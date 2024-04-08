TickTick és Todoist: melyik teendőlista-alkalmazás a jobb? 2025

A megbeszélésektől a prezentációkon át a projektekig, rengeteg dolgod van. Szorgalmas munkás méhecske vagy, de nehéz lehet kezelni a munkaterhelésedet egy megbízható teendőlista-alkalmazás nélkül. 🐝

Úgy tűnik, manapság mindenhez van alkalmazás, és a feladatkezelő szoftverek sem kivételek.

Ha olyan alkalmazást keres, amellyel kezelheti a teendőit, akkor valószínűleg találkozott már olyan alkalmazásokkal, mint a TickTick és a Todoist. Bár ezek a termelékenységet növelő alkalmazások néhány funkcióban megegyeznek, mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai.

Ebben az útmutatóban végigvezetjük Önt a TickTick és a Todoist végső összehasonlításán. Ismerje meg funkcióikat, áraikat, és melyikük a legjobb feladatkezelő alkalmazás – plusz egy bónusz versenyző, amely le fogja nyűgözni! 🧦

Mi az a Todoist?

Via Todoist

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amelyet világszerte több mint 100 000 szervezet használ. Kiválóan alkalmas a napi feladatok kezelésére, és komplex projektek lebonyolítására is ideális. Használja akár egy nagy munkahelyi prezentációra való felkészüléshez, akár egy következő nagy utazás megtervezéséhez. 🚗

A csapatmunka terén a Todoist minden szükséges funkcióval rendelkezik a sikerhez. Hozzon létre projekteket, állítson be új feladatokat határidővel, és rendelje azokat magához vagy a csapattagjaihoz.

Minden Todoist-feladat lehetővé teszi fájlok megosztását, csevegést a csapattal és a haladás nyomon követését. Ha vezetőként dolgozik, a teljesítmény-irányítópulton keresztül láthatja csapata termelékenységi statisztikáit, ami tökéletes megoldás, ha a munkaterhelést a kevésbé elfoglalt csapattagok felé kell áthelyeznie.

A Todoist elsősorban listanézetet kínál, de ha úgy tetszik, Trello-szerű drag-and-drop Kanban táblanézetet is biztosít. Sőt, naptárnézetet is tartalmaz, amely a naptárban megjeleníti a Todoistban ütemezett feladatokat.

A Todoist funkciói

Bár a Todoist természetesen személyes célok és feladatok nyomon követésére is használható, hatékony funkciói leginkább komplex projekteket végző professzionális csapatok számára alkalmasak. Íme a munkafolyamatot racionalizáló legjobb funkcióinak összefoglalása.

1. Robusztus feladatkezelés

A Todoist segítségével könnyedén kezelheti feladatait mobil eszközén.

A Todoist felhasználóbarát, de mégis elég hatékony ahhoz, hogy minden teendőjét kezelje. A Todoist segítségével jobban kezelheti feladatait a következő funkciók révén:

Ismétlődő határidők a rendszeresen elvégzett feladatokhoz

Feladatok szervezése szakaszokba

Alfeladatok hozzáadása a komplex projektek kisebb részekre bontásához

Feladatok létrehozása vagy megjegyzések hozzáadása a Todoistban az e-mail fiókján keresztül

Állítson be prioritási szinteket az egyes feladatokhoz, hogy pontosan tudja, mire kell először figyelnie.

Hangjegyzetekkel, megjegyzésekkel vagy képernyőképekkel kontextust adhat a feladatokhoz

Nincs ideje a feladatok részleteivel foglalkozni? Használja a Gyors hozzáadás funkciót.

Ez a Todoist gyorsbillentyű lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással hozzon létre egy feladatot. Adja meg a feladat nevét, ütemezze be, és másodpercek alatt adja hozzá a sorához. ✨

A Todoist a befejezett feladatokat is archiválja, és egy hatékony keresőfunkcióval is rendelkezik. Ha valaha is szükséged lesz egy hat hónappal ezelőtt befejezett feladat keresésére, pillanatok alatt megtalálod.

