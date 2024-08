10 meilleurs logiciels de gestion des commandes en 2024

Qu'il s'agisse d'une boutique de commerce électronique, d'un magasin physique ou d'une entreprise B2B, un logiciel de gestion des commandes adapté est la clé de l'augmentation des ventes et de la satisfaction des clients.

Où trouver l'outil idéal ? Ici même.

Nous avons passé ces dernières semaines à effectuer des recherches approfondies, à examiner les caractéristiques techniques et, surtout, à lire les commentaires de véritables utilisateurs. Le résultat ?

Nous avons distillé les vastes options disponibles jusqu'aux 10 meilleures solutions de gestion des commandes pour 2024 et au-delà, juste pour vous. Restez avec nous, et nous vous guiderons vers la solution qui s'aligne parfaitement sur les besoins uniques de votre entreprise. 💼

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des commandes ?

Le logiciel de gestion des commandes (OMS) est un centre de commande numérique pour la gestion des commandes gérer l'ensemble du cycle de vie de la commande . Lorsque vous recevez une commande, elle passe par une série d'étapes avant d'arriver chez le client : traitement, vérification des stocks, expédition et suivi de la livraison.

Un système OMS centralise et automatise ces processus. Cela signifie qu'il faut dire adieu aux feuilles de calcul, aux processus manuels et aux erreurs humaines, et dire bonjour au contrôle et à la visibilité des stocks en temps réel, au traitement plus rapide des commandes et à une meilleure vue d'ensemble pour gérer les données de vente et les informations financières dans l'ensemble de votre processus de gestion des commandes.

Choisir le bon système de gestion des commandes pour la gestion de votre entreprise vous épargnera du stress et des maux de tête. Voici un petit guide qui vous permettra de prendre cette décision en toute sérénité.

Recherchez un logiciel de visibilité des stocks pour gérer les commandes qui possède une interface intuitive afin de faciliter la courbe d'apprentissage pour vous et votre équipe

Assurez-vous que le système de gestion des commandes que vous choisissez offre une formation adéquate, des ressources complètes et une assistance réactive pour maximiser l'utilisation des fonctionnalités et résoudre les problèmes plus rapidement

Votre SGC doit s'intégrer facilement aux canaux de vente, au système comptable, aux processeurs de paiement, aux outils de gestion de la relation client (CRM) et aux logiciels de gestion de projet utilisés dans votre entreprise

Le système de gestion des commandes que vous avez choisi doit vous permettre de mettre en place des flux de travail automatisés pour gérer les demandes de commandes, le traitement, le suivi et l'exécution des commandes

Choisissez des systèmes de gestion des commandes capables d'évoluer avec votre entreprise : ils doivent pouvoir gérer l'augmentation des canaux de vente et du volume des commandes, ainsi que l'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe, sans que les performances en pâtissent

Privilégiez les options OMS qui proposent des rapports et des analyses détaillés sur les ventes, les stocks, le comportement des clients et les performances de l'équipe, afin de pouvoir prendre des mesures stratégiques

10 meilleurs logiciels de gestion des commandes 2024

Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels de gestion des commandes disponibles sur le marché aujourd'hui. Que vous soyez un petit détaillant à la recherche d'un système simple ou une grande entreprise à la recherche d'un outil polyvalent, cette liste a de quoi satisfaire tout le monde. Jetons un coup d'œil.

Créez des formulaires personnalisés avec du texte, des dates, des pièces jointes, et plus encore, directement dans ClickUp

ClickUp est un logiciel intuitif et polyvalent logiciel de gestion de projet qui peut être facilement personnalisé pour s'adapter à vos flux de travail de gestion des commandes. Utilisez ses champs personnalisés pour capturer les détails des commandes comme les numéros d'identification des commandes, les informations de contact des clients, les spécifications des produits et les délais de livraison.

Une autre fonction puissante est Formulaires ClickUp . Il vous permet de recueillir les détails de la commande directement auprès des clients en utilisant les champs personnalisés que vous avez définis. La prise de commande est ainsi plus aisée et plus précise dès le départ. Vous pouvez également l'utiliser pour recueillir des commentaires pour améliorer vos produits et vos service clientèle .

Mettre en place statuts personnalisés pour suivre les commandes à différents stades, comme Nouvelle commande, Emballage, Exécuté et Livré. Les vues List et Kanban de ClickUp sont parfaites pour gérer l'inventaire et visualiser votre pipeline de commandes. Grâce à une interface simple de type glisser-déposer, vous pouvez facilement mettre à jour votre inventaire et déplacer les commandes à travers les différentes étapes du pipeline.

Vous avez besoin de parler rapidement d'une commande à votre équipe ? Au lieu de vous fier à des outils de communication externes si vous n'êtes pas en mesure de communiquer avec votre équipe, il vous suffit de commenter la tâche (c'est-à-dire la commande) dans ClickUp, ce qui permet d'organiser les discussions en fonction du contexte et de s'y référer ultérieurement. De plus, les notifications et les rappels permettent à votre équipe de rester au fait des niveaux de stock et des délais d'exécution des commandes. ⏰

Et vous n'avez pas besoin de créer vos flux de travail à partir de zéro. Vous pouvez commencer avec l'un des plus de 1000 modèles gratuits de ClickUp, qui incluent :

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Accédez à ClickUp via le web et sur plusieurs appareils mobiles et de bureau avec une synchronisation parfaite

Créertableaux de bord personnalisés pour visualiser l'activité des commandes, évaluer les performances de l'équipe et suivre les progrès accomplisobjectifs commerciaux et des indicateurs clés de performance (KPI)

Automatiser les tâches répétitives à l'aide de l'un ou l'autre des éléments suivantsPlus de 100 automatisations prêtes à l'emploi de Clickup (par exemple, lorsque le statut d'une commande change, la personne assignée à la commande sera également modifiée)

Intégration transparente avec plus de 100 outils d'entreprise y compris des systèmes CRM comme Salesforce, Hubspot et Zendesk

Regardez les vidéos de démonstration, les tutoriels et les webinaires de ClickUp pour vous familiariser avec ses fonctionnalités complètes

Limites de ClickUp

Les formulaires sont limités dans la version gratuite

Les nouveaux utilisateurs auront besoin d'un peu de temps pour s'habituer aux fonctionnalités étendues de ClickUp

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Zoho Inventory

via Inventaire ZohoZoho Inventory est un service en ligne de gestion de l'inventaire le logiciel de gestion des stocks permet de rationaliser les flux de commandes et d'inventaires. Vous pouvez suivre les niveaux de stock, gérer plusieurs entrepôts et intégrer des canaux de vente populaires tels que Shopify, Amazon, eBay et Etsy.

Contrairement à d'autres outils, Zoho Inventory vous permet d'afficher et de vendre des produits dans plusieurs devises, avec conversion automatique dans votre devise de base. Il s'intègre également aux principales passerelles de paiement comme PayPal, Stripe et RazorPay pour accepter les paiements uniques ou récurrents.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Inventory

Accédez à Zoho Inventory via le web et les applications mobiles Android et iOS 📱

Utilisez la fonction de lecture de codes à barres pour un comptage des stocks plus rapide et plus précis

Connectez-vous avec plus de 25 transporteurs d'expédition, dont DHL, FedEx, UPS et USPS, pour des tarifs d'expédition en temps réel et des livraisons de commandes globales

Intégration transparente avec Zoho Books et d'autres applications Zoho telles que Zoho Analytics et Zoho CRM

Limitations de Zoho Inventory

Les rapports sont basiques et non personnalisables

Les utilisateurs font état d'un soutien à la clientèle incohérent

Certains disent que la configuration est complexe

Prix de Zoho Inventory

**Gratuit

Standard: 49 $/mois

49 $/mois Professionnel: 99 $/mois

99 $/mois Premium: 249 $/mois

249 $/mois Élite: 299 $/mois

299 $/mois Ultimate: 399 $/mois

G2: 4.3/5 (81 commentaires)

4.3/5 (81 commentaires) Capterra: 4.4/5 (372 commentaires)

3. QuickBooks Online

via QuickBooks en ligne QuickBooks Online est une plateforme comptable basée sur le cloud pour gérer les finances de votre entreprise. Elle vous permet de suivre les revenus et les dépenses, de gérer les factures et les salaires, et de générer des rapports financiers détaillés.

Outre ces fonctions comptables, QuickBooks vous permet de vous connecter à plusieurs canaux de vente tels qu'Amazon, Ebay, Shopify, Square et Etsy pour suivre les niveaux de stock. Après un achat, vous pouvez envoyer des factures pour les paiements en attente ou des reçus de vente pour les paiements effectués. 💸

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Online

Configurez-le pour que la taxe sur les ventes soit automatiquement appliquée à vos factures

Connectez QuickBooks directement à vos comptes bancaires et à vos cartes de crédit

Définissez les niveaux de commande des articles, créezdes bons de commandeet enregistrer les articles en tant que dépenses lors de leur réception et de leur paiement

Générer des rapports financiers tels que le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le bilan et le récapitulatif de l'ancienneté des créances

Limites de QuickBooks Online

Les utilisateurs signalent qu'il y a parfois des problèmes après les mises à jour

L'assistance à la clientèle n'est pas toujours au rendez-vous

Seules les formules les plus élevées offrent une connexion aux ventes multicanal et une gestion des stocks

Prix de QuickBooks Online

Simple Start: 30 $/mois

30 $/mois Essentiels: 60 $/mois

60 $/mois Plus: 90 $/mois

90 $/mois Avancé: 200 $/mois

G2: 4.0/5 (3,100+ reviews)

4.0/5 (3,100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,200+ reviews)

4. Jotform

via JotformJotform est un générateur de formulaires en ligne qui permet de créer et de partager des formulaires en ligne formulaires de commande . Cela vous permet de recueillir les détails pertinents de la commande (comme les coordonnées du client, les spécifications de la commande et les informations d'expédition) et d'accepter les paiements des clients. 💳

Les soumissions de commandes peuvent facilement être suivies et gérées à l'intérieur des tableaux Jotform. Grâce à ses intégrations natives, vous pouvez également choisir de gérer ces soumissions à l'intérieur des tableaux Jotform Outils CRM comme Hubspot et Salesforce ou des logiciels de gestion de projet comme Trello et ClickUp.

Les meilleures caractéristiques de Jotform

Personnalisez l'un de ses plus de 900 modèles de formulaires de commande pour l'aligner sur le style de votre marque et recueillir les détails de la commande

Permet de traduire les formulaires de commande en plus de 100 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais et l'italien

Permet de se connecter à plus de 40 processeurs de paiement, dont PayPal, Stripe, Authorize.Net et Square

Vous pouvez partager l'accès à vos formulaires via des liens, des codes QR et des pages web

Limitations de Jotform

Le plan gratuit ne permet que cinq formulaires et 100 soumissions mensuelles

Les utilisateurs signalent que l'application est parfois lente et qu'elle présente des problèmes

Prix de Jotform

**Plan gratuit

Bronze: 39 $/mois

39 $/mois Argent: 49 $/mois

49 $/mois **Or : 129 $/mois

Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (204 commentaires)

4.7/5 (204 commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,550+ reviews)

5. Linnworks

via Usines de lin Linnworks rationalise la gestion des stocks et des commandes sur plusieurs plateformes de commerce électronique et places de marché telles qu'Amazon, eBay, Shopify, Magento et WooCommerce. Cela permet de synchroniser les niveaux de stock à tous les niveaux et d'éviter les surstocks et les ruptures de stock.

Automatisez la création et le suivi des étiquettes d'expédition en vous connectant directement aux plateformes d'expédition via Linnworks. De plus, ses outils de reporting et d'analyse offrent une vue d'ensemble des performances de vente et de l'état des stocks pour une prise de décision stratégique.

Les meilleures caractéristiques de Linnworks

Obtenez une vue d'ensemble des produits les plus vendus et de ceux qui risquent d'être épuisés

Automatisez les tâches répétitives telles que la création de bons de commande, l'affectation de transporteurs et la fusion de plusieurs commandes d'un même client pour l'expédition 🚚

Visualiser les performances financières de plusieurs plateformes de commerce électronique sur une période donnée

Intégrer directement plus de 30 grands transporteurs et prestataires logistiques tiers tels que DHL, UPS, FedEx et Easyship

Limitations de Linnworks

Les utilisateurs signalent qu'il y a parfois des bogues

Certains utilisateurs disent que les plans tarifaires sont chers

Le support client peut prendre quelques jours pour répondre

Prix de Linnworks

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (66 commentaires)

4.3/5 (66 commentaires) Capterra: 4.0/5 (26 commentaires)

6. Brightpearl

via Brightpearl Brightpearl est une plateforme de gestion des commandes conçue pour les grossistes et les détaillants multicanaux. Elle rationalise le suivi des stocks et la gestion des commandes multicanal sur des plateformes telles qu'Amazon, eBay, Walmart et Shopify. Elle s'intègre également aux passerelles de paiement, aux logiciels de comptabilité et aux fournisseurs d'expédition pour rationaliser vos opérations de commerce électronique.

L'une de ses principales caractéristiques est sa capacité à sauvegarder automatiquement les profils des clients, y compris leurs coordonnées, l'historique de leurs commandes et leurs interactions passées. Il est ainsi facile de récompenser vos clients les plus fidèles et de créer des expériences plus personnalisées pour des segments de clientèle spécifiques.

Les meilleures caractéristiques de Brightpearl

Permet d'automatiser l'allocation des stocks, le processus d'exécution des commandes et la facturation

Vous pouvez accepter les paiements via sept passerelles, notamment PayPal, Stripe, Square et Authorize.Net

Utilisez l'outil de planification de l'inventaire pour prévoir la demande et les délais de livraisonacheter les bons produits en temps voulu* Visualisez des indicateurs tels que les produits les plus vendus, la valeur des commandes par pays, le chiffre d'affaires, les dépenses publicitaires, le coût par conversion et la valeur du cycle de vie du client

Limites de Brightpearl

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs signalent que le système est parfois lent

Prix de Brightpearl

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (70 commentaires)

4.5/5 (70 commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ commentaires)

7. NetSuite

via NetSuite NetSuite est une solution de planification des ressources de l'entreprise (ERP) destinée aux entreprises à croissance rapide et aux grandes entreprises qui privilégient la flexibilité et l'évolutivité. Il comprend des modules personnalisables pour des tâches telles que la facturation, les finances, l'inventaire et les relations avec les clients.

Les tableaux de bord vous donnent, à vous et à votre équipe, un aperçu clair des indicateurs de performance de l'entreprise. Et ce n'est pas tout : Grâce à l'accès basé sur les rôles, chacun ne voit que les données correspondant à son rôle spécifique. 🧑‍💻

Les meilleures caractéristiques de NetSuite

Ajoutez des champs personnalisés pour recueillir et stocker les détails de chaque article dans votre base de données

Configurez les taxes pour qu'elles soient calculées automatiquement et appliquées aux transactions commerciales

Créez des recherches sauvegardées dans différents modules pour accéder rapidement aux ensembles de données correspondant à des critères spécifiques

Générer plus de 100 rapports, notamment sur l'activité des stocks, les ventes par produit (ou par source de prospects ou par code de promotion), les revenus et les états des flux de trésorerie

Limites de NetSuite

La personnalisation nécessite des compétences techniques spécifiques

Les utilisateurs signalent des lenteurs lors de la mise à jour d'une entrée ou du chargement de rapports

Prix de NetSuite

Contact pour les prix

NetSuite ratings and reviews

G2: 4.0/5 (2,600+ reviews)

4.0/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,300+ reviews)

8. Gestionnaire de commandes extensives

via Gestionnaire de commandes étendu Extensiv Order Manager est conçu pour les entreprises de commerce électronique afin de rationaliser et de synchroniser leurs opérations sur une plate-forme unique. Il y parvient en s'intégrant à de multiples plateformes de commerce électronique, places de marché, entrepôts, sociétés d'expédition et fournisseurs de logistique tiers.

L'une de ses principales caractéristiques est sa capacité à générer automatiquement des bons de commande avec des données historiques et des informations lorsque les quantités d'articles atteignent certains seuils. Cela permet de s'assurer que les niveaux de stock sont toujours prêts à répondre à la demande.

Extensiv Order Manager - Meilleures caractéristiques

Regroupement de produits et suivi précis des stocks, même lorsque les pièces sont vendues individuellement 📦

Stocker et gérer les coordonnées des fournisseurs, y compris leurs informations de contact, la quantité minimale de commande et les délais de livraison

Définir des règles pour acheminer les commandes vers le bon entrepôt, répartir les commandes entre plusieurs entrepôts et se connecter au meilleur service d'expédition

Générer des rapports, notamment sur la valeur et l'ancienneté des stocks, la rentabilité des unités de gestion des stocks (UGS) et les prévisions de la demande

Limitations d'Extensiv Order Manager

PayPal est la seule passerelle de paiement disponible

Les utilisateurs disent que l'installation est complexe et prend du temps

Certains disent qu'il y a parfois des problèmes

Prix de Extensiv Order Manager

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (63 commentaires)

4.5/5 (63 commentaires) Capterra: 4.8/5 (107 commentaires)

9. Formulaires Google

via Formulaires GoogleFormulaires Google est un générateur de formulaires en ligne gratuit destiné aux petites entreprises qui ont besoin d'un système simple de gestion des commandes. Vous pouvez concevoir des formulaires avec une variété de types d'entrée (comme le texte, la date et l'heure, et les menus déroulants) pour collecter les commandes des clients.

De plus, il est facile de personnaliser l'apparence du formulaire avec des couleurs, des polices, des images et des bannières. Après avoir créé vos formulaires de commande, vous pouvez facilement les partager par courrier électronique, par des liens directs, par des liens vers des sites Web et sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter.

Les meilleures caractéristiques de Google Forms

Naviguez facilement dans son interface, même si c'est la première fois que vous le faites

Relier les réponses à Google Sheets pour une analyse plus approfondie

Imprimer toutes les réponses ou les télécharger sous forme de fichier CSV

Arrêter d'accepter des réponses en appuyant sur un bouton

Limites de Google Forms

Il n'y a que quelques modèles et types de polices parmi lesquels choisir

S'attendre à des intégrations limitées avec des applications tierces

Prix de Google Forms

Gratuit

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: 4.7/5 (10,600+ reviews)

10. Odoo

via Odoo Odoo est un autre Solution ERP pour unifier les opérations de base de l'entreprise en un seul espace. Il dispose d'une interface conviviale et d'une suite d'applications pour gérer des domaines tels que les stocks, les ventes et le marketing, la comptabilité et les ressources humaines.

Cette conception modulaire permet aux entreprises de commencer avec les applications essentielles et d'évoluer en fonction de leurs besoins. En tant que logiciel libre, il dispose d'une version communautaire gratuite que vous pouvez télécharger et personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Mais si vous souhaitez bénéficier d'un hébergement, d'une maintenance et d'une assistance en ligne, la version entreprise est faite pour vous.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Accédez à Odoo via le web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Suivi des stocks, des mouvements de produits et des ventes sur tous les canaux de vente

Intégrer les lecteurs de codes-barres et les systèmes de points de vente (POS) à l'inventaire pour une synchronisation des données en temps réel

Générer des rapports personnalisés sur les stocks prévisionnels, l'évaluation des stocks et l'analyse des entrepôts

Limitations d'Odoo

L'interface utilisateur est lente lorsque l'on travaille avec des données volumineuses

L'édition communautaire ne dispose pas de toutes les applications Odoo, et certaines des applications disponibles ont des fonctionnalités limitées

Prix d'Odoo

Une application Gratuite: 0

application Gratuite: 0 Standard: $9.10/mois par utilisateur

$9.10/mois par utilisateur Personnalisé: $13.60/mois par utilisateur

Odoo ratings and reviews

G2: 4.2/5 (225 commentaires)

4.2/5 (225 commentaires) Capterra: 4.1/5 (704 commentaires)

Rationalisez vos flux de travail avec le logiciel de gestion des commandes

Avec les 10 meilleures solutions logicielles de gestion des commandes à portée de main, rationaliser vos opérations commerciales n'a jamais été aussi facile. En explorant ces options, réfléchissez à la manière dont elles correspondent à vos besoins et objectifs professionnels spécifiques afin de choisir celle qui vous convient le mieux.

Et, hé, si vous cherchez une plateforme qui marie magnifiquement la gestion des commandes avec la gestion des projets et des relations avec les clients, alors vous devriez jeter un coup d'œil à ClickUp. Il pourrait bien être ce dont votre entreprise a besoin pour garder vos clients et vos comptes bancaires souriants pendant une longue période. 🤩 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui .