A 10 legjobb Things 3 alternatíva a feladatkezeléshez 2025-ben

Három dolog tetszik nekünk a Things 3-ban: tiszta felhasználói felülete, több naptárintegrációja, és úgy hangzik, mint egy klasszikus szörnyfilm-trilógia – látta valaki a Things 1 és 2-t? ?‍♀️

De még a kedvenc dolgainknak is vannak hibáik, és a Things 3 sem kivétel ez alól. A Things 3 esetében az akadálymentesség, az árak, az általános funkcionalitás és az együttműködési funkciók hiánya sok kívánnivalót hagy maga után.

Szóval, mit csinálsz?

Olyan alternatívát keres, amely minden funkcionális hiányosságot pótol, és még annál is többet kínál. Mi segítünk Önnek!

A rengeteg termelékenységi alkalmazás közül nehéz választani. Segítünk Önnek a döntésben ezzel a kilenc legjobb Things 3 alternatíva listájával.

Mit kell keresnie egy Things 3 alternatívában?

A Things 3 csak az Apple ökoszisztémán belül érhető el, ami azt jelenti, hogy Mac, iPhone vagy iPad készülékre van szükséged a használatához. Mivel nincs webes alkalmazás, a teendőlistáidhoz csak a saját eszközeidről férhetsz hozzá, nem pedig bármely internet-hozzáféréssel rendelkező eszközről.

Bár a Things 3-nak nincs folyamatos előfizetési díja, ennek az alkalmazásnak nincs ingyenes verziója sem. Ráadásul minden iOS-eszközödért külön díjat kell fizetned (49,99 dollár a Mac-hez való hozzáadásért, 19,99 dollár az iPad-hez való hozzáadásért és 9,99 dollár az iPhone-hoz vagy Apple Watch-hoz való hozzáadásért, összesen 80 dollár).

Nincsenek együttműködési funkciók sem, ezért ez az alkalmazás inkább egyéneknek, mint csapatoknak való. Még azoknak is, akik a legjobb barátaikkal szeretnének megtervezni egy tengerparti nyaralást, máshol kell keresniük, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen. ?️

Amikor a Things 3 legjobb alternatíváját keressük, olyan alkalmazást szeretnénk, amely hasonló erősségekkel rendelkezik, de kevesebb hátránnyal jár. Íme a funkciók és jellemzők listája, amelyeket minden jó teendőlista-alkalmazásnak kínálnia kell:

Felhasználóbarát kialakítás

Feladatlista-sablonok a gyors beállításhoz

Webalkalmazás

Együttműködési funkciók

Ingyenes vagy megfizethető csomagok

A 10 legjobb Things 3 alternatíva

Íme néhány kedvenc Things 3 alternatívánk. Bár egyik sem barna papírcsomagolásban, zsinórral átkötve érkezik, ez a kilenc alkalmazás a fent felsorolt funkciók erős kombinációját kínálja, és tartalmaz opciókat iOS, Android és Microsoft felhasználók számára is.

A ClickUp nem csak egy feladatkezelő eszköz, hanem egy teljes eszközkészlet. ?️

Míg a teendőlista-alkalmazások egyének számára, a projektmenedzsment-eszközök pedig csapatok számára készültek, a ClickUp mindkettő számára alkalmas. Hatékony funkciói minden méretű projekthez alkalmazkodnak. Akár lakáskeresést, akár termékbevezetést próbálsz megszervezni, a ClickUp segít neked a feladat elvégzésében.

Ez a platform kreatív tereket kínál, mint például a ClickUp Whiteboards és a Docs, ahol ötleteit megvitathatja, valamint projekt táblákat, ahol beágyazott feladatlistákat hozhat létre és azokat más tagoknak rendelheti hozzá.

Az intuitív felhasználói felület, amely drag-and-drop funkciót és több száz dinamikus feladatkezelési funkciót tartalmaz, mint például címkék, ellenőrzőlisták és egyéni mezők, lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatot a saját igényeinek megfelelően szervezze meg. A ClickUp asztali, webes és mobil alkalmazásai iPhone-ra vagy Androidra pedig bárhová magával viheti a munkáját.

A legjobb funkciók

Korlátozások

Mivel a ClickUp rengeteg testreszabható funkcióval rendelkezik, az első használatkor tanulási görbe lehet tapasztalható.

