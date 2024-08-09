Hogyan írjunk projekt chartát (példákkal)

A sikeres projektek nem véletlenül jönnek létre, hanem szilárd alapokon, egy projekt chartán alapulnak.

Bár a projektcharta fogalma már régóta létezik, a Projektmenedzsment Intézet (PMI) csak nemrégiben emelte ki annak fontosságát a Projektmenedzsment Tudásbázis (PMBOK) útmutatójában.

A PMBOK Guide harmadik kiadásában egy új „Projektcharta kidolgozása” folyamat került bevezetésre, amelynek köszönhetően ez a dokumentum a projektmenedzsmentben egyre láthatóbbá és fontosabbá vált.

A projektcharta elkészítése azonban kihívást jelent. Az érdekelt felek figyelemmel kísérik a folyamatot, a határidők közelednek, és egy szakértői csapatot kell koordinálnia.

Ennyi minden forog kockán, nem engedheti meg magának, hogy improvizáljon. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy belebotlik a rettegett „ezer papírvágásos halálba” – belegabalyodik azokba a kis döntésekbe, amelyek lassan kiszívják a projektből az életet.

Ha sikeres projektet szeretne létrehozni, ez a cikk lépésről lépésre végigvezeti a projektcharta elkészítésének folyamatán.

A projektterv alapjainak és bevált gyakorlatainak megértésétől kezdve a projektterv alternatíváinak bemutatásáig mindenre kiterjedő segítséget nyújtunk.

Mi az a projektcharta?

A PMBOK Guide, 3. kiadás a projekt chartát „a projektet hivatalosan engedélyező dokumentumként” írja le.

A projektcharta alapvetően felsorolja a projekt céljait, meghatározza a résztvevők szerepeit és felelősségeit, megadja a várható költségvetést, azonosítja a kockázatokat, valamint tartalmazza a projekt sikerének mérésére szolgáló ütemtervet és mutatókat.

De miért is van rá szükségünk? Nos, a projektcharta:

Egyértelműséget és átláthatóságot biztosít minden érintett fél számára, ami zökkenőmentesebb kommunikációt és összetartóbb csapatmunkát eredményez.

Segít a projekt menetrend szerinti haladásában, csökkentve a félreértések, a határidők elmulasztása vagy a költségvetés túllépése esélyét.

Egyetlen referencia pontot biztosít, garantálva, hogy minden érdekelt fél hozzáférjen ugyanazokhoz az információkhoz, és megértse a projekt hatókörét és céljait.

Vizsgáljuk meg részletesen a projekt charták egyes elemeit.

A projekt charták felépítése

A projekt chartának áttekintést kell adnia a projektről, általában 2–4 oldalon belül, a projekt összetettségétől és hosszától függően.

Íme a jól megírt és részletekre kiterjedő projekt chartát alkotó legfontosabb elemek.

1. A projekt neve és leírása

A projekt neve legyen tömör, de leíró jellegű. A név mellett néhány sorban írjon egy rövid projektleírást is, amely összefoglalja az ötlet lényegét.

Íme egy példa: Projekt neve: Ügyfélportál átalakítása Leírás: A felhasználói élmény, a teljesítmény és az elkötelezettség javítása érdekében újítsa meg az ügyfélportált.

2. Jövőkép és cél (célkitűzések)

A vízió határozza meg a projekt irányát és azt, hogy mit szeretne elérni általánosabb célként. Ez az információ elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, miért valósítják meg a projektet.

A cél az, hogy ezt a víziót kisebb, megvalósítható, kivitelezhető feladatokra bontsa, hogy egyértelműbb képet kapjon.

Például Vízió: Hat hónapon belül 25%-kal növeljük online jelenlétünket és fokozzuk az ügyfelek elkötelezettségét. Cél: Vonzó marketingvideók készítése és terjesztése

Végezzen ügyfél-felméréseket, hogy betekintést nyerjen és ösztönözze az interakciót

3. A projekt hatóköre

A projekt megkezdése előtt célszerű meghatározni annak minden részletét, hogy később ne legyenek félreértések vagy a projekt hatálya ne táguljon ki. Ez a szakasz részletezi, mely tevékenységek vagy feladatok tartoznak a projekt hatálya alá, és melyek nem.

