A 11 legjobb AI eszköz az órátervezéshez 2025-ben

Az óravázlatok elkészítése gyakran olyan, mint egy verseny az idővel – kreativitás, egyértelműség és praktikusság egyensúlyba hozása korlátozott időn belül.
Elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan lehet ezt a folyamatot egyszerűsíteni a minőség romlása nélkül.
Szerencsére az óra tervezéshez használt AI-eszközök olyan megoldásokat kínálnak, amelyek hatékonyabbá és vonzóbbá teszik a tervezést.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 11 legjobb eszközt, amelyek segítségével az oktatók időt takaríthatnak meg, szervezettek maradhatnak, és értelmes tanulási élményt nyújthatnak, miközben javítják az osztálytermi menedzsmentet. 🧑🏫
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Mit kell keresni az óravázlatok elkészítéséhez használt AI-eszközökben?
A megfelelő AI eszköz megtalálása megváltoztathatja az órátervezéshez való hozzáállását. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:
- Könnyű használat: Felhasználóbarát felület, amely nem igényel órákon át tartó képzést vagy technikai szakértelmet.
- Testreszabási lehetőségek: Különböző tanulói igényekhez igazított, részletes óravázlat készítése
- Tartalomkönyvtár: Beépített hozzáférés sablonokhoz, óraötletekhez vagy kész tevékenységekhez, hogy időt takarítson meg és ösztönözze a kreativitást.
- Együttműködési funkciók: Lehetőségek az óravázlatok megosztására és közös kidolgozására a kollégákkal, elősegítve a csapatmunkát és az ötletek megosztását.
🔍 Tudta? Az oktatási piac globális mesterséges intelligenciája 2025 és 2030 között várhatóan 31,2%-os CAGR-ral fog növekedni, amit az oktatást személyre szabó adaptív tanulási platformok iránti növekvő kereslet ösztönöz.
A 11 legjobb AI eszköz az órátervezéshez
A tökéletes mesterséges intelligenciával támogatott óravázlat-készítő eszköz ( ) megtalálása nehéz feladatnak tűnhet, mivel rengeteg lehetőség közül lehet választani.
Összegyűjtöttük a 10 legjobb eszközt, amelyekkel időt takaríthat meg, szervezett maradhat, és vonzó órákat készíthet, amelyek segítenek a diákoknak a jobb tanulásban. Kezdjük is! 👇
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez, feladatkezeléshez és együttműködéshez)
A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy átfogó platform, amely mesterséges intelligenciával működő eszközöket, feladatkezelési funkciókat és együttműködési lehetőségeket ötvöz, hogy egyszerűbbé tegye az órátervezést. A ClickUp oktatási szoftver minden szükséges eszközt biztosít az oktatók számára az órák tervezéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához egy zökkenőmentes munkaterületen.
ClickUp Brain
Az egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő óra tervező eszköz, amely közvetlenül a ClickUp munkaterületébe van integrálva.
Felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt az órátervezéshez, leegyszerűsíti a komplex folyamatokat, és személyre szabott javaslatokat kínál a különböző tanítási stílusokhoz és tanulási célokhoz.
ClickUp Docs
Például a ClickUp Docs alkalmazásban megkérheti a Brain-t, hogy készítsen egy adott tantárgyhoz vagy évfolyamhoz igazított óravázlatot. Ha középiskolai történelmet tanít, akkor megkérheti, hogy készítsen egy heti óravázlatot, amely olyan témákat fed le, mint a polgárháború, az újjáépítés és a legfontosabb történelmi személyiségek.
A ClickUp Brain strukturálja a tartalmat, javaslatokat tesz az osztálytevékenységekre, és kulcsfontosságú vitakérdéseket is tartalmaz. Az oktatók ezután közvetlenül a Docs-ban finomíthatják a részleteket, együttműködhetnek kollégáikkal a ClickUp Assign Comments segítségével, és könnyedén megoszthatják a végleges verziót.
ClickUp feladatok
Az AI eszköz ezeket a terveket megvalósítható ClickUp feladatokká alakítja. Miután az óravázlat elkészült, megkérheti a Brain-t, hogy hozzon létre feladatokat minden tevékenységhez vagy felelősséghez.
Például egy történelem óravázlatot fel lehet bontani olyan feladatokra, mint „PowerPoint-prezentáció készítése a polgárháborúról”, „Idővonalas feladatlapok kinyomtatása” és „Vita pontok előkészítése a rekonstrukcióról”. Ezeket a feladatokat aztán egyéneknek lehet kiosztani, prioritásba rendezni és nyomon követni a ClickUp munkaterületén, így minden szervezetten marad.
Egy másik felbecsülhetetlen értékű funkció a ClickUp óra tervezési sablonjai, amelyek időt takarítanak meg és strukturált keretrendszert biztosítanak az óra tervezéséhez.
A ClickUp College óravázlat-sablon segítségével egy helyen vázolhatja fel a célokat, a tanulási eredményeket és a tanítási stratégiákat. Ezenkívül magában foglalja az ADDIE modellt, amely végigvezeti Önt az egyes fázisokon: tervezés, fejlesztés és értékelés.
Ami megkülönbözteti a többitől, az az a képessége, hogy összekapcsolja az óravázlatokat a feladatokkal és az értékelésekkel, így minden összhangban marad.
Emellett összes forrását – olvasmányokat, multimédiás anyagokat és egyéb anyagokat – egy helyen gyűjtheti össze, így időt és energiát takaríthat meg az egyes órák előkészítése során.
Szélesebb körű oktatási igények esetén a ClickUp Student Education Template lehetővé teszi az oktatók számára, hogy kezeljék a feladatokat és nyomon kövessék az egyes diákok előrehaladását.
Ugyanakkor a ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablonja segít megszervezni az osztálytermi rutinokat, például a szerepkörök kiosztását vagy a viselkedési célok nyomon követését.
A ClickUp legjobb funkciói
- Valós idejű együttműködés: szerkessze és frissítse az óravázlatokat a csapatával együtt a Docs alkalmazásban, így mindenki naprakész és a tervnek megfelelően haladhat.
- Állítsa be az órái előkészítéséhez szükséges időkövetést: Kövesse nyomon az órái tervezéséhez és módosításához szükséges időt, hogy jobban tudja kezelni a tervezési ütemtervét és hatékonyságát.
- Referenciaanyagok csatolása: Csatoljon cikkeket, videókat vagy linkeket közvetlenül az órai feladatokhoz, így minden, ami az órához szükséges, egy helyen lesz tárolva.
A ClickUp korlátai
- A platform offline hozzáférése korlátozott, ami megnehezíti a tervezést internetkapcsolat nélkül.
- A ClickUp fejlett funkciói feleslegesek lehetnek azoknak a tanároknak, akiknek csak alapvető óravázlat-készítő eszközökre van szükségük.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Magic School AI (A legjobb személyre szabott tanterv kidolgozásához és a szabványokhoz való igazodáshoz)
A Magic School AI megkönnyíti a tanárok számára az óráik tervezését, és biztosítja az oktatási szabványoknak való megfelelést. Ezenkívül megkönnyíti a tanterv kidolgozását, biztosítva, hogy az órák megfeleljenek az állami és nemzeti irányelveknek.
A platform különböző tanulási szintekhez is készít anyagokat, így minden diák megkapja a számára szükséges támogatást. A beépített teljesítményelemzésnek köszönhetően a tanárok személyre szabott ajánlásokat kapnak, amelyek segítenek a diákoknak a fejlődésben.
A Magic School AI legjobb funkciói
- A tanórákat igazítsa az oktatási szabványokhoz a strukturált fejlődés érdekében
- Készítsen óraváltozatokat a különböző tanulási képességek támogatásához
- Készítsen értékeléseket rubrikákkal, hogy nyomon követhesse a diákok ismereteit.
- Elemezze a teljesítményadatokat, és javasoljon célzott beavatkozásokat
A Magic School AI korlátai
- A ingyenes verzióban korlátozott testreszabási lehetőségek
- A tantervtervezés kezdeti beállítása bonyolult
Magic School AI árak
- Ingyenes
- Plusz: 99,96 USD/év
- Vállalati: Egyedi árazás
Magic School AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az 5 E – Engage (bevonás), Explore (felfedezés), Explain (magyarázat), Elaborate (kidolgozás) és Evaluate (értékelés) – egy népszerű oktatási modell, amelyet az órátervezés során alkalmaznak. Ösztönzi az aktív tanulást és biztosítja, hogy az óra minden fázisa az előzőre épüljön, elősegítve a mélyebb megértést.
3. Eduaide. AI (A legjobb valós idejű óraalkalmazkodáshoz és a diákok reakcióinak elemzéséhez)
Eduaide. Az AI dinamikusabbá teszi az órátervezést azáltal, hogy a tartalmat a diákok valós idejű részvétele alapján módosítja.
Ahelyett, hogy merev tervet követne, nyomon követi a részvételt, és szükség szerint alakítja az órákat a személyre szabott tanulási élmény érdekében. Feldolgozza az írásbeli és szóbeli válaszokat, hogy azonosítsa a megértési hiányosságokat, és egyértelműbb magyarázatokat javasoljon. A beépített ütemterv-útmutató biztosítja, hogy az órák a terv szerint haladjanak, és a fogalmak hatékonyan kerüljenek átadásra anélkül, hogy a diákokat túlterhelnék.
Eduaide. Az AI legjobb funkciói
- Az óravázlatok az elkötelezettség szintje alapján azonnal módosíthatók.
- Feldolgozza a diákok válaszait, és javasoljon pontosító stratégiákat
- Felismerje a potenciális tanulási nehézségeket, mielőtt azok felmerülnének
- Automatikusan módosítsa az óra ütemét a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében
Eduaide. Az AI korlátai
- A felhasználók adatvédelmi aggályokat vetettek fel a diákok adatainak kezelésével kapcsolatban.
- Bár az eszköz az osztálytermi adatok alapján igazítja az órákat, előfordulhat, hogy nem veszi teljes mértékben figyelembe az egyéni tanulási stílusokat vagy a diákok egyedi igényeit.
Eduaide. AI árak
- Ingyenes
- Pro: 5,99 USD/hó
- Iskolák és körzetek: Egyedi árak
Eduaide. AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Auto Classmate (a legjobb automatizált óralekciók készítéséhez és a tartalom differenciálásához)
Az Auto Classmate segít az oktatóknak strukturált óravázlatok készítésében azáltal, hogy az igényeikhez igazodó célokat, tevékenységeket és értékeléseket generál. A különböző képességszintekhez igazítja az anyagokat, biztosítva, hogy minden tanuló bekapcsolódhasson a tartalomba.
A beépített differenciálási rendszer az órákon a tananyag komplexitását igazítja, lehetővé téve a tanároknak, hogy a diákok aktuális tudásszintjéhez igazodjanak. A testreszabható munkalapok, kvízek és interaktív feladatok további támogatást nyújtanak, így kiválóan kiegészítik a hagyományos tanítási módszereket.
Az Auto Classmate legjobb funkciói
- Készítsen teljes óravázlatokat, beleértve a célokat és a tevékenységeket
- Készítsen differenciált anyagokat, amelyek különböző készségszintekhez igazodnak
- Készítsen kvízeket és feladatokat a beépített segédeszközökkel
- Többféle formátumban biztosítson tanulási forrásokat, beleértve a vizuális és auditív eszközöket is.
- Javasoljon interdiszciplináris kapcsolatokat a tantárgyak integrációjának javítása érdekében.
Az Auto Classmate korlátai
- Az ingyenes verzió nem rendelkezik teljes testreszabási lehetőségekkel.
- A nagy méretű tartalmak feldolgozása jelentős rendszererőforrásokat igényel.
Auto Classmate árak
- Egyéni oktató: 10 USD/hó
- Iskola vagy körzet: Egyedi árazás
Auto Classmate értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: A marokkói Fezben található Al Quaraouiyine Egyetem a világ legrégebbi, folyamatosan működő oktatási intézményének számít. 859-ben alapították, és ma is működik.
5. Curipod (A legjobb projektalapú tanuláshoz és interaktív óra tervezéshez)
A Curipod interaktív és strukturált óravázlatok segítségével valósítja meg a projektalapú tanulást. A tanárok olyan kutatásalapú projekteket tervezhetnek, amelyek különböző tantárgyakban vonják be a diákokat. A testreszabható projektütemények, az együttműködési eszközök és a mérföldkövek nyomon követése biztosítja a tanulás folyamatos előrehaladását, miközben a diákok is aktívan részt vesznek benne.
Azok számára, akik magával ragadó, diákközpontú órákat szeretnének tartani, a Curipod értékes eszköz a tanári eszköztárban.
A Curipod legjobb funkciói
- Fejlesszen projektalapú egységterveket integrált interdiszciplináris kapcsolatokkal
- Tervezzen gyakorlati tevékenységeket, amelyek elősegítik a problémamegoldást és a kritikus gondolkodást.
