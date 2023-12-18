20 legjobb termelékenységet növelő ajándék a rendkívül produktív barátaidnak

Néha a legnehezebb azoknak vásárolni, akik a legkedvesebbek számodra – különösen, ha ezek az emberek nagyon szervezettek, vagy arra törekednek, hogy a mindennapi rutinjukat tudományosan kidolgozzák.

De ne aggódj! Mi segítünk, és pontosan tudjuk, hogyan kell vásárolni ezeknek az embereknek, mert mi is ugyanolyan nerdok vagyunk! Ha úgy tetszik, szervezési mániások.

És ha az Ön számára különleges személy még új a produktivitás életmódjában, és szeretne egy kicsit mélyebbre merülni, ez a lista akkor is remek kiindulási pont lehet.

Indítsd el kedvenc karácsonyi videódat a Netflixen, és böngészd át a 20 legjobb ajándékötletünket, hogy mindenki a listádon fejleszthesse képességeit 2024-ben. 🎅🏼

A 20 legjobb ajándékötlet a rendkívül produktív embereknek

Ami a rendkívül produktív embereknek való ajándékvásárlást olyan nehézzé teszi, az az, hogy általában nem szeretnek sok felesleges holmit gyűjteni a mindennapjaikban, és különösen a munkaterületükön.

Értékeli az életében a céltudatosságot és a rendszert, de szeret új dolgokat kipróbálni is! Valószínűleg már számtalan jegyzetfüzetet és naptárat kapott, de ez a lista ennél sokkal többet kínál.

Ezek a termékek segítenek abban, hogy a különleges, produktivitásmániás személy kreatívnak és hatékonynak érezze magát, és megkapja azt a karácsonyi reggeli izgalmat, amiért mindannyian élünk!

És ha az a személy a listádon még nem igazán tudja, hogyan szervezze meg a munkáját, ezek az ötletek segítenek neki abban, hogy 2022-re időben beinduljon a termelékenysége.

Adj neki egy ajándékot, ami egész évben örömet okoz: egy év ClickUp-ot!

Akár projektmenedzser, szoftverfejlesztő vagy valaki, aki izgalmasnak találja a napi napirendjéhez matricák hozzáadását, a ClickUp az Ön számára ideális platform.

Gondolj a ClickUp-ra úgy, mint a tökéletes tervezőre, amely papírmentes, nem foglal helyet, nem veszik el, és nem mondja meg, hogyan szervezd meg a napodat. És mégis, ennél sokkal többet kínál! A ClickUp-ban a következőket teheted:

Vásárolj nagy tételben az összes barátodnak, és még többet spórolj, ha egy évre előre fizetsz. 😉

De ez még nem minden!

15% kedvezmény az Unlimited szolgáltatásra a GIFTGUIDE15 kóddal

Már van ClickUp-ja? Semmi gond, itt van 19 másik remek ajándékötlet.

Ezek az időzítők a Pomodoro technikából származnak, amely a termelékenységet szolgálja. És tudtad, hogy a pomodoro olaszul paradicsomot jelent? Ezzel ez az ajándék tízszer szebb lett, nem igaz? 🙂

Az időbeosztás nem új dolog, de nagyon hatékony. Valójában ma már több időbeosztó alkalmazás is elérhető a piacon. Állítsd be az időzítőt bármelyik oldalon, hogy 5-30 percet szánj egy adott feladatra. Meg fogsz lepődni, mennyi mindent tudsz elvégezni.

Profi tipp: Ez egy remek ajándék azoknak, akik még újak a termelékenység terén, vagy hatékonyabbá szeretnék tenni a mindennapjaikat! Ezek az időzítők segítenek egy kicsit jobban megszervezni a napodat, miközben szórakoztatóak is. 😉

Oké, tudjuk, hogy azt mondtuk, nem adunk jegyzetfüzetet, de ez nagyon klassz – és papírmentes!

Gondolj erre a jegyzetfüzetre úgy, mint egy mini táblára, amely közvetlenül a telefonodra szkenneli a dokumentumokat.

Légy kreatív! Ábrázold a munkafolyamatodat egy saját készítésű táblázatban. Engedd szabadjára a fantáziádat, és rajzolj 15 percig, hogy feltöltődj a nap folyamán. Vagy írd le azt a fantasztikus csirke piccata receptet, amit a barátod most mondott el neked telefonon. Ez a jegyzetfüzet mindent el tud fogadni.

