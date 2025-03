Modèles de commande Excel gratuits pour des processus d'achat plus fluides

Un modèle de commande d'achat facilite considérablement votre processus d'approvisionnement et le rend plus facile à gérer.

Facile à utiliser et personnalisable, ce document simplifie l'ensemble du processus d'achat - en vous aidant à vérifier les niveaux de stock, à créer des commandes, à gagner du temps et à réduire les erreurs. 💯

Lisez ce blog pour trouver le modèle de commande d'achat (modèle PO) d'Excel le plus adapté à votre petite ou grande entreprise. Allez-y !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de commande Excel?

Vous trouverez de nombreux modèles de commande Excel gratuits en ligne. Mais comment faire pour savoir lequel choisir ?

Voici quelques caractéristiques que vous devriez rechercher dans un bon modèle de commande :

Une disposition effacée: Choisissez un modèle de bon de commande dont la structure est claire et organisée. Il est ainsi plus facile pour une entreprise de fournir les renseignements pertinents. ✍️

Choisissez un modèle de bon de commande dont la structure est claire et organisée. Il est ainsi plus facile pour une entreprise de fournir les renseignements pertinents. ✍️ Détails essentiels: Assurez-vous que le modèle contient tous les champs nécessaires concernant le processus de commande d'achat, comme le nombre de PO, le nom de l'entreprise, les détails du fournisseur, les conditions d'expédition, la quantité, le paiement, les informations de livraison, etc. Il est ainsi complet et polyvalent

Assurez-vous que le modèle contient tous les champs nécessaires concernant le processus de commande d'achat, comme le nombre de PO, le nom de l'entreprise, les détails du fournisseur, les conditions d'expédition, la quantité, le paiement, les informations de livraison, etc. Il est ainsi complet et polyvalent Calculs automatisés: Optez pour un modèle de bon de commande de type modèle de commande d'achat qui automatise tous les calculs essentiels tels que les taxes, les frais d'expédition, le coût total, etc. afin d'éliminer les risques d'erreur

Optez pour un modèle de bon de commande de type modèle de commande d'achat qui automatise tous les calculs essentiels tels que les taxes, les frais d'expédition, le coût total, etc. afin d'éliminer les risques d'erreur Sections personnalisables: Choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser chaque élément afin d'ajouter/supprimer des détails selon les besoins de votre petite ou grande entreprise

Choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser chaque élément afin d'ajouter/supprimer des détails selon les besoins de votre petite ou grande entreprise Capacités de suivi du statut: Sélectionnez un modèle de commande d'achat pour assurer le suivi des commandes d'achat. Vous êtes ainsi assuré de disposer de toutes les informations relatives à la localisation des commandes

➡️Read Plus:

10 modèles de formulaires de commande gratuits dans Excel et ClickUp

Modèles gratuits de bons de commande en Excel

Sans plus attendre, nous allons vous présenter les meilleurs modèles de commande gratuits sous MS Excel :

1. Modèle de commande Excel par Vertex42

il s'agit d'un modèle de bon de commande Excel par Vertex42 /%img/

le modèle de bon de commande Excel de Vertex42 est un modèle de bon de commande pour les entreprises https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-purchase-order.html#:\~:text=Business-,Purchase%20Order%20Template,-for%20Excel%2C%20OpenOffice Vertex42 /%href/

Le Modèle de commande Excel de Vertex42 est un document standard adapté à la plupart des propriétaires d'entreprise. Basique mais complet, il vous permet de capturer les détails essentiels de la commande d'achat comme les informations sur le fournisseur, la description de l'élément, la quantité, le prix, etc.

