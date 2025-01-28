A 10 legjobb Habitica alternatíva a szokások nyomon követéséhez 2025-ben

Kevés dolog olyan örömteli, mint a rossz szokások jó szokásokkal való felváltása. Még nagyobb elégedettséget jelent, ha a feladatok elvégzése szórakoztató és könnyű.

A Habitica egy játékalapú szokáskövető alkalmazás, amely új szokások kialakításával megkönnyíti a célok elérését. És jó okkal népszerű. De ez azt jelenti, hogy mindenki számára tökéletes szokáskövető? Nem feltétlenül.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb Habitica alternatívákat, és hogy azok hogyan segíthetnek Önnek. Megvizsgáljuk a legjobb funkcióikat, korlátaikat, áraikat és termékértékeléseiket, hogy megtalálja a legmegfelelőbb szokáskövetőt.

Mi az a Habitica, és miért működik a gamifikált termelékenység?

A Habitica egy feladatkezelő alkalmazás, amely játékossá teszi a teendőlistádat. Ahelyett, hogy a napi feladataidat úgy éreznéd, mint a gyerekkorodból ismert házimunkák listáját, egy szerepjátékban élheted át őket, ahol jutalmakat kapsz és szintet léphetsz a karaktereddel, ha a valós életben elvégzed ezeket a feladatokat.

Így ahelyett, hogy unalmas feladatlistákat pipálnál ki, azok nyomon követése sokkal érdekesebb és motiválóbb. Ezáltal könnyebb fenntartani a jó szokásokat és nyomon követni az előrehaladást – a játékosított szokáskövetés a győzelem kulcsa!

Nem kell egyedül végigcsinálnia. Összeállhat barátaival, hogy együtt teljesítsék a kihívásokat és küldetéseket, így a feladatkezelés teljesen más élmény lesz.

A játékosított termelékenység pedig működik.

A barátságos verseny és a jutalmak megszerzésének ötlete motiváló és növeli a termelékenységet. Egy 2022-ben végzett felmérés szerint a munkavállalók 90%-a szerint a gamifikáció növeli a munkatermelékenységüket. Sőt, a felmérésből kiderült, hogy a gamifikációt alkalmazó vállalatok hét alkalommal jövedelmezőbbek, mint azok, amelyek nem alkalmazzák. ?

Mit kell keresni egy Habitica alternatívában?

Néha nehéznek tűnhet a megfelelő termelékenységi alkalmazás vagy személyes szokáskövető kiválasztása. És mi van, ha nem biztos benne, hogy a Habitica-t szeretné használni, akkor mi a teendő?

Nyugodjon meg, rengeteg lehetőség közül választhat. Íme néhány dolog, amit érdemes figyelni egy Habitica alternatívában:

Integráció más eszközökkel: Gondold át, hogy szükséged van-e arra, hogy a szokáskövető alkalmazásod integrálható legyen más eszközökkel, például naptáralkalmazással vagy kedvenc projektmenedzsment eszközöddel.

Felhasználóbarát felület: Az intuitív szokáskövető alkalmazás megkönnyíti a feladatok és a határidők ütemezését, és több szokás nyomon követése szórakoztatóvá és élvezetessé teheti a szokások kialakítását és az előrehaladás mérését ?

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Részletes elemzések és betekintés: Kíváncsi vagy arra, hogy mentális egészséged hogyan befolyásolja szokásaidat, vagy szeretnéd látni, hogyan alakulnak a trendek és minták az idő múlásával? Akkor keress egy szokáskövető alkalmazást, amely részletes adatokat nyújt neked.

Közösségi funkciók: Ha nem csak a szokások és az előrehaladás nyomon követéséről van szó, keressen egy közösségi funkciókkal rendelkező alkalmazást. A másokkal való interakció és együttműködés pozitívumot adhat a feladatkezeléshez.

Adatvédelem és biztonság: A személyes adatok érzékeny kérdés, és ha ez fontos Önnek, akkor keressen olyan alkalmazásokat, amelyek átláthatóan kezelik a személyes adatait.

A 10 legjobb Habitica alternatíva

Több tucat szokáskövető alkalmazás közül választhatsz, függetlenül attól, hogy ingyenes verziót vagy prémium fizetős opciót keresel, amely rengeteg testreszabási lehetőséget kínál, vagy valami köztes megoldást.

