A 10 legjobb Fantastical alternatíva 2025-ben

A naptáram kezelése során nem csak egy egyszerű naptáralkalmazást keresek. Olyan szervezőre van szükségem, amely segít nyomon követni a feladataimat, emlékeztet a fontos találkozókra, és szinkronban működik az összes eszközömön. Ezért kerestem olyan online naptárakat, amelyekkel a tervezés élvezetes és hatékony.

Nemrég kipróbáltam a Fantastical alkalmazást, és nagyon lenyűgöztek az innovatív funkciói és a felhasználóbarát kialakítása, amelyek az Apple-felhasználók körében is népszerűvé teszik. Természetes nyelvfeldolgozási képességei és vizuálisan vonzó felülete ötvözi a szokásos naptárfunkciókat a fejlett funkciókkal.

A Fantastical teljes funkcionalitásának használatához azonban előfizetni kell a prémium verzióra, és az alkalmazás nem fejlődött olyan gyorsan, mint egyes AI-integrált naptáralkalmazások.

Ezenkívül az Apple ökoszisztémára való összpontosítása korlátozza a különböző platformokon való használhatóságát. Ezen korlátozások ellenére a Fantastical továbbra is megbízható választás azoknak az Apple-felhasználóknak, akik jól megtervezett naptáralkalmazást keresnek.

Sok időt töltöttem naptáralkalmazások tesztelésével, és alapos kutatások alapján a csapatommal összeállítottuk a 10 legjobb Fantastical alternatívát. Mindegyik egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik, és megmutatja, hogyan takaríthat meg időt és hozhatja ki a legtöbbet az online naptár használatából!

Mit kell keresni a Fantastical alternatíváiban?

Tennivalólisták, emlékeztetők, értesítések és naptárintegráció – ezek a funkciók minden általunk tesztelt napi tervezőben megtalálhatók. A Fantastical alternatívájának kiválasztásakor azonban olyan funkciókat kell keresni, amelyek túlmutatnak az alapvető funkciókon.

Íme néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni:

Kompatibilitás és platformok közötti támogatás: Győződj meg arról, hogy a Fantastical alternatíva kompatibilis az összes eszközzel és platformmal (iOS, Android és web), hogy zökkenőmentes szinkronizálás legyen biztosított.

Fejlett ütemezési funkciók: Keress olyan funkciókat, amelyek megkönnyítik az ütemezést, például természetes nyelvfeldolgozás, több naptárnézet, testreszabható riasztások és több alkalmazással való integráció, például feladatkezelő eszközökkel, e-mail kliensekkel vagy jegyzetelő alkalmazásokkal.

Testreszabás: Keressen olyan testreszabási lehetőségeket, amelyekkel személyre szabhatja a naptár beállításait, például színekkel jelölheti az eseményeket, beállíthat ismétlődő feladatokat és módosíthatja az értesítési beállításokat.

Együttműködési funkciók: Ha gyakran dolgozik másokkal együtt, fontolja meg olyan alternatívákat, amelyek együttműködési funkciókat kínálnak, például megosztott naptárakat, csoportos ütemezést és feladatkiosztást, hogy megkönnyítsék a csapatmunkát.

Biztonság: Helyezze előtérbe a biztonsági funkciókat, mint például a végpontok közötti titkosítás, a kétfaktoros hitelesítés és az adatok biztonsági mentése, hogy naptáradatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől vagy az adatvesztéstől.

Felhasználói felület: Értékelje a felhasználói felületet a könnyű használat és a vizuális vonzerő szempontjából. A tiszta és intuitív felület javíthatja a termelékenységet és a felhasználói élményt.

Árak: Értékelje az alternatívák árazási terveit, figyelembe véve a költségvetését és az egyes tervekben szereplő funkciók értékét. Keressen ingyenes próbaverziókat vagy freemium opciókat, hogy kipróbálhassa az alkalmazást, mielőtt előfizetne rá.

Egyes alkalmazások ezek közül csak néhányat kínálnak, míg mások többet, mint amennyire szükséged van. Válaszd ki azt az alkalmazást, amelyik a legjobban megfelel neked, és segít hatékonyabban elvégezni a feladatokat.

Íme tíz kedvencünk.

A 10 legjobb Fantastical alternatíva

Itt találsz egy rövid leírást és összehasonlítást a top 10-be bekerült Fantastical alternatívákról. Kiemeltem a legfontosabb funkcióikat, korlátaikat, áraikat és értékeléseiket, hogy segítsen kiválasztani a vállalkozásodnak legmegfelelőbb naptáreszközt.