2. Emlékeztetők és értesítések

Szabadon testreszabhatja, hogyan és mikor kap értesítéseket a Todoist-tól. Az alkalmazás értesíti Önt, ha valaki megjegyzést fűz egy feladathoz, vagy befejez egy teendőt. Ha nem szeretne sok értesítést kapni, kérje meg a Todoist-ot, hogy inkább napi vagy heti összefoglalót küldjön Önnek.

A Reminders egy magasabb szintű értesítési funkció, amely csak a prémium csomag előfizetői számára elérhető. Ha regisztrálsz rá, a Todoist automatikus emlékeztetőket küld a közelgő határidőkkel vagy eseményekkel kapcsolatban. Ahelyett, hogy napi feladatot állítanál be, hogy emlékeztesd magad egy fontos találkozó előkészítésére, a Todoist elvégzi ezt helyetted.

3. Todoist Karma

Növelje karmaszintjét ezzel a szórakoztató Todoist funkcióval

A Todoist Karma rendszere egy kis szórakozást és motivációt ad a teendőlistádhoz, és a termelékenységet – merjük mondani? – élvezetes küldetéssé változtatja. Szerezz Todoist Karma pontokat a feladatok elvégzésével és bizonyos fejlett funkciók használatával, hogy a napod zökkenőmentesebben teljen.

A karma olyan, mint a pontok a „Whose Line Is It Anyway?” című műsorban. Nem lehet semmire sem beváltani, de kellemes kis grafikákkal és eredményekkel szemlélteti az előrehaladást, ami izgalmasabbá teszi a munkát. 🏆

4. Todoist sablonok

A Todoist korlátozott számú sablont tartalmaz a projekt létrehozásának felgyorsításához. Előre elkészített sablonok találhatók benne olyan projektekhez, mint könyvírás, szoftverhibák nyomon követése, és még olyan személyes feladatokhoz is, mint többet főzni otthon. 🍳

5. Integrációk és kompatibilitás

A Todoist számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, többek között:

Google Naptár

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

A Todoist nem törődik azzal, hogy melyik eszközt, alkalmazást vagy böngészőt részesíti előnyben. Minden eszközön szinkronizálható, és rendelkezik webalkalmazással macOS, Windows és Linux rendszerekhez. Emellett Android, iPhone, iPad és Apple Watch mobilalkalmazásokkal is rendelkezik.

Feltétlenül töltse le a böngészőbővítményeket – valamint a Gmail és Outlook bővítményeket –, hogy minimálisra csökkentse a platformok közötti váltáshoz szükséges időt.

Todoist árak

Ingyenes

Pro: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Mi az a TickTick?

A TickTick segítségével

A TickTick egy egyszerű, praktikus termelékenységi alkalmazás, amely egy helyen szervezi meg mind a munkával, mind a személyes céljaival kapcsolatos teendőit. Egyszerű felhasználói felülete vonzó és könnyen kezelhető. De ne tévessze meg az egyszerűség: a TickTick nem véletlenül népszerű.

Könnyedén együttműködhet munkatársaival vagy házastársával, hogy megossza a listákat, feladatokat rendeljen hozzájuk, és megtekintse az egyes tételek teljes feladatelőzményét.

A TickTick automatikusan emlékeztetőket generál egyszeri és ismétlődő feladatokhoz – feltéve, hogy megadja a határidő dátumát és időpontját. Élvezze az öt különböző naptárnézetet, állítsa be a feladatok időtartamát, és lássa feladatait teljesen új szemszögből. 💡

A TickTick funkciói

Az intuitív feladatkezelési funkcióktól a beépített időkövető eszközökig a TickTick funkcionális és szórakoztató felhasználói élményt nyújt. Nézzük meg a TickTick öt legfontosabb funkcióját.

1. Intelligens feladat létrehozás

TickTick hangaktiválásos feladat létrehozás

Kinek van ideje egy csomó feladatot begépelni? A TickTick egy hangvezérelt platform, így könnyen létrehozhat feladatokat hangbevitellel. Ha iPhone-t használ, engedélyezze a Siri-t a TickTick-kel, hogy könnyedén létrehozhasson feladatokat a hangsegédjével.

Android-felhasználóknak érdemes kipróbálni a Quick Ball funkciót, amellyel a telefon kezdőképernyőjéről is létrehozhatnak feladatokat, még akkor is, ha a telefon zárolva van. Minden okostelefon-felhasználó hozzáférhet a TickTick widgethez, valamint az e-mail-feladat funkcióhoz, amely az e-mail fiókjából hoz létre feladatokat. 📩

A fizetős TickTick előfizetés lehetővé teszi, hogy 29 másik személlyel együttműködjön egy feladatlistán. Ez magában foglalja az ingyenes TickTick felhasználókat is, de nekik fizetős előfizetésre van szükségük, hogy hozzáférjenek a lista prémium funkcióihoz. Ez azt jelenti, hogy ha egyéni szűrőket (fizetős funkció) használ, a listán szereplő ingyenes csomaggal rendelkező felhasználók nem fogják látni azt a szűrőt.

2. „Bosszantó riasztások” és emlékeztetők

TickTick idővonal nézet

Ha Ön az a típus, aki reggel hat ébresztőt állít be, hogy felkeljen az ágyból, akkor imádni fogja a TickTick „Annoying Alert” funkcióját. Az Annoying Alert segítségével több emlékeztetőt kap a kiemelt fontosságú feladatokhoz, így azok minden nap, egész nap az első helyen maradnak. ⏰

A TickTick Android és iOS alkalmazásai helyalapú emlékeztetőket is tartalmaznak. Ha emlékeznie kell arra, hogy meditáljon a munkanap kezdete előtt, állítson be emlékeztetőket, amelyek akkor jelzik, amikor leül az asztalához.

3. Feladatok szervezése

A TickTick segítségével

Rendezze TickTick feladatait mappákba vagy listákba. A platform automatikusan létrehoz intelligens listákat a mai és a holnapi feladatokhoz, de a fizetős verzióban egyéni szűrőket is létrehozhat.

Állítson be magas, közepes, alacsony és nincs prioritású feladatokat – színekkel jelölve –, hogy a figyelme a listáján szereplő legfontosabb teendők felé irányuljon. A feladatok kereséséhez egyszerűen rendezheti őket idő, cím, címke, prioritás vagy egy Ön által választott egyéni szűrő szerint.

4. Platformok közötti kompatibilitás és integrációk

A Todoisthoz hasonlóan a TickTick is több platformon elérhető. Van asztali alkalmazása Windows, Mac és Linux rendszerekhez. Emellett van alkalmazása Android telefonokhoz és táblagépekhez, iPhone-hoz és iPad-hez, valamint Apple Watch-hoz is.

Ne felejtsd el a Firefox és Chrome bővítményeket, valamint az Outlook és Gmail kiegészítőket. Ezzel bárhol szabadon létrehozhatsz és kezelhetsz feladatokat anélkül, hogy megnyitnád a TickTicket.

A TickTick hatékony termelékenységi eszközökkel van felszerelve, hogy mindig a helyes úton haladjon.

Használja a Pomodoro időzítőt, hogy koncentrációigényes időtartamokat tervezzen be. Az alkalmazás fehér zaj lejátszót is tartalmaz, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy elnyomja munkatársai vízadagoló melletti csevegését.

A TickTick az alkalmazáson végzett tevékenységek alapján teljesítménypontszámot is számol. Ha időben elvégzi a feladatokat, több pontot szerez és szintet lép. És ha elfelejti vagy elhalasztja egy feladatot? A pontszáma csökken.

A TickTick árai

Ingyenes

Prémium: 27,99 USD/év

TickTick kontra Todoist: ki nyer?

A TickTick és a Todoist közötti fő különbség a szervezettség és a komplexitás szintje. A Todoist feladatok mappáján belül legfeljebb két almappát engedélyez, míg a TickTick csak nagyon egyszerű mappaszervezést tesz lehetővé.

A TickTick és a Todoist közötti küzdelemben nincs egyértelmű győztes. Végül az a kérdés, hogy Ön melyik funkciókat tartja a legértékesebbnek. Ha nem tud dönteni a két lehetőség között, itt megnézheti, hogyan állnak egymáshoz képest a TickTick és a Todoist. 🥊

1. Szervezés

Mivel a Todoist inkább vállalkozások és csapatok számára készült, sokkal több lehetőséget kínál a szervezés terén. Ha komplex projektet hajt végre, akkor valószínűleg a Todoist a jobb választás. Feladatmappánként legfeljebb két almappát hozhat létre, így minden feladatát egy helyen tarthatja, miközben hatékonyabban szervezheti őket.

A TickTick alkalmazáshoz fizetős előfizetés is szükséges az egyéni szűrők létrehozásához, míg a Todoist ingyenes verziója három szűrőt kínál.

Győztes: Todoist

A TickTick és a Todoist összehasonlításában el kell ismernünk, hogy mindkét platform saját hasznos termelékenységi eszközökkel rendelkezik. A kategória győztese attól függ, hogy Ön mely funkciókat tartja a leghasznosabbnak.

Íme a TickTick és a Todoist összehasonlítása:

A Todoist sablonokat is tartalmaz, a TickTick viszont nem.

A TickTick zökkenőmentesen integrálódik a hangsegédekkel, a Todoist viszont nem.

Mind a TickTick, mind a Todoist tartalmaz játékos elemeket, de a TickTick büntetést szab ki (a pontszám csökkentésével), ha nem tartja be a határidőket.

Mind a Todoist, mind a TickTick tartalmaz Pomodoro időzítőt, bár a beállítások eltérőek. A Todoistban létre kell hoznia egy speciális Pomodoro projektet, így ez nehézkesebb, mint a TickTick Pomodoro időzítője.

Pomodoro munkafolyamat a Todoistban

A Todoist előnye, hogy integrálható a Toggl, a PomoDone és a Flat Tomato alkalmazásokkal. Ha már használja ezeket az eszközöket, akkor a Todoist a jobb választás. Ha azonban egyszerű Pomodoro-követőre van szüksége a feladatkezelő rendszerén belül, akkor a TickTick a jobb választás.

Győztes: Az Ön igényeitől függ

2. Emlékeztetők

A TickTick és a Todoist prémium verziói emlékeztető funkcióval rendelkeznek. A TickTick híres a helyalapú emlékeztetőiről, de fontos megjegyezni, hogy a Todoist is kínál ilyen funkciót.

Állítson be egy „zavaró riasztást”, hogy biztosan elvégezze a feladatot.

Véleményünk szerint a TickTick Annoying Alert funkciója ebben a kategóriában felülmúlja a Todoist alkalmazást. Segít nyomon követni a szoros határidővel rendelkező, sürgető feladatokat, ami tökéletes megoldás, ha naponta több emlékeztetőre van szüksége.

Győztes: TickTick

3. Árak

Nem tudjuk tisztességesen összehasonlítani a TickTicket és a Todoistot anélkül, hogy beszélnénk az áraikról. Mindkettőnek vannak ingyenes opciói, amelyekkel sokat el lehet érni.

Ami az összes funkciót feloldó fizetős opciókat illeti, a Todoist egy felhasználó számára évi 48–72 dollárba kerül, míg a TickTick évi 27,99 dollárba.

A TickTick olcsóbb, de ne hagyd, hogy az árcédula elvakítson. Itt az ár-érték arányról van szó, ezért győződj meg róla, hogy a TickTick funkciói miatt használod, és nem csak azért, mert megfizethető. 💰

Győztes: TickTick

TickTick és Todoist a Redditen

Nekünk is megvan a saját véleményünk a TickTick és a Todoist vitájáról, ezért a Reddit felhasználóinak segítségét kértük, hogy eldöntsék, melyik teendőlista-alkalmazás a jobb.

Ha a Reddit-en rákeres a TickTick és a Todoist összehasonlítására, láthatja, hogy egyes felhasználók a TickTick egyszerűségét részesítik előnyben, míg mások a Todoist hatékony természetes nyelvfeldolgozását preferálják:

„Amikor a Todoist beépített naptárral rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy ugyanolyan egyszerűen időblokkokat hozzak létre, mint a Ticktick, akkor áttérek rá. A Google naptár opció nem olyan egyszerű, mint amit a Ticktick kínál.”

„A Todoist sokkal jobb a feladatok gyors rögzítésében, különösen a természetes nyelv feldolgozása terén.”

Hosszas vita után a Redditors a következő következtetésre jutott: ha stabilitást szeretne, válassza a Todoist-ot. Ha sok frissítést és potenciálisan remek funkciókat szeretne (és nem zavarja a hibalehetőség), válassza a TickTick-et.

„Röviden: válassza a TickTicket, ha izgalmas, sok frissítéssel rendelkező alkalmazást keres, de válassza a Todoistot, ha stabil és konzisztens alkalmazást szeretne.”

Hasonlítsa össze a Notion és a Todoist alkalmazásokat!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a TickTick és a Todoist legjobb alternatíváját!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

Mint látható, a TickTick és a Todoist is rengeteg funkcióval rendelkezik.

Csak egy kis probléma van: mindkét alkalmazás elszigeteli a tényleges munkáját a teendőlistájától. Ez azt jelenti, hogy a munkanapja során több alkalmazás között kell váltogatnia.

Ez rengeteg időveszteséget jelent, nem gondolja?

A ClickUp itt van, hogy felrázza a dolgokat. Mi egy igazi all-in-one platform vagyunk, amelyen nyomon követheti a teendőit, együttműködhet a csapatával és elvégezheti a valódi munkát.

A TickTick és a Todoist nehezen tudnak lépést tartani a ClickUp fejlett funkcióival.

Folyamatok kezelése feladatlistákkal

Hozzon létre világos, többfunkciós teendőlistákat, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit és bárhonnan dolgozhasson, így soha többé nem felejt el semmit.

A ClickUp Task Checklists egyszerű teendőlistákat és lépéseket hoz létre egy feladat keretében. Egyszerű elrendezésének, drag-and-drop felületének és beágyazott elemeinek köszönhetően a Checklists a teendőlistádat te és csapatod számára megvalósítható munkafolyamatokká alakítja. 🤩

Szabaduljon meg attól a mentális terhetől, hogy kitalálja, mit kell tennie legközelebb: a ClickUp gondoskodik róla.

A feladatlisták ideálisak olyan lépések vagy feladatok felvázolásához, amelyek több, ismétlődő lépést igényelnek. Kezelje feladatlistáit asztali számítógépéről, mobil eszközéről vagy böngészőjéből. Akár egyedi formázást és színeket is beállíthat, hogy még érdekesebbé tegye őket.

Készítse el napi teendőlistáját

Csökkentse a stresszt a ClickUp egyszerű teendőlista-sablonjával.

Elárasztja a hatalmas teendőlista? Szabaduljon meg a stressztől a ClickUp napi teendőlista sablonjával. Ez a részletes teendőlista sablon egyszerű áttekintést nyújt az aznapi feladatokról, így azok könnyebben kezelhetővé válnak. 🧘

Ezzel a sablonnal egyedi állapotokat, fájlokat és nézeteket hozhat létre. Automatikus emlékeztetők, jegyzetek, haladáskövetés és címkék is rendelkezésre állnak, hogy minden egyszerűbb legyen az Ön számára. A ClickUp Board nézet segítségével bármikor nyomon követheti a haladást, és megnézheti, mi maradt még hátra.

Állítsa munkameneteit automatikus üzemmódba a csekklista-sablonokkal

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp több sablonnal rendelkezik, mint a Todoist – és ezek nem csak projektekhez használhatók. A ClickUp sablonjai projektmenedzsmenthez, marketinghez, fejlesztéshez, HR-hez és még sok máshoz használhatók. 🙌

A ClickUp ellenőrzőlista-sablonok néhány kattintással kezelik az összes folyamatot. Használja az egyik sablonunkat, vagy készítsen saját ellenőrzőlistát, és mentse el sablonként. Akár ismétlődő feladatokat is létrehozhat a mentett ellenőrzőlistákban, így minden alkalommal következetes folyamatot követhet.

Bónusz: Napi ellenőrzőlista-alkalmazások!

Próbálja ki most a ClickUp ellenőrzőlistákat!

Kinek van ideje választani a TickTick és a Todoist között? Válassza azt az alkalmazást, amely mindent megtesz, és még annál is többet. A ClickUp időtakarékos ellenőrzőlistái, teendőlistái és sablonjai miatt minden méretű csapat számára ideális választás.

Meggyőzésre van szüksége? Megértjük. Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és győződjön meg saját maga a különbségről. Soha nem kérjük meg a hitelkártya számát – örökre ingyenes. Regisztráljon most a ClickUp-ra.