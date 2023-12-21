Hány órát kell dolgoznia hetente, hogy elkerülje a kiégést?

Á, az örök kérdés: hány órát kellene dolgoznia? Az Egyesült Államokban a legtöbb vállalat az átlagos munkahét hosszát 40 órára vagy annál többre becsüli.

A kérdés megválaszolása nehezebb, mint gondolná. Nemcsak a munkája típusa befolyásolja az eredményt, hanem az is, hogy hogyan vélekedik a munka és a magánélet egyensúlyáról. A kulturális hatások, a kapacitás és az elvárások is szerepet játszanak ebben. A végső válasz pedig: attól függ.

Itt közelebbről megvizsgáljuk, hogy hány órában kellene dolgoznia hetente. Feltárjuk a túl kevés és a túl sok munka kockázatait. Emellett stratégiákat is kínálunk, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a munkával töltött időből – anélkül, hogy kiégne. 🤩

Hány órát kellene dolgoznia?

Hány órát kell dolgoznia naponta vagy hetente? A válasz attól függ, hogy hol tart a szakmai életében, és hogy megtalálja-e a számára megfelelő egyensúlyt. Azok a vállalkozók, akik új üzletet indítanak, számíthatnak arra, hogy többet kell dolgozniuk, mint egy középszintű szakember, aki már sikerült racionalizálnia a folyamatokat és maximalizálnia a rendszeres feladatokra fordított időt.

Mi a konszenzus arról, hogy hány órát kellene dolgoznia? Nos, úgy tűnik, nincs ilyen. De van egy csomó vélemény mindenféle témában. 👀

Gary Vaynerchuk, a híres marketingguru, nagy port kavart, amikor azt mondta, hogy a startupok alapítói az első évben napi 18 órát vagy annál is többet kell dolgozniuk. Az elképzelés az, hogy az első időkben minden ébren töltött percet a vállalkozás sikerének kell szentelni.

Elon Musk ismert munkamániás, aki a 80-120 órás munkahét mellett érvel. Szerinte a kemény munka kezelhető, de ehhez az irodában való alvás, az étkezések kihagyása és gyakran a zuhanyozás elmulasztása is szükséges – még ha ez egy kicsit meg is őrjíti az embert.

Készítsen munkaidő-nyilvántartást, hogy összegyűjtse és megtekintse a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, és így gyorsan áttekintést kapjon az előrehaladásáról.

Az EuroNews egyik tanulmánya szerint az európai teljes munkaidőben foglalkoztatottak általában heti 32-42 órát dolgoznak. Az európaiak arról híresek, hogy jobb munka-magánélet egyensúlyt tartanak fenn, mint az amerikaiak, akiket a „legyél az első, aki megérkezik, és az utolsó, aki távozik” irodai mentalitás vezérel.

A Wired megosztotta egy liverpooli marketingügynökség történetét, amely kipróbálta a hatórás munkanapot. Megállapították, hogy az alkalmazottak hatékonyabbak voltak, de ugyanakkor stresszesebbek is lettek, mert a mély munkát rövidebb időintervallumokba kellett sűríteniük. Ezért három hosszú és két rövidebb munkanap mellett döntöttek a jobb egyensúly érdekében.

Mint látható, a „Hány órát kellene dolgoznia?” kérdésre adott válasz a kultúrától, a munkától és attól függ, hogy mi tesz boldoggá. Akár 40 órát dolgozik hetente, akár kicsit többet vagy kicsit kevesebbet, a célja az legyen, hogy olyan ideális munkahétet alakítson ki, amely maximalizálja a termelékenységet anélkül, hogy kiégne vagy unatkozni kezdene az íróasztalánál.

A keveset dolgozás és a túlmunka kockázatai

Akár teljes munkaidőben, akár részmunkaidőben dolgozik, a túl sok vagy a túl kevés munka egyaránt káros. Ha túlhajszolja magát, kiég és elidegenedik a feladattól. Ha lustálkodik, lemarad és stresszes lesz, amikor eljön a teljesítményértékelés ideje. 📚

Íme néhány kockázat, amely a túlmunka kapcsán felmerülhet:

Alváshiány: Tanulmányok kimutatták, hogy a túlzott munkaterhelés és Tanulmányok kimutatták, hogy a túlzott munkaterhelés és az alváshiány valójában csökkentheti a termelékenységet.

Magas stresszszint: A hosszú munkaidő stresszhez vezethet, ami csökkenti a jó munkavégzés képességét.

Elégedetlenség: Azok a munkavállalók, akik hosszú órákat töltenek az irodában, gyakran elégedetlenek a munkájukkal, ami növeli az elégedetlenségüket és gyakran rontja a munkatársak közötti kapcsolatokat.

Mentális és fizikai egészségügyi problémák: A kiégés és a mentális egészség közötti kapcsolat figyelemre méltó, mivel sok olyan munkavállaló, aki hosszú órákat tölt az irodában, motiválatlannak, depressziósnak és szorongásosnak érzi magát.

Fizikai egészségügyi problémák: Nem csak a mentális egészséged szenved. A túlzott munkaterhelés Nem csak a mentális egészséged szenved. A túlzott munkaterhelés összefüggésbe hozható a szívbetegségek és más betegségek kockázatának növekedésével . Lehet, hogy alacsony energiaszintet érzel, és képtelen vagy edzeni vagy más fizikailag megterhelő tevékenységet végezni.

Megromlott kapcsolatok: A túl sok munka ronthatja a személyes életében a tartalmas kapcsolatok kiépítésére való képességét. Lemarad a családjával, barátaival és szeretteivel töltött időről, ami elidegenedéshez vezethet.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez, automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

A túl kevés munka ugyanolyan rossz. Érzelmileg is megterhelő lehet, mert bűntudatot érezhetsz, nem érzed magad érdemesnek a dicséretre, és aggódsz a munkahelyed biztonsága miatt. Bizonyos esetekben a gyenge teljesítmény depresszióhoz és szorongáshoz vezethet, ami megnehezíti, hogy kilábalj a rutinszerű életből.

Íme néhány fontos kockázat, amely akkor jelentkezik, ha nem dolgozol eleget:

Bűntudat: Ha nem használja ki jól az idejét, bűntudat alakulhat ki, ha Ha nem használja ki jól az idejét, bűntudat alakulhat ki, ha a projekt céljait nem éri el, vagy más alkalmazottakra hatással van, hogy nem tartja be a feladat határidejét.

Szorongás: Ha kevesebb órát dolgozol, mint kellene, és nem tartod be a határidőket, a teljesítményértékelések szorongást és stresszt okozhatnak.

Csökkentett munkahelyi biztonság: Ha nem végzi el a munkáját, megélhetése veszélybe kerül, ami depressziót és aggodalmat okozhat.

Melyek az alternatív munkarendek?

Az alternatív munkarend (AWS) kifejezés a szokásos 40 órás munkahétn kívüli rugalmas munkarendeket jelenti. Ez az elképzelés a világjárvány után egyre elterjedtebbé vált, és arra összpontosít, hogy bizonyos feladatokat akkor végezzünk el, amikor az nekünk kényelmes, nem pedig egy bizonyos óraszámon belül.

Sok vállalat az AWS-t alkalmazza a munkavállalók jólétének javítása és a hatékonyság maximalizálása érdekében. Az elképzelés az, hogy a munkavállalók a legproduktívabb óráikban végezzék el a feladataikat. Akár kora reggel, akár késő este, a vezetők a heti munkaórák helyett a feladatok vagy projektek alapján követik nyomon a sikereket.

Sok vállalat meghatározott alapvető munkaidőt állapít meg. Ez az idő arra szolgál, hogy segítsen azoknak a csapatoknak, amelyeknek együtt kell működniük, mivel elvárás, hogy mindenki egyszerre legyen online és elérhető. Minden alkalmazott eldöntheti, hogy mikor és mennyi ideig dolgozik ezen időkereten kívül. Ennek eredményeként mindenki más-más időt tölt a munkájával. 📊

A ClickUp Chat segítségével egyesítsd a csapat kommunikációját egy helyen, és oszd meg a frissítéseket, linkelj forrásokat, és működj együtt könnyedén.

Az alternatív munkarendek magukban foglalják a hagyományos ötnapos munkahétről való eltérést is. Egyes vállalatok rövidebb, három- vagy négynapos munkahétet alkalmaznak, hosszabb munkaidővel. Mások hat napra osztják fel a feladatokat, de kevesebb napi órával.

Az alternatív munkarendek bevezetése egyértelmű elvárások meghatározását jelenti, különösen akkor, ha a munkavállalók maguk dönthetik el, hogyan osztják be az idejüket. Ez azt is jelenti, hogy a vezetőknek jobb áttekintéssel kell rendelkezniük, és eszközöket kell használniuk a haladás szoros nyomon követéséhez, hogy elkerüljék a projekt késedelmét.