- Kezelje az osztálytermi anyagokat és erőforrásokat a szervezett végrehajtás érdekében
- Támogassa a csoportmunkát a csapatmunka és a felelősségvállalás együttműködési funkcióival.
A Curipod korlátai
- A hagyományos órákhoz képest komplex projektekhez szükséges további források
- Korlátozott alkalmazkodóképesség a nem projektalapú oktatáshoz
- Tárolási kapacitás korlátai nagy multimédiás fájlok kezelése esetén
- Komplex jogosultsági beállítások együttműködési projektekhez
Curipod árak
- Ingyenes
- Iskola és körzet: Egyedi árazás
Curipod értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. LessonPlans. ai (A legjobb a szabványoknak megfelelő tanterv kidolgozásához és az értékelés integrálásához)
A LessonPlans.ai egy lépéssel tovább megy az alapvető egyetemi menedzsment szoftvereknél, mivel biztosítja, hogy minden összhangban legyen a tantervvel, és különböző módszereket kínál a hallgatók előrehaladásának nyomon követésére.
A tanárok az AI-alapú beállítások segítségével személyre szabhatják az órákat a diákok különböző igényeinek megfelelően, a differenciált tartalom pedig biztosítja, hogy minden tanuló hozzáférjen az anyaghoz. Az automatizált tempóajánlásoknak és a több évfolyamot átfogó integrációnak köszönhetően a hosszú távú tervezés is könnyebbé válik.
A LessonPlans.ai legjobb funkciói
- Igazítsa az órákat az állami és nemzeti oktatási szabványokhoz
- Integrálja az értékeléseket az óravázlatokba a haladás nyomon követése érdekében
- Készítsen strukturált tantervi térképeket a szekvenciális tanuláshoz
- A tanórákat dinamikusan igazítsa a diákok igényeihez és teljesítményéhez
- Valós idejű visszajelzések az oktatási stratégiák javításához
A LessonPlans.ai korlátai
- Több tantárgyi szabvány kezelése unalmas feladat lehet
- Az offline hozzáférés prémium előfizetésekre korlátozódik.
- A csapatmunkához rendelkezésre álló együttműködési eszközök korlátozottak
LessonPlans. ai árak
- Pro: 49 USD/év
- Non-profit szervezetek: Egyedi árak
LessonPlans. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🤝 Barátos emlékeztető: Túl sok óravázlat egyszerre történő elkészítése kiégéshez vezethet, különösen azoknál a tanároknál, akik több osztályt vagy tantárgyat tanítanak. Az oktatók számára elengedhetetlen, hogy óráik tervezésekor a mennyiség helyett a minőségre koncentráljanak.
7. ChatGPT (A legjobb rugalmas tananyag-készítéshez és kreatív tanítási módszerekhez)
A ChatGPT segítségével az oktatók könnyedén készíthetnek érdekes és változatos tananyagokat különböző tantárgyakhoz. A tanárok valós időben testreszabhatják a tartalmat, így gyorsan elkészíthetik a tananyagot, a vitaindító kérdéseket és az interaktív gyakorlatokat, hogy azok illeszkedjenek a tanítási stílusukhoz.
A platform kreatív tevékenységeket is generál, amelyek vonzóbbá teszik az órákat, miközben figyelembe veszik a különböző tanulási képességeket. Azonnali magyarázatokat ad, különböző módszereket kínál a fogalmak bemutatására és biztosítja, hogy a diákok megértsék azokat.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Személyre szabott órai tartalmak létrehozása, beleértve magyarázatokat és elbeszéléseket
- Készítsen olyan vitaindító kérdéseket, amelyek ösztönzik a kritikus gondolkodást
- Alkalmazza az órai anyagokat a különböző készségszintekhez és tanulási stílusokhoz
- Kreatív elkötelezettségi stratégiák kidolgozása a diákok részvételének fokozása érdekében
- Módosítsa a tartalmat valós időben a személyre szabott tanítási módszerek érdekében.
A ChatGPT korlátai
- Nincs közvetlen összhang a tantervi követelményekkel
- Korlátozott, előre strukturált óra tervezési funkciók
- Nincs beépített eszköz a tanulók előrehaladásának nyomon követésére
- Nincs elegendő tárhely az órai anyagok rendszerezéséhez
ChatGPT árak
- Ingyenes
- Plusz: 20 USD/hó
- Pro: 200 USD/hó
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (665+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (95 értékelés)
8. Quizizz (a legjobb interaktív értékelések készítéséhez és játékos tanulási élményekhez)
A Quizizz interaktív kvízekkel és játékos tanulási elemekkel teszi az értékeléseket vonzóbbá. Izgalmas kérdésformátumok integrálásával és valós idejű visszajelzésekkel szórakoztató változatosságot kínál a hagyományos tesztkészítő eszközökhöz képest.
A tanárok a diákok teljesítménye alapján adaptív értékeléseket készíthetnek, így biztosítva, hogy minden diák személyre szabott élményben részesüljön. A Quizizz beépített kérdésbankkal és AI által generált kvízmodifikációkkal is rendelkezik, ami megkönnyíti a tartalom létrehozását.
A Quizizz legjobb funkciói
- Készítsen játékos kvízeket versenyszerű interaktív funkciókkal
- Készítsen valós idejű értékeléseket adaptív nehézségi szint-beállításokkal
- Kövesse nyomon a diákok fejlődését részletes teljesítményelemzések segítségével
- Hozzáférés egy nagy kérdésbankhoz, AI-alapú módosításokkal
- Interaktív tanulási módokat kínáljon a diákok fokozottabb részvétele érdekében
A Quizizz korlátai
- Nincs átfogó óra tervezési funkciója
- A már meglévő kvízek alapvető változtatásokon túl történő módosításának korlátozott lehetősége
Quizizz árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Iskola: Egyedi árazás
- Kerület: Egyedi árazás
Quizizz értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (540+ értékelés)
🔍 Tudta? Az óravázlat általában egy tanórára vonatkozik, de a tanegység-tervek hosszabb távú útitervek, amelyek több órát vagy hetet ölelnek fel. A tanegység-tervek segítenek a tanároknak a témák és témakörök időbeli szervezésében, megkönnyítve az órák összekapcsolását és a korábbi ismeretekre építkezést.
9. Planboard (A legjobb átfogó óraszervezéshez és standard nyomon követéshez)
A Planboard segít a tanároknak a szervezettségben és a tantervi követelmények könnyű teljesítésében. Intelligens javaslatokat kínál az órák megszervezéséhez, ütemezéséhez és az erőforrások kezeléséhez, hogy a tanárok hatékonyan tervezhessenek és a terv szerint haladjanak.
Emellett egyszerűvé teszi az együttműködést, lehetővé téve a tanárok számára, hogy könnyedén megosszák és módosítsák az anyagokat. A dinamikus ütemezés biztosítja a tanórák zökkenőmentes lebonyolítását, az erőforrások nyomon követése pedig minden tantárgyat átfogóan szervezetté tesz, így a tanárok időt és energiát takaríthatnak meg.
A Planboard legjobb funkciói
- Szervezze meg óráinak tervét AI-alapú tartalomszerkezettel
- Kövesse nyomon a tantervi követelményeket, hogy biztosítsa azok átfogó lefedettségét.
- Használjon vizuális térképező eszközöket a strukturált előrehaladás nyomon követéséhez
- Hozzáférés automatizált óraütemtervhez és módosítási javaslatokhoz
- Dolgozzon együtt a tanórák kidolgozásában a megosztott csapatfunkciók segítségével
A Planboard korlátai
- Más eszközökhöz képest korlátozott AI-vezérelt tartalomgenerálás
- Kezdeti tanulási görbe a digitális tervezéssel nem ismerős felhasználók számára
- Alapvető értékelő eszközök összehasonlítása a speciális értékelő platformokkal
- A külső tanulásirányítási rendszerekkel való integráció korlátozott.
Planboard árak
- Ingyenes
- Alap: 200 USD/hó (10 felhasználó számára)
- Pro: 500 USD/hó (30 felhasználó számára)
- Vállalati: Egyedi árazás
Planboard értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (22+ értékelés)
🧠 Érdekesség: 1997-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete szeptember 8-át a Nemzetközi Írásbeliség Napjává nyilvánította, hogy hangsúlyozza az oktatás és az írásbeliség fontosságát a globális fejlődésben.
10. Education Copilot (A legjobb AI-alapú tanári asszisztens és erőforrás-létrehozás)
Az Education Copilot virtuális tanári asszisztensként működik, segítve a tanárokat az órai segédanyagok és oktatási stratégiák gyors elkészítésében. Valós időben igazítja a tartalmat az osztálytermi igények változásaihoz, így rugalmas és időtakarékos AI-eszközzé válik a diákok számára.
