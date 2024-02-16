A legjobb írói podcastok a kreativitás elősegítésére 2025-ben

1959-ben Jack Kerouac leült írógépéhez, és spontán módon leírta az íráshoz szükséges harminc „irányelvet”, olyan értékes tanácsokat adva, mint „írj, amit akarsz, a tudatod legmélyéről” és „írj emlékeidből és csodálatodból”.

Nem tudjuk, hogy Kerouac elfogadta volna-e a podcastok világát, hogy megossza A modern próza hite és technikája című művében.

De tudjuk, hogy az írás folyamata végtelenül lenyűgöző és megfoghatatlan, és az írók titkai nagyon keresettek.

Az írásról beszélni gyakran egyszerűbbnek tűnik, mint ténylegesen írni. Az itt ajánlott podcastok hallgatása ugyan nem helyettesíti az íráshoz szükséges leülést, de segíthet leküzdeni az inspiráció keresésének magányát, függetlenül attól, hogy kreatív író vagy pályakezdő regényíró vagy.

Ezért olyan értékesek az írásról szóló podcastok. Támogatást, útmutatást és bátorítást nyújtanak kreatív törekvéseidhez.

Az írásról szóló podcastok olyan hangprogramok, amelyek az írás számos aspektusát vizsgálják, a mesterségtől az életmódig.

Ezek elengedhetetlen eszközök mindazok számára, akik kreativitásukat szeretnék fejleszteni, készségeiket csiszolni vagy közösséget találni az olykor magányos írói munkában.

Ha hallgatja ezeket a podcastokat, tanulhat más írók tapasztalataiból, új technikákat sajátíthat el, és motivált maradhat az írási útja során.

Különböző típusú írási podcastok

Az írásról szóló podcastok különböző stílusokban készülnek, így kielégítik az írói közösség sokszínű igényeit és ízlését.

Íme néhány főbb típusú írásról szóló podcast és azok tartalma:

Oktató podcastok: Ezek a podcastok gyakorlati tanácsokat nyújtanak az íráskészség fejlesztéséhez, a nyelvtan és a történet felépítése témáit is beleértve. Kezdők és tapasztalt írók számára egyaránt hozzáférhető, gazdag tudásanyagot nyújtanak.

Inspiráló podcastok : Ezek a podcastok motiválni szeretnének Önt sikeres történetek megosztásával és bátorító beszédekkel. Bátorításként szolgálnak, elősegítve az írási karrierjével járó kihívásokkal való megbirkózáshoz szükséges rugalmasságot és kreativitást.

Műfaji podcastok: Ha szeretne elmélyülni az írás finomságaiban bizonyos irodalmi kategóriákban, mint például a krimi, a romantika vagy a tudományos fantasztikum, akkor a műfaji podcastok az Ön számára készültek. Ezek olyan íróknak szólnak, akik egy adott műfajban szeretnék tökéletesíteni tudásukat.

Szerzői interjúk: Ezek a podcastok betekintést nyújtanak a bestseller szerzők életébe, és bepillantást engednek az alkotói folyamatokba és tapasztalatokba, amelyek munkájukat formálják. Ezáltal a háttérből ismerheti meg az írás művészetét és szakmáját.

Közösségorientált podcastok: Ezek a podcastok virtuális tereket hoznak létre az írók számára, ahol kapcsolatba léphetnek egymással, és megoszthatják sokszínű útjaikat és betekintéseiket. Aktívan irányítanak az úton, és útmutatóként szolgálnak azok számára, akik elsajátítani szeretnék mesterségüket és kreatív kiteljesedést keresnek.

Most, hogy már ismeri a különböző típusú podcastokat, kiválaszthatja azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Hogy még jobban segítsünk Önnek, összeállítottunk egy listát az év legjobb podcastjairól, amelyek értékes betekintést nyújtanak az íráskészségek finomításába és az inspiráció felkeltésébe.

A legnépszerűbb írói podcastok

Függetlenül attól, hogy hol tart az írási útján, összeállítottunk egy listát az év 17 legjobb írói podcastjáról, hogy beinduljon a kreativitása:

1. Write-minded

A She Writes, a világ legnagyobb online közössége női írók számára, Brooke Warner és a National Novel Writing Month (NaNoWriMo) Grant Faulkner vezetésével a Write-minded egy heti podcast, amely dinamikus keveréket kínál írási tanácsokból, a mesterségre fókuszáló beszélgetésekből és iparági betekintésekből.

Minden epizódban a műsorvezetők érdekes interjúkat készítenek írókkal és kiadói szakemberekkel, melyeket egy rövid riport kísér, amely a kiadói világ aktuális trendjeit mutatja be.

Akár pályakezdő író, akár már elismert szerző, a Write-minded kreatív inspirációt és üzleti betekintést kínál.

A legutóbbi epizódokban Stephanie Foo a traumáról való írás kihívásairól beszél, A. M. Homes pedig a karakterábrázolás művészetéről osztja meg gondolatait, így ez a podcast felbecsülhetetlen értékű forrás az írók számára pályafutásuk minden szakaszában.

Kihagyhatatlan epizódok

Hogyan lehet önmagunkat feltárni egy memoárban, ha a való életben nem vagyunk azok, Dr. Brian H. Williams közreműködésével

A könyv jövője, Maja Thomas közreműködésével

A finom hangolódás művészete és hatása írásunkra, Baron Wormserrel

Mit mondanak a hallgatók

Nem tudom abbahagyni a hallgatást. Ha író vagy, te sem fogod tudni.

2. The Creative Penn Podcast

via The Creative Penn Podcast

A sikeres független szerző és vállalkozó, Joanna Penn által vezetett The Creative Penn Podcast betekintést nyújt az írásba, az önkiadásba, a könyvmarketingbe, valamint abba, hogyan lehet megélhetést biztosítani az írásból.

Minden epizód olyan témákat érint, mint a műfajok feltárása vagy a kiadói tevékenység technikai aspektusai, amelyek célja, hogy segítsék a szerzőket a könyvipar megértésében.

Joanna gyakran meghív vendégeket, mint Mark Dawson és Orna Ross, akik megosztják szakértelmüket bizonyos témákban, és a hallgatóknak gyakorlati tanácsokat adnak, amelyeket írási és kiadói munkájuk során alkalmazhatnak.

Kihagyhatatlan epizódok

Kreatív megközelítés a generatív mesterséges intelligenciához a könyvborító-tervezésben James Helps-szel

A félelmekkel való szembenézés és egyedi karakterek írása Barbara Nickless-szel

Hogyan fogja befolyásolni a generatív AI-keresés a könyvek felfedezhetőségét a következő évtizedben Joanna Pennnel

Mit mondanak a hallgatók

A hallgatóság összetétele és a podcast stílusa (monológ, majd interjú) szórakoztatóvá teszi. Nagyon ajánlott.

3. Grammar Girl Gyors és praktikus tippek a jobb íráshoz

via Quick and Dirty Tips

Mignon Fogarty, a Grammar Girl hangja, rövid, barátságos tippeket ad az íráskészség fejlesztéséhez. A nyelvtan, a stílus és a használat témáit felölelve, minden epizód olyan gyakori írási hibákkal és stilisztikai árnyalatokkal foglalkozik, amelyek meghatározzák a munkád sikerét vagy kudarcát.

A podcast minden szintű írónak segít tisztázni prózáját és hatékonyabban kommunikálni, így a Writer’s Digest 101 legjobb weboldala közé tartozik.

Vendégek, például nyelvészek és írók beszélgetnek a nyelv fejlődéséről és az írás legjobb gyakorlatairól, így a bonyolult nyelvtani szabályok mindenki számára érthetővé válnak.

Kihagyhatatlan epizódok

A technológia megváltoztatja az írásmódunkat. Ki volt az első Goody Two Shoes?

Az idő pszichológiája (és nyelve). A vesszők olyanok, mint az emberek a metróban. Róka házimunkák.

Miért vannak az angolban néma betűk? Dayjamas

Mit mondanak a hallgatók

A Grammar Girl podcast a legjobb!!! Különösen tetszenek azok a részek, amelyek az angol nyelv időbeli változásait mutatják be.

4. The Writers’ Hangout

The Writers’ Hangout egy olyan hely, ahol az írók megoszthatják történeteiket, kihívásaikat és sikereiket.

