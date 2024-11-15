A 11 legjobb AI eszköz az órátervezéshez 2025-ben

ClickUp blog

2024. november 15.

Az óravázlatok elkészítése gyakran olyan, mint egy verseny az idővel – kreativitás, egyértelműség és praktikusság egyensúlyba hozása korlátozott időn belül.

Elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan lehet ezt a folyamatot egyszerűsíteni a minőség romlása nélkül.

Szerencsére az óra tervezéshez használt AI-eszközök olyan megoldásokat kínálnak, amelyek hatékonyabbá és vonzóbbá teszik a tervezést.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 11 legjobb eszközt, amelyek segítségével az oktatók időt takaríthatnak meg, szervezettek maradhatnak, és értelmes tanulási élményt nyújthatnak, miközben javítják az osztálytermi menedzsmentet. 🧑‍🏫

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme a 11 legjobb AI eszköz a tanórák tervezéséhez:

  • ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez, feladatkezeléshez és együttműködéshez)
  • Magic School AI (A legjobb személyre szabott tanterv kidolgozásához és a szabványok összehangolásához)
  • Eduaide. AI (A legjobb valós idejű óraadaptációhoz és a diákok reakcióinak elemzéséhez)
  • Auto Classmate (A legjobb automatizált óralekciók készítéséhez és a tartalom differenciálásához)
  • Curipod (A legjobb projektalapú tanuláshoz és interaktív óra tervezéshez)
  • LessonPlans. ai (A legjobb a szabványoknak megfelelő tanterv kidolgozásához és az értékelés integrálásához)
  • ChatGPT (A legjobb rugalmas tananyag-készítéshez és kreatív tanítási módszerekhez)
  • Quizizz (A legjobb interaktív értékelések készítéséhez és játékos tanulási élményekhez)
  • Planboard (A legjobb átfogó óraszervezéshez és standard nyomon követéshez)
  • Education Copilot (A legjobb AI-alapú tanári asszisztens és erőforrás-létrehozáshoz)
  • Learnt. ai (A legjobb személyre szabott tanulási útvonalak létrehozásához és a tanulók előrehaladásának nyomon követéséhez)

Mit kell keresni az óravázlatok elkészítéséhez használt AI-eszközökben?

A megfelelő AI eszköz megtalálása megváltoztathatja az órátervezéshez való hozzáállását. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

  • Könnyű használat: Felhasználóbarát felület, amely nem igényel órákon át tartó képzést vagy technikai szakértelmet.
  • Testreszabási lehetőségek: Különböző tanulói igényekhez igazított, részletes óravázlat készítése
  • Tartalomkönyvtár: Beépített hozzáférés sablonokhoz, óraötletekhez vagy kész tevékenységekhez, hogy időt takarítson meg és ösztönözze a kreativitást.
  • Együttműködési funkciók: Lehetőségek az óravázlatok megosztására és közös kidolgozására a kollégákkal, elősegítve a csapatmunkát és az ötletek megosztását.

🔍 Tudta? Az oktatási piac globális mesterséges intelligenciája 2025 és 2030 között várhatóan 31,2%-os CAGR-ral fog növekedni, amit az oktatást személyre szabó adaptív tanulási platformok iránti növekvő kereslet ösztönöz.

A 11 legjobb AI eszköz az órátervezéshez

A tökéletes mesterséges intelligenciával támogatott óravázlat-készítő eszköz ( ) megtalálása nehéz feladatnak tűnhet, mivel rengeteg lehetőség közül lehet választani.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb eszközt, amelyekkel időt takaríthat meg, szervezett maradhat, és vonzó órákat készíthet, amelyek segítenek a diákoknak a jobb tanulásban. Kezdjük is! 👇

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez, feladatkezeléshez és együttműködéshez)

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy átfogó platform, amely mesterséges intelligenciával működő eszközöket, feladatkezelési funkciókat és együttműködési lehetőségeket ötvöz, hogy egyszerűbbé tegye az órátervezést. A ClickUp oktatási szoftver minden szükséges eszközt biztosít az oktatók számára az órák tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához egy zökkenőmentes munkaterületen.

ClickUp Brain

ClickUp Brain: Nyelvtanulási óravázlat a Docs-ban
Használja a ClickUp Brain funkciót, hogy azonnal részletes óravázlatot készítsen a ClickUp Docs alkalmazásban.

