A 11 legjobb AI eszköz az órátervezéshez 2025-ben

Az óravázlatok elkészítése gyakran olyan, mint egy verseny az idővel – kreativitás, egyértelműség és praktikusság egyensúlyba hozása korlátozott időn belül.

Elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan lehet ezt a folyamatot egyszerűsíteni a minőség romlása nélkül.

Szerencsére az óra tervezéshez használt AI-eszközök olyan megoldásokat kínálnak, amelyek hatékonyabbá és vonzóbbá teszik a tervezést.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 11 legjobb eszközt, amelyek segítségével az oktatók időt takaríthatnak meg, szervezettek maradhatnak, és értelmes tanulási élményt nyújthatnak, miközben javítják az osztálytermi menedzsmentet. 🧑‍🏫

A megfelelő AI eszköz megtalálása megváltoztathatja az órátervezéshez való hozzáállását. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Könnyű használat: Felhasználóbarát felület, amely nem igényel órákon át tartó képzést vagy technikai szakértelmet.

Testreszabási lehetőségek: Különböző tanulói igényekhez igazított, részletes óravázlat készítése

Tartalomkönyvtár: Beépített hozzáférés sablonokhoz, óraötletekhez vagy kész tevékenységekhez, hogy időt takarítson meg és ösztönözze a kreativitást.

Együttműködési funkciók: Lehetőségek az óravázlatok megosztására és közös kidolgozására a kollégákkal, elősegítve a csapatmunkát és az ötletek megosztását.

🔍 Tudta? Az oktatási piac globális mesterséges intelligenciája 2025 és 2030 között várhatóan 31,2%-os CAGR-ral fog növekedni, amit az oktatást személyre szabó adaptív tanulási platformok iránti növekvő kereslet ösztönöz.

A tökéletes mesterséges intelligenciával támogatott óravázlat-készítő eszköz ( ) megtalálása nehéz feladatnak tűnhet, mivel rengeteg lehetőség közül lehet választani.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb eszközt, amelyekkel időt takaríthat meg, szervezett maradhat, és vonzó órákat készíthet, amelyek segítenek a diákoknak a jobb tanulásban. Kezdjük is! 👇

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez, feladatkezeléshez és együttműködéshez)

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy átfogó platform, amely mesterséges intelligenciával működő eszközöket, feladatkezelési funkciókat és együttműködési lehetőségeket ötvöz, hogy egyszerűbbé tegye az órátervezést. A ClickUp oktatási szoftver minden szükséges eszközt biztosít az oktatók számára az órák tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához egy zökkenőmentes munkaterületen.

ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain funkciót, hogy azonnal részletes óravázlatot készítsen a ClickUp Docs alkalmazásban.

Az egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő óra tervező eszköz, amely közvetlenül a ClickUp munkaterületébe van integrálva.

Felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt az órátervezéshez, leegyszerűsíti a komplex folyamatokat, és személyre szabott javaslatokat kínál a különböző tanítási stílusokhoz és tanulási célokhoz.

ClickUp Docs

Például a ClickUp Docs alkalmazásban megkérheti a Brain-t, hogy készítsen egy adott tantárgyhoz vagy évfolyamhoz igazított óravázlatot. Ha középiskolai történelmet tanít, akkor megkérheti, hogy készítsen egy heti óravázlatot, amely olyan témákat fed le, mint a polgárháború, az újjáépítés és a legfontosabb történelmi személyiségek.

A ClickUp Brain strukturálja a tartalmat, javaslatokat tesz az osztálytevékenységekre, és kulcsfontosságú vitakérdéseket is tartalmaz. Az oktatók ezután közvetlenül a Docs-ban finomíthatják a részleteket, együttműködhetnek kollégáikkal a ClickUp Assign Comments segítségével, és könnyedén megoszthatják a végleges verziót.

ClickUp feladatok

Hozzon létre és szervezzen óravázlat-tervezési ClickUp feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

Az AI eszköz ezeket a terveket megvalósítható ClickUp feladatokká alakítja. Miután az óravázlat elkészült, megkérheti a Brain-t, hogy hozzon létre feladatokat minden tevékenységhez vagy felelősséghez.

Például egy történelem óravázlatot fel lehet bontani olyan feladatokra, mint „PowerPoint-prezentáció készítése a polgárháborúról”, „Idővonalas feladatlapok kinyomtatása” és „Vita pontok előkészítése a rekonstrukcióról”. Ezeket a feladatokat aztán egyéneknek lehet kiosztani, prioritásba rendezni és nyomon követni a ClickUp munkaterületén, így minden szervezetten marad.

Egy másik felbecsülhetetlen értékű funkció a ClickUp óra tervezési sablonjai, amelyek időt takarítanak meg és strukturált keretrendszert biztosítanak az óra tervezéséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp főiskolai óravázlat-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse az oktatókat a főiskolai kurzusok óravázlatainak elkészítésében, kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp College óravázlat-sablon segítségével egy helyen vázolhatja fel a célokat, a tanulási eredményeket és a tanítási stratégiákat. Ezenkívül magában foglalja az ADDIE modellt, amely végigvezeti Önt az egyes fázisokon: tervezés, fejlesztés és értékelés.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az a képessége, hogy összekapcsolja az óravázlatokat a feladatokkal és az értékelésekkel, így minden összhangban marad.

Emellett összes forrását – olvasmányokat, multimédiás anyagokat és egyéb anyagokat – egy helyen gyűjtheti össze, így időt és energiát takaríthat meg az egyes órák előkészítése során.

Szélesebb körű oktatási igények esetén a ClickUp Student Education Template lehetővé teszi az oktatók számára, hogy kezeljék a feladatokat és nyomon kövessék az egyes diákok előrehaladását.

Ugyanakkor a ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablonja segít megszervezni az osztálytermi rutinokat, például a szerepkörök kiosztását vagy a viselkedési célok nyomon követését.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: szerkessze és frissítse az óravázlatokat a csapatával együtt a Docs alkalmazásban, így mindenki naprakész és a tervnek megfelelően haladhat.

Állítsa be az órái előkészítéséhez szükséges időkövetést: Kövesse nyomon az órái tervezéséhez és módosításához szükséges időt, hogy jobban tudja kezelni a tervezési ütemtervét és hatékonyságát.

Referenciaanyagok csatolása: Csatoljon cikkeket, videókat vagy linkeket közvetlenül az órai feladatokhoz, így minden, ami az órához szükséges, egy helyen lesz tárolva.

A ClickUp korlátai

A platform offline hozzáférése korlátozott, ami megnehezíti a tervezést internetkapcsolat nélkül.

A ClickUp fejlett funkciói feleslegesek lehetnek azoknak a tanároknak, akiknek csak alapvető óravázlat-készítő eszközökre van szükségük.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Magic School AI (A legjobb személyre szabott tanterv kidolgozásához és a szabványokhoz való igazodáshoz)

via Magic School AI

A Magic School AI megkönnyíti a tanárok számára az óráik tervezését, és biztosítja az oktatási szabványoknak való megfelelést. Ezenkívül megkönnyíti a tanterv kidolgozását, biztosítva, hogy az órák megfeleljenek az állami és nemzeti irányelveknek.

A platform különböző tanulási szintekhez is készít anyagokat, így minden diák megkapja a számára szükséges támogatást. A beépített teljesítményelemzésnek köszönhetően a tanárok személyre szabott ajánlásokat kapnak, amelyek segítenek a diákoknak a fejlődésben.

A Magic School AI legjobb funkciói

A tanórákat igazítsa az oktatási szabványokhoz a strukturált fejlődés érdekében

Készítsen óraváltozatokat a különböző tanulási képességek támogatásához

Készítsen értékeléseket rubrikákkal, hogy nyomon követhesse a diákok ismereteit.

Elemezze a teljesítményadatokat, és javasoljon célzott beavatkozásokat

A Magic School AI korlátai

A ingyenes verzióban korlátozott testreszabási lehetőségek

A tantervtervezés kezdeti beállítása bonyolult

Magic School AI árak

Ingyenes

Plusz: 99,96 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Magic School AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az 5 E – Engage (bevonás), Explore (felfedezés), Explain (magyarázat), Elaborate (kidolgozás) és Evaluate (értékelés) – egy népszerű oktatási modell, amelyet az órátervezés során alkalmaznak. Ösztönzi az aktív tanulást és biztosítja, hogy az óra minden fázisa az előzőre épüljön, elősegítve a mélyebb megértést.

