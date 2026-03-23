15 modèles gratuits pour la gestion quotidienne des stocks dans Excel et ClickUp

Une étude de la National Retail Federation estime que les pertes de stock coûtent aux détaillants américains plus de 112 milliards de dollars par an. Près de 27 % de ces pertes sont dues à des défaillances des processus et des contrôles internes — essentiellement une mauvaise tenue des registres qu'un meilleur système de gestion des stocks pourrait éviter.

Cet article vous guide dans le choix du modèle Excel de gestion des stocks quotidiens le plus adapté et explique également pourquoi la plupart des équipes finissent par dépasser les capacités des feuilles de calcul. Il présente également des modèles de gestion des stocks alternatifs dans ClickUp qui vous offrent la structure d'Excel avec une automatisation intégrée et une collaboration en temps réel.

Comparaison des modèles de gestion des stocks en un coup d'œil

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle Excel de gestion quotidienne des stocks

Un modèle Excel de gestion quotidienne des stocks est une feuille de calcul prédéfinie conçue pour enregistrer les mouvements de stock (les entrées, les sorties et les quantités restantes) au jour le jour. Il s'agit d'un outil de base courant pour les responsables d'entrepôt, les propriétaires de magasins de détail et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'une visibilité sur les niveaux de stock sans investir dans un logiciel dédié.

Le principal problème auquel vous serez confronté est que la plupart des feuilles de calcul génériques ne disposent pas de la structure nécessaire pour éviter les erreurs de saisie, suivre plusieurs catégories de produits ou s'adapter à l'augmentation du nombre de références.

Sans les colonnes et les formules appropriées, vous vous retrouverez avec des données incohérentes, des erreurs de calcul manuel et aucune piste d'audit claire en cas d'écarts de stock. Cela conduit à des inventaires inexacts, ce qui peut vous amener soit à manquer d'éléments populaires, soit à gaspiller de l'argent en produits en surstock.

Une feuille de calcul de suivi des stocks bien structurée permet d'éviter ce chaos.

Voici ce qu'un modèle efficace doit inclure :

Colonnes prédéfinies pour les informations essentielles : votre modèle doit comporter des colonnes dédiées aux rubriques suivantes : Nom de l'élément/Référence, Stock initial, Quantité reçue, Quantité sortie, Stock final, Date et Remarques. Cette structure garantit que chaque mouvement de stock est enregistré avec le contexte nécessaire.

Calculs automatiques : Recherchez des modèles comportant des formules intégrées qui calculent le solde de clôture (stock d'ouverture + quantité reçue – quantité sortie). Cela élimine le risque d'erreurs de calcul manuelles et vous fait gagner du temps.

Validation des données : un bon modèle utilise un bon modèle utilise la validation des données avec des menus déroulants ou des restrictions de saisie pour normaliser les entrées. Cela évite les fautes de frappe et garantit que tous les membres de votre équipe utilisent la même terminologie pour les produits ou les catégories.

Filtrage et tri : vous devez pouvoir filtrer votre feuille de calcul de stock par intervalle de dates, catégorie de produits ou emplacement de l'entrepôt. Cela vous permet de trouver facilement des informations spécifiques sans avoir à faire défiler des centaines de lignes

Évolutivité : le modèle doit vous permettre d'ajouter facilement de nouvelles références, catégories ou emplacements sans perturber les formules existantes. Une structure rigide deviendra un frein à mesure que votre entreprise se développe

Indicateurs visuels : La mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité clé qui utilise la couleur pour mettre en évidence les données importantes. Par exemple, elle peut automatiquement surligner en rouge les lignes lorsqu'il reste moins d'un certain nombre d'un élément

Gérer son travail ne devrait pas signifier courir après les mises à jour, passer d'un outil à l'autre ou coordonner manuellement chaque tâche. L'IA peut aider les équipes à automatiser les tâches et à faire avancer le travail sans suivi constant. Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser l'IA dans vos tâches quotidiennes.

8 modèles gratuits pour la gestion quotidienne des stocks dans Excel

Si vous avez besoin d’un moyen rapide de suivre vos stocks dans Excel, vous trouverez de nombreux modèles de gestion des stocks téléchargeables en ligne. Certains sont conçus pour de simples registres de stock élément par élément, tandis que d’autres intègrent des alertes de réapprovisionnement, les coordonnées des fournisseurs et des formules d’évaluation des stocks. Le problème, c’est que même les feuilles de calcul les plus abouties nécessitent encore des mises à jour manuelles, ce qui les rend plus difficiles à maintenir à mesure que les stocks augmentent en termes de produits, d’équipes ou d’emplacements.

