10 modèles d'inventaire gratuits pour Excel, Sheets et ClickUp

La gestion des stocks est essentielle à toute entreprise pour rester en tête de la concurrence . Que vous soyez à la tête d'un petit atelier ou que vous gériez une opération de fabrication à grande échelle, un processus d'inventaire efficace et précis réduit les coûts de production et les risques.

Avec les bons outils de suivi, comme les modèles d'inventaire, vous pouvez faire plus que simplement mettre à jour les numéros d'inventaire. Votre personnel disposera des données nécessaires pour développer l'entreprise et faire passer la productivité au niveau supérieur ! ⚡️

Dans ce guide, nous allons explorer toutes les façons dont les modèles d'inventaire ClickUp, Excel et Google Sheets peuvent vous aider à rationaliser votre processus de gestion des stocks, quel que soit votre secteur d'activité.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle d'inventaire ?

Un modèle d'inventaire est un modèle préformaté document ou feuille de calcul Le système de gestion des stocks est un système qui organise des listes détaillées pour le suivi des stocks, la budgétisation et l'audit. Il contient généralement des colonnes pour les noms d'articles, les codes numériques, les descriptions, les lieux de stockage, les quantités, les totaux et les prix

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Table pour une gestion simple de l'inventaire

Les modèles d'inventaire sont polyvalents et personnalisables pour répondre aux besoins de toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une société multinationale de vente au détail, le suivi des stocks est un élément essentiel de la réussite de toute organisation, et ce pour des raisons importantes, notamment :

Amélioration de la précision : Avec des registres d'inventaire à jour et précis, il y a moins de risques d'erreurs humaines coûteuses

: Avec des registres d'inventaire à jour et précis, il y a moins de risques d'erreurs humaines coûteuses Économies de coûts : Les stocks sont écoulés plus rapidement, ce qui permet de réaliser des économies grâce à la réduction des coûts de main-d'œuvre et des frais généraux

: Les stocks sont écoulés plus rapidement, ce qui permet de réaliser des économies grâce à la réduction des coûts de main-d'œuvre et des frais généraux Diminution du risque de stocker des articles périmés : Les entreprises peuvent éviter de commander des articles non désirés ou périmés

: Les entreprises peuvent éviter de commander des articles non désirés ou périmés Réduction des déchets de produits : Un bon suivi aide les entreprises à commander la quantité exacte de stock nécessaire, ou à commander au bon moment lorsque le stock existant est inférieur aux prévisions

: Un bon suivi aide les entreprises à commander la quantité exacte de stock nécessaire, ou à commander au bon moment lorsque le stock existant est inférieur aux prévisions Des chaînes d'approvisionnement optimisées : Les prévisions de la demande et les données sur les stocks améliorent la communication au sein de l'équipe et les livraisons

: Les prévisions de la demande et les données sur les stocks améliorent la communication au sein de l'équipe et les livraisons **Les entreprises disposent de données cohérentes pour élaborer des stratégies efficaces de gestion des demandes saisonnières en suivant les tendances des ventes pendant les périodes de pointe

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire ?

Un bon modèle d'inventaire enregistre les produits, formulaires de commande , les expéditions et les données clients afin de réduire les coûts de main-d'œuvre manuelle et d'optimiser les processus d'inventaire.

Votre modèle d'inventaire crée le cadre de votre système de suivi des stocks. Mais il est essentiel de trouver le bon modèle qui réponde aux besoins de votre entreprise tout en étant facile à utiliser par l'ensemble de l'équipe. 🧑‍💻

Il y a quelques qualités essentielles à garder à l'esprit à propos d'un bon modèle d'inventaire :

Conception intuitive du modèle

Choisir un modèle avec plusieurs mises en page et des fonctions de personnalisation pour trouver la bonne information quand vous en avez besoin vous fera gagner du temps. La flexibilité d'ajouter de nouveaux champs dans votre cadre sans avoir à le reconstruire à partir de zéro lorsque votre portefeuille de produits ou vos services évoluent est un avantage ! 📈

Compatibilité avec les logiciels

Les systèmes devenant de plus en plus connectés et nécessaires à la croissance, les modèles d'inventaire doivent pouvoir s'intégrer à d'autres plateformes, telles que les ventes, la comptabilité et les systèmes d'information gestion de la relation client (CRM).