A tanárok szükség szerint készíthetnek munkalapokat, értékeléseket és óraelemeket, míg a platform a különböző tanulási stílusokhoz igazítja az oktatást. Emellett célzott támogatást nyújt a diákoknak a kihívások leküzdéséhez, miközben fenntartja az óra folytonosságát.
Az Education Copilot legjobb funkciói
- Készítsen az osztálytermi igényekhez igazított oktatási stratégiákat
- Készítsen munkalapokat, kvízeket és kiegészítő anyagokat pillanatok alatt
- Módosítsa az óravázlatokat dinamikusan a diákok visszajelzései alapján
- A magyarázatokat a különböző tanulási stílusokhoz igazítsa
- Célzott beavatkozási eszközök biztosítása a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára
Az Education Copilot korlátai
- A finomhangoláshoz kézi beállítások szükségesek.
- A platform nem működik jól 20 oldalnál hosszabb vagy 15 000 szónál többet tartalmazó dokumentumokkal.
Az Education Copilot árai
- Tanároknak: 9 USD/hó
- Iskolák és körzetek számára: Egyedi árak
Education Copilot értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A Világgazdasági Fórum Education 4.0 című jelentése szerint az AI átalakítja az oktatást azáltal, hogy támogatja a tanárokat a feladatok automatizálásával, így több idő jut a diákok bevonására. Finomítja az értékeléseket, valós idejű betekintést nyújtva a tanítási stratégiák fejlesztéséhez.
11. Learnt. ai (A legjobb személyre szabott tanulási útvonalak létrehozásához és a tanulók előrehaladásának nyomon követéséhez)
A Learnt. ai személyre szabja az órátervezést, minden egyes tanuló teljesítményéhez igazodó tanulási útvonalakat hozva létre. Automatizált értékeléseket kínál, amelyek nyomon követik a tanulók fejlődését az idő múlásával, és célzott beavatkozásokat biztosítanak.
A platform prediktív elemző rendszere segít a tanároknak előre látni a tanulási nehézségeket, lehetővé téve a finomítottabb oktatási stratégiák alkalmazását. A magas színvonalú óravázlatok és a részletes haladási jelentések kombinálásával a Learnt. ai biztosítja a személyre szabott tanulás és a csoportszintű célok elérését.
A Learnt.ai legjobb funkciói
- Hozzon létre a tanulók teljesítményéhez igazított, személyre szabott tanulási útvonalakat
- Kövesse nyomon a diákok fejlődését valós idejű elemzések és adaptív értékelések segítségével.
- A készséghiányok azonosítása és célzott beavatkozási stratégiák ajánlása
- A tanulási előrehaladás alapján dinamikusan módosítsa a tartalom komplexitását
- Automatizált betekintést nyújt az óravázlatok és a tanítási módszerek finomításához.
A Learnt. ai korlátai
- A diákok teljesítményének nyomon követésére vonatkozó komplex adatvédelmi követelmények
- Nehézségek a komplex kontextusok megértésében, ami potenciális félreértelmezésekhez vagy pontatlanságokhoz vezethet a tartalom generálásában.
Learnt. ai árak
- Ingyenes
- Kezdő csomag: 6 USD/hó
- Alapvető szolgáltatások: 9 USD/hó
- Professzionális: 39 USD/hó
Learnt. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: Amerika első állami iskolája a Boston Latin School volt, amelyet 1635-ben alapítottak. Ma is az egyik legrangosabb iskola az Egyesült Államokban.
Óratervezés, magasabb szintre emelve a ClickUp segítségével
Az óra tervezése elengedhetetlen, de időigényes feladat, amely kreativitás, strukturáltság és alkalmazkodóképesség egyensúlyát igényli. Az AI-alapú eszközök segítenek az oktatóknak javítani az órák minőségét és értékes időt megtakarítani – mindezt anélkül, hogy csorbítanák az elkötelezettséget vagy a személyre szabottságot.
A számos rendelkezésre álló megoldás közül a ClickUp átfogó óravázlat-készítési megközelítést kínál. A ClickUp nem csupán egy feladatkezelő, hanem mesterséges intelligenciával támogatott óravázlat-készítést, zökkenőmentes együttműködést és strukturált szervezést integrál egyetlen, hatékony munkaterületbe.
Az oktatók egy helyen azonnal elkészíthetik az óravázlatokat, feladatokra bontva azokat, és kezelhetik az órarendjüket.