A legjobb rész? A jegyzeteket PNG vagy PDF formátumba exportálhatod, és a ClickUp-ban rendszerezheted őket. 🤓

Ezek az órák javítják az alvás minőségét és a hangulatot, és a boldog ébredés = boldog nap! A produktív nap egy jó éjszakai alvással és békés ébredéssel kezdődik.

Fokozatosan ébredj fel a napkeltét utánozó fényre. Körülbelül 30 perc alatt éri el a legmagasabb beállítást. Az órát továbbra is beállíthatod, hogy a választott időpontban ébresszen fel, néha hanggal is!

Hamarosan beköszönt az az időszak, amikor sötétben indulunk munkába és sötétben érünk haza. Tekintsd ezt a napkelte órát a saját fényterápiád forrásának!

Ez drága. De ha megengedheted magadnak, megéri.

Sok produktív ember szereti a dolgokat. És nem olyan dolgokra gondolunk, mint egy 500 darabos kerámia béka gyűjtemény – inkább olyan kütyükre vagy eszközökre, amelyek segítenek nekik produktívabbá válni.

Az Oura gyűrű lesz a következő szenvedélyük.

Kövesse nyomon fitneszét, alvását, stresszszintjét, felkészültségét, pulzusát, sőt, vállalkozásának fejlődését is. Lenyűgöző, mennyi adatot képes tárolni ez a nem invazív gyűrű. És stílusos is. 😎

Ez a kis eszköz szinte olyan, mintha a ClickUp a zsebében lenne: 17 funkcióval rendelkezik, és ugyanannyi időt takarít meg a kis feladatok elvégzésében, mint amennyit helyet takarít meg a konyhai fiókjában.

7. AirPods vagy vezeték nélküli fejhallgató

A produktív emberek többfeladatosak! Szeretik, ha a dolgok gyorsan és hatékonyan haladnak, és a vezeték nélküli fejhallgatók segíthetnek ebben!

Öntözd meg a növényeidet, miközben beszélgetsz a nagymamáddal, hallgasd meg a munkahelyi megbeszélést anélkül, hogy zavarnád a távmunkás kollégáidat, és rejtsd el a Wicked soundtrack iránti titkos szerelmedet az idegenek elől a reggeli munkába menet.

Ha még nem hallottál a mechanikus billentyűzetről, akkor készülj fel arra, hogy felvedd a személyes kívánságlistádra.

A mechanikus billentyűzet jellegzetes és gyönyörű tulajdonsága a billentyűk rugóiból hallható kellemes kattintás hang.

Lehet, hogy nem tűnik soknak, de bízz bennünk, ez fogja meggyőzni téged.

Ezek a billentyűzetek a billentyűleütésekkel együtt világítanak, teljesen testreszabhatók, és azoknak, akik sok időt töltenek a számítógép előtt, szórakozást és elégedettséget hoznak a munkanapba, amiről nem is tudták, hogy hiányzik nekik.

Ráadásul ezek tökéletesek az életedben lévő 90-es évek rajongói számára is.

9. Egy év Headspace

Néha a legjobb ajándék, amit adhat, az az emlékeztető, hogy az önszeretet az első!

A Headspace meditációt kínál stressz, tudatosság, alvás és még sok más területen! Függetlenül attól, hogy van-e már tapasztalatod ezzel.

A meditáció jobb hangulathoz, jobb mentális egészséghez, jobb alváshoz és produktívabb napokhoz vezet – mindazokhoz, amit szeretünk!

Olyan, mint a Find My iPhone, csak minden másra!

Keresse meg olyan tárgyakat, mint a kulcsai, pénztárcája, utolsó tartózkodási helye és egyebek, majd szinkronizálja azokat az Amazon Echo vagy a Google Assistant alkalmazással, hogy ne kelljen találgatnia, hol rejtőznek a szükséges tárgyak, amikor indulni készül.

11. Egy olyan könyv, mint az Essentialism

Egy kis önképzés még senkinek sem ártott, és a személyes fejlődéssel foglalkozó könyvek segíthetnek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a nap maximális kihasználásában. Emellett nagyon jól mutatnak a dohányzóasztalon is.

Nézd meg ezt a listát a ClickUp által ajánlott könyvekről, amelyek biztosan elindítják az egészséges és produktív szokásaidat.

12. Ember kávéscsésze

Legyen erős a kávéd, és legyen forró! Mindig!

Ha az Ön számára különleges személy hosszú napokat dolgozik, vagy annyira belemerül a feladataiba, hogy elfelejti meginni a kávéját, akkor megkímélheti őt a mikrohullámú sütőhöz való utazástól, és melegen tarthatja a forró italát az utolsó cseppig.