Stratégiák a munkaidő maximális kihasználásához

A napi vagy heti munkaidő megfelelő megválasztása nem olyan fontos, mint a munkaidő maximális kihasználása. Ha inkább a hatékony és eredményes munkavégzésre koncentrál, akkor a munkaideje valóban számít, ahelyett, hogy órákat pazarolna az interneten vagy a közösségi médiában való böngészéssel.

Íme néhány stratégia a termelékenység maximalizálására és a választott munkaidő leghatékonyabb kihasználására. Az időgazdálkodási tippektől az üzleti folyamatok javításáig mindent megtalál, amire szüksége van ahhoz, hogy a dolgokat jobban és gyorsabban elvégezze.

Használjon időkövetőt, hogy ne szalassza el a határidőket

Sok alkalmazott – különösen azok, akik részmunkaidőben, rugalmas munkaidőben vagy távmunkában dolgoznak – nem tudja, hány órát dolgozik. Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp projektidő-nyomkövetője, hogy lássa, hány órát tölt el az egyes feladatok elvégzésével. ⏰

A megbízottak könnyen nyomon követhetik az egy-egy feladatra fordított időt, amely egy egyszerű legördülő menüben jelenik meg.

Vállalkozóként vagy szabadúszóként ez megkönnyíti az óradíjak kiszámítását és a számlák elküldését. Teljes vagy részmunkaidős alkalmazottként, fizetéssel, az időkövetés hatékonyabbá teszi a munkádat. Láthatod, mely feladatok veszik igénybe a legtöbb idődet, és megtalálhatod a folyamatok automatizálásának módjait, hogy azok gyorsabbá és hatékonyabbá váljanak.

A legjobb az egészben, hogy bármilyen eszközről és bárhol, ahol dolgozik, nyomon követheti az időt. Ha egy feladat a vártnál több időt vesz igénybe, jegyzetekkel adhat hozzá kontextust. Készítsen címkéket a projektekre fordított idő kategorizálásához, és használja a szűrési szűrőket a szűk keresztmetszetek és az óránkénti fejlesztési területek azonosításához.

Készítsen naptárnézetes feladatütemtervet a munkafolyamatok vizualizálása érdekében

A munkaidő maximalizálásához tudnia kell, hogy min dolgozik és mikor. A több projektben is részt vevő alkalmazottak számára a naptár készítése vizuális segítséget nyújthat a határidők betartásában és a fontos határidők elmulasztásának elkerülésében. Ez az időgazdálkodási technika segít a szervezettségben és biztosítja, hogy a siker felé haladjon. 🗓️

Legyen produktív: tartsa be a határidőket, kezelje a menetrendeket és szervezze meg a munkakapacitást a ClickUp Naptár nézet segítségével. Színkódokkal kategorizálhatja a munkákat bizonyos projektek szerint, és prioritási jelölőkkel kiemelheti a legfontosabb vagy legkockázatosabb feladatokat.

Kezelje a projekteket és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

Hozzon létre egyéni mezőket, hogy minden feladathoz kontextust adjon. Adjon hozzá függőségeket, hogy azonosítsa azokat a feladatokat, amelyekre figyelmet kell fordítania. Ha valamit befejezett, a drag-and-drop funkcióval helyezze át a folyamat következő szakaszába, és ünnepelje meg a jól végzett munkát!

Ossza fel a munkát kezelhető feladatokra

Mindannyian átéltük már ezt. Leülsz az asztalodhoz egy hatalmas projekttel, és nem tudod, hol kezdj hozzá. Eláraszt a teher, ezért valami mással foglalkozol, vagy a közösségi médiára ugrassz, hogy elkerüld a munkát. 👨🏽‍💻

Használjon inkább egy olyan eszközt, mint a ClickUp Tasks, hogy a munkát kezelhető, kevésbé ijesztő projektekre bontsa. Ha más munkatárssal dolgozik együtt, adjon hozzá több felelőst a feladathoz, vagy használjon kommentárszálakat, hogy egyszerűbbé tegye a következő lépések átadását.

A testreszabható feladat típusokkal növelheti projektjei átláthatóságát, és javíthatja feladatkezelési tevékenységének szervezettségét.

A testreszabható alfeladatok segítségével tovább bonthatja a munkát, így jobban tud koncentrálni és elégedettséget érezhet, amikor elvégzi a feladatokat. Váltson a teendőlisták, táblák és Gantt-diagramok között, attól függően, hogy mi motiválja jobban.