A műsor házigazdái az írói közösség különböző tagjai, köztük a PAGE közösségi média igazgatója, Sandy Adomaitis és társműsorvezetője, Terry Sampson. Minden epizód az írói élet különböző aspektusaiba merül el, az írói blokk leküzdésétől a kreatív folyamatok feltárásáig.

A podcast közösséget és gyakorlati tanácsokat kínál, segítve az írókat abban, hogy kevésbé érezzék magukat elszigeteltnek.

A műsor egyik figyelemre méltó vendége a forgatókönyvíró Matias Caruso, akinek részvétele különös jelentőségű. Az argentin származású, autodidakta forgatókönyvíró egyedülálló perspektívát és utazást hoz a podcastba.

Az ő története, ahogyan kulturális és nyelvi kihívások közepette önállóan sajátította el az angol nyelvet és a forgatókönyvírást, inspiráló és azonosulható a világ minden táján élő írópalánták számára.

Caruso betekintésével a podcast nemcsak sokszínű tapasztalatokkal gazdagítja tartalmát, hanem kiemeli azt az inkluzivitást és bátorítást is, amelyet a kreatív közösségen belül kíván előmozdítani.

Kihagyhatatlan epizódok

Hogyan találnak írók ügynököket és menedzsereket

7 gyors tipp emlékezetes karakternevek létrehozásához

Billy Wilder 10 fontos tippje a remek forgatókönyv megírásához

Mit mondanak a hallgatók

Az ilyen podcastok pontosan azok, amikre szükségem van, amikor írói szünetet tartok. Olyan érzés, mintha ott lennél velük, és élveznéd a beszélgetést.

5. Önálló kiadói iskola

Chandler Bolt vezeti a Self-Publishing School podcastot, amelynek középpontjában az áll, hogyan lehet hatékonyan írni, kiadni és forgalmazni a könyveidet.

Minden epizód lépésről lépésre nyújt útmutatást az önkiadáshoz, így értékes forrásként szolgálhat a szerzők számára karrierjük bármely szakaszában.

Chandler és vendégei, köztük olyan sikeres önkiadó szerzők, mint Joanna Penn és Derek Murphy, könyvbemutatók, marketing és szerzői márkaépítés stratégiáiról beszélgetnek, és a hallgatóknak tervet kínálnak az önkiadás sikeréhez.

Kihagyhatatlan epizódok

A marketing és a könyvpromóció mesteri szintű elsajátítása Dr. Joe Vitale-lel

Hordozható történetek, remek esettanulmányok és írói könyvek, amelyeket az emberek megosztanak Joey Coleman-nel

The Story Blender: Hogyan adtam el 1 millió példányt a regényeimből Steven James-szel

Mit mondanak a hallgatók

Ez egy jó podcast mindenkinek, aki könyvet szeretne írni, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben van az életében.

6. The Writer Files

via Podglomerate

Kelton Reid híres írók szokásait, életkörülményeit és gondolkodásmódját tanulmányozza, hogy megértse, mi motiválja őket.

A The Writer Files minden témát felölel, a termelékenységet növelő trükköktől az írás pszichológiai kihívásaiig, és betekintést nyújt abba, hogyan győzik le a sikeres írók a gyakori akadályokat.

A vendégek között olyan bestseller szerzők is szerepelnek, mint David Sedaris és Gretchen Rubin, akik megosztják rutinjaikat, írási technikáikat, inspirációikat és tippjeiket a kreativitás és a produktivitás fenntartásához.

Kihagyhatatlan epizódok

Hogyan szerezz könyvszerződést Lucinda Halpern ügynökkel és szerzővel

Hogyan ír Jim Butcher, a New York Times bestsellerlistájának első helyezettje

A televíziós dráma művészete és mestersége Aaron Tracy-vel

Mit mondanak a hallgatók

Ha író vagy (és akkor is, ha nem), a The Writer Files hallgatása jól eltöltött idő lesz.

7. Londoni Írók Szalonja

A London Writers’ Salon írói és társalapítói, Matthew Trinetti és Parul Bavishi által vezetett podcast az írói műhelyek és irodalmi beszélgetések világába invitálja a hallgatókat.

Minden epizódban írók, szerkesztők és irodalmi ügynökökkel folytatott beszélgetések révén vizsgálják az írás mesterségét, gyakorlati tanácsokat és inspirációt kínálva.

A London Writers’ Salon támogatja az írókat abban, hogy tökéletesítsék mesterségüket és megtalálják a közösségüket, vendégei pedig mind az új, mind a tapasztalt szerzők számára releváns témákat vitatnak meg.

Kihagyhatatlan epizódok

Szerelmes történetek írása, erős karakterek megalkotása, ifjúsági regények mesteri írása, zenésztől íróig David Arnolddal

Navigálás és siker a saját kiadásban, a hagyományos kiadás előnyei és hátrányai, értékesítési szövegek írása, Amazon kategóriák, közönségépítés, jogok kezelése, segítség felvétele Gwyn Bennett-tel

Írás és olvasás mint az értelmes élet eszközei, nagy ötletű non-fiction írás, tanulás a irodalmi nagyoktól Benjamin Hutchinsonnal

Mit mondanak a hallgatók

Nagyon elgondolkodtató. Imádtam!

8. A történetmesélés ereje

az Apple Podcasts-on keresztül

The Power of Storytelling (A történetmesélés ereje) című podcastot a volt újságíró és PR-szakértő Nicola J. Rowley vezeti, és a történetmesélés művészetét és hatását vizsgálja különböző médiumokban.

A különböző epizódok bemutatják, hogyan készülnek, osztják meg és fogadják a történeteket, és betekintést nyújtanak a közönséget magával ragadó narratív technikákba.

A podcast azt a kérdést járja körül, hogy „Hogyan befolyásolhatja történetem az én életemet és mások életét?”

A vendégek, köztük neves újságírók, írók és előadók, megosztják tapasztalataikat és tippjeiket a lenyűgöző történetek megalkotásához, így ez a podcast értékes forrás azoknak az íróknak, akik fejleszteni szeretnék narratív készségeiket.

Kihagyhatatlan epizódok

A következő fejezet felé Sarah Walkerrel

Hagyj nyomot: írd meg a történetedet Abigail Horne-nal

Fedezze fel a történetmesélés erejét, Nicola J. Rowley útja

Mit mondanak a hallgatók

Inspiráló beszélgetések a történetmesélés erejéről. Nicola remek interjúkészítő, aki vendégei történeteit is előcsalogatja.

9. Írás a gyerekek körül

via Writing Around the Kids

A Writing Around the Kids egy podcast, amelyet Anna Jefferson és Sam Johnson készített azoknak az íróknak, akik kreatív tevékenységük mellett a szülői feladatok bonyolult világában is eligazodnak.

Minden epizód stratégiákat kínál a hatékony időgazdálkodáshoz, a világos határok kijelöléséhez és a kreativitás fokozásához, még a családi káosz közepette is.

A sorozat egyik kiemelkedő szereplője Elizabeth Haynes, egy volt rendőrségi hírszerzési elemző, aki férjével és fiával Norfolkban él.

A podcastban Elizabeth megosztotta gondolatait a műfajok közötti írás felszabadító élményéről és a előre meg nem határozott terv nélküli írás kreatív szabadságáról, különös tekintettel a Nemzeti Regényírási Hónap (NaNoWriMo) programban való részvételére.

Az első regényének megírásától a hónapos írási kihíváson (NaNoWriMo) át egészen a 37 országban megjelent szerzővé válásáig tartó útja nemcsak motiváló, hanem praktikus tippekkel is szolgál azoknak a hallgatóknak, akik az írás iránti szenvedélyüket és szülői felelősségüket igyekeznek egyensúlyba hozni.

Kihagyhatatlan epizódok

Írás/élet egyensúly november Nicola Williams, Jacqueline Roy és Annie Garthwaite társaságában

Írás és anyaság panelbeszélgetés Jo Clegg, Rosie Walker és Nicola Gill részvételével

Mit mondanak a hallgatók

Nagyon tetszett, remek ötletek.

10. Boldog írók létrehozása

via Audioboom

A Creating Happy Writers az írás által nyújtott örömre és elégedettségre összpontosít. A podcast nem fikciós és üzleti könyvek íróinak szól.

