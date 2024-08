10 modèles gratuits de bons de travail en Excel et ClickUp

Naviguer dans le monde des commandes de travail est un jeu d'enfant avec les bons modèles.

Les modèles de commande de travail permettent de s'assurer que tout fonctionne comme sur des roulettes : De la communication avec le client à l'achèvement des tâches dans les délais impartis.

Dans cet article, nous partageons les meilleurs modèles de commande de travail gratuits dans Excel et ClickUp. Prêt à améliorer votre efficacité ? À faire !

Qu'est-ce qu'un modèle de commande de travail ?

Les modèles de commande de travail sont des ressources qui vous aident à personnaliser et à créer des formulaires de commande de travail standard à utiliser avec les clients, les employés, les membres de l'équipe et les fournisseurs. Ils permettent d'améliorer l'efficacité, la communication, la précision et les systèmes de suivi.

Les modèles peuvent être utilisés pour créer des formulaires de demande de service, de demande de création, de demande de ressources, etc. La plupart d'entre eux vous permettent de personnaliser les champs, les affichages et l'apparence afin que le résultat corresponde parfaitement à votre entreprise et à ses besoins en matière de commandes de travail.

Un modèle de commande de travail standard comprend :

Numéro de commande de travail : Un identifiant unique pour le ticket de service

: Un identifiant unique pour le ticket de service nom de la personne qui demande le travail : Nom du contact : Nom de la personne qui demande le travail

Nom de la personne qui demande le travail Informations de contact: Les informations de contact du demandeur

Les informations de contact du demandeur **Terminé : une description du travail à faire

Matériaux et main-d'œuvre nécessaires: Liste des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaires pour achever le travail

Liste des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaires pour achever le travail Coût du travail: Le coût estimé ou réel du travail

Le coût estimé ou réel du travail Échéancier d'achevé : La date de début, la date de service et la date d'achèvement prévues, accompagnées d'instructions détaillées

: La date de début, la date de service et la date d'achèvement prévues, accompagnées d'instructions détaillées Approbations: Signatures ou lignes initiales des parties concernées

Si vous cherchez une façon organisée de gagner du temps et améliorer l'efficacité à un niveau plus large, pensez à associer un bon modèle de commande de travail à des un logiciel de gestion des tâches et des outils de hiérarchisation qui peuvent améliorer l'ensemble des activités de votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de commande de travail ?

La caractéristique d'un excellent modèle de commande de travail réside dans sa clarté, son exhaustivité et son adaptabilité. Il doit présenter de manière concise toutes les informations vitales dont vous avez besoin pour éviter toute confusion ou tout manque de coordonnées.

Les meilleurs modèles permettent de personnaliser facilement les formulaires de commande pour les adapter aux exigences particulières du travail, de sorte que même si les tâches varient, le modèle reste un outil de communication efficace.

10 modèles de commande de travail à utiliser en 2024

1. Modèle de demande de travail ClickUp

Le modèle de demande de travail de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à gérer les demandes de maintenance entrantes

La rationalisation de la communication et de l'organisation est essentielle pour les entreprises très actives Le modèle de demande de travail de ClickUp brille.

Ce modèle de commande de travail gratuit minimise les allers-retours inutiles en permettant une gestion efficace des ressources. Votre équipe peut travailler en collaboration en temps réel sur le même document.

Qu'il s'agisse de projets de grande envergure ou de tâches plus modestes, ce modèle vous aide à documenter chaque détail pendant le processus de commande de travail afin que vous puissiez respecter votre calendrier et votre budget.

2. Modèle de demande de service ClickUp

Le modèle de demande de service de ClickUp est personnalisé pour vous aider à assurer le suivi des demandes de service et à offrir une meilleure expérience à vos clients

Modèle de demande de service de ClickUp vous permet d'organiser votre équipe et de garantir à vos clients un parcours sans faille, de la date de début à la ligne d'arrivée, le tout dans un seul et même modèle !

Ce modèle de commande de travail gratuit vous aide à gérer les demandes de service des clients et à les classer par ordre de priorité en fonction de leur urgence ou du fournisseur, prestataire.

Des outils de collaboration améliorés aident votre équipe à s'attaquer à tout goulot d'étranglement dans les opérations de maintenance.

