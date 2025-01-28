A 10 legjobb AI-eszköz podcast-készítők számára 2025-ben

A podcast indítása izgalmas kaland lehet, de mind a tapasztalt, mind a kezdő podcastereknek szembe kell nézniük néhány akadályokkal – technikai nehézségekkel, a szerkesztésre fordítható idő hiányával és kreatív blokkoltsággal, hogy csak néhányat említsünk.
Itt jönnek a képbe az AI-eszközök. Ezek a podcast-készítőknek szánt AI-eszközök egyszerűsíthetik a szerkesztést, a leírást, a tartalomkészítést, sőt még a marketinget is.
Ugyanakkor a podcast-készítők számára elérhető AI-eszközök listája végtelen, és nehéz döntés lehet, melyikbe érdemes befektetni. Ezért a ClickUp csapattal együtt összeállítottunk egy bevált listát a tíz legjobb AI-podcasting eszközről, amelyek gazdagabbá és egyszerűbbé teszik a podcast-készítés útját.
De először is beszéljünk azokról a szempontokról, amelyeket figyelembe vettünk, amikor kiválasztottuk a podcast-készítők számára legalkalmasabb 10 AI-eszközt.
Mit kell keresni a podcast-készítőknek szánt AI-eszközökben?
Íme az öt elem, amelyre figyelnie kell, amikor AI-eszközöket ad hozzá a podcast-készítési folyamatához:
- Feladatok automatizálása: Az AI segítségével egyszerűsítheti a podcastkészítés unalmas és időigényes feladatait. A minőségi AI-eszközöknek robusztus automatizálási funkciókkal kell rendelkezniük, hogy lehetővé tegyék az audiojavítások, a leírás és a tartalomkészítés automatizálásának ellenőrzését.
- Könnyű használat: Hozzon létre hatékony alkotási folyamatot az Ön egyedi tartalmi stílusához illeszkedő AI-eszközökkel. Keressen olyan eszközöket, amelyek egyensúlyt teremtenek a hatékony funkciók és az intuitív felület között, hogy gyorsabban tudjon többet elvégezni.
- Minőség és pontosság: A podcast-készítők számára készült AI-eszközöknek képesnek kell lenniük javítani a működési feladatok pontosságát, például a stúdiófelvételek koordinálását, a szkriptek megosztását, a podcast-átiratok szerkesztését és a pénzügyi dokumentáció kezelését. Vizsgálja meg az eszköz eddigi eredményeit és értékeléseit, hogy ezt ellenőrizze.
- Testreszabás: Úgy gondolom, hogy az AI-nak több kontrollt kell adnia nekünk a szerkesztés és a kreatív döntések felett. Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek további lehetőségeket kínálnak, és elegendő mozgásteret biztosítanak a kreatív módosításokhoz és a testreszabáshoz.
- Integráció és költség: Fontos, hogy a választott AI-eszköz beleférjen a költségvetésbe, és könnyen integrálható legyen a meglévő munkafolyamatokba. A legjobb AI-eszközök azok, amelyek magas értéket kínálnak alátámasztott költségekkel.
Olvassa el még: A legjobb podcastok az AI megismeréséhez
A 10 legjobb AI eszköz podcast-készítők számára 2024-ben
Íme a tíz legjobb AI podcast-eszköz, amely szerintünk átalakíthatja a folyamatot és javíthatja a tartalom minőségét.
1. ClickUp
A legjobb a podcastok teljes körű kezeléséhez
A ClickUp egy hatékony termelékenységi eszköz, amely segít létrehozni a tökéletes podcast-irányító központot. Számos beépített funkciójával, mint például az azonnali üzenetküldés, a dedikált AI, az írási és célkitűzési eszközök, a tartalomnaptár-sablonok és több mint 1000 integráció, megkönnyíti a podcastok teljes körű kezelését, az ötleteléstől és a brainstormingtól a megfelelő időben történő publikálásig, így ez a podcast-kezelő szoftver az Ön számára a legjobb választás.
