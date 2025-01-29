A 10 legjobb Scoro alternatíva a projekt- és feladatkezeléshez [szakértők által kiválasztva]

Egy új projektbe belekezdeni ugyanolyan ijesztő, mint izgalmas. Sikerrel jár, vagy újabb figyelmeztető példa lesz? 👀

Az igazság az, hogy döntései döntő szerepet játszanak projektje jövőjének meghatározásában, és a minőségi projektmenedzsment szoftver választása egy lépés a helyes irányba. Pozitív összefüggés van az ilyen szoftverek használata és a projekt teljesítménye között – valójában az összes magas teljesítményű projekt 77%-át ezekkel a speciális eszközökkel kezelték!

A Scoro-hoz hasonló átfogó platformok megkönnyítik a hatékony projekt- és feladatkezelést, hasznos információkat nyújtanak, és végső soron hozzájárulnak a jobb üzleti eredmények eléréséhez. Számos más projektkezelő eszköz is kínál hasonló funkciókat.

Ha kipróbálta a Scoro-t, de nem tetszett, ne térjen vissza még a régi táblázatokhoz és e-mailekhez. Tekintse meg a 10 legalkalmasabb Scoro alternatíva listáját, amely tartalmazza azok legfontosabb funkcióinak, korlátainak és árainak részletes elemzését, és válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel projektje céljainak! ✌️

Mi az a Scoro?

A Scoro különböző funkciókat integrál egy egységes platformba, amelynek segítségével:

Projektek kezelése Pénzügyek nyomon követése Ügyfélkapcsolatok fenntartása

A Scoro az összes projekthez kapcsolódó információt egy helyen tárolja, az ügyfeleknek szóló ajánlatoktól a számlázásig, ezzel elősegítve a jobb együttműködést az értékesítési, szállítási és pénzügyi csapatok között.

Ezenkívül a Scoro testreszabható irányítópultjai valós idejű pillanatképet adnak a projektállapotokról, a határidőkről és más fontos mutatókról ebben a projektmenedzsment szoftvermegoldásban. A Gantt-diagram funkcióval vizualizálhatja a projekt ütemtervét, ami segít a feladatok határidők alapján történő prioritásba rendezésében.

A pénzügyek terén a Scoro tárolja, elemzi és előrejelzi a pénzügyi mutatókat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy optimalizálják az erőforrások elosztását és proaktívan kezeljék a cash flow-t. 💸

A Scoro CRM funkciói lehetővé teszik az interakciók, az értékesítési folyamatok és az egyes ügyfelek előzményeinek nyomon követését, így 360 fokos rálátást biztosítanak az ügyfélkapcsolatokra. Ez a platform fejlett funkciókkal rendelkezik, ami megmutatkozik a kissé magas árban is. Ha nincs szüksége az összes extrára, érdemes lehet megnézni a Scoro alternatíváit.

Mit érdemes figyelembe venni, mielőtt kiválaszt egy Scoro alternatívát?

Miután teljes mértékben felmérte üzleti igényeit, használja ezeket az irányelveket, hogy kiválaszthassa az Önnek leginkább megfelelő Scoro alternatívát:

Alapvető funkciók: Győződjön meg arról, hogy a platform rendelkezik az Ön számára szükséges alapvető funkciókkal, legyen szó : Győződjön meg arról, hogy a platform rendelkezik az Ön számára szükséges alapvető funkciókkal, legyen szó projektmenedzsmentről , CRM-funkciókról vagy másról. Testreszabás: Keressen olyan rendszert, amely az Ön konkrét üzleti folyamataitól függően testreszabható. Csapatmunka : A platformnak elő kell segítenie a csapat tagjai közötti kommunikációt és együttműködést, ideális esetben valós időben. Értékes mutatók : Egy jó rendszernek gazdag irányítópultokon vagy jelentéseken keresztül hasznos információkat kell nyújtania. Skálázhatóság: Válasszon olyan platformot, amely alkalmazkodik vállalkozása növekedéséhez, legyen szó új funkciókról vagy több adat és felhasználó kezelésének képességéről. Harmadik féltől származó kompatibilitás: Ellenőrizze, hogy a platform zökkenőmentesen integrálható-e a vállalkozása által jelenleg használt egyéb eszközökkel, például marketing- vagy kommunikációs eszközökkel. Ügyfélszolgálat: Győződjön meg arról, hogy megfelelő támogatást kap, legyen az ügyfélszolgálati központ, csevegő támogatás vagy közvetlen ügyfélszolgálati vonalak formájában. Vélemények: Olvassa el a termék felhasználói véleményeit és értékeléseit, hogy képet kapjon az ügyfelek elégedettségéről és az esetleges gyakori problémákról.

Hatékonyabb projektkezelés: a 10 legjobb Scoro alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni

Bár a Scoro számos funkciót kínál és sok üzleti műveletet racionalizál, nem feltétlenül jelent végleges megoldást minden szervezet számára. Akár speciálisabb funkciókat, költségkímélő lehetőségeket, akár más felhasználói élményt keres, a következő 10 legjobb Scoro alternatíva listája mindenki számára tartogat valamit!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

A ClickUp az egyik legsokoldalúbb Scoro-alternatíva, amit találhatsz, köszönhetően átfogó projektmenedzsment megoldásának. Valójában ez a szoftver a G2 2023-as év legjobb projektmenedzsment terméke! 🌞

Ezzel a hatékony projektkezelő eszközzel mikroszintűen kezelheti projektportfóliójának minden aspektusát, legyen szó a munkafolyamatok szervezéséről, a határidők nyomon követéséről vagy az erőforrások elosztásáról.

Vizualizálja és ütemezze munkafolyamatát több mint 15 testreszabható nézet segítségével, például listák, Gantt-diagramok, naptárak vagy táblák. A ClickUp Dashboards összefogja a fontos projektmutatókat, például a csapat előrehaladását, a feladatok állapotát és az időkövetést.

Pontosan rögzítheti a feladatokra és projektekre fordított időt a ClickUp segítségével.

Minden hatékony csapat középpontjában a kiváló feladatkezelés áll, és a ClickUp Tasks funkcióval ez gyerekjáték. A komplex feladatok alfeladatokra bontásától a sürgősség alapján történő prioritásuk meghatározásáig a ClickUp gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon ki.

Hetente több órát spórolhatsz a ClickUp Automations és a Recurring Tasks használatával, amelyek megszabadítanak a felesleges munkától. Több szabadidőre van szükséged? A ClickUp Task Management Template segít a többfunkciós csapatoknak a szoros határidők betartásában, hatékony keretrendszert biztosítva a napi feladatok megtervezéséhez és nyomon követéséhez.

Az AI-alapú ClickUp Docs-ban egységes helyet kapnak az összes projekt dokumentumai. Valós időben együttműködhet a projektleírásokon és a szállítási ütemterveken, és fontos dokumentumokat kapcsolhat a munkafolyamatokhoz, biztosítva ezzel a feladatok zökkenőmentes végrehajtását.

A ClickUp AI forradalmasítja a dokumentumkezelést azáltal, hogy finomítja az írásodat, összefoglalja a dokumentumokat és standard elemeket generál, mint például a találkozói jegyzetek és e-mailek. Nem ez a legjobb munkaasszisztens? 🤖

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp egyik legnagyobb előnye a kiterjedt integrációs lehetősége. A platform több mint 1000 eszközzel tud ingyenesen összekapcsolódni, így kiváló választás lehet olyan vállalkozások számára, amelyek speciális szoftveres ökoszisztémában működnek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A beállítás kezdőknek kihívást jelenthet (de a ClickUp csapata részletes útmutatókkal segíti a folyamatot).

A mobilalkalmazásokban több funkcióra lenne szükség

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Asana

Az Asana rugalmasságot és funkcionalitást kínál, tökéletes bármilyen méretű csapat számára, beleértve a többfunkciós csapatokat is. Könnyedén felbonthatja a projekteket könnyen emészthető részekre, így rendkívül egyszerűen láthatja, ki mit csinál és mikor.

Az Asana valódi különlegessége a vizuális funkciók, amelyek segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a projektet. Az idővonalak segítségével nyomon követheti a projekt előrehaladását, a Gantt-diagramok pedig részletesebb képet adnak az ütemtervekről és a feladatok közötti függőségekről.