Nézd meg listánkat a legjobb Habitica alternatívákról a célok eléréséhez, a feladatok kezeléséhez és még sok máshoz.

Rendezze és kategorizálja hasonló céljait a ClickUp célmappáiba.

A ClickUp egy rendkívül sokoldalú és robusztus eszköz, amelyet egyaránt használhat projektmenedzsmenthez és szokások nyomon követéséhez. Testreszabhatósága miatt kiváló Habitica alternatíva, és azt jelenti, hogy az Ön igényeinek megfelelően alakíthatja, így finomabb megközelítést biztosít a szokások nyomon követéséhez, és segít megtalálni a termelékenység javításának lehetőségeit.

Ha többet szeretnél, mint egy egyszerű teendőlista-alkalmazást, akkor a ClickUp, könnyen használható felületével, természetes választás.

A ClickUp feladatkezelő funkciójával a projekteket alfeladatokra bonthatja, így a komplex projekteket (vagy szokásokat) könnyen kezelhetőbb méretűre egyszerűsítheti. Az egyszerű feladatkezelő sablon egyéni mezőivel és az ismétlődő feladatok ütemezésének lehetőségével minden részletet pontosan nyomon követhet.

A beállítást még egyszerűbbé teheti egy ClickUp sablonnal, például az Egyszerű feladatkezelő sablonnal vagy a Személyes szokáskövető sablonnal. ?

A jegyzetfüzet funkciók lehetővé teszik, hogy bármilyen jegyzetet vagy ötletet feljegyezzen a ClickUp-ban, így mindent egy helyen rendezett és áttekinthető formában tárolhat. Több helyre van szüksége az ötletekhez? Semmi gond.

Könnyedén készíts jegyzeteket, szerkeszd őket gazdag formázási lehetőségekkel, és alakítsd őket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhetsz a ClickUp Notepad alkalmazásban.

A ClickUp Docs segítségével létrehozhat tökéletes dokumentumokat vagy wikiket, amelyekbe táblázatokat adhat hozzá, könyvjelzőket ágyazhat be és másokkal együttműködhet. A szöveget könnyen nyomon követhető feladattá alakíthatja, így soha nem marad le semmiről.

Miután befejezte a feladatok létrehozását, használhatja a ClickUp Goals funkciót. Állítson be célokat egy Önnek megfelelő ütemtervben, és tartsa rendben a dolgokat az egyes célokhoz tartozó, könnyen használható mappákkal. A feladatok elvégzése során könnyedén láthatja a haladást százalékokban, akár több cél esetében is, mindezt egy képernyőn.

Készen állsz a folytatásra? A ClickUp Dashboards segítségével valós időben követheted nyomon az előrehaladást. Gondolj rá úgy, mint egy irányító központra, amely minden szokásodat vagy projektedet felügyeli. Kövesd nyomon a feladatokat, és kapj értékes betekintést a folyamatok előrehaladásába.

Láthatja, hol mennek a dolgok zökkenőmentesen, vagy észreveheti a hatékonyság hiányát, mielőtt az akadályt jelentene egy projektben vagy cél elérésében. Ráadásul több mint 50 widget segítségével létrehozhat egy olyan irányítópultot, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp átfogó feladatkezelése azt jelenti, hogy szabadon választhat, hogy alapszintű vagy magas szintű feladatokat szeretne-e. Tartsa egyszerűnek, és adjon hozzá feladatokat szükség szerint, vagy vázolja fel az egész projektet, és nézze meg, hogyan építheti fel lépésről lépésre a kívánt szokást.

Inkább valami vizuálisabbat szeretne? A ClickUp Whiteboards funkciója segít megérteni, hogyan alakíthatja ötletét cselekvési tervvé, így könnyebben létrehozhatja és összekapcsolhatja ötleteit.

A kétirányú linkelés bevezetésével könnyedén létrehozhat kapcsolatokat különböző feladatok és dokumentumok között, ami lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse, hol vannak a dolgok, és gyorsan és hatékonyan navigáljon közöttük.

Más Habitica alternatíváktól eltérően a ClickUp ingyenes verziója rengeteg funkciót kínál, és korlátlan számú felhasználót támogat.

A ClickUp-ban szereplő összes feladatod zökkenőmentesen szinkronizálódik a Google Naptárral, az Apple Naptárral, az Outlook Naptárral és más szoftverekkel, például az Evernote-tal és a Calendly-vel.