Étant donné que ce modèle peut être téléchargé dans différentes versions - y compris Google Sheets et MS Word - il est approprié pour une accessibilité multiplateforme. Si vous avez besoin d'une copie de sauvegarde, enregistrez-la au format PDF.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Personnalisez tous les détails, comme les informations relatives au vendeur et à l'expédition

Calculez les taxes et les frais d'expédition pour une documentation exhaustive

Éliminez le besoin d'une solution logicielle externe : ouvrez simplement Excel et commencez à travailler

Idéal pour: Les propriétaires d'entreprises à la recherche d'un tableur de commandes simple et multiplateforme pour gérer les informations sur les fournisseurs, les descriptions d'éléments et les prix.

2. Modèle Excel de commande d'achat par ProjectManager

le projet de loi a été adopté par le Parlement européen le gestionnaire de projet vous cherchez un modèle polyvalent pour créer des commandes séparées pour différents fournisseurs ? Le Modèle de commande d'achat Excel de ProjectManager pourrait être le bon choix pour vous. Avec son design propre et professionnel, faites une commande pour chaque fournisseur avec lequel vous travaillez.

Le modèle vous permet d'ajouter toutes les informations pertinentes pour une exécution en douceur : informations sur la commande, coordonnées, conditions d'expédition et date de livraison. En outre, vous pouvez additionner le total de la ligne pour calculer les coûts et autres chiffres.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Personnalisez les champs pour obtenir des conditions d'expédition et de paiement détaillées

Suivez les statuts des commandes et les dates de livraison en un seul affichage

Exportation vers Google Sheets ou PDF pour faciliter le partage et l'archivage

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes d'approvisionnement qui ont besoin d'un modèle de commande standard pour plusieurs fournisseurs.

3. Modèle de commande pour le commerce électronique par CIN7

le site web de l'entreprise est en cours de développement CIN7 Le modèle de commande de commerce électronique CIN7 est spécialement conçu pour les entreprises en ligne. Comme un bon de commande ordinaire, il contient des champs permettant d'ajouter des informations sur les produits, des informations sur l'expédition, des conditions de paiement, des dates de livraison, etc.

L'apparence du modèle est réfléchie pour plus de simplicité. Tous les détails sont présentés de manière complète et élégante, ce qui le rend adapté à la fois pour les entreprises de commerce électronique et pour les entreprises de transport

les vendeurs de produits et de services

.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Ajoutez des champs plus détaillés comme les licences de logiciels et les codes d'accès pour les produits numériques

Suivez le cycle de vie de chaque commande grâce aux mises à jour du statut

Enregistrez dans différents formats pour y accéder sur différentes formes

Idéal pour: Les détaillants en ligne et les entreprises de commerce électronique à la recherche d'un modèle facile à utiliser pour gérer les commandes de produits et de services.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de commande pour l'industrie manufacturière par CIN7

il s'agit d'un modèle de bon de commande excel par CIN7 /%img/ CIN7

Les commandes de fabrication sont réputées pour leur complexité. Cependant, les CIN7 Manufacturing Purchase Order Template vise à offrir une solution simplifiée.

À l'instar d'un bon de commande de fabrication classique, vous devez répondre à vos besoins en matière d'approvisionnement et spécifier d'autres détails essentiels tels que le code du produit, la description, la quantité et les modalités d'expédition. Il est également possible d'ajouter des exigences en matière de contrôle de la qualité, ce qui permet de créer un cadre de responsabilité pour la réunion des critères de qualité.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Assurez-vous que les fournisseurs comprennent vos besoins et évitez les retards et les erreurs grâce à la nomenclature qui décrit les matières premières, les composants et les sous-ensembles

Coordonner et allouer efficacement les ressources pour respecter les délais de livraison à l'aide du calendrier de production

Rédiger des instructions spécifiques sous la rubrique "Commentaires" pour des commandes particulières nécessitant des services spéciaux

Idéal pour: Les fabricants qui ont besoin d'une feuille de calcul simplifiée pour les commandes, disponible en version Excel, Google Sheets ou PDF, pour répondre à des besoins d'approvisionnement complexes, y compris les codes de produits, les descriptions et les détails d'expédition.

5. Modèle de commande de construction par TemplateLAB

il s'agit d'un modèle de bon de commande excel par TemplateLAB /%img/ TemplateLAB Le Modèle de commande de construction de TemplateLAB capture tous les détails essentiels du produit pour faciliter la confirmation des biens et services liés à la construction d'un acheteur à un fournisseur. Il jette les bases d'une communication claire et efficace entre l'acheteur et le fournisseur et comprend des sections pour les coordonnées, les descriptions des services et des matériaux, la tarification et un calcul des taxes.

De plus, sa disposition claire et ses sections séparées le rendent facile à comprendre et à utiliser.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Obtenez une ventilation détaillée avec des sections distinctes pour les services et les matériaux, y compris les intervalles de temps, les taux horaires, les quantités et les prix

Passez rapidement en revue les dépenses grâce à un résumé des coûts et au calculateur de taxes et de coûts

Garantissez la documentation et le compte rendu grâce à la section réservée aux signatures d'approbation et d'acceptation de l'acheteur et du fournisseur, respectivement

Idéal pour: Les entreprises de construction à la recherche d'un modèle de commande qui capture les détails du projet tout en offrant une marge de manœuvre pour une personnalisation plus détaillée.

6. Modèle de commande pour la mode par TemplateLAB

il s'agit d'un modèle de bon de commande excel par TemplateLAB /%img/ TemplateLAB Le Modèle de commande de mode par TemplateLAB est un document personnalisable adapté aux entreprises de mode.

Il est divisé en cinq parties, abordant de manière exhaustive les détails liés au client, à la commande, à l'expédition et au paiement. En outre, ce modèle de formulaire de commande peut être téléchargé aux formats MS Word, MS Excel standard et PDF.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Suivez précisément les éléments de mode grâce aux colonnes pour le nom du produit, le numéro de l'article, le prix, la quantité, la taille et la couleur

Utilisez la section Messages pour des messages ou des accords personnalisés, offrant ainsi la flexibilité nécessaire à l'ajout de conditions ou d'instructions supplémentaires

Ajustez et ajoutez facilement des champs pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie de la mode

Idéal pour: Les entreprises de mode qui ont besoin d'un modèle de formulaire de commande polyvalent et personnalisable qui prend en compte les détails du client, de la commande, de l'expédition et du paiement tout en permettant une mise en forme flexible dans plusieurs types de fichiers.

7. Modèle de commande pour le design d'intérieur par TemplateLAB

il s'agit d'un modèle de bon de commande excel par TemplateLAB /%img/ TemplateLAB Le Modèle de commande de design d'intérieur par TemplateLAB est élégamment adapté aux services de design d'intérieur comme l'approvisionnement en mobilier. Ce modèle de formulaire de commande combine une forme claire avec des références visuelles pour rationaliser la gestion des commandes pour les projets de design d'intérieur.

Vous pouvez également personnaliser chaque élément, de la police de caractère aux couleurs, pour une meilleure image de marque.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Représentez visuellement les éléments commandés en intégrant des images pour plus de clarté et moins d'ambiguïté

Décomposer le prix total grâce à une structure de prix détaillée qui inclut les coûts individuels, les frais de livraison et les frais de service

Mettre en évidence les services de design d'intérieur supplémentaires tels que le forfait d'espace et le stylisme

Ideal for: Les entreprises qui cherchent à simplifier les commandes dans un modèle centralisé pour afficher les différents éléments dans un format visuel rapide pour une navigation facile des différents éléments, ce qui le rend parfait pour les grandes entreprises.

➡️ Lire aussi: Qu'est-ce qu'une note de réception de marchandises (GRN) et pourquoi est-elle importante ?

Limites de l'utilisation d'un modèle de commande Excel

Si les formulaires et modèles de commande basés sur Microsoft Excel sont bons, ils ne conviennent pas forcément à tous les utilisateurs . 👀

Voici trois raisons principales :

Défis de collaboration : Si vous avez une équipe qui gère votre système de commande, les modèles Excel ne sont peut-être pas les meilleurs pour faciliter la collaboration en temps réel entre les membres, ce qui complique encore votre.. commande de travail

Si vous avez une équipe qui gère votre système de commande, les modèles Excel ne sont peut-être pas les meilleurs pour faciliter la collaboration en temps réel entre les membres, ce qui complique encore votre.. commande de travail Automatisation limitée: Les modèles de commande basés sur Excel ne disposent pas de fonctionnalités d'automatisation intégrées. Ainsi, les modèles de bons de commande basés sur Excel ne disposent pas de fonctions d'automatisation intégrées, gestion des commandes prend du temps et devient inefficace

Les modèles de commande basés sur Excel ne disposent pas de fonctionnalités d'automatisation intégrées. Ainsi, les modèles de bons de commande basés sur Excel ne disposent pas de fonctions d'automatisation intégrées, gestion des commandes prend du temps et devient inefficace **MS Excel n'offre pas de fonctionnalités de contrôle de version infaillibles, de sorte que le suivi des modifications devient très difficile

💡 Pro Tip:Vous devez mettre en place un processus d'approvisionnement adapté à votre entreprise avant d'acheter. Un moyen efficace d'y parvenir est de suivre et de mesurer.. indicateurs clés de performance en matière d'approvisionnement . 🎯

Modèles alternatifs de commande

La gestion des commandes peut être un processus complexe, mais les bonnes ressources peuvent le rendre transparent. C'est ici que ClickUp intervient pour simplifier et rationaliser l'ensemble du flux de travail.

Outil de gestion du travail efficace, ClickUp contient diverses fonctionnalités qui optimisent votre calendrier de commandes et vous font gagner un temps précieux.

Voici quelques modèles de commandes proposés par ClickUp pour faciliter la vie de votre entreprise :

1. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss30.png modèle de bon de commande excel Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205346443&department=operations&\_gl=1\*12jnpav\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous cherchez un outil de suivi des commandes qui vous informe en permanence ? Obtenez le Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp !

Ce modèle permet de visualiser l'ensemble du parcours de votre commande. Ainsi, vous identifiez et éliminez immédiatement les problèmes qui entravent l'exécution de la commande. De plus, étant entièrement automatisé, il n'y a pas besoin d'entrée manuelle de données ou de calcul dans le modèle.

Ses sections de style Kanban sont également faciles à naviguer et hautement collaboratives, le modèle pouvant facilement servir de modèle de commande globale.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Suivez les statuts des commandes avec des libellés personnalisés tels que En transit et Exécuté pour des mises à jour précises

Enregistrez les informations essentielles de la commande, notamment le type de produit et le contact du client, grâce à 14 champs personnalisés uniques

Organisez tout avec cinq vues personnalisées, du statut de la commande aux nouvelles commandes, pour un accès rapide

Utilisez le suivi du temps et les avertissements de dépendance pour simplifier la gestion des commandes

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'un formulaire de commande pour suivre et gérer les commandes de produits et automatiser le processus.

🧠 Fun Fact: Une commande d'achat globale (BPO) est comme l'abonnement Netflix de l'approvisionnement ! Au lieu de passer plusieurs commandes pour des besoins récurrents, un BPO permet aux entreprises de gagner du temps et de commander des biens ou des services à plusieurs reprises dans le cadre d'un seul accord, jusqu'à une limite fixée ! 🦾

2. ClickUp Modèle de commande et d'inventaire

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss31.png ClickUp Purchase Order & Inventory Template modèle de commande excel https://app.clickup.com/signup?template=t-110494721&department=operations&\_gl=1\*7es4j5\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le processus classique de gestion des stocks est fastidieux et nécessite un contrôle et une inspection réguliers. Mais la Modèle de commande et d'inventaire ClickUp rend la tâche beaucoup moins pénible.

Le modèle automatise la plupart des tâches de gestion des stocks, telles que le suivi du niveau des stocks et le réapprovisionnement, et envoie des notifications périodiques pour vous tenir au courant.

À faire : créer une liste détaillée des tâches à faire processus d'approvisionnement afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement de dernière minute.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Créez et assignez des tâches individuelles basées sur chaque commande au membre de l'équipe concerné

Organisez les données d'achat et d'inventaire telles que la quantité, la date de livraison, etc., en un seul endroit grâce à des champs personnalisés

Gagnez en visibilité grâce à des affichages personnalisables qui offrent plusieurs perspectives sur les commandes et les stocks

Automatiser les processus pour réduire les tâches manuelles grâce à des flux de travail et des alertes intégrés

Idéal pour: Les entreprises qui ont besoin d'une solution de gestion des stocks pour suivre les niveaux de stock, gérer les commandes et rationaliser l'approvisionnement.

➡️Read Plus: 10 modèles d'inventaire gratuits pour Excel, Sheets et ClickUp

3. ClickUp Formulaire de commande de changement Rénovations modèle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss32.png ClickUp Formulaire de commande de rénovation Modèle de commande d'achat excel https://app.clickup.com/signup?template=t-205470734&department=other&\_gl=1\*1opvnn8\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Imaginez que vous êtes engagé dans un projet de construction ou d'aménagement intérieur et que vous avez besoin d'une ressource pour vous aider à créer des commandes de modification. Le modèle ClickUp Formulaire de commande de changement Rénovations Modèle est parfait pour cela. Facile à utiliser et hautement collaboratif, ce modèle est une solution unique pour la gestion des changements de votre projet de construction.

Traitez et documentez efficacement toutes les modifications apportées au cours de votre projet. Vous pouvez même collaborer avec d'autres parties pour vous assurer que tout le monde est d'accord avec les modifications.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Surveillez et approuvez les nouvelles modifications commandées et leur cours avec des statuts personnalisés

Gérez les tâches de rénovation avec des champs pour l'impact, les changements de prix et les détails du contrat d'origine

Organisez vos commandes de modifications grâce à cinq affichages distincts

Améliorez la supervision du projet grâce à l'étiquette, au suivi du temps et aux notifications par e-mail

Idéal pour: Les entrepreneurs qui gèrent les modifications d'un projet de rénovation et qui ont besoin d'un modèle offrant une forme collaborative et facile à utiliser pour documenter et aligner les modifications.

4. Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss33.png ClickUp modèle de formulaire de commande de fournitures modèle de commande d'achat excel https://app.clickup.com/signup?template=t-205355714&department=operations&\_gl=1\*102p7n5\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous avez besoin d'un modèle de commande prenant en compte les nuances des achats de produits et de services, choisissez le modèle Modèle de formulaire de commande de fournitures ClickUp .

Conçu comme un formulaire standard, le modèle se distingue par sa simplicité. Il comporte des fonctionnalités courtes et faciles à comprendre qui permettent de saisir les détails de tout ce dont vous avez besoin - fournitures de bureau, matières premières ou mobilier.

Vous pouvez également spécifier les quantités, les prix unitaires et d'autres éléments essentiels. Cela vous permet d'envoyer des demandes de commande claires et brèves au fournisseur pour accélérer l'approvisionnement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Obtenez des résumés et des visuels clairs pour faciliter l'organisation des stocks et de la logistique

Réduisez la charge administrative et la paperasserie grâce à ce modèle automatisé

Tenez les parties prenantes informées en mettant à jour les statuts au fur et à mesure de la progression de la commande

Utilisez plus de 10 statuts et champs personnalisés pour suivre et libeller les commandes

Idéal pour: Les entreprises qui cherchent à simplifier la gestion des fournisseurs avec des formulaires faciles à utiliser qui traitent les commandes, suivent les livraisons et gèrent les contacts.