Az Asana számos szoftverintegrációval rendelkezik. Már használja a Slacket, a Google Drive-ot vagy a Microsoft Teams-t? Ezeket a platformokat zökkenőmentesen integrálhatja a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Az Asana legjobb funkciói

Vizuális ütemtervek a projektek nyomon követéséhez

Függőségi funkció a feladatok közötti kapcsolatok kezeléséhez

Alfeladatok a komplex munkafolyamatok lebontásához

Testreszabható sablonok

Több mint 100 integráció

Az Asana korlátai

A dokumentumkezelés javításra szorulhat

Az új felhasználók tanulási görbét tapasztalnak

Asana árak*

Alap : Örökre ingyenes

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

3. Rodeo Drive

A Rodeo Drive számos olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyet egy projektmenedzsment platformtól elvárhat. Segít nyomon követni a feladatokra fordított időt, és megmutatja, hogyan áll a projekt a költségvetés tekintetében. Emellett egy praktikus drag-and-drop funkcióval Ön és csapata könnyedén kezelheti a feladatok állapotát.

A Rodeo Drive különlegessége az, hogy minden projekt és ügyfél számára személyre szabott számlázási támogatást nyújt. Beállíthatja a fázisonkénti számlázást és felvázolhatja a cash flow-t. Ezenkívül az eszköz lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a különböző ügyfelek számára érvényes különleges árakat és fizetési feltételeket!

A Rodeo Drive legjobb funkciói

A tervezett tevékenységek és a tényleges kiadások valós idejű összehasonlítása

Feladatok tervezése drag-and-drop módszerrel idővonal nézetben

Testreszabható számlák és fázisalapú számlázás

Integrált ügyfél- és beszállító-kapcsolatkezelés

Fejlett jelentéskészítési funkciók munkaterhelés-kezelés

A Rodeo Drive korlátai

A kapacitástervezési funkció használata kihívást jelenthet.

Mivel ez egy viszonylag új termék, még mindig vannak benne néhány hibák.

Rodeo Drive árak

Ingyenes

Achiever: 14,99 USD/hó felhasználónként

Rodeo Drive értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (10 értékelés alatt)

Capterra: 4,7/5 (10 értékelés alatt)

4. Monday. com

Valami ügyfélközpontúbbat keres? A Monday.com megkönnyíti az ügyfelekkel való együttműködést a projektekhez való ellenőrzött vendéghozzáféréssel. Emellett ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) és tartalommarketing funkciókkal is rendelkezik. Ez a teljes funkciókészletnek köszönhetően a legteljesebb Scoro-alternatívák közé tartozik a listánkon!

Kezelje folyamatokat a potenciális ügyfelek és kapcsolattartók kezelésére, valamint az ügyletek nyomon követésére szolgáló funkciókkal, és használjon speciális sablonokat az értékesítési és CRM munkafolyamatokhoz.

A platform Kanban táblával rendelkezik a projekt állásának vizuális ábrázolásához, valamint integrált számlázási és számlázási eszközökkel.

Világos vizuális ütemterveket és Gantt-diagramokat kínál, amelyek segítségével könnyen áttekintheted a projekt előrehaladását, a mérföldkövek nyomon követésével biztosíthatod a projektek ütemezett megvalósítását, a kiadások nyomon követésével pedig a költségvetés betartását.

Monday.com legjobb funkciói

Ellenőrzött vendég- és ügyfélhozzáférés

Beépített CRM funkciók

Felhasználóbarát vizuális projektmenedzsment

Integrált számlázási és számlázási eszközök

Testreszabható sablonok különböző iparágak számára

Monday.com korlátai

A felület nem teljesen intuitív

Más projektmenedzsment szoftverekhez képest korlátozott keresési lehetőségek

Monday.com árak*

Ingyenes

Alap : 8 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Pro : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Wrike

A Wrike mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használ a munkafolyamatok racionalizálására. Az AI-alapú Work Intelligence csomaggal előre jelezheti és kezelheti a projekt kockázatait, automatizálhatja a feladatok létrehozását és javíthatja a csapat tagjai közötti együttműködést.

Ezenkívül a platform dinamikus, interaktív Gantt-diagramokat is kínál, amelyek hasznosak a projekt ütemtervének tervezéséhez és módosításához. A Gantt-diagram nézetben akár cseveghet is a csapattagokkal, és közvetlenül megoszthatja velük a dokumentumokat.

