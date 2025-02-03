A 10 legjobb OmniFocus alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha MacOS és iOS eszközökre készült feladatkezelő alkalmazásokról van szó, egy név jut eszünkbe: OmniFocus.

Ha kizárólag Mac-felhasználó vagy, akkor nincs gond, de mi van, ha Android-felhasználó vagy? Vagy talán olyan feladatkezelő megoldásra van szükséged, amely olyan funkciókkal rendelkezik, amelyeket az OmniFocus nem kínál.

Bár az OmniFocus az egyik legnépszerűbb teendőlista-alkalmazás a Mac-felhasználók körében, funkcionalitás és eszközkompatibilitás tekintetében nem felel meg minden elvárásnak.

Ha ugyanazokat (vagy jobb) funkciókat és előnyöket szeretné, mint az OmniFocus, de egy kicsit többet is igényel, akkor jó helyen jár. ?

A 10 legjobb OmniFocus alternatíva listánk áttekintést ad az egyes lehetőségekről, valamint néhány tippet is tartalmaz, amelyek segítenek a teendőlistád kezelésében.

Mit kell keresnie az OmniFocus alternatíváiban?

Annyi feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás létezik, hogy nehéz lehet megkülönböztetni az OmniFocus alternatíváit.

Véleményünk szerint a legjobb olyan eszközöket választani, amelyek a következőket kínálják:

Többféle nézet: A feladatlisták remekek, de néha szükség van valami vizuálisabb megoldásra. Keressen olyan teendőlista-alkalmazást, amely Kanban táblákkal vagy Gantt-diagramokkal rendelkezik, hogy vizualizálhassa a munkafolyamatokat, az ütemterveket és egyebeket.

Tervezzen több projektet, kezelje a függőségeket, és rangsorolja az összes feladatot az egyéni projekt ütemtervében a ClickUp Timeline nézetével.

Egy elegáns mobilalkalmazás : Természetesen a webes eszközök is remekek, de ennél többre van szükséged. A felhőalapú megoldások helyett válassz olyan OmniFocus alternatívákat, amelyek remek mobilalkalmazást kínálnak. Keress olyan lehetőségeket, amelyek elegáns felhasználói felülettel rendelkeznek, amely intuitív és kényelmes a szemnek.

Hasznos sablonok: Ki akar listákat a semmiből felépíteni? A minőségi teendőlista-alkalmazások időt takarítanak meg Ki akar listákat a semmiből felépíteni? A minőségi teendőlista-alkalmazások időt takarítanak meg a csekklisták , jegyzetek, gondolattérképek és egyéb sablonok segítségével.

Rögzítsd az időt menet közben, vagy add meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

Időkövetés: Akár segítségre van szüksége a magánéletének szervezésében, akár egy Akár segítségre van szüksége a magánéletének szervezésében, akár egy projektmenedzsment eszközre , hogy lépést tartson a munkahelyi teendőlistájával, keressen egy olyan alkalmazást, amely időkövetési funkcióval rendelkezik. Kövesse nyomon, mennyi időt tölt el a mosogatásra, vagy mennyi időbe telik a jelentések összeállítása a munkahelyén. Ezek az információk segíthetnek abban, hogy időt takarítson meg.

A 10 legjobb OmniFocus alternatíva

Megértjük. Szüksége van valami hasonlóra az OmniFocushoz, de nincs ideje átnézni a rengeteg teendőlista-alkalmazást. Itt jön jól ez a lista.

Íme az OmniFocus legjobb alternatívái:

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

Természetesen a ClickUp kezeli a dokumentumokat, projekteket és célokat, de tudta, hogy egy robusztus feladatütemező alkalmazás is vagyunk? Akár életének legnagyobb projektjének feladatait követi nyomon, akár családi nyaralást tervez, a ClickUp Tasks készen áll a kihívásra. ?

Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat a választott projektekben. Jelölje meg a fontos feladatokat, adjon hozzá határidőket, és hívjon meg együttműködőket.

