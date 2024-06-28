Az Ivy Lee-módszer: egyszerű út a maximális termelékenységhez

A hosszú teendőlisták még a legenergikusabb embert is el tudják nyomasztani. És amikor az ambiciózus célok összefonódnak a hétköznapi teendőkkel, a spirál csak tovább romlik.

Az Ivy Lee-módszer egy megtévesztően egyszerű termelékenységi keretrendszer, amely segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a jobb időgazdálkodás révén több feladat elvégzésében kevesebb idő alatt.

Ha minden nap csak hat kritikus feladatra koncentrálunk, többet tudunk elvégezni és kevésbé érezzük magunkat stresszesnek. Nézzük meg, hogyan!

Mi az Ivy Lee-módszer?

Az Ivy Lee-módszer egy termelékenységi technika, amelynek középpontjában a legfontosabb feladatok prioritásainak meghatározása és azok elsőbbségi kezelése áll. Szépsége egyszerűségében rejlik: minden munkanap végén írja le a hat legfontosabb dolgot, amit másnap el kell végeznie. Rangsorolja ezt a hat feladatot fontosságuk szerint. Amikor megkezdi a munkanapot, kizárólag az első feladatra koncentráljon, amíg azt be nem fejezi és teljesen el nem végzi. Ezután folytassa a másodikkal, majd a harmadikkal, és így tovább.

Ez az egyszerű időgazdálkodási módszer a végtelen teendőlisták által okozott túlterheltség alapvető problémáját kezeli. Az Ivy Lee-módszer arra kényszerít, hogy csak hat feladatot válasszunk ki és rangsoroljunk, így segít átlátni a zavaros helyzetet, és a valóban fontos dolgokra koncentrálni.

Az Ivy Lee-módszer története

Ivy Ledbetter Lee, a közkapcsolatok úttörője, ennek a termelékenységi technikának a kidolgozásával érdemelte ki elismertségét.

1918 körül Charles M. Schwab, a Bethlehem Steel Corporationt vezető, rendkívül sikeres iparmágnás módszereket keresett csapata termelékenységének javítására. Tanácsért Ivy Lee-hez fordult.

A történet szerint Schwab azt kérte: „Mutassa meg, hogyan lehet többet elérni.” Lee válasza szokatlan volt: „Adjon nekem 15 percet minden egyes vezetőjével.”

Lee kockáztatott a módszer hatékonyságával kapcsolatban. Schwabnak azt mondta: „Ha nem működik, akkor semmi. Három hónap múlva küldhet nekem egy csekket, aminek az összege szerint Önnek megéri.”

Az eredmények magukért beszéltek. Az Ivy Lee-módszer három hónapos alkalmazása után Schwab állítólag egy tetemes csekket küldött Lee-nek, amelynek értéke mai árfolyamon körülbelül 500 000 dollárnak felel meg. Ez megerősítette a módszer hírnevét, mint a termelékenységet növelő hatékony eszköz.

Történelmi jelentőségének ellenére az Ivy Lee-módszer rendkívül egyszerű marad, és a feladatok hatékony prioritásba rendezésére és megoldására összpontosít.

Ajánlott olvasmány: További információk az Ivy Lee-módszerről

Ha szeretnéd jobban megérteni az Ivy Lee-módszert, ajánlom az alábbi források elolvasását:

Ehhez egyetlen feladat elvégzésére kell koncentrálnod. A modern társadalom imádja a többfeladatos munkavégzést. A többfeladatos munkavégzés mítosza szerint a elfoglaltság egyenlő a jobb teljesítménnyel. A valóságban azonban pont az ellenkezője igaz.

Ehhez egyetlen feladat elvégzésére kell koncentrálnod. A modern társadalom imádja a többfeladatos munkavégzést. A többfeladatos munkavégzés mítosza szerint a elfoglaltság egyenlő a jobb teljesítménnyel. A valóságban azonban pont az ellenkezője igaz.