Kezdjük a ház kedvencével, a ClickUp-pal!

1. ClickUp – A legjobb napi naptáralkalmazás

Kövesse nyomon havi, heti és napi feladatait a ClickUp naptár nézetével

A ClickUp egy igazi erőgép, ha a termelékenységről van szó, és ebben nagy szerepet játszanak a feladat tervezés és az időbeosztás.

A ClickUp naptár nézetet személyes és szakmai környezetben egyaránt használom. Az intuitív drag-and-drop felület és a testreszabási lehetőségek kiválóan alkalmasak a naptáram nyomon követésére. A felhasználóbarát felület egyetlen képernyőn egyesíti a feladatkezelést, az ütemezést és az ismétlődő eseményeket.

A ClickUp segít betartani a menetrendet kétirányú szinkronizált naptárral, feladatkezeléssel és egyéb funkciókkal. A mobilalkalmazás segítségével útközben is hozzáférhetek a menetrendemhez, az ismétlődő emlékeztetőimhez és a naptári eseményekhez.

A ClickUp különösen hasznos, ha csapatot vezet vagy csapatban dolgozol. A legjobb testreszabható sablon, a ClickUp naptártervező sablonja segít a feladatok kezelésében és a határidők betartásában anélkül, hogy túl sok időt kellene fordítanunk a napjaink és heteink tervezésére.

A Naptártervező sablon segít nekünk:

Rendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, és állítson be egyértelmű határidőket, hogy mindenki felelősségteljesen és naprakészen dolgozzon.

Használja a ClickUp naptár nézetét, hogy áttekintést kapjon a csapat eseményeiről, találkozóiról és határidőiről.

A nagy projekteket kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontsa, hogy kevésbé legyenek nyomasztóak és könnyebben nyomon követhetőek legyenek.

Automatizálja az emlékeztetőket a feladatok és események kiváltó események alapján, hogy a csapat mindig tájékozott legyen.

Tekintse át és módosítsa a naptártervezőt, hogy alkalmazkodjon a változó prioritásokhoz, új projektekhez és váratlan késésekhez.

Ezenkívül több mint 15 testreszabható ClickUp nézettel vizualizálhatja a munkaterhelést és a napi terveket. Ezek a nézetek lehetővé teszik, hogy nagyítsunk és kicsinyítsünk a projektek és a naptárak között – ez egy kiváló funkció a csapatvezetők és a projektmenedzserek számára.

Tervezze meg és vizualizálja a projekt ütemtervét a ClickUp naptár nézetével

A szűrők segítségével csak az engem érdeklő feladatokat jeleníthetem meg, és megoszthatom a naptáramat másokkal. Ez a funkció sokkal könnyebbé és hatékonyabbá teszi az időm és a feladataim kezelését.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok és új események hozzáadása napi, heti és havi nézetben

Testreszabhatja a naptár nézetét, hogy különböző naptártípusokat hozzon létre, a tartalmi naptáraktól a sprint mérföldkövekig és még sok másig.

Készítsen teendőlistákat és összefoglalókat az elvégzett feladatokról a ClickUp Brain segítségével

Bármely eseményt vagy feladatot azonnal átütemezhet a drag-and-drop funkcióval.

Kezelje a munkát egy helyen a projektmenedzsment eszközökkel

Ossza meg naptárait csapatával, hogy eseményeket ütemezzen és feladatokat osszon ki

A nagy feladatokat kezelhető ClickUp ellenőrzőlistákra bontom, és célokat tűzök ki.

Növelje termelékenységét a ClickUp időkövető funkcióival

Csatlakoztassa más munkaalkalmazásokat, mint a Google Naptár, a Microsoft Outlook és a Time Doctor a ClickUp Integrations segítségével.

Hozzáférés a ClickUp-hoz iOS, Android, iPad, asztali számítógép vagy webalkalmazáson keresztül

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a ClickUp széles körű funkciói túlnyomóaknak tűnhetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain bármely fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Google Naptár – A legjobb naptárkezeléshez és ütemezéshez

a Google Naptár segítségével

Azok számára, akik a Google munkaterületén dolgoznak, a Google Naptár segítségével könnyedén szervezhetik és kezelhetik eseményeiket, emlékeztetőket állíthatnak be és másokat is meghívhatnak.