Így nézne ki ez a szakasz egy átdolgozott projekt chartában: Hatály: A honlap, a termékoldalak és a navigációs menü átalakítása A hatályon kívül eső: blogok átírása

4. Főbb érdekelt felek

A legfontosabb érdekelt felek listája mindenkit tartalmaz, aki befektetett a projektbe, vagy elengedhetetlen a projekt sikeréhez. Ez segít a projekt során a zökkenőmentes kommunikáció fenntartásában, és tisztázza az egyes érdekelt felek szerepét és felelősségét.

Íme egy tipikus érdekelt felek listája egy építési projekt esetében: Vezető építész (név, e-mail cím) Vezető mérnök (név, e-mail cím) Építési projektmenedzser (név, e-mail cím) Helyszínfelelős (név, e-mail cím)

5. Azonosított kockázatok és korlátok

Elengedhetetlen a projektre hatással lévő potenciális kihívások azonosítása és a költségvetési korlátok felismerése. Ezeknek a szempontoknak a figyelembevétele lehetővé teszi a csapat számára, hogy vészhelyzeti terveket dolgozzon ki és építsen be a projekt elvárásaiba.

Egy építési projekt esetében felmerülő kockázatok lehetnek például a nyersanyagárak emelkedése vagy az építőmunkások hiánya.

6. Projektköltségvetés

A projekt bemutatásakor elengedhetetlen a kapcsolódó költségek közlése. A projekt költségvetése felvázolja a pénzügyi követelményeket és részletes bontást ad a kiadásokról, betekintést nyújtva a projektköltség-kezelésbe .

Tegyük fel, hogy egy szoftvercégnek szeretné bemutatni egy új termék fejlesztését. A projekt költségvetése a következőképpen fog kinézni: Tervezés – 20 000 dollár Fejlesztés – 15 000 dollár Tesztelés – 10 000 dollár Marketing – 5000 dollár

7. A projektcsapat szerepei és felelősségei

Ismeri a projekt végrehajtásában részt vevő összes személyt. De mi van, ha átfedések vagy zavarok adódnak? Ez a szakasz meghatározza a csapat belső szerepeit és felelősségeit, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival.

Ez a szakasz általában így néz ki: Sarah Parker (projektmenedzser) – Felelős a projekt ütemtervének felügyeletéért és a feladatok koordinálásáért John Williamson (SEO szakértő) – Felelős a weboldal rangsorának javításáért

8. A projekt ütemterve és mérföldkövei

Vegye figyelembe ezt a két állítást.

1. állítás: „A közösségi média szerepvállalásának és a márka láthatóságának növelése.”

2. állítás: „A következő hat hónapban 30%-kal növeljük a közösségi média aktivitást és 40%-kal javítjuk a márka láthatóságát.”

Melyiket fogja valószínűleg jóváhagyni? A másodikat, mert az tartalmazza az ütemtervet és a követendő mérföldköveket.

A projekt bemutatásakor elengedhetetlenül fontos felvázolni a befejezéshez szükséges teljes időtartamot és meghatározni a legfontosabb mérföldköveket. Ez lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy nyomon kövessék az előrehaladást és tájékozottak legyenek a projekt ütemtervéről.

Példaként vegyünk egy marketingügynökséget, amely bevezeti a ClickUp nevű átfogó projektmenedzsment szoftvert . A projekt ütemterve, amelyben világos mérföldkövek szerepelnek, így nézhet ki: 1. fázis (1. hét): Végezzen mélyreható interjúkat az érdekelt felekkel, hogy összegyűjtse a követelményeket és meghatározza a projekt hatókörét

2. fázis (2. hét): Konfigurálja a ClickUp-ot az ügynökség munkafolyamatához, és készítsen kezdeti projektsablonokat

3. szakasz (3. hét): Az egész csapat képzése a ClickUp funkcióinak használatára a szerepeiknek megfelelően

4. fázis (4. hét): Indítson el egy kísérleti projektet az új rendszer tesztelésére és visszajelzések gyűjtésére

9. A siker teljesítménymutatói

Végül, hogyan bizonyítja, hogy a projekt sikeres volt? Itt jönnek képbe a teljesítménymutatók. Ezek számszerűsíthető mérőszámokat nyújtanak a sikerről és a fejlesztési irányokról.

Például a sikert a regisztrációk 30%-os növekedése és a fizetett előfizetések 10%-os növekedése fogja mérni egy vállalati rendezvény után.