A ClickUp korlátai

A sok integráció, alkalmazás és automatizálás miatt az új felhasználóknak egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

Egyes funkciók csak asztali vagy böngészőalkalmazáson keresztül érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7 (3000+ értékelés)

2. Habitify

via Habitify

A Habitify egy másik szokáskövető alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen jó szokásokat kialakítani és a rosszakat elhagyni. Ez a mindennapi szokáskövető segít nyomon követni az összes szokását, mivel lehetővé teszi, hogy a napját reggelre, délutánra és estére ossza fel.

Ez a feladatkezelő alkalmazás több platformon is elérhető, többek között iOS, MacOS és Android rendszereken. Szinkronizálható az Apple Health és a Google Fit alkalmazásokkal is. ?

Az alkalmazás egyik funkciója többféle módszert kínál a haladásod megtekintésére és nyomon követésére, így láthatod a szokások sorozatát, valamint a heti, havi vagy akár éves haladást is.

A Habitify legjobb funkciói

A részletes elemzések megmutatják, hogyan haladsz, így konkrét bizonyítékot láthatsz az új szokások kialakulásáról és a célok nyomon követéséről.

A közösségi részvétel lehetőséget kínál arra, hogy kihívd barátaidat, feljebb kerülj a havi kihívások ranglistáján, vagy felelősségre vonható rendszerként működj.

Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a hangulatkövetés, a beépített jegyzetek, a beépített időzítő és a adatvédelmi zár, teljes mértékben te irányítod, hogyan szeretnéd nyomon követni a feladataidat.

A Habitify korlátai

A szokások nyomon követése a ingyenes verzióban korlátozott; a korlátlan szokások és a sötét mód használatának egyetlen módja a Premium verzió.

A felhasználók szerint több szokás nyomon követése nehézkes lehet, ezért ez inkább azoknak ajánlott, akik kevesebb szokást szeretnének kialakítani.

A Habitify segítségével könnyen beállíthat korlátlan számú értesítést, amelyek azonban túlterhelővé válhatnak, ha nem kezeled őket megfelelően.

Habitify árak

Ingyenes

Prémium: Havi 4,99 dollártól

Habitify értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Trackabi

via Trackabi

A Trackabi az egyik legjobb Habitica alternatíva lehet, ha felhasználóbarát időkövetést és időjelentéseket keres a szokáskövetéshez. Ez az alkalmazás a funkcionalitást és a könnyű használatot helyezi előtérbe, ami a felhasználók szerint az egyik legfontosabb jellemzője.

Ha szeretnéd elvégezni a teendőidet és a feladatokra koncentrálni, a Trackabi egyszerű módon segít ebben, mivel a projekteket feladatokra és alfeladatokra lehet bontani. Ez a szokások nyomon követésére is vonatkozik, különösen, ha arra koncentrálsz, hogy egy bizonyos időtartamot szánj bizonyos tevékenységekre.

Akár 15 perces reggeli meditációra törekszel, akár 30 percet szánsz egy új nyelv tanulására, a Trackabi segíthet.

A Trackabi legjobb funkciói

A magán- és vállalati irányítópultok részletes összefoglalásokat nyújtanak hetente és havonta.

Részletes áttekintést nyújt az idő felhasználásáról (naplózott idő vs. tevékenység vs. szabadidő).

30 napos ingyenes próbaidőszak áll rendelkezésre, amelynek során felfedezheti a Trackabi összes funkcióját.

A Trackabi korlátai

Inkább üzleti, mint személyes szokások nyomon követésére irányulnak.

Más szokáskövető alkalmazásokhoz képest elsősorban az időkövetésre összpontosít.

Nincs meg néhány funkció, amit más szokáskövető alkalmazások kínálnak

Trackabi árak

Kezdő: 0 dollár

Üzleti: 16 USD/hó

Business Plus: 20 USD/hó

Vállalati: Árakért hívjon minket!

Trackabi értékelések és vélemények

G2: 4,7 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7 (50+ értékelés)

4. Focus Bear

via Focus Bear

A Focus Bear egy termelékenységet és szokásokat nyomon követő alkalmazás, amely végigvezeti a felhasználót az egyes szokásain, és blokkolja a weboldalakhoz és más alkalmazásokhoz való hozzáférést a koncentrációs időblokkok alatt, beleértve a telefonját is. Ráadásul egy ADHD-s csapat fejlesztette, és idegtudományi elvekre épül. ?

Saját egyéni rutinokat hozhatsz létre, amelyek segítségével láthatod, mit értél el aznap, hogy motivált maradj.

A Focus Bear legjobb funkciói

Az alkalmazás Mac, Windows, Android és iOS rendszereken érhető el.

Biztonságosan szinkronizálódik a felhővel, így bármely eszközön megőrizheti beállításait.

A Focus Bear elég okos ahhoz, hogy ne jelenjen meg videohívások közben, így nem okoz kellemetlen zavarokat.

A Focus Bear korlátai

Nincs ingyenes verzió

Egyes felhasználók szerint az értesítések összetéveszthetők a rendszerhibákkal.

Focus Bear árak

4,99 USD/hó

Focus Bear értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Any. do

Az Any.do egy sokoldalú feladatkezelő és termelékenységi alkalmazás, amelynek segítségével a felhasználók könnyedén egy helyen rendszerezhetik teendőlistáikat, feladataikat és emlékeztetőiket. Naptárintegrációt, együttműködési funkciókat és a felhasználói élmény személyre szabásának lehetőségét kínálja.

Any. do legjobb funkciói

sablonok könyvtára rengeteg lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy bármilyen projektet vagy munkafolyamatot kiválaszthassanak és kezelhessenek.

Még ha más alkalmazásokat is használ, könnyedén importálhatja az összes adatát az Any.do-ba.

A szokáskövetés kezelése és a projektek nyomon követése bármely platformon elérhető; zökkenőmentesen válthatsz asztali számítógéped, iPaded, iPhone-od és akár Apple Watch-od között is.

Bármilyen. Korlátozások

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy ez inkább a személyes feladatkezeléshez alkalmas, mint üzleti projektmenedzsment eszközként.

Egyes felhasználók számára nem elégséges a testreszabási lehetőségek száma.

Any. do árak

Személyes: 0 dollár

Prémium: 3 USD/hó

Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,0 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4 (160+ értékelés)

6. DailyHabits

via DailyHabits

A DailyHabits talán a legegyszerűbb termelékenységi alkalmazás a listánkon az új szokások kialakításához. Könnyedén állítsd be a céljaidat és szervezd meg a napi rutinodat. Egyszerű és könnyű belevágni, amikor készen állsz a nyomon követésre, így könnyedén elérheted a céljaidat. ✨

A DailyHabits legjobb funkciói

Gyorsan áttekintheted egy egész hónap szokásait, és megnézheted, hol szeretnél fejlődni.

Ahelyett, hogy a sorozatra koncentrálna, ez az alkalmazás a következetességet ösztönzi, miközben hagyja, hogy az élet a maga módján folyjon.

Van egy opció jegyzetek készítésére, emlékeztetőként vagy egy feladat átgondolásaként.

A DailyHabits korlátai

Ez egy rendkívül egyszerű szokáskövető alkalmazás; ha sok testreszabási lehetőséget keres, akkor ez valószínűleg nem lesz a legmegfelelőbb Önnek.

Az alkalmazás nem tartalmaz közösségi funkciót azok számára, akik barátságos versennyel szeretnék fenntartani motivációjukat.

A DailyHabits árai

Ingyenes

2,99 USD/hó vagy 17,99 USD/év

DailyHabits értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Toggl

via Toggl

Kiváló ügyfélszolgálatával és könnyen használható felületével a Toggl népszerű választás az időkövetéshez és a jobb szokások kialakításához. Értesítésekkel és emlékeztető beállítási lehetőséggel kiegészítve a Toggl megkönnyíti a koncentrációt és azt, hogy lássa, hova megy az ideje.

A Toggl legjobb funkciói

Minden csomaghoz 30 napos ingyenes próbaidőszak jár, teljesen ingyenes csomaggal.

Az ingyenes szokáskövető verzió számos funkciót kínál.

Pontosan láthatja, hogyan tölti az idejét és mire koncentrál.

A Toggl korlátai

A munkameneteket nem lehet szüneteltetni, ami azt jelenti, hogy minden alkalommal elölről kell kezdeni.

A felhasználók szerint problémák adódhatnak a mobilalkalmazás és más eszközök közötti szinkronizálás során.

Toggl árak

Ingyenes: 0 dollár, legfeljebb öt felhasználó számára

Starter: 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Toggl értékelések és vélemények

G2: 4,5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7 (több mint 2200 értékelés)

8. Streaks

Via Streaks

A Streaks egy másik egyszerű Habitica alternatíva, amely egy sorozat-számláló. Kíméletes emlékeztetőket kapsz, amelyek segítenek neked emlékezni a feladatod elvégzésére, mielőtt a számláló nullára állna vissza. ?

A szokások kialakítása könnyű lehet, és ez az alkalmazás megmutatja, hogyan.

A Streaks legjobb funkciói

Beállíthatod, hogy mely szokások legyenek mindennaposak, és melyek ne.

A mutatók megmutatják, mely feladatok vannak még hátra, és hogyan haladsz.

24 feladat közül választhatsz, vagy létrehozhatsz saját feladatokat.

A Streaks korlátai

Projektmenedzsmenthez nem elég robusztus, ezért ha ez a célja, akkor más alkalmazást kell választania.

Nincs játékbeli jutalmazási rendszer

Korlátozott a feladatok típusában, amelyek nyomon követésében segíthet

Streaks árak

4,99 dollár havonta

Streaks értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Csináld most!

via Do It Now

A Habitica-hoz hasonlóan a Do It Now is egy játékosított termelékenységi alkalmazás, amely segít a szokások kialakításában és a napi szokások nyomon követésében. Szerezzen tapasztalati pontokat a valós életbeli feladatok elvégzéséért. Ha egyszer megtanulja, hogyan működik, akkor továbbra is fejleszteni akarja majd az életét.

A Do It Now legjobb funkciói

A színes témák és a jutalmazási rendszer még érdekesebbé teszik a napi feladatokat.

A haladásod megtekintésére szolgáló különböző lehetőségek segítenek meglátni, hol teljesítesz jól, és hol lenne szükséged egy kis plusz segítségre.

A feladatokat csoportokba rendezheti, így minden rendezett és áttekinthető marad.

Do It Now korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a feladatok beállítása nem olyan intuitív, mint gondolták.

Sajnáljuk, iPhone-felhasználók, ez csak Androidra érhető el.

Do It Now árak

2,49 USD/hó

Do It Now értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Level Up Life

a Google Playen keresztül

A jó szokások kialakítása önmagában is megéri, és egy játékosított termelékenységi alkalmazás valóban új szintre emeli a szokások nyomon követését és a feladatok kezelését. A sokféle cél közül pedig biztosan találsz többet is, amit érdemes megcélozni.

A Level Up Life legjobb funkciói

Szórakoztató módszer a feladatok elvégzésére, személyes vagy szakmai téren egyaránt.

Személyre szabhatja céljait és feladatait

Fejleszd az önismeretedet azáltal, hogy megnézed a mutatóidat és megismered a saját szokásaidat.

Level Up Life korlátai

A felhasználók néha úgy érzik, hogy a navigáció nem olyan intuitív, mint lehetne.

Egyes felhasználók szerint nehézséget jelent az összes elérhető feladat nyomon követése.

Level Up Life árak

Árak nem elérhetők

Level Up Life értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Találj egy jobb Habitica alternatívát

Néha nehéznek tűnik egészséges szokások kialakítása. De a megfelelő szokáskövető alkalmazás (legyen az fizetős vagy ingyenes) megtalálása segíthet abban, hogy teljesített feladatok kipipálásával vagy a közösség támogatásának élvezésével elégedettséget érezzen. ✅

Még jobb, ha intuitív felülettel rendelkezik, és rengeteg testreszabási lehetőséggel, hogy a saját igényeidhez igazíthasd. A termelékenységet növelő trükkök sokat segíthetnek, és ha még mindig segítségre van szükséged, hogy kitaláld, hol kezdj, szánj egy kis időt a célok kitűzésére, mielőtt megalkotod a saját világodat a gamifikált termelékenységgel.

Ha készen állsz szokásaid nyomon követésére, teendőlistáid rendezésére és összes projekted kezelésére, akkor a ClickUp a legjobb választás. Az élmény valódi testreszabási lehetőségei révén az új szokások kialakítása gyerekjáték lesz.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra.