10 logiciels de formation vidéo conviviaux pour la formation, le perfectionnement et le recyclage

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'apprentissage visuel est devenu le héros méconnu de l'enseignement moderne et de la formation en entreprise ? Eh bien, le une personne moyenne retient 95 % du contenu lorsqu'elle regarde une vidéo, contre seulement 10 % lorsqu'elle la lit dans un texte !

Il est indéniable que dans un monde où la durée d'attention diminue plus vite que vous ne pouvez dire "$$$a", la formation par vidéo s'est imposée comme la sauce secrète pour capter les cœurs et les esprits. Mais il y a un hic : tous les logiciels de vidéo de formation ne se valent pas.

Avec une pléthore de vidéo logiciels de formation sur le marché, comment faire pour choisir celui qui répondra à vos besoins ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Si vous êtes prêt à transformer des supports de formation traditionnels en contenu vidéo attrayant, restez avec nous pour explorer les outils qui transforment vos forfaits d'accueil en chefs-d'œuvre visuels ! 📹

Qu'est-ce qu'un logiciel de vidéo de formation ?

Un logiciel de vidéo de formation est un outil spécialisé utilisé pour créer, modifier en cours et publier des vidéos à des fins éducatives et de formation. Utilisez-le pour lancer un contenu vidéo de haute qualité afin d'instruire, d'informer et d'engager les apprenants. 🧑‍🏫

Les équipes d'apprentissage et de développement (L&D) des entreprises et les éducateurs peuvent utiliser l'outil pour l'éducation aux logiciels, la formation à la conformité, l'intégration des employés et d'autres cas d'utilisation similaires. Grâce au paramètre de fonctionnalité disponible, vous pouvez développer efficacement des cours, tout en créant des vidéos de formation pour toutes les catégories d'apprenants.

La plupart des logiciels de vidéo de formation permettent d'ajouter des éléments interactifs, tels que des questionnaires contextuels et un retour d'information instantané, afin d'offrir aux spectateurs une expérience d'apprentissage plus attrayante. En fin de compte, ils sont encouragés à mieux saisir les concepts plutôt que de se contenter d'observer depuis la ligne de touche.

Parmi les autres avantages du logiciel, citons

Optimisation du temps et des ressources consacrés à la formation

Amélioration des taux de montée en compétence et de reconversion au sein des départements

Création d'un fichierbase de connaissances avec des ressources vidéo

Que faut-il rechercher dans un logiciel de vidéo de formation ?

Que vous soyez enseignant, formateur en entreprise ou créateur de contenu éducatif, vous pouvez choisir un logiciel qui offre une assistance :

Des fonctions de modification en cours : Vous pouvez créer des vidéos à partir de zéro, enregistrer des séquences en direct, capturer des screencasts, importer des contenus vidéo et audio existants ou partir de modèles vidéo. Recherchez un logiciel de modification en cours de vidéo de qualité et des fonctionnalités permettant de découper, de couper, de fusionner et d'améliorer les clips vidéo Éléments interactifs : Les options permettant d'ajouter des éléments interactifs tels que des quiz, des sondages et des liens cliquables créent des expériences d'apprentissage attrayantes Analyse de l'utilisateur : Vous devez disposer d'outils d'analyse pour suivre l'engagement des spectateurs vis-à-vis de vos vidéos de formation, ce qui vous permet d'évaluer l'efficacité de votre contenu Enregistrement d'écran: Incluez des fonctionnalités d'enregistrement d'écran pour créer des didacticiels qui présentent les actions et les flux de travail à l'écran dans les vidéos de formation Publication multiplateforme : Enregistrez et exportez vos vidéos de formation dans différentes formes pour garantir la compatibilité avec les appareils mobiles, Windows et..Ordinateurs MacouSystèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) Personnalisations : Cela vous permet de personnaliser l'apparence de vos vidéos de formation pour qu'elles correspondent à votre marque ou au thème spécifique de la formation dans un éditeur vidéo Collaboration en temps réel: Des fonctionnalités telles que la modification en cours et le partage en continu permettent aux collaborateurs d'équipes distribuées de..travailler ensemble sur des projets vidéo simultanément

10 Logiciel de vidéo de formation polyvalent pour l'onboarding

Dans le vaste paysage des logiciels de vidéo de formation, nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils pour renforcer le parcours d'apprentissage en ligne de votre équipe. 🛫

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir recours à une chaîne d'e-mails ou à une réunion en personne

ClickUp est une solution de plateforme de productivité et de gestion du travail la mieux évaluée avec de puissantes fonctionnalités d'enregistrement d'écran. Si votre objectif est de créer RAPIDEMENT un contenu d'apprentissage efficace pour les nouveaux employés ou utilisateurs, c'est l'outil qu'il vous faut !

