az alapvető Teams funkciókhoz.

A naptár megosztása, a címkézés, az @említések, az e-mail ütemezés, az üzenetkezelés és a testreszabható riasztások segítségével az együttműködés gyerekjáték.

A Gmailhez hasonlóan az Outlook is emlékeztetőket küld, ha egy e-mailben említesz egy mellékletet, de elfelejted csatolni.

Az automatikus naptárfrissítések e-mailekből eseményekkel, repülőjáratokkal, találkozókkal és egyebekkel egészítik ki a naptárát.

Kompatibilis a Microsoft Projecttel, amely hozzáférést biztosít szervezett ütemtervekhez, projektkövető eszközökhöz, projektjelentésekhez , költségvetés-kezeléshez, előre elkészített projektsablonokhoz és egy aktív felhasználói közösséghez.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike és Asana.

A Microsoft Outlook korlátai

Kompatibilitási problémák merülhetnek fel, ha a csapat tagjai nem ugyanazokat az eszközöket és verziókat használják.

Kis csapatok számára drága lehet

Más projektkezelő eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségekkel rendelkezik.

A Microsoft Outlook árai

Ingyenes csomag

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

9. Any. do

Az Any. do egy 2011-ben indított termelékenységi alkalmazás, amely kis csapatok és egyének feladatkezelésére irányul.

Könnyű felhasználói felülettel és egyszerű funkciókkal nem nehéz megérteni, miért van az Any. do-nak néhány elkötelezett rajongója. Mivel pedig minden eszközön szinkronizál, ez a kis, de hatékony alkalmazás mindent naprakészen tart.

Az ingyenes verzió elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy elindulhass a személyes feladatkezeléssel és a teendőlistákkal. Ha pedig frissítened kell, hogy csapatokkal is használhasd az Any.do-t, az árak viszonylag alacsonyak.

Any. do legjobb funkciói

Az ingyenes felhasználók hozzáférést kapnak a kijelölt feladatokhoz, feladatlistákhoz , emlékeztetőkhöz, naptárnézethez, napi tervezőnézethez és szinkronizáláshoz.

A beépített naptáralkalmazás és a digitális tervező megkönnyíti a projektek szervezését és nyomon követését.

Egyszeri, ismétlődő, helyalapú és WhatsApp-emlékeztetők segítenek a tervek betartásában.

Testreszabható témák és színes címkék

Integráció olyan eszközökkel, mint a Gmail, a Google Assistant, a Zapier, a WhatsApp és a Siri

Any. do korlátozások

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület zavaros és bonyolult.

Hiányoznak belőle bizonyos opciók, mint például az alfeladatok, a megjegyzések, a jegyzetek, a fájlkezelés, a Gantt-diagramok, a projekttervezés és a projektkövetés.

Any. do árak

Ingyenes csomag

Prémium egyéni felhasználóknak: 3 USD/hó

Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként

10. Notion

Via Notion

A Notion egy robusztus jegyzetelő alkalmazás és belső tudásbázis, amely 2013 óta létezik. Úgy tervezték, hogy segítsen megszervezni a csapatok munkáját és feladatait, dokumentumokat készíteni és egyszerűsíteni az együttműködést.

A projektmenedzserek a Notion segítségével projektterveket készíthetnek, információs adatbázisokat hozhatnak létre, valamint fontos belső útmutatókat és képzési anyagokat állíthatnak össze. Ezenkívül egy rendkívül egyszerű rendszer segítségével egyedi elrendezéseket és sablonokat hozhat létre a projektterület szervezéséhez.

A Notion azoknak az egyéni vállalkozóknak is népszerű, akik egyszerűsíteni szeretnék az életüket.

Hátránya, hogy a Notion ingyenes verziója korlátozott, és még a fizető tagok is lemaradhatnak néhány nyomonkövetési és kezelési funkcióról.

A Notion legjobb funkciói

Az ingyenes tagok korlátlan számú blokkhoz, közös munkaterületekhez, alapvető oldalelemzésekhez, hétnapos oldalelőzményekhez és legfeljebb 10 vendéghez férhetnek hozzá.

Különböző sablonok különböző felhasználási esetekhez

Testreszabási lehetőségek a felhasználói felület különböző elemeihez

A feladatmegosztás és -szerkesztés megkönnyíti a csapat tagjai közötti együttműködést.

Az egyedi blokkrendszer egyes felhasználókat elriaszt

Sok felhasználó nehezen sajátítja el a Notion egyedi rendszereit (de ez megoldható a részletes oktatóanyagok és dokumentáció segítségével).

Notion árak

Ingyenes csomag

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Találd meg a számodra legjobb Sunsama alternatívát

Nem kér túl sokat, ha egy ingyenes Sunsama alternatívát szeretne, amely mindent meg tud csinálni. Legalábbis akkor nem, ha a ClickUp-ot választja!

Számos ingyenes funkcióval és minden eszközre elérhető mobilalkalmazásokkal a ClickUp kiváló módja annak, hogy fejleszd szervezési és termelékenységi készségeidet.

Töltse le az alkalmazást még ma, és kezdje el használni!