Az eszköz kiválóan alkalmas csapatértekezletek és események tervezésére, valamint a munkaidőn belüli szabadidő lefoglalására. A naptár automatikusan szinkronizálódik a Gmail-lel, így az események változásáról azonnal értesítést, emlékeztetőt és frissítést kapsz.

Számos testreszabási lehetőség is rendelkezésre áll, az élénk témáktól a különböző megjelenítési opciókig. Ráadásul egyetlen képernyőn különálló naptárakat hozhat létre és kezelhet.

Az egyik funkció, amelyet nagyon értékelek, az intelligens időblokkolási javaslatok: a megbeszélésre meghívott személyek alapján az eszköz automatikusan megkeresi mindenki naptárában a szabad időpontokat.

A Google Naptár legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható más Google-alkalmazásokkal, például a Gmail, a Drive, a Sheets és a Meet alkalmazásokkal.

Emlékeztetőket küldhet e-mailben, SMS-ben vagy felugró értesítések formájában.

Ossza meg naptárát (és szabályozza a magánszférát és a hozzáférést), hogy mások is láthassák a tervezett eseményeket.

Használja a ClickUp Calendly integrációját , hogy a Google Naptárában beállíthassa a találkozókat.

A Google Naptár korlátai

Nehézségek az egymást átfedő időpontok vizualizálásában

Nincs integráció a Google Meet-en kívüli videokonferencia-eszközökkel

A Google Workspace árai

Ingyenes

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Business Standard: 14,40 USD/felhasználó havonta

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: 4,8/5 (több mint 3100 értékelés)

3. Motion – A legjobb termelékenység-kezelő alkalmazás

via Motion

A Motion egy termelékenységi alkalmazás, amelynek élvonalbeli, AI-alapú naptára úgy lett kialakítva, hogy növelje a termelékenységet. Imádtam, hogy intuitív, AI-vezérelt funkcióival, mint például az intelligens ütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása és az időblokkolás, megkönnyítette az ütemezés és a feladatkezelés folyamatát.

Például az intelligens ütemezési algoritmus automatikusan módosítja a találkozókat a prioritás és a rendelkezésre állás alapján, míg a feladatprioritizálási funkció mesterséges intelligenciát használ, hogy biztosítsa, hogy a legfontosabb feladatokat oldjam meg először.

Ezenkívül a projektkövető eszköz valós idejű frissítéseket és előrehaladási jelentéseket nyújt, ami segít a projektek nyomon követésében. Kipróbáltam a Motion integrációs funkcióját, amely az Apple, az Outlook és a Google Naptáramat egyetlen egyszerűsített felületen egyesítette.

A Motion-t jó alternatívának találtam a Fantastical-hoz képest. A Fantastical-lal ellentétben a Motion átfogó feladatkezelési és projektkövetési funkciókat kínál, így alkalmasabb megoldás üzleti felhasználásra.

A Motion legjobb funkciói

Automatizálja az ütemezést, hogy megtalálja a mindenki naptárához legjobban illő találkozóidőpontokat

Az AI segítségével rangsorolhatja a feladatokat, ami segít a felhasználóknak a legfontosabb dolgokra koncentrálni, ezáltal növelve a napi termelékenységet.

Egyszerűsítse a csapatmunkát az ütemtervek és feladatok szinkronizálásával, ami elősegíti a jobb kommunikációt és a projektmenedzsmentet.

Optimalizálja az időgazdálkodást az elemzésekkel, amelyek betekintést nyújtanak abba, hogy az egyének és a csapatok hogyan töltik az idejüket.

Mozgáskorlátozások

Az előfizetési költségek akadályt jelentenek a költséghatékony megoldásokat kereső kisvállalkozások vagy magánszemélyek számára.

Platformkompatibilitási problémák merülhetnek fel, különösen akkor, ha a Motion nem integrálható zökkenőmentesen a vállalkozás által már használt eszközökkel és szoftverekkel.

Mozgásalapú árazás

Ingyenes próba

Egyéni: 34 USD/felhasználó havonta

Csapat: 20 USD/felhasználó havonta

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

4. Cron – A legjobb választás a Notion felhasználók számára

via Cron

A Cron, ma Notion Calendar néven ismert, a sokkal nagyobb Notion munkaterület-platform sokoldalú komponense. Célja a szervezeti termelékenység növelése a szakemberek feladatkezelésének egyszerűsítésével.