Az egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő óra tervező eszköz, amely közvetlenül a ClickUp munkaterületébe van integrálva.

Felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt az órátervezéshez, leegyszerűsíti a komplex folyamatokat, és személyre szabott javaslatokat kínál a különböző tanítási stílusokhoz és tanulási célokhoz.

ClickUp Docs

Például a ClickUp Docs alkalmazásban megkérheti a Brain-t, hogy készítsen egy adott tantárgyhoz vagy évfolyamhoz igazított óravázlatot. Ha középiskolai történelmet tanít, akkor megkérheti, hogy készítsen egy heti óravázlatot, amely olyan témákat fed le, mint a polgárháború, az újjáépítés és a legfontosabb történelmi személyiségek.

A ClickUp Brain strukturálja a tartalmat, javaslatokat tesz az osztálytevékenységekre, és kulcsfontosságú vitakérdéseket is tartalmaz. Az oktatók ezután közvetlenül a Docs-ban finomíthatják a részleteket, együttműködhetnek kollégáikkal a ClickUp Assign Comments segítségével, és könnyedén megoszthatják a végleges verziót.

ClickUp feladatok

ClickUp feladatok a Brainben: Hozzon létre adminisztratív feladatokat a tanulási célok egyszerűsítése érdekében.
Hozzon létre és szervezzen óravázlat-tervezési ClickUp feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

Az AI eszköz ezeket a terveket megvalósítható ClickUp feladatokká alakítja. Miután az óravázlat elkészült, megkérheti a Brain-t, hogy hozzon létre feladatokat minden tevékenységhez vagy felelősséghez.

Például egy történelem óravázlatot fel lehet bontani olyan feladatokra, mint „PowerPoint-prezentáció készítése a polgárháborúról”, „Idővonalas feladatlapok kinyomtatása” és „Vita pontok előkészítése a rekonstrukcióról”. Ezeket a feladatokat aztán egyéneknek lehet kiosztani, prioritásba rendezni és nyomon követni a ClickUp munkaterületén, így minden szervezetten marad.

Egy másik felbecsülhetetlen értékű funkció a ClickUp óra tervezési sablonjai, amelyek időt takarítanak meg és strukturált keretrendszert biztosítanak az óra tervezéséhez.

ClickUp főiskolai óravázlat-sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp főiskolai óravázlat-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse az oktatókat a főiskolai kurzusok óravázlatainak elkészítésében, kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp College óravázlat-sablon segítségével egy helyen vázolhatja fel a célokat, a tanulási eredményeket és a tanítási stratégiákat. Ezenkívül magában foglalja az ADDIE modellt, amely végigvezeti Önt az egyes fázisokon: tervezés, fejlesztés és értékelés.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az a képessége, hogy összekapcsolja az óravázlatokat a feladatokkal és az értékelésekkel, így minden összhangban marad.

Emellett összes forrását – olvasmányokat, multimédiás anyagokat és egyéb anyagokat – egy helyen gyűjtheti össze, így időt és energiát takaríthat meg az egyes órák előkészítése során.

Szélesebb körű oktatási igények esetén a ClickUp Student Education Template lehetővé teszi az oktatók számára, hogy kezeljék a feladatokat és nyomon kövessék az egyes diákok előrehaladását.

Ugyanakkor a ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablonja segít megszervezni az osztálytermi rutinokat, például a szerepkörök kiosztását vagy a viselkedési célok nyomon követését.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Valós idejű együttműködés: szerkessze és frissítse az óravázlatokat a csapatával együtt a Docs alkalmazásban, így mindenki naprakész és a tervnek megfelelően haladhat.
  • Állítsa be az órái előkészítéséhez szükséges időkövetést: Kövesse nyomon az órái tervezéséhez és módosításához szükséges időt, hogy jobban tudja kezelni a tervezési ütemtervét és hatékonyságát.
  • Referenciaanyagok csatolása: Csatoljon cikkeket, videókat vagy linkeket közvetlenül az órai feladatokhoz, így minden, ami az órához szükséges, egy helyen lesz tárolva.

A ClickUp korlátai

  • A platform offline hozzáférése korlátozott, ami megnehezíti a tervezést internetkapcsolat nélkül.
  • A ClickUp fejlett funkciói feleslegesek lehetnek azoknak a tanároknak, akiknek csak alapvető óravázlat-készítő eszközökre van szükségük.

A ClickUp árai

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Magic School AI (A legjobb személyre szabott tanterv kidolgozásához és a szabványokhoz való igazodáshoz)

A Magic School AI egyszerűsíti a tanárok óravázlat-készítését, biztosítva, hogy minden megfeleljen az oktatási szabványoknak.
via Magic School AI

A Magic School AI megkönnyíti a tanárok számára az óráik tervezését, és biztosítja az oktatási szabványoknak való megfelelést. Ezenkívül megkönnyíti a tanterv kidolgozását, biztosítva, hogy az órák megfeleljenek az állami és nemzeti irányelveknek.

A platform különböző tanulási szintekhez is készít anyagokat, így minden diák megkapja a számára szükséges támogatást. A beépített teljesítményelemzésnek köszönhetően a tanárok személyre szabott ajánlásokat kapnak, amelyek segítenek a diákoknak a fejlődésben.

A Magic School AI legjobb funkciói

  • A tanórákat igazítsa az oktatási szabványokhoz a strukturált fejlődés érdekében
  • Készítsen óraváltozatokat a különböző tanulási képességek támogatásához
  • Készítsen értékeléseket rubrikákkal, hogy nyomon követhesse a diákok ismereteit.
  • Elemezze a teljesítményadatokat, és javasoljon célzott beavatkozásokat

A Magic School AI korlátai

  • A ingyenes verzióban korlátozott testreszabási lehetőségek
  • A tantervtervezés kezdeti beállítása bonyolult

Magic School AI árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 99,96 USD/év
  • Vállalati: Egyedi árazás

Magic School AI értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az 5 E – Engage (bevonás), Explore (felfedezés), Explain (magyarázat), Elaborate (kidolgozás) és Evaluate (értékelés) – egy népszerű oktatási modell, amelyet az órátervezés során alkalmaznak. Ösztönzi az aktív tanulást és biztosítja, hogy az óra minden fázisa az előzőre épüljön, elősegítve a mélyebb megértést.

3. Eduaide. AI (A legjobb valós idejű óraalkalmazkodáshoz és a diákok reakcióinak elemzéséhez)

Az Eduaide.AI javítja az óra tervezését azáltal, hogy a tartalmat a diákok valós idejű részvételének függvényében módosítja.
via Eduaide.AI

Eduaide. Az AI dinamikusabbá teszi az órátervezést azáltal, hogy a tartalmat a diákok valós idejű részvétele alapján módosítja.

Ahelyett, hogy merev tervet követne, nyomon követi a részvételt, és szükség szerint alakítja az órákat a személyre szabott tanulási élmény érdekében. Feldolgozza az írásbeli és szóbeli válaszokat, hogy azonosítsa a megértési hiányosságokat, és egyértelműbb magyarázatokat javasoljon. A beépített ütemterv-útmutató biztosítja, hogy az órák a terv szerint haladjanak, és a fogalmak hatékonyan kerüljenek átadásra anélkül, hogy a diákokat túlterhelnék.

Eduaide. Az AI legjobb funkciói

  • Az óravázlatok az elkötelezettség szintje alapján azonnal módosíthatók.
  • Feldolgozza a diákok válaszait, és javasoljon pontosító stratégiákat
  • Felismerje a potenciális tanulási nehézségeket, mielőtt azok felmerülnének
  • Automatikusan módosítsa az óra ütemét a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében

Eduaide. Az AI korlátai

  • A felhasználók adatvédelmi aggályokat vetettek fel a diákok adatainak kezelésével kapcsolatban.
  • Bár az eszköz az osztálytermi adatok alapján igazítja az órákat, előfordulhat, hogy nem veszi teljes mértékben figyelembe az egyéni tanulási stílusokat vagy a diákok egyedi igényeit.

Eduaide. AI árak

  • Ingyenes
  • Pro: 5,99 USD/hó
  • Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Eduaide. AI értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t jegyzeteléshez: eszközök és felhasználási példák

4. Auto Classmate (a legjobb automatizált óralekciók készítéséhez és a tartalom differenciálásához)

Auto Classmate: Óraterv-generátor generatív AI-vel
via Auto Classmate

Az Auto Classmate segít az oktatóknak strukturált óravázlatok készítésében azáltal, hogy az igényeikhez igazodó célokat, tevékenységeket és értékeléseket generál. A különböző képességszintekhez igazítja az anyagokat, biztosítva, hogy minden tanuló bekapcsolódhasson a tartalomba.