A Wrike lenyűgöző, több mint 400 integrációval büszkélkedhet a termelékenységi alkalmazásokkal. A prémium Pinnacle csomagot használók számára speciális funkciók, például költségvetés-nyomon követés, számlázás és számlázás is rendelkezésre állnak. 🧾

A Wrike legjobb funkciói

Work Intelligence csomag mesterséges intelligenciával és gépi tanulással

Interaktív Gantt-diagramok a projekttervezéshez

Költségvetés-nyomon követés, számlázás és számlázási funkciók

Több mint 400 integráció

A Wrike korlátai

Nincs csevegési funkció

Korlátozott jelentési lehetőségek

Wrike árak*

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Infinity

Az Infinity egy sokoldalú és funkciókban gazdag eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a munkádat úgy szervezd, ahogy neked tetszik. Választhatsz különböző nézetek közül, például oszlopok, táblázatok és naptárak közül, hogy megjelenítsd a feladataidat és projektjeidet.

Az Infinity több mint 50 testreszabható sablont kínál, amelyek különböző munkavégzési helyzetekhez igazodnak, így gyorsan elindulhatsz.

Az Infinity az AI korai alkalmazói közé tartozik. Az Infinity AI segítségével AI-alapú ajánlásokat kapsz, amelyek segítenek kreatív ötletek kidolgozásában, a döntéshozatal javításában és a termelékenység növelésében.

Ha csapata nehezen gyűjti össze a belső vagy külső információkat, kezdje el az adatok gyűjtését az Infinity egyedi űrlapjaival. Ezek segítségével visszajelzéseket gyűjthet és mellékleteket is csatolhat. 📝

Az Infinity legjobb funkciói

Rendezés, szűrés és csoportosítás segítségével nagymértékben testreszabható munkafolyamatok

AI-alapú ajánlások kreatív munkafolyamatokhoz

Egyedi űrlapok visszajelzések és adatgyűjtéshez

Több mint 50 testreszabható sablon

Folyamatok automatizálása

Végtelen korlátok

Használata bonyolult lehet

Az automatizálási lehetőségek korlátozottak

Infinity árazás*

Alap : 3,75 USD/hó felhasználónként

Pro : 6 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 74 USD/hó

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árajánlatért

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Infinity értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

7. Jira

Eredetileg szoftverfejlesztéshez készült, a Jira az agilis fejlesztésben és a hibajelentések nyomon követésében jeleskedik. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a Scrum és a Kanban táblák a különböző projektigényekhez, útitervek az átfogó tervezéshez, valamint egy robusztus jelentési rendszer több mint 15 típusú jelentéssel.

Ez valós idejű betekintést nyújt, segítve a csapatokat a prioritások kiigazításában és a fontos dolgokra való összpontosításban.

Alapvető funkciói mellett a Jira lehetővé teszi, hogy különböző szerepköröket, például fejlesztő, riporter és néző szerepköröket rendeljen a felhasználókhoz a személyre szabott hozzáférés érdekében. Emellett több mint 3000 szoftverintegrációval rendelkezik különböző kategóriákban, ami sokoldalúvá és különböző munkakörnyezetekhez alkalmazkodóvá teszi.

A Jira az Atlassian ökoszisztéma része, és teljes hozzáférést biztosít az üzleti csapatok számára készült munkamenedzsment szoftveréhez.

A Jira legjobb funkciói

Agilis fejlesztés Scrum és Kanban táblákkal

Robusztus problémakövetés

Átfogó útitervek a nagy kép tervezéséhez

Több mint 3000 integráció

Intelligens hozzáférés-vezérlés

Teljes hozzáférést biztosít a Jira Work Managementhez

A Jira korlátai

A felhasználói felület egyes felhasználók számára nem tűnik barátságosnak.

A jelentéskészítési funkciók javíthatók lennének a projektek kezelése érdekében.

Jira árak

Ingyenes akár 10 felhasználó számára

Standard : 8,15 USD/hó felhasználónként

Prémium : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 141 000 USD/évtől

Adatközpont: 42 000 USD/licenc áron kezdődik

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 500 értékelés)

8. Produktív

A neve ellenére a Productive sokkal több, mint egy termelékenységi alkalmazás. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely ügynökségeknek szól, akiknek segítségre van szükségük a projektek és az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a pénzügyek és a csapatmunka összehangolásában.

