A 10 legjobb AI-eszköz podcast-készítők számára 2025-ben

A podcast indítása izgalmas kaland lehet, de mind a tapasztalt, mind a kezdő podcastereknek szembe kell nézniük néhány akadályokkal – technikai nehézségekkel, a szerkesztésre fordítható idő hiányával és kreatív blokkoltsággal, hogy csak néhányat említsünk.

Itt jönnek a képbe az AI-eszközök. Ezek a podcast-készítőknek szánt AI-eszközök egyszerűsíthetik a szerkesztést, a leírást, a tartalomkészítést, sőt még a marketinget is.

Ugyanakkor a podcast-készítők számára elérhető AI-eszközök listája végtelen, és nehéz döntés lehet, melyikbe érdemes befektetni. Ezért a ClickUp csapattal együtt összeállítottunk egy bevált listát a tíz legjobb AI-podcasting eszközről, amelyek gazdagabbá és egyszerűbbé teszik a podcast-készítés útját.

De először is beszéljünk azokról a szempontokról, amelyeket figyelembe vettünk, amikor kiválasztottuk a podcast-készítők számára legalkalmasabb 10 AI-eszközt.

Íme az öt elem, amelyre figyelnie kell, amikor AI-eszközöket ad hozzá a podcast-készítési folyamatához:

Feladatok automatizálása: Az AI segítségével egyszerűsítheti a podcastkészítés unalmas és időigényes feladatait. A minőségi AI-eszközöknek robusztus automatizálási funkciókkal kell rendelkezniük, hogy lehetővé tegyék az audiojavítások, a leírás és a tartalomkészítés automatizálásának ellenőrzését.

Könnyű használat: Hozzon létre hatékony alkotási folyamatot az Ön egyedi tartalmi stílusához illeszkedő AI-eszközökkel. Keressen olyan eszközöket, amelyek egyensúlyt teremtenek a hatékony funkciók és az intuitív felület között, hogy gyorsabban tudjon többet elvégezni.

Minőség és pontosság: A podcast-készítők számára készült AI-eszközöknek képesnek kell lenniük javítani a működési feladatok pontosságát, például a stúdiófelvételek koordinálását, a szkriptek megosztását, a podcast-átiratok szerkesztését és a pénzügyi dokumentáció kezelését. Vizsgálja meg az eszköz eddigi eredményeit és értékeléseit, hogy ezt ellenőrizze.

Testreszabás: Úgy gondolom, hogy az AI-nak több kontrollt kell adnia nekünk a szerkesztés és a kreatív döntések felett. Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek további lehetőségeket kínálnak, és elegendő mozgásteret biztosítanak a kreatív módosításokhoz és a testreszabáshoz.

Integráció és költség: Fontos, hogy a választott AI-eszköz beleférjen a költségvetésbe, és könnyen integrálható legyen a meglévő munkafolyamatokba. A legjobb AI-eszközök azok, amelyek magas értéket kínálnak alátámasztott költségekkel.

Olvassa el még: A legjobb podcastok az AI megismeréséhez

Íme a tíz legjobb AI podcast-eszköz, amely szerintünk átalakíthatja a folyamatot és javíthatja a tartalom minőségét.

1. ClickUp

A legjobb a podcastok teljes körű kezeléséhez

Készíts és kezelj podcast-epizódokat hatékonyan és eredményesen a ClickUp segítségével

A ClickUp egy hatékony termelékenységi eszköz, amely segít létrehozni a tökéletes podcast-irányító központot. Számos beépített funkciójával, mint például az azonnali üzenetküldés, a dedikált AI, az írási és célkitűzési eszközök, a tartalomnaptár-sablonok és több mint 1000 integráció, megkönnyíti a podcastok teljes körű kezelését, az ötleteléstől és a brainstormingtól a megfelelő időben történő publikálásig, így ez a podcast-kezelő szoftver az Ön számára a legjobb választás.