Italai addig maradnak melegek, ameddig csak szeretné, és a hőmérsékletet is kedvére állíthatja.

16 vagy 10 unciás kiszerelésben kapható, és kiválóan alkalmas beltéri használatra vagy utazáshoz.

Volt már olyan munkanapja, amikor csak az ablakon keresztül érezte a napfényt? Vagy amikor az autóhoz sétált? Vagy egyáltalán nem érezte?! Van egy egyszerű megoldás.

A termelékenység nem korlátozódik a hagyományos íróasztalra! Menj ki a szabadba, és ne hagyd, hogy a készülékeid tápellátását biztosító konnektor korlátozzon!

A napelemes powerbankok segítségével szinte bárhová magaddal viheted a WFH-készletedet, és sok közülük körülbelül 6 óra alatt feltöltődik.

Ez egy 16 hüvelykes MacBook Pro-t is befogad! Ami hatalmas! Szó szerint és átvitt értelemben is!

Stílusos, nemek közötti megkülönböztetés nélküli, és rengeteg zsebbel rendelkezik.

Ezek gyorsan elfogynak, de ez a hátizsák ugyanattól a márkától ugyanolyan méretű laptopokhoz alkalmas és hasonló megjelenésű.

15. Nyugtató szobanövény

Ha munkaidőben nem tud kimenni a szabadba, hozza be egy kicsit a természetet magához.

A növények tisztítják a levegőt, megnyugtató hatást gyakorolnak a szobára, és büszkeségérzetet adnak azoknak, akik gondozzák őket. A tiszta levegő pedig az első lépés a tiszta elme felé!

Azok számára, akiknek nincs zöld ujja, a pozsgás növények színesek, minimális öntözést igényelnek és gyönyörűek!

Bónusz: Ajándékötletek ügyfeleknek!

16. Fehér zaj vagy alvási segédeszköz

Különösen, ha a különleges személynek sok minden jár a fejében, az alvási eszközök remek megoldások a jobb alvás és a jobb napok érdekében.

Néhány eszközbe ébresztőóra is be van építve, így ugyanolyan fokozatosan ébredhetsz fel, ahogy elaludtál!

Törölj még egy dolgot a teendőlistádról az automatikus Roomba porszívóval.

Hagyd, hogy a Roomba segítse a WFH-terület rendben tartását, és valószínűleg megijessze a kutyádat. De nem rossz értelemben! Csak annyira, hogy egy vicces Instagram-videó készülhessen belőle.

18. CBD

Ne aggódj, itt nincs semmi furcsa dolog. Ha még nem hallottál róla, a CBD szedésének rengeteg előnye van, és rengeteg különböző fajta létezik különböző célokra.

Néhány CBD-termék kifejezetten a napközbeni koncentráció javítására lett kifejlesztve, és más vitaminokkal, például B12-vel is dúsított, hogy megadja neked a nap leküzdéséhez szükséges lendületet.

Védd meg testtartásodat és nyakfájásodat egy hordozható laptop állvánnyal, amely feléd dönthető, így nem kell görnyedned a billentyűzet felett.

Ez a hordozható változat laposra hajtható, így könnyen szállítható!

Ahh, és végül, de nem utolsósorban, a lábfüggőágy. Nem baj, ha kicsit furcsának találod, ez is a varázsa része. De valószínűleg titokban te is imádni fogod.

Vegye le a terhet a válláról! Pihentesse a lábát, és mozogjon kényelmesen.

Kész, rajt, vásárolj minőségi időt!

Az ünnepi vásárlás lehet stresszes, de nem feltétlenül kell annak lennie.

A legjobb ezekben a produktív ajándékötletekben az, hogy megmutatják, mennyire gondoltál azokra az emberekre, akik a listádon szerepelnek.

De végül is a legértékesebb dolog, amit valakinek adhatunk, az az idő ajándéka, ezért is hívják jelennek. 🎁

Te és az a különleges személy felhasználhatjátok a plusz időt arra, hogy megnézzetek egy ünnepi filmet, jótékonykodjatok, vagy talán nem kell többé ellenőrizni a munkahelyi e-maileket, miközben élvezitek a reggeli kávétokat 2022-ben.

Tehát, az ünnepi időszakban minden héten spórolj meg egy napot a ClickUp ajándékával, és használd fel ezt az extra időt valami olyanra, ami boldoggá tesz! 😌