A ClickUp funkciói nem mindegyike elérhető az ingyenes csomagban.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3720+ értékelés)

2. Workflowy

via Workflowy

A Workflowy mottója: „egyszerűbb módszer a munkád szervezésére”. Az egyszerűség messze a Workflowy legnagyobb erőssége.

Ez a feladatkezelő alkalmazás lehetővé teszi beágyazott felsorolások létrehozását, így a fő feladatokat egy listába rendezheti, majd az egyes pontokat alfeladatokra bontja a fő feladat alá beágyazott lista hozzáadásával.

A pontokat tovább bonthatja alpontokra, így alfeladatokat, al-alfeladatokat, al-al-alfeladatokat stb. adhat hozzá.

A Workflowy webalkalmazásként, Windows, MacOS és Linux asztali alkalmazásként, valamint iOS vagy Android mobilalkalmazásként érhető el.

A legjobb funkciók

Az egyszerű kialakításnak köszönhetően ez az alkalmazás hihetetlenül könnyen használható, nincs tanulási görbe és beindítási idő.

Az intuitív együttműködési funkciók lehetővé teszik, hogy link megosztásával bárkit meghívjon a listájára, és minden együttműködőjének megadhatja a csak olvasási vagy szerkesztési jogosultságot.

Korlátozások

A Workflowy formázási lehetőségei korlátozottak, ami megnehezítheti a feladatok egy pillanat alatt történő megkülönböztetését.

A felhasználói felület nem pont-és-kattintásos, mint a listán szereplő sok más alkalmazásé, és lehet, hogy meg kell tanulnia számos billentyűparancsot, hogy hatékonyan tudja használni ezt a platformot.

Árak

Alap: Ingyenes

Pro: 4,99 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

3. Google Tasks

a Google TasksBoard segítségével

Ha már régóta használja a Google Workspace-t, akkor a Google Tasks könnyen illeszkedhet a meglévő munkafolyamatába.

Míg a felhasználók korábban panaszkodtak, hogy a Google Tasks nem rendelkezik más teendőlisták által kínált néhány kulcsfontosságú funkcióval (például a naptáralkalmazással való szinkronizálás), a legutóbbi frissítések jelentős fejlesztéseket tartalmaznak. Tehát ez az alkalmazás valóban megtestesíti a „Ha elsőre nem sikerül…” mantrát. ?

Mostantól minden feladat, amit a Gmailen keresztül kapsz, minden találkozó, amit a Google Naptárba felveszel, és minden emlékeztető, amit a Google Asszisztensen keresztül állítasz be, valós időben hozzáadódik a Feladatok alkalmazáshoz. Így nem kell többé az alkalmazások között ugrálnod. ?

Mostantól, amikor a Google Tasks alkalmazást megnyitja, minden napi feladatát egy helyen láthatja. Mivel a Google fejlesztette, ez egy remek alkalmazás Android-felhasználók számára, de iOS-re és asztali számítógépekre is elérhető.

A legjobb funkciók

Ha már a Google ökoszisztémában van, a többi Google-alkalmazással való valós idejű szinkronizálás megkönnyíti az összes feladatának egy helyen történő szervezését.

A Google Docs-ban található megosztási funkciókhoz hasonló funkciók segítségével másokat is meghívhat listáinak megtekintésére vagy szerkesztésére.

A Kanban táblák segítségével nyomon követheti a teendői előrehaladását, vagy témák szerint rendezheti a teendőlistáit.

Korlátozások

A Google Tasks egyértelműen egy teendőlista-alkalmazás, és nem egy projektmenedzsment eszköz. Nincsenek projektmenedzsment naptárak , és funkciói nem elég fejlettek ahhoz, hogy komplex projekteket szervezzenek.

Ha több Google-fiókot használ, például külön munkahelyi és személyes fiókot, akkor nem láthatja az összes teendőjét egy helyen. Minden egyes Google-fiókhoz tartozó Tasks-fiókot külön kell ellenőriznie.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető vélemény

Capterra: Nincs elérhető vélemény

4. 2Do

via 2Do

A 2Do egy funkciókban gazdag teendőlista-alkalmazás, amelynek felhasználói felületét még a tervezők is megcsodálják.

A 2Do egyik legimpozánsabb tulajdonsága, hogy a rendezés, szűrés, címkézés, helyek hozzáadása, dátumtartományok beállítása és tömeges szerkesztés funkciók mellett mindezt egy rendkívül tiszta felületen kínálja. ?

Ezzel az alkalmazással egyszerű teendőlistát állíthat össze, vagy a Things 3-hoz hasonlóan felhasználhatja a Getting Things Done (GTD) termelékenységi terv megvalósításához, amelynek segítségével rögzítheti ötleteit és rangsorolhatja munkáit.

A 2Do személyes feladatkezelőként hirdeti magát, és egyértelműen az egyéni, nem pedig a csapat termelékenységét szolgálja. Ez az alkalmazás a világ magányos farkasainak készült. ?

Mac-felhasználók számára is ideális. Ez a platform eredetileg csak Mac és iOS eszközökre készült teendőlista-alkalmazásként indult, de mára már Android-alkalmazásként is elérhető. A desktop verzió továbbra is csak MacOS-en érhető el.

A legjobb funkciók

A helyalapú értesítések emlékeztetik Önt a feladatokra, például „bevásárolni” vagy „elmenni a tisztítóba”, amikor azok a közelben vannak és könnyen elvégezhetők.

A fejlett ütemezési funkciók segítségével könnyedén beállíthatja az ismétlődő feladatokat a kívánt gyakorisággal.

A fejlett keresésnek köszönhetően egyszerre több projektet és több száz feladatot is megtervezhet, anélkül, hogy egyetlen egyet is szem elől tévesztené.

Korlátozások

A 2Do árazási modellje nagyon hasonlít a Things 3 árazási modelljéhez, vagyis nincs ingyenes verzió. Egyszeri díjat fizet, és a programot akár öt eszközre is telepítheti.

Nincsenek együttműködési funkciók, így nem hívhat meg másokat a listáinak szerkesztésére vagy feladatok kiosztására.

Árak

Egyfelhasználós licenc: 49,99 USD

Többfelhasználós licenc: 149,99 USD

Értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (2+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető vélemény

5. Gone

via Gone

Ha a gamifikáció az egyetlen módja annak, hogy meggyőzze magát valamiről, mi megértjük. Néha mindannyiunknak szükségünk van egy kis extra motivációra. A Gone alkalmazás ezt a motivációt biztosítja azzal, hogy úgy működik, mint egy visszaszámláló egy termelékenységi játékban. ⏱️

Miután hozzáadott egy teendőt, az csak 24 órán át lesz elérhető a listáján, majd eltűnik. Végezze el az összes feladatát, hogy sikeres legyen a napja.

Értesítést kap, amikor a feladatok hamarosan lejárnak, így időben elvégezheti őket. A hét végén pedig pontszámot kap, amely megmutatja, hogy a feladatok hány százalékát teljesítette 24 órán belül. Ez a rendszer jobb képet ad arról, hogy mennyi munkát tud elvégezni egy nap alatt, és segít fejleszteni a munkaterhelés-kezelési készségeit.

A legjobb funkciók

Az alkalmazás gamifikációs eleme motiválhatja Önt, hogy több feladatot hajtson végre.

Az egyszerű ellenőrzőlista kialakítás könnyen használható, nincs tanulási görbe.

A 24 órás idővonal segít koncentrálni a napi feladatokra és elkerülni a túlterhelést.

Korlátozások

A Gone csak iOS-eszközökre elérhető mobilalkalmazásként. Nem érhető el asztali számítógépen vagy Android-eszközön, és csak iPhone-ról vagy iPad-ről érhető el, nem pedig bármely internetkapcsolattal rendelkező eszközről.

A eltűnő feladatok miatt a teendőlistád egyes elemei elsikkadhatnak, vagy többször is be kell írnod őket, mielőtt elvégeznéd őket.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető vélemény

Capterra: Nincs elérhető vélemény

6. Akiflow

via Akiflow

Ez az alkalmazás a szuperfeladat-végzőknek készült. ?

Az Akiflow egy feladatütemező szoftver és feladatlista egyben, amely segít nyomon követni a teendőit és a naptárát egyidejűleg. Más projektmenedzsment eszközökkel is integrálható, például a ClickUp, Asana, Trello, Jira és Todoist alkalmazásokkal, így több platformról is importálhatja feladatait, és az Akiflow segítségével szervezheti, rangsorolhatja és ütemezheti az egyes feladatokat.

Ez az alkalmazás kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik rendkívül részletes napirend-tervezést szeretnének. Webalkalmazásként vagy asztali alkalmazásként érhető el Mac vagy Windows rendszerekhez. Az iOS és Android mobilalkalmazások jelenleg bétatesztelés alatt állnak.

A legjobb funkciók

Az időblokkolás lehetővé teszi, hogy a teendőlistádról az egyes feladatokat a naptárba húzd, és így azonnal beoszthasd az egyes feladatokat.

A beérkező levelek és a naptár funkció egyszerűsíti a feladatok összegyűjtését és ütemezését, mivel a teendőlistát és a naptárat egymás mellett jeleníti meg.

Az integrációk lehetővé teszik, hogy importálja a leggyakrabban használt alkalmazásokból, például a Slackből, a Gmailből, a Notionból és a ClickUpból származó feladatokat, így kevesebb időt kell fordítania a teendők összeállítására.

Korlátozások

Bár hétnapos ingyenes próbaidőszak van, nincs ingyenes csomag, és a havi díjak magasak más teendőlista-alkalmazásokhoz képest.

Sok felhasználó szerint a funkciók feladatkezeléshez jobban alkalmasak, mint projektkezeléshez , ezért ha összetett csapatprojektekre készül, akkor más eszközre lehet szüksége.

Árak

Havi előfizetés: 24,99 USD/hó

Éves előfizetés: 14,99 USD havonta

Értékelések és vélemények

G2: 5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

7. Microsoft To Do

a Microsoft To Do segítségével

2015-ben a Microsoft megvásárolta a Wunderlistet, az akkoriban egyik legnépszerűbb teendőlista-alkalmazást. A Wunderlist legfontosabb funkcióit integrálták a Microsoft To Do alkalmazásba, és megszüntették az első alkalmazást a To Do javára, amely integrálódik a Microsoft 365 ökoszisztémába.

Ha tehát minden, amit csinál, ezen az ökoszisztémán keresztül fut, akkor a Microsoft To Do szimbiotikus módon illeszkedik a munkafolyamatába.

Ez a program jól együttműködik a Microsoft Plannerrel és az Outlookkal, és automatikusan hozzáadja a Plannerben kijelölt feladatokat vagy az Outlookban megjelölt e-maileket a teendőlistádhoz. És bár ez az alkalmazás leginkább a 365 felhasználók számára lehet hasznos, iOS és Android rendszereken is elérhető.

A legjobb funkciók

Az alkalmazás elrendezése nagyon hasonlít egy napi tervezőhöz , így egy ismerős formátumban láthatja a napját és a hetét.

Könnyű ütemezni az ismétlődő feladatokat, még egyéni ütemezés esetén is.

A feladatokon együtt dolgozhatnak úgy, hogy közvetlenül a To Do alkalmazásból vagy a Microsoft Plannerből hozzárendelnek elemeket másoknak.

Korlátozások

Bár a To Do alkalmazás néhány lehetőséget kínál az alkalmazás vizuális elrendezésének testreszabására, ezek a lehetőségek korlátozottak, és sok felhasználó panaszkodik, hogy nincs elég fejlett formázási funkció.

Nincs beépített naptár nézet, így a feladatokat csak listában láthatja.

Árak

Ingyenes

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2750+ értékelés)

8. Taskade

via Taskade

A Taskade a személyes feladatkezelő alkalmazások és a csapatprojekt-kezelő alkalmazások között helyezkedik el, olyan funkciókkal, amelyek valahol a kettő között vannak. ?‍♂️

Ez egy jó választás egyéni szuperfelhasználók vagy kis csapatok számára. Nagy csapatok azonban úgy találhatják, hogy a funkciók nem elég robusztusak.

Ha Ön olyan ember, aki leginkább mobil eszközéről nézi meg a teendőlistáját, akkor imádni fogja a Taskade natív alkalmazásának kialakítását. Gyorsan fut, és olyan widgetekhez kínál lehetőségeket, amelyek segítenek vizualizálni a teendőket és a projekt előrehaladását.

A mobilalkalmazás iOS és Android rendszerekre érhető el. Emellett Mac, Windows és Linux asztali alkalmazások, valamint Chrome, Firefox és Edge böngészőbővítmények is rendelkezésre állnak.

A legjobb funkciók

A Taskade segítségével könnyedén kezelheti mind szakmai, mind személyes teendőit egy alkalmazásban, amely külön területeket biztosít életének minden részéhez.

Az együttműködési funkciók nemcsak a feladatok csapattagoknak való kiosztását teszik lehetővé, hanem egy alkalmazáson belüli videohívás funkciót is tartalmaznak, amelynek segítségével szemtől szembe beszélgethet.

Erős jegyzetelési funkciókkal rendelkezik brainstorminghoz és dokumentáláshoz, vagy a Getting Things Done folyamat rögzítési szakaszához.

Feladatok kezelésére szolgáló vázlatkészítési funkciók

Korlátozások

A Taskade csak néhány integrációt kínál, ezért a legtöbb feladatot manuálisan kell hozzáadnia, ahelyett, hogy automatikusan importálná őket.

Sok felhasználó szeretne több testreszabási lehetőséget, és úgy véli, hogy a felület kissé zsúfoltnak tűnik.

Árak

Ingyenes

Starter: 4 dollár havonta

Plusz: 8 dollár havonta

Pro: 19 dollár havonta

Üzleti: 49 USD havonta

Ultimate: 99 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)

9. Todoist

via Todoist

Ha egyszerű, tiszta és áttekinthető feladatkezelő alkalmazást keres, a Todoist egy könnyen használható lehetőség.

Létrehozhat egy egyszerű napi ellenőrző listát, vagy több projektet is hozzáadhat, és mindegyikhez külön ellenőrző listát készíthet. Egyszerű megosztási funkciók is rendelkezésre állnak. Meghívhat másokat is a projektjeibe, és delegálhatja a feladatait családtagjainak vagy csapattagjainak.

Ez az alkalmazás számos személyes termelékenységi stratégiával működik, beleértve a GTD-t és a Pomodoro technikát. Bár egyszerű csapatprojektek szervezésére is használhatja, ez inkább feladatkezelő eszköz, mint projektkezelő eszköz.

A Todoist asztali alkalmazásként Mac, Windows vagy Linux rendszerekre, mobilalkalmazásként iOS vagy Android rendszerekre, valamint böngészőbővítményként Chrome, Firefox, Edge és Safari böngészőkhöz érhető el.

A legjobb funkciók

A természetes nyelvű parancsok segítségével egyszerűen létrehozhat új feladatot vagy egyéni ismétlődő ütemezést, csak be kell írnia, ami a fejében van.

A Projects funkcióval külön teendőlistákat hozhat létre a munkahelyi, magánéleti és egyéb kategóriákhoz.

A Karma funkcióval grafikonok és táblázatok segítségével vizuálisan követheted nyomon a termelékenységedet, amelyek megmutatják a feladatok teljesítési arányát.

Korlátozások

Az ingyenes csomagban nem érhetők el emlékeztetők.

A korlátozott integrációk megnehezítik az e-mail, naptár vagy jegyzetelő alkalmazásokhoz való csatlakozást.

Árak

Kezdő/Starter csomag: Ingyenes

Pro csomag: 4 dollár havonta

Üzleti terv: 6 dollár/tag/hónap

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2250+ értékelés)

10. TickTick

via TickTick

A TickTick egy népszerű feladatkezelő alkalmazás, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a szervezettség és a produktivitás fenntartásában. A TickTick segítségével a felhasználók teendőlistákat hozhatnak létre, emlékeztetőket állíthatnak be, feladatokat ütemezhetnek és együttműködhetnek másokkal.

A legjobb funkciók

Beépített Pomodoro időzítő

Emlékeztetők a menetrendekhez és helyalapú riasztások

Elérhető iOS (iPhone és iPad) és Android rendszerekre.

Korlátozások

Nincs natív naptárszinkronizálás

Korlátozott integrációs lehetőségek

Az ingyenes verzió csak 99 feladatra korlátozódik (bárcsak legalább kerek szám lenne ?).

Árak

Az alapcsomagot Premium csomagra lehet frissíteni, évi 27,99 dollárért.

Értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Találd meg a Things 3 helyettesítésére alkalmas megfelelő alkalmazást