Az Ivy Lee-módszer: A szakértők által a maximális termelékenység érdekében ajánlott napi rutin, szerző: Sikandar Sami: Ez a könyv egyszerűsített formában összefoglalja az Ivy Lee-módszer alapjait. Gyors referencia-kézikönyvként szolgálhat, ha frissíteni szeretné termelékenységi stratégiáját anélkül, hogy túl sok részletbe bocsátkozna.

via Amazon

Free to Focus (Szabadon koncentrálni) Michael Hyatt: Ez a könyv a prioritások fontosságát vizsgálja, és értékes segítséget nyújthat az Ivy Lee-módszer megértéséhez. Hangsúlyozza, hogy nem csak többet kell elvégezni, hanem a megfelelő dolgokra kell koncentrálni. Emellett javasolja a Stop-Cut-Act (Állj meg, vágj ki, cselekedj) keretrendszert, amelynek segítségével meg lehet határozni a nagy célokat, nemet lehet mondani a felesleges feladatokra, és olyan tevékenységeket lehet felvenni, amelyek közelebb visznek a célokhoz.

via Amazon

Az Ivy Lee-módszer alapvető elemei

Az Ivy Lee-módszer három alapelvre épül:

1. Prioritások meghatározása: Minden munkanap végén szánjon egy kis időt arra, hogy meghatározza a következő napon elvégzendő hat legfontosabb feladatot.

Kérdezze meg magától: „Melyik hat dolgot kell feltétlenül elvégeznem holnap ahhoz, hogy úgy érezzem, sikeres napom volt?” Legyen szigorú a kiválasztás során – hat feladat a határ.

2. Feladatok sorrendje: Miután meghatároztad a hat feladatot, rangsorold őket fontosság szerint. Kezdd a legfontosabb feladattal, amely a legnagyobb hatással lesz a napi céljaidra. Ne lépj tovább a második feladatra, amíg az elsőt teljesen be nem fejezted.

Gyors tipp: A Harvard Business Review szerint a tudásmunkások a munkahétjük akár 20%-át is visszanyerhetik, ha azonosítják a nem fontos feladatokat, és azokat másokra ruházzák át.

3. Egyfeladatos munkavégzés: Összpontosítson minden energiáját a listáján szereplő első feladat elvégzésére. Ne hagyja, hogy elterelje a figyelmét az e-mailek, a közösségi média és egyéb zavaró tényezők. Miután az első feladatot elvégezte, folytassa a másodikkal.

Tegnap este például a cikk (ez a cikk!) megírását tűztem ki a mai nap legfontosabb feladataként. Azáltal, hogy kizárólag erre a feladatra koncentráltam, sikerült egy flow állapotban elvégeznem, mielőtt bármi más elterelte volna a figyelmemet. Ennek eredményeként a feladat befejezése után azonnal teljesülést éreztem. Ez pozitív hangulatot teremtett az egész napra.

A munkanap végén szokássá tegye, hogy újra átnézi a prioritási listáját. A befejezetlen feladatokat helyezze át a holnapi lista elejére. Emellett vegyen fel új fontos feladatokat a következő napra.

Az Ivy Lee-módszer előnyei

Ivy Lee termelékenységi megközelítése a következő előnyökkel jár:

Fókuszálás és a zavaró tényezők csökkentése: A módszerrel naponta csak hat fontos feladatot kell meghatároznunk, így elkerülhető a végtelen teendőlisták okozta zavar. Ez lehetővé tette számomra, hogy teljes figyelmemet a legfontosabb dolgokra fordítsam, minimalizálva a zavaró tényezőket és mély munkavégzési állapotot teremtve.

Céljainak tisztább megértése: Az Ivy Lee-módszer arra kényszeríti Önt, hogy szembenézzen prioritásaival. A mindössze hat feladat kiválasztása megköveteli, hogy gondosan mérlegelje, melyek azok a tevékenységek, amelyek a legnagyobb eredményeket hozzák. Ezenkívül ez a folyamat tisztább megértést eredményez céljairól és azok eléréséhez szükséges lépésekről.

A döntéshozatal fáradtságának kiküszöbölése: Az akaraterőnk véges erőforrás. Minden döntés – legyen az nagy vagy kicsi – kimeríti azt, Az akaraterőnk véges erőforrás. Minden döntés – legyen az nagy vagy kicsi – kimeríti azt, és csökkenti a termelékenységet . Az Ivy Lee-módszer minimalizálja a döntéshozatal fáradtságát azáltal, hogy kiküszöböli a „mi legyen a következő lépés?” kérdéssel kapcsolatos állandó töprengést. A legfontosabb feladat előre meghatározásával egyértelmű iránymutatással kezdheti meg a munkanapját.

A teljesítmény érzése: Hat jól megválasztott feladat elvégzése jelentős eredménynek számít. Az Ivy Lee-módszer elősegíti a győztes hozzáállást, ami erős motiváló erő lehet és tovább növeli a termelékenységet.

Tippek az Ivy Lee-módszer hatékony használatához

Íme néhány praktikus tipp, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki az Ivy Lee-módszerből:

Minden munkanap végén szánjon időt arra, hogy meghatározza a következő nap hat feladatát. Így biztosan tiszta fejjel foghat a feladatokhoz, és elkerülheti a halogatás kísértését.

A hat feladat kiválasztásakor legyen reális azzal kapcsolatban, hogy mit tud egy nap alatt elvégezni . Ne terhelje túl a listáját, mert ez elbátortalaníthatja és megakadályozhatja a haladást.

Bár az Ivy Lee-módszer a koncentrációt hangsúlyozza, nem javasolja, hogy kimerültségig dolgozzon. Tervezzen be rövid szüneteket a nap folyamán , hogy felfrissítse az elméjét és fenntartsa az energiaszintjét.

Naponta kövesse nyomon az elvégzett feladatokat. Ez teljesítményérzetet ad és motiválja Önt a módszer további használatára.

Minden hét végén szánjon egy kis időt a feladatlistájának áttekintésére. Azonosítsa az ismétlődő feladatokat vagy azokat a területeket, ahol javíthatna a prioritások meghatározásán.

Az Ivy Lee-módszer népszerű alkalmazási területei és példák

Schwab sikere az Ivy Lee-módszerrel olyan volt, mint egy csobbanás egy csendes tóban. A hír gyorsan terjedt, először az ipari körökben. A versenykörnyezetben előnyt szerezni vágyó vezetők mohón falták az információkat, amelyeket Lee „csodamódszeréről” találni tudtak.

Szaklapokban megjelent cikkek dicsérték a módszer egyszerűségét és hatékonyságát, amelynek lényege, hogy naponta csak hat feladatra kell koncentrálni. A hír végül eljutott az acélgyárak és gyárak falain túlra is. Üzletemberek, írók, sőt politikusok is elkezdték kipróbálni az Ivy Lee-módszert.

Számos történet keringett a termelékenység növekedéséről és az életük feletti újfajta kontroll érzéséről. A módszer egyszerűsége – toll, papír és egy kis fegyelem – mindenki számára elérhetővé tette, függetlenül a foglalkozástól.

Ma a módszer alapelvei számos termelékenységi keretrendszerben visszaköszönnek. A feladatok fontossági sorrendbe állítása és az egyenkénti fókuszálás a modern projektmenedzsment sarokköve.

A módszerrel kapcsolatban azonban felmerültek olyan kritikák, mint a túlzott leegyszerűsítés, a korlátozott rugalmasság és az időbecslés hiánya – ezek a mai napig aktuális kihívások.

Ezeknek a kihívásoknak ellenére az Ivy Lee-módszer alapvető üzenete, a prioritások meghatározása és a fókuszálás továbbra is értékes. Kiváló kiindulási pont azok számára, akiket elárasztanak a teendőlisták, és egyszerűsége miatt könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatokba.

Az Ivy Lee-módszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy különböző munkastílusokhoz és preferenciákhoz igazítsuk. Íme néhány példa: Digitális teendőlisták: A feladatok kezeléséhez inkább digitális teendőlista-alkalmazásokat használok. Ezeket az alkalmazásokat könnyen testreszabhatja az Ivy Lee-módszerhez – én általában külön listát készítek a következő nap hat legfontosabb feladatáról.

Bullet journaling: A bullet journaling rajongói integrálhatják az Ivy Lee-módszert azáltal, hogy napi szinten felsorolják és fontossági sorrendbe állítják a hat legfontosabb feladatukat, majd a nap végén átgondolják az elért eredményeket.

Csapatmunka: Ez a módszer csapatok számára is értékes eszköz lehet. A csapatvezetők a módszer segítségével rangsorolhatják a csapat céljait és a fontosságuk alapján oszthatják el a feladatokat.

Projektmenedzsment: A projektmenedzserek az Ivy Lee-módszert felhasználva A projektmenedzserek az Ivy Lee-módszert felhasználva rangsorolhatják az egyes projektekhez kapcsolódó napi feladatokat , így biztosítva, hogy azok a terv szerint haladjanak és a határidők betartásra kerüljenek.

Kreatív munka: Írók, művészek és más kreatív szakemberek használhatják ezt a termelékenységi technikát a brainstorminggal, kutatással, végrehajtással és felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok prioritásainak meghatározásához.

Tanulás: A diákok prioritásokat állíthatnak fel a tanulási feladatok, házi feladatok és projektmunkák között, így biztosítva, hogy koncentráltak maradjanak és elkerüljék a last minute felkészülést.

Tippek a Reddit felhasználóktól:

Én valami ilyesmit csinálok. A teendőlistádon azonban sokkal több feladat is szerepelhet, és azt naprakészen kell tartanod. Én az összes delegált vagy csapatmunkával kapcsolatos tételt a lista elejére teszem (mindent, ami másoktól függő kritikus lépés). Minden más a lista alján szerepel. Kinyomtatom az 1. oldalt, majd azonnal elkezdem írni a lista tetejére. Esélyem sem volt, hogy eljussak a 2. oldalig. Az új dolgokat és jegyzeteket a lap hátuljára írom, és a listát a laptopomon frissítem, mielőtt hazamegyek. Hagytam, hogy ez a lista irányítson, ahelyett, hogy az e-mailek irányítottak volna. Az e-maileket akkor ellenőrzöm, miután elvégeztem a delegálási részt, és az új dolgokat átviszem a listára. Az e-mailek csak mások által készített listák, így teljesen elveszíted az irányítást, ha hagyod, hogy azok irányítsák a napodat. [sic]

Én valami ilyesmit csinálok. A teendőlistádon azonban sokkal több feladat is szerepelhet, és azt naprakészen kell tartanod. Én az összes delegált vagy csapatmunkával kapcsolatos tételt a lista elejére teszem (mindent, ami másoktól függő kritikus lépés). Minden más a lista alján szerepel. Kinyomtatom az 1. oldalt, majd azonnal elkezdem írni a lista tetejére. Esélyem sem volt, hogy eljussak a 2. oldalig. Az új dolgokat és jegyzeteket a lap hátuljára írom, és a listát a laptopomon frissítem, mielőtt hazamegyek.

Hagytam, hogy ez a lista irányítson, ahelyett, hogy az e-mailek irányítottak volna. Az e-maileket akkor ellenőrzöm, miután elvégeztem a delegálási részt, és az új dolgokat átviszem a listára. Az e-mailek csak mások által készített listák, így teljesen elveszíted az irányítást, ha hagyod, hogy azok irányítsák a napodat. [sic]

Ez az egyszerű módszer rendkívül hatékony, mert csökkenti a döntéshozatal fáradtságát, és energiáját a legfontosabb feladatokra tudja összpontosítani. Ha nem tudja elvégezni az összes feladatot, egyszerűen vegye fel a befejezetleneket a következő napi listájára.

Ez az egyszerű módszer rendkívül hatékony, mert csökkenti a döntéshozatal fáradtságát, és energiáját a legfontosabb feladatokra tudja összpontosítani. Ha nem tudja elvégezni az összes feladatot, egyszerűen vegye fel a befejezetleneket a következő napi listájára.

Az Ivy Lee-módszer alkalmazásának kihívásai

Legyen egyértelmű: az Ivy Lee-módszernek megvannak a maga kihívásai. Több munkahelyen és különböző pozíciókban próbáltam alkalmazni, és ekkor vettem észre néhány területet, ahol nem volt olyan hatékony, mint általában.

Rugalmatlanság : A korlátozott számú feladat (hat) korlátozónak tűnhet egyes, nagy munkaterheléssel rendelkező felhasználók számára. Lehetnek olyan napok, amikor hatnál több feladat igényel figyelmet.

Korlátozott alkalmazhatóság: Úgy éreztem, hogy ez a módszer nem feltétlenül ideális olyan rendkívül dinamikus munkakörnyezetekben, ahol a prioritások gyorsan változhatnak. Leginkább olyan feladatokhoz alkalmas, amelyeknek egyértelmű kezdete és vége van. Nyitott végű vagy folyamatos projektek esetében kevésbé hatékony lehet.

A feladatok becslésének nehézsége: Nehéz lehet Nehéz lehet pontosan megtervezni az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt . A feladatok időtartamának alábecsülése csalódáshoz vezethet, ha a lista nem kerül teljesítésre.

Íme néhány alternatív termelékenységi módszer, amely hasznos lehet számodra:

Az Eisenhower-mátrix: Az Ivy Lee-módszer prioritásokat állít fel a feladatok között, de nem veszi figyelembe azok sürgősségét. Az Ivy Lee-módszer prioritásokat állít fel a feladatok között, de nem veszi figyelembe azok sürgősségét. Az Eisenhower-mátrix a feladatok sürgőssége és fontossága szerint kategorizálja azokat , így segítve Önt abban, hogy a sürgős, de kevésbé fontos feladatok mellett a kritikus, azonnali figyelmet igénylő feladatokra is koncentrálhasson, és így ne mulassza el a határidőket.

A Pomodoro-technika: Az Ivy Lee-módszer nem foglalkozik a koncentrációval, illetve a túlterhelés és Az Ivy Lee-módszer nem foglalkozik a koncentrációval, illetve a túlterhelés és a munkaterhelés okozta tehetetlenséggel . A Pomodoro-technika azonban a hatékony időgazdálkodásra összpontosít, helyet hagyva a pihenőidőknek. Időzített intervallumai és beütemezett szünetei ellensúlyozzák az Ivy Lee-módszer kihívásait azáltal, hogy elősegítik a koncentrált munkavégzést kezelhető részekben, megelőzik a kiégést, és egész nap energikusnak tartanak.

Getting Things Done (GTD): Míg Ivy Lee módszere merev, egyetlen napi listával, a Míg Ivy Lee módszere merev, egyetlen napi listával, a Getting Things Done technika rugalmasabb.

A GTD egy átfogó rendszert kínál az összes feladat és projekt rögzítésére, majd feldolgozására és cselekvési lépésekre való szervezésére. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy nagyobb munkaterhelést kezeljen és alkalmazkodjon a változó prioritásokhoz.

Az Ivy Lee-módszerrel kapcsolatos kihívások leküzdésére mindig technológiai megoldásokhoz fordulhat. Például a ClickUp egy sokoldalú feladatkezelő platformot kínál, amely minden lépésnél segítséget nyújtó speciális eszközökkel rendelkezik.

Hogyan lehet a ClickUp segítségével alkalmazni az Ivy Lee-módszert?