A beépített differenciálási rendszer az órákon a tananyag komplexitását igazítja, lehetővé téve a tanároknak, hogy a diákok aktuális tudásszintjéhez igazodjanak. A testreszabható munkalapok, kvízek és interaktív feladatok további támogatást nyújtanak, így kiválóan kiegészítik a hagyományos tanítási módszereket.

Az Auto Classmate legjobb funkciói

  • Készítsen teljes óravázlatokat, beleértve a célokat és a tevékenységeket
  • Készítsen differenciált anyagokat, amelyek különböző készségszintekhez igazodnak
  • Készítsen kvízeket és feladatokat a beépített segédeszközökkel
  • Többféle formátumban biztosítson tanulási forrásokat, beleértve a vizuális és auditív eszközöket is.
  • Javasoljon interdiszciplináris kapcsolatokat a tantárgyak integrációjának javítása érdekében.

Az Auto Classmate korlátai

  • Az ingyenes verzió nem rendelkezik teljes testreszabási lehetőségekkel.
  • A nagy méretű tartalmak feldolgozása jelentős rendszererőforrásokat igényel.

Auto Classmate árak

  • Egyéni oktató: 10 USD/hó
  • Iskola vagy körzet: Egyedi árazás

Auto Classmate értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A marokkói Fezben található Al Quaraouiyine Egyetem a világ legrégebbi, folyamatosan működő oktatási intézményének számít. 859-ben alapították, és ma is működik.

5. Curipod (A legjobb projektalapú tanuláshoz és interaktív óra tervezéshez)

A Curipod interaktív és strukturált óra tervezés révén valósítja meg a projektalapú tanulást.
via Curipod

A Curipod interaktív és strukturált óravázlatok segítségével valósítja meg a projektalapú tanulást. A tanárok olyan kutatásalapú projekteket tervezhetnek, amelyek különböző tantárgyakban vonják be a diákokat. A testreszabható projektütemények, az együttműködési eszközök és a mérföldkövek nyomon követése biztosítja a tanulás folyamatos előrehaladását, miközben a diákok is aktívan részt vesznek benne.

Azok számára, akik magával ragadó, diákközpontú órákat szeretnének tartani, a Curipod értékes eszköz a tanári eszköztárban.

A Curipod legjobb funkciói

  • Fejlesszen projektalapú egységterveket integrált interdiszciplináris kapcsolatokkal
  • Tervezzen gyakorlati tevékenységeket, amelyek elősegítik a problémamegoldást és a kritikus gondolkodást.
  • Kezelje az osztálytermi anyagokat és erőforrásokat a szervezett végrehajtás érdekében
  • Támogassa a csoportmunkát a csapatmunka és a felelősségvállalás együttműködési funkcióival.

A Curipod korlátai

  • A hagyományos órákhoz képest komplex projektekhez szükséges további források
  • Korlátozott alkalmazkodóképesség a nem projektalapú oktatáshoz
  • Tárolási kapacitás korlátai nagy multimédiás fájlok kezelése esetén
  • Komplex jogosultsági beállítások együttműködési projektekhez

Curipod árak

  • Ingyenes
  • Iskola és körzet: Egyedi árazás

Curipod értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

6. LessonPlans. ai (A legjobb a szabványoknak megfelelő tanterv kidolgozásához és az értékelés integrálásához)

A LessonPlans.ai egy kiváló egyetemi menedzsment szoftver, amely biztosítja a tanterv összehangolását és különböző módszereket kínál a hallgatók előrehaladásának nyomon követéséhez.
via LessonPlans.ai

A LessonPlans.ai egy lépéssel tovább megy az alapvető egyetemi menedzsment szoftvereknél, mivel biztosítja, hogy minden összhangban legyen a tantervvel, és különböző módszereket kínál a hallgatók előrehaladásának nyomon követésére.

A tanárok az AI-alapú beállítások segítségével személyre szabhatják az órákat a diákok különböző igényeinek megfelelően, a differenciált tartalom pedig biztosítja, hogy minden tanuló hozzáférjen az anyaghoz. Az automatizált tempóajánlásoknak és a több évfolyamot átfogó integrációnak köszönhetően a hosszú távú tervezés is könnyebbé válik.

A LessonPlans.ai legjobb funkciói

  • Igazítsa az órákat az állami és nemzeti oktatási szabványokhoz
  • Integrálja az értékeléseket az óravázlatokba a haladás nyomon követése érdekében
  • Készítsen strukturált tantervi térképeket a szekvenciális tanuláshoz
  • A tanórákat dinamikusan igazítsa a diákok igényeihez és teljesítményéhez
  • Valós idejű visszajelzések az oktatási stratégiák javításához

A LessonPlans.ai korlátai

  • Több tantárgyi szabvány kezelése unalmas feladat lehet
  • Az offline hozzáférés prémium előfizetésekre korlátozódik.
  • A csapatmunkához rendelkezésre álló együttműködési eszközök korlátozottak

LessonPlans. ai árak

  • Pro: 49 USD/év
  • Non-profit szervezetek: Egyedi árak

LessonPlans. ai értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🤝 Barátos emlékeztető: Túl sok óravázlat egyszerre történő elkészítése kiégéshez vezethet, különösen azoknál a tanároknál, akik több osztályt vagy tantárgyat tanítanak. Az oktatók számára elengedhetetlen, hogy óráik tervezésekor a mennyiség helyett a minőségre koncentráljanak.

7. ChatGPT (A legjobb rugalmas tananyag-készítéshez és kreatív tanítási módszerekhez)

ChatGPT: Generatív AI-eszközök dinamikus órákhoz
via ChatGPT

A ChatGPT segítségével az oktatók könnyedén készíthetnek érdekes és változatos tananyagokat különböző tantárgyakhoz. A tanárok valós időben testreszabhatják a tartalmat, így gyorsan elkészíthetik a tananyagot, a vitaindító kérdéseket és az interaktív gyakorlatokat, hogy azok illeszkedjenek a tanítási stílusukhoz.

A platform kreatív tevékenységeket is generál, amelyek vonzóbbá teszik az órákat, miközben figyelembe veszik a különböző tanulási képességeket. Azonnali magyarázatokat ad, különböző módszereket kínál a fogalmak bemutatására és biztosítja, hogy a diákok megértsék azokat.

A ChatGPT legjobb funkciói

  • Személyre szabott órai tartalmak létrehozása, beleértve magyarázatokat és elbeszéléseket
  • Készítsen olyan vitaindító kérdéseket, amelyek ösztönzik a kritikus gondolkodást
  • Alkalmazza az órai anyagokat a különböző készségszintekhez és tanulási stílusokhoz
  • Kreatív elkötelezettségi stratégiák kidolgozása a diákok részvételének fokozása érdekében
  • Módosítsa a tartalmat valós időben a személyre szabott tanítási módszerek érdekében.

A ChatGPT korlátai

  • Nincs közvetlen összhang a tantervi követelményekkel
  • Korlátozott, előre strukturált óra tervezési funkciók
  • Nincs beépített eszköz a tanulók előrehaladásának nyomon követésére
  • Nincs elegendő tárhely az órai anyagok rendszerezéséhez

ChatGPT árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 20 USD/hó
  • Pro: 200 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (665+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (95 értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb AI naptár- és tervezőalkalmazások

8. Quizizz (a legjobb interaktív értékelések készítéséhez és játékos tanulási élményekhez)

A Quizizz interaktív kvízekkel és játékos tanulási elemekkel teszi az értékeléseket vonzóbbá.
via Quizizz

A Quizizz interaktív kvízekkel és játékos tanulási elemekkel teszi az értékeléseket vonzóbbá. Izgalmas kérdésformátumok integrálásával és valós idejű visszajelzésekkel szórakoztató változatosságot kínál a hagyományos tesztkészítő eszközökhöz képest.

A tanárok a diákok teljesítménye alapján adaptív értékeléseket készíthetnek, így biztosítva, hogy minden diák személyre szabott élményben részesüljön. A Quizizz beépített kérdésbankkal és AI által generált kvízmodifikációkkal is rendelkezik, ami megkönnyíti a tartalom létrehozását.