Voici un aperçu de certains modèles Excel couramment utilisés pour la gestion des stocks et de leurs principales applications :

1. Modèle Excel de gestion des stocks par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle de gestion des stocks Excel de Smartsheet est une solution performante pour ceux qui ont besoin d'un outil détaillé pour gérer un volume important de pièces ou de produits. Il offre un environnement structuré permettant le suivi des niveaux de stock, des seuils de réapprovisionnement et des informations sur les fournisseurs, le tout en un seul endroit.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Suivez la valeur de vos stocks grâce aux colonnes intégrées pour le coût unitaire et la valeur totale des stocks

Évitez les ruptures de stock en utilisant la colonne dédiée au niveau de réapprovisionnement pour signaler quand il est temps de réapprovisionner vos stocks.

Organisez les éléments par référence, nom et emplacement de stockage pour faciliter la gestion de l'entrepôt

Le modèle est complet, mais il peut devenir encombré et difficile à parcourir si vous avez des milliers d'éléments. Comme il s'agit d'un fichier statique, vous devrez mettre à jour manuellement les quantités à chaque fois qu'une vente ou une expédition a lieu.

🚀 Idéal pour : les petites et moyennes entreprises de taille moyenne qui ont besoin d'une vue détaillée de la valeur de leurs stocks.

2. Rapports quotidiens des entrées et sorties de stock par WPS

via WPS

Si votre entreprise gère ses stocks rapidement, le rapport quotidien des entrées et sorties de stock de WPS est la solution idéale. Ce modèle se concentre spécifiquement sur les mouvements quotidiens de marchandises, vous permettant d'enregistrer précisément ce qui arrive et ce qui quitte votre site au cours d'une période de 24 heures.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Simplifiez le rapprochement quotidien grâce à une disposition claire pour les transactions « Entrées » et « Sorties ».

Tenez un solde courant pour chaque élément afin de visualiser d'un seul coup d'œil votre stock de clôture

Affichez vos données dans un format clair et contrasté, facile à lire sur mobile ou sur bureau.

Sa principale limite réside dans son champ d'application restreint ; il est conçu pour le suivi quotidien plutôt que pour les prévisions de stock à long terme ou l'analyse historique. Il ne dispose pas non plus de fonctionnalités avancées telles que la lecture de codes-barres ou les notifications automatiques en cas de stock insuffisant.

🚀 Idéal pour : les détaillants ou les responsables d'entrepôt qui doivent assurer le suivi des mouvements quotidiens fréquents des stocks.

3. Blue Inventory Liste de Microsoft

via Microsoft

Le modèle « Blue Inventory List » est un modèle Excel professionnel et visuellement attrayant, conçu pour le suivi général. Il utilise une palette de couleurs bleue et blanche épurée ainsi que des tableaux préformatés pour vous aider à organiser rapidement votre inventaire sans avoir à créer une feuille de zéro.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Bénéficiez d'un aspect soigné et professionnel, prêt à être présenté aux parties prenantes ou à la direction

Utilisez la colonne « Statut » pour voir rapidement quels éléments sont en stock ou en rupture de stock

Triez et filtrez facilement vos stocks grâce au format de tableau Excel préconfiguré

Bien qu'il soit très esthétique, il s'agit d'une simple liste. Il ne comprend pas de formules complexes pour calculer l'amortissement ou les délais de production et, comme la plupart des outils basés sur Excel, il ne permet pas de synchroniser les données en temps réel entre différentes plateformes.

🚀 Idéal pour : les utilisateurs à la recherche d'un moyen simple et esthétique d'organiser une liste de produits de base.