Számomra a varázslat akkor történik meg, amikor a jegyzeteket, feladatokat, adatbázisokat és emlékeztetőket egyetlen egységes naptárba egyesítem. A Notion Calendar páratlanul koherens tervezési és együttműködési környezetet teremt. Különösen tetszik, hogy teljes mértékben integrálható más Notion elemekkel, ami lehetővé teszi, hogy feladataimat és jegyzeteket összekapcsoljam eseményekkel és találkozókkal.

A Notion Calendar teljes integrálhatósága a Notion egyéb elemeivel jelentős előnyt jelent a Fantasticalhoz képest.

A Fantastical-lal ellentétben, amely főként a naptárfunkciókra koncentrál, a Notion Calendar egy átfogó eszközkészletet kombinál jegyzetek, feladatok és adatbázisok számára – hasonlóan a ClickUp-hoz.

A Cron legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható más Notion-komponensekkel, így a felhasználók adatbázisokat, jegyzeteket és feladatokat közvetlenül a naptárban kapcsolhatnak össze.

Sablonok testreszabása az adott üzleti folyamatokhoz vagy projektigényekhez

Húzza át a feladatokat az egyszerű ütemezéshez, kezelje a napi teendőket, és egyszerűsítse a hosszú távú tervezést.

A projekt előrehaladásának vizualizálása és a határidők kezelése idővonal nézetekkel

Szinkronizálás az eszközök között, hogy minden csapattag valós időben friss információkat kapjon

A Cron korlátai

Nincs offline mód, ami korlátozza a naptárhoz és a kapcsolódó feladatokhoz való hozzáférést, ha nincs internetkapcsolat.

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

5. Woven – A legjobb helyszíni naptár és ütemezési eszköz

via Woven

A Slackbe integrált Woven egy jó naptáralkalmazás. Arról ismert, hogy egyszerűsíti a tervezést és az időgazdálkodást. Intuitív felülete és robusztus integrációs képességei miatt ez a legjobb választás azoknak a elfoglalt szakembereknek, akik szeretnék egyszerűsíteni naptáraikat.

Az intelligens sablonok, ütemezési linkek és csoportos szavazások olyan hatékony eszközök integrálásával a Woven egyszerűsíti a találkozók koordinálását és maximalizálja a termelékenységet. Az intelligens sablonok segítségével gyorsan beállíthatok találkozókat előre megadott beállításokkal, ami időt takarít meg és csökkenti az ismétlődő ütemezési feladatokat.

A Woven emellett elemzéseket is kínál a találkozók időtartamának nyomon követéséhez, amelyek segítségével optimalizálhatók a naptárak és javítható a hatékonyság.

A Woven legjobb funkciói

Több naptár szinkronizálása az összes kötelezettség egységes áttekintése érdekében

Naptárlinkek létrehozása a rendelkezésre állás megosztásához másokkal

Csoportos szavazások lebonyolítása a több résztvevő közötti találkozók legjobb időpontjának meghatározása érdekében

Elemezze az idő felhasználását a beépített elemző eszközökkel, amelyek kiemelik, hogyan telik el a találkozók ideje, és lehetőségeket kínálnak az optimalizálásra és a jobb időgazdálkodásra.

A Woven korlátai

A Slackbe való integrációt követően önálló szolgáltatásként megszűnt, így azok a felhasználók, akik nem használják a Slack platformot, nem érhetik el.

Woven (Slack) árak

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12,50 USD/felhasználó havonta

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Woven (Slack) értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 200 értékelés)

6. Zcal – A legjobb professzionális szolgáltató cégek számára

via Zcal

Kombinálja a Calendly kényelmét és a Google Naptár megszokott felhasználói élményét a Zcal segítségével. A Zcal egy ütemezési megoldás, amelyet a találkozók beállításának és a naptárkezelésnek a megkönnyítésére terveztek.

Az eszköz különösen hasznos egyéni vállalkozók vagy professzionális szolgáltató cégek számára. Ügyfelei és vásárlói foglalási linkeken keresztül tudnak időpontot egyeztetni, és azokat Önnel való egyeztetés nélkül át tudják ütemezni.

A tesztelt funkciók között szerepelt az egy kattintással történő ütemezés, a testreszabható foglalási oldalak és az integráció más naptáralkalmazásokkal. Az egy kattintással történő ütemezés funkcióval rengeteg időt spóroltam, mivel ügyfeleim és kollégáim gond nélkül foglalhattak időpontot.

Testreszabható foglalási oldalak is rendelkezésre állnak – testreszabhatja a megjelenést és a hangulatot, hogy illeszkedjen a márkájához.