A projekt chartájának elkészítésének lépései

Annyi összetevő miatt nehéz lehet eldönteni, hol is kezdje. Ennek egyszerűsítése érdekében létrehoztunk egy lépésről lépésre haladó útmutatót, amely segít eligazodni a projektcharta elkészítésének folyamatában.

1. Chartamegbeszélés szervezése

A projektmenedzsment chartát nem lehet más érdekelt felek megkérdezése nélkül elkészíteni. Mi lenne, ha a marketingcsapat közvetlenül felvenné a kapcsolatot az ügyféllel, és részletesen megismerné az igényeit?

Ezért fontos, hogy mielőtt belekezd, szervezz egy rövid megbeszélést, és hívd meg rá a projektben fontos szerepet játszókat, a szponzoroktól a csapatvezetőkig.

Milyen alapokat fedne le a megbeszélésen?

Gyűjtsön ötleteket, győződjön meg arról, hogy mindenki egyetért, és gyűjtsön értékes információkat, hogy szilárd alapot teremtsen a projekt számára.

2. A projekt céljainak és célkitűzéseinek meghatározása

Ebben a lépésben fel kell tenned magadnak a kérdést, hogy mit szeretnél elérni ezzel a projekttel. Ez segít meghatározni és számszerűsíteni a céljaidat, hogy azok mérhetőek legyenek.

Ha célja, hogy a következő hat hónapban 30%-kal növelje a webhely forgalmát, milyen kisebb, mérhető célokra bontaná ezt a célt?

3. A hatókör, a szerepek, a költségvetés és az ütemterv meghatározása

Miután meghatároztad a célt, döntsd el, hogy milyen tényezőket fogsz lefedni a projektterv keretein belül. Írd le az egyes csapattagok szerepeit és felelősségeit, valamint azt, hogy mire vonatkozik a felelősségük.

Ha már tisztában van a feladattal, akkor egyszerű lesz elkészíteni egy előzetes költségvetést és ütemtervet a tisztánlátás és a hatékony menedzsment érdekében.

4. Kockázatkezelés és kockázatfelismerés

Ez az Ön „A” projektterve. A jó projektmenedzser azonban mindig rendelkezik egy „B” projekttervvel is, mint tartalékkal.

Akár költségvetési korlátokról, technikai kihívásokról vagy munkaerő-hiányról van szó, előre fel kell mérnie a helyzetet, és tudnia kell, mit kell tennie, ha az A terv kudarcba fullad.

Üljön le a csapatával, vegyenek át minden olyan potenciális problémát, amely akadályozhatja a projekt előrehaladását és sikeres befejezését, és dolgozzanak ki egy kockázatkezelési megoldást, hogy a projekt chartája hibátlan legyen.

5. Jóváhagyási folyamat: Felülvizsgálat, összehangolás és végleges jóváhagyás megszerzése

Íme a projekt chartája első vázlata.

Más szavakkal, ideje beszerezni a résztvevők véleményét, mielőtt véglegesen bemutatná azt a vezetőknek. Fogadja meg a visszajelzéseket, végezze el a szükséges módosításokat, és gondoskodjon arról, hogy a projekt összhangban legyen a szervezet céljaival.

Miután mindenki egyetértett, szerezze be a végleges jóváhagyást a projekt szponzoraitól vagy a felső vezetéstől. Ez a lépés hivatalossá teszi a projekt kezdetét, és zöld utat ad Önnek!

A projektmenedzsment szoftverek szerepe és hasznossága a projekt charták elkészítésében

A projektben érdekelt felekkel való egyeztetés, az összes kritikus pont felsorolása, valamint a mérföldkövek és az ütemterv becslése néha bonyolult lehet, ami elkerülhetetlenül késlelteti a projekt chartájának elkészítését.

Itt jöhet jól a projektmenedzsment szoftver.

Segít a projekt tervezésében, szervezésében és végrehajtásában azáltal, hogy kisebb feladatokra és megvalósítható tételekre bontja azt. A munka felosztásával és a feladatok rendszerezésével elkerülheti az túlterheltség érzését, és a projekt egészében megőrizheti az irányítást.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely termelékenységi megoldásokat kínál, javítja a csapat tagjai közötti együttműködést és növeli a projekt általános hatékonyságát. Széles körű funkciói segítségével a projekt charták elkészítése gyerekjáték lesz.

