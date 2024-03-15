Sunsama áttekintés: Mit kell tudni erről a termelékenységi alkalmazásról?

A projektmenedzsment alkalmazások, jegyzetfüzetek, e-mailek és post-it cetlik között való feladatok közötti lavírozás gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet – a határidők elcsúsznak, a teljesítmény romlik, és a munka-magánélet egyensúlya is megsínyli a következményeket.

Ahogy a folyamatosan növekvő teendőlista nyomása fokozódik, úgy növekszik a bűntudat, a stressz és a szorongás is a befejezetlen feladatok miatt. Hirtelen az, ami egykor álmai munkája vagy vállalkozása volt, rémálommá válik. 💀

De mi lenne, ha megtehetné:

Összegyűjti szétszórt feladatait egy helyen, hogy áttekinthető képet kapjon a elvégzendő feladatokról?

A munkába állás előtt a nap tervezésére és a prioritások ütemezésére koncentrál?

Ne dolgozz tovább, ha elérted a napi kapacitásodat, ahelyett, hogy túlhajszolnád magad „elfoglalt munkával”?

A nap végén elégedett vagy azzal, amit elértél?

Ismerje meg a Sunsamát – egy feladatkezelő eszközt, amely ezeket a lehetőségeket valósággá teszi. De a kérdés az: vajon a funkciói beváltják-e az ígéreteket?

Pontosan erre fogunk válaszolni ebben a Sunsama-áttekintésben. Mélyrehatóan megvizsgáljuk a Sunsama egyedi funkcióit, korlátait, felhasználói értékeléseit és árait. Ha pedig a Sunsama nem a megfelelő eszköz az Ön számára, megosztunk egy olyan Sunsama-alternatívát, amely minden igényét kielégítheti. ✅

Mi az a Sunsama?

Egy évvel az első teljes munkaidős állásuk megkezdése után Ashutosh Priyadarshy és Travis Meyernek szükségük volt egy átgondolt és célzott módszerre a munkarendjük kezeléséhez. Négy évnyi sikertelen termékfejlesztés után 2018-ban a Sunsama-val sikerült nagyot szakítaniuk.

A Sunsama egy napi tervező alkalmazás elfoglalt szakemberek számára, akiknek meg kell tervezniük a heteiket és napjaikat, prioritásokat kell felállítaniuk a napi kapacitásuknak megfelelően, elmélyült munkát kell végezniük, és reflektálniuk kell az elért eredményeikre és a fejlesztendő területekre. 💪

Más eszközöktől eltérően a Sunsama ezeket a funkciókat egy zökkenőmentes munkafolyamatba integrálja, amely lelkesedést kelt a munkáért és segít egészséges munkaszokások kialakításában.

A Sunsama legfontosabb funkciói

Első ránézésre a Sunsama minimalista felülete nem árul el sokat. Szóval, milyen funkciók vannak a háttérben, amelyek miatt ez a digitális tervezőalkalmazás a rajongók kedvence? Nézzük meg közelebbről!

1. Határozzon meg előre heti célokat

Kezdje el használni a Sunsamát heti célok kitűzésével. Ezt több hétre előre is megteheti. A Sunsama minden hétfőn felszólítja, hogy tervezze meg a következő hetet, de ezt bármelyik napra átállíthatja, amelyik Önnek a legjobban megfelel.

Ha még nem tervezte meg a hetét, akkor most itt az ideje, hogy meghatározza a céljait. Ha már feljegyezte néhány célját, akkor használja ki ezt az időt, hogy áttekintse őket, és megbizonyosodjon arról, hogy jó úton halad a következő hétre nézve.

2. Tervezze meg a napi feladatait

via Sunsama

Miután meghatároztad a heti céljaidat, vázold fel a napra elvégzendő feladatokat. A legfontosabb feladatokat összekapcsolhatod a heti céljaiddal. Ez segít a feladatok hatékony ütemezésében és prioritásainak meghatározásában, hogy elérhesd a kitűzött célokat. 🎯

Miután minden tervét lefektette, azonnal munkához láthat, pontosan tudva, mire kell összpontosítania, hogy napja és hete sikeres legyen.

3. Központosítsa a feladatokat több munkacsatornán

A Sunsama megkönnyíti a napi tervezést, mivel lehetővé teszi, hogy összekapcsolja kedvenc munkaalkalmazásait. Ide tartozik a Google Naptár, a Gmail, az Outlook Naptár, a ClickUp, a Notion, az Asana, a GitHub, a Todoist és a Slack.

