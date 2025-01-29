10 Any.do alternatíva és versenytárs 2025-ben

A mai hiperkapcsolt világban a megfelelő feladatkezelő eszköz döntő szerepet játszhat a napod szervezésében, a feladatok racionalizálásában és a termelékenység növelésében.

Annyi feladatkezelő szoftver árasztja el a piacot, hogy elengedhetetlen a megfelelő online teendőlista kiválasztása.

Az Any.do sok felhasználó kedvenc feladatkezelő szoftvere, köszönhetően felhasználóbarát felületének és a projektmenedzsmentet segítő funkcióinak. Azonban nem ez az egyetlen szereplő a piacon.

Talán több funkciót, más felületet keres, vagy csak kíváncsi arra, hogy mi más létezik még a projektmenedzsment világában.

Ez a cikk bemutatja a legjobb Any.do alternatívákat, hogy segítsen megtalálni a 2024-es év igényeinek leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie az Any.do alternatíváiban?

Az Any.do versenytársainak keresésekor nem csak egy másik feladatkezelő eszköz megtalálásáról van szó. Arról van szó, hogy olyan eszközt találjon, amely megfelel az Ön egyedi igényeinek és munkastílusának a projektek kezelése során. Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Használhatóság és felület: A kialakításnak egyszerű felületet kell tartalmaznia, minimalizálva a tanulási görbét. Akár technikai szakértő, akár kezdő, olyan alkalmazást szeretne, amelyben könnyű navigálni a feladatok kiosztásakor.

Funkciók és integrációk: Az eszköz időkövetést, naptárintegrációt vagy együttműködési funkciókat kínál? Mi a helyzet az Ön által gyakran használt más projektmenedzsment alkalmazásokkal való integrációval?

Platform elérhetőség: Győződjön meg arról, hogy az eszköz az Ön által használt platformokon elérhető, legyen az iOS, Android, web, mobilalkalmazás vagy asztali számítógép.

Ár: Míg egyesek alapfunkcióikkal ingyenesek, mások fizetős szolgáltatások. Vegye figyelembe költségvetését és a befektetés megtérülését.

Skálázhatóság: Akár egyéni felhasználó, akár növekvő csapat tagja, válasszon olyan projektkezelő eszközt, amely Önnel együtt tud növekedni.

Testreszabás: Feladatai és projektjei egyediek. Egy kiváló feladatkezelő lehetővé teszi, hogy munkaterületét saját igényei szerint alakítsa ki.

Biztonság és adatvédelem: Gondoskodjon arról, hogy adatai védve maradjanak. Ellenőrizze a titkosítási módszereket, az adatvédelmi irányelveket és a vállalat eddigi teljesítményét.

Vélemények és értékelések: A valódi felhasználók visszajelzései értékes betekintést nyújtanak az egyes eszközök előnyeibe és hátrányába.

Támogatás és források: A gyors ügyfélszolgálat és a rengeteg forrás (például oktatóanyagok és GYIK) zökkenőmentesebbé teheti a projektmenedzsmentet.

Együttműködési eszközök: Ha csapatban dolgozik, olyan funkciók, mint a valós idejű együttműködés, a csevegés és a fájlmegosztás elengedhetetlenek lehetnek.

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

Tartsa szem előtt ezeket a tényezőket, és így könnyebben megtalálja az Any.do helyébe lépő, sőt talán azt is felülmúló projektmenedzsment eszközt.

A 10 legjobb Any.do alternatíva

A feladatkezelő eszközök folyamatosan fejlődő világában 2024 olyan platformok választékát hozza, amelyek kihívást jelentenek a status quo-ra.

A zökkenőmentes integrációtól a kiváló felhasználói élményig, ez a 10 alternatíva az Any.do-hoz mind az egyének, mind a csapatok számára új értelmet ad a termelékenységnek.

A ClickUp több listában szereplő feladatok (TIML) funkciója lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy összekapcsolják a feladatokat a szervezet más csapataival.

A ClickUp nem csak egy feladatkezelő alkalmazás – hanem egy átfogó termelékenységi erőmű. Egyének és csapatok számára tervezett ClickUp képességeit bármilyen nagyságú projekthez igazítja, a személyes teendőkön át a vállalati vállalkozásokig.

