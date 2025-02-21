Hogyan egyszerűsítheti a marketingkutatási folyamatot a siker érdekében

A Netflix továbbra is nagyon érdekelt abban, hogy megtudja, mit néz a felhasználók.

A Consumer Insight csapata kérdőíveket küld ki, elemzi a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, felhasználói interjúkat készít, és még a közönség fizikai reakcióit (biometrikus adatokat) is méri, hogy megértsék, hogyan reagálnak a tartalomra.

Ezen adatok tanulmányozásával értékelik, hogy az emberek mit szeretnek és miért. A cél az, hogy mindenki Netflix-élményét javítsák, és megelőzzék a többi streaming platformot.

Ezt megteheti a saját vállalkozása számára is, és így a fogyasztók kedvencévé válhat, vagy megelőzheti a versenytársakat – sőt, talán mindkettőt elérheti!

Olvassa el ezt a blogbejegyzést, és ismerje meg a piackutatási folyamatot, a marketingtervezési folyamat szervezésének módját, valamint azt, hogy mi történhet, ha ezt elmulasztja.

⏰60 másodperces összefoglaló A marketingkutatás magában foglalja az adatok szisztematikus gyűjtését és elemzését, hogy betekintést nyerjen a piaci trendekbe, a vásárlói magatartásba és az iparági dinamikába, elősegítve a tájékozott döntéshozatalt.

Ez elengedhetetlen a célpiacok megértéséhez, a kockázatok csökkentéséhez, a lehetőségek felismeréséhez, a stratégiák javításához, a versenyképesség megőrzéséhez és a vevői elégedettség biztosításához.

A hatékony piackutatás elindításához azonosítsa a legfontosabb kérdéseket vagy lehetőségeket, például a vásárlói preferenciák megértését vagy a márkahűség értékelését, és határozza meg a kutatás egyértelmű céljait.

Ezután vázolja fel kutatási módszereit (elsődleges vagy másodlagos kutatás), határozza meg a célközönséget, állapítsa meg az ütemtervet és a költségvetést, majd válassza ki az adatgyűjtési eszközöket.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Forms, hogy összegyűjtse a felmérésre adott válaszokat és visszajelzéseket, biztosítva ezzel, hogy az adatok relevánsak és felhasználhatók legyenek.

Vizualizálja az adatrendszereket, készítsen jelentéseket, és ossza meg az eredményeket az érdekelt felekkel a átláthatóság és a hatékonyság érdekében. A ClickUp Dashboards egy remek eszköz ehhez.

Végül alkalmazza a megszerzett ismereteket a marketingstratégiák finomítására, a funkciók fejlesztésének validálására és az adatokon alapuló döntések meghozatalára.

A folyamat során foglalkozzon olyan kérdésekkel, mint a szétszórt adatok, az adat túlterhelés, az elfogultság és a változó kutatási kérdések integrált megoldásokkal.

Használja ki a ClickUp piackutatási sablonját és mesterséges intelligenciával támogatott funkcióit a kutatási munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a feladatok automatizálásához és az együttműködés javításához.

Mi az a marketingkutatás?

A marketingkutatás az adatok szisztematikus gyűjtését, elemzését és értelmezését jelenti, hogy betekintést nyerjünk a piaci trendekbe, a vásárlói magatartásba, a versenytársakba és az iparági dinamikába. Segít a vállalkozásoknak megérteni célközönségüket, azonosítani a lehetőségeket, megoldani a problémákat és megalapozott, adatalapú döntéseket hozni.

Röviden összefoglalva, a marketingkutatási folyamat a következőképpen működik: Határozza meg a problémát vagy a célt

Kutatási folyamat és terv kidolgozása

Gyűjtsön adatokat online felmérésekből, interjúkból, fókuszcsoportokból vagy más kutatási eszközökből.

Elemezze a kutatási folyamat során gyűjtött adatokat

Alkalmazza a megszerzett ismereteket marketingstratégiájának kidolgozásához!