Rendeljen prioritásokat és függőségeket a projekt feladatokhoz

A munkahelyi figyelemelterelés másik egyszerű módja az, ha a vállalat céljaival nem kapcsolatos dolgokat csinálsz. Legyél szervezett, és hozd ki a legtöbbet a napodból úgy, hogy prioritási listákat készítesz a feladatokról, és kiemeled azokat a munkákat, amelyekre a legnagyobb figyelmet kell fordítanod. ⚠️

A ClickUp feladatprioritások segítségével nem kell találgatnod a termelékenység maximalizálása érdekében. Négy színkóddal jelölt zászló közül választhatsz, a sürgős feladatokat piros zászlóval jelöld meg, és haladj végig a feladatlistádon, minden elemnek prioritási szintet rendelve. Így amikor bejelentkezel vagy belépsz az irodába, tudod, milyen sorrendben kell elvégezned a feladatokat.

Gyorsan megtekintheti, hozzáadhatja, hozzárendelheti vagy megjegyzéseket fűzhet a függőségekhez közvetlenül a ClickUp feladatban.

A ClickUp Dependencies még több betekintést nyújt a munkába és az egyes feladatok közötti kapcsolatokba. Gyorsan megláthatja, mely feladatok akadályozzák a többi munkát, így azokat elsőként kezelheti, és megelőzheti a további akadályok kialakulását.

Ha már teljes kapacitással dolgozol, mondj nemet az új munkákra

A termelékenység maximalizálása nem csak a projektmenedzsment eszközök használatáról szól. Azt is jelenti, hogy tudni kell nemet mondani, és jelezni a vezetőknek, ha már elérte a kapacitáshatárát. Ha minden kérésre folyamatosan igent mond, kevesebb ideje marad azokra a fontos feladatokra, amelyekre oda kell figyelnie. ⛔️

Vizuálisan hasonlítsa össze a csapat munkaterhelését, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Timeline nézet segítségével.

Ha valaki elfoglalt vagy alantas feladatot kér tőled, mondj nemet, ha nincs rá időd. Javasold az adott folyamat automatizálását, vagy egy asszisztens vagy más, a munkára alkalmasabb alkalmazott bevonását.

Korlátozza a többfeladatos munkavégzést, hogy elkerülje a figyelemelterelést

Kutatások szerint a többfeladatos munkavégzés valójában lassítja a haladást, mivel időt veszítesz a feladatok közötti váltással. Ráadásul nagyobb a kockázata a hibáknak vagy a feladat nem teljes körű elvégzésének, mivel eltereli a figyelmedet. Ez a kontextusváltás néven ismert folyamat – az egymással nem kapcsolatos feladatok közötti váltás – ronthatja a termelékenységet és projektproblémákhoz vezethet. 🛠️

A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A multitasking helyett összpontosítson egyszerre egy adott feladatra. Készítsen napi ütemtervet, amelyben felsorolja a legfontosabb feladatokat, amelyeket el szeretne végezni. Ezután ossza fel a munkát, és végezzen egyszerre csak egy feladatot. Kerülje el a kísértést, hogy munka közben feladatok között váltson.

Szánjon időt a mély munkára

Az egyik legjobb időgazdálkodási technika az, ha időt szánsz a mély munkára. Így meghatározott számú órában zavartalanul a legfontosabb feladatokra koncentrálhatsz.

Könnyen megtekintheti és nyomon követheti a ClickUp feladatokra becsült időt a jobb erőforrás-kezelés érdekében.

Használjon időbeosztó eszközöket, hogy bizonyos munkákra időt szánjon. Lehet, hogy reggel pár órára a vezetői feladatok elvégzésére, vagy délután több órára a termékfejlesztésre, marketingkampányokra vagy értékesítési jelentésekre. Bármilyen munkáról is legyen szó, csoportosítsa a hasonló folyamatokat egy időintervallumba, és a meghatározott időtartam alatt csak azokra a feladatokra koncentráljon.

Növelje termelékenységét a ClickUp használatával

Vállalkozóként vagy alkalmazottként az első lépés az idő- és projektmenedzsmentben annak eldöntése, hogy hány órát kell dolgoznia. Ezután arra kell összpontosítania, hogy maximalizálja a munkával töltött időt.

Végül is nem az a fontos, hogy hány órát dolgozol. A legfontosabb az, hogy jó munkát végezz, és maximálisan kihasználd az idődet a feladatok elvégzésére.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy hatékonyabban dolgozhass. A feladatkezelő eszközökkel irányíthatod, min dolgozol, hogyan állítod fel a prioritásaidat, és a naptárak és a teendőlisták segítségével a siker felé vezető úton maradhatsz. Ráadásul a beépített automatizálások időt takarítanak meg, így okosabban, nem pedig keményebben dolgozhatsz. 🙌