4. Liste d'inventaire du matériel par Microsoft

via Microsoft

Spécialement conçu pour les actifs physiques plutôt que pour les stocks de vente au détail, le modèle « Liste d'inventaire des équipements » de Microsoft est idéal pour le suivi des biens de l'entreprise. Des ordinateurs portables aux machines lourdes, ce modèle vous aide à consigner les numéros de série, les dates d'achat et l'état actuel des équipements.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Suivez la durée de vie de vos actifs grâce à des champs dédiés au prix d'achat et aux informations sur le modèle

Surveillez l'emplacement d'éléments spécifiques afin de toujours savoir quel service dispose de quel outil

Ajoutez des notes sur l'entretien ou les réparations pour vous assurer que votre équipement reste en bon état de fonctionnement

Ce modèle n'est pas optimisé pour les « consommables » ou les produits de détail dont les niveaux de stock varient d'heure en heure. Il s'agit d'un outil de gestion des données plutôt que d'un système actif de suivi des ventes.

🚀 Idéal pour : les responsables informatiques ou les administrateurs de bureau chargés du suivi du matériel et des actifs de l'entreprise.

👀 Le saviez-vous ? Une étude récente a révélé que 90 % des entreprises s'appuient encore sur des technologies obsolètes, notamment les tableurs.

5. Liste d'inventaire avec mise en évidence par Microsoft

via Microsoft

Si vous avez du mal à repérer d'un seul coup d'œil les stocks faibles, la liste d'inventaire avec mise en évidence va changer la donne. Elle utilise la mise en forme conditionnelle pour mettre automatiquement en évidence les lignes lorsque le stock passe en dessous d'un certain niveau, fournissant ainsi un « avertissement » visuel indiquant qu'il est temps de passer une nouvelle commande.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Identifiez instantanément les besoins urgents de réapprovisionnement grâce à la mise en évidence des lignes par code de couleur

Suivez les quantités à réapprovisionner ainsi que les niveaux de stock actuels pour rationaliser le processus d'achat

Calculez automatiquement la valeur totale des stocks grâce à des formules mathématiques intégrées

Comme elle repose sur la mise en forme conditionnelle d'Excel, la feuille peut devenir lente ou présenter des dysfonctionnements si vous essayez d'ajouter trop de règles personnalisées ou des milliers de lignes. Elle nécessite également une bonne maîtrise d'Excel pour résoudre les problèmes si la mise en évidence cesse de fonctionner.

🚀 Idéal pour : les personnes qui apprennent mieux visuellement et qui souhaitent que leur feuille de calcul leur signale les problèmes.

6. Modèle de stock vierge par Template.net

Le modèle de stock vierge de Template.net constitue un point de départ « minimaliste » pour ceux qui souhaitent créer leur propre système sans avoir à se soucier de la mise en forme des cellules. Il fournit les colonnes essentielles (Élément, Description, Quantité) et vous laisse le soin de compléter le reste.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Commencez avec une feuille blanche, sans toutes ces fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin

Téléchargez le fichier dans plusieurs formats, notamment PDF, Word et Google Docs

Imprimez le modèle pour créer des fiches de comptage physique en vue des audits manuels de l'entrepôt

Ce modèle offre très peu d'automatisation. Il ne contient aucune formule pour calculer les totaux ou les seuils de réapprovisionnement, ce qui signifie que vous devrez vous charger vous-même de l'analyse des données.

🚀 Idéal pour : les minimalistes qui ont besoin d'un formulaire simple, physique ou numérique, pour effectuer un comptage manuel.

7. Modèle de liste d'inventaire par Template.net

Pour une approche plus structurée, le modèle de liste d'inventaire de Template.net offre une disposition professionnelle avec des champs étendus. Il est conçu pour être un document polyvalent qui fonctionne aussi bien comme outil de suivi numérique que comme rapport imprimé pour une petite entreprise.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Gagnez du temps grâce à un en-tête et une disposition professionnels, prêts pour l'utilisation en entreprise.

Personnalisez facilement le document dans différentes applications telles qu'Apple Pages ou Google Sheets

Conservez un registre clair des prix unitaires et des emplacements des stocks pour une meilleure organisation

Comme il s'agit d'un modèle de type document, il n'offre pas la puissance de traitement des données d'une base de données dédiée ou d'un logiciel de gestion des stocks.

🚀 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un document de gestion des stocks d'aspect professionnel.

8. Modèle de contrôle des stocks avec feuille de comptage par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de gestion des stocks de Vertex42 est un outil très fonctionnel qui comble le fossé entre une simple liste et un logiciel complexe. Il comprend une fonctionnalité « Mise à jour des stocks » où vous pouvez enregistrer les entrées et les sorties, ce qui met automatiquement à jour vos niveaux de stock principaux.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Gérez les niveaux de stock sur plusieurs emplacements ou sites au sein d'un seul classeur

Automatisez le calcul de votre « stock actuel » en enregistrant les transactions individuelles « Entrées » et « Sorties ».