A ClickUp tökéletes választás kezdő és tapasztalt podcast-készítők számára egyaránt, mivel központi platformot biztosít minden podcast-epizód és projekt egyszerű kezeléséhez. Elsődleges célja a feladatok egyszerűsítése, sokoldalúsága és testreszabhatósága pedig lehetővé teszi, hogy az egyedi igényeidhez igazítsd.
Két fontos funkció, különösen ha nem egyedül dolgozol, a ClickUp Goals, amely egyszerűsíti az ötletelés és a célkitűzés folyamatát, valamint a ClickUp Chat, amely biztosítja a folyamatos kommunikációt. A ClickUp Goals segítségével feljegyezheted az egyéni és a csapat céljait, és összekapcsolhatod őket a podcast feladataiddal, míg a ClickUp Chat lehetővé teszi a csapatok közötti üzenetküldést és az azonnali címkézést is.
Búcsút inthet a több AI-eszköz használatával járó fragmentált munkafolyamatoknak. A ClickUp termékmenedzsment szoftvere számos más AI-eszközt helyettesíthet a podcast-készítők számára. Integrálható számos népszerű podcast-készítő eszközzel és szolgáltatással, így egy helyen kielégítheti az összes podcast-készítési igényét. A ClickUp-hoz csatlakoztathatja felvételi szoftverét, tárhelyplatformjait és közösségi média fiókjait. Sőt, felhőalapú tárolási szolgáltatásokat is kínál, hogy összes podcast-készítési tevékenységét és fájljait egy helyen központosíthassa.
Számos, néhány kattintással használatra kész podcast-sablonjával a ClickUp végtelenül egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a podcastok létrehozását és kezelését.
A ClickUp Podcast Planning Template (Podcast-tervezési sablon) tökéletes irányítópult arra, hogy megszervezze, amit a hallgatói hallani szeretnének, kezelje a vendégekkel való kapcsolattartást, és vizualizálja, hogyan fogja átadni a tartalmát az egyes podcast-epizódokban. Akár most kezdi podcast-kalandját, akár a következő hónap felvételeit és kiadásait tervezi, ez a sablon megadja Önnek a szükséges keretrendszert. Ez a személyes kedvencem a ClickUp podcast-sablonjai közül.
A ClickUp Podcast Template segít részletes tervet készíteni a podcast felvételének végrehajtásához. Olyan feladatokat fed le, mint a vendégek ütemezése, a felvételek rögzítése, az audiofájlok kezelése, sőt az epizódok előrehaladásának nyomon követése is. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy hatékonyan megtervezze és végrehajtsa a podcast-készítési folyamat minden lépését.
A podcast-kezelés mellett a ClickUp tartalmazza a ClickUp Docs-ot is, egy beépített, felhasználóbarát dokumentációs és szerkesztő eszközt, amely tökéletesen alkalmas podcast-írásra és -szerkesztésre valós időben. Számos funkcióval rendelkezik, mint például beágyazott oldalak, gyors linkelés és számtalan stílusbeállítás, valamint egy speciális AI-írás funkcióval, amely segít meggyőző és világos podcast-forgatókönyveket írni és szerkeszteni.
A ClickUp Brain, egy hatékony AI-eszközökből álló csomag, segíthet podcast-ötletek kidolgozásában, vonzó forgatókönyvek írásában és gondolatok rendszerezésében a kreatív folyamat során.
A ClickUp Brain segítségével a ClickUp Docs-ban is megírhatod a forgatókönyvedet. Ha pedig útmutatóra van szükséged a podcast-forgatókönyv elkészítéséhez, akkor a ClickUp ebben is segítségedre lesz.