Miért elengedhetetlen a marketingkutatás?

Képzelje el, hogy kávézót nyit. A piackutatás segítene kideríteni, hol tanyáznak a kávét kedvelő célcsoport tagjai, és mennyit hajlandók fizetni a kávéért. A piackutatás olyan ismeretekkel és betekintéssel látja el a vállalkozásokat, amelyek segítségével megalapozott döntéseket hozhatnak, csökkenthetik a kockázatokat és kihasználhatják a lehetőségeket.

Miért fontos ez?

A célpiac megértése: Gyűjtsön adatokat a vásárlók észleléseiről, preferenciáiról, problémáiról és viselkedéséről, és igazítsa termékét vagy szolgáltatását az igényeikhez.

Az üzleti kockázatok csökkentése: Minimalizálja a kockázatokat az adatok elemzésével, mielőtt új terméket dobna piacra, új piacra lépne vagy stratégiát változtatna.

Piaci lehetőségek azonosítása: Kutassa fel és fedezze fel a piaci trendeket, hiányosságokat és lehetőségeket a jobb üzleti döntések érdekében.

Marketingstratégiák javítása: Finomítsa Finomítsa marketingtervét és stratégiáit pontos adatgyűjtési módszerekkel a jobb elkötelezettség, célzás és ROI érdekében.

Versenyben maradás: Figyelje a versenytársakat, a feltörekvő technológiákat és a változó vásárlói preferenciákat, hogy megőrizze piaci pozícióját.

Ígéretes ügyfél-elégedettség: Kövesse nyomon az ügyfelek visszajelzéseit és elégedettségi szintjét, hogy elvégezze a szükséges módosításokat és javítsa az általános élményt.

Hogyan egyszerűsítheti a marketingkutatási folyamatot?

A válaszadók 85%-a szerint az online felmérések az egyik leggyakrabban használt kvantitatív kutatási módszer. A kvalitatív kutatási folyamat esetében népszerűek az online mélyinterjúk webkamerával (34%) és az online fókuszcsoportok webkamerával (28%).

Míg hagyományosan a piackutatók külön eszközöket használtak a projektmenedzsmenthez, az adatgyűjtéshez és az elemzéshez, a ClickUp ezeket a folyamatokat egy egységes munkaterületbe integrálja.

Készítse el és hajtsa végre marketingterveit a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverével!

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy kvalitatív és kvantitatív adatkutatási munkafolyamatokat egyetlen platformon tároljon. Emellett kiterjed az adatelemzésre és a jelentések készítésére is. Kampánytervezést, AI-alapú tartalomgenerálást, együttműködési munkaterületeket és analitikai irányítópultokat kombinál, hogy marketingfolyamatait hatékonyabbá tegye – anélkül, hogy összefüggéstelen, szétszórt eszközökre kellene támaszkodnia.

A mi mentalitásunk az, hogy „ha nincs a ClickUp-ban, akkor nem is létezik”. Ezért manapság elengedhetetlen, hogy minden egyes marketingtevékenységet bevigyünk a ClickUp-ba, ahol minden érdekelt fél láthatja.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat kilenc vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Ismerje meg, hogyan hozhat létre piackutatási folyamatot öt lépésben (és hol segíthet ebben a ClickUp):

1. lépés: Határozza meg a problémát vagy a lehetőséget

👀 Tudta? A Coca-Cola 1985-ben megváltoztatta 99 éves receptjét, és körülbelül 34,6 millió dollárt költött marketing- és promóciós stratégiájára. Azonban nem vették figyelembe a fogyasztók érzelmi kötődését a márkához, ami túlnyomórészt negatív kritikákhoz vezetett, és arra kényszerítette őket, hogy két hónapon belül visszatérjenek a klasszikus recepthez.

Ha a marketingkutatás nem csak az ízpreferenciákra korlátozódott volna, hanem figyelembe vette volna a márkahűséget (érzelmi kötődést) is, akkor elkerülhető lett volna ez a helyzet. A márka nem értette meg célközönségét és azok ragaszkodását a klasszikus recepthez, ami az ügyfelek elidegenedéséhez vezetett.

Hogy elkerülje a Coca-Cola hibájának megismétlődését, tegye fel magának a következő három kérdést, és határozza meg a kutatás célját:

1. Mi a legnagyobb problémám?

Elemezze vállalkozása korlátait. Meg kell határoznia azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyek befolyásolják a márka teljesítményét és hiányosságokat okoznak a mélyebb megértéshez.

2. Megéri-e az ezekkel a korlátozásokkal járó pénzveszteség?

A piackutatás végzése költséges lehet. Becsülje meg veszteségeit, és döntse el, hogy érdemes-e befektetnie a márka teljesítményének, a versenytársak elemzésének, a célközönségnek stb. alapos tanulmányozásába.

3. Milyen eredményt várok ettől a kutatástól?

Tisztázza végső célját. Akár egy folyamatot szeretne javítani, új terméket bevezetni, az árazási stratégiákat módosítani, vagy valami mást tenni, tervezze meg a kívánt eredményeket.

2. lépés: Dolgozza ki marketingkutatási tervét

Miután meghatározta a kutatás célját, ideje felvázolni a piackutatási tervét. Osszuk fel a folyamatot négy lépésre:

1. Határozza meg a kutatási módszereket

Döntse el, hogyan szeretné összegyűjteni az adatokat. Ez lehet feltáró kutatás (egy meghatározatlan probléma megértése) vagy következtető kutatás (egy azonosított probléma megoldása).

Vegye át ezt a két módszert, vagy válassza ki azt, amelyik jobban megfelel Önnek:

Elsődleges kutatás: Gyűjtsen új adatokat felmérések, interjúk, fókuszcsoportok vagy megfigyelések segítségével.

Másodlagos kutatás: Használja a meglévő adatokat, például iparági jelentéseket, piackutatásokat és versenytársak elemzését.

💡Profi tipp: A legjobb, ha másodlagos adatokkal kezdi, hogy áttekintést kapjon és azonosítsa a piaci trendeket, majd elsődleges kutatással folytatja a konkrét betekintés érdekében. A leghatékonyabb kutatási eredmények mindkét módszert ötvözik.

2. Határozza meg célközönségét

Határozza meg, hogy kit kutat, és hogy bővíti-e ügyfélkörét.

Kulcsfontosságú tényezők: demográfiai adatok (életkor, nem, jövedelem), helyszín, vásárlási szokások vagy preferenciák

Példa: Amikor új bőrápolási terméket dob piacra indiai bőrre, határozza meg a célcsoport nemét, jövedelmi csoportját, bőrápolási igényeit stb., hogy terméke a megfelelő közönséget szólítsa meg.

3. Tervezzen idővonalat és költségvetést

Ossza fel tervét szakaszokra, és határozzon meg egyértelmű határidőket az adatgyűjtés, az elemzés és a megvalósítás számára.

Előre ossza el a költségvetést a szoftvereszközökre (ha vannak ilyenek), a résztvevők ösztönzésére és a harmadik féltől származó kutatási alkalmazásokra.

Készítsen egy eszközkészletet a piackutatási jelentés elkészítéséhez. Választhat több szoftver közül, vagy piackutatási sablonokat használhat, és egyszerűsítheti a folyamatot a komplex kutatási munkafolyamatok automatizálásával.

Például a ClickUp piackutatási sablon minden méretű vállalkozás számára készült. Funkciói, mint például a feladatkövetés, az automatizált munkafolyamatok és az egyéni nézetek, segítenek a piaci adatok gyűjtésében, szervezésében és elemzésében.

Akár az ügyfelek igényeinek azonosításáról, a versenytársak értékeléséről, akár egy termék bevezetésének tervezéséről van szó, ez a folyamat minden lépést megszervez, időt takarít meg és növeli a termelékenységet.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a marketingkutatás minden aspektusát, és hozza meg adat alapú döntéseit a ClickUp piackutatási sablon segítségével.

A sablon segítségével a következőket teheti:

Rendezze el egy helyen az összes piackutatási adatát, például a felmérésekre adott válaszokat, az ügyfelek visszajelzéseit és a versenytársak elemzését.

Használjon egyéni mezőket, például „Piackutatási típus” és „Adatgyűjtési technika”, hogy kategóriákba sorolja az adatokat, és így könnyebben visszakereshesse és szűrje őket.

Bontsa le a komplex kutatási projekteket kezelhető feladatokra, és ossza ki azokat a csapat tagjai között.

Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy kérdőíveket és emlékeztetőket küldjön ki, ezzel időt takarítva meg és alapos lefedettséget biztosítva.

Készítsen részletes jelentéseket, amelyek összefoglalják a kutatási eredményeket és a megvalósítható stratégiákat.

3. lépés: Gyűjtse össze a releváns adatokat és információkat

A vállalatok rögzítik az ügyfelek demográfiai adatait, preferenciáit, vásárlási szokásait és a piaci trendeket, hogy megkapják a szükséges információkat az adatokon alapuló döntések meghozatalához és stratégiáik finomításához.

A ClickUp Forms strukturált, testreszabható módszert kínál a felmérési válaszok, visszajelzések és egyéb adatok gyűjtésére, biztosítva, hogy az összegyűjtött információk relevánsak és felhasználhatók legyenek.

Használja a ClickUp Forms feltételes logikáját a belső visszajelzések szervezéséhez.

Az űrlapok segítségével:

A válaszok feladatokká alakítása : A beküldött űrlapokat automatikusan végrehajtható feladatokká alakítja a munkafolyamatokon belül.

Használjon feltételes logikát : Testreszabhatja a kérdőívek, visszajelzések vagy kérések űrlapjait feltételes logikával a pontos adatgyűjtés érdekében.

Kezelje az átadásokat : A űrlapokba bevitt adatok alapján rendeljen feladatokat közvetlenül a megfelelő csapatokhoz.

Dinamikus adatgyűjtés engedélyezése : Használjon feltételes logikát a kérdések adaptálásához és a pontos, releváns válaszok biztosításához.

Időt takaríthat meg az automatizálással: automatizálja az adatok terjesztését és a feladatok létrehozását, hogy csökkentse a manuális munkát.

Használhatja a ClickUp Brain-t is — a ClickUp mesterséges intelligencia megoldását — hogy célzott kérdéseket állítson össze a ClickUp-ban tárolt feladatok, dokumentumok és a vállalat korábbi ismereteinek kontextusadatainak elemzésével.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást felmérési kérdések generálásához, hogy megismerje az ügyfelek preferenciáit, a piaci trendeket és egyebeket.

Kérdéseket állíthat össze, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az ügyfelek preferenciáiról, problémáiról vagy funkciók iránti igényeiről. Összefoglalhatja a válaszokat, kiemelheti a legfontosabb trendeket és megvalósítható ötleteket javasolhat, javítva ezzel a termékfejlesztési, marketing vagy ügyfélélmény-csapatok döntéshozatalát.

Röviden: a ClickUp Brain csökkenti a felmérések előkészítésével és az adatok elemzésével kapcsolatos manuális munkát és időráfordítást.

Rövid videónkban megismerheti, hogy az AI milyen módon javíthatja marketingtevékenységeit:

🧠 Érdekes tény: Amikor az embereknek ugyanazt a bort adták különböző árcédulákkal, agyuk nagyobb örömöt mutatott a drágább változat fogyasztásakor – annak ellenére, hogy a bor maga ugyanaz volt! A vállalatok jobb termékeket és marketingkampányokat tervezhetnek az agy működése alapján, nem csak az alapján, hogy az emberek mit mondanak, hogy szeretnek. Ezért játszik a pszichológia olyan nagy szerepet a marketingben!

4. lépés: Elemezze az adatokat és készítsen jelentést az eredményekről

Az adatok összegyűjtése után a következő fontos lépés azok elemzése, hogy hasznosítható információkat nyerjen belőlük és bemutassa az eredményeket. A ClickUp Dashboards segítségével a nyers adatokat vizuális információkká alakíthatja, és testreszabható marketingkutatási jelentéseket készíthet, amelyeket megoszthat az érdekelt felekkel.

Hozzon létre egy ClickUp Dashboardot, hogy zavartalanul láthassa a mutatókat.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a következőkre:

Személyre szabott táblázatok, grafikonok és kártyák készítése az adatrendszerek, a feladatok állapota és a projekt előrehaladása megjelenítéséhez

Készítsen marketing irányítópultokat, amelyek mérik a kampányok teljesítményét, vagy CRM irányítópultokat az ügyfélszegmentáció és az ügyfélvesztés kockázatának elemzéséhez.

Ossza meg az eredményeket az érdekelt felekkel vagy ügyfelekkel az ügyfélportálokon keresztül, biztosítva az átláthatóságot és a hatékonyságot.

Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Milyen trendek rajzolódnak ki a vásárlói visszajelzésekből?”, és kérje meg az AI-t, hogy azonnali, kontextusalapú válaszokat adjon a műszerfalakon.

A KPI-k figyelemmel kísérése és a kutatások alapján végrehajtott változtatások hatásának mérése az idő függvényében

5. lépés: Tegye kutatását gyakorlatba

A Duolingo kvalitatív felhasználói kutatást kombinál kvantitatív adatokkal, hogy érvényesítse funkciófejlesztéseit. Belső visszajelzéseket gyűjt a csapat napi használati és elkötelezettségi mintáinak (más néven Duos) figyelembevételével. Ezután alapos felhasználói kutatást végez az új funkciókról, és figyelemmel kíséri a felhasználói reakciókat olyan platformokon keresztül, mint a Reddit és a Twitter.

Emellett hosszú távú (három hónapos) holdout kísérleteket is végrehajt, amelynek során a legtöbb felhasználó számára elérhetővé teszi a funkciókat, miközben egy kontrollcsoportot is fenntart. Ez lehetővé teszi számukra, hogy mérjék a közösségi funkciók hosszú távú hatását.

Úgy hangzik, mintha ez rengeteg elemzést igényelne?

A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a folyamatot! Ez egy fantasztikus eszköz, amely a meglévő adatok alapján generál betekintést.

Végezzen piaci, iparági és versenytársi elemzéseket a ClickUp Brain segítségével.

Ez segít Önnek:

Az AI-alapú Q&A segítségével azonnali válaszokat kaphat a kutatási feladatokkal, dokumentumokkal vagy adatkészletekkel kapcsolatos konkrét kérdésekre.

Hozzon létre táblázatokat, sablonokat és testreszabott nézeteket, amelyek segítségével a marketingcsapatok az adatoknak számukra legmegfelelőbb módon tudják azokat vizualizálni.

Írjon részletes piaci jelentéseket beépített helyesírás-ellenőrzéssel azáltal, hogy rendszerezi az információkat, összefoglalókat készít vagy versenytársak elemzését végzi (feltétlenül ellenőrizze az adatokat, mivel az AI hibázhat!).

Még gyorsabb megoldásért próbálja ki a ClickUp piacelemzési sablont, és alkalmazza a legfontosabb eredményeket az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A sablon javítja az együttműködést és a végrehajtást azáltal, hogy lehetővé teszi a feladatok megfelelő csapattagoknak való kiosztását, a haladás állapotának frissítését (pl. „elemzés”, „befejezve” vagy „új bejegyzés”), valamint olyan funkciók használatát, mint az időkövetés és az egyéni mezők.

A ClickUp segítségével regionális vagy kampány nézetben megmutathatjuk, mi történt marketing kezdeményezéseinkkel. Ez magában foglalja annak megtekintését, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk, és melyik csatorna szakaszhoz rendeltük őket. Így a felső vezetés könnyen tájékozódhat a projekt állásáról.