ClickUp offre un outil d'enregistrement d'écran gratuit appelé Clip sans filigrane ni contrainte de temps - juste la liberté de créer des enregistrements professionnels et soignés ! 🤩

Clip permet d'enregistrer tout, des tutoriels destinés aux clients aux rapports sur les problèmes informatiques, en passant par les présentations aux employés. C'est très intuitif : enregistrez tout votre écran, des fenêtres d'applications spécifiques ou des onglets de navigateur (dans Chrome ou Firefox). Affichez l'enregistrement immédiatement sans avoir à le télécharger ! De plus, vous pouvez sans effort envoyer les enregistrements à votre équipe ou à vos clients à l'aide de liens publics ou privés partageables, afin d'améliorer la sécurité de la collaboration.

ClickUp vous permet d'ajouter votre voix à vos enregistrements, les rendant interactifs et contextuels. Il s'agit d'un atout majeur pour partager efficacement des instructions ou des prendre des notes lors de réunions .

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement

ClickUp héberge un service de variété de modèles pour organiser vos flux de travail de production vidéo. Par exemple, le modèle Modèle de production vidéo ClickUp est votre guide de référence pour le forfait des tâches de préproduction et de postproduction, l'organisation des ressources (comme l'équipement) et la gestion des besoins en personnel.

Si vous cherchez à créer une base de connaissances pour la formation, utilisez Documents ClickUp pour conserver tous vos documents d'accueil, vos scripts de voix-off, vos guides et vos manuels en un seul endroit. Vous pouvez :

Créer un projet ou un dossier dédié pour stocker vos vidéos de formation Tirer parti deChamps personnalisés pour ajouter des métadonnées, comme les dates de création et les titres, afin de faciliter les recherches Liez votreProcédures opératoires normalisées aux tâches pertinentes afin que les utilisateurs puissent y accéder facilement

Avec Gestion des tâches ClickUp de ClickUp, vous pouvez suivre la progression de la formation, fixer des dates d'échéance et attribuer des responsabilités d'apprentissage aux membres de l'équipe. Utiliser Automatisations ClickUp pour mettre en place des paramètres de notifications pour les mises à jour (comme l'achèvement d'un cours).

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les versions pour mobiles et tablettes ne disposent pas encore de toutes les fonctionnalités

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

: gratuit Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Camtasia

Via : TechSmith Camtasia est un logiciel d'édition vidéo à multiples facettes qui réunit la puissance de l'édition vidéo, de l'enregistrement d'écran et des éléments interactifs pour les clips vidéo. Il offre un ensemble complet d'outils de modification en cours, du montage sur écran vert au son, à la musique et aux animations.

La cerise sur le gâteau ? Vous n'êtes pas limité par un contenu en basse résolution : Camtasia vous permet d'importer et d'exporter des vidéos en résolution 4K d'une clarté cristalline. 🎬 Contrairement à d'autres éditeurs vidéo ce logiciel de formation vidéo inclut des avatars et des scénarios interactifs, ce qui vous permet d'incorporer de manière transparente des fichiers texte, des fichiers MP3 et MP4, des photos " picture-in-picture " et des cadres " deep focus " grâce à son outil de création intuitif par " glisser-déposer ".

Appliquez des effets et des filtres vidéo spéciaux ou tirez parti des modèles vidéo préétablis de Camtasia pour simplifier la création, la composition et le cours des vidéos.

Meilleures fonctionnalités de Camtasia

Création par glisser-déposer dans l'ensemble de l'éditeur vidéo

Montez des vidéos avec des effets d'écran vert, des améliorations audio et des animations

Assistance à la résolution 4K pour des images nettes

Enrichissez les vidéos avec des avatars, des textes et des éléments interactifs

Insérez des quiz ou des sondages lors de la création de vidéos de formation

Limites de Camtasia

Coût supplémentaire pour l'utilisation de la bibliothèque d'actifs

Pas d'abonnement mensuel

Prix de Camtasia

Abonnement individuel : 195 $/an

: 195 $/an Licence perpétuelle : 325 $/achat unique

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

3. iSpring Suite

Via : solutions iSpring Imaginez que vous êtes en mission pour créer des vidéos de formation qui captivent, éduquent et laissent un impact durable. Avec iSpring Suite, cette mission devient une aventure passionnante !