3. Eduaide. AI (A legjobb valós idejű óraalkalmazkodáshoz és a diákok reakcióinak elemzéséhez)

Eduaide. Az AI dinamikusabbá teszi az órátervezést azáltal, hogy a tartalmat a diákok valós idejű részvétele alapján módosítja.

Ahelyett, hogy merev tervet követne, nyomon követi a részvételt, és szükség szerint alakítja az órákat a személyre szabott tanulási élmény érdekében. Feldolgozza az írásbeli és szóbeli válaszokat, hogy azonosítsa a megértési hiányosságokat, és egyértelműbb magyarázatokat javasoljon. A beépített ütemterv-útmutató biztosítja, hogy az órák a terv szerint haladjanak, és a fogalmak hatékonyan kerüljenek átadásra anélkül, hogy a diákokat túlterhelnék.

Eduaide. Az AI legjobb funkciói

Az óravázlatok az elkötelezettség szintje alapján azonnal módosíthatók.

Feldolgozza a diákok válaszait, és javasoljon pontosító stratégiákat

Felismerje a potenciális tanulási nehézségeket, mielőtt azok felmerülnének

Automatikusan módosítsa az óra ütemét a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében

Eduaide. Az AI korlátai

A felhasználók adatvédelmi aggályokat vetettek fel a diákok adatainak kezelésével kapcsolatban.

Bár az eszköz az osztálytermi adatok alapján igazítja az órákat, előfordulhat, hogy nem veszi teljes mértékben figyelembe az egyéni tanulási stílusokat vagy a diákok egyedi igényeit.

Eduaide. AI árak

Ingyenes

Pro: 5,99 USD/hó

Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Eduaide. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Auto Classmate (a legjobb automatizált óralekciók készítéséhez és a tartalom differenciálásához)

via Auto Classmate

Az Auto Classmate segít az oktatóknak strukturált óravázlatok készítésében azáltal, hogy az igényeikhez igazodó célokat, tevékenységeket és értékeléseket generál. A különböző képességszintekhez igazítja az anyagokat, biztosítva, hogy minden tanuló bekapcsolódhasson a tartalomba.

A beépített differenciálási rendszer az órákon a tananyag komplexitását igazítja, lehetővé téve a tanároknak, hogy a diákok aktuális tudásszintjéhez igazodjanak. A testreszabható munkalapok, kvízek és interaktív feladatok további támogatást nyújtanak, így kiválóan kiegészítik a hagyományos tanítási módszereket.

Az Auto Classmate legjobb funkciói

Készítsen teljes óravázlatokat, beleértve a célokat és a tevékenységeket

Készítsen differenciált anyagokat, amelyek különböző készségszintekhez igazodnak

Készítsen kvízeket és feladatokat a beépített segédeszközökkel

Többféle formátumban biztosítson tanulási forrásokat, beleértve a vizuális és auditív eszközöket is.

Javasoljon interdiszciplináris kapcsolatokat a tantárgyak integrációjának javítása érdekében.

Az Auto Classmate korlátai

Az ingyenes verzió nem rendelkezik teljes testreszabási lehetőségekkel.

A nagy méretű tartalmak feldolgozása jelentős rendszererőforrásokat igényel.

Auto Classmate árak

Egyéni oktató: 10 USD/hó

Iskola vagy körzet: Egyedi árazás

Auto Classmate értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A marokkói Fezben található Al Quaraouiyine Egyetem a világ legrégebbi, folyamatosan működő oktatási intézményének számít. 859-ben alapították, és ma is működik.

5. Curipod (A legjobb projektalapú tanuláshoz és interaktív óra tervezéshez)

via Curipod

A Curipod interaktív és strukturált óravázlatok segítségével valósítja meg a projektalapú tanulást. A tanárok olyan kutatásalapú projekteket tervezhetnek, amelyek különböző tantárgyakban vonják be a diákokat. A testreszabható projektütemények, az együttműködési eszközök és a mérföldkövek nyomon követése biztosítja a tanulás folyamatos előrehaladását, miközben a diákok is aktívan részt vesznek benne.

Azok számára, akik magával ragadó, diákközpontú órákat szeretnének tartani, a Curipod értékes eszköz a tanári eszköztárban.

A Curipod legjobb funkciói

Fejlesszen projektalapú egységterveket integrált interdiszciplináris kapcsolatokkal

Tervezzen gyakorlati tevékenységeket, amelyek elősegítik a problémamegoldást és a kritikus gondolkodást.

Kezelje az osztálytermi anyagokat és erőforrásokat a szervezett végrehajtás érdekében

Támogassa a csoportmunkát a csapatmunka és a felelősségvállalás együttműködési funkcióival.

A Curipod korlátai

A hagyományos órákhoz képest komplex projektekhez szükséges további források

Korlátozott alkalmazkodóképesség a nem projektalapú oktatáshoz

Tárolási kapacitás korlátai nagy multimédiás fájlok kezelése esetén

Komplex jogosultsági beállítások együttműködési projektekhez

Curipod árak

Ingyenes

Iskola és körzet: Egyedi árazás

Curipod értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. LessonPlans. ai (A legjobb a szabványoknak megfelelő tanterv kidolgozásához és az értékelés integrálásához)

A LessonPlans.ai egy lépéssel tovább megy az alapvető egyetemi menedzsment szoftvereknél, mivel biztosítja, hogy minden összhangban legyen a tantervvel, és különböző módszereket kínál a hallgatók előrehaladásának nyomon követésére.

A tanárok az AI-alapú beállítások segítségével személyre szabhatják az órákat a diákok különböző igényeinek megfelelően, a differenciált tartalom pedig biztosítja, hogy minden tanuló hozzáférjen az anyaghoz. Az automatizált tempóajánlásoknak és a több évfolyamot átfogó integrációnak köszönhetően a hosszú távú tervezés is könnyebbé válik.

A LessonPlans.ai legjobb funkciói

Igazítsa az órákat az állami és nemzeti oktatási szabványokhoz

Integrálja az értékeléseket az óravázlatokba a haladás nyomon követése érdekében

Készítsen strukturált tantervi térképeket a szekvenciális tanuláshoz

A tanórákat dinamikusan igazítsa a diákok igényeihez és teljesítményéhez

Valós idejű visszajelzések az oktatási stratégiák javításához

A LessonPlans.ai korlátai

Több tantárgyi szabvány kezelése unalmas feladat lehet

Az offline hozzáférés prémium előfizetésekre korlátozódik.

A csapatmunkához rendelkezésre álló együttműködési eszközök korlátozottak

LessonPlans. ai árak

Pro: 49 USD/év

Non-profit szervezetek: Egyedi árak

LessonPlans. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🤝 Barátos emlékeztető: Túl sok óravázlat egyszerre történő elkészítése kiégéshez vezethet, különösen azoknál a tanároknál, akik több osztályt vagy tantárgyat tanítanak. Az oktatók számára elengedhetetlen, hogy óráik tervezésekor a mennyiség helyett a minőségre koncentráljanak.

7. ChatGPT (A legjobb rugalmas tananyag-készítéshez és kreatív tanítási módszerekhez)

via ChatGPT

A ChatGPT segítségével az oktatók könnyedén készíthetnek érdekes és változatos tananyagokat különböző tantárgyakhoz. A tanárok valós időben testreszabhatják a tartalmat, így gyorsan elkészíthetik a tananyagot, a vitaindító kérdéseket és az interaktív gyakorlatokat, hogy azok illeszkedjenek a tanítási stílusukhoz.

A platform kreatív tevékenységeket is generál, amelyek vonzóbbá teszik az órákat, miközben figyelembe veszik a különböző tanulási képességeket. Azonnali magyarázatokat ad, különböző módszereket kínál a fogalmak bemutatására és biztosítja, hogy a diákok megértsék azokat.

A ChatGPT legjobb funkciói

Személyre szabott órai tartalmak létrehozása, beleértve magyarázatokat és elbeszéléseket

Készítsen olyan vitaindító kérdéseket, amelyek ösztönzik a kritikus gondolkodást

Alkalmazza az órai anyagokat a különböző készségszintekhez és tanulási stílusokhoz

Kreatív elkötelezettségi stratégiák kidolgozása a diákok részvételének fokozása érdekében

Módosítsa a tartalmat valós időben a személyre szabott tanítási módszerek érdekében.