➡️Read Plus: 3 types clés de contrats d'approvisionnement que vous devez connaître

5. Modèle ClickUp pour l'exécution des commandes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss34.png ClickUp Order Fulfillment Template modèle de commande excel https://app.clickup.com/signup?template=t-4389467&department=operations&\_gl=1\*if6ook\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle d'exécution de commande ClickUp permet d'améliorer le processus d'exécution des commandes de toute entreprise de commerce électronique. Ce modèle est une solution unique pour gérer tout ce qui est lié à l'exécution des commandes, du suivi des délais de production au suivi de la progression des commandes.

Identifiez et éliminez tout problème potentiel pouvant survenir au début de votre processus d'exécution des commandes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Surveillez le statut des produits avec des statuts personnalisés tels que "En stock" et "En rupture de stock" pour éviter les retards

Organisez les commandes avec des champs pour le coût, la quantité commandée et le contact client

Documenter de manière exhaustive les détails de la commande avec le nombre de commande, le point d'expédition, la description du produit, etc.

Représenter visuellement l'exécution de la commande et l'inventaire en intégrant d'autres fonctionnalités de ClickUp telles que Diagrammes de Gantt et Tableaux Kanban .

Idéal pour: Les équipes d'exploitation et les entreprises de commerce électronique qui suivent l'exécution des commandes. Le traitement précoce des problèmes permet au modèle de gérer les délais et d'éviter les ruptures de stock.

6. Modèle de commande de cadeaux d'entreprise ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss35.png ClickUp Company Swag Orders Template modèle de commande excel https://app.clickup.com/signup?template=t-6489920&department=operations&\_gl=1\*1oelqyi\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous avez passé une commande de marchandises personnalisées auprès de votre fournisseur ? Gérez-la à l'aide du Modèle de commande de cadeaux d'entreprise ClickUp !

Ce modèle est conçu pour la gestion des commandes d'articles de promotion. Il sert d'emplacement central pour l'organisation et le suivi de tout - commandes de marchandises, expéditions, modèles de magasins et même date de livraison prévue.

Commencez donc à surveiller votre stock de swags pour garantir une image de marque et une qualité constantes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Optimisez le processus de commande de swag pour réduire le temps et l'argent dépensés

Gérez et affichez les commandes de cadeaux par le biais de cinq vues différentes sur ClickUp, comme la vue unique des besoins de paiement

Organiser et stocker toutes les demandes de cadeaux des employés dans une base de données centralisée

Stocker des détails essentiels tels que les coordonnées du vendeur pour une communication fluide

Idéal pour: Les équipes RH qui gèrent les commandes globales de marchandises de l'entreprise et qui suivent les calendriers de livraison.

7. Modèle de contrat d'achat et d'équipe commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss36.png 7. Modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp modèle de commande excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6172284&department=other&\_gl=1\*155y5lp\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Alors que les modèles de PO enregistrent les informations relatives à l'achat, les modèles de Modèle de contrat d'achat et de vente ClickUp a une portée plus large et fournit un document officiel pour l'achat et la vente de marchandises.

Ce modèle vous permet de gérer en toute sécurité l'ensemble de vos achats et de vos ventes en un seul endroit. Il regroupe tous les documents administratifs essentiels, les détails, les termes et les conditions afin que vous puissiez rapidement parcourir et approuver/refuser les demandes. Ce modèle vous permet de créer des accords juridiquement exécutoires sans aucun effort supplémentaire.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Stockez toutes les informations relatives à vos fournisseurs et à vos clients en un seul endroit pour pouvoir les consulter ultérieurement

Créez votre flux de travail avec des vues Gantt et Liste personnalisées

Améliorez le suivi des achats et des ventes à l'aide d'automatisations intégrées et de l'IA ClickUp, Cerveau Collaborer en temps réel avec des documents partagés et des réactions de commentaires pour une rétroaction immédiate



Idéal pour: Les équipes d'approvisionnement et de vente qui gèrent les contrats d'achat et de vente, car ce modèle consolide tous les détails du contrat pour faciliter les approbations et le suivi.

Bonus: Prêt à prendre le contrôle des finances de votre projet ? Commencez gérer votre budget comme un pro aujourd'hui !

8. ClickUp Modèle de facture

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss37.png 8. ClickUp Invoice Template modèle de commande excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6193187&department=other&\_gl=1\*1fb6kcl\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Êtes-vous un vendeur fatigué de de demander des paiements ?

Au lieu de faire des rappels verbaux, utilisez la fonction Modèle de facture ClickUp pour envoyer une facture formelle et juridiquement contraignante et garantir un paiement dans les délais. Même si vous n'avez pas acquis d'expérience en matière de facturation, ce modèle facile à utiliser vous aidera à en créer une professionnelle rapidement.

Documentez les informations relatives à l'entreprise, l'adresse de l'acheteur, les éléments vendus, les prix, etc. Suivez le statut de chaque paiement et rapprochez les comptes sans souci.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Créez rapidement et sans effort des factures personnalisées et de marque

Garantir l'exactitude et la conformité en examinant régulièrement les factures

Réduisez les erreurs en remplissant les champs de la facture grâce au format standardisé de ce modèle

Automatisez les rappels de factures et réduisez le temps de suivi grâce aux alertes de tâches et d'échéances

Idéal pour: Les entreprises et les freelances qui ont besoin d'un modèle pour recevoir des paiements en temps voulu, suivre les factures et gérer les statuts de paiement.

➡️ En savoir plus: Comment facturer un client : Les moyens professionnels de gérer le processus de facturation

9. Modèle de facture ClickUp pour les entrepreneurs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss38-1.png 9. ClickUp Contractor Invoice Template modèle de commande excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171824&department=other&\_gl=1\*gzwpot\*\_gcl\_au\*MTM2MDM4MDQwMC4xNzI3NTI2MDIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de facture pour entrepreneur ClickUp est exclusivement conçu pour demander des paiements aux entrepreneurs. Une ressource conviviale pour les débutants, ce modèle vous permet de créer et d'envoyer des factures professionnelles qui contiennent des détails tels que la description du produit, la catégorie, le prix unitaire, le montant dû, etc.

Il offre un aperçu rapide des factures en suspens, ce qui vous permet d'envoyer d'autres rappels et de marquer les paiements comme reçus une fois qu'ils ont été traités.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des champs personnalisés pour gérer les détails de l'entrepreneur, les dates d'échéance des paiements, etc

Ajoutez et assignez des tâches pour les éléments spécifiés sur la facture qui doivent être résolus par l'entrepreneur concerné

Collaborez avec les entrepreneurs et les équipes en utilisant des commentaires, des réactions et des documents partagés pour plus de clarté

Envoyez des factures professionnelles et précises qui communiquent les attentes en matière de paiement

Idéal pour: Les petites startups et les équipes qui gèrent les transactions d'entreprise, créent des factures pour les entrepreneurs et les clients, et gardent une trace des paiements.

Optimisez l'ensemble de votre système de commande avec ClickUp

La gestion des commandes peut sembler insurmontable. Avec de multiples couches de complexité et la nécessité d'un suivi constant, la gérer efficacement peut s'avérer un véritable défi.

Un processus défectueux peut affecter les niveaux de stock et les activités de l'entreprise. C'est pourquoi il est essentiel d'être rigoureux et d'éviter les erreurs.

C'est là que ClickUp vous aide avec sa puissante suite de gestion du travail et ses options de modèles de commande gratuits. Découvrez comment il peut améliorer l'efficacité, la productivité et l'organisation lorsque vous prenez le contrôle de votre système de gestion des bons de commande. 🎯 S'inscrire ici et découvrez l'influence transformatrice de ClickUp sur votre système de commande ! ✅