A ClickUp tökéletes választás kezdő és tapasztalt podcast-készítők számára egyaránt, mivel központi platformot biztosít minden podcast-epizód és projekt egyszerű kezeléséhez. Elsődleges célja a feladatok egyszerűsítése, sokoldalúsága és testreszabhatósága pedig lehetővé teszi, hogy az egyedi igényeidhez igazítsd.

Két fontos funkció, különösen ha nem egyedül dolgozol, a ClickUp Goals, amely egyszerűsíti az ötletelés és a célkitűzés folyamatát, valamint a ClickUp Chat, amely biztosítja a folyamatos kommunikációt. A ClickUp Goals segítségével feljegyezheted az egyéni és a csapat céljait, és összekapcsolhatod őket a podcast feladataiddal, míg a ClickUp Chat lehetővé teszi a csapatok közötti üzenetküldést és az azonnali címkézést is.

Búcsút inthet a több AI-eszköz használatával járó fragmentált munkafolyamatoknak. A ClickUp termékmenedzsment szoftvere számos más AI-eszközt helyettesíthet a podcast-készítők számára. Integrálható számos népszerű podcast-készítő eszközzel és szolgáltatással, így egy helyen kielégítheti az összes podcast-készítési igényét. A ClickUp-hoz csatlakoztathatja felvételi szoftverét, tárhelyplatformjait és közösségi média fiókjait. Sőt, felhőalapú tárolási szolgáltatásokat is kínál, hogy összes podcast-készítési tevékenységét és fájljait egy helyen központosíthassa.

Számos, néhány kattintással használatra kész podcast-sablonjával a ClickUp végtelenül egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a podcastok létrehozását és kezelését.

Töltse le ezt a sablont Képzelje el és valósítsa meg a sikeres podcast indítását a ClickUp Podcast tervezési sablonjával

A ClickUp Podcast Planning Template (Podcast-tervezési sablon) tökéletes irányítópult arra, hogy megszervezze, amit a hallgatói hallani szeretnének, kezelje a vendégekkel való kapcsolattartást, és vizualizálja, hogyan fogja átadni a tartalmát az egyes podcast-epizódokban. Akár most kezdi podcast-kalandját, akár a következő hónap felvételeit és kiadásait tervezi, ez a sablon megadja Önnek a szükséges keretrendszert. Ez a személyes kedvencem a ClickUp podcast-sablonjai közül.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Podcast sablont a podcast tervezési tevékenységek gyors és hatékony szervezéséhez.

A ClickUp Podcast Template segít részletes tervet készíteni a podcast felvételének végrehajtásához. Olyan feladatokat fed le, mint a vendégek ütemezése, a felvételek rögzítése, az audiofájlok kezelése, sőt az epizódok előrehaladásának nyomon követése is. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy hatékonyan megtervezze és végrehajtsa a podcast-készítési folyamat minden lépését.

A podcast-kezelés mellett a ClickUp tartalmazza a ClickUp Docs-ot is, egy beépített, felhasználóbarát dokumentációs és szerkesztő eszközt, amely tökéletesen alkalmas podcast-írásra és -szerkesztésre valós időben. Számos funkcióval rendelkezik, mint például beágyazott oldalak, gyors linkelés és számtalan stílusbeállítás, valamint egy speciális AI-írás funkcióval, amely segít meggyőző és világos podcast-forgatókönyveket írni és szerkeszteni.

Szerezzen magának személyes íróasszisztenst néhány sor bevitelével a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, egy hatékony AI-eszközökből álló csomag, segíthet podcast-ötletek kidolgozásában, vonzó forgatókönyvek írásában és gondolatok rendszerezésében a kreatív folyamat során.

Használja a ClickUp Docs-ot egykomponensű dokumentációs eszközként, hogy leírja gondolatait, összekapcsolja őket a munkafolyamatokkal, és zökkenőmentessé tegye az ötletek megvalósítását.