Le logiciel de modification en cours vidéo peut combiner de manière transparente des enregistrements d'écran avec des séquences de webcam et de l'audio, ce qui signifie que vous pouvez être la star de vos vidéos de formation, en apportant une touche personnelle qui améliore l'expérience d'apprentissage.

iSpring est l'un des meilleurs logiciels de vidéo de formation car il offre une option de conversion texte-parole réaliste. En cas de contraintes de temps ou de budget, cette fonctionnalité vous permet de transformer le texte en voix off attrayante. 🗣️

ajoutez des titres et des sous-titres.

vous voulez que votre document soit visuellement impressionnant ? Insérez des infographies et des images.

à la recherche d'une ambiance ? Une touche de musique fait des merveilles.

Une fois que vos spectateurs ont assimilé la vidéo de formation, testez leurs connaissances à l'aide d'un quiz prédéfini qui renforce les points clés à retenir !

iSpring Suite meilleures fonctionnalités

Créer des cours en ligne complets et des jeux de rôle

Enregistrement de l'écran de l'ordinateur, de la webcam et de l'audio

Conversion de textes en voix off réalistes pour les vidéos de formation

Créer des quiz interactifs

Limites de iSpring Suite

Le logiciel de vidéo de formation peut être lent à charger, selon certains utilisateurs

Il pourrait y avoir plus de modèles prêts à l'emploi

Prix de iSpring Suite

Universitaire : 470 $/an par utilisateur

: 470 $/an par utilisateur Travailleurs indépendants : 490 $/an par utilisateur

: 490 $/an par utilisateur Business : 770 $/an par utilisateur

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

4. Panopto

Via : Panopto Panopto est un remarquable logiciel de formation vidéo qui permet aux équipes RH de se prendre en main de créer, partager et héberger en toute sécurité des vidéos de formation afin d'améliorer la compréhension et la rétention des connaissances.

Sa fonctionnalité Smart Chapters **génère une table des matières et un index visuel, fournissant à vos employés un aperçu rapide du contenu.

Découpez, divisez et remixez vos vidéos en toute simplicité, et améliorez vos supports de formation en ajoutant de manière transparente des documents d'assistance tels que des diapositives, des vidéos YouTube et des pages Web. Intégrez des quiz et des sondages directement dans vos vidéos, le tout sans avoir à recourir à des intégrations tierces. 🌞

Avec sessions de formation en direct activées, vous pouvez atteindre des milliers d'employés simultanément, en veillant à ce que votre main-d'œuvre soit à jour et informée.

Les meilleures fonctionnalités de Panopto

Génère automatiquement une table des matières et un index visuel

Des informations approfondies sur l'engagement, les taux d'achèvement et d'autres indicateurs

Possibilité d'effectuer des modifications en cours tout en préservant la version originale de l'enregistrement

Assistance aux sessions de formation en direct pour son logiciel de vidéo de formation

Limites de Panopto

L'application mobile a tendance à planter fréquemment

Pas de transparence sur les prix par rapport à d'autres logiciels de vidéo de formation

Prix de Panopto

Contacter l'entreprise

G2 : 4.2/5 (90+ commentaires)

: 4.2/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ commentaires)

5. ScreenPal

Via : ScreenPal Que vous soyez un éditeur vidéo chevronné ou un débutant, ScreenPal (anciennement Screencast-O-Matic) est l'un des meilleurs logiciels de vidéo de formation. C'est votre compagnon de confiance pour transformer vos idées en médias captivants.

Le logiciel vidéo vous offre la possibilité de capturer le contenu de l'écran avec ou sans webcam, tandis que la fonctionnalité de narration intégrée vous permet d'ajouter votre voix aux captures, ce qui les rend vraiment personnelles. 🎙️

Il apporte également quelques possibilités narratives créatives au tableau - ajoutez des superpositions, incorporez de la vidéo, du texte, des formes et des images pour améliorer vos screencasts. Vous voulez passer à la vitesse supérieure ? Explorez les animations, les effets d'écran vert et les sous-titres automatisés pour faire ressortir votre contenu.

Pour les vidéos didactiques, utilisez des flèches et des surlignages pour mettre l'accent sur les détails importants pour vos spectateurs. ScreenPal propose une bibliothèque de stock remplie d'images, de vidéos et de pistes musicales, ce qui vous permet d'exploiter une collection d'actifs décente !