Sécurité de bout en bout

Il s'agit des paramètres d'autorisation permettant aux administrateurs de visualiser et d'effectuer certaines actions, ainsi que des pistes d'audit permettant de savoir qui a accédé à des éléments spécifiques de l'inventaire ou les a modifiés. Toutes ces fonctionnalités s'associent pour créer un modèle d'inventaire à la fois fiable et sécurisé ! 🔐

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Nous avons sélectionné les meilleurs modèles de cartographie des stocks dans ClickUp, Sheets et Excel pour vous donner les outils nécessaires à la gestion de toutes les activités liées aux stocks, de l'approvisionnement à la livraison !

10 modèles d'inventaire gratuits pour cataloguer, indexer et répertorier vos articles ou tâches essentiels

1. Modèle d'inventaire ClickUp

Construire une feuille d'inventaire partageable dans un ClickUp

Le premier de nos modèles de gestion d'inventaire est Modèle d'inventaire de ClickUp -la meilleure alternative à la fiche d'inventaire !

Notre modèle d'inventaire est rempli d'outils pour vous aider à créer et à stocker des vues personnalisées, vous permettant ainsi d'accéder rapidement aux données dont vous avez le plus besoin ! Pour vous aider à démarrer, nous avons déjà inclus cinq vues prédéfinies :

Vue Liste d'inventaire : Organisez les détails d'inventaire les plus importants de chaque article avec Champs personnalisés de ClickUp Vue de liste par statut de paiement : Regroupez les articles en fonction d'un statut spécifique pour prendre des mesures (Payé en totalité, Paiement partiel, ou Non payé)

: Organisez les détails d'inventaire les plus importants de chaque article avec Champs personnalisés de ClickUp Par Liste de fournisseurs Vue des fournisseurs: Consolidez vos efforts d'approvisionnement grâce à une vue transparente des fournisseurs actuels

Liste de fournisseurs Vue des fournisseurs: Consolidez vos efforts d'approvisionnement grâce à une vue transparente des fournisseurs actuels Vue de la carte des emplacements des fournisseurs: Gérer les flux de travail spécifiques aux emplacements et les besoins de stockage sur une carte

Gérer les flux de travail spécifiques aux emplacements et les besoins de stockage sur une carte Formulaire de commande Vue : Envoyer un formulaire ClickUp pour prendre des commandes et automatiser la création de tâches

Gardez la trace des matériaux entrants, des niveaux de stock actuels et des articles en rupture de stock. En outre, la fonction de champ de formule permet d'effectuer facilement des calculs entre les champs numériques, de date et d'heure d'un article, ce qui rend le flux de travail plus efficace. Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Suivez les performances de votre inventaire en temps réel avec ClickUp

Que vous exploitiez une petite entreprise ou une grande organisation multidépartementale, Modèle de gestion des stocks de ClickUp est la ressource idéale pour obtenir une visibilité sur les opérations quotidiennes. Définissez des tâches récurrentes, ajustez les niveaux de stock en fonction des données de vente ou examinez les données historiques pour dégager des tendances et des prévisions ! 📈

La recherche d'un article en stock dans ClickUp est un jeu d'enfant. Construisez facilement des recherches enregistrées et des filtres basés sur n'importe quel critère, y compris les articles saisonniers, les spéciaux hebdomadaires et les produits en déstockage, afin que vous puissiez trouver rapidement le bon produit à chaque fois.

Vous pouvez facilement suivre les mises à jour de la disponibilité, des prix et des tendances actuelles afin de toujours rester au fait de la demande et de vous assurer que vous n'êtes jamais en rupture de stock. Télécharger ce modèle Découvrir plus modèles de planification des ressources !

3. Modèle d'inventaire de bureau ClickUp

Réduisez la paperasserie en enregistrant tous les détails de l'inventaire sur une liste ClickUp

Avec le Modèle d'inventaire de bureau ClickUp avec ClickUp Office Inventory Template, il est facile de mettre à jour les données de l'inventaire du bureau à partir de plusieurs endroits en même temps, ce qui en fait un outil parfait pour les administrateurs qui doivent gérer les inventaires à partir d'un emplacement central.

Ce modèle d'inventaire aide également les entreprises à contrôler les budgets d'inventaire et les dépenses globales par catégorie. Les dépenses budgétaires peuvent être facilement suivies pour chaque article de l'inventaire, ainsi que les dépenses totales. En identifiant les écarts entre les budgets réels et les budgets planifiés, vous pouvez améliorer la gestion du budget.

Le système permet également de suivre les dates d'achat et de savoir quels articles sont achetés à quel prix. La direction peut utiliser ces informations pour optimiser les budgets des futurs achats en fonction des tendances de dépenses ! 💰 Télécharger ce modèle

4. Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

Partager une liste de fiches d'inventaire dans ClickUp avec les membres de l'équipe

L'une des étagères de l'armoire de bureau est remplie de piles d'agrafeuses et de scotchs inutilisés ? Essayez Modèle d'inventaire des fournitures de bureau de ClickUp pour vous aider à éviter les dépenses excessives !

Pour commencer, dressez une liste des fournitures : Les fournitures de bureau générales comme les cahiers et les stylos, ainsi que les articles plus spécialisés comme le matériel informatique pour les équipes de conception et de création. Le modèle est fourni avec des champs personnalisés prédéfinis, ce qui vous permet de commencer à ajouter des détails pour chaque article.

Grâce aux options de partage de ClickUp, vous contrôlez totalement qui voit quoi et quelles sont les autorisations dont il dispose. Attribuez des autorisations pour vous assurer que les bonnes personnes (coordinateurs d'équipe ou chefs de service) accèdent aux bons éléments. Gardez-le visible pour votre équipe, afin qu'elle connaisse les tenants et les aboutissants des niveaux de stock, évitez les abus en fixant des limites d'accès, et soyez rassuré en sachant que seules les bonnes personnes peuvent voir ce dont elles ont besoin ! Télécharger ce modèle

5. Modèle d'inventaire informatique ClickUp

Organiser les stocks excédentaires avec un tableau ClickUp à glisser-déposer

Les équipes informatiques soutiennent tous les départements d'une organisation. Leur inventaire comprend du matériel, des logiciels, des licences et d'autres éléments répartis sur plusieurs sites. Avec le Modèle d'inventaire informatique ClickUp les spécialistes des technologies de l'information sont en mesure de utiliser un tableau Kanban pour contrôler et enregistrer rapidement des informations importantes telles que le coût, les détails de la garantie, les emplacements, les numéros de modèle et les contacts avec les fournisseurs. 👤

ClickUp propose des centaines d'options de personnalisation, de sorte que les spécialistes de l'informatique peuvent adapter leur espace de travail aux besoins spécifiques de leur organisation. L'interface conviviale permet d'accéder rapidement à l'information et de la mettre à jour, ainsi que de facilement partager des ressources avec d'autres. Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Créez une liste de matières premières pour une référence rapide dans un document ClickUp

Le Modèle de rapport d'inventaire ClickUp est l'outil idéal pour les entreprises qui souhaitent suivre leurs activités d'achat au fil du temps. En conservant ses données en toute sécurité au format Doc, il est facile d'inclure toutes les informations nécessaires, telles que les spécifications des produits, les prix, les critiques et les évaluations, donnant aux clients une image complète du marché pour les aider à prendre des décisions éclairées. 🌐

La mise en place d'un cadre approprié donne aux entreprises le pouvoir d'accéder aux données concernant leurs habitudes d'achat, ce qui leur permet de faire les choix les plus efficaces avec un minimum d'efforts et de temps. Grâce à ces informations, les entreprises sont en mesure de mieux comprendre leurs habitudes d'achat et de maximiser leur retour sur investissement ! Télécharger ce modèle

7. Modèle d'inventaire de restaurant ClickUp

Gérez vos stocks, prévoyez vos dépenses et établissez des budgets plus précis avec ClickUp