A ClickUp Brain segítségével a ClickUp Docs-ban is megírhatod a forgatókönyvedet. Ha pedig útmutatóra van szükséged a podcast-forgatókönyv elkészítéséhez, akkor a ClickUp ebben is segítségedre lesz.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Podcast Script Template-et, hogy könnyedén racionalizálja az írási folyamatot az elejétől a végéig.

A ClickUp Podcast Script Template egy ClickUp Doc sablon, amely segít a podcast-epizódok jól szervezett elkészítésében. A sablon célja, hogy segítsen a podcast-gyártás minden aspektusának megszervezésében és megtervezésében, valamint a forgatókönyvek hatékony megírásában. A sablon vizuális megjelenése biztosítja az egyes podcast-epizódok közötti konzisztenciát.

Szeretné podcastjának egyes részeit újra felhasználni és azokból szöveges bejegyzéseket létrehozni? Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő közvetlen rögzítéséhez a ClickUp-ban. A mentés után az AI átírási eszköz automatikusan pontos szöveget generál a videóhoz. Ez a funkció megkönnyíti a podcast-epizódok szerkesztését és újrafelhasználását blogbejegyzésekben vagy közösségi média bejegyzésekben. Emellett a tartalom hozzáférhetőbbé és SEO-optimalizáltabbá válik.

Használja a ClickUp Clip alkalmazást azonnali videofelvételek és hangfelvételek átírásához

Mint már említettem, a ClickUp segítségével az összes podcastodat a kezdetektől a végéig megtervezheted, létrehozhatod, kezelheted, nyomon követheted és rögzítheted.

A ClickUp legjobb funkciói

kövesse nyomon a mutatókat az elejétől a végéig Vizualizálja podcast-készítési folyamatát, ésaz elejétől a végéig a ClickUp Dashboards segítségével.

Egyszerűsítse és javítsa a podcastok létrehozását és tervezését előre elkészített sablonokkal

Használja a ClickUp Docs-ot a könnyű forgatókönyvíráshoz, kreatív tartalomkészítéshez és hatékony dokumentáláshoz .

Podcast-ötleteket szerezhet, megírhatja a forgatókönyveit és még sok minden mást a ClickUp Brain integrált AI asszisztens segítségével.

Készítsen részletes lépésekből álló útitervet a podcastjához a ClickUp Tasks segítségével

Rögzítse podcastjának képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, és pontos átírásokat kapjon a ClickUp Clips segítségével.

Központosítsd podcastodat több mint 1000 integrációval felvételi szoftverek, hosting platformok, közösségi média fiókok és felhőalapú tárolók számára.

A ClickUp korlátai

Kissé hosszabb a tanulási görbe

A ClickUp Brain csak a fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 4000 értékelés)

2. ChatGPT

A legjobb brainstorminghoz és vázlatkészítéshez

via ChatGPT

A ChatGPT az OpenAI generatív AI chatbotja. Megállapítottam, hogy AI-képességei ideálisak a podcast-készítők számára epizódötletek és promptok generálásához, amelyek megkönnyítik a tartalomkészítést. A kreatív kimenetre összpontosító, felhasználóbarát felületén személyre szabott promptok hozhatók létre, és ötletek generálhatók témákhoz, sőt kreatív epizódcímekhez is, amelyek kielégítik az Ön egyedi podcast-készítési igényeit.

Intuitív ötletgeneráló és szövegfinomító képességeivel a ChatGPT az egyik vezető AI eszköz a podcast-készítők számára. Kiváló virtuális együttműködő partner és visszhangtábla lehet a podcast-készítési folyamatban. Valós idejű visszajelzéseket és javaslatokat is ad a podcast minőségének javításához. Hatalmas tudásbázisa bővíti a kutatási lehetőségeidet és időt takarít meg.

A ChatGPT legjobb funkciói

Ötletelj kreatív podcast-ötleteket, és oldd meg azokat a problémákat, amelyekkel elakadtál!

A ChatGPT segítségével részletes vázlatokkal strukturálhatja podcast-epizódjait, beleértve a beszélgetési témákat és a szegmensek közötti átmeneteket.

Ötletek generálása a podcast párbeszédeihez, hirdetési szövegeihez vagy intro/outro szegmenseihez

Készítsen vonzó feliratokat a közösségi média bejegyzéseihez vagy a podcast blogbejegyzésének szerkezetéhez

A ChatGPT korlátai

A generált információk nem mindig pontosak, ezért ellenőrzésükre van szükség.

Az eredmény néha robotosnak tűnhet, és hiányozhatnak belőle a természetes beszélgetés finom árnyalatai.

Nem használhatja aktuális események kutatására, mivel a képzési adatai csak 2023 áprilisáig vannak frissítve.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

3. Alitu Showplanner

A legjobb podcast-hangtervezéshez és előkészítéshez

via Alitu

Az AI-alapú Alitu Showplanner eszköz célja, hogy megkönnyítse a podcastok tervezését. Segít a podcast-készítőknek az epizódokhoz szükséges ötletek kidolgozásában, a tartalom szervezésében és a részletes vázlatok elkészítésében.

Tetszett, hogy az Alitu Showplanner kreatív ötleteket generál és releváns témákat ajánl a podcast témája és a célközönsége alapján. Ezenkívül eszközöket kínál a megjelenések ütemezéséhez, a szegmensek szervezéséhez és a vendéginterjúkhoz. A Showplanner segítségével időt és energiát takaríthat meg, miközben professzionális minőségű podcastokat hozhat létre a podcast-előállítási folyamat racionalizálásával.

Az Alitu Showplanner legjobb funkciói

Egyszerűsítse és gyorsítsa fel podcast-marketingjét és tervezési folyamatát egy drag-and-drop felülettel, amely segítségével könnyedén vizualizálhatja epizódjainak felépítését.

Jegyzeteket, linkeket és időbélyegeket adhat hozzá a tervben szereplő szegmensekhez, hogy az információk rendezettek maradjanak.

Importáljon hangklipeket vagy háttérzenét közvetlenül a műsortervébe, hogy jobban megtervezhesse a tartalom áramlását.

Exportálja műsortervét PDF- vagy szövegalapú útmutatóként, hogy a felvétel során könnyen hivatkozhasson rá.

Az Alitu Showplanner korlátai

Korlátozott podcast-szerkesztési funkciók a Showplannerbe importált hangklipekhez

Az audio utómunkálatok nem teljes körűek

A nem lineáris podcast-struktúrák esetében kevésbé intuitívnak tűnhet, mint más vizuális tervezőeszközök.

Alitu Showplanner árak

Független podcast-készítők: 38 USD/hó felhasználónként (kiegészítő díj a tárhelyszolgáltatásokért)

Üzleti: 195 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Alitu Showplanner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. ContentShake AI

A legjobb SEO-optimalizáláshoz és összefoglaláshoz

via Semrush

A Semrush App Centerében bemutatott ContentShake AI a legjobb a hatalmas adathalmazok elemzésében, hogy AI algoritmusok segítségével epizódötleteket generáljon konkrét rések és közönségek számára. Ez a podcast-szerkesztő eszköz népszerű témák, kulcsszavak és a hallgatókat érdeklő kérdések alapján ajánl tartalmi ötleteket.

A ContentShake AI segít a podcast-készítőknek előnyt szerezni azáltal, hogy feltárja a versenytársak podcastjait és a közönség preferenciáit. A ContentShake AI segítségével gyorsan ötleteket generálhat, leküzdheti a kreatív blokkokat és kiváló minőségű epizódokat készíthet, amelyek vonzzák a hallgatókat.

A ContentShake AI legjobb funkciói

Készítsen SEO-optimalizált címeket és leírásokat, hogy podcastja magasabb pozíciót érjen el a keresési eredmények között.

Készítsen részletes podcast-jegyzeteket és összefoglalókat az audiofájljaiból, javítva ezzel az elérhetőséget és a hallgatók számára a felfedezhetőséget.