A csapattagok segítségével egy kattintással együttműködhet és delegálhat feladatokat. Minden feladathoz több kommentárszál tartozik, így minden beszélgetés a helyén marad – a munkája mellett. Az automatizálás és a szabályok segítségével a ClickUp átadja a feladatokat a csapat tagjai között, hogy a munka mindig haladjon.

A ClickUp kapcsolatokkal egyszerűen összekapcsolhatja a feladatokat és a dokumentumokat a munkaterületről.

Napi, heti vagy havi ütemezés szerint végzi el a feladatokat? Mi segítünk. Csak állítsa be egyszer az ismétlődő feladatot, és a ClickUp másodpercek alatt automatikusan kitölti a naptárát.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsítse a feladatok létrehozását a ClickUp feladatkezelési sablonnal

Ossza fel a nagy feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető teendőkra

Több mint 35 ClickApp segítségével testreszabhatja a projekt feladatait.

Hozzon létre egy feladatadatbázist, hogy gyorsan áttekintse vállalkozása több száz feladatát.

Integrálja a dokumentumokat, irányítópultokat, táblákat, célokat és csevegéseket egy platformba

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók, például a ClickUp AI , csak fizetős fiókok esetében érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással; 19 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Workflowy

Via Workflowy

A Workflowy egyaránt feladatkezelő szoftver, agymenő eszköz és fájltároló. Az Evernote és a DropBox alternatívájaként hirdeti magát.

A Worflowy egyszerű feladatlista-nézettel rendelkezik, de szükség esetén Kanban táblává is átalakítható.

Használja a Workflowy alkalmazást fájlok és képek feltöltésére, hogy később is elérhetőek legyenek. Ezeket magának is megtarthatja, vagy gyorsan megoszthatja a fájlok linkjét a kollaborátorokkal. A Workflowy nem követeli meg a kollaborátoroktól, hogy fiókkal rendelkezzenek, így a mobil együttműködés gyerekjáték.

A Workflowy legjobb funkciói

A Workflowy iOS és Android alkalmazással is rendelkezik.

Szervezze meg jegyzetét a Workflowy címkékkel

Konvertálja a listákat Kanban táblákká

Csökkentse bizonyos részletek vagy listák megjelenítését, hogy csak a jelenleg fontos információkat lássa.

A Workflowy korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a fájlok tárolását, az együttműködést és a pontok használatát.

Workflowy árak

Örökre ingyenes

Pro: 4,99 USD/hó

Workflowy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10 értékelés)

3. Remember the Milk

A Remember the Milk egy aranyos, de meglepően robusztus feladatkezelő rendszer mind a magánélethez, mind a szakmai élethez. ?

A Smart Add funkcióval gyorsan hozzáadhatja a feladat részleteit egyetlen sorban, a határidőkkel, ismétlődő feladatokkal, címkékkel és egyebekkel együtt. Míg a legtöbb feladatkezelő alkalmazás emlékeztetőket küld Önnek, mi azt szeretjük, hogy a Remember the Milk nem csak alkalmazás emlékeztetőket kínál, hanem e-mailben, SMS-ben, IM-ben és még X-ben (a korábban Twitter néven ismert platformon) is.

A Remember the Milk legjobb funkciói

Integrálható a Google Assistant, Alexa, Siri és másokkal

A „The Dairy” közösség által létrehozott alkalmazásokat kínál a Remember the Milk funkcióinak bővítéséhez.

Szervezze feladatait színkódolt címkékkel és alfeladatokkal

Csatlakozzon a DropBoxhoz vagy a Google Drive-hoz, hogy fájlokat csatolhasson a feladatokhoz.

A Remember the Milk korlátai

A projektmenedzsment eszközben a „Milkscript” (JavaScript) használatával hozhat létre egyedi automatizálásokat.

A prémium verzió 40 dolláros éves előfizetési díja igen magas ár.