A Steph Caswell által vezetett sorozat minden epizódja azt vizsgálja, hogyan lehet fenntartani az írás iránti szenvedélyt, legyőzni az önbizalomhiányt és elfogadni a kreatív folyamatot. Célja továbbá, hogy oktassa, inspirálja és felhatalmazza az írókat a szükséges eszközökkel.

A vendégek, köztük írók, pszichológusok és kreativitási trénerek, betekintést nyújtanak abba, hogyan maradhat motivált és boldog az írás során, így inspiráló forrásként szolgálnak azoknak az íróknak, akik újra fel akarják éleszteni szenvedélyüket.

Kihagyhatatlan epizódok

Hogyan szánjon időt üzleti könyvének megírására 2024-ben

10 lecke, amit 10 év írásból tanultam

Ellenállhatatlan bevezetések: hogyan ragadja meg az olvasó figyelmét az első oldaltól kezdve

Mit mondanak a hallgatók

Steph Caswell ezekben a rövid podcastokban eloquently osztja meg fenomenális tudását. Érdemes meghallgatni, ha saját vállalkozást vezet, és ki szeretne tűnni a saját szakterületén. Vagy ha bármilyen más oka van arra, hogy nem fikciós könyvet írjon.

11. Beautiful Writers Podcast

via Beautiful Writers Podcast

Linda Sivertsen vezeti a Beautiful Writers Podcast című műsort, amelyben meghitt beszélgetéseket folytat néhány népszerű íróval és kreatív gondolkodóval.

Minden epizód elmélyül az írás folyamatában, a kiadói iparág betekintésében és olyan vendégek személyes útjaiban, mint Elizabeth Gilbert és Brené Brown.

A podcast bepillantást enged az írás kihívásaiba és sikereibe, inspiráló és gyakorlati tanácsokat adva azoknak, akik jelentős sikereket értek el írói karrierjük során.

Kihagyhatatlan epizódok

Hogyan írjunk könyvet (és hogyan fejezzük be!) Marie Forleo-val

Válaszok az írókat foglalkoztató legnagyobb kérdésekre Cheryl Strayed és Nia Vardalos társaságában

A legjobb irodalmi ügynök és író a közösségről Jennifer Rudolph Walsh és Dani Shapiro társaságában

Mit mondanak a hallgatók

Remek tanácsok, inspiráció és tanulságok találhatók itt. Egy kincs!!!

12. The Drunken Odyssey John Kinggel

az Apple Podcasts-on keresztül

A John King által vezetett The Drunken Odyssey egy írásról szóló podcast, amely irodalmi beszélgetéseket, interjúkat és alkalmi írásműhelyeket ötvöz.

John és vendégei, köztük költők, regényírók és esszéírók, megvitatják az írás finomságait, az irodalom fontosságát, valamint a kreatív folyamat örömeit és nehézségeit.

A podcast sokszínű tartalmával tűnik ki, amely a mélyreható irodalmi elemzések és a szerzői pályafutásról szóló könnyed beszélgetések között mozog.

Kihagyhatatlan epizódok

Kathleen Alcott Emergency című művének megvitatása, Samantha Nickersonnal

A Myhouse. wad for Doom című műről szóló beszélgetés Michael Merriammal

Mit mondanak a hallgatók

A Drunken Odyssey egy zseniális podcast! Imádom, hogy bepillantást nyerhetünk az írók gondolataiba és abba, milyen is az az élet.

13. A kreatív író eszköztára

Andrew J. Chamberlain vezeti a The Creative Writer’s Toolbelt című podcastot, amely gyakorlati, kézzelfogható tanácsokat kínál azoknak az íróknak, akik szeretnék tökéletesíteni mesterségüket. Bár 2022 októbere óta nem jelent meg új epizód, a közel 200 korábbi epizód tele van hasznos ismeretekkel és tippekkel az írók számára.

Minden epizód az írás egy-egy konkrét aspektusára összpontosít, például a karakterek kidolgozására, a helyszínre vagy a cselekményre, és olyan eszközöket és technikákat kínál a hallgatóknak, amelyekkel javíthatják történetmesélési képességeiket.

A vendégek között vannak szerzők, szerkesztők és irodalmi ügynökök, akik megosztják szakértelmüket és tapasztalataikat, így a komplex írási koncepciók érthetővé és megvalósíthatóvá válnak.