A ClickUp Podcast Script Template egy ClickUp Doc sablon, amely segít a podcast-epizódok jól szervezett elkészítésében. A sablon célja, hogy segítsen a podcast-gyártás minden aspektusának megszervezésében és megtervezésében, valamint a forgatókönyvek hatékony megírásában. A sablon vizuális megjelenése biztosítja az egyes podcast-epizódok közötti konzisztenciát.
Szeretné podcastjának egyes részeit újra felhasználni és azokból szöveges bejegyzéseket létrehozni? Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő közvetlen rögzítéséhez a ClickUp-ban. A mentés után az AI átírási eszköz automatikusan pontos szöveget generál a videóhoz. Ez a funkció megkönnyíti a podcast-epizódok szerkesztését és újrafelhasználását blogbejegyzésekben vagy közösségi média bejegyzésekben. Emellett a tartalom hozzáférhetőbbé és SEO-optimalizáltabbá válik.
Mint már említettem, a ClickUp segítségével az összes podcastodat a kezdetektől a végéig megtervezheted, létrehozhatod, kezelheted, nyomon követheted és rögzítheted.
A ClickUp legjobb funkciói
- Vizualizálja podcast-készítési folyamatát, és kövesse nyomon a mutatókat az elejétől a végéig a ClickUp Dashboards segítségével.
- Egyszerűsítse és javítsa a podcastok létrehozását és tervezését előre elkészített sablonokkal
- Használja a ClickUp Docs-ot a könnyű forgatókönyvíráshoz, kreatív tartalomkészítéshez és hatékony dokumentáláshoz.
- Podcast-ötleteket szerezhet, megírhatja a forgatókönyveit és még sok minden mást a ClickUp Brain integrált AI asszisztens segítségével.
- Készítsen részletes lépésekből álló útitervet a podcastjához a ClickUp Tasks segítségével
- Rögzítse podcastjának képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, és pontos átírásokat kapjon a ClickUp Clips segítségével.
- Központosítsd podcastodat több mint 1000 integrációval felvételi szoftverek, hosting platformok, közösségi média fiókok és felhőalapú tárolók számára.
A ClickUp korlátai
- Kissé hosszabb a tanulási görbe
- A ClickUp Brain csak a fizetős csomagokban érhető el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 4000 értékelés)
2. ChatGPT
A legjobb brainstorminghoz és vázlatkészítéshez
A ChatGPT az OpenAI generatív AI chatbotja. Megállapítottam, hogy AI-képességei ideálisak a podcast-készítők számára epizódötletek és promptok generálásához, amelyek megkönnyítik a tartalomkészítést. A kreatív kimenetre összpontosító, felhasználóbarát felületén személyre szabott promptok hozhatók létre, és ötletek generálhatók témákhoz, sőt kreatív epizódcímekhez is, amelyek kielégítik az Ön egyedi podcast-készítési igényeit.
Intuitív ötletgeneráló és szövegfinomító képességeivel a ChatGPT az egyik vezető AI eszköz a podcast-készítők számára. Kiváló virtuális együttműködő partner és visszhangtábla lehet a podcast-készítési folyamatban. Valós idejű visszajelzéseket és javaslatokat is ad a podcast minőségének javításához. Hatalmas tudásbázisa bővíti a kutatási lehetőségeidet és időt takarít meg.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Ötletelj kreatív podcast-ötleteket, és oldd meg azokat a problémákat, amelyekkel elakadtál!
- A ChatGPT segítségével részletes vázlatokkal strukturálhatja podcast-epizódjait, beleértve a beszélgetési témákat és a szegmensek közötti átmeneteket.
- Ötletek generálása a podcast párbeszédeihez, hirdetési szövegeihez vagy intro/outro szegmenseihez
- Készítsen vonzó feliratokat a közösségi média bejegyzéseihez vagy a podcast blogbejegyzésének szerkezetéhez
A ChatGPT korlátai
- A generált információk nem mindig pontosak, ezért ellenőrzésükre van szükség.