🧠 Érdekesség: A 2014-ben piacra dobott Google Glass mindössze egy évvel később visszavonásra került a magánélet védelmével kapcsolatos aggályok és az 1500 dolláros árcédula miatt. Annak ellenére, hogy 2017-ben visszatért a gyártóipar számára készült vállalati eszközként, 2023-ban ismét kivonták a forgalomból. Még a legmerészebb ötletek is kudarcot vallhatnak, ha nem illeszkednek a piac igényeihez!

A piackutatás legjobb gyakorlata

Kövesse az alábbi öt bevált gyakorlatot, hogy egyszerűsítse marketingprojekt-tervét a hatékony piackutatás érdekében:

1. Határozza meg a célokat

Kezdje azzal, hogy konkrét, mérhető célokat tűz ki, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az átfogó marketingstratégiájához.

Például ahelyett, hogy olyan homályos célt tűzne ki, mint „megérteni a vásárlók preferenciáit”, határozzon meg egy pontos célt, például „azonosítani a vásárlók által egy új termékben leginkább igényelt három tulajdonságot”. Ez segít irányítani a kutatási tevékenységét, és biztosítja, hogy releváns, hasznosítható információkat gyűjtsön.

2. Válassza ki a kutatási módszereket

Válassza ki a céljaihoz leginkább megfelelő kutatási módszereket. Használjon elsődleges kutatást (például kérdőívek kiküldése a jelenlegi ügyfeleknek vagy mélyinterjúk készítése a potenciális ügyfelekkel) a termékeivel kapcsolatos közvetlen visszajelzések gyűjtése érdekében.

Kombinálja ezt másodlagos kutatással (például iparági jelentések áttekintésével vagy versenytársak értékeléseinek elemzésével), hogy azonosítsa a piaci trendeket és hiányosságokat, és így szélesebb körű megértést nyerjen.

3. Válassza ki a célközönségét

Összpontosítson egy kompatibilis ügyfélszegmensre, hogy adatai alkalmazhatók legyenek. Legyen pontos abban, hogy kitől gyűjt adatokat.

Ahelyett, hogy széles körű kutatást végezne, összpontosítson egy célzott ügyfélszegmensre, például „25-40 éves, 10 év alatti gyermekekkel rendelkező anyák városi területeken”, ha szülőknek szánt terméket tesztel. Ez biztosítja, hogy az összegyűjtött adatok relevánsak legyenek a marketingelt termékhez vagy szolgáltatáshoz.

4. Tegyen fel egyértelműbb kérdéseket

Tervezzen elfogulatlan és lényegre törő kutatási kérdéseket, hogy hasznos adatokat kapjon. Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Tetszik Önnek a termékünk?”, kérdezze meg: „Milyen tulajdonságot szeretne, ha a termékünk rendelkezne?”

Ez a konkrétabb kérdés segít feltárni a pontos problémákat, és olyan adatokat szolgáltat, amelyek alapján cselekedhet. Kerülje az olyan sugalló kérdéseket, amelyek torzíthatják az eredményeket.

Győződjön meg arról, hogy kutatása megbízható, az eredményeket legalább két vagy három forrásból ellenőrizve. Ha például egy felmérés azt mutatja, hogy a felhasználók 40%-a szeretne egy mobilalkalmazást, ellenőrizze ezt online fórumokon, közösségi médiában és versenytársak alkalmazásaiban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez az igény több érintkezési ponton is megegyezik-e.

Mielőtt kiterjesztené erőfeszítéseit, végezzen egy kis csoporttal kísérleti tesztet, hogy ellenőrizze, hogy az adatok felhasználhatók-e és összhangban vannak-e céljaival.

A marketingkutatási folyamat kihívásai

Mielőtt belevetné magát a marketingkutatási folyamat megtervezésébe, vegye figyelembe az alábbi öt korlátot és azok megoldásait, hogy termékét vagy szolgáltatását visszhang nélkül tudja piacra dobni!