Kihagyhatatlan epizódok

A marketing alapjainak elsajátítása Clayton Noblittal, a Written Word Media munkatársával

Bízz abban a folyamatban, amely örömet okoz neked! Jessie Kwakkal

Tedd olvasóidat okosabbá Jessica Brody segítségével

Mit mondanak a hallgatók

Ez a kedvenc podcastom a kreatív írásról, és minden epizódot meghallgattam. Andrew módszere a fogalmak és technikák magyarázatára egyszerű és könnyen érthető.

14. The Big Gay Fiction Podcast

Jeff Adams és Will Knauss műsorvezetésével a The Big Gay Fiction Podcast a meleg romantikus regényeket ünnepli, és betekintést nyújt az LGBTQ+ történetek írásába és kiadásába.

Minden epizódban interjúk szerepelnek szerzőkkel, a legújabb művekről szóló recenziók és a műfajon belüli trendekről szóló beszélgetések.

A vendégek, köztük olyan népszerű szerzők, mint TJ Klune és Gregory Ashe, megosztják írási tapasztalataikat, inspirációt és tanácsokat adva az LGBTQ+ közösséghez tartozó vagy azt támogató szerzőknek.

Kihagyhatatlan epizódok

Előfizetésekkel támogatjuk az olvasókat és a mesemondókat

Timothy Janovsky: Time Traveling Rom-Com

Tales of „Vices” and „Restless Rogues” Jess Everlee-vel

Mit mondanak a hallgatók

Ezeknek a kettőnek köszönhetően néhány csodálatos szerzőt és könyvet találtam. Nagyon ajánlom!

15. Írói rutin

az Apple Podcasts-on keresztül

Dan Simpson vezeti a Writer’s Routine című podcastot, amely sikeres írók napi rutinját vizsgálja, hogy felfedje, hogyan érik el céljaikat.

Minden epizód bepillantást nyújt a termelékenységet és a kreativitást elősegítő írási szokásokba, a vendégek pedig megosztják velünk a napirendjüket, munkaterületüket és az írói blokk leküzdésére alkalmazott módszereiket.

Írók, mint Ian Rankin és Lisa Jewell megosztották rutinjaikat, hasznos betekintést nyújtva azoknak a hallgatóknak, akik optimalizálni szeretnék írási gyakorlatukat.

Kihagyhatatlan epizódok

Hogyan tervezzünk és írjunk történelmi regényt D. V. Bishop segítségével

Miért a saját kifogásaink jelentik az írás legnagyobb akadályát Denzil Meyrickkel

Hogyan írjunk a napi munkánk mellett Alex Hay-jel

Mit mondanak a hallgatók

Imádom ezt a podcastot. Különböző íróktól származó remek tippek és betekintések, amelyek valóban inspirálnak és erőt adnak.

16. Well-Read Black Girl

A Glory Edim által vezetett Well-Read Black Girl című podcastban fekete női írókkal folytatott beszélgetések hallhatók, amelyek kiemelik munkájukat, és a reprezentáció, a sokszínűség és az identitás témáit járják körül az irodalomban.

Minden epizód a fekete női írók irodalmi világhoz való hozzájárulását ünnepli, a vendégek pedig írási folyamataikról, inspirációikról és a fekete hangok fontosságáról a történetmesélésben beszélgetnek.

A vendégek között olyan neves személyiségek szerepelnek, mint Jesmyn Ward és Tayari Jones, így a podcast írók és olvasók számára egyaránt inspiráló hallgatnivalót kínál.

Kihagyhatatlan epizódok

Brit Bennett: Writing Confidently (Írj magabiztosan)

Gabrielle Union a Writing Her Truth című művében

Zeba Blay Gyógyulást hoz a papírra

Mit mondanak a hallgatók

Ez egy barátságos tér, ahol a hallgatók befolyásos szerzők és közszereplők véleményét hallgathatják meg, de mindezt barátságos légkörben.

17. Segítség íróknak, hogy szerzőkké váljanak

az Apple Podcasts-on keresztül

K. M. Weiland vezeti a Helping Writers Become Authors című podcastot, amely tanácsokat ad a lenyűgöző történetek megírásához.

A történet felépítésére, a karakterek fejlődésére és a témákra összpontosítva Weiland megadja a hallgatóknak azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van az írásuk fejlesztéséhez.