Accédez à l'onglet « Données » pour personnaliser vos listes d'éléments et vos catégories afin de faciliter la saisie des entrées de données

Bien que très performant pour un tableur, Excel peut intimider les débutants en raison de ses nombreux onglets et de ses formules interconnectées. Si une formule est supprimée par inadvertance, l'ensemble du système de suivi risque de ne plus fonctionner.

🚀 Idéal pour : les utilisateurs avancés qui recherchent une expérience « allégée » au sein d'Excel.

Si ces modèles gratuits constituent une bonne étape, ils présentent tous un inconvénient commun : ils dépendent entièrement d'une maintenance manuelle. À mesure que votre stock augmente, vous vous rendrez rapidement compte que la gestion de la feuille de calcul devient une tâche à part entière, ce qui est le premier signe que vous avez dépassé les capacités d'Excel.

📮ClickUp Insight : Un professionnel consacre en moyenne plus de 30 minutes par jour à la recherche d'informations liées à son travail. Selon IDC, 80 % du temps des équipes d'analyse est gaspillé dans la recherche et la préparation des données, ce qui représente plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans les e-mails, les fils de discussion Slack et les fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Limites de l'utilisation d'Excel pour la gestion des stocks

Excel est un outil familier, mais ce confort disparaît dès que votre inventaire devient plus complexe. Vous passez alors des heures à rechercher une simple erreur de saisie ou à essayer de déterminer quelle version de la feuille de calcul est la plus récente. Ce temps perdu et cette frustration croissante sont des signes que l'outil ne vous convient plus.

👀 Le saviez-vous ? Une étude réalisée en 2024 a révélé que 94 % des feuilles de calcul utilisées par les entreprises contiennent des erreurs critiques 😨

Voici les obstacles auxquels la plupart des équipes se heurtent :

Erreurs d'entrée manuelle : un simple faut de frappe ou une formule écrasée par inadvertance peut compromettre un simple faut de frappe ou une formule écrasée par inadvertance peut compromettre l'intégrité des données et fausser l'ensemble de votre inventaire. Cela peut entraîner des commandes en excès ou en insuffisance, deux situations qui vous coûtent de l'argent.

Pas de collaboration en temps réel: lorsque plusieurs personnes doivent mettre à jour la feuille de stock, vous êtes obligé d'échanger des fichiers par e-mail. Cela crée lorsque plusieurs personnes doivent mettre à jour la feuille de stock, vous êtes obligé d'échanger des fichiers par e-mail. Cela crée un chaos au niveau du contrôle des versions , où quelqu'un finit inévitablement par travailler sur un fichier obsolète et où ses modifications sont perdues

Automatisation limitée : vous devez être informé immédiatement lorsqu'un élément est en rupture de stock, mais la configuration d'alertes de réapprovisionnement dans Excel nécessite des macros complexes qui sont fragiles et tombent facilement en panne. Il n'existe pas de moyen simple d'automatiser les notifications

Limite d'évolutivité : un fichier Excel contenant des milliers de lignes représentant différents produits et transactions quotidiennes devient extrêmement lent. Le filtrage, le tri et la génération de rapports se transforment alors en une expérience fastidieuse et frustrante.

Absence de piste d'audit : si un nombre de stock est erroné, vous n'avez aucun moyen de savoir qui l'a modifié ni quand. Cette absence de si un nombre de stock est erroné, vous n'avez aucun moyen de savoir qui l'a modifié ni quand. Cette absence de piste d'audit rend impossible la traçabilité des écarts et la résolution de la cause profonde du problème

Problèmes d'intégration : vos données de stock ne sont pas isolées. Vous devez les relier à votre plateforme de vente, aux commandes fournisseurs et à votre logiciel de comptabilité, mais Excel vous oblige à exporter et importer manuellement les données entre les systèmes

C'est précisément en raison de ces limites que les équipes se mettent à la recherche d'un meilleur système de gestion des stocks, un système aussi intuitif qu'un tableur, mais qui offre en plus les fonctionnalités de collaboration, d'automatisation et de fiabilité qui font défaut à Excel.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans un système unifié permettant de saisir et de suivre les décisions, les informations essentielles de l’entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir du chat, des commentaires sur les tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans un système unifié permettant de saisir et de suivre les décisions, les informations essentielles de l’entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir du chat, des commentaires sur les tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

9 modèles alternatifs pour la gestion des stocks

Si vous en avez assez de vous battre avec des formules qui ne fonctionnent pas et des fichiers obsolètes, il est temps d'adopter un système qui se charge du gros du travail à votre place. Au lieu de vous débattre avec les limites d'une feuille de calcul d'inventaire statique, vous pouvez utiliser une plateforme collaborative qui offre une disposition familière sous forme de grille, dotée de puissantes fonctionnalités intégrées.