Ezenkívül a Zcal zökkenőmentesen integrálódik más naptáralkalmazásokkal, például a Google Naptárral és az Outlookkal, így biztosítva, hogy az összes naptáram szinkronizálva legyen a különböző platformokon.

A Zcal legjobb funkciói

Egyszerűsítse a találkozók ütemezését néhány kattintással létrehozott és megosztott foglalási linkekkel.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű naptárszolgáltatásokkal, mint a Google Naptár és az Outlook.

A tervezési oldalak közvetlenül beágyazhatók üzleti weboldalakba vagy közösségi média platformokba.

Automatizálja az emlékeztetőket és a nyomon követéseket, hogy csökkentsék a távolmaradások számát, és fenntartsák a kapcsolatot az ügyfelekkel vagy az érdekelt felekkel.

A Zcal korlátai

Korlátozott fejlett funkciók a átfogóbb, vállalati szintű Fantastical alternatívákhoz képest

A Zcal árai

Ingyenes

Előny: 7,50 USD/felhasználó/hónap

Zcal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Calendly – A legjobb időpont-beosztó alkalmazás

via Calendly

Kevés ütemezési alkalmazás olyan népszerű a szakemberek körében világszerte, mint a Calendly! Lehetővé teszi a felhasználók számára a találkozók automatikus ütemezését, a naptár testreszabását és az értesítések fogadását – mi nem tetszene benne?

De mi különbözteti meg a Calendly-t?

Először is, ez nem egy tipikus naptáralkalmazás: a Calendly egy átfogó időgazdálkodási és ütemezési eszköz. Webalapú platformjával és egyedi linkalapú ütemezési funkciójával egyszerűsíti a munkanapok kezelését.

Tetszettek az automatikus emlékeztetők, amelyek segítettek nyomon követni a találkozóimat, és biztosították, hogy ne hagyjak ki fontos megbeszéléseket. Ezenkívül a Calendly időzóna-beállítási funkciója megszünteti a különböző régiókban zajló megbeszélések összehangolásának gondját.

De ez még nem minden. A Calendly testreszabható eseménytípusokat is kínál. Szükséged van egy kis időre a megbeszélések között? A Calendly pufferidő funkciója lehetővé teszi ezt, így rugalmasan irányíthatod a napodat.

A Calendly legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Google, a Slack, a Zoom és számos más platformmal

Biztosítson másoknak egy rendkívül egyszerű, barátságos felhasználói felületet a könnyű időpontfoglaláshoz.

A Calendly perceken belül beállítható – nincs szükség képzésre

A Calendly korlátai

Ez költséges lehet azoknak a vállalatoknak, amelyeknek minimális havi naptárszükségleteik vannak.

Egyes funkciók a mobil verzióban nem elérhetők.

A Calendly árai

Ingyenes

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 15 000 dollártól

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3400 értékelés)

8. Microsoft Outlook – A legjobb személyes információkezelő alkalmazás

via Microsoft Outlook

Sokak számára a Microsoft Outlook a legnépszerűbb személyes információkezelő, amely zökkenőmentesen integrálja az e-maileket, a naptárat, a névjegyeket, a feladatokat és a jegyzeteket egy kényelmes alkalmazásba.

Különösen értékelem az Outlook ingyenes online naptárfunkcióját, amely számos funkciót kínál. Lehetőség van találkozók létrehozására, találkozókhoz és eseményekhez való kapcsolódásra, több naptár és alnaptár kezelésére, emlékeztető beállítására, mások meghívására eseményekre, valamint a naptáram különböző módokon történő elérésére.

Csak egy figyelmeztetés: azoknak, akik a Microsoft eszközök teljes csomagját szeretnék használni és a hirdetéseket eltávolítani, frissíteniük kell a Microsoft 365 csomagra.

A Microsoft Outlook legjobb funkciói

Szerezzen be egy sokoldalú, felhasználóbarát felületet

Zökkenőmentes integráció más Microsoft eszközökkel

E-mail és naptár funkciók egy helyen

A Microsoft Outlook korlátai

Egyes felhasználók túlterhelőnek találják a felhasználói felületet

A Microsoft Outlook árai

Ingyenes

Microsoft 365 Basic: 19,99 USD/év felhasználónként

Microsoft 365 Personal: 69,99 USD/év felhasználónként

Microsoft 365 Family: 99 USD/év felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Microsoft Outlook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)

9. Sunsama – A legjobb a személyes időbeosztás időblokkolásához

via Sunsama

A Sunsama kiemelkedik a naptáralkalmazások közül, mert egyedülálló módon közelíti meg a feladatkezelést: zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamatokba. Különböző forrásokból, például e-mailekből és projektkezelő eszközökből származó feladatokat tervezhet, rangsorolhat és ütemezhet.

Ez a központosított termelékenységi munkaterület egy helyen szervezi az összes feladatot, így könnyen kezelhető a munkaterhelés és elkerülhető a túlterhelés.

A Sunsama egyik kiemelkedő funkciója az automatikus ütemezés. Noha nem adja hozzá automatikusan a feladatokat a naptárhoz, mint egyes más alkalmazások, lehetővé teszi, hogy a feladatokra jobb gombbal kattintva vagy az egérrel rájuk mutatva, majd a „Hozzáadás a naptárhoz” opciót kiválasztva könnyedén ütemezzük a találkozóink és kötelezettségvállalásaink köré.

De a Sunsama-ban leginkább a fókusz mód tetszett. Azon feladatok elrejtésével, amelyeken éppen nem dolgoztam, minimalizálhattam a zavaró tényezőket. Ez egy remek trükk, ha az Ivy Lee termelékenységi módszert követed.

A Sunsama legjobb funkciói

Átütemezheti és fontossági sorrendbe állíthatja az eseményeket és az időblokkokat egy drag-and-drop felület segítségével.

Egységesítse munkafolyamatát olyan eszközök integrálásával, mint a ClickUp, a Trello, az Outlook és mások.

Szüntesse meg a zavaró tényezőket és némítsa el az értesítéseket a fókusz móddal

Gyorsítsd fel az ütemezést billentyűparancsokkal

A Sunsama korlátai

Egyes felhasználók úgy találták, hogy az alkalmazás nem ideális a nagy projektekben való csapatmunkához.

A Sunsama árai

14 napos ingyenes próba

Havi előfizetés: 20 USD/felhasználó havonta

Éves előfizetés: 16 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Apple Calendar – A legjobb iPhone- és iPad-felhasználók számára

az Apple Naptár segítségével

Az Apple Calendar egy online tervező, amelyet kifejezetten Apple eszközökhöz, például iPhone-hoz, iPad-hez vagy iPod Touch-hoz terveztek. Az Apple hűséges felhasználói imádják, hogy milyen jól szinkronizálható az összes eszközükön.

Ez az iCal néven is ismert eszköz napi, heti, havi és éves nézetekkel könnyedén kezeli a naptáradat. Az események színekkel való jelölésének és az e-mailekből való feladatimportálásnak köszönhetően jelentősen javult a munkám.

Zökkenőmentesen integrálódik az iCloud, az Outlook, a Yahoo és az Exchange alkalmazásokkal, ami a Fantastical 10 legjobb alternatívája közé emeli. Azonban ez az alkalmazás korlátozónak tűnhet, mivel Apple-eszközökhöz készült.

Az Apple Naptár legjobb funkciói

Zökkenőmentes szinkronizálás a Google, az Outlook és más eszközökkel

Konferenciahívás egy gombnyomással

Használj ismétlődő eseményeket, riasztásokat és emlékeztetőket, hogy nyomon kövesd a fontos eseményeket és határidőket.

Egyszerű érintéssel hozzáférhet az események és helyszínek részleteihez

Az Apple Naptár korlátai

Egyes másolás-beillesztés funkciók csak a webes verzióban érhetők el.

Nehézségek az együttműködésben vagy a rendelkezésre állási linkek megosztásában nem iOS-felhasználókkal

Az Apple Naptár árai

iCall alkalmazás: 2,99 $ + opcionális alkalmazáson belüli vásárlások

Apple Naptár értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (190+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Növelje termelékenységét a legjobb naptáralkalmazással

Megvizsgáltunk több, a Fantasticalhoz hasonló, robusztus alternatívát, amelyek mindegyike olyan funkciókkal rendelkezik, mint a zökkenőmentes integráció, a kifinomult naptárkezelés és az intelligens feladatkezelő eszközök.

Legyen szó a Zcal erős ütemezési képességeiről vagy a ClickUp kiterjedt projektmenedzsment funkcióiról, szinte mindenki számára van megfelelő megoldás.

Ha szeretnéd növelni a termelékenységedet és megkönnyíteni a kommunikációt a csapatoddal, ajánlom, hogy nézd meg a ClickUp alkalmazást. Kiváló naptár- és időkezelési funkciókat kínál, és megváltoztathatja a projektjeid kezelésének módját.

Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp alkalmazást.