Egyéni epizódok és vendégekkel folytatott beszélgetések révén a podcast az írás technikai aspektusaiba merül, és világos, praktikus tippeket kínál, amelyeket az írók alkalmazhatnak munkájukban, hogy még vonzóbb és lenyűgözőbb történeteket alkossanak.

Kihagyhatatlan epizódok

Többszálú cselekmény írása: minden, amit tudnod kell

Hogyan lehet könyvet értékesíteni: 6 lépés egy teljes munkaidős írótól

Időgazdálkodás íróknak: mit tegyünk és mit ne tegyünk

Mit mondanak a hallgatók

Bár én egy teljesen más írói műfajban dolgozom, a Helping Writers Become Authors lett a legértékesebb írói útmutatóm.

Hogyan használhatod az írási podcastokat inspirációként és tanulásként?

Szeretne podcastokat hallgatni íróknak, de nem talál rá időt? Kezdje azzal, hogy beiktatja a podcast-hallgatást a napi rutinjába.

Ha reggelizés közben vagy a reggeli rutinja során inspiráló írási podcastot hallgat, az inspiráló hangulatot teremt, és pozitív hangulatot kölcsönöz a produktív írási napnak.

A napi ingázás, akár autóval, gyalog vagy tömegközlekedéssel történik, tökéletes alkalom új írási ötletek és információk elsajátítására, így az utazási idő tanulási alkalommá válik.

A tervezett szünetek is kiváló alkalmak a podcastok hallgatására, mivel pihentető kikapcsolódást nyújtanak, miközben az elméje aktívan foglalkozik az írással.

Emellett a podcastok hallgatását kombinálhatja testmozgással vagy házimunkával, és így ezeket a rutin feladatokat élvezetes és oktató jellegű pillanatokká alakíthatja.

Pihenje ki a nap végén néhány percet egy írási podcast hallgatásával. Válasszon olyan epizódokat, amelyek inspirálják vagy ellazítják, és felkészítik az elméjét a következő napi írási feladatokra. Azoknál az epizódoknál, amelyek különösen megérintik Önt, az aktív hallgatás és a jegyzetelés is segíthet abban, hogy reflektáljon a megszerzett ismeretekre, és azokat alkalmazza az írásában.

Ez a strukturált megközelítés, amely a podcastokat beépíti a napi tevékenységeidbe, kapcsolatot tart fenn a szélesebb írói közösséggel, és biztosítja a motiváció és a tanulás folyamatos áramlását.

A podcastban említett kulcsfontosságú pontok, érdekes kifejezések vagy írási ötletek lejegyzése remek módja a tanultak megszilárdításának. Próbálja meg beépíteni az írásába az új technikákat és szókincset is, amelyeket megtanult.

Fejleszd írói karrieredet a ClickUp segítségével

Az írói karriered fellendítéséhez nem csak tehetségre és elkötelezettségre van szükséged. A megfelelő eszközök segíthetnek a kreatív folyamatok racionalizálásában és a termelékenység növelésében. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp egy átfogó platform, amely azoknak az íróknak szól, akik szeretnék finomítani munkafolyamataikat és fokozni kreativitásukat.

A ClickUp Docs és a ClickUp Brain segítségével fejlett funkciókhoz férhet hozzá, amelyekkel optimalizálhatja írási feladatait és készségeit.

Készíts gyönyörű dokumentumokat, wikiket és még sok mást

ClickUp Docs fontos információk dokumentálásához és megosztásához

A ClickUp Docs egy all-in-one munkaterület, ahol az írók megfogalmazhatják, szerkeszthetik és rendszerezhetik dokumentumaikat.

Ha sok kutatást végez és jegyzeteket készít, akkor ezekben a dokumentumokban rendszerezze és jól szervezze az anyagát. Nagyobb írásbeli projektek során wiki-oldalakat is létrehozhat.

Kössd össze feladataidat, dokumentumaidat, embereidet és vállalatod összes tudását az AI segítségével

A ClickUp AI funkcióival gyorsan elkészítheti fontos dokumentumait, például esettanulmányokat.

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciája írói asszisztensként működik, és innovatív megoldást kínál az írói blokk leküzdésére. Vázlatokat, összefoglalókat vagy ötleteket generálhat, ezzel elindítva az írási folyamatot bármely feladat esetében.

Ez a funkció vázlatkészítőként is működik, segítve Önt ötleteinek strukturálásában és műveinek koherens felépítésében.

Ez lehetővé teszi a tartalomcsapatok számára, hogy blogbejegyzés-ötleteket szállítsanak, vagy a termékcsapatok számára, hogy másodpercek alatt termékdokumentumokat készítsenek és felhasználói tesztelési tanulmányokat tervezzenek!

Használj írási és tartalmi naptár sablonokat, hogy szervezett maradj és betartsd a határidőket

Töltse le a sablont Gyűjtsd össze a leadeket és érj el írói céljaidat a ClickUp tartalomírási sablonjával!

A ClickUp tartalomírási sablonokat is kínál, amelyek megkönnyítik a különböző típusú tartalmak létrehozását, a blogbejegyzésektől a műszaki dokumentációkig.

Ezek a sablonok kiváló források azoknak az íróknak, akik strukturált kezdetet keresnek projektjeikhez, biztosítva a munkájuk következetességét és minőségét.

Ezenkívül a ClickUp tartalomnaptár-sablonokat is tartalmaz, amelyek megkönnyítik az írók számára a publikálási ütemterv megtervezését és nyomon követését. Ez a szervezési eszköz elengedhetetlen a következetes teljesítmény fenntartásához és a határidők betartásához.

Azok számára, akik folyamatosan tanulni és fejlődni szeretnének, valamint időgazdálkodással foglalkoznak, a termelékenységi podcastok és a ClickUp integrálása támogatást és inspirációt nyújthat egy virágzó írói karrierhez.

Fejleszd kreatív készségeidet írási podcastokkal

Akár tanácsot, inspirációt keres, vagy egyszerűen csak megnyugvást, hogy nem egyedül áll az írási kihívásokkal, biztosan talál magának való írói podcastot! Az íróknak szóló podcastok nem csak információkat nyújtanak, hanem a kreativitás katalizátorai is, összekötve az írókat világszerte egy közös utazáson.

A kreativitásodat ma a ClickUp segítségével hozhatod ki a legjobban. Ez a platform segít növelni a termelékenységet és egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, így te a munkádra koncentrálhatsz.

Egységes teret kínál kreatív projektek és dokumentumok elkészítéséhez, mentéséhez és kezeléséhez. Az egyik legjobb írási eszköz és kreatív partnerként a ClickUp akkor is kiválóan teljesít, ha csapatban dolgozik, visszajelzéseket oszt meg, tartalomírási szolgáltatásokat nyújt, vagy önállóan dolgozik egy projekten.

A ClickUp ingyenesen kipróbálható, akkor mire vár még? Regisztráljon még ma, és fedezze fel, hogyan tudja átalakítani az írási folyamatot, növelni a termelékenységet és javítani az együttműködést.

Gyakori kérdések

1. Melyek a legjobb podcastok írók számára?

Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz, mivel a különböző podcastok különböző íróknak lehetnek vonzóak, attól függően, hogy milyen preferenciáik, céljaik és érdeklődési körük van. Olyan tényezőktől függően, mint a téma és a műfaj, a formátum és a stílus, valamint a műsorvezetők és a meghívott vendégek, olyan podcastokat kereshet, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek és ízlésének.

2. Hogyan használod a podcastokat az írásod inspirálására?

A podcastok remek inspirációs források lehetnek az íráshoz, mivel új ötletekkel, perspektívákkal és történetekkel ismertetnek meg.

Hallgassa meg azokat a podcastokat, amelyekben olyan írók szerepelnek, akiket csodál, és akiknek az írás művészetét szeretné elsajátítani. Hallgassa meg történeteiket, kihívásaikat és sikereiket, és alkalmazza tippjeiket és technikáikat a saját munkájában.

3. Mi a legjobb podcast professzionális írók számára?

Ez a kérdés az Ön személyes preferenciáitól és céljaitól függ, mint hivatásos író. Néhány podcast, amely hasznos lehet hivatásos írók számára: High-Income Business Writing Podcast, The Writers’ Co-op és The Copywriter Club.