Les modèles de gestion des stocks de ClickUp sont conçus pour résoudre précisément les problèmes qui rendent Excel si frustrant. Ils offrent un moyen structuré, évolutif et automatisé de gérer les stocks quotidiens sans les tâches manuelles fastidieuses. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, votre assistant IA, vous pouvez même générer des rapports ou rédiger des bons de commande simplement en posant une question.

1. Modèle de gestion des stocks par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les mouvements de stock, la disponibilité et les variations de coûts grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Le modèle de gestion des stocks de ClickUp est votre centre de commande tout-en-un pour vos stocks. Il est conçu pour les équipes qui gèrent des stocks de taille moyenne à importante sur plusieurs emplacements et qui en ont assez des silos de données et du suivi manuel.

Ils vont au-delà du simple comptage des stocks pour inclure les informations sur les fournisseurs, les seuils de réapprovisionnement et la valeur totale des stocks, vous offrant ainsi une vue d'ensemble complète de votre situation financière.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Assurez la cohérence des données en ajoutant des informations structurées telles que la référence, la quantité, le coût unitaire et les coordonnées du fournisseur grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Profitez d'une expérience de modification en cours familière, similaire à celle d'un tableur, qui vous permet de mettre facilement à jour les entrées en travaillant dans la vue Liste ou la vue Tableur de ClickUp

Évitez les ruptures de stock en déclenchant des alertes de réapprovisionnement automatiques lorsque la quantité d'un champ passe en dessous du seuil que vous avez défini, grâce aux automatisations ClickUp

Résumez le statut actuel de vos stocks ou rédigez instantanément un bon de commande en saisissant @brain dans n'importe quelle tâche ou commentaire avec ClickUp Brain

🚀 Idéal pour : les équipes gérant des stocks de taille moyenne à importante sur plusieurs emplacements

2. Modèle de gestion des stocks par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de gestion des stocks de ClickUp est conçu pour rendre le suivi des stocks rapide, facile et efficace.

Si vous êtes une petite équipe ou une entreprise à site unique prête à aller au-delà d'une simple feuille Excel, c'est le point de départ idéal. Le modèle de gestion des stocks de ClickUp se concentre sur les éléments essentiels du suivi des stocks : nom de l'article, quantité en stock, emplacement et statut. Il est conçu pour être simple et facile à adopter.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Bénéficiez d'une interface claire, semblable à un tableur, avec des lignes et des colonnes pour saisir et effectuer des modifications sur vos données dans la vue Tableur de ClickUp

Identifiez immédiatement les points à surveiller en filtrant vos stocks par statut, par exemple « en stock », « stock faible » ou « en rupture de stock ».

Commencez en quelques minutes grâce à une installation simple qui ne nécessite ni configuration complexe ni formation approfondie pour votre équipe

🚀 Idéal pour : les petites équipes ou les entreprises à un seul emplacement qui souhaitent aller au-delà des simples feuilles de calcul

3. Modèle simple de registre des stocks d'entreprise par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez-vous grâce à ce modèle simple de registre d'inventaire d'entreprise proposé par ClickUp

Ce modèle est fait pour vous si vous appréciez le format traditionnel du registre quotidien des stocks, mais que vous détestez les calculs manuels et le manque de collaboration.