A feladatok manuális hozzáadása mellett ezekből az alkalmazásokból a feladatokat áthúzhatja a Sunsama-ba. Ez jobb áttekintést ad a elvégzendő feladatokról, és biztosítja, hogy egyetlen fontos feladat se maradjon ki. 🕵️‍♂️

Amikor egy feladatot befejezettként jelöl, az összes kapcsolódó eszköz frissül. Így a feladatlistája mindig naprakész marad a Sunsama-ban vagy bármely más alkalmazásban, amelyet használ.

4. A napi feladatok ütemezése és fontossági sorrendbe állítása

via Sunsama

A teendőlista elkészítése után a napi tervezési munkafolyamatot a feladatok ütemezésével zárhatja le. Hogyan? Egyszerűen jelölje be őket a naptárában.

Más tervezőalkalmazásokkal ellentétben a Sunsama lehetővé teszi, hogy a prioritások ütemezésére koncentráljon. Az összes feladat becsült ideje nem haladhatja meg a napi kapacitását (mondjuk 6 óra). Ha túllépi ezt a határt, a Sunsama figyelmezteti Önt. 🚨

Ez arra készteti Önt, hogy újragondolja feladatait, kiválassza a nap prioritásait, és az összes többi feladatot későbbi időpontra halassza.

5. Feladatok kezelése és a haladás nyomon követése

Forrás: Sunsama

Amikor feladatot hozol létre a Sunsama-ban, a következőket teheted:

Kezdési és befejezési dátum megadása

Bontsa fel alfeladatokra

Jegyzetek és megjegyzések hozzáadása

Csatoljon fájlokat a megjegyzéseihez

Állítsa be napi, heti vagy havi ismétlésre

Feladatai a Napi Kanban nézetben vannak elrendezve, ahol minden oszlop a hét egy-egy napját jelenti. Az oszlopok tetején található haladási sáv kitöltődik, ahogy a feladatokat kipipálja.

Át is válthat a Naptár nézetre, hogy napra, három napra, hétköznapokra, az egész hétre vagy egy hónapra megjeleníthesse a menetrendjét. Ez segít gyorsan több napot és hetet egyszerre megtervezni. 🗓️

6. A feladatok csatornák és kontextusok szerinti kategorizálása

A Sunsama minden feladata csatornákba csoportosítható, és több csatorna kontextusokba csoportosítható.

Például létrehozhat munkával, magánélettel vagy mellékállással kapcsolatos kategóriákat. A munkával kapcsolatos kontextusban pedig lehetnek olyan csatornák, mint marketingprojektek, érdekelt felek találkozói és vállalati értékelések.

Ez a beállítás csak akkor hasznos, ha a napi Kanban és Naptár nézetekben csak a kontextus- és csatornaspecifikus feladatokat szeretné megjeleníteni.

7. Tegye félre a nem tervezett és nem fontos feladatokat

via Sunsama

Van néhány feladat, amit még nem áll készen ütemezni? Ne aggódjon, a Sunsama lehetővé teszi, hogy azokat egy backlogban tárolja. Így a napi teendőlistája rendezett marad. 📋

És mi van azokkal a feladatokkal, amelyeket mindig a következő napra halaszt? Ha ez négy egymást követő napon történik, a Sunsama azt feltételezi, hogy azok nem fontosak, és archiválja őket. De ne aggódjon, az archivált feladatokat bármikor visszahelyezheti a napi listájára vagy a hátralévő feladatok közé.

Ha a négy napos időkeret nem ideális, akkor azt az igényeinek megfelelően módosíthatja, vagy letilthatja az automatikus archiválás funkciót, hogy minden feladat látható maradjon.

8. Konvertálja az e-maileket feladatokká anélkül, hogy elhagyná a beérkező levelek mappáját

Igen, jól olvastad. A Sunsama két egyedi e-mail címet biztosít: az egyiket az e-mailek feladatokként való hozzáadásához a napi teendőlistádhoz, a másikat pedig azok elhalasztásához.

Csak annyit kell tennie, hogy elmenti ezeket a címeket az e-mail alkalmazásába. Ezután, amikor egy e-mailt feladattá szeretne konvertálni, csak továbbítsa azt a megfelelő címre. Gyerekjáték! 🤩

9. Használja a Fókusz módot és az időzítőt a mély munkához

Ha minden feladatod előtted van, az nyomasztó lehet. A Sunsama Focus módja lehetővé teszi, hogy kizárd ezeket a zavaró tényezőket, és egyszerre csak egy feladatra koncentrálj.

Ez a mód beépített időzítővel rendelkezik, amely nyomon követi a munkameneteket és a közöttük lévő rövid szüneteket. Ha a Pomodoro technikát használja a munkavégzéshez, ez a funkció az új legjobb barátja lehet.

10. Végezzen napi és heti értékeléseket

A munkanap napi feladatait elvégezve aktiválhatja a napi leállási rituálét. Ez összefoglalja a napját – jó kiindulási pontot nyújtva az elért eredmények, a tanulságok és a holnapra tervezett fejlesztések átgondolásához. ✍️

A napi értékelések mellett heti összefoglaló jelentést is kap. Ez megmutatja, hol töltötted a legtöbb időt, és hogy elérted-e a heti céljaidat.

11. Testreszabhatja napi és heti rutinjait

A napi tervezés, a napi áttekintés, a heti tervezés és a heti áttekintés rutinjait manuálisan aktiválhatja. Alternatív megoldásként beállíthatja, hogy azok automatikusan aktiválódjanak az Önnek legmegfelelőbb napon és időpontban.

Egyéb testreszabási lehetőségek segítségével beépítheti a hétvégi munkát a felülvizsgálatokba, és integrálhatja a heti felülvizsgálati folyamatot a heti tervezésbe.

12. Hívja meg csapatát, hogy közösen dolgozzanak a feladatokon

Csapatát a Sunsama-ba e-mailben küldött meghívó link segítségével vonhatja be. Miután csatlakoztak, feladatok kioszthatók, határidők állíthatók be, valamint feladatjegyzetek (és megjegyzések) adhatók hozzá a pontosítások és frissítések megbeszéléséhez.

A Sunsama Slack integrációjának köszönhetően a csapat tagjai könnyedén megoszthatják napi és heti terveiket, valamint a befejezett feladatokkal kapcsolatos gondolataikat a megfelelő Slack csatornákon. Ezáltal mindenki naprakész marad, és javul a csapatmunka.

A Sunsama árai

A Sunsama egy egységes árazással rendelkezik, amely minden funkciót elérhetővé tesz. Választhat havi előfizetést vagy éves előfizetést, amely kedvezményt biztosít:

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Éves előfizetés: 192 USD/év

A Sunsama használatának előnyei

A legfontosabb funkciók mellett a Sunsama néhány további előnyt is kínál, amelyekkel javíthatja napi tervezési munkafolyamatait.

Zökkenőmentes bevezetési élmény

Első használatkor a Sunsama végigvezeti Önt a bejelentkezési folyamaton, hogy összekapcsolhassa munkaalkalmazásait és megtervezhesse a napját. Ha ezzel végzett, a munkaterületére kerül, ahol megkezdheti a napi feladatok elvégzését. 🛠️

Felhasználóbarát felület

A Sunsama minimalista és intuitív kialakítása megkönnyíti a navigációt, még a kezdők számára is. A munkaterület három panelre van felosztva: a harmadik féltől származó integrációkban nem ütemezett feladatok, a Kanban (vagy Naptár) nézetben ütemezett feladatok, valamint a csatornák és kontextusok listája. Ha pedig szeretsz sötét módban dolgozni, a Sunsama ezt is biztosítja.

Billentyűzet gyorsbillentyűk

A Sunsama használatához nem kell többször kattintani az egérrel, csak a billentyűparancsokat kell használni. Például nyomja meg a „P” gombot a napi tervezési munkafolyamat aktiválásához, az „A” gombot új feladat hozzáadásához, az „F” gombot a Fókusz módba lépéshez, és a „szóköz” gombot a feladat időzítőjének be- és kikapcsolásához. ⏰

Platformok közötti kompatibilitás

A Sunsama egy webalapú alkalmazás, amely Windows, Mac és Linux asztali alkalmazásokkal, valamint iOS és Android mobilalkalmazásokkal rendelkezik. Az asztali alkalmazás ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a webalkalmazás, ami kiváló, ha a böngésző zavaró tényezői nélkül szeretne dolgozni. Azonban, csakúgy, mint a webalkalmazás, internetkapcsolat nélkül nem használható.