Les meilleures fonctionnalités de ScreenPal

Capture du contenu de l'écran avec ou sans webcam

Ajoutez de la vidéo, du texte, des formes et des images grâce à son éditeur vidéo

Liens partageables pour faciliter le partage du contenu

Riche bibliothèque de ressources multimédias, idéale pour les vidéos de formation

Extension Chrome pour la messagerie vidéo

Limites de ScreenPal

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors de la création de vidéos

Plus d'options de personnalisation possibles dans l'éditeur vidéo

Prix de ScreenPal

Version Free

Deluxe : 3$/mois par utilisateur

Premium : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Max : 10$/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (80+ commentaires)

: 4.3/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (50+ commentaires)

6. DemoCreator

Via : DemoCreator Entrez dans le monde de la création de vidéos grâce à la puissance de l'IA à portée de main, grâce à DemoCreator. Incroyablement convivial, il permet même aux personnes ayant une expérience limitée de la modification en cours des vidéos de s'y plonger directement !

Sa fonctionnalité de modification en cours vous permet de remplacer l'arrière-plan par une image ou une vidéo, ajoutant ainsi de la profondeur et de la créativité à votre contenu. Enrichissez vos vidéos pédagogiques avec des annotations telles que des légendes, des superpositions et des flèches, afin de rendre l'apprentissage plus attrayant.

Le logiciel de modification en cours assiste plusieurs formats vidéo, offre une stabilisation vidéo pour une lecture fluide et comprend une fonction d'annulation du bruit pour un son d'une clarté cristalline.

Avec DemoCreator, vous pouvez paramétrer votre avatar virtuel IA, qui peut synchroniser les lèvres et imiter votre vidéo préenregistrée, ajoutant ainsi une touche personnelle et interactive à votre contenu. Grâce à la reconnaissance faciale IA, vous pouvez suralimenter vos vidéos avec des masques et d'autres effets créatifs. 🥸

DemoCreator meilleures fonctionnalités

Avatars virtuels IA et reconnaissance faciale

Ajout d'annotations comme des légendes, des superpositions et des flèches

Assistance pour plusieurs formes de vidéo

Annotations intelligentes

Limites de DemoCreator

Il faut acheter la version complète pour accéder aux fonctionnalités essentielles

Les paramètres par défaut ne sont pas idéaux par rapport à d'autres logiciels de modification en cours vidéo

Prix de DemoCreator

Version gratuite

**Version standard 45$/an

Premium : 65 $/an

: 65 $/an Perpétuelle : 75 $/achat unique

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (Moins de 5 commentaires)

: 4.7/5 (Moins de 5 commentaires) Capterra : 5/5 (Moins de 5 commentaires)

7. LearnWorlds

Via : Monde de l'apprentissage LearnWorlds est une plateforme LMS tout-en-un conçue pour vous aider à créer, commercialiser et vendre des cours interactifs en ligne sans effort. 🖱️

Maintenez l'intérêt des apprenants en exploitant l'interaction vidéo, la prise de notes, l'auto-évaluation et les outils de certification. Ajoutez des questions, des titres, des pointeurs, des images superposées, des liens et bien plus encore !

Des analyses avancées vous aident à mesurer l'interaction vidéo, ce qui vous permet d'affiner votre contenu pour obtenir les meilleurs résultats. De plus, LearnWorlds offre un hub de réseautage, donnant aux apprenants des profils personnalisés pour suivre leur activité, leurs réalisations et les cours auxquels ils sont inscrits.

LearnWorlds est Conforme au SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ce qui garantit la compatibilité avec d'autres systèmes d'apprentissage en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de LearnWorlds

Plate-forme tout-en-un pour la création, le marketing et la vente de cours en ligne

Éléments vidéo interactifs tels que transcriptions, sous-titres et questions

Analyse pour mesurer l'interaction des vidéos

Intégration avec Vimeo et Wistia

Assistance à différents formats de contenu, y compris les PDF

Limites de LearnWorlds

Prend du temps à apprendre

Nécessite plus d'intégrations

Prix de LearnWorlds

Démarrage : 24 $/mois

: 24 $/mois Formateur professionnel : 79 $/mois

: 79 $/mois Centre d'apprentissage : 249 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

: 4.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (90+ commentaires)

8. Animaker

Via : Animateur Animaker est là pour transformer vos rêves de vidéos en direct en réalité ! Grâce à sa vaste personnalisation, il vous permet de concevoir des caractères directement au sein de la plateforme. Dites adieu aux soucis de post-production car Animaker offre une synchronisation automatique des lèvres, intégrant de manière transparente l'audio et les visuels.

Le logiciel de vidéo de formation animée répond à votre créativité tout en fournissant un trésor de modèles internes. La création de vidéos animées devient un jeu d'enfant grâce à l'interface intuitive drag-and-drop d'Animaker. De plus, il offre divers styles d'animation, y compris des infographies et des animations 2.5D, artisanales, et des vidéos de formation animées animations Tableau blanc .