Le modèle de registre d'inventaire simple de ClickUp reprend la disposition classique pour consigner les mouvements quotidiens des stocks : solde d'ouverture, entrées, sorties et solde de clôture. Il vous offre la familiarité d'un modèle d'inventaire Excel avec la puissance d'une plateforme basée sur le cloud.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Bénéficiez des mêmes colonnes que celles que vous créeriez dans une feuille Excel de gestion quotidienne des stocks, pour une transition en toute transparence

Gagnez du temps et éliminez les erreurs grâce au calcul automatique des soldes de clôture avec ClickUp Formulas, un type de champ personnalisé qui effectue les calculs à votre place

Effectuez la maintenance de l'historique de vos stocks en dupliquant facilement le modèle pour créer des instantanés quotidiens ou hebdomadaires de votre inventaire

🚀 Idéal pour : les équipes qui préfèrent un format traditionnel de registre de stock quotidien

4. Modèle de gestion des stocks de bureau par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez informé des besoins de votre équipe grâce au modèle de gestion des stocks Office de ClickUp

Ce modèle est conçu pour le suivi des immobilisations telles que le mobilier, les ordinateurs et le matériel de bureau, et non pour les stocks de consommables.

Le modèle de gestion des stocks de bureau de ClickUp est idéal pour les responsables administratifs et les équipes chargées des installations qui ont besoin de savoir où se trouve chaque bien de l'entreprise, qui le détient et dans quelle condition il se trouve. Cela permet d'éviter que des biens ne se perdent lors de déménagements de bureaux ou de changements d'équipe.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez l'employé responsable de chaque équipement grâce au champ « Responsable » de ClickUp

Suivez l'évolution de la valeur des actifs au fil du temps à des fins de suivi de l'amortissement et de comptabilité grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Recevez des rappels de maintenance automatiques en fonction des dates d'achat ou d'autres conditions grâce aux automatisations ClickUp

🚀 Idéal pour : les responsables administratifs et les équipes chargées du suivi des actifs de l'entreprise

💡 Conseil de pro : Évitez de passer d'un onglet à l'autre grâce à ClickUp Brain MAX. Cet assistant IA pour ordinateur de bureau dispose du contexte de tout votre travail, ainsi que des applications connectées. Récupérez les données de stock à partir de plusieurs outils et rédigez des mises à jour ou des documents de stock sans les mains grâce à la fonctionnalité « Talk to Text ».

5. Modèle de gestion des stocks de fournitures de bureau par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion des stocks de fournitures de bureau de ClickUp pour organiser, automatiser et contrôler vos consommables au travail.

Ne soyez plus jamais à court de stylos ou de papier pour imprimante. Le modèle de gestion des stocks de fournitures de bureau de ClickUp est conçu pour les équipes administratives qui gèrent les commandes récurrentes de consommables de bureau. Il vous aide au suivi de ce que vous avez, ce dont vous avez besoin et combien vous dépensez, afin que vous puissiez respecter votre budget et assurer le bon fonctionnement du bureau.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Ne soyez jamais à court de fournitures : recevez des alertes de stock faible lorsque les quantités d'éléments tels que le toner ou le papier descendent en dessous d'un paramètre défini grâce aux automatisations ClickUp.

Suivez facilement les informations et les coûts des fournisseurs, ce qui vous permet de passer facilement une nouvelle commande auprès du bon fournisseur au bon prix, grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Évitez les précipitations de dernière minute en surveillant les tendances de consommation mensuelles afin de réaliser une prévision précise des besoins futurs en approvisionnement.

🚀 Idéal pour : les équipes administratives chargées de gérer les commandes récurrentes de fournitures de bureau

6. Modèle de rapport d'inventaire par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Répertoriez vos données d'inventaire dans un emplacement centralisé grâce au modèle de rapport d'inventaire ClickUp

La compilation manuelle des rapports d'inventaire est une tâche fastidieuse et source d'erreurs. Le modèle de rapport d'inventaire de ClickUp automatise le processus en regroupant vos données d'inventaire dans des vues d'ensemble. Il est idéal pour les responsables des opérations et les équipes financières qui doivent présenter des indicateurs clés aux parties prenantes sans passer des heures sur des feuilles de calcul.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Consultez vos indicateurs clés en un coup d'œil (valeur totale des stocks, taux de rotation des stocks et éléments en rupture de stock) grâce aux widgets du tableau de bord ClickUp

Générez automatiquement des résumés descriptifs de vos données d'inventaire pour vos rapports hebdomadaires ou mensuels avec ClickUp Brain

Partagez vos rapports avec les parties prenantes qui ne font pas partie de votre environnement de travail ClickUp en les exportant facilement

🚀 Idéal pour : les équipes opérationnelles et financières qui établissent des résumés de stock

7. Modèle de bon de commande et de gestion des stocks par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos bons de commande et vos niveaux de stock grâce au modèle ClickUp pour les bons de commande et les stocks

Le modèle de bons de commande et de stock de ClickUp crée une source unique de vérité en effectuant la connexion directe entre vos bons de commande et votre stock. Lorsqu'un bon de commande est marqué comme achevé, vos niveaux de stock sont automatiquement mis à jour, ce qui évite les écarts.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Reliez une tâche de bon de commande directement à l'élément correspondant dans l'inventaire pour une traçabilité complète grâce aux tâches liées de ClickUp

Ajustez automatiquement le champ « quantité en stock » lorsque le statut d'un bon de commande passe à « achevé » grâce aux automatisations ClickUp

Suivez les informations relatives aux fournisseurs et les dates de livraison prévues en même temps que vos données de stock

🚀 Idéal pour : les équipes chargées de coordonner les flux de travail liés à l'achat et à la gestion des stocks

8. Modèle de feuille de calcul par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Que vous surveilliez vos stocks ou effectuez le suivi des commandes de vos clients, le modèle de feuille de calcul de ClickUp est un outil indispensable pour toute équipe !

Si votre équipe apprécie la flexibilité des feuilles de calcul mais en a assez du chaos lié à la question « quelle est la dernière version ? », le modèle de feuille de calcul de ClickUp est fait pour vous. Il offre une expérience de feuille de calcul polyvalente au sein de la vue Tableur de ClickUp, mais avec un atout essentiel : la collaboration en temps réel. Tous les membres de l'équipe voient les mêmes données au même moment.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Travaillez dans un environnement familier : l'interface en grille avec des lignes, des colonnes et des cellules fonctionne exactement comme vous le feriez dans n'importe quel tableur.

Éliminez les calculs manuels en effectuant les calculs directement dans le tableau à l'aide des formules ClickUp.

Ne craignez plus d'écraser le travail d'un autre utilisateur : plusieurs utilisateurs peuvent effectuer des modifications en cours simultanément grâce à la détection de collaboration de ClickUp

🚀 Idéal pour : les Teams qui recherchent la flexibilité des feuilles de calcul et la collaboration en temps réel

9. Modèle d'inventaire informatique par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez la gestion de vos actifs informatiques grâce au modèle d'inventaire informatique ClickUp

Ce modèle est spécialement conçu pour la gestion des actifs informatiques. Le modèle d'inventaire informatique de ClickUp aide les services informatiques à suivre l'ensemble du matériel, des licences logicielles et des garanties au sein de l'organisation. Cela garantit la conformité, facilite la planification budgétaire et simplifie la gestion de l'attribution des appareils aux nouveaux employés et à ceux qui quittent l'entreprise.

Pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les données informatiques essentielles telles que les numéros de série, les dates d'expiration des garanties et les dates de renouvellement des licences grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Ne manquez jamais un renouvellement : recevez des rappels automatiques avant l'expiration d'une garantie ou d'une licence logicielle grâce aux automatisations ClickUp

Respectez les exigences de conformité et simplifiez les rapports sur les actifs informatiques grâce à des enregistrements précis et vérifiables

🚀 Idéal pour : les équipes informatiques chargées de la gestion du matériel, des licences et des garanties

📚 À lire également : Comment utiliser ClickUp pour le suivi des stocks

Bonnes pratiques pour le suivi quotidien des stocks

Que vous restiez fidèle à un modèle Excel de gestion des stocks ou que vous passiez à un système plus performant, la qualité de vos données dépend de celle de vos processus. Adopter ces bonnes pratiques vous aidera à tenir des registres précis et à éviter les maux de tête liés au rapprochement des écarts en fin de compte. ✨

Standardisez votre convention de nommage des SKU : Créez un format cohérent pour vos SKU (unités de gestion des stocks). Cela évite les doublons pour un même élément et facilite considérablement le filtrage et la recherche dans votre feuille de calcul de suivi des stocks.

Enregistrez les transactions en temps réel : n'attendez pas la fin de la journée ou de la semaine pour consigner les mouvements de stock. En enregistrant les ventes, les retours et les nouvelles livraisons au fur et à mesure, vous réduisez considérablement le risque d'erreurs.