A ChatGPT korlátai

Nincs közvetlen összhang a tantervi követelményekkel

Korlátozott, előre strukturált óra tervezési funkciók

Nincs beépített eszköz a tanulók előrehaladásának nyomon követésére

Nincs elegendő tárhely az órai anyagok rendszerezéséhez

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (665+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (95 értékelés)

8. Quizizz (a legjobb interaktív értékelések készítéséhez és játékos tanulási élményekhez)

via Quizizz

A Quizizz interaktív kvízekkel és játékos tanulási elemekkel teszi az értékeléseket vonzóbbá. Izgalmas kérdésformátumok integrálásával és valós idejű visszajelzésekkel szórakoztató változatosságot kínál a hagyományos tesztkészítő eszközökhöz képest.

A tanárok a diákok teljesítménye alapján adaptív értékeléseket készíthetnek, így biztosítva, hogy minden diák személyre szabott élményben részesüljön. A Quizizz beépített kérdésbankkal és AI által generált kvízmodifikációkkal is rendelkezik, ami megkönnyíti a tartalom létrehozását.

A Quizizz legjobb funkciói

Készítsen játékos kvízeket versenyszerű interaktív funkciókkal

Készítsen valós idejű értékeléseket adaptív nehézségi szint-beállításokkal

Kövesse nyomon a diákok fejlődését részletes teljesítményelemzések segítségével

Hozzáférés egy nagy kérdésbankhoz, AI-alapú módosításokkal

Interaktív tanulási módokat kínáljon a diákok fokozottabb részvétele érdekében

A Quizizz korlátai

Nincs átfogó óra tervezési funkciója

A már meglévő kvízek alapvető változtatásokon túl történő módosításának korlátozott lehetősége

Quizizz árak

Alapszintű: Ingyenes

Iskola: Egyedi árazás

Kerület: Egyedi árazás

Quizizz értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (540+ értékelés)

🔍 Tudta? Az óravázlat általában egy tanórára vonatkozik, de a tanegység-tervek hosszabb távú útitervek, amelyek több órát vagy hetet ölelnek fel. A tanegység-tervek segítenek a tanároknak a témák és témakörök időbeli szervezésében, megkönnyítve az órák összekapcsolását és a korábbi ismeretekre építkezést.

9. Planboard (A legjobb átfogó óraszervezéshez és standard nyomon követéshez)

via Planboard

A Planboard segít a tanároknak a szervezettségben és a tantervi követelmények könnyű teljesítésében. Intelligens javaslatokat kínál az órák megszervezéséhez, ütemezéséhez és az erőforrások kezeléséhez, hogy a tanárok hatékonyan tervezhessenek és a terv szerint haladjanak.

Emellett egyszerűvé teszi az együttműködést, lehetővé téve a tanárok számára, hogy könnyedén megosszák és módosítsák az anyagokat. A dinamikus ütemezés biztosítja a tanórák zökkenőmentes lebonyolítását, az erőforrások nyomon követése pedig minden tantárgyat átfogóan szervezetté tesz, így a tanárok időt és energiát takaríthatnak meg.

A Planboard legjobb funkciói

Szervezze meg óráinak tervét AI-alapú tartalomszerkezettel

Kövesse nyomon a tantervi követelményeket, hogy biztosítsa azok átfogó lefedettségét.

Használjon vizuális térképező eszközöket a strukturált előrehaladás nyomon követéséhez

Hozzáférés automatizált óraütemtervhez és módosítási javaslatokhoz

Dolgozzon együtt a tanórák kidolgozásában a megosztott csapatfunkciók segítségével

A Planboard korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott AI-vezérelt tartalomgenerálás

Kezdeti tanulási görbe a digitális tervezéssel nem ismerős felhasználók számára

Alapvető értékelő eszközök összehasonlítása a speciális értékelő platformokkal

A külső tanulásirányítási rendszerekkel való integráció korlátozott.

Planboard árak

Ingyenes

Alap: 200 USD/hó (10 felhasználó számára)

Pro: 500 USD/hó (30 felhasználó számára)

Vállalati: Egyedi árazás

Planboard értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (22+ értékelés)

🧠 Érdekesség: 1997-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete szeptember 8-át a Nemzetközi Írásbeliség Napjává nyilvánította, hogy hangsúlyozza az oktatás és az írásbeliség fontosságát a globális fejlődésben.

10. Education Copilot (A legjobb AI-alapú tanári asszisztens és erőforrás-létrehozás)

via Education Copilot

Az Education Copilot virtuális tanári asszisztensként működik, segítve a tanárokat az órai segédanyagok és oktatási stratégiák gyors elkészítésében. Valós időben igazítja a tartalmat az osztálytermi igények változásaihoz, így rugalmas és időtakarékos AI-eszközzé válik a diákok számára.

A tanárok szükség szerint készíthetnek munkalapokat, értékeléseket és óraelemeket, míg a platform a különböző tanulási stílusokhoz igazítja az oktatást. Emellett célzott támogatást nyújt a diákoknak a kihívások leküzdéséhez, miközben fenntartja az óra folytonosságát.

Az Education Copilot legjobb funkciói

Készítsen az osztálytermi igényekhez igazított oktatási stratégiákat

Készítsen munkalapokat, kvízeket és kiegészítő anyagokat pillanatok alatt

Módosítsa az óravázlatokat dinamikusan a diákok visszajelzései alapján

A magyarázatokat a különböző tanulási stílusokhoz igazítsa

Célzott beavatkozási eszközök biztosítása a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára

Az Education Copilot korlátai

A finomhangoláshoz kézi beállítások szükségesek.

A platform nem működik jól 20 oldalnál hosszabb vagy 15 000 szónál többet tartalmazó dokumentumokkal.

Az Education Copilot árai

Tanároknak: 9 USD/hó

Iskolák és körzetek számára: Egyedi árak

Education Copilot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Világgazdasági Fórum Education 4.0 című jelentése szerint az AI átalakítja az oktatást azáltal, hogy támogatja a tanárokat a feladatok automatizálásával, így több idő jut a diákok bevonására. Finomítja az értékeléseket, valós idejű betekintést nyújtva a tanítási stratégiák fejlesztéséhez.

11. Learnt. ai (A legjobb személyre szabott tanulási útvonalak létrehozásához és a tanulók előrehaladásának nyomon követéséhez)

A Learnt. ai személyre szabja az órátervezést, minden egyes tanuló teljesítményéhez igazodó tanulási útvonalakat hozva létre. Automatizált értékeléseket kínál, amelyek nyomon követik a tanulók fejlődését az idő múlásával, és célzott beavatkozásokat biztosítanak.

A platform prediktív elemző rendszere segít a tanároknak előre látni a tanulási nehézségeket, lehetővé téve a finomítottabb oktatási stratégiák alkalmazását. A magas színvonalú óravázlatok és a részletes haladási jelentések kombinálásával a Learnt. ai biztosítja a személyre szabott tanulás és a csoportszintű célok elérését.

A Learnt.ai legjobb funkciói

Hozzon létre a tanulók teljesítményéhez igazított, személyre szabott tanulási útvonalakat

Kövesse nyomon a diákok fejlődését valós idejű elemzések és adaptív értékelések segítségével.

A készséghiányok azonosítása és célzott beavatkozási stratégiák ajánlása

A tanulási előrehaladás alapján dinamikusan módosítsa a tartalom komplexitását

Automatizált betekintést nyújt az óravázlatok és a tanítási módszerek finomításához.

A Learnt. ai korlátai

A diákok teljesítményének nyomon követésére vonatkozó komplex adatvédelmi követelmények

Nehézségek a komplex kontextusok megértésében, ami potenciális félreértelmezésekhez vagy pontatlanságokhoz vezethet a tartalom generálásában.

Learnt. ai árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 6 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 9 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

Learnt. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Amerika első állami iskolája a Boston Latin School volt, amelyet 1635-ben alapítottak. Ma is az egyik legrangosabb iskola az Egyesült Államokban.

Óratervezés, magasabb szintre emelve a ClickUp segítségével

Az óra tervezése elengedhetetlen, de időigényes feladat, amely kreativitás, strukturáltság és alkalmazkodóképesség egyensúlyát igényli. Az AI-alapú eszközök segítenek az oktatóknak javítani az órák minőségét és értékes időt megtakarítani – mindezt anélkül, hogy csorbítanák az elkötelezettséget vagy a személyre szabottságot.

A számos rendelkezésre álló megoldás közül a ClickUp átfogó óravázlat-készítési megközelítést kínál. A ClickUp nem csupán egy feladatkezelő, hanem mesterséges intelligenciával támogatott óravázlat-készítést, zökkenőmentes együttműködést és strukturált szervezést integrál egyetlen, hatékony munkaterületbe.

Az oktatók egy helyen azonnal elkészíthetik az óravázlatokat, feladatokra bontva azokat, és kezelhetik az órarendjüket.