Válassza ki a podcast-epizódok legfontosabb gondolatát, hogy könnyedén készíthessen közösségi média bejegyzéseket és promóciós anyagokat.

Használja fel podcast-tartalmát blogbejegyzésekben, hogy bővítse hatókörét és új hallgatókat vonzzon.

A ContentShake AI korlátai

Nem garantálható a SEO-optimalizálás vagy a teljesen pontos összefoglalók

Lehet, hogy kevésbé hatékony a nagyon beszélgetős műsorok esetében.

Nincs ingyenes csomag, csak egy hétig tartó ingyenes próba.

A ContentShake AI árai

Ingyenes: Próbaverzió (hét napig)

Prémium: 60 USD/hó felhasználónként

ContentShake AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Wondercraft

A legjobb utómunkálatokhoz és az audio megosztásához

via Wondercraft

A Wondercraft fejlett AI-t használ, hogy a szöveget kiváló minőségű hanganyagokká alakítsa, természetes hangzású AI-hangokkal és testreszabható háttérzenével.

A podcast-készítők perceken belül blogbejegyzéseket, cikkeket és szkripteket vonzó epizódokká alakíthatnak. A Wondercraft automatikus hangszerkesztése, hangklónozása és többnyelvű támogatása segít növelni a közönséget és professzionális hangzású podcastokat készíteni.

A Wondercraft legjobb funkciói

Készítsen rövid, figyelemfelkeltő hangrészleteket podcastjából, hogy azokat a közösségi médiában népszerűsítse.

Írja le hanganyagát a jobb megtalálhatóság és hozzáférhetőség érdekében

Használjon AI-generált hangokat az introhoz és az outrohoz, vagy a szponzorok üzeneteinek felolvasásához.

A szöveges tartalmat szöveg-beszéd funkciók segítségével podcast-epizódokká alakíthatja

A Wondercraft korlátai

Az AI által generált hangok még mindig észrevehető különbségeket mutathatnak az emberi hangoktól.

A háttérzaj vagy a több beszélő pontatlan átírást eredményezhet

A Wondercraft árai

Ingyenes

Alkotó: 34 USD/hó felhasználónként, havi 60 kreditért

Előny: 64 USD/hó/felhasználó áron kezdődik, havi 150 kreditért

Egyedi tervezet: Egyedi árazás

Wondercraft értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Jasper

A legjobb tartalomkészítéshez

Néhány alkalommal használtam a Jasper nevű, AI-alapú írási asszisztenst tartalom létrehozásához. Segítségével perceken belül vonzó epizódleírásokat, show-jegyzeteket, közösségi média bejegyzéseket és promóciókat hozhat létre podcastjához.

AI algoritmusai a közönség preferenciái és a meglévő tartalom alapján hoznak létre szöveget. A Jasper segíthet az epizódok ötleteinek kidolgozásában, a forgatókönyvek megírásában, valamint AI-alapú hangok fejlesztésében a narrációhoz és a karakterekhez. A Jasper segítségével vonzó tartalmakat hozhat létre és kiegészítheti kreativitását.

A Jasper legjobb funkciói

Ötletelj új podcast-epizód témákat és egyedi szemszögeket a tartalmadhoz

Segítség solo epizódok vagy interjúszerű podcastok forgatókönyveinek megírásához

Készíts vonzó show notes-okat és leírásokat a podcast epizódjaidhoz, hogy vonzza a hallgatókat

Készíts vonzó közösségi média bejegyzéseket új tartalmaid népszerűsítéséhez

Jasper korlátai

Gondos szerkesztést és lektorálást igényel, mivel az AI által generált szöveg hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat.

A havi költségek meglehetősen magasak a versenytársakhoz képest.

A legjobb eredmények elérése érdekében nagyon specifikus utasításokra van szükség.

Nincs ingyenes csomag, csak ingyenes próba

Jasper árak

Ingyenes: Hét napos próba

Alkotó: 34 USD/hó felhasználónként

Előny: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

7. Suno

A legjobb egyedi podcast-zene létrehozásához

via Suno

A Suno egy zeneszerző AI eszköz, amely segít felszabadítani a benned rejlő zenészt. Ez az AI-alapú platform különböző zenei stílusok megadásával személyre szabott dalt készít neked. Nagyon élveztem, hogy kipróbálhattam különböző dallamokkal!

A Suno ideális dallamok komponálásához vagy a megfelelő tempó megtalálásához. Ha nem vagy hajlandó kockáztatni, akkor átnézheted a művészek profiljait vagy a Suno előre elkészített dalok könyvtárát is.

A Suno legjobb funkciói

Készítsen eredeti intro és outro témákat a podcastjához, amelyek tökéletesen illeszkednek a márkájához.

Készítsen a különböző podcast-szegmensek hangulatához és hangvételéhez igazodó háttérzenét

A zene hosszát, energiaszintjét és hangszerelését személyre szabhatja a személyre szabott hangzás érdekében.

Kerülje el a szerzői jogi problémákat a kifejezetten Önnek generált, jogdíjmentes zenével

A Suno korlátai

Lehet, hogy némi kísérletezésre lesz szükség, hogy pontosan olyan hangzást érj el, amilyet elképzeltél.

Az AI által generált zene néha nem rendelkezik az ember által komponált zene árnyalatosságával és komplexitásával.

Korlátozott ellenőrzés a bonyolult zenei elemek vagy komplex hangszerelések felett

A Suno árai

Alapszintű: Ingyenes

Előny: 10 USD/hó felhasználónként

Premier: 30 USD/hó felhasználónként

Suno értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (250+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. FineShare

A legjobb AI-alapú hangjavításhoz

via FineShare

A FineShare podcast-készítőknek szánt AI-eszközei úgy lettek kialakítva, hogy segítsék őket a fejlődésben. A FineVoice AI hangstúdiójukkal megváltoztathatod a hangodat, valósághű hangalámondásokat készíthetsz, sőt hírességeket és kitalált karaktereket is utánozhatsz.

Ez javítja a történetmesélő podcastok és a karakterközpontú narratívák kreativitását és produkciós értékét. A FineShare hangváltó eszköze szórakoztatóbbá és vonzóbbá teszi az élő podcastokat és interjúkat azáltal, hogy valós időben modulálja a hangokat. A FineShare AI-csomagját elég egyszerűnek találtam ahhoz, hogy podcast-kezdők és szakértők egyaránt használhassák.

A FineShare legjobb funkciói

Használja ki a zajcsökkentő funkciót a kristálytiszta hangfelvételek érdekében

Optimalizálja az audio szintet, hogy a podcast egészében egyenletes legyen a hangerő

Változtassa meg hangját valós időben szórakoztató szegmensek, interjúk vagy az anonimitás megőrzése érdekében.

Rögzítse podcastját közvetlenül a FineVoice-ban a hatékonyabb produkció érdekében

A FineShare korlátai

A hangváltó effektek ugyan szórakoztatóak, de nem minden típusú podcast-tartalomhoz alkalmasak.

A legjobb eredmények elérése az audiobeállítási funkciók használatával némi technikai ismeretet igényelhet.

FineShare árak

Ingyenes

Alap: 8,99 USD/hó felhasználónként

Előny: 17,99 USD/hó felhasználónként 2 PC-re

Vállalati: 31,99 USD/hó felhasználónként 5 PC-re

FineShare értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Descript

A legjobb audio szerkesztéshez és együttműködéshez

via Descript

A podcast-készítők számára az egyik legnépszerűbb AI-eszköz, a Descript egy AI-alapú platform, amely egyszerűsíti a podcast-készítést. Legjobb tulajdonsága az automatikus, pontos hangfelvételek szöveggé történő átírása szerkesztés céljából. Én még videó podcastok és webináriumok felvételeiből is készítettem vele átiratokat.