Définissez des seuils de réapprovisionnement pour chaque élément : un seuil de réapprovisionnement correspond à la quantité minimale qu'un élément doit atteindre avant que vous ne passiez une nouvelle commande. La définition de ces seuils vous garantit d'être averti avant d'être en rupture de stock d'un produit très demandé. un seuil de réapprovisionnement correspond à la quantité minimale qu'un élément doit atteindre avant que vous ne passiez une nouvelle commande. La définition de ces seuils vous garantit d'être averti avant d'être en rupture de stock d'un produit très demandé.

Effectuez régulièrement des inventaires physiques : aucun système n'est parfait. Effectuer des inventaires physiques dans une période régulière de vos stocks ( aucun système n'est parfait. Effectuer des inventaires physiques dans une période régulière de vos stocks ( inventaire au cycle ) vous aide à détecter les écarts entre vos stocks enregistrés et ce qui se trouve réellement en rayon.

Limitez les droits de modification : tous les membres de votre équipe n'ont pas besoin de modifier les données de stock. En limitant les droits de modification au personnel formé, vous réduisez le risque d'écrasements accidentels ou d'entrées erronées.

Sauvegardez vos données : que vous utilisiez un fichier Excel local ou un outil basé sur le cloud, effectuez toujours des sauvegardes régulières. Cela vous protège contre une perte catastrophique de données en cas de panne du système ou d'erreur humaine.

Vérifiez et nettoyez vos données chaque mois : réservez du temps chaque mois pour vérifier vos données de stock. Supprimez les références obsolètes, corrigez les erreurs que vous trouvez et archivez les anciens enregistrements afin de garantir le bon fonctionnement de votre système.

La mise en œuvre de ces pratiques est bien plus facile avec un outil comme ClickUp, qui offre des fonctionnalités d'automatisation et de piste d'audit intégrées, ce qui renforce la valeur d'aller au-delà d'un simple tableur.

💡 Conseil de pro : Créez un Super Agent « Réapprovisionnement et résumé des stocks » dans ClickUp ! Configurez un Super Agent ClickUp pour analyser vos données de stock, signaler les éléments en rupture de stock, rédiger des recommandations de réapprovisionnement et partager un résumé des stocks prêt à être examiné avec votre équipe. Vous pourrez ainsi transformer le suivi des stocks en un flux de travail automatisé plutôt qu'en une tâche manuelle fastidieuse sur tableur. Découvrez dès aujourd'hui comment configurer votre premier Super Agent !

Optimisez la gestion de vos stocks avec ClickUp

Si Excel est un outil familier pour démarrer votre processus de gestion des stocks, ses limites en matière de collaboration, d'automatisation et d'intégrité des données génèrent souvent plus de travail qu'elles n'en facilitent. La meilleure approche consiste à standardiser vos processus, à suivre tout en temps réel et à vérifier régulièrement vos données.

Le suivi manuel des stocks génère des goulots d'étranglement constants et des erreurs coûteuses. Chaque heure passée à corriger des feuilles de calcul erronées est une heure qui vous empêche de développer votre entreprise. Centralisez vos opérations grâce à l'environnement de travail Converged AI de ClickUp : une plateforme unique et sécurisée où projets, documents, discussions et analyses cohabitent, avec une IA intégrée qui agit comme une couche d'intelligence capable de comprendre votre travail et de vous aider à aller de l'avant.

Vous éliminez la multiplication des outils, bénéficiez d'une visibilité totale sur vos stocks et gagnez des heures de travail administratif manuel chaque semaine. 🤩

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Foire aux questions

Un registre quotidien de base des stocks doit toujours comporter des colonnes pour la date, le nom de l'élément/la référence, le stock initial, la quantité reçue, la quantité sortie, le stock final et les remarques.

Un modèle Excel statique est un fichier unique hors ligne qui pose des problèmes de gestion des versions, tandis qu'un outil collaboratif est une plateforme basée sur le cloud qui permet les modifications en cours multi-utilisateurs en temps réel et l'automatisation.

Les méthodes les plus efficaces consistent à utiliser des fonctionnalités de validation des données, telles que les menus déroulants, pour normaliser les saisies, et à réaliser l'automatisation des calculs à l'aide de formules afin d'éliminer les calculs manuels.

Vous devriez envisager de changer de solution si vous constatez fréquemment des erreurs dans les données, si vous perdez du temps à déterminer quelle version de la feuille de calcul est à jour, ou si vous avez besoin de fonctionnalités d'automatisation telles que des alertes de rupture de stock.