A Quizizz legjobb funkciói

  • Készítsen játékos kvízeket versenyszerű interaktív funkciókkal
  • Készítsen valós idejű értékeléseket adaptív nehézségi szint-beállításokkal
  • Kövesse nyomon a diákok fejlődését részletes teljesítményelemzések segítségével
  • Hozzáférés egy nagy kérdésbankhoz, AI-alapú módosításokkal
  • Interaktív tanulási módokat kínáljon a diákok fokozottabb részvétele érdekében

A Quizizz korlátai

  • Nincs átfogó óra tervezési funkciója
  • A már meglévő kvízek alapvető változtatásokon túl történő módosításának korlátozott lehetősége

Quizizz árak

  • Alapszintű: Ingyenes
  • Iskola: Egyedi árazás
  • Kerület: Egyedi árazás

Quizizz értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (több mint 250 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (540+ értékelés)

🔍 Tudta? Az óravázlat általában egy tanórára vonatkozik, de a tanegység-tervek hosszabb távú útitervek, amelyek több órát vagy hetet ölelnek fel. A tanegység-tervek segítenek a tanároknak a témák és témakörök időbeli szervezésében, megkönnyítve az órák összekapcsolását és a korábbi ismeretekre építkezést.

9. Planboard (A legjobb átfogó óraszervezéshez és standard nyomon követéshez)

A Planboard segít a tanároknak a szervezettségben és a tantervi követelmények könnyű teljesítésében.
via Planboard

A Planboard segít a tanároknak a szervezettségben és a tantervi követelmények könnyű teljesítésében. Intelligens javaslatokat kínál az órák megszervezéséhez, ütemezéséhez és az erőforrások kezeléséhez, hogy a tanárok hatékonyan tervezhessenek és a terv szerint haladjanak.

Emellett egyszerűvé teszi az együttműködést, lehetővé téve a tanárok számára, hogy könnyedén megosszák és módosítsák az anyagokat. A dinamikus ütemezés biztosítja a tanórák zökkenőmentes lebonyolítását, az erőforrások nyomon követése pedig minden tantárgyat átfogóan szervezetté tesz, így a tanárok időt és energiát takaríthatnak meg.

A Planboard legjobb funkciói

  • Szervezze meg óráinak tervét AI-alapú tartalomszerkezettel
  • Kövesse nyomon a tantervi követelményeket, hogy biztosítsa azok átfogó lefedettségét.
  • Használjon vizuális térképező eszközöket a strukturált előrehaladás nyomon követéséhez
  • Hozzáférés automatizált óraütemtervhez és módosítási javaslatokhoz
  • Dolgozzon együtt a tanórák kidolgozásában a megosztott csapatfunkciók segítségével

A Planboard korlátai

  • Más eszközökhöz képest korlátozott AI-vezérelt tartalomgenerálás
  • Kezdeti tanulási görbe a digitális tervezéssel nem ismerős felhasználók számára
  • Alapvető értékelő eszközök összehasonlítása a speciális értékelő platformokkal
  • A külső tanulásirányítási rendszerekkel való integráció korlátozott.

Planboard árak

  • Ingyenes
  • Alap: 200 USD/hó (10 felhasználó számára)
  • Pro: 500 USD/hó (30 felhasználó számára)
  • Vállalati: Egyedi árazás

Planboard értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,8/5 (22+ értékelés)

🧠 Érdekesség: 1997-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete szeptember 8-át a Nemzetközi Írásbeliség Napjává nyilvánította, hogy hangsúlyozza az oktatás és az írásbeliség fontosságát a globális fejlődésben.

10. Education Copilot (A legjobb AI-alapú tanári asszisztens és erőforrás-létrehozás)

Az Education Copilot virtuális tanári asszisztensként működik, segítve a tanárokat az órai segédanyagok és oktatási stratégiák gyors kidolgozásában.
via Education Copilot

Az Education Copilot virtuális tanári asszisztensként működik, segítve a tanárokat az órai segédanyagok és oktatási stratégiák gyors elkészítésében. Valós időben igazítja a tartalmat az osztálytermi igények változásaihoz, így rugalmas és időtakarékos AI-eszközzé válik a diákok számára.

A tanárok szükség szerint készíthetnek munkalapokat, értékeléseket és óraelemeket, míg a platform a különböző tanulási stílusokhoz igazítja az oktatást. Emellett célzott támogatást nyújt a diákoknak a kihívások leküzdéséhez, miközben fenntartja az óra folytonosságát.