Testreszabhatja projektmenedzsment munkafolyamatát a ClickUp egyedi munkafolyamatainak segítségével.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, amely segít elkezdeni az Ivy Lee-módszer alkalmazását a ClickUp segítségével:

1. lépés: Határozza meg a 6 legfontosabb feladatát a ClickUp Tasks és a teendőlisták segítségével

Készítsen egy dedikált feladatlistát a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Online To-Do List App alkalmazás segítségével. A cím lehet egyszerűen „Holnap 6 legfontosabb feladata”. Ez lesz a napi teendőlistája a hat legfontosabb feladat számára.

Feladatok kiosztása, határidők meghatározása és prioritások kijelölése a ClickUp Checklists segítségével

A ClickUp Tasks alkalmazáson belül választhatja az egyszerű Lista nézetet, hogy egy helyen láthassa a legfontosabb feladatait. Minden munkanap végén hozzon létre egy új listát a következő munkanapra, és adja hozzá az összes függőben lévő feladatot az új listához.

A ClickUp Task Priorities segítségével rangsorolhatja feladatait a legfontosabbaktól a legkevésbé fontosakig. A feladatokat egyszerűen áthúzhatja a megfelelő prioritási listákba: sürgős, magas prioritású, normál és alacsony prioritású.

A ClickUp Task Priorities segítségével kategorizálja a feladatokat sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúak szerint.

A legfelső feladat lesz az elsődleges prioritás (ez tökéletesen összhangban áll az Ivy Lee-módszerrel, amely szerint először a legfontosabb feladatot kell megoldani).

Legyen elkötelezett a prioritások meghatározása iránt, és korlátozza a listáját a nap hat legfontosabb feladatára. Általában a kevésbé fontos feladatokat törlöm, vagy áthelyezem egy külön „Következő nap” vagy „Később” listára.

Ha a hat feladatból álló listán vizuális jelöléssel (pl. színkódokkal, csillagrendszerrel) jelöljük a prioritási szinteket, az segít azonnal felismerni a legfontosabb hat feladatot, és azokat mindig szem előtt tartani.

Alternatív megoldásként használhatja az előre elkészített ClickUp prioritási mátrix sablont. Ez segít a feladatok sürgősségük és fontosságuk alapján történő kategorizálásában, és több mint hat feladat befogadására is testreszabható.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Priority Matrix Template segítségével ábrázolja a kritikus feladatokat időigény (sürgősség) és a feladat vagy projekt hatása (fontosság) szerint.

A sablon használata:

Feladatok fontossági sorrendbe állítása: Brainstorming segítségével azonosítsa a teendőlistáján szereplő feladatok közül a legfontosabbakat. A sablon segít vizualizálni a prioritásokat, így gyorsan értékelheti azok sürgősségét és fontosságát.

Finomítsd a legfontosabb feladataidat: Miután jól megértetted a prioritásokat, vedd ki a mátrixból a legfontosabb feladatokat, és szűkítsd le őket a nap hat legfontosabb feladatára.

Ez a prioritási sablon előkészítő lépésként segíthet azonosítani a hat napi Ivy Lee-feladatodra legalkalmasabb jelölteket.

Rendeljen minden feladathoz reális határidőt, hogy biztosan haladjon a terv szerint, és ne érezze magát túlterheltnek. Ezt a ClickUp Tasks alkalmazásban teheti meg úgy, hogy megnyitja az egyes feladatokat, majd a tetején található Dátum mezőre kattintva kiválasztja a határidőt és az időpontot.

Határidők beállítása és szerkesztése a ClickUp Tasks alkalmazásban

A dátumokat színekkel is jelölheti, hogy jelezze, ha egy feladat késedelmes vagy időben lezárt.

Alapértelmezés szerint a határidők és az időpontok a helyi időzónához vannak igazítva. A meghatározott időpont nélküli határidők technikailag a feladat létrehozójának helyi időzónájában reggel 4 órakor járnak le.

3. lépés: Koncentrálj egyszerre egy feladatra a ClickUp naptár és időzítő segítségével

A ClickUp számos funkcióval segíti a mély koncentráció elérését és a figyelemelterelő tényezők elkerülését:

Hozzon létre időblokkokat a ClickUp naptár nézet segítségével, hogy jobban tudjon koncentrálni

A ClickUp naptár nézetében jelöljön ki külön időtartamokat, hogy a „Holnap 6 legfontosabb feladata” listáján szereplő konkrét feladatok elvégzésére koncentrálhasson. Ez a technika segít mentálisan felkészülni az egyes feladatokra és minimalizálni a zavaró tényezőket.

A feladat elvégzése közben kapcsolja ki az értesítéseket és minimalizálja a zavaró tényezőket . A ClickUp központi platformja minden munkáját egy helyen tárolja, így nem kell különböző alkalmazások között váltogatnia, és csökken a multitasking kísértése.

Integrálja a ClickUp-ot egy időkövető alkalmazással, például a Toggl Track vagy a ClickUp natív PomoDone Integration alkalmazásával, hogy alkalmazhassa a Pomodoro technikát . Ez a módszer 25 perces koncentrált munkavégzést és rövid szüneteket tartalmaz. Az időzítő segít koncentrálni a feladatra és megakadályozza a kiégést.

4. lépés: Kövesse nyomon feladatait a ClickUp sablonokkal

A ClickUp platformon az Ivy Lee-módszer megvalósításához legkedveltebb funkció számomra a ClickUp napi tervező sablon, amely vizuális áttekintést nyújt az összes feladatomról. Ezeket a sablonokat felhasználhatod a hat legfontosabb feladat előrehaladásának nyomon követésére és a napi ütemterved szükség szerinti módosítására.

Rendezze a feladatokat kategóriákba, rangsorolja őket sürgősségük alapján, és ábrázolja a haladást grafikonokkal és táblázatokkal.

Töltse le ezt a sablont Maradjon szervezett és produktív a ClickUp napi tervező sablonjával

Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a sablonból:

Használja a táblázatos nézetet, hogy áttekintést kapjon szokásairól és könnyedén ellenőrizhesse a befejezett feladatokat.

A List View segít a feladatok szervezésében és szűrésében , hogy könnyebben koncentrálhass.

Használja a Kezdő útmutató nézetet , hogy kialakítsa szokásait és céljait.

A feladatokat két különböző státuszba sorolja : Nyitott és Befejezett, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Frissítse az állapotokat, hogy folyamatosan tájékozott legyen a haladásról

Figyelje és elemezze szokásait a maximális termelékenység érdekében

Hasonlóképpen, a ClickUp heti tervező sablon kiválóan alkalmas több feladat heti nyomon követésére. Egy átfogó nézetben láthatja az elkövetkező hetet, és nyomon követheti a határidőket, eseményeket és találkozókat.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a feladatok elvégzését a hét folyamán a ClickUp heti tervező sablon segítségével.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat , például „Nyitott” és „Befejezett” a haladás nyomon követéséhez.

Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat vagy egyéni mezőket a feladatok kezeléséhez , és könnyedén vizualizálja a heti terveit.

Nyisson meg két különböző nézetet különböző ClickUp konfigurációkban, például a Bevezető útmutatót és a Tervező táblát, hogy megkönnyítse a munkahét tervezését.

Javítsd a heti tervezést több felelős, időkövetés, határidők és prioritási címkék segítségével

Találd meg a termelékenységed optimális pontját

Az Ivy Lee-módszerrel kapcsolatos tapasztalataim valóban átalakítóak voltak.

Szinte úgy kezelem, mint egy időgazdálkodási játékot. Azáltal, hogy minden nap egy meghatározott számú feladatra koncentráltam, sikeresen szerveztem meg a feladataimat, és újfajta kontrollérzetet éreztem a munkanapom felett.

Bár a módszernek voltak korlátai, a ClickUp biztosította a rugalmasságot és a funkciókat, amelyekkel ezeket leküzdhettem és tovább növelhettem a termelékenységemet.

A siker kulcsa abban rejlik, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb rendszert. Próbáljon ki különböző megközelítéseket, és ne féljen az Ivy Lee-módszert saját igényeihez és munkastílusához igazítani.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!