La gestion des stocks dans les restaurants est essentielle à la réussite et à la satisfaction des clients. Le contrôle et le réapprovisionnement constants des stocks permettent d'éviter la détérioration des produits ou les commandes excessives. En s'assurant de la disponibilité des articles de menu souhaités, les restaurants peuvent satisfaire les clients tout en évitant les pertes et les gaspillages. Grâce à une bonne gestion des stocks, les clients seront toujours satisfaits de l'abondance des options qui leur sont proposées. 🤩 Modèle d'inventaire de restaurant de ClickUp est conçu pour simplifier le suivi de l'inventaire, en éliminant la complexité de la gestion de grands inventaires pour les gérants de restaurants occupés. Il permet aux utilisateurs d'organiser, de gérer et de suivre l'inventaire d'un restaurant en toute simplicité. Le modèle est livré avec six vues prédéfinies (liste, tableau et tableau) qui permettent de saisir les données d'inventaire de différentes manières :

Inventaire Suivi: Une vue en liste de tous les articles regroupés par statut

Une vue en liste de tous les articles regroupés par statut Consommation hebdomadaire Consommation : Une vue en liste de chaque article groupé par statut

: Une vue en liste de chaque article groupé par statut Chaque semaine Allocation : Une vue en liste de chaque élément groupé par statut

: Une vue en liste de chaque élément groupé par statut Articles à réorganiser : Une vue en tableau de tous les articles à réapprovisionner

: Une vue en tableau de tous les articles à réapprovisionner Rupture de stock : une vue en tableau de tous les articles en rupture de stock : Un tableau de tous les articles en rupture de stock

: une vue en tableau de tous les articles en rupture de stock : Un tableau de tous les articles en rupture de stock Stockage des articles : Une vue du tableau de tous les articles regroupés par emplacement de stockage Télécharger ce modèle ### 8. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Optimisez le calendrier des commandes d'achat pour améliorer le flux de trésorerie en utilisant les vues Clickup

Un modèle de rapport d'inventaire est un outil essentiel pour les entreprises afin de gérer leurs stocks, de suivre l'évolution de leurs activités et d'améliorer la qualité de leurs produits les bons de commande et de rester organisés en ce qui concerne leurs niveaux de stock et leurs produits. Le modèle fournit une vue d'ensemble des niveaux de stock actuels, ainsi que les détails des expéditions entrantes et sortantes.

Le modèle Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp est un système complet de suivi de la commande et de la réception de biens, de services et de matériaux au sein d'une entreprise afin de soutenir tous les départements. Il comprend des informations essentielles sur la commande : Le nom du fournisseur, la date d'achat et la date d'expédition. Cela permet d'identifier facilement tout goulot d'étranglement potentiel dans le processus d'achat et peut aider à maintenir des niveaux de stocks plus sains ! 🌱 Télécharger ce modèle

9. Modèle de feuille de calcul Excel pour l'inventaire

via Microsoft

Un inventaire en Excel aide les entreprises à rester organisées et à maîtriser leurs commandes en fournissant un registre détaillé des articles. Cette liste permet à l'entreprise de garder facilement la trace de ce qu'elle a commandé, de la quantité de chaque article restant en stock et de la date à laquelle les prochaines commandes devront être passées.

En utilisant un logiciel de tableur comme Excel, les entreprises peuvent gagner du temps en en calculant leurs niveaux de stocks actuels et le moment où ils doivent réorganiser les articles à l'aide de formules de calcul. Il leur permet également d'ajouter des notes à chaque article s'ils ont des préoccupations ou des questions spécifiques. Télécharger ce modèle

10. Modèle de liste d'inventaire Google Sheets

via Smartsheet

Google Sheets peut être utilisé pour créer un liste de contrôle de l'inventaire modèle qui permet aux entreprises de contrôler et de suivre leurs niveaux de stock. Cette liste de contrôle peut fournir une vue d'ensemble de chaque article en stock, de sa quantité actuelle et du moment où l'entreprise doit en commander davantage.

Les membres du personnel peuvent utiliser ce modèle d'inventaire Google Sheets pour les aider à classer par ordre de priorité les articles en stock actif et à consulter les niveaux de stock, déterminer le moment optimal pour le réapprovisionnement et répondre à un besoin inattendu d'articles supplémentaires. Télécharger ce modèle