Íme egy kis ízelítő arról, hogy a projektcharta egyedi jellemzői hogyan segíthetnek a projektcharta zökkenőmentes elkészítésében.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Docs segítségével.

A projektcharta elkészítése során biztosan sok oda-vissza vitatkozás lesz. A különböző emberek által készített sokféle változat kezelése időigényes, zavaros és hibalehetőségeket rejt magában. Mi lenne, ha lenne egy dokumentum, amelyet az egész csapat egyszerre használhatna?

A ClickUp Docs ezt lehetővé teszi! Összehozza a csapatát, hogy egy közös dokumentumon dolgozzanak. Ez az ideális hely a projekt chartájának megírásához és tárolásához, mivel minden tag által végzett szerkesztés mindenki számára látható lesz, és mindez valós időben történik.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet az összes projektérdekelttel, és soha nem marad le a fontos változásokról.

Ezzel a kollaboratív platformmal minden projektben érdekelt fél hozzászólhat, megjegyzéseket és visszajelzéseket fűzhet hozzá, amelyeket a többiek is láthatnak.

A legjobb rész? A ClickUp Docs gazdag szövegformázási és szerkesztési funkciókkal rendelkezik. Lehetőséged van:

URL-ek beágyazása az oldalakba és megjelenésük testreszabása

Különböző oldalakat helyezhet el a projekt chartában a Docs-ban a jobb kategorizálás érdekében.

Kezelje a hozzáférés-vezérlést a nagyobb biztonság és az adatok titkosságának megőrzése érdekében.

A ClickUp Docs gazdag szerkesztési és formázási funkcióival vizuálisan vonzóvá teheti projekttervét.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa kisebb feladatokra a projekt chartát.

Íme egy tipp, hogy időben elkészüljön a projekt chartája: ossza fel a hatalmas projektet kisebb feladatokra, és ossza ki azokat a megfelelő személyeknek.

Mi az előnye? Mindenki tudja, mit kell tennie, és azt is, hogy milyen határidőn belül kell elvégeznie a rábízott feladatokat.

A ClickUp Tasks segítségével a terv egyes szakaszait feladatokká és alfeladatokká alakíthatja. Ha például a terv tartalmaz egy szakaszt a projekt eredményeiről, akkor minden egyes eredményhez létrehozhat feladatokat, és azokat a csapat tagjaihoz rendelheti.

Ossza fel a projekt chartát kisebb feladatokra, és rendelje hozzá azokat a megfelelő csapattagokhoz a ClickUp Tasks segítségével.

Mi több?

Búcsút inthet a csapat tagjainak küldött üzeneteknek, és annak, hogy tudni akarja, befejezték-e a projekt költségvetésének véglegesítését vagy a projekt hatókörének meghatározását. A ClickUp egyéni feladatállapot segítségével gyorsan áttekintheti a feladat aktuális állapotát, függetlenül attól, hogy folyamatban van-e vagy már befejeződött.

És itt van a hab a tortán.

Tegyük fel, hogy a költségvetési csapat egyszerre több projektterven dolgozik, de Önnek még ma este el kell küldenie az egyiket. Prioritási címkéket adhat hozzá, és így jelezheti a költségvetési csapatnak, hogy melyik terven kell elsőként dolgozniuk.

Végül készítsen egy ClickUp feladatellenőrző listát a lépésekről, és szervezze meg feladatait és alfeladatait. Így minden feladatot bejelölhet, és biztos lehet benne, hogy a projekt chartában semmi sem marad ki.

A ClickUp feladatellenőrző listájával jelölje be a feladatok elvégzését, és soha ne hagyjon ki egyetlen fontos részletet sem!

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp Goals segítségével

A projekt chartájának elkészítésekor szintén fontos, hogy kidolgozzon egy módszert a projekt eredményeinek és céljainak nyomon követésére. A ClickUp Goals pontosan ebben segít.

Tegyük fel, hogy egy új termék bevezetéséhez készít chartát. A cél az, hogy a bevezetés utáni első negyedévben 10 000 előrendelést érjen el. Meghatározhat olyan célokat, mint a marketingkampányok befejezése, a terméktervek véglegesítése és az előrendelési oldalak elindítása.

A ClickUp Goals segítségével vizualizálhatja a célok elérését és nyomon követheti az előrehaladást.