Remember the Milk árak

Ingyenes

39,99 USD/év a továbbfejlesztett funkciókért

Remember the Milk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (16 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

4. Google Tasks

A Google Tasks segítségével

A Google Tasks a Google teendőlista-alkalmazása. Ez azonban nem önálló alkalmazás. Be kell jelentkeznie a Gmailbe, a Google Naptárba vagy a Google Drive-ba, hogy hozzáférjen a Tasks alkalmazáshoz.

A Tasks legnagyobb előnye, hogy milyen jól integrálódik más Google-termékekkel. Ha Google-szervezetnél dolgozol, ez a teendőlista-alkalmazás egyértelmű választás. E-mailjeidből, prezentációs diáidból, naptáradból és máshonnan is hozzáférhetsz a Tasks alkalmazáshoz, anélkül, hogy különböző platformok között kellene váltogatnod. ?

Nos, a Tasks a legmegbízhatóbb OmniFocus alternatíva a piacon? Nem, de egyszerűsége és a Google termékekkel való integrációja miatt jó választás azok számára, akiknek egyszerű feladatkezelőre van szükségük.

Bár a Google Tasks technikailag ingyenes, a legtöbb vállalkozás a Google Workspace előfizetésével fér hozzá.

A Google Tasks legjobb funkciói

A Google Tasks zökkenőmentesen integrálódik a Google Assistantbe, így kézmentes emlékeztetőket kaphatsz.

A feladatok szinte valós időben szinkronizálódnak más eszközökkel.

A letisztult felület könnyen érthető és kezelhető.

A Google Tasks korlátai

Nincsenek meg benne a többi OmniFocus alternatíva fejlett funkciói

Nem jelölhet meg más együttműködőket, és nem használhatja valódi projektmenedzsment eszközként.

Nincs önálló webalkalmazás, ami csalódást okozhat azoknak a desktop felhasználóknak, akik egy átfogóbb feladatkezelési megoldást szeretnének.

A Google Tasks árai

Ingyenes

Google Tasks értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 40 500 értékelés)

5. 2Do

Via 2Do

A 2Do egy teljes funkcionalitású „getting things done” (GTD) eszköz. Bár elsősorban iPhone, iPad és Mac készülékekhez készült, Android telefonokhoz és táblagépekhez is kínál egy alkalmazást az egyszerű feladatkezeléshez.

Ne tévessze meg az egyszerű felhasználói felület! A 2Do első ránézésre nem tűnik túl sokoldalúnak, de ez a platform rengeteg extrával rendelkezik. Csoportosítsa a feladatokat a könnyebb szervezés érdekében, és szűrje őket címke, hely és dátumtartomány szerint, hogy megtalálja, amit keres.

Bár Androidon nem érhető el, a Quick Add (iOS) és a Quick Entry (Mac) lehetővé teszi, hogy néhány érintéssel több feladatot is hozzáadjon.

Egyébként a 2Do egyedülálló, mert egyszeri licencdíjat kínál SaaS előfizetés helyett. Ha tetszik az ötlet, hogy a szoftverért egyösszegű díjat fizessen, ez jó OmniFocus alternatíva lehet a csapatának.

A 2Do legjobb funkciói

Élvezze a nagyobb nyugalmat az automatikus biztonsági mentésekkel

Több feladat szerkesztése néhány érintéssel

Az intelligens ütemezés elrejti a feladatokat, amíg el nem jön az idejük, így kevesebb rendetlenséget látsz a feededben.

A 2Do korlátai

A 2Do inkább iOS-barát, így az Android-felhasználók nem biztos, hogy minden funkciót elérhetnek.

Megtévesztően összetett és tanulási görbe jellemzi a feladatkezelő szoftvereket.

2Do árak

Egyfelhasználós licenc: 49,99 USD legfeljebb öt személyes MacOS-eszközhöz

Többfelhasználós licenc: 149,99 dollár legfeljebb öt személy számára, akiknek mindegyikének négy MacOS-eszköze van.

2Do értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (2 értékelés)

Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask

A Hitask egy megbízható alternatíva az OmniFocushoz. Nemcsak a feladatait tárolja, hanem a sorban lévő projekteket és eseményeket is. ?

