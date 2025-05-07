10 Taskade alternatíva és versenytárs 2025-ben

Alternatív AI feladatkezelő eszközöket keres a Taskade helyett? Ne keressen tovább!

Ebben a cikkben 10 fantasztikus Taskade alternatívát mutatunk be, amelyek segítenek a feladatkezelés egyszerűsítésében és a termelékenység növelésében.

Akár fejlett funkciókat, jobb testreszabási lehetőségeket vagy felhasználóbarátabb dizájnt keres, mi segítünk. Merüljünk el kedvenc feladatkezelő szoftvereinkben és a Taskade alternatíváiban!

Mit kell keresni a Taskade alternatíváiban?

Ha a Taskade alternatíváit keresi, akkor figyeljen a barátságos feladatkezelő felhasználói felületekre, amelyek rengeteg integrációval és automatizálási lehetőséggel rendelkeznek. Keressen olyan eszközöket is, amelyekkel automatizálhatja az ismétlődő feladatokat és rendezett maradhat.

Az outliner eszközök, a feladatkezelési funkciók és az AI-integrációk szintén a lista élén kell, hogy álljanak, ha több projektet szeretne könnyedén kezelni és a hatékonyságot maximalizálni.

Íme a legfontosabb projektmenedzsment szoftver funkciók, amelyekre figyelni kell, ha a Taskade alternatíváit keresi:

Felület : Tiszta és intuitív felhasználói felület, amely zökkenőmentes élményt nyújt a projektmenedzsereknek és a csapatvezetőknek a feladatok kezelésében.

Tanulási görbe : Felhasználóbarát program, könnyen érthető oktatóanyagokkal kezdő vagy tapasztalt projektmenedzserek számára.

Csevegő és együttműködési eszközök : A mai gyorsan változó világban valós idejű belső és külső kommunikációra van szükség a különböző részlegek és csapatok közötti projektek kezeléséhez.

Projektmenedzsment : Robusztus projektmenedzsment funkciók, beleértve a Gantt-diagramokat

Integrációk és automatizálások : Kompatibilitás a csapatod által használt egyéb eszközökkel, hogy zökkenőmentes : Kompatibilitás a csapatod által használt egyéb eszközökkel, hogy zökkenőmentes munkafolyamat-automatizálással szervezhesd a feladatokat és a feladatlistákat.

Integrált AI: Zökkenőmentes AI-integrációk a teendők összefoglalásához és generálásához, mivel ezek időt takaríthatnak meg és megmutatják, : Zökkenőmentes AI-integrációk a teendők összefoglalásához és generálásához, mivel ezek időt takaríthatnak meg és megmutatják, hogyan lehet produktívabbá válni (plusz pontok, ha a program AI-tartalomgenerátort is tartalmaz!).

A Taskade alternatíváinak keresésekor tartsa szem előtt a fenti funkciókat, hogy megtalálja a projektjeihez leginkább megfelelő feladatkezelő eszközt vagy szoftvert.

A 10 legjobb Taskade alternatíva

Fedezzük fel a 10 legjobb fizetős és ingyenes Taskade alternatívát, amelyek segíthetnek felgyorsítani a feladatkezelést. ✅

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp kapja a legnagyobb aranycsillagot a feladat- és projektmenedzsment szoftverek kategóriájában.

Átfogó funkciók, automatizálások és integrációk segítségével támogatja a feladatok kezelését és prioritásainak meghatározását. A ClickUp megkönnyíti a több projektre kiterjedő munkafolyamatok racionalizálását.

Az AI projektmenedzsment eszközei el fogják kápráztatni! A ClickUp AI szinte minden elképzelhető funkcióhoz natív AI varázslatot biztosít.

Feladatkezelési sablonja hat nézetet tartalmaz, így gyorsan hozzáférhet a szükséges információkhoz. Emellett könnyedén delegálhat feladatokat az A+ projektprioritizáláshoz.

A ClickUp vezeti a Taskade alternatíváinak listáját, köszönhetően kiterjedt feladat- és erőforrás-kezelési képességeinek, fejlett AI eszközeinek és ragyogó ügyfélértékeléseinek. A G2-n elért magas értékelései és több ezer pozitív értékelése több webhelyen is azt mutatják, hogy ez az egyik legjobb alternatíva a Taskade-hez.

A ClickUp legjobb funkciói

A projekt időkövetése bármilyen eszközről megkönnyíti a csapatvezetők és a projektmenedzserek számára az idő pontos nyomon követését – akár a platformon, akár a Chrome-bővítményünkön keresztül.

Több mint 50 feladat-automatizálás integrációkkal, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok racionalizálását és az ismétlődő vagy visszatérő feladatok automatizálását drag-and-drop funkciókkal a projektek szervezéséhez.

Fejlett AI funkciók, amelyek segítenek összefoglalni, tartalmat generálni és gyorsabban dolgozni a jegyzetelés, a feladatok elvégzése vagy az ismétlődő feladatok kezelése során.

Valós idejű és aszinkron csapatmunkát támogató eszköz csevegővel és digitális táblákkal, amelynek segítségével megtervezheti a feladatok közötti függőségeket, ötleteket gyűjthet a termékbevezetésekhez, vagy munkafolyamatokat hozhat létre a csapat tagjai számára.

Az örökre ingyenes csomag komplex projektek kezelésére szolgáló funkciókkal van tele (és ezek közül sok nem szerepel ingyenesen ebben a listában).

A ClickUp korlátai

Minden funkciója és részletes testreszabási lehetőségei miatt egyesek számára tanulási görbe lehet szükséges.

Nem minden nézet elérhető mobil eszközön.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan csomag : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8256+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3734+ értékelés)

2. TickTick

Via TickTick

A TickTick egy felhasználóbarát feladatkezelő szoftver, amelyet szabadúszók és kisvállalkozások számára terveztek, és amely segít Önnek és csapatának a feladatok kezelésében.

Intuitív felülete megkönnyíti a tervezést, a feladatok kezelését és az előrehaladás nyomon követését, így hatékonyan kezelheti személyes vagy csapatprojektjeit.

Priorizálja, együttműködjön és kezelje csapata munkáját olyan eszközökkel, mint a helyemlékeztetők, riasztások, hatékonysági statisztikák, hangfunkciók és még sok más. Ráadásul Pomo időzítőt és fehér zajgépet is kap, amelyek segítenek növelni a termelékenységét!

A TickTick kiváló alternatívája a Taskade-nek szabadúszók, kisvállalkozások és azok számára, akik személyes feladataikat szeretnék kezelni. Ha már kipróbálta ezt a projektmenedzsment szoftvert, tekintse meg a legjobb TickTick alternatívák listáját.

A TickTick legjobb funkciói

Rendkívül felhasználóbarát, testreszabható felhasználói felület rugalmas nézetekkel és feladatkezelővel

Zökkenőmentes integráció népszerű alkalmazásokkal, mint például a Google Naptár, a Trello, a Microsoft To Do és a Siri.

Csapatmunkát segítő eszközök, amelyek megkönnyítik a listák megosztását az összes csapattag számára

Átfogó súgókönyvtár, beleértve egy Útmutató kezdőknek című útmutatót új felhasználók számára, kiváló navigációval és könnyen követhető utasításokkal.

A TickTick korlátai

Korlátozott integrációk

Nem nagyvállalatok vagy vállalatok számára készült

Nincs natív AI eszköz a projektmenedzsment eszközben

TickTick árak

Ingyenes

Prémium: 27 USD/hó évente

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (86+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (101+ értékelés)

3. Notion

via Notion

Ismerje meg a Notiont, egy all-in-one feladatkezelő szoftvert és projektmenedzsment eszközt.

A Notion egy termelékenységet és felhőalapú csapatmunkát támogató szoftver. Segítségével kezelheti csapattagjai projektjeit, miközben feladatokat oszthat ki, nyomon követheti a projekt előrehaladását és részletesen megadhatja a feladatok prioritásait.

Ez a robusztus projektmenedzsment megoldás az összes jegyzetét, adatbázisát és wikijét is kezelni tudja, ami kiváló lehetőség a távoli csapatok számára.

A Notion AI, amely a Notion kiegészítőjeként érhető el, lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson belül teljes körű AI-funkciókat használjon. Összefoglalásokat készíthet, megoszthatja a találkozók tanulságait, generálhatja a következő lépéseket a találkozói jegyzetekből, és könnyedén szövegeket írhat. És még sok minden mást!

Akár projektmenedzser, szabadúszó, kis csapat vagy nagyvállalat vagy, a Notion az igényeidhez igazodik, hogy kiváló feladatkezelési funkciókat nyújtson.

A felhasználók imádják, hogy feladatok létrehozására és kiosztására, határidők és mérföldkövek beállítására, valamint a legfontosabb részletek nyomon követésére is alkalmas. Ha fizetős vagy ingyenes Taskade alternatívákat keresel, amelyek hatékony AI funkciókkal rendelkeznek, akkor nézd meg ezt a feladatkezelő szoftvert!

A Notion legjobb funkciói

A feladatok létrehozása, kiosztása és prioritásainak meghatározása megkönnyíti több projekt kezelését.

Kezelje a feladatok határidejét a határidők és a mérföldkövek tekintetében

Rugalmas feladatkezelő szoftver felület a projektek áttekinthető kezeléséhez

Teljesen integrált Notion AI kiegészítő

A Notion korlátai

Néhány feladatkezelő szoftverhez képest meredek tanulási görbe

Alkalmi késések a platformon

Korlátozott formázási lehetőségek

Notion árak

Ingyenes

Plus : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 8 dollárért tagonként.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4726+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1760+ értékelés)

4. Coda

via Coda

Ha egy megbízható projektmenedzsment eszközt és platformot keres, amely képes kezelni a különböző feladatkezelési igényeket, akkor érdemes megfontolnia a Coda használatát.

Akár egyszerű teendőlistára, akár komplex feladat táblára van szüksége a szervezeten belüli projektek kezeléséhez, a Coda alkalmazkodik az Ön igényeihez és azoknak megfelelően fejlődik. Több ezer alkalmazással kapcsolódik össze, több platformon is, így dokumentumaihoz végtelen lehetőségeket kínál.

Szereted a dokumentumok érzetét? A Coda úgy néz ki, mint egy dokumentum, de úgy működik, mint egy alkalmazás!

A Coda még nem rendelkezik natív AI-vel, de már dolgoznak rajta! A Coda AI jelenleg béta verzióban van, és mindenben segítségedre lesz, az összefoglalásoktól és kiemelt részektől kezdve az adatgenerálásig és az írásig.

Ha rugalmas, együttműködésen alapuló Taskade alternatívákat keres, amelyekkel csapatprojektek kezelhetők és a növekedésnek megfelelően bővíthetők, akkor a Coda kiváló választás lehet feladatkezelő eszközként.

A Coda legjobb funkciói

Számos testreszabási lehetőség a feladatkezelő szoftverben

Kiváló együttműködési funkciók és egyszerű lehetőségek a feladatok prioritásainak beállításához

Fejlett automatizálás

Zökkenőmentes adatintegráció és más eszközökkel való összekapcsolhatóság, amely minden csapattag, sőt távoli csapatok számára is előnyös.

A Coda korlátai

Korlátozott mobil élmény egy projektmenedzsment eszköz esetében

Formázási problémák nagy exportok esetén

Hosszú betöltési idő nagy projektek esetén

Coda árak

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó Doc Maker-enként

Csapat: 30 USD/hó Doc Maker-enként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (395+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (89+ értékelés)

5. Fibery

via Fibery

A Fibery egy munkamenedzsment eszköz, amely nagy hangsúlyt fektet a struktúrára és a kapcsolatokra.

Feladatkezelési funkciói között olyan sablonok találhatók, mint a 1-3-5 Focus a munka szervezéséhez, az Advanced Workflow a komplex feladatátadásokhoz és a Daily Check-Ins a projektmenedzserekkel való hatékony kommunikációhoz.

AI-integrációja, a Fibery AI eszközök minden olyan funkcióval rendelkeznek, amelyre csapattagjainak szükségük van a terek létrehozásához, az ismétlődő feladatok automatizálásához, ötletek kidolgozásához, jegyzetek készítéséhez és íráskészségük fejlesztéséhez.

A Fibery számos eszközzel integrálható, például a Slackkel, a GitLabbal, a GitHubbal és a Jirával. Érdemes megnézni, ha fizetős vagy ingyenes Taskade alternatívát keres.

A Fibery legjobb funkciói

Reagáló és segítőkész csapat

Átfogó program, nagyfokú rugalmassággal

Egyszerű, kódolás nélküli automatizálás

AI integráció a hatékonyság növelése érdekében

A Fibery korlátai

Teljesen webalapú (nincs mobilalkalmazás)

Nincsenek ismétlődő feladatok (de vannak megoldások)

Nincs natív naptárintegráció

Fibery árak

Solo: Örökre ingyenes

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Előny: 17 USD/hó felhasználónként

Fibery értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (107+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15+ értékelés)

6. Nuclino

Via Nuclino

Olyan Taskade alternatívát keres, amely könnyű, mint egy tollpihe? Ne keressen tovább, a Nuclino a megoldás!

Ez a feladatkezelő eszköz a együttműködésről, a legfontosabb feladatok meghatározásáról, az ötletelésről és a jegyzetelésről szól, mindezt egy rendezett csomagban.

Intuitív felhasználói felülete egyszerűvé teszi a feladatok nyomon követését, valós idejű együttműködési funkciói pedig biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

A Nuclino Kanban táblák és beágyazott listák segítségével segít megszervezni a feladatait, hogy mindig kézben tarthassa őket. Készüljön fel arra, hogy a Nuclino segítségével racionalizálja munkáját és növelje termelékenységét!

Az AI, a Sidekick, opcionális fizetős kiegészítőként érhető el a fizetős csomagokhoz, vagy korlátozott használatú ingyenes csomagként. A Sidekick segíthet ötleteket kidolgozni, tartalmakat megfogalmazni, jegyzeteket összefoglalókba átalakítani és még sok minden másban.

A Nuclino jó alternatívája lehet a Taskade-nek, ha nem zavarja, hogy nincs mobil hozzáférés.

A Nuclino legjobb funkciói

Rendkívül egyszerű és intuitív, könnyen áttekinthető nézetekkel, mint például a Kanban táblázat nézet.

AI menedzsment eszközök, amelyek kiegészítőként érhetők el

Fájlok és mappák gondolattérképe

Valós idejű együttműködés a feladatleírás megírásához vagy fontos feladatok másoknak való delegálásához

A Nuclino korlátai

Nincs mobilalkalmazás

Nem ideális nagyvállalatok vagy vállalati szintű vállalkozások számára

Korlátozott integrációk

Nuclino árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (58+ értékelés)

7. Any. do

Az Any.do egy dedikált feladatkezelő szoftvermegoldás. Vonzó, dinamikus és szórakoztató módot kínál több feladat kezelésére és a napi tevékenységek szervezésére.

Feladatokat hanggal, integrációkkal vagy kiterjesztésekkel adhat hozzá. Vagy egyszerűen begépelheti őket! Maradjon koncentrált a Focus Mode segítségével, és jelölje meg a feladatokat teljesítettként egy kielégítő csúsztatással vagy kattintással ebben az agilis projektmenedzsment eszközben.

Intuitív drag-and-drop funkciójával könnyedén áthelyezheted a feladatokat a kategóriák és listák között. Ráadásul útközben is szerkesztheted és kezelheted a feladatokat, módosítva a címeket, listákat, emlékeztetőket, címkéket, jegyzeteket és mellékleteket.

Az Any.do felülete annyira vonzó, hogy kedvet kapsz a feladatok elvégzéséhez. A feladatkezelő egy jó Taskade alternatíva, amely egyszerű, szórakoztató és hatékony.

Any.do legjobb funkciói

Egyszerű, letisztult kialakítás más feladatkezelő szoftverekhez képest

A szinkronizálási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több eszközön is dolgozhassanak.

Kanban táblázatos nézet minden verzióban

Any. do korlátozások

Korlátozott integrációk

Korlátozott osztályozási funkciók

Hiányoznak a fejlett funkciók

Any. do árak

Személyes: Örökre ingyenes csomag

Prémium : 3 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (193+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (138+ értékelés)

8. Todoist

via Todoist

A népszerű teendőlista- és feladatkezelő szoftver, a Todoist azt szeretné, ha Ön rendkívül produktív lenne, miközben nyugodtabbnak érzi magát.

Gyorsan hozhat létre feladatokat, nyomon követheti az előrehaladást, prioritásokat állíthat be és együttműködhet másokkal egy rugalmas környezetben. A Todoist integrálható a naptárával, hangsegédjével és több mint 70 egyéb eszközzel.

Jelenleg a Todoist nem kínál olyan kedvenc eszközöket, amelyek integrálják a legújabb AI technológiát. Ha programjában nincs szüksége teljes AI eszközkészletre, akkor ez jó alternatíva lehet a Taskade helyett a projektmenedzsment igényeinek kielégítésére.

A Todoist legjobb funkciói

Elősegíti az eredményesség érzését

Kiváló nyelvfeldolgozási képességek

Termelékenységi stratégiákat javasol, amelyek segítenek megtanulni, hogyan lehet gyorsabban dolgozni.

Rugalmas és tiszta felület

A Todoist korlátai

Korlátozott lehetőség a feladat részleteinek hozzáadására

A emlékeztetők nem elérhetők az ingyenes verzióban.

Magasabb tanulási görbe

Todoist árak

Ingyenes

Pro : 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (758+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2252+ értékelés)

9. Microsoft To Do

via Microsoft

A Microsoft To Do egy feladatkezelő alkalmazás és együttműködési eszköz, amely tökéletesen illeszkedik a Microsoft ökoszisztéma többi alkalmazásához.

Ez a könnyen használható platform kiválóan alkalmas napi emlékeztetőket, teendőlistákat és feladatlistákat rögzíteni, rendszerezni és megosztani.

Akár személyes életét, munkahelyi feladatait vagy más fontos teendőket szeretne kezelni, a Microsoft To Do egy kiváló, mindent egy helyen megoldó megoldás lehet.

A desktop és mobil alkalmazásoknak köszönhetően bárhonnan vezetheted a napi teendőlistádat.

A Microsoft To Do intuitív felülete lehetővé teszi, hogy a feladatokat kezelhető lépésekre bontsa. Könnyedén beállíthat határidőket és emlékeztetőket, így mindig szervezett maradhat és a terv szerint haladhat.

A Microsoft To-Do nem kínálja a legújabb AI technológiát a termelékenység és a hatékonyság javítása érdekében. Azonban integrálható a Zapier AI-jével. Ha sok Microsoft alkalmazással dolgozik, ez egy jó alternatíva lehet a Taskade-hez.

A Microsoft To Do legjobb funkciói

Kiválóan működik az Outlook és más M365 szolgáltatásokkal

Könnyen használható, egyszerű és barátságos felhasználói felület

Megbízható emlékeztetők

Jó együttműködési funkciók

A Microsoft To Do korlátai

Nincs ingyenes verzió

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Microsoft To Do árak

Alap: 6 USD/hó felhasználónként

Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 22 USD/hó felhasználónként

Üzleti alkalmazások: 8,25 USD/hó felhasználónként

Microsoft To Do értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (61+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2783+ értékelés)

10. Teamwork

via Teamwork

A Teamwork egy kifejezetten ügyfélmunkához kifejlesztett projektmenedzsment szoftver. Segít kezelni a csapat feladatlistáit, projektjeit, ügyfeleit és szabadúszóit.

Akár egyéni feladatokat végez, akár csapatprojektekkel foglalkozik, a Teamwork segítségével könnyedén nyomon követheti projektje előrehaladását. Kiváló alternatívája a Taskade-nek és remek feladatkezelő eszköz.

Fejlett valós idejű együttműködési funkciói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szorosabban és produktívabban dolgozzanak, különösen távoli csapatokkal való együttműködés esetén.

A Teamwork segítségével feladatokat rendelhet hozzá és alfeladatokat hozhat létre. A projekt- és feladatkezelő szoftver zökkenőmentesen integrálja a feladatkiosztást, az előrehaladást és az időkövetést a jobb munkafolyamatok és a megnövelt termelékenység érdekében.

A címkék és az egyéni mezők segítségével kategorizálhatja és szűrheti az üzleti igényeinek megfelelő információkat.

A felhasználók imádják, hogy átfogó funkciói ellenére egyszerű és könnyen használható. Ha ingyenes Taskade alternatívát keres, de nincs szüksége a legújabb AI technológiára, akkor érdemes kipróbálnia.

A csapatmunka legjobb tulajdonságai

Ingyenesen hozzáadhat ügyfeleket a feladatkezelő szoftverhez, hogy egységes munkaterületen működhessenek együtt.

A belső és külső projektek nyomon követése

Lehetővé teszi, hogy konkrét feladatokat és órákat rendeljen az ügyfelekhez a jobb csapatkommunikáció érdekében.

Egyedi emlékeztetők és e-mailes jelentések az üzleti folyamatok felgyorsításához

Csapatmunka korlátai

A listán szereplő más feladatkezelő szoftverekhez képest meredek tanulási görbe

A csevegési funkciók kissé korlátozottnak tűnhetnek

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Starter : 5,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként

Skála: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (1037+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (827+ értékelés)

Taskade alternatívák mindenkinek az okosabb munkavégzésért

Röviden összefoglalva: a Taskade helyettesítésére szolgáló kedvenc eszközök megtalálása nagy döntés lehet, de megéri, ha ezáltal a csapatod teljes ellenőrzést kap a projekt munkafolyamata felett!

Megvizsgáltuk a 10 legjobb Taskade alternatív eszközt, amelyeket jelenleg beszerezhet – a ClickUp-hoz hasonló nagy teljesítményű alkalmazásoktól a TickTick és a Nuclino-hoz hasonló niche gyöngyszemekig – mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

A rengeteg funkció, az AI projektmenedzsment eszközök, a barátságos felhasználói felületek és a zökkenőmentes együttműködés révén a legjobb Taskade alternatívák közül válogathat!

Válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel csapata igényeinek.

Készen áll arra, hogy projekt- és feladatkezelését új szintre emelje? Kezdje még ma ingyenes ClickUp próbaidőszakát, és használja a ClickUp feladatokat, hogy felfedezze a hatékonyabb munkavégzés módját. Vagy nézze meg a Free Forever csomagot, amelyhez semmilyen kötelezettség nem kapcsolódik.