A ClickUp számos egyedi funkciót kínál a célok elérésének nyomon követéséhez, például:

Haladás összefoglalása: Csoportosítsa a feladatokat és a célokat, és egy pillanat alatt láthassa a haladás százalékos arányát.

Számcélok: Hozzon létre számszerű célokat a számszerűsíthető feladatokhoz, például öt Instagram-bejegyzés létrehozásához.

Pénzügyi feladatok: Kövesse nyomon az előrehaladást a pénzügyi feladatokon keresztül az értékesítéssel vagy bevétellel kapcsolatos projekt charták esetében.

Igaz vagy hamis célok: Használjon egyszerű Igen és Nem célokat olyan feladatokhoz, mint a helyszín lefoglalása, a catering fizetése stb. a bemutató partira.

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti és felgyorsíthatja a folyamatokat.

Annyi feladat áll előttünk, hogy nehéz lehet mindet nyomon követni. Hogyan lehet mindig tájékozott maradni és biztosítani, hogy minden feladatot időben elvégezzünk? Természetesen a ClickUp Automations segítségével!

A ClickUp automatikusan emlékezteti mindenkit a határidőkre és elküldi a projektértesítéseket. Emlékeztetőket küldhet a charták felülvizsgálatának határidejéről, vagy automatikusan frissítheti a chartákhoz kapcsolódó feladatok állapotát.

Állítson be egyéni automatizálást és értesítéseket a projekt charták frissítéseiről és emlékeztetőiről a ClickUp Automations segítségével.

Beállíthat automatikus értesítéseket is, hogy a csapat tagjai mindig tájékozottak legyenek a chartában bekövetkezett változásokról. Ez automatikusan emlékezteti a költségvetési csapatot, hogy frissítsék a projekt chartát, ha új változás történik.

Íme, mit mond a Pontica Solutions a ClickUp-pal kapcsolatos tapasztalatairól.

Csapatunk most már együtt dolgozhat ugyanazon a projekten, és azonnal kommunikálhat bármely érdekelt féllel, bárhol is legyenek. A ClickUp minden projektünket tárolja – a korábbiakat, a jelenlegieket és a jövőbenieket is.

Csapatunk most már együtt dolgozhat ugyanazon a projekten, és azonnal kommunikálhat bármely érdekelt féllel, bárhol is legyenek. A ClickUp minden projektünket tárolja – a korábbiakat, a jelenlegieket és a jövőbenieket is.

Egyszerűsítse a projekt charták elkészítését a ClickUp projektcharta-sablon segítségével.

Ha a chartát egyedül elkészíteni túl nagy munka, és kész megoldásra van szüksége, hagyjon ki mindent, és töltse le a projektcharta sablont.

A csapat chartasablon már tartalmazza az összes mezőt, így csak a konkrét részleteket kell kitöltenie, hogy jól strukturált és mindenre kiterjedő projekt chartát készítsen.

A ClickUp projektterv-sablonja strukturált formátumot biztosít a projekt legfontosabb részleteinek felvázolásához és kezeléséhez. Tartalmazza a projekt céljait, hatókörét, eredményeit, érdekelt feleket és ütemtervét.

Ezenkívül kockázatkezelési, költségvetési tervezési és jóváhagyási folyamatok területeit is bemutatja.

Ez a projektterv-sablon a legalkalmasabb választás, ha a kezdetektől fogva egyértelműséget és szervezettséget szeretne biztosítani.

Töltse le ezt a sablont Készítsen jól felépített és részletes projekt chartát a ClickUp projektcharta sablon segítségével.

Ezzel az ingyenes projektterv-sablonnal a következőket teheti:

Határozza meg egyértelműen a projekt céljait, hatókörét, célkitűzéseit és eredményeit

Tartsa összehangolva az érdekelt feleket és a projektcsapatot a különböző projektcélok tekintetében.

Delegálja és ossza ki a feladatokat a munkafolyamatok egyszerűsítése és a munkamegosztás szervezése érdekében.

Támogassa a zökkenőmentes és hatékony együttműködést és kommunikációt a legfontosabb szereplők között.

Figyelje a projekt előrehaladását és tartsa szemmel a projekt határidőit

A projekt chartának a valós életben történő megvalósítása

A megfelelő eszközök a rendelkezésére állnak. Hogyan lehet hatékonyan megvalósítani a projekt chartát a valós világban?

A kulcs abban rejlik, hogy a stratégiai elképzeléseket megvalósítható lépésekre bontja.

A részletes és jól meghatározott projekt chartával csak az első lépést tette meg. A megvalósítási fázisban folyamatos együttműködésre van szükség az érdekelt felekkel, hogy beépítsék a visszajelzéseket, fenntartsák az összhangot és biztosítsák a következetes támogatást a projektmenedzsment teljes életciklusa alatt.

A hatékony kommunikáció és az alkalmazkodóképesség elengedhetetlenek a kihívások leküzdéséhez és a projekt menetrend szerinti haladásához. Ezen gyakorlatok integrálásával a projekt chartája statikus dokumentumból dinamikus keretrendszerré alakul, amely a projektet a sikeres eredmények felé irányítja.

A projektmenedzser szerepe a projekt chartájának elkészítésében

Különböző szakértők, akik a saját területükön jártasak, elkötelezetten dolgoznak egy projekt ötletének kidolgozásán. Ki fogja összeállítani ezeket a töredékeket, és megfogalmazni a végleges tervet, kiemelve azokat az egyedi szempontokat, amelyeknek nem lehet ellenállni? Természetesen a projektmenedzser!

Az érdekelt felek vagy a szponzorok általánosságban tetszik a projekt ötlete, de aggódnak a költségvetés túllépése miatt. Ki fogja kezelni ezeket az aggályokat és elvégezni a szükséges módosításokat? Ismét a projektmenedzser!

A projektmenedzser összeköti az összes szálat és összeállítja a végleges megállapodást. Ő a közvetítő a csapat és az érdekelt felek között, a problémamegoldó, a tárgyaló, sőt a koordinátor is.

A projektmenedzser központi feladatai a következők:

Gyűjtse össze és integrálja az érdekelt felek véleményét , beleértve a megbeszélések elősegítését, a prioritások megtárgyalását és a visszajelzések egységes elképzelésbe történő összefoglalását.

Rendeljen szerepeket , például projektépítész, helyszínvezető és biztonsági tisztviselő, és határozza meg a felelősségi köröket.

Győződjön meg arról, hogy a projekt összhangban van a szervezeti célokkal , hogy támogassa a szélesebb szervezeti víziót.

Készítse el és véglegesítse a projekt dokumentumot , és szükség esetén végezze el a szükséges módosításokat.

A projektmenedzser a projekt vezére, aki teljes felhatalmazással rendelkezik a projekt chartával kapcsolatban, és irányítja a csapatot a projekt végrehajtásában.

Projekt charták és egyéb dokumentumok

Nem tudja, mi a különbség a projekt chart és a projekt terv, az üzleti terv vagy a projekt összefoglaló között? Bár ezek egymással felcserélhetőnek tűnhetnek, mindegyik dokumentumnak megvan a maga célja az üzleti tevékenységek zökkenőmentes lebonyolításában.

Vizsgáljuk meg részletesen a köztük lévő különbségeket.

A projekt chartája és a projekt terv közötti különbség

Aspektus Projektterv Projektterv Mélység Átfogó áttekintés minimális részletekkel Részletes és alapos projektleírás, amely a projekt végrehajtásának minden aspektusát lefedi. Hatály Meghatározza az általános hatókört és a magas szintű eredményeket Részletezze a konkrét feladatokat, az ütemtervet és a mérföldköveket. Cél Jóváhagyja a projektet, és meghatározza a magas szintű célokat és a hatókört. Felvázolja, hogyan fogják végrehajtani és ellenőrizni a projektet. Célközönség A projekt jóváhagyásában érdekelt vezetők és érdekelt felek A projektcsapat és a napi irányításban részt vevő érdekelt felek

A projekt chart és az üzleti terv közötti különbség

Aspektus Projektterv Üzleti eset Mélység Átfogó áttekintés a projekt alapvető részleteivel Az üzleti igények, előnyök és pénzügyi indokok részletes elemzése Cél Jóváhagyja a projektet, és felvázolja annak céljait és hatókörét. Indokolja a projekt szükségességét annak értékének és előnyeinek bemutatásával. Alkotóelemek Tartalmazza a projekt céljait, hatókörét, az érdekelt feleket és a magas szintű kockázatokat. Tartalmazza a költség-haszon elemzést, a kockázatértékelést és a stratégiai összehangolást. Célközönség A projekt jóváhagyásában érdekelt vezetők és érdekelt felek Döntéshozók, vezetők és pénzügyi támogatók

A projekt chartája és a projekt összefoglalója közötti különbségek

Aspektus Projektterv Projektismertető Mélység Magas szintű dokumentum a projekt alapvető részleteivel és engedélyezésével Rövid és lényegre törő, a projekt főbb pontjainak áttekintését nyújtja. Időkeret A projekt indításakor készül, hogy hivatalosan jóváhagyja a projektet. Általában a projekt kezdeményezési szakaszának elején készül el, hogy gyorsan átadja a projekt lényegét. Hatóság Hivatalos jóváhagyást és felhatalmazást ad a projekt folytatására. Összefoglalót nyújt a kezdeti megértéshez; nem biztosít hivatalos felhatalmazást. Relevancia A projekt egészében irányadó dokumentumként releváns Gyakran használják a korai szakaszokban, a projekt előrehaladtával kevésbé fontos.

Példák projekt chartára

Végül nézzünk meg néhány projektterv-példát, amelyekből inspirációt meríthet, és kezdje el elkészíteni saját projekttervét.

Először is, íme egy példa egy építési projekt projektcharter-dokumentumára, amelynek célja egy zöldmezős irodaház építése:

Projektterv: Greenfield irodaház építése 10 emeletes, zöldmezős irodaház építése a működési kapacitás növelése és a fenntarthatósági célok támogatása érdekében. Vízió és projektcélok Készítsen olyan irodaterületet, amely elősegíti a működési hatékonyságot és LEED Gold tanúsítványt szerez. Végezze el a projektet 18 hónapon belül és 25 millió dolláros költségvetéssel. A projekt hatóköre Tartalmazza: a telek előkészítését, az alapozás, a vázszerkezet, a burkolat, a belső kialakítás, a kertépítés és a parkoló kialakítását. Kizárások: Bútorbeszerzés és folyamatos létesítménykezelés Főbb érdekelt felek Projekt szponzor: XYZ Corporation igazgatótanácsa Projektmenedzser: David Smith Építész: ABC Design Architects Fővállalkozó: BuildRight Construction Inc. Azonosított projektkockázatok Időjárással kapcsolatos késések A helyszínen felmerülő váratlan körülmények miatt felmerülő potenciális költségtúllépések Projektköltségvetés Összesen: 25 millió dollár Főbb költségek: telekvásárlás, építőanyagok, munkaerő, engedélyek A projektcsapat szerepei és felelősségei Projektmenedzser: Felügyeli az építkezést, kezeli a költségvetést és az ütemtervet. Építész: Tervezze meg az épületet, és gondoskodjon a LEED szabványoknak való megfelelésről. Fővállalkozó: Az építési tevékenységek és a helyszíni műveletek irányítása A projekt ütemterve és mérföldkövei Kezdés dátuma: 2024. január 15. Befejezés dátuma: 2025. július 15. Mérföldkövek: A helyszín előkészítése 2024 márciusáig, a szerkezeti váz 2024 júliusáig, a külső burkolat 2024 decemberéig, a belső kialakítás 2025 áprilisáig, a végső ellenőrzés és a használatbavételi engedély 2025 júliusáig. A siker teljesítménymutatói LEED Gold tanúsítvány megszerzése 18 hónapon belüli befejezés és 25 millió dolláros költségvetés

Váltsunk most át egy pillanatra a kontextusra, és nézzünk meg egy vállalat weboldal-projekt chartájának példáját.

Projektterv: Weboldal fejlesztés az XYZ számára Készítsen egy új, felhasználóbarát weboldalt az XYZ számára, hogy javítsa online jelenlétét és ügyfél-elkötelezettségét. Vízió és projektcélok Tervezzen és indítson el egy reszponzív, SEO-optimalizált weboldalt, amely javítja a felhasználói élményt és hat hónapon belül 30%-kal növeli a weboldal forgalmát – teljes költségvetés: 100 000 dollár. A projekt hatóköre Tartalmazza: weboldal tervezés, fejlesztés, SEO optimalizálás, tartalomintegrálás, felhasználói tesztelés és indítás. Kizárások: A bevezetés utáni karbantartás és tartalomfrissítések Főbb érdekelt felek Projekt szponzor: XYZ marketing igazgató Projektmenedzser: Jane Smith Webdesigner: ABC Web Solutions SEO szakértő: SEO Pro szolgáltatások Azonosított projektkockázatok Késedelmek a tartalom szállításában A weboldalak böngészők közötti kompatibilitásával kapcsolatos lehetséges problémák Projektköltségvetés Összesen: 100 000 dollár Főbb költségek: tervezés, fejlesztés, SEO, tesztelés és bevezetés költségei A projektcsapat szerepei és felelősségei Projektmenedzser: Koordinálja a projekt feladatait, és kezelje a költségvetést és az ütemtervet. Webdesigner: Készítse el a weboldal tervezését és a felhasználói felületet Webfejlesztő: Készítse el a weboldal funkcióit és integrálja a tartalmat SEO szakértő: Optimalizálja a webhelyet a keresőmotorok számára A projekt ütemterve és mérföldkövei Kezdés dátuma: 2024. február 1. Befejezés dátuma: 2024. augusztus 1. Mérföldkövek: A terv jóváhagyása 2024 márciusáig, a fejlesztés befejezése 2024 júniusáig, a tesztelés 2024 júliusáig és az indítás 2024 augusztusáig. A siker teljesítménymutatói A weboldal elindítása a tervezett időpontban A webes forgalom 30%-os növekedésének elérése Pozitív felhasználói visszajelzések és teljesítménymutatók

A projekt charták előnyei és lehetséges hátrányai

A projektcharta elkészítése elindíthatja ötletei megvalósítását. Íme egy rövid összefoglaló arról, hogy mindez hogyan segíthet Önnek:

A projekt céljainak és hatókörének tisztázása: Írásos dokumentumot kap, amely a projekt céljainak és hatókörének egyetlen hiteles forrásaként szolgál. Ez megkönnyíti mind a csapat, mind az egyéb érdekelt felek számára, hogy megértsék, mire számíthatnak, és hogy a tervnek megfelelően haladjanak.

Meghatározott szerepek és felelősségek: A kulcsfontosságú projektmenedzserek és vezetők szerepeinek és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosíthatja, hogy a feladatok könnyen nyomon követhetők legyenek, és a projektek zökkenőmentes koordináció és együttműködés mellett valósuljanak meg.

Világos ütemterv és költségvetés: A kezdetektől fogva jól meghatározott ütemterv és költségvetés kidolgozása biztosítja, hogy a projekt könnyen kezelhető és követhető legyen. Ezzel a világossággal proaktív módon kidolgozhat egy olyan projekttervet, amely megfelel a költségvetésnek és betartja a határidőt.

A projektcharta elkészítésének számos előnye van, azonban vannak korlátai is. Íme néhány lehetséges probléma, amely a projektcharta elkészítése során felmerülhet:

Az érdekelt felek közötti eltérés: Ha a projekt chartában nem szerepelnek egyértelműen az érdekelt felek elvárásai, akkor eltérés alakulhat ki az elvárásokban, ami konfliktushoz vezethet.

A hatókör kiterjedése: A projekt chartával kapcsolatos egyik leggyakoribb kihívás a hatókör megfelelő meghatározásának hiánya, ami további feladatok beépüléséhez vezethet, és végső soron mind a határidők, mind a költségvetés túllépéséhez vezethet.

Csapatfókusz és összehangolatlanság: Előfordulhat, hogy a terv nem ad megfelelő áttekintést a csapat tagjainak felelősségi köreiről, ami zavart és fókuszhiányt okozhat, és végső soron késedelmet vagy konfliktusokat eredményezhet.

Vegye figyelembe ezeket a korlátozásokat a csapat chartájának elkészítésekor, hogy a tervezés, a részletek kidolgozása és a feladatok kiosztása hibátlanul történjen.

Készítsen hatékony projekt chartát a ClickUp segítségével

A jól megfogalmazott projektcharta egy terv, amelynek célja, hogy a projekt zökkenőmentesen, sikeresen és zavartalanul zajlódjon. Nemcsak egy fontos jóváhagyási dokumentum, hanem egy átfogó forrás is, amelyre az érdekelt felek és a projektcsapat támaszkodnak.

A ClickUp és más hatékony projektmenedzsment eszközök számos funkciójukkal és projektmenedzsment sablonjaikkal segítenek az elvont ötleteket megvalósítható projekttervvé alakítani. A valós idejű együttműködés és a feladatok megosztása révén könnyedén sikerre viheti projektjét.

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, hogy könnyedén készíthessen átfogó projekt chartákat.