- Az eredmény néha robotosnak tűnhet, és hiányozhatnak belőle a természetes beszélgetés finom árnyalatai.
- Nem használhatja aktuális események kutatására, mivel a képzési adatai csak 2023 áprilisáig vannak frissítve.
ChatGPT árak
- Ingyenes
- Plusz: 20 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
3. Alitu Showplanner
A legjobb podcast-hangtervezéshez és előkészítéshez
Az AI-alapú Alitu Showplanner eszköz célja, hogy megkönnyítse a podcastok tervezését. Segít a podcast-készítőknek az epizódokhoz szükséges ötletek kidolgozásában, a tartalom szervezésében és a részletes vázlatok elkészítésében.
Tetszett, hogy az Alitu Showplanner kreatív ötleteket generál és releváns témákat ajánl a podcast témája és a célközönsége alapján. Ezenkívül eszközöket kínál a megjelenések ütemezéséhez, a szegmensek szervezéséhez és a vendéginterjúkhoz. A Showplanner segítségével időt és energiát takaríthat meg, miközben professzionális minőségű podcastokat hozhat létre a podcast-előállítási folyamat racionalizálásával.
Az Alitu Showplanner legjobb funkciói
- Egyszerűsítse és gyorsítsa fel podcast-marketingjét és tervezési folyamatát egy drag-and-drop felülettel, amely segítségével könnyedén vizualizálhatja epizódjainak felépítését.
- Jegyzeteket, linkeket és időbélyegeket adhat hozzá a tervben szereplő szegmensekhez, hogy az információk rendezettek maradjanak.
- Importáljon hangklipeket vagy háttérzenét közvetlenül a műsortervébe, hogy jobban megtervezhesse a tartalom áramlását.
- Exportálja műsortervét PDF- vagy szövegalapú útmutatóként, hogy a felvétel során könnyen hivatkozhasson rá.
Az Alitu Showplanner korlátai
- Korlátozott podcast-szerkesztési funkciók a Showplannerbe importált hangklipekhez
- Az audio utómunkálatok nem teljes körűek
- A nem lineáris podcast-struktúrák esetében kevésbé intuitívnak tűnhet, mint más vizuális tervezőeszközök.
Alitu Showplanner árak
- Független podcast-készítők: 38 USD/hó felhasználónként (kiegészítő díj a tárhelyszolgáltatásokért)
- Üzleti: 195 USD/hó/felhasználó áron kezdődik
Alitu Showplanner értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. ContentShake AI
A legjobb SEO-optimalizáláshoz és összefoglaláshoz
A Semrush App Centerében bemutatott ContentShake AI a legjobb a hatalmas adathalmazok elemzésében, hogy AI algoritmusok segítségével epizódötleteket generáljon konkrét rések és közönségek számára. Ez a podcast-szerkesztő eszköz népszerű témák, kulcsszavak és a hallgatókat érdeklő kérdések alapján ajánl tartalmi ötleteket.
A ContentShake AI segít a podcast-készítőknek előnyt szerezni azáltal, hogy feltárja a versenytársak podcastjait és a közönség preferenciáit. A ContentShake AI segítségével gyorsan ötleteket generálhat, leküzdheti a kreatív blokkokat és kiváló minőségű epizódokat készíthet, amelyek vonzzák a hallgatókat.
A ContentShake AI legjobb funkciói
- Készítsen SEO-optimalizált címeket és leírásokat, hogy podcastja magasabb pozíciót érjen el a keresési eredmények között.
- Készítsen részletes podcast-jegyzeteket és összefoglalókat az audiofájljaiból, javítva ezzel az elérhetőséget és a hallgatók számára a felfedezhetőséget.
- Válassza ki a podcast-epizódok legfontosabb gondolatát, hogy könnyedén készíthessen közösségi média bejegyzéseket és promóciós anyagokat.
- Használja fel podcast-tartalmát blogbejegyzésekben, hogy bővítse hatókörét és új hallgatókat vonzzon.