Explorez une bibliothèque intégrée avec des caractères, des diagrammes, des icônes, des effets sonores et des éléments visuels, vous offrant des possibilités infinies pour vos vidéos. 🎨

Animaker meilleures fonctionnalités

Conception de caractères au sein de la plateforme

Permet de synchroniser automatiquement les lèvres avec son éditeur vidéo

Glisser-déposer des éléments visuels pour une modification en cours de la vidéo en toute transparence

Bibliothèque d'actifs intégrée pour créer des vidéos en toute simplicité

Modèles de vidéos de formation interne

Les limites d'Animaker

Pas de fonctionnalité pour couper l'audio

Le forfait Free est trop limité

Prix d'Animaker

Version Free

Basic : 12,5$/mois

: 12,5$/mois Starter : 25$/mois

: 25$/mois Pro : 39$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (500+ commentaires)

: 4.7/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (200+ commentaires)

9. Vidéo Hippo

Via : Vidéo Hippo Faites passer vos équipes commerciales au niveau supérieur avec Hippo Video. Cet outil polyvalent vous permet de capturer votre écran, de modifier les cours, d'améliorer les transitions et de partager vos créations par e-mail, liens ou médias sociaux. Faites preuve de créativité en superposant du texte, des images, des GIF et en enregistrant à l'aide d'un microphone. 🎤

Hippo Video va au-delà de la modification en cours des vidéos. Il vous permet de créer un portail vidéo de formation dédié à vos apprenants, en consolidant toutes vos précieuses ressources en un seul endroit accessible.

Ce qui le distingue, c'est l'option permettant aux apprenants d'utiliser le logiciel pour des présentations entre pairs, favorisant ainsi une approche d'apprentissage mixte. Il offre des analyses complètes, vous permettant de savoir qui s'intéresse à vos vidéos de formation, ce qu'ils partagent et leurs réactions.

Les meilleures fonctionnalités de Hippo Video

Une plateforme centralisée permettant aux apprenants d'accéder aux ressources de formation

Pas de filigrane lorsque vous créez des vidéos de formation

Assistance à l'enregistrement audio par microphone dans les cours de modification vidéo

Partage des vidéos par e-mail, liens et plateformes de médias sociaux

Obtenez des informations sur l'engagement, le partage et les réactions des spectateurs

Limites de Hippo Video

L'interface doit être améliorée

Plus cher que les concurrents

Prix d'Hippo Video

Version gratuite

Pro : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Teams : 60$/mois par utilisateur

: 60$/mois par utilisateur Enterprise : 80$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (600+ commentaires)

: 4.5/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ commentaires)

10. Snagit

Via : TechSmith Pour ceux qui ont pour objectif d'exceller, de travailler efficacement et de communiquer avec une clarté absolue, Snagit est la solution ultime pour une capture d'écran impeccable et des enregistrements sans faille. Il permet de capturer votre écran ou votre webcam, en créant à la volée des vidéos de formation qui font mouche.🎯

La création de vidéos est un jeu d'enfant grâce aux modèles prêts à l'emploi et à l'outil de conversion d'images en vidéos. De plus, une bibliothèque intégrée avec accès à vie garantit l'organisation et l'accessibilité de vos ressources.

Mais c'est lorsque vous capturez des images que tout se joue !

Snagit identifie automatiquement les éléments de votre capture d'écran, ce qui vous permet de réorganiser ou de supprimer des composants de l'interface utilisateur. Vous pouvez même effectuer des travaux d'ingénierie textuelle, en modifiant le texte dans les images, les captures d'écran ou les documents numérisés. Ajustez la police, la taille du texte et la couleur sans effort !

Snagit meilleures fonctionnalités

Capture d'images et d'écrans de l'écran de votre ordinateur, y compris les zones de défilement

Création de vidéos à l'aide de modèles prêts à l'emploi

Accès à vie à une bibliothèque pour le stockage des ressources

Modification en cours du texte des images, des captures d'écran ou des documents numérisés

Limites de Snagit

Nécessité d'acheter des mises à jour chaque année pour utiliser la version actuelle

Les modifications en cours des vidéos doivent être améliorées

Prix de Snagit

Forfait : 68 $/achat unique

Évaluations et critiques de Snagit

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

Que la révolution de l'apprentissage commence avec le meilleur logiciel de vidéo de formation

Tous les outils de vidéo de formation dont nous avons parlé sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui favorisent l'apprentissage à grande vitesse. Mais si vous ne savez pas quoi choisir, essayez ClickUp !

Il permet d'accéder à un enregistreur d'écran sans chichis soutenu par des fonctionnalités de gestion des tâches à l'échelle de l'équipe - de plus, son robuste forfait gratuit ne vous décevra pas ! 💞