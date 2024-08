Comment facturer un client : Des méthodes professionnelles pour gérer le processus de facturation

Les retards de paiement sont devenus une occurrence étonnamment courante dans le monde des entreprises. D'après une étude de l'OCDE, les retards de paiement sont devenus un phénomène étonnamment courant dans le monde des affaires rapport sur les retards de paiement en 2022 selon le rapport sur les retards de paiement, 87 % des entreprises sont confrontées à des retards de paiement de leurs factures, ce qui a des répercussions sur les coûts et augmente la charge de travail des comptes clients.

Les mauvaises pratiques de facturation comptent parmi les raisons les plus courantes des retards de paiement. Une facture contenant des erreurs ou des éléments peu clairs ne ralentira pas seulement vos rentrées d'argent, mais pourra également être perçue comme négligée et non professionnelle par votre client.

Dans ce guide, nous allons démystifier les complexités du processus de facturation des clients, qui devrait être axé sur la cohérence, le professionnalisme et l'efficacité. 🧑‍💼

Nous vous montrerons comment facturer un client à travers trois aspects:

Les étapes de la mise en place d'un système de facturation performant Conseils pour assurer le suivi des paiements non effectués Moyens pratiques de simplifier la facturation des clients avec le bon logiciel

À la fin de cette formation, vous serez en mesure de gérer votre logistique de facturation pour faciliter les paiements dans les délais et d'établir des relations à long terme avec vos clients .

Comprendre la facturation client : Les bases

La facturation des clients est essentielle à la maintenance d'un flux de trésorerie sain et à la stabilité financière d'une entreprise. Il ne s'agit pas d'un simple processus d'envoi de factures, mais plutôt d'une approche intégrée englobant diverses pratiques dans un délai donné, par exemple mensuel, trimestriel ou annuel.

Une solution de facturation des clients implique la création de factures détaillées avec les éléments des biens et des services, fournis avec le prix unitaire, la quantité vendue et le montant total dû

En fonction de la juridiction de votre entreprise, le processus peut inclure le calcul et l'ajout des taxes, des frais ou des réductions applicables.Ensuite, vous pouvez construire votre système de facturation client autour de différentes méthodes de facturation. Par exemple, vous pouvez :

Facturer à l'heure

Facturer un taux fixe pour un projet

Adopter un système d'abonnement ou d'avance sur salaire

Incorporer une tarification basée sur les revenus ou la réduction des coûts

Choisissez la méthode qui reflète le mieux la valeur que vous offrez et qui correspond aux attentes de vos clients - il s'agit avant tout d'instaurer la confiance et la transparence.

Un système idéal de facturation des clients met également l'accent sur la centralisation des dossiers, le suivi de la progression des paiements et l'amélioration de la qualité des services l'optimisation des processus pour améliorer l'efficacité.

Mettre votre système de facturation en forme est une bonne chose, mais cela demande du travail. Vous devez créer un processus fluide qui non seulement facilite les transactions, mais ajoute également une touche supplémentaire d'efficacité et de professionnalisme à vos opérations financières.

Si vous êtes novice en matière de développement de systèmes de facturation, voici une procédure étape par étape à laquelle vous pouvez vous abonner:

Alors que vous retroussez vos manches et travaillez à la mise en place d'un système de facturation fonctionnel, nous vous recommandons d'adopter ces trois bonnes pratiques pour dynamiser davantage vos processus de facturation

1. Veillez à la transparence de votre proposition ou de votre énoncé de travail Rédiger une proposition ou

mon travail (SOW) ne consiste pas seulement à mettre un stylo sur du papier, mais aussi à jeter les bases d'une collaboration réussie avec le client. Le cahier des charges a pour but de spécifier précisément ce sur quoi vous allez travailler, ainsi que les produits à livrer, les délais et les coûts. Il est essentiel de faire preuve d'ouverture et d'honnêteté en ce qui concerne vos conditions, car cela ouvrira la voie à une relation de travail fructueuse.

Si vous ou votre équipe avez besoin d'aide pour rédiger des propositions professionnelles, utilisez la rubrique Modèle d'énoncé de travail pour une demande de proposition (DP) ClickUp . Il permet de créer des cahiers des charges transparents, normalisés et complets, minimisant ainsi les conflits de facturation.

Créez un résumé de votre premier projet avec votre fournisseur en partageant le modèle de cahier des charges ClickUp, un document pré-conçu entièrement personnalisable

Une fois que votre client signe la proposition, celle-ci devient un accord juridiquement contraignant qui protège les deux parties. En cas de litige concernant la facturation, ce document peut être cité comme source de vérité pour résoudre le problème.

2. Mettre en place un calendrier de facturation cohérent

L'établissement et le respect d'un calendrier de facturation cohérent favorisent la prévisibilité du processus et rationalisent votre flux de trésorerie. Il est essentiel de paramétrer des dates de facturation spécifiques qui s'alignent sur le cycle de paie de votre client.

Que vous optiez pour une fréquence de facturation hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle, la clé est de de respecter religieusement le calendrier . Cette cohérence est une mesure préventive qui permet d'éviter toute confusion et de réduire le risque de retard ou d'absence de paiement.

3. Fournir des factures détaillées pour des transactions en toute tranquillité

D'après statistiques de facturation de Skynova près de deux tiers des retards de paiement sont imputables à des inexactitudes dans le processus de facturation. Cela souligne le caractère non négociable d'un système de facturation qui sert d'outil de communication précis et exempt d'erreurs.

La plupart des gestionnaires considéreraient qu'une facture informative comprend les éléments suivants :

Le nom, l'adresse et les coordonnées de l'entreprise

Le nom, l'adresse et les coordonnées du client

Une ventilation détaillée des services rendus ou des produits fournis

Le montant total dû, y compris les paramètres faciles à suivre concernant les taxes ou les frais supplémentaires

Les coordonnées bancaires pour le paiement

Quatre tactiques pour assurer le suivi des paiements manqués

Quel que soit le degré de sophistication de votre système de facturation, il peut toujours arriver qu'un client oublie un paiement. Bien qu'il s'agisse d'une position inconfortable, il est essentiel d'y faire face de manière professionnelle.

Voici quatre tactiques qui vous aideront à aborder le problème avec finesse, en veillant à ce que vos relations avec les clients restent intactes et que les paiements en souffrance soient résolus à l'amiable

1. Définir des paramètres clairs grâce à une communication polie

Rappelez au client les conditions de paiement établies, les échéances et les éventuelles pénalités de retard.

Rédigez un message de rappel à la fois ferme et respectueux. Vous pouvez mettre l'accent sur le paiement en retard, en précisant le montant et la date d'échéance. Exprimez de l'empathie si la situation l'exige et fournissez tous les éclaircissements nécessaires afin de démontrer votre engagement en faveur d'un partenariat collaboratif et durable.

Avoir de la robustesse contrat écrit sert de première ligne de défense ici.

Étant donné que l'accord décrit les détails du projet, les prix, les échéanciers et le processus de paiement, il devient le point de référence pour les attentes. Il s'agit donc d'un document d'assistance pour une communication claire lors de l'élaboration du contrat le suivi des paiements non effectués .

2. Paramétrer des rappels automatisés

Un système de rappels de paiement automatisés travaille comme un coup de pouce doux mais persistant, rappelant aux clients les paiements à venir ou en retard, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement en permanence. En adaptant les rappels aux préférences des clients, vous améliorez l'expérience de l'utilisateur et contribuez à une approche plus personnalisée et prévenante une approche de la communication plus personnalisée et prévenante .

Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la persistance et la patience. Bien que les rappels de paiement automatiques soient un outil précieux pour garantir le respect des délais de paiement, ils ne doivent pas submerger le client ni mettre à mal les relations

3. Proposer des solutions flexibles

Si vous êtes confronté à une situation où un client n'a pas effectué un paiement, il est important de le relancer et de lui proposer des solutions supplémentaires pour résoudre le problème. Vous pouvez :

Envisager de proposer un autre forfait de paiement pour alléger leur fardeau . Par exemple : Diviser le montant total à payer en plusieurs versements plus petits et plus faciles à gérer Convenir d'un échéancier réaliste pour les paiements

. Par exemple : Prévoyez différents modes de paiement , tels que :

Chèque Virement bancaire Carte de crédit ou de débit Portefeuille numérique

, tels que :

L'essentiel de cette pratique consiste à faire en sorte que le client se sente assisté pendant qu'il remplit son engagement.

4. Utiliser l'action en justice en dernier recours

Il n'est pas raisonnable de ménager un client si votre entreprise souffre constamment de son incapacité à honorer ses validations. Une action en justice peut s'avérer nécessaire en dernier recours si toutes les tentatives de communication et de recouvrement des paiements se révèlent infructueuses.

Une option consiste à s'adjoindre les services d'une agence d'affacturage ou de recouvrement. Il s'agit de groupes professionnels qui peuvent gérer efficacement le processus de recouvrement des créances, moyennant un coût - généralement un pourcentage du montant recouvré.

Par ailleurs, les experts recommandent de consulter un avocat pour explorer les options juridiques. Tribunal des petites créances convient généralement pour les montants mineurs, tandis que les créances plus importantes peuvent nécessiter une procédure devant un tribunal civil.

Sachez que, dans la plupart des cas, une action en justice vous fait perdre l'entreprise avec le client. Elle doit être une solution de dernier recours, après toutes les autres voies de négociation et Stratégies CRM ont échoué.

Utiliser un logiciel de gestion de projet pour une facturation efficace des clients

Dans une certaine mesure, la stabilité financière des propriétaires de petites entreprises et des professionnels dépend de la manière dont ils gèrent les processus de facturation des clients.

Vous ne pouvez plus compter sur des enregistrements manuels ou des feuilles de calcul exhaustives pour vous aider : ils prennent beaucoup de temps et peuvent être peu fiables. La solution ? Utilisez un logiciel de gestion de projet pour structurer votre système de facturation !

Les outils de gestion de projet sont des solutions tout-en-un qui peuvent simplifier de nombreux aspects de la facturation en unifiant divers processus financiers au sein d'une plateforme centralisée. Par instance, les outils tels que ClickUp offrent non seulement une solution CRM complète, mais aussi des capacités de suivi du temps, des aperçus des clients et des rappels automatisés. En plus de cela, ils sont livrés avec de nombreux modèles qui rendront votre processus de facturation plus facile à gérer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /$$img/

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail de facturation et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

Voyons comment vous pouvez tirer parti de certaines des fonctionnalités pratiques de ClickUp pour améliorer l'efficacité et la précision de votre facturation !

1. Visualiser les flux de travail de facturation avec la solution ClickUp CRM

Les processus de facturation ont tendance à se compliquer au fur et à mesure que votre entreprise se développe, car il est nécessaire de s'attaquer à des projets plus complexes. Mais avec la solution hautement évolutive ClickUp CRM la gestion des clients et des pratiques de facturation est facile et efficace !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Gestion des clients ClickUp CRM /$$img/

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Avec ClickUp, vous pouvez centraliser toutes les informations et tâches de gestion de compte et créer un environnement de travail personnalisé avec des options flexibles d'affichage des données. Cela vous aide, vous ou votre équipe, à accéder à des données précises sur le travail Terminé et le modèle de facturation pour accélérer le processus de facturation.

Que vous souhaitiez suivre les dates d'échéance des paiements, les commandes ou les niveaux de stock, la plateforme rend le travail avec les clients aussi facile que possible ! Voici un aperçu de quelques autres fonctions CRM pratiques de ClickUp:

Hiérarchie de dossiers et de listes pour organiser les informations sur les clients comme vous le souhaitez

Documents ClickUp pour rédiger et stocker des documents tels que des procédures opératoires normalisées et des propositions

Intégrations natives et tierces faciles à utiliser avec des logiciels de facturation et d'autres outils

Champs numériques permettant de calculer plus rapidement des éléments tels que la taille de l'affaire et le chiffre d'affaires

Filtres et étiquettes pour trouver des informations de facturation spécifiques

Utilisez ClickUp Docs pour créer des SOW, des contrats proactifs et des documents de facturation procédurale avec votre équipe

2. Utiliser le suivi du temps pour enregistrer et suivre les heures facturables

Des professions comme la médecine et la le conseil juridique exigent généralement un modèle de facturation basé sur le temps. Pour que les factures soient exactes, vous avez besoin d'une outil de suivi du temps fiable pour enregistrer les tâches quotidiennes, les projets et les réunions.

Les méthodes de comptabilisation du temps de la vieille école, telles que la maintenance de feuilles de temps ou de feuilles de calcul, entraînent souvent des erreurs de facturation et des incohérences en raison de leur nature extensive. Le suivi des heures facturables via une application dédiée est une solution plus judicieuse. A 2023 étude sur le suivi du temps suggère que les entreprises utilisant un logiciel avec des fonctionnalités de suivi du temps étaient 44 % moins susceptibles de valider des erreurs de paie.

Si vous facturez à l'heure, le Outil de suivi du temps ClickUp peut vous aider à percevoir les paiements avec une plus grande précision. Il offre une interface simple pour suivre avec précision les heures que vous et votre équipe investissez pour un client. Exécutez plusieurs chronomètres simultanément pour garantir une facturation transparente sur l'ensemble des projets en cours.

Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

Grâce aux rapports intégrés et aux options d'annotation, vos clients peuvent voir exactement où va leur argent, ce qui renforce la confiance et souligne la valeur de vos services. En optimisant l'utilisation de votre temps, vous constaterez une augmentation tangible de votre rentabilité, ce qui est une bonne chose dans tous les cas ! ✌️

Vous faites une entreprise de services en déplacement ? Enregistrez et présentez vos heures facturables de n'importe où en utilisant l'application mobile gratuite de ClickUp ou l'application de gestion de temps Extension Chrome !

Bonus : Explorez le top logiciels de suivi du temps pour les utilisateurs de Mac !

3. Bénéficiez d'aperçus personnalisés complets grâce aux affichages ClickUp Affichages ClickUp sont comme votre collection de lunettes pour différentes occasions. Tout comme vous choisissez des lunettes spécifiques pour lire, conduire ou admirer le paysage, les vues ClickUp vous offrent différentes perspectives pour diverses tâches, chacune étant conçue pour améliorer la façon dont vous affichez et gérez vos comptes clients et vos flux de travail de facturation.

Par exemple, zoomons sur deux vues particulièrement utiles pour la facturation: Affichage des tâches et Vue Tableur . Elles vous donnent un aperçu de vos clients et de vos comptes, en regroupant toutes les informations de facturation en une seule plateforme.

Affichages des tâches

Les affichages des tâches vous permettent de visualiser vos tâches de facturation de différentes manières groupe , trier et filtre les.

Vous pouvez personnaliser ces vues en les transformant en dispositions telles que des Listes, des Calendriers et des Diagrammes de Gantt. Et le plus intéressant ? Cette personnalisation s'applique à l'ensemble du Tableau, ce qui vous permet d'obtenir un aperçu global - le Vue Tout affichée -de tous vos flux de travail de facturation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/Hierarchy-Tout-View-GIF.gif Hiérarchie Tout Vue Tout afficher /$$$img/

La vue Tout vous offre une perspective holistique sur toutes vos tâches de facturation, vous assurant ainsi une compréhension et un contrôle clairs sur l'ensemble de vos flux de travail financiers

Conseil rapide : Donnez à chaque affichage de tâche un nom qui a du sens pour vous. Par exemple, nommez-en une Due si elle affiche les tâches classées par date d'échéance. Ou appelez-en une autre Client XYZ si elle filtre les informations de facturation spécifiques au compte. Outre le libellé, vous pouvez également épingler les vues de priorité pour en faciliter l'accès.

Vue Tableur

Si vous aimez les feuilles de calcul rapides comme l'éclair et les bases de données visuelles dynamiques, la vue Tableur est votre centre de commande pour l'organisation et la supervision des tâches de facturation. Imaginez la gestion des budgets , l'enregistrement et le traitement des informations relatives aux clients et de rationaliser les tâches de facturation, le tout dans un format de tableau réactif et intuitif.

Les fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes Champs personnalisés facilitent l'enregistrement de détails de facturation spécifiques, tels que la Date d'échéance, le Mode de paiement et la Monnaie, garantissant ainsi l'efficacité et l'organisation des processus de facturation.

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

4. Utilisez l'Automatisation dans ClickUp pour améliorer l'efficacité des processus de facturation

La facturation des clients peut être un travail administratif fastidieux impliquant de nombreuses étapes, ce qui rend l'ensemble du processus sujet aux erreurs. Heureusement, vous pouvez minimiser la charge de travail manuelle en automatisant des tâches récurrentes spécifiques ou des paiements récurrents. Selon un sondage B2B, 71 % des experts prévoient que l'automatisation sera le meilleur moyen de réduire la charge de travail tendance clé de la facturation en 2023 !

La Automatisations ClickUp la fonctionnalité ClickUp Automations révolutionne le paysage de la facturation en vous permettant de rationaliser les tâches et d'exécuter les processus de routine comme une horloge. Utilisez plus de 100 options prédéfinies ou créez vos propres automatisations pour des actions telles que les mises à jour de statut, les rappels de date d'échéance et les abonnements de facturation.

Les paramètres de ClickUp Automatisation ne requièrent aucune connaissance en matière de code.

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

5. Exploiter les modèles ClickUp pour rendre les processus de facturation cohérents

Facturation et Modèles de CRM sont les héros méconnus de nombreuses startups et propriétaires de petites entreprises. Ils garantissent la cohérence et l'exactitude des factures tout en ajoutant une structure à votre parcours de facturation.

ClickUp a un collection de modèles de facturation pour de nombreux cas d'utilisation. Voici nos favoris:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Invoice-Template-1400x641.png Modèle de facture ClickUp /$$$img/

Soyez payé rapidement avec l'aide de ce modèle de facture ClickUp

Facturez vos clients en toute confiance : Explorez ClickUp

Nos bonnes pratiques et nos suggestions de fonctionnalités vous aideront à mettre en place un système de facturation efficace en un rien de temps ! Vous aurez moins de paiements manqués et vous aurez plus de temps pour établir des relations avec vos clients et pour forfaiter vos finances. S'inscrire gratuitement pour voir comment ClickUp peut améliorer vos flux de travail en matière de facturation! Il s'agit d'un outil de premier ordre avec une excellente Centre d'aide pour les nouveaux utilisateurs. 🌻