Az olyan egyedi funkciók, mint a ClickUp Whiteboards és a Docs, teret adnak ötleteinek, míg a beágyazott feladatlisták megkönnyítik a feladatok létrehozását, szervezését, sőt, a csapatának való delegálását is. A drag-and-drop funkció és a számtalan dinamikus eszköz, mint például a címkék, a ellenőrzőlisták és az egyéni mezők, kiemelik a platform alkalmazkodóképességét.

Intuitív kezelhetősége biztosítja, hogy a munkafolyamatok áttekinthetők és az Ön igényeihez igazodnak maradjanak.

Ráadásul a ClickUp asztali, webes, iOS és Android alkalmazásokkal biztosítja, hogy helytől függetlenül kapcsolatban maradhass a feladataiddal.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp kiterjedt sablonkönyvtára több mint 1000 erőforrással büszkélkedhet, beleértve a feladatkezelés, a tartalomnaptár és a Getting Things Done sablonokat, amelyek egyszerűsítik a beállítási folyamatot.

A ClickUp Docs brainstorming központként szolgál, tökéletes a feladatok szervezéséhez és felbecsülhetetlen értékű azok számára, akik a GTD módszert alkalmazzák.

A ClickUp Tasks segítségével kiegészítő fájlokat tölthet fel, feladatokat rendelhet hozzá, alfeladatokat hozhat létre, és összekapcsolhatja teendőit más dokumentumokkal.

A kollaboratív csomag lehetővé teszi a feladatok delegálását, megbeszélését és közös szerkesztését, elősegítve ezzel a csapatmunkát.

A beépített időkövetés betekintést nyújt a feladatok időtartamába, optimalizálva a jövőbeli tervezést.

Tervezze meg a hónapját az intuitív ClickUp naptárnézettel

Az Apple, az Outlook és a Google Naptár zökkenőmentes integrációja biztosítja, hogy projektmenedzsment naptára mindig szinkronizálva legyen.

A ClickUp korlátai

Ez sokkal több, mint egy teendőlista-alkalmazás , amely az újoncok számára túlnyomó lehet, és tanulási görbét jelent.

A ClickUp fejlett és prémium csomagjának funkciói nem mind elérhetők az ingyenes verzióban.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3720+ értékelés)

2. TickTick

via TickTick

A TickTick egy népszerű feladatkezelő alkalmazás azok számára, akik egyszerűsített feladatkezelést keresnek, és amely kielégíti az egyéni és a csapat igényeit. Ez a digitális tervezőalkalmazás megkönnyíti a feladatok, a teendőlisták és egyebek létrehozását önállóan vagy csapat tagjaként.

A TickTick különlegessége a beépített termelékenységi eszközök, amelyek egyszerűsítik az időgazdálkodást és biztosítják a feladatok időbeni elvégzését.

A TickTick legjobb funkciói

A beépített Pomodoro időzítő javítja a koncentrációt és a termelékenységet, miközben végigmegy a teendőlistáján.

A fejlett emlékeztetők ütemezett figyelmeztetéseket és akár helyalapú riasztásokat is kínálnak a marketing naptár alapján.

Átfogó elérhetőség iOS (iPhone és iPad) és Android platformokon

A TickTick korlátai

A közvetlen naptárszinkronizálási funkció hiánya megnehezítheti a munkaterhelés kezelését

Korlátozott harmadik féltől származó alkalmazásintegrációk

Az ingyenes csomag korlátozza, hogy hány feladatot vehet fel a teendőlistájára.

TickTick árak

Alap: Ingyenes

Prémium: 27,99 USD felhasználónként évente

TickTick értékelések és vélemények

Capterra : 4,8/5 (80+ értékelés)

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

3. Microsoft To Do

a Microsoft To Do segítségével

Ez a teendőlista-alkalmazás feladatkezelési társnak szolgál azok számára, akik mélyen gyökereznek a Microsoft ökoszisztémában. Nem csak a teendőlistákról vagy feladatokról van szó, hanem az integrációról is – a Planner és az Outlook szerves részévé válik a munkád prioritásainak napi tervezésének.

A Microsoft To Do legjobb funkciói

Az egyik legjobb naptáralkalmazásnak tartják, mert a kialakítása utánozza a fizikai tervezőt, így a napok és a hetek vizualizálása intuitív.

A teendőlistádon szereplő ismétlődő feladatok, akár egyedi ütemtervek szerint is, könnyedén beállíthatók.

A továbbfejlesztett együttműködés lehetővé teszi, hogy a To Do és a Microsoft Planner alkalmazásokon belül delegálja és megbeszélje a teendőlistáján szereplő feladatokat.

A Microsoft To Do korlátai

A vizuális testreszabás némileg korlátozott, a felhasználók fejlettebb formázást szeretnének a teendőlistáikhoz.

Az alkalmazás nem rendelkezik közvetlen naptárnézettel, így csak listás formátumokat használhat.

A Microsoft To Do árai

Ingyenes

Microsoft To Do értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2750+ értékelés)

4. OmniFocus

via OmniFocus

Az OmniFocus, amely bonyolult feladatokat végző szakembereknek készült, kifinomult élményt nyújt egy egyszerű feladatkezelő eszközben, különösen Mac-felhasználók számára.

Ez az alkalmazás az elérhetőséget helyezi előtérbe, így feladatait útközben is kezelheti – Mac-en, iPhone-on vagy akár Apple Watch-on is. Offline funkciója megkülönbözteti a többi hasonló alkalmazástól, így internetkapcsolat nélkül is produktív maradhat.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Zökkenőmentes valós idejű szinkronizálás az összes Apple-eszközön

Intuitív felhasználói felület

Tömeges feladatmódosításokhoz tömeges szerkesztést kínál.

A Siri alkalmazkodóképessége lehetővé teszi a feladatok hangparancsokkal történő kezelését.

A megosztási menü lehetővé teszi a tennivalók importálását a készülékén található bármely alkalmazásból.

Az OmniFocus korlátai

Az OmniFocus nem kínál ingyenes csomagot.

A szoftver Apple-központú, ami korlátozhatja a felhasználói bázist.

OmniFocus árak

Webes verzió: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Pro : 9,99 USD/felhasználó/hónap

V3 Standard licenc: Egyszeri fizetés 49,99 dollárért.

V3 Pro licenc: Egyszeri fizetés 99,99 dollárért.

OmniFocus értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Nézze meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!

5. Todoist

via Todoist

Azok számára, akik értékelik az egyszerűséget, anélkül, hogy feláldoznák a funkcionalitást a napi tervező alkalmazásukban, a Todoist a legjobb választás. Ez a platform, amely kompatibilis a különböző személyes termelékenységi módszerekkel, lehetővé teszi a feladatok projektekbe való szétválasztását, biztosítva, hogy életének minden aspektusa szervezett legyen.

Bár fő erőssége a feladatkezelésben rejlik, nem habozik elősegíteni a csapatprojektek megvalósítását sem. A Todoist platformok közötti elérhetősége révén biztosítja, hogy bármilyen eszközről is dolgozzon, mindig kézben tartsa feladatait.

A Todoist legjobb funkciói

A természetes nyelvű utasítások intuitív feladat-létrehozást és ütemezést tesznek lehetővé.

A Projektek funkció egyértelművé teszi a feladatok kategorizálását – legyen szó munkáról vagy magánügyekről.

A Karma rendszer vizuális termelékenységi betekintést nyújt, ösztönözve a feladatok következetes elvégzését.

Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptárral

A Todoist korlátai

A feladat-emlékeztetők kizárólag prémium felhasználók számára elérhetők.

Az e-mail és a naptárhoz hasonló alapvető termelékenységi eszközökkel való integráció némileg korlátozott.

Todoist árak

Kezdő/Starter csomag: Ingyenes

Pro csomag: 4 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 6 dollár felhasználónként havonta

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2250+ értékelés)

6. Things 3

via Things 3

A Things 3 egy digitális megoldás a feladatok káoszának leküzdésére, amely olyan funkciókat kínál, amelyekkel feladatait gondosan rendszerezheti. A puszta rendszerezésen túlmenően biztosítja, hogy soha ne mulassza el a határidőket.

Akár a címkék rendszerének, akár az egyéni emlékeztetőinek rajongója, akár olyan eszközökkel való integrációra van szüksége, mint a Slack, a Things 3 minden igényét kielégíti. Ráadásul iOS- és webes verzióival a hozzáférhetőség soha nem jelent problémát.

A Things 3 legjobb funkciói

A napi ellenőrzőlisták strukturált áttekintést nyújtanak a sürgős feladatokról.

A „Fejlécek” funkció megkönnyíti a feladatok releváns kategóriákba való szegmentálását.

A fejlett természetes nyelvfeldolgozás biztosítja, hogy a feladatok pontosan legyenek értelmezve és ütemezve.

A Things 3 korlátai

Nincsenek dedikált alkalmazások Android-felhasználók számára.

A feladatokon vagy listákon való együttműködés nem egy funkció

Nincs elérhető freemium verzió

Things 3 árak

Mac esetén: Egyszeri fizetés 49,99 dollárért.

iPhone és Apple Watch esetén: egyszeri 9,99 dolláros fizetés

iPad esetén: Egyszeri fizetés 19,99 dollárért.

Things 3 értékelések és vélemények

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

G2: 4,3/5 (15+ értékelés)

7. TeuxDeux

via TeuxDeux

Esztétikus és lenyűgözően praktikus, a TeuxDeux zökkenőmentesen ötvözi a formát és a funkcionalitást. Platformja a feladatokat egy áttekinthető heti nézetben szervezi, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy azonnal azonosítsák a legfontosabb feladataikat.

Az alkalmazás nem csupán egy egyszerű feladatkezelő, hanem olyan funkciókat is kínál, mint az ismétlődő feladatok, így a felhasználóknak nem kell többé újra beírniuk az ismétlődő feladatokat. Frissítő dizájnnal és merész betűtípusokkal rendelkezik, mégis áttekinthető marad.

A TeuxDeux legjobb funkciói

Könnyedén ütemezheti és megtekintheti az ismétlődő feladatokat, így elkerülheti a tervezés redundanciáját.

A testreszabható intelligens listák javítják a szervezést és a prioritások meghatározását.

A befejezett feladatok automatikusan átkerülnek a következő napra, így minden zökkenőmentesen zajlik.

A Markdown támogatás javítja a feladatleírások érthetőségét.

Rendszeres e-maileket kap, amelyek tájékoztatják Önt a napi feladatairól.

Személyre szabhatja az esztétikát egy testreszabható színkerékkel.

Szinkronizált funkcionalitás az iPhone-alkalmazás és a webes platform között

A TeuxDeux korlátai

Az alkalmazás ingyenes verzióban nem érhető el.

Az Android-felhasználók kimaradnak, mivel nincs dedikált alkalmazásuk.

A kollaboratív funkciók korlátozottak; a csapat feladatait nem lehet könnyen kezelni.

TeuxDeux árak

3 USD/hó felhasználónként

TeuxDeux értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (21+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7+ értékelés)

8. Toodledo

via Toodledo

Miután megvetette a lábát a termelékenység területén, a Toodledo állandó teljesítményt és alkalmazkodóképességet mutatott. Ez nem csupán egy teendőlista-alkalmazás, hanem a fejlett feladatkezelő funkciók széles skáláját testesíti meg. Az évek során beépítette a valós idejű felhasználói visszajelzéseket és lépést tartott a modern termelékenységi módszerekkel. Ez a tartósság és a modern hatékonyság szintézisének bizonyítéka.

A Toodledo legjobb funkciói

A magas fokú testreszabhatóság személyre szabott felhasználói élményt biztosít.

Egy holisztikus platform ötletek lejegyzésére, listák rendezésére és tervek kidolgozására.

A Habit Tracker segít a pozitív szokások elsajátításában és biztosítja a felhasználók felelősségvállalását.

Ösztönözze a csapat szinergiáját feladatmegosztással, feladatok kiosztásával és együttműködési eszközökkel.

Legyen mindig naprakész a prioritásokkal a pontos riasztásoknak köszönhetően.

Az offline hozzáférés garantálja a zavartalan munkafolyamatot.

Gyors feladat hozzáadás a Toodledo böngészőbővítményével

A Toodledo korlátai

A kialakítás és a felület egyesek számára elavultnak tűnhet.

A kezdeti tanulási szakasz egyes újoncok számára kihívást jelenthet.

A prémium funkciók előfizetést igényelnek.

Toodledo árak

Ingyenes

Standard : 3,99 USD/felhasználó/hónap

Plus : 5,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Toodledo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (49+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

9. Memorigi

via Memorigi

A Memorigi egy dinamikus feladatkezelő alkalmazás, amelyet a modern felhasználók igényeire szabtak.

Intuitív felületével zökkenőmentes élményt ígér a feladatok szervezésében, emlékeztető beállításában és a csapatokkal való együttműködésben.

Robusztus funkciói és felhasználóbarát kialakítása miatt mind személyes, mind szakmai használatra ideális választás.

A Memorigi legjobb funkciói

Interaktív felület, amely biztosítja a feladatok egyszerű bevitelét és kezelését

A készülékek közötti zökkenőmentes szinkronizálás garantálja a feladatok állapotának frissítését.

A kollaboratív eszközök elősegítik a csapat szinergiáját

Integrált naptárnézet a feladatok és emlékeztetők átfogó idővonalához

Fejlett értesítési beállítások a feladatok időbeni végrehajtásának biztosításához

Integrációs lehetőségek más népszerű alkalmazásokkal és szoftverekkel

Sokoldalú megjelenítési módok, beleértve a lista, a csempe és a Kanban nézeteket

A Memorigi korlátai

Az ingyenes verzió korlátozhatja egyes fejlett funkciókat.

A külső szoftverekkel való integráció korlátozott lehet.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak lehetnek a versenytársakhoz képest.

Memorigi árak

Ingyenes

Prémium: 49,99 USD/felhasználó/hónap

Memorigi értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Quire

via Quire

A Quire a mikromanagementre való összpontosításával tűnik ki. Az egyedülálló „beágyazás” és a Kanban táblák beépítése révén a feladatok soha nem látott részletességgel kerülnek meghatározásra.

A Quire biztosítja, hogy az egyes átfogó feladatlapokon belül egyértelműen meg legyenek határozva a következő végrehajtható lépések. A feladatokat prioritás szerint rendezheti, feladatokat rendelhet hozzájuk, és a projekteket részletes szinten kezelheti. Ezenkívül fejlett szűrési lehetőségei nagy segítséget nyújtanak azoknak a felhasználóknak, akik prioritás szerint szeretnék rendezni feladataikat.

A Quire legjobb funkciói

A fő feladatok és alfeladatok zökkenőmentes felosztása segíti a részletes tervezést.

A részletes előrehaladási jelentések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a feladatok teljesítési arányát.

Ütemezzen ismétlődő feladatokat a következetesség és a pontos végrehajtás biztosítása érdekében.

Átfogó mobilalkalmazások iOS és Android felhasználók számára egyaránt

Az integrált naptár átfogó képet nyújt a feladatokról és a határidőkről.

A Kanban táblák innovatív használata vizuális dimenziót ad a feladatok kezeléséhez.

Quire korlátai

Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találták a bevezetési folyamatot.

A harmadik féltől származó eszközökkel és alkalmazásokkal való integráció nem feltétlenül olyan kiterjedt, mint a versenytársaknál.

A beépített csevegési funkció hiánya korlátozhatja a csapat valós idejű kommunikációját.

Quire árak

Ingyenes

Quire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Miért vezeti a ClickUp az Any.do alternatíváinak listáját?

A feladatkezelő eszközök hatalmas területén a ClickUp következetesen kiemelkedik. Bár a piacon számos figyelemre méltó versenytárs található, a ClickUp az egyéni és a közös munkákhoz való alkalmazkodóképességével tűnik ki.

A ClickUp valódi ereje a sokoldalúság és a felhasználóbarát jelleg egyedülálló ötvözetében rejlik. Akár egyénileg próbálja racionalizálni a napi feladatokat, akár csapatként törekszik a munkafolyamat optimalizálására, a ClickUp gazdag funkciókészlete minden igényét kielégíti. A platform ingyenes verziója már önmagában is jó képet ad a képességeiről, még akkor is, ha nem használja az összes funkcióját. A több mint 1000 előre elkészített erőforrást tartalmazó kiterjedt sablonkönyvtárral együtt a ClickUp több mint egy egyszerű feladatkezelő eszköz: egy teljes termelékenységi ökoszisztéma.

A robusztus ClickUp közösséghez való csatlakozás javíthatja felhasználói élményét. Itt betekintést nyerhet, praktikus használati tippeket fedezhet fel, és akár innovatív módszereket is felfedezhet a platform potenciáljának kihasználására. Ha pedig bármilyen kérdése van, a ClickUp ügyfélszolgálata mindig készen áll, hogy segítsen Önnek.

Lényegében a ClickUp használata nem csupán egy újabb eszköz bevezetését jelenti, hanem egy olyan megoldással való együttműködést, amelynek célja a szervezeti teljesítmény javítása. Merüljön el a ClickUp világában, és hagyja, hogy új értelmet adjon a termelékenységnek.