A különböző piaci szegmensek kutatása gyakran több, különböző platformokon szétszórt adatforráshoz való hozzáférést igényel, ami hatékonyságcsökkenéshez vezet.

Jegyzetelje fel az összes használt szoftvert és azok funkcióit, vagy használja a ClickUp alkalmazást, amely projektmenedzsmentet, tudásmegosztást, csevegőkommunikációt, AI-alapú automatizálást és keresést ötvöz. Dolgozzon okosabban és maradjon szervezett!

2. Adat túlterhelés

Az összegyűjtött adatok hasznosítható információkká történő rendszerezése megterhelő feladat lehet. Előfordulhatnak hibák, amelyek miatt fontos információk veszhetnek el.

Míg a papíron vagy dokumentumokban szereplő szavak zavart és frusztrációt okozhatnak, az adatok vizualizálása megváltoztathatja ezt. A ClickUp Dashboards segítségével a legfontosabb mutatók és trendek rendszerezésével kiszűrheti a túl sok adatot, és a lényegre koncentrálhat.

3. Előítéletek az elsődleges és másodlagos adatokban

A piackutatási torzítások gyakran abból adódnak, hogy korlátozott adatokra vagy forrásokra támaszkodnak.

Változatossá tegye adatgyűjtési módszereit és forrásait, miközben keresztellenőrzi az eredményeket. Például a vállalatoknak kombinálniuk kell a mennyiségi adatokat (értékesítési adatok, piaci trendek) a minőségi betekintéssel (ügyfélinterjúk, versenytárs-elemzés). Meg kell érteniük mind a célcsoport demográfiai adatait, mind a versenytársak tevékenységét, hogy elkerüljék a szűk látókörűséget.

A marketing- és értékesítési csapatoknak is meg kell osztaniuk egymással a meglátásaikat, ahelyett, hogy egymástól függetlenül dolgoznának, ezzel tovább erősítve a vállalat marketingkommunikációs stratégiáját. Ez az együttműködés segít azonosítani és kijavítani a piaci ismereteikben rejlő potenciális torzításokat.

4. A kutatási kérdés soha nem statikus

Bármilyen kiváló is legyen a terméke vagy szolgáltatása, az eladások stagnálhatnak és csökkenhetnek. Ez azért történik, mert a piac naponta változik, új versenytársak és kihívások jelennek meg. Marketingcsapata vagy mások nem lehetnek éberek a nap 24 órájában.

A vállalatoknak monitoring és visszacsatolási ciklusokat kell létrehozniuk, ahol az értékesítési adatok és a piaci reakciók alapján a kutatási kérdéseket finomítják.

Tegyük fel például, hogy a kezdeti kutatások egy bizonyos demográfiai csoportban csökkenő értékesítést mutatnak. Ebben az esetben a kutatási kérdésnek a „Miért csökken az értékesítés?”-ről konkrétabb kérdésekre kell átalakulnia, például „Mi változott ennek a demográfiai csoportnak a vásárlási viselkedésében?” vagy „Hogyan változtak az igényeik?”.

👀Tudta? Körülbelül minden negyedik vállalkozás nem rendelkezik használatra kész piackutatási stratégiával.

A ClickUp segítségével azonosítsa és töltse be a piaci rést

A piackutatási folyamat a tájékozott döntéshozatal és a növekedési stratégiák gerince. Segít megérteni az ügyfelek igényeit, felmérni a versenyt és azonosítani a piaci trendeket, biztosítva, hogy erőfeszítései a megfelelő betekintéssel összhangban legyenek.

A jó hír az, hogy a ClickUp intuitív eszközeivel és sablonjaival könnyen egyszerűsítheti piackutatását. A ClickUp segítségével szervezett maradhat, nyomon követheti kutatási kezdeményezéseinek előrehaladását, és gyorsan elemezheti az adatokat stratégiáinak adaptálása és fejlesztése érdekében.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!