Ami ezt a szoftvert egy jól átgondolt Scoro alternatívává teszi, az a jól átgondolt funkciói, amelyekkel nyomon követheted az időt, kezelheted a feladatokat, a költségvetést, számlákat küldhetsz, és akár a értékesítési csapat teljesítményét is figyelemmel kísérheted. A Productive emellett robusztus elemzési funkciókat is kínál, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak ügynökséged teljesítményébe. 📊

A dokumentumok közös szerkesztésére és az ügyfelekkel való kommunikációra szolgáló eszközökkel a Productive elősegíti a jobb csapatmunkát, és mindenki, beleértve az ügyfeleket is, naprakész információkkal rendelkezik.

A legproduktívabb funkciók

Fejlett költségvetés-nyomonkövetési és számlázási funkciók

Részletes betekintés az értékesítési csatornába

Időkövetés, erőforrás-elosztás és feladatkezelési megoldások

Dokumentumok közös szerkesztése valós idejű szerkesztéssel

Pénzügyi jelentések és mutatók

Termelékenységi korlátozások

Több testreszabási lehetőségre lenne szükség

Nincs megfelelő e-mail integráció

Termelékeny árazás*

Essential : 9 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 24 USD/hó felhasználónként

Ultimate és Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot a Productive-val

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Termelékenységi értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

9. Trello

A Trello egy Kanban-stílusú táblát használ, ahol kártyákat hozhat létre a feladatokhoz, és ezek a kártyák rengeteg információt tartalmazhatnak, például a feladatkiosztásokat, a határidőket és a csatolt fájlokat.

A Trello egyik kiemelkedő funkciója a „Butler”, egy automatizálási rendszer, amely segít minimalizálni a projektekben végzett manuális munkát. Egy gombnyomással a Butler képes kártyákat mozgatni, csapattagokat megjelölni és még sok minden mást.

A Trello különböző „Power-Ups” vagy bővítményeket is kínál, amelyekkel bővítheti táblája képességeit. Ezek a Slack és Jira más szoftverekkel való integrációtól a fejlett ellenőrzőlisták és billentyűparancsokig terjednek.

A platform erőforrás-központokkal rendelkezik, amelyek segítenek az eszköz különböző felhasználási esetekhez való alkalmazkodásában, ami hozzájárul a minőségi felhasználói élményhez. De ez inkább egy termelékenységi alkalmazás, mint egy dedikált projektkezelő eszköz.

A Trello legjobb funkciói

Kanban-stílusú táblázat a feladatok kezeléséhez

Automatizálási lehetőségek a Butlerrel

Testreszabható sablonok

Több mint 180 szoftverintegráció

Gazdag erőforrás-központ

A Trello korlátai

A felület megértése nehéz lehet

Egyes felhasználók szerint ez a szoftver nem alkalmas komplex projektekhez.

Trello árak*

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó/felhasználó áron

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 500 értékelés)

10. ProofHub

A ProofHub standard projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, de különösen erőssége a kollaboráció, olyan eszközöket kínálva, mint a fórumok és a csoportos csevegések. Akár bejelentéseket is tehetsz, embereket jelölhetsz meg és eseményeket is ütemezhetsz közvetlenül a platformon! 📅

A szoftver jelentéskészítés és adminisztratív ellenőrzés terén is kiemelkedő. Részletes projektjelentéseket kap, amelyek bemutatják az állapotot, a határidőt és az egyes csapattagok teljesítményét.

Lehet, hogy szeretné testreszabni a különböző csapattagok hozzáférési szintjét, vagy meghívni olyan személyeket, akik nem rendelkeznek ProofHub-fiókkal, vendégként. Így mindenki rendelkezik a kontextus szerinti kommunikációhoz és együttműködéshez szükséges információkkal.

Érdekes módon a ProofHub meglehetősen ritka, korlátlan felhasználói számra érvényes átalányárat kínál.

A ProofHub legjobb funkciói

Kiterjedt együttműködési funkciók

Hasznos projektjelentések

Különböző projektnézetek

Testreszabható adminisztrációs vezérlők

Gyors hozzáférési lehetőségek

A ProofHub korlátai

Viszonylag gyenge ellenőrzés az értesítések felett

Korlátozott integrációk

ProofHub árak*

Essential : 45 USD/hó

Ultimate Control: 89 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ProofHub értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