Az Education Copilot legjobb funkciói

  • Készítsen az osztálytermi igényekhez igazított oktatási stratégiákat
  • Készítsen munkalapokat, kvízeket és kiegészítő anyagokat pillanatok alatt
  • Módosítsa az óravázlatokat dinamikusan a diákok visszajelzései alapján
  • A magyarázatokat a különböző tanulási stílusokhoz igazítsa
  • Célzott beavatkozási eszközök biztosítása a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára

Az Education Copilot korlátai

  • A finomhangoláshoz kézi beállítások szükségesek.
  • A platform nem működik jól 20 oldalnál hosszabb vagy 15 000 szónál többet tartalmazó dokumentumokkal.

Az Education Copilot árai

  • Tanároknak: 9 USD/hó
  • Iskolák és körzetek számára: Egyedi árak

Education Copilot értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Világgazdasági Fórum Education 4.0 című jelentése szerint az AI átalakítja az oktatást azáltal, hogy támogatja a tanárokat a feladatok automatizálásával, így több idő jut a diákok bevonására. Finomítja az értékeléseket, valós idejű betekintést nyújtva a tanítási stratégiák fejlesztéséhez.

11. Learnt. ai (A legjobb személyre szabott tanulási útvonalak létrehozásához és a tanulók előrehaladásának nyomon követéséhez)

Learnt.ai: Ingyenes AI-alapú eszköz
via Learnt.ai

A Learnt. ai személyre szabja az órátervezést, minden egyes tanuló teljesítményéhez igazodó tanulási útvonalakat hozva létre. Automatizált értékeléseket kínál, amelyek nyomon követik a tanulók fejlődését az idő múlásával, és célzott beavatkozásokat biztosítanak.

A platform prediktív elemző rendszere segít a tanároknak előre látni a tanulási nehézségeket, lehetővé téve a finomítottabb oktatási stratégiák alkalmazását. A magas színvonalú óravázlatok és a részletes haladási jelentések kombinálásával a Learnt. ai biztosítja a személyre szabott tanulás és a csoportszintű célok elérését.

A Learnt.ai legjobb funkciói

  • Hozzon létre a tanulók teljesítményéhez igazított, személyre szabott tanulási útvonalakat
  • Kövesse nyomon a diákok fejlődését valós idejű elemzések és adaptív értékelések segítségével.
  • A készséghiányok azonosítása és célzott beavatkozási stratégiák ajánlása
  • A tanulási előrehaladás alapján dinamikusan módosítsa a tartalom komplexitását
  • Automatizált betekintést nyújt az óravázlatok és a tanítási módszerek finomításához.

A Learnt. ai korlátai

  • A diákok teljesítményének nyomon követésére vonatkozó komplex adatvédelmi követelmények
  • Nehézségek a komplex kontextusok megértésében, ami potenciális félreértelmezésekhez vagy pontatlanságokhoz vezethet a tartalom generálásában.

Learnt. ai árak

  • Ingyenes
  • Kezdő csomag: 6 USD/hó
  • Alapvető szolgáltatások: 9 USD/hó
  • Professzionális: 39 USD/hó

Learnt. ai értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Amerika első állami iskolája a Boston Latin School volt, amelyet 1635-ben alapítottak. Ma is az egyik legrangosabb iskola az Egyesült Államokban.

Óratervezés, magasabb szintre emelve a ClickUp segítségével

Az óra tervezése elengedhetetlen, de időigényes feladat, amely kreativitás, strukturáltság és alkalmazkodóképesség egyensúlyát igényli. Az AI-alapú eszközök segítenek az oktatóknak javítani az órák minőségét és értékes időt megtakarítani – mindezt anélkül, hogy csorbítanák az elkötelezettséget vagy a személyre szabottságot.

A számos rendelkezésre álló megoldás közül a ClickUp átfogó óravázlat-készítési megközelítést kínál. A ClickUp nem csupán egy feladatkezelő, hanem mesterséges intelligenciával támogatott óravázlat-készítést, zökkenőmentes együttműködést és strukturált szervezést integrál egyetlen, hatékony munkaterületbe.

Az oktatók egy helyen azonnal elkészíthetik az óravázlatokat, feladatokra bontva azokat, és kezelhetik az órarendjüket.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