Alapvetően az összes hangfájlt szerkesztheti a leirat szerkesztésével, akárcsak egy dokumentumot. Ezenkívül a Studio Sound egy kattintással javítja a hangminőséget, az Overdub pedig lehetővé teszi, hogy saját vagy AI hangokkal valósághű hangalámondásokat hozzon létre.

A Descript segítségével eltávolíthatja a töltelékszavakat, kijavíthatja a hibákat, hozzáadhat zenét és hanghatásokat, valamint AI-generált tartalommal teljesen új epizódokat hozhat létre.

A Descript legjobb funkciói

Szerkessze podcastját szöveges átírás szerkesztésével – vágjon, illesszen be és rendezze át az audiót egyszerű szövegszerkesztéssel.

Finomítsa podcastjának hanganyagát néhány kattintással, automatikusan eltávolítva a töltelékszavakat.

Javítsd ki a hibákat vagy adj hozzá új tartalmat a saját vagy az AI által generált hangoddal az Overdub funkció segítségével.

Hívja meg a csapattagokat, hogy valós időben működjenek együtt a projektekben

A Descript korlátai

A hagyományos hangszerkesztési háttérrel rendelkező felhasználóknak időbe telhet, mire megtanulják hatékonyan használni.

Néhány, a szakemberek számára ismerős, fejlett hangszerkesztési funkció hiányozhat.

Descript árak

Ingyenes

Alkotó: 15 USD/hó felhasználónként

Előny: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (150+ értékelés)

10. Podpage

A legjobb podcast webdesignhoz és -készítéshez

via Podpage

A Podpage egy AI-alapú platform podcast-készítők számára, amelynek segítségével vonzó és érdekes podcasting weboldalakat hozhatnak létre. A felhasználóbarát felület és a testreszabható sablonok segítségével bemutathatja epizódjait, elmesélheti történeteit, és vizuálisan vonzó kapcsolatot építhet ki közönségével.

De ez még nem minden. Különösen hasznosnak találtam, hogy az eszköz megkönnyíti a hallgatók számára a podcastok megtalálását és élvezését. A Podpage mesterséges intelligenciát használ a weboldal teljesítményének optimalizálására, SEO-barát videotartalom előállítására, sőt, az audio tartalom átírásának elkészítésére is.

A Podpage legjobb funkciói

Készíts podcast weboldalt perceken belül a könnyen használható weboldal-készítővel

Takarítson meg órákat az automatikus átírással, amely tartalmát hozzáférhetőbbé és SEO-baráttá teszi.

Integrálja podcastját weboldalába, így a hallgatók elhagyniuk sem kell az oldalát, hogy élvezhessék műsorát.

A Podpage korlátai

Más eszközökhöz képest korlátozott tervezési testreszabási lehetőségek

Lehet, hogy nem ideális komplex podcast-beállításokhoz vagy speciális igényekhez, például több műsorhoz, vagy amikor a vállalkozásoknak különböző tagsági szintekre van szükségük.

Podpage árak

Alap: 19 USD/hó felhasználónként

Előny: 29 USD/hó felhasználónként

Elite: 59 USD/hó felhasználónként

Podpage értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Podcast-készítési élményének javítása

Akár kezdő, akár tapasztalt podcaster vagy, az AI-eszközök megváltoztathatják a podcast-készítési folyamatodat. Mostantól a hallgatóidnak járó professzionálisabb minőségű podcastokat készíthetsz, és ez csak töredéke annak az időnek, ami korábban szükséges volt hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a cikkben bemutatott tíz AI-eszköz használata növelni fogja a termelékenységedet és hatékonyságodat.

Azaz, a megfelelő eszközök kombinációja az, amelyik az Ön igényeinek megfelel. Bár természetesen kipróbálhatja a listánkon szereplő összes eszközt, választhatja a ClickUp-ot is, mint a legátfogóbb AI eszközt, amire szüksége lesz. Ne habozzon, regisztráljon a ClickUp-ra, és próbálja ki!