Reagáló ügyfélszolgálat

A Sunsama jól dokumentált erőforrás-könyvtárral rendelkezik, amely megtanítja, hogyan navigáljon a munkaterületén és hogyan használja annak funkcióit. Ha bármilyen problémája adódik, e-mailben vagy az alkalmazáson belüli élő csevegésen keresztül kapcsolatba léphet a támogató csapattal. Sok felhasználó szerint a támogató csapat segítőkész és gyorsan reagál.

A Sunsama felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

Mint a legtöbb eszköz, a Sunsama sem mentes a hibáktól. Nézzük meg néhány hátrányát, hogy átfogó képet kapjon, és eldönthesse, hogy ez-e a megfelelő eszköz az Ön számára.

Nincs ingyenes csomag, és a fizetős csomagok drágák

A Sunsama nem kínál ingyenes csomagot, csak 14 napos ingyenes próbaidőt. Ez nagy hátrány lehet, ha korlátozott a költségvetése. És még ha fizetős csomagra szeretne váltani, az előfizetés drága – a költségek gyorsan meghaladhatják a vártat, ha csapata van. 💸

Korlátozott natív integrációk

Bár a Sunsama szilárdan integrálódik néhány népszerű munkaalkalmazással, még mindig korlátozott. Nem integrálódik az iCal, a Confluence és a Google Drive alkalmazásokkal. Nincs integráció a Zapierrel sem, és nincs hozzáférés az API-jához egyéni munkafolyamatok létrehozásához.

Nem képes komplex projektek támogatására

A Sunsama felülete és funkciói a napi tervezéshez vannak optimalizálva, hogy növeljék a személyes termelékenységet. Tehát, ha fejlett feladatkezelési és csapatmunkát támogató funkciókra van szüksége, akkor a Sunsama nem az Ön számára való – vannak olyan speciális projektmenedzsment eszközök, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek.

A mobilalkalmazásnak hiányoznak az alapvető funkciók

A webes és asztali alkalmazásokkal ellentétben a Sunsama mobilalkalmazása offline is működik. Azonban csak alapvető funkciókkal rendelkezik. Így bár kiválóan alkalmas feladatok hozzáadására és átrendezésére útközben, a napi és heti tervezési rutinokat nem tudja végigvinni.

Sunsama értékelések a Redditen

A Sunsama áttekintés lezárásaként felkerestük a Reddit oldalt, hogy megismerjük más Sunsama-felhasználók tapasztalatait. És megkaptuk a választ. 🍵

Sok felhasználó egyetért abban, hogy a Sunsama felülete, integrációi és napi tervezési munkafolyamatai a legjobbak.

Egy felhasználó így nyilatkozott: „A Sunsama integrációja az Asana, Trello, Jira, GitHub stb. alkalmazásokkal jelentősen megkönnyíti a használatát. Számomra azonban a legnagyobb különbséget a napi tervezés jelentette. A Sunsama egy speciális napi nézettel ösztönözte a napi tervezést, ami segített prioritásokat felállítani és beosztani a napi feladataimat. A fókusz mód szintén remek funkció volt, akárcsak a heti elemzések/áttekintések és a nyugtató felhasználói felület.”

Mások nem voltak elégedettek a Sunsama magas árával és a mobilalkalmazás korlátozott funkcionalitásával, amely nem teszi lehetővé az időblokkolást.

Íme, hogyan fogalmazott egy másik felhasználó a Sunsama-ról írt véleményében: „Én is rajongok a Sunsama-ért, csak az ára túl magas számomra. Én is nagyon sokat használok alkalmazásokat, mert szeretek időt szakítani magamnak útközben.”

Ha ingyenes csomaggal és robusztusabb feladatkezelési funkciókkal rendelkező Sunsama alternatívát keres, akkor a ClickUp lehet a tökéletes választás az Ön számára. Nézzük meg közelebbről a ClickUp néhány legfontosabb funkcióját.

1. Kezelje személyes és csapatprojektjeit gond nélkül

Könnyen és gyorsan beállíthatja a feladat kezdő és befejezési dátumát, vagy feltételes beállítások segítségével megismételheti a dátumokat, vagy új feladatot hozhat létre a befejezés után.

A ClickUp feladatkezelési funkciói megkönnyítik a tervezést és a végrehajtást. Kezdje el projektterveinek kidolgozását az alábbiak szerint:

Feladatok létrehozása a ClickUp-ban

A ClickUp AI segítségével a találkozók jegyzetéből feladatokká alakíthatja őket

Feladatok hozzáadása webalkalmazásokból a ClickUp Chrome-bővítményével

Több mint 15 egyéni mezővel rögzítheti a feladatok részletes adatait, például a felelősöket, a prioritásokat, a határidőket, a haladásjelzőket, a címkéket és a jelölőnégyzeteket. Beállíthat egyéni állapotokat is (például „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész”), hogy nyomon követhesse a feladatok áramlását a folyamatban.

Minden csapattag láthatja a hozzárendelt feladatok listáját a „Saját feladatok” oldalon. Ha pedig készen állnak a feladatokkal kapcsolatos frissítések megosztására vagy pontosítások kéréseire, ezt a feladat megjegyzései között tehetik meg. 🧑‍💻

2. Váltson naptár nézetre a feladatok időkeretbe rendezéséhez

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

A ClickUp több mint 10 feladatnézetet kínál, köztük listát, Kanban-t, Gantt-t és naptárat. Szeretné megtervezni a napját vagy a hetét? Csak ugorjon a Naptár nézetre, és csúsztassa a feladatait a naptárra.

Ha eseményeket sorakoztatott fel a Google Naptárban, csatlakoztassa azt a ClickUp-hoz, hogy mindent egy helyen tarthasson és elkerülje az ütközéseket.

Emlékszik a „Saját feladatok” oldalra?

Naptár nézet is rendelkezésre áll. Ez lehetővé teszi minden csapattag számára, hogy időben lefoglalja a neki kiosztott feladatokat. Olyan, mintha minden csapattag rendelkezne egy személyes tervezővel, amely független a csapat feladataitól – ez rendkívül hasznos a koncentráció javításához és a termelékenység növeléséhez.

3. Állítson fel célokat, és kövesse nyomon az előrehaladását vizuálisan

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

Ha nagy személyes vagy üzleti célokat szeretne elérni, akkor imádni fogja a ClickUp Goals funkcióját. Több célt is létrehozhat, azokat egy csapatvezetőhöz rendelheti, határidőket adhat hozzájuk, és kisebb mérföldkövekre bonthatja őket.

A feladatokat összekapcsolhatja céljaival is. Ez segít mindenkinek megérteni, hogy munkája hogyan illeszkedik a nagyobb képbe. Emellett lehetővé teszi a célok elérésének mérését, és emlékezteti Önt a kis sikerek megünneplésére. 🙌

4. Használjon sablonokat a projekttervek elindításához

A ClickUp feladatkezelési sablonjával hatékonyan vizualizálhatja és szervezheti feladatait.

A ClickUp sablonkönyvtára több mint 1000 testreszabható sablont tartalmaz személyes és szakmai felhasználásra. Ez megkönnyíti a tökéletes sablon megtalálását bármely projekt elindításához.

Például:

5. Integrálja a többi technológiai eszközével

Böngésszen a ClickUp elérhető alkalmazásai és integrációi között, hogy egy központi platformon végezze el a munkáját.

Csatlakoztassa kedvenc alkalmazásait a ClickUp-hoz, és alakítsa azt egy all-in-one platformmá. Natív integrációi között megtalálható a Slack, a GitHub, a Google Drive, a HubSpot, a Dropbox, a Zoom, a Figma, a YouTube, a Calendly és még sok más. Ráadásul a ClickUp API és a Zapier segítségével egyedi kapcsolatokat és automatizálásokat hozhat létre.

6. Használja a ClickUp funkcióit ingyenes vagy megfizethető fizetős csomaggal

A ClickUp legjobb tulajdonsága, hogy a legfontosabb funkciókhoz ingyenes csomaggal is hozzáférhet. Ha pedig kinövi ezt a csomagot, a fizetős csomagok ára megfizethető:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

Egyszerűsítse az egyszerű és összetett munkafolyamatokat a ClickUp segítségével.

A Sunsama forradalmi változást hozhat azok számára, akik szeretnék növelni termelékenységüket anélkül, hogy kiégnének. Azonban magas ára, korlátozott integrációs lehetőségei és alapvető feladatkezelési funkciói miatt nem mindenki számára megfelelő megoldás.

Ha ez rád is igaz, akkor a ClickUp lehet a megfelelőbb választás.

A ClickUp átfogó funkciói lehetővé teszik, hogy személyes feladatait komplex csapatprojektek szélesebb keretein belül kezelje. És a kezdéshez egy fillért sem kell költenie.

Iratkozzon fel még ma a ClickUp ingyenes csomagjára, hogy javítsa személyes és csapata termelékenységét! ✨