A Hitask remek szervezési funkciókkal rendelkezik: címkékkel és színes jelölésekkel rendezheti feladatait és projektjeit. A megosztott csapatnaptár és a dokumentumtároló segítségével könnyedén együttműködhet a csapat tagjaival.

És a legjobb rész? A Hitask minden feladat időkövetését biztosítja, és időjelentéseket is generál.

A Hitask integrálódik a Google Naptárral és a Google Feladatokkal, így hasznos eszköz a meglévő Google-eszközök funkcionalitásának bővítéséhez.

A web, Mac, Windows, Android, iPhone és iPad platformokon is elérhető, így nagy eséllyel mindenki a csapatában használni tudja a Hitask alkalmazást.

A Hitask legjobb funkciói

Válassza ki, ki láthatja az adatait a szelektív engedélyekkel

Hozzáférés iPhone, iPad és Android eszközökön keresztül

Feladatokat hozhat létre e-mailben a Hitask-fiókjába küldött üzenetekkel.

A Hitask korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentenek az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Más felhasználók lassú teljesítményről és hibákról számolnak be.

Hitask árak

Ingyenes

Üzleti: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 20 USD/hó felhasználónként

Hitask értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (96+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (40+ értékelés)

7. Nozbe

Via Nozbe

A Nozbe kifejezetten azoknak a vállalkozóknak készült, akik OmniFocus alternatívát keresnek üzleti és személyes feladataikhoz egyaránt. Projektek, feladatok és megjegyzések szerint van szervezve, hogy Ön irányíthassa napi feladatait.

Bizonyos projekteket kedvencként is megjelölhet, így azok mindig az alkalmazás tetején jelennek meg. A feladatokat magának is megtarthatja, vagy megoszthatja őket a csapatával, hogy a munka zökkenőmentesen haladjon.

A Nozbe Mac, Windows, Android, iPad és iPhone rendszereken is működik, és utazás közben offline módban is használható. Bejelentkezhet Google- vagy Apple-fiókkal, így nem kell még egy fiókot létrehoznia.

A Nozbe legjobb funkciói

A Beérkező funkció kiemeli a mai feladatokat, a késedelmes feladatokat és az összes olyan értesítést, amelyre figyelmet kell fordítania.

A projektmenedzsment naptárak segítségével eldöntheted, mi a legfontosabb

Hozzon létre külön teret a személyes és üzleti feladatokhoz (így az alkalmazottak véletlenül nem láthatják a személyes feladatokat, mint például a „Kolonoszkópia lefoglalása”).

A Nozbe korlátai

A Nozbe nem tartalmaz időkövetést.

Egyes felhasználók szinkronizálási problémákról számolnak be.

A Nozbe árai

Ingyenes

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Nozbe értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

8. Quire

Via Quire

A Quire az egyik legjobb OmniFocus alternatíva, amelyet csapatmunkához terveztek. Drag-and-drop funkciói és többféle nézetek bármely csapat számára tökéletesek, de különösen az Agile és a Scrum módszerekhez ideálisak.

A Quire annyira hisz az alfeladatok erejében, hogy lehetővé teszi al-alfeladatok létrehozását. És al-al-alfeladatokét is. Érted az ötletet. Ezzel a nagy projektek kis, megvalósítható feladatokra bonthatók. ✅

A Kanban táblázat nézet segítségével egy helyen láthatja csapata munkaterhelését. Az idővonal nézet (más néven Gantt-diagram nézet) vizualizálja a mérföldköveket, hogy csapata felelősségre vonható legyen. A naptár nézet szintén kiválóan alkalmas csapata ütemtervének és a megbeszélések napirendjének szervezésére.

A Quire legjobb funkciói

A Quire újrafelhasználható sablonokat tartalmaz

Ossza meg a linkeket ügyfeleivel vagy külső csapatokkal a gyorsabb csapatmunka érdekében.

A Health Stats figyelemmel kíséri az egyes csapattagok és projektek általános állapotát.

Quire korlátozások

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a munkaterületek közötti navigációval kapcsolatban.

Más felhasználók azt mondják, hogy szeretnének egy módot a feladatokra vonatkozó emlékeztetőket beállítani.

Quire árak

Ingyenes

Professional: 7,65 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 19,95 USD/hó felhasználónként

Quire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (110+ értékelés)

9. Akiflow

Via Akiflow

Az Akiflow egy konszolidált feladatkezelő eszköz, amely más együttműködési eszközök feladatait egyesíti, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot. Importálja az Outlook, Asana, Todoist és számtalan más platform feladatait az Akiflow-ba, hogy mindent egy helyen láthasson.

Ez hatalmas időmegtakarítást jelent, ha olyan csapatokkal vagy ügyfelekkel dolgozol, akik különböző feladatkezelő alkalmazásokat használnak, és eleged van abból, hogy minden nap öt feladatkezelőbe kell bejelentkezned.

Tetszik nekünk, hogy az Akiflow a találkozókra összpontosít. Összekapcsolódik a naptárával, hogy egyszerűsítse a rendelkezésre állást, és még az időzónákat is figyelembe veszi. A naptárában időt is lefoglalhat bizonyos feladatok elvégzésére, így zavartalanul koncentrálhat a tényleges munkára. ?

Az Akiflow legjobb funkciói

Jelölje be a naptárában a legfontosabb feladatokra szánt időt

Használj intelligens billentyűparancsokat a feladatok prioritásainak meghatározásához, tervezéséhez vagy elhalasztásához.

Válogatosan ossza meg elérhetőségét a megbeszélésekhez

Az Akiflow korlátai

A havi 25 dolláros ár elég magas.

Egyes felhasználók hibás harmadik féltől származó integrációkról számolnak be.

Akiflow árak

24,99 USD/hó felhasználónként

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

10. Todoist

Via Todoist

A Todoist egy kombinált feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás. Komoly időmegtakarítást jelent azoknak, akik olyan OmniFocus alternatívát keresnek, amely irodában és otthon egyaránt használható. Csak állítson be külön munkaterületeket, és könnyedén elkülönítheti a munkahelyi teendőit a személyes feladatoktól, mint például „Vidd Fluffy-t az állatorvoshoz”.

A Todoist automatikusan rendezi a feladatokat a határidő szerint. Nézze meg, mi áll a mai napon a napirendjén, vagy tekintse meg a közelgő feladatokat, hogy lássa, mi vár még Önre. De ne aggódjon, beállíthat egyéni szűrőket is, hogy a legsürgetőbb feladatokat lássa.

A Todoist legjobb funkciói

A természetes nyelvfelismerés gyorsan kitölti a teendőlistád részleteit.

Ossza meg projektjeit családtagjaival vagy munkatársaival

Használja a sablon galériát projektkövetéshez, értekezletek napirendjéhez és egyebekhez.

A Todoist korlátai

A feladat-emlékeztetők csak a Pro csomagokban érhetők el.

Todoist árak

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (760 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2250+ értékelés)

Válassza azt a teendőlista-alkalmazást, amely mindent megcsinál

Az OmniFocus önmagában is egy megbízható munkamenedzsment eszköz, de nem az egyetlen megoldás. Akár egy rugalmasabb platformot keres, akár csak több funkcióra van szüksége, az ebben az útmutatóban bemutatott OmniFocus alternatívák eljuttatják Önt a céljához. ?

Nyugodtan végezzen saját kutatást, de ha azonnal el akarja kezdeni, válassza a ClickUp-ot. Mi sokkal több vagyunk, mint egy teendőlista-alkalmazás. Integrált projektmenedzsment szoftverünk valódi időmegtakarítást jelent a projektmenedzserek és a vállalkozások tulajdonosai számára.

A ClickUp Tasks integrálódik a Docs, a Whiteboards és még a ClickUp AI alkalmazásokkal is, hogy segítsen Önnek kevesebb idő alatt jobb munkát végezni. Próbálja ki ingyen, hogy meglássa a különbséget, és regisztráljon most a ClickUp-ra!