Naviguez à travers des statuts tels que " Bloqué ", " Nouvelle demande " et " En cours d'enquête " pour un suivi précis de la progression, et intégrez des informations vitales sur les clients à l'aide de champs personnalisés tels que " capture d'écran " et " e-mail de contact. "

Avec plusieurs affichages, vous pouvez rapidement obtenir les informations dont vous avez besoin. Par exemple, il existe des affichages pour les erreurs résolues et un résumé des services fournis.

Vous pouvez intégrer les fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour vous assurer que votre équipe fournit aux clients un service rapide et efficace. De plus, vous pouvez intégrer votre boîte de réception d'e-mails directement à l'application pour vous assurer qu'aucun client n'a besoin d'être contacté communication avec les clients sont manquées.

Idéal pour toute organisation qui s'efforce de rationaliser ses opérations, le modèle de demande de service de ClickUp change la donne lorsque vous avez besoin d'aide pour donner la priorité à la satisfaction du client et à l'efficacité opérationnelle.

3. Modèle de demande d'équipe ClickUp

Le modèle de demandes d'équipe de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre les demandes de votre équipe

La gestion des demandes de l'équipe, la collecte des commentaires et la mise en œuvre des idées devraient être simples. C'est là que le Modèle de demandes d'équipe par ClickUp étapes dans.

Grâce à ce modèle de commande de travail, les équipes peuvent centraliser toutes les demandes pour en faciliter le suivi et obtenir des mises à jour en temps voulu de la part de leurs collègues, sans avoir à envoyer d'e-mails. De plus, il permet d'organiser tous les retours d'information et toutes les idées dans un espace bien ordonné.

Si un projet s'avère un peu plus compliqué que prévu, vous pouvez créer des étapes supplémentaires et les imbriquer en tant que sous-tâches en quelques clics.

Pour les équipes qui souhaitent améliorer leur communication interne et suivre les demandes de manière plus efficace, le modèle de demandes d'équipe de ClickUp est un outil indispensable.

4. Modèle de formulaire de demande de création ClickUp

Le modèle de formulaire de demande de création de ClickUp est conçu pour vous aider à rationaliser et à suivre le processus de demande de création

Grâce à la Modèle de formulaire de demande de création par ClickUp le modèle de formulaire de demande de création de ClickUp, qui permet de gérer un flot de demandes de création, ne doit plus donner l'impression de devoir jongler. Il vous aide à transformer rapidement un système de demandes créatives encombré en un processus rationalisé et collaboratif.

Ce modèle de commande de travail vous aide à saisir tous les détails essentiels et sert de hub unifié qui centralise toutes les demandes de création. Il encourage le brainstorming en temps réel sur les briefs créatifs et facilite plus que jamais l'obtention d'un retour immédiat de la part des coéquipiers et des clients.

Si vous souhaitez stimuler encore davantage votre travail d'équipe, envisagez d'élaborer une un forfait de communication pour le projet et incorporant des applications de communication d'équipe pour améliorer vos résultats.

5. Modèle de formulaire de demande de ClickUp

Le modèle de formulaire de demande de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les demandes des employés et des contacts externes.

Dans toute équipe ou entreprise, il est essentiel de recueillir des informations rapides et précises Le modèle de formulaire de demande de ClickUp brille par son efficacité !

Conçu pour vous faciliter la tâche, ce formulaire garantit le bon déroulement de votre processus de demande de commande de travail. Il s'agit d'un guichet unique permettant de recueillir toutes les informations nécessaires auprès des clients et des employés.

Toutes vos demandes ? Elles sont désormais regroupées dans un espace organisé, ce qui facilite la collaboration et le suivi.

Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement recueillir des données auprès des clients externes et des membres de l'équipe interne, car il sert de hub pour toutes les demandes.

Cette modification de la commande de travail vous permet de traiter les demandes de manière personnalisée, d'améliorer le service à la clientèle, d'assurer un suivi impeccable et un traitement rentable.

6. Modèle de demande de ressources ClickUp

Suivez les coûts de main-d'œuvre et de matériel avec le modèle de demande de ressources ClickUp

Naviguer dans la gestion des ressources peut être un peu décourageant, n'est-ce pas ? C'est pourquoi le Modèle de demande de ressources par ClickUp a été développé. Il vous aide à créer un modèle de commande de travail qui simplifie les demandes de ressources.

Ce modèle de commande de travail vous permet de soumettre rapidement des demandes de ressources, qu'il s'agisse de personnel, de matériel ou d'équipement. Vous pouvez ensuite suivre la progression de ces demandes de ressources tout au long de la chaîne de commande.

Dites adieu à la paperasserie et bonjour aux processus d'approbation efficaces.

Il s'agit d'un endroit centralisé pour tous vos besoins, qui réduit la bureaucratie et améliore le suivi. De plus, il comporte des champs communs (mais n'hésitez pas à l'adapter à vos besoins spécifiques).

7. Modèle de demande de changement ClickUp

via Vertex42

Le modèle de commande de travail Excel de Vertex42 fournit un moyen simple de suivre et de gérer les commandes de travail dans une feuille de calcul Excel.

Vous pouvez l'utiliser pour traiter les commandes de réparation, de travail et de service.

Ce modèle de commande de travail comprend les détails importants dont vous avez besoin :

Numéro de la commande de travail

Informations sur le client

Description du travail

Matériaux et main-d'œuvre nécessaires

Le coût du travail

Échéancier d'achèvement des travaux

Approbations

Le modèle Excel est facile à utiliser et à personnaliser, ce qui en fait un outil essentiel et une excellente option pour les entreprises de toutes tailles.

9. Microsoft Word Modèle de commande de travail d'entretien simple par Template.net

via Template.net

Les commandes d'entretien nécessitent des détails spécifiques, et si vous espérez les créer au format Microsoft Word, ce modèle de formulaire de commande de travail est parfait pour vous ! Qu'il s'agisse d'une seule tâche d'entretien, de travaux d'entretien ou de réparation, d'une demande d'entretien ou de commandes de travail de votre équipe d'entretien, ce modèle de commande de travail reste simple tout en couvrant tous les détails importants.

Ce modèle gratuit facile à utiliser vous aide à suivre et à gérer les projets d'entretien et à enregistrer une description détaillée de chaque travail avec les champs suivants :

Numéro de la commande de travail

Nom de l'équipement

Description du travail

Date du travail

Technicien affecté

Coût du travail

Approbations

Le modèle est disponible au format Word, Excel et Google Sheets pour faciliter les modifications en cours. C'est un excellent choix pour la gestion de la maintenance et il est gratuit à télécharger et à utiliser.

10. Modèle Excel de facture de commande de travail par WPS

via WPS

Le modèle de facture Excel pour les commandes de travail de WPS est un outil professionnel et facile à utiliser pour créer des factures pour les commandes de travail. Il est idéal pour les personnes qui apprennent encore à se servir d'Excel comment déléguer et ne sont pas prêts à s'attaquer à la courbe d'apprentissage qui accompagne les nouveaux logiciels.

Le modèle comprend les coordonnées du contact, de la facture et du paiement avec les sections suivantes :

Nom

Adresse

Contact

E-mail

Numéro de la facture

Date de la facture

Numéro de S.L., description, quantité et montant

Sous-total, taxe, réduction, total général

Le modèle est téléchargeable gratuitement en forme Excel et peut être facilement ouvert et modifié en cours. Il est également gratuit à télécharger et à utiliser.

ClickUp a des modèles de commande de travail pour tous les projets

Qu'il s'agisse de tâches d'entretien, de demandes de service ou de tout autre projet, il existe un modèle de commande de travail de base qui peut être personnalisé en fonction de votre cas d'utilisation.

Les modèles permettent de maîtriser tous les détails qui contribuent au bon fonctionnement de votre entreprise. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, vous pouvez envisager les solutions suivantes les outils d'amélioration des processus , calendrier du projet logiciel, ou logiciel de développement de projet pour garantir l'efficacité de votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance.

Si vous souhaitez améliorer votre productivité, ne manquez pas les ressources gratuites disponibles sur ClickUp ! Vous pouvez accéder à plus de 1 000 modèles et à des centaines d'outils d'aide à la décision outils de gestion de projet pour aider l'ensemble de votre entreprise à fonctionner aussi bien que vos commandes de travail.

Pourquoi attendre ? Rendez votre flux de travail plus fluide et plus efficace grâce à ClickUp aujourd'hui !