A ContentShake AI korlátai
- Nem garantálható a SEO-optimalizálás vagy a teljesen pontos összefoglalók
- Lehet, hogy kevésbé hatékony a nagyon beszélgetős műsorok esetében.
- Nincs ingyenes csomag, csak egy hétig tartó ingyenes próba.
A ContentShake AI árai
- Ingyenes: Próbaverzió (hét napig)
- Prémium: 60 USD/hó felhasználónként
ContentShake AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Wondercraft
A legjobb utómunkálatokhoz és az audio megosztásához
A Wondercraft fejlett AI-t használ, hogy a szöveget kiváló minőségű hanganyagokká alakítsa, természetes hangzású AI-hangokkal és testreszabható háttérzenével.
A podcast-készítők perceken belül blogbejegyzéseket, cikkeket és szkripteket vonzó epizódokká alakíthatnak. A Wondercraft automatikus hangszerkesztése, hangklónozása és többnyelvű támogatása segít növelni a közönséget és professzionális hangzású podcastokat készíteni.
A Wondercraft legjobb funkciói
- Készítsen rövid, figyelemfelkeltő hangrészleteket podcastjából, hogy azokat a közösségi médiában népszerűsítse.
- Írja le hanganyagát a jobb megtalálhatóság és hozzáférhetőség érdekében
- Használjon AI-generált hangokat az introhoz és az outrohoz, vagy a szponzorok üzeneteinek felolvasásához.
- A szöveges tartalmat szöveg-beszéd funkciók segítségével podcast-epizódokká alakíthatja
A Wondercraft korlátai
- Az AI által generált hangok még mindig észrevehető különbségeket mutathatnak az emberi hangoktól.
- A háttérzaj vagy a több beszélő pontatlan átírást eredményezhet
A Wondercraft árai
- Ingyenes
- Alkotó: 34 USD/hó felhasználónként, havi 60 kreditért
- Előny: 64 USD/hó/felhasználó áron kezdődik, havi 150 kreditért
- Egyedi tervezet: Egyedi árazás
Wondercraft értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Jasper
A legjobb tartalomkészítéshez
Néhány alkalommal használtam a Jasper nevű, AI-alapú írási asszisztenst tartalom létrehozásához. Segítségével perceken belül vonzó epizódleírásokat, show-jegyzeteket, közösségi média bejegyzéseket és promóciókat hozhat létre podcastjához.
AI algoritmusai a közönség preferenciái és a meglévő tartalom alapján hoznak létre szöveget. A Jasper segíthet az epizódok ötleteinek kidolgozásában, a forgatókönyvek megírásában, valamint AI-alapú hangok fejlesztésében a narrációhoz és a karakterekhez. A Jasper segítségével vonzó tartalmakat hozhat létre és kiegészítheti kreativitását.
A Jasper legjobb funkciói
- Ötletelj új podcast-epizód témákat és egyedi szemszögeket a tartalmadhoz
- Segítség solo epizódok vagy interjúszerű podcastok forgatókönyveinek megírásához
- Készíts vonzó show notes-okat és leírásokat a podcast epizódjaidhoz, hogy vonzza a hallgatókat
- Készíts vonzó közösségi média bejegyzéseket új tartalmaid népszerűsítéséhez
Jasper korlátai
- Gondos szerkesztést és lektorálást igényel, mivel az AI által generált szöveg hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat.
- A havi költségek meglehetősen magasak a versenytársakhoz képest.
- A legjobb eredmények elérése érdekében nagyon specifikus utasításokra van szükség.
- Nincs ingyenes csomag, csak ingyenes próba
Jasper árak
- Ingyenes: Hét napos próba
- Alkotó: 34 USD/hó felhasználónként
- Előny: 59 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
7. Suno
A legjobb egyedi podcast-zene létrehozásához
A Suno egy zeneszerző AI eszköz, amely segít felszabadítani a benned rejlő zenészt. Ez az AI-alapú platform különböző zenei stílusok megadásával személyre szabott dalt készít neked. Nagyon élveztem, hogy kipróbálhattam különböző dallamokkal!
A Suno ideális dallamok komponálásához vagy a megfelelő tempó megtalálásához. Ha nem vagy hajlandó kockáztatni, akkor átnézheted a művészek profiljait vagy a Suno előre elkészített dalok könyvtárát is.
A Suno legjobb funkciói
- Készítsen eredeti intro és outro témákat a podcastjához, amelyek tökéletesen illeszkednek a márkájához.
- Készítsen a különböző podcast-szegmensek hangulatához és hangvételéhez igazodó háttérzenét
- A zene hosszát, energiaszintjét és hangszerelését személyre szabhatja a személyre szabott hangzás érdekében.
- Kerülje el a szerzői jogi problémákat a kifejezetten Önnek generált, jogdíjmentes zenével
A Suno korlátai
- Lehet, hogy némi kísérletezésre lesz szükség, hogy pontosan olyan hangzást érj el, amilyet elképzeltél.
- Az AI által generált zene néha nem rendelkezik az ember által komponált zene árnyalatosságával és komplexitásával.
- Korlátozott ellenőrzés a bonyolult zenei elemek vagy komplex hangszerelések felett
A Suno árai
- Alapszintű: Ingyenes
- Előny: 10 USD/hó felhasználónként
- Premier: 30 USD/hó felhasználónként
Suno értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (250+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. FineShare
A legjobb AI-alapú hangjavításhoz
A FineShare podcast-készítőknek szánt AI-eszközei úgy lettek kialakítva, hogy segítsék őket a fejlődésben. A FineVoice AI hangstúdiójukkal megváltoztathatod a hangodat, valósághű hangalámondásokat készíthetsz, sőt hírességeket és kitalált karaktereket is utánozhatsz.
Ez javítja a történetmesélő podcastok és a karakterközpontú narratívák kreativitását és produkciós értékét. A FineShare hangváltó eszköze szórakoztatóbbá és vonzóbbá teszi az élő podcastokat és interjúkat azáltal, hogy valós időben modulálja a hangokat. A FineShare AI-csomagját elég egyszerűnek találtam ahhoz, hogy podcast-kezdők és szakértők egyaránt használhassák.
A FineShare legjobb funkciói
- Használja ki a zajcsökkentő funkciót a kristálytiszta hangfelvételek érdekében
- Optimalizálja az audio szintet, hogy a podcast egészében egyenletes legyen a hangerő
- Változtassa meg hangját valós időben szórakoztató szegmensek, interjúk vagy az anonimitás megőrzése érdekében.
- Rögzítse podcastját közvetlenül a FineVoice-ban a hatékonyabb produkció érdekében
A FineShare korlátai
- A hangváltó effektek ugyan szórakoztatóak, de nem minden típusú podcast-tartalomhoz alkalmasak.
- A legjobb eredmények elérése az audiobeállítási funkciók használatával némi technikai ismeretet igényelhet.
FineShare árak
- Ingyenes
- Alap: 8,99 USD/hó felhasználónként
- Előny: 17,99 USD/hó felhasználónként 2 PC-re
- Vállalati: 31,99 USD/hó felhasználónként 5 PC-re
FineShare értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Descript
A legjobb audio szerkesztéshez és együttműködéshez
A podcast-készítők számára az egyik legnépszerűbb AI-eszköz, a Descript egy AI-alapú platform, amely egyszerűsíti a podcast-készítést. Legjobb tulajdonsága az automatikus, pontos hangfelvételek szöveggé történő átírása szerkesztés céljából. Én még videó podcastok és webináriumok felvételeiből is készítettem vele átiratokat.
Alapvetően az összes hangfájlt szerkesztheti a leirat szerkesztésével, akárcsak egy dokumentumot. Ezenkívül a Studio Sound egy kattintással javítja a hangminőséget, az Overdub pedig lehetővé teszi, hogy saját vagy AI hangokkal valósághű hangalámondásokat hozzon létre.
A Descript segítségével eltávolíthatja a töltelékszavakat, kijavíthatja a hibákat, hozzáadhat zenét és hanghatásokat, valamint AI-generált tartalommal teljesen új epizódokat hozhat létre.
A Descript legjobb funkciói
- Szerkessze podcastját szöveges átírás szerkesztésével – vágjon, illesszen be és rendezze át az audiót egyszerű szövegszerkesztéssel.
- Finomítsa podcastjának hanganyagát néhány kattintással, automatikusan eltávolítva a töltelékszavakat.
- Javítsd ki a hibákat vagy adj hozzá új tartalmat a saját vagy az AI által generált hangoddal az Overdub funkció segítségével.
- Hívja meg a csapattagokat, hogy valós időben működjenek együtt a projektekben
A Descript korlátai
- A hagyományos hangszerkesztési háttérrel rendelkező felhasználóknak időbe telhet, mire megtanulják hatékonyan használni.
- Néhány, a szakemberek számára ismerős, fejlett hangszerkesztési funkció hiányozhat.
Descript árak
- Ingyenes
- Alkotó: 15 USD/hó felhasználónként
- Előny: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Descript értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (150+ értékelés)
10. Podpage
A legjobb podcast webdesignhoz és -készítéshez
A Podpage egy AI-alapú platform podcast-készítők számára, amelynek segítségével vonzó és érdekes podcasting weboldalakat hozhatnak létre. A felhasználóbarát felület és a testreszabható sablonok segítségével bemutathatja epizódjait, elmesélheti történeteit, és vizuálisan vonzó kapcsolatot építhet ki közönségével.
De ez még nem minden. Különösen hasznosnak találtam, hogy az eszköz megkönnyíti a hallgatók számára a podcastok megtalálását és élvezését. A Podpage mesterséges intelligenciát használ a weboldal teljesítményének optimalizálására, SEO-barát videotartalom előállítására, sőt, az audio tartalom átírásának elkészítésére is.
A Podpage legjobb funkciói
- Készíts podcast weboldalt perceken belül a könnyen használható weboldal-készítővel
- Takarítson meg órákat az automatikus átírással, amely tartalmát hozzáférhetőbbé és SEO-baráttá teszi.
- Integrálja podcastját weboldalába, így a hallgatók elhagyniuk sem kell az oldalát, hogy élvezhessék műsorát.
A Podpage korlátai
- Más eszközökhöz képest korlátozott tervezési testreszabási lehetőségek
- Lehet, hogy nem ideális komplex podcast-beállításokhoz vagy speciális igényekhez, például több műsorhoz, vagy amikor a vállalkozásoknak különböző tagsági szintekre van szükségük.
Podpage árak
- Alap: 19 USD/hó felhasználónként
- Előny: 29 USD/hó felhasználónként
- Elite: 59 USD/hó felhasználónként
Podpage értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Podcast-készítési élményének javítása
Akár kezdő, akár tapasztalt podcaster vagy, az AI-eszközök megváltoztathatják a podcast-készítési folyamatodat. Mostantól a hallgatóidnak járó professzionálisabb minőségű podcastokat készíthetsz, és ez csak töredéke annak az időnek, ami korábban szükséges volt hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a cikkben bemutatott tíz AI-eszköz használata növelni fogja a termelékenységedet és hatékonyságodat.
Azaz, a megfelelő eszközök kombinációja az, amelyik az Ön igényeinek megfelel. Bár természetesen kipróbálhatja a listánkon szereplő összes eszközt, választhatja a ClickUp-ot is, mint a legátfogóbb AI eszközt, amire szüksége lesz. Ne habozzon, regisztráljon a ClickUp-ra, és próbálja ki!