Les meilleurs logiciels de gestion des stocks informatiques en 2024

La gestion efficace des actifs informatiques est cruciale pour tout responsable informatique. Toutefois, sans les outils adéquats, la tâche peut devenir insurmontable.

De simples feuilles de calcul peuvent s'avérer utiles. Mais au fur et à mesure que votre environnement informatique se développe, l'utilisation de feuilles de calcul devient rapidement complexe et chronophage. Elles peuvent également devenir obsolètes, entraînant des inexactitudes qui peuvent s'avérer coûteuses pour votre entreprise.

C'est pourquoi il est important de choisir le bon outil informatique logiciel de gestion des stocks qui simplifie le processus et vous aide à mieux gérer vos stocks.

Voici 10 puissants outils logiciels de gestion des stocks qui vous aideront dans cette tâche. Explorons-les ensemble.

**Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des stocks informatiques ?

Un logiciel de gestion d'inventaire informatique offre une solution centralisée pour le suivi, la gestion et la surveillance de tous vos actifs matériels et logiciels tout au long de leur cycle de vie.

Il fournit une visibilité en temps réel sur les informations relatives aux actifs, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées, à optimiser l'utilisation des ressources et à garantir la conformité aux règles de sécurité.

Que rechercher dans un logiciel de gestion d'inventaire informatique

Voici quelques fonctionnalités à prendre en compte lors de l'achat d'un logiciel de gestion d'inventaire informatique.

Suivi de l'inventaire en temps réel: Assurez-vous que le logiciel fournit des informations à jour sur les niveaux de stock et le statut des actifs, en les mettant à jour au fur et à mesure que les actifs entrent et sortent de votre organisation

Alertes et notifications automatisées: Le logiciel doit envoyer des rappels et des alertes en cas de baisse des stocks, de maintenance imminente ou de commande

Gestion des actifs: Recherchez un système qui enregistre des informations détaillées sur chaque actif, y compris la date d'achat, la garantie et l'emplacement

**Le balayage des codes-barres et de l'identification par radiofréquence (RFID) : Le logiciel doit faciliter le suivi des actifs et la gestion des stocks grâce aux codes-barres ou à la technologie RFID

Évaluation des stocks : le logiciel doit être capable de calculer la valeur des stocks en utilisant des méthodes telles que FIFO (premier entré, premier sorti), LIFO (dernier entré, premier sorti) ou la moyenne pondérée

Rapports personnalisables : Choisissez un système qui génère des rapports sur les niveaux de stocks, les tendances d'utilisation et d'autres indicateurs clés, avec des affichages et des filtres personnalisables

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks informatiques à utiliser en 2024

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion d'inventaire informatique personnalisable)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Inventory-software.png Stockez tous les détails de votre inventaire en un seul emplacement avec le logiciel d'inventaire de ClickUp /$$img/

Stockez tous les détails de votre inventaire en un seul emplacement avec le logiciel d'inventaire de ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète dotée de fonctionnalités puissantes pour vous aider à gérer votre inventaire informatique. Il vous permet de suivre les stocks, de gérer les dates de la prochaine commande et bien plus encore, le tout à partir d'une seule et même plateforme.

Vous pouvez également automatiser les processus et mettre en place des tâches et des rappels pour passer des commandes lorsque vos stocks atteignent une certaine quantité.

De plus, comme votre équipe et vos processus de travail sont regroupés dans un seul et même outil de gestion des actifs logiciels, vous pouvez vous assurer qu'ils sont rationalisés et qu'ils offrent une bien meilleure valeur que les feuilles de calcul traditionnelles.

Modèle de gestion des stocks ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Management-Template-by-ClickUp.png Le modèle de gestion des stocks de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les éléments de votre inventaire.

https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations&\_gl=1\*1xtflm6\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Télécharger ce modèle /$$cta/

ClickUp est également livré avec des modèles préconstruits hautement personnalisables modèles pour vous aider à suivre vos stocks sans avoir à paramétrer votre système. L'un d'entre eux est Le modèle de gestion des stocks de ClickUp .

Ce modèle vous permet de :

Surveiller les niveaux d'inventaire, la disponibilité des stocks, les mouvements et les fluctuations des coûts en vous assurant une visibilité claire de vos stocks

De maintenir les informations sur les produits, telles que les prix et les images, dans une base de données conviviale

D'évaluer les tendances des stocks afin de prendre des décisions éclairées sur les besoins de réapprovisionnement

Read more: Ressources pour la gestion de projet : Types, importance et processus de forfaits ClickUp assiste également l'affichage de plusieurs vues pour afficher toutes les données de votre travail de la manière qui vous convient le mieux.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Table-View-1.png Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour bénéficier d'une expérience semblable à celle d'une feuille de calcul pour gérer l'inventaire informatique, créer des dépendances entre les tâches et automatiser le travail manuel de base /$$img/

Utilisez ClickUp Tableur pour gérer l'inventaire informatique, créer des dépendances de tâches et automatiser le travail manuel de base

Les Vue Tableur ClickUp vous permet de visualiser vos données en lignes et en colonnes, à la manière d'une feuille de calcul traditionnelle. Vous pouvez l'utiliser pour gérer la progression des tâches, les pièces jointes, les évaluations par étoiles et plus de 15 autres types de champs.

Vous pouvez également créer des relations entre les tâches et les lier entre elles pour déclencher des commandes automatisées, des rappels, etc.

Il existe également de nombreux filtres et options de regroupement, ainsi que la possibilité de trier les informations comme vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Définir des dates de début et d'échéance: Assure l'achèvement de toutes les tâches en temps voulu en assignant une date de début et une date d'échéance à chaque tâche d'inventaire.

Assure l'achèvement de toutes les tâches en temps voulu en assignant une date de début et une date d'échéance à chaque tâche d'inventaire. **Calcul des colonnes : calcule la somme, la moyenne ou l'intervalle de n'importe quel champ numérique directement dans la vue Liste afin de suivre des indicateurs tels que le coût total et le nombre total d'unités commandées

Rapports puissants: Crée des rapports qui vous aident à garder le contrôle de votre inventaire à tout moment

Limites de ClickUp:

Le large intervalle de fonctionnalités peut sembler un peu écrasant pour les nouveaux utilisateurs. Rassurez-vous, les sections d'aide de ClickUp et les ClickUp University sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de n'importe quelle fonctionnalité.

Tarifs ClickUp:

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques:

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

La polyvalence de ClickUp nous a fait remplacer presque tous les outils que nous utilisions auparavant - wiki de l'entreprise, tableaux SCRUM, tableaux GTD pour la direction, documentations de conformité, échéanciers de marketing et même système de suivi des stocks de l'entreprise - car il était tout simplement plus facile d'approcher tout cela dans ClickUp.

Revue G2

Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Invgate Insight (le meilleur pour le suivi centralisé des actifs informatiques dans tous les environnements)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Invgate-Insight-1400x869.png Invgate Insight /$$img/

Via : Invgate Insight Invgate Insight est un programme complet de gestion d'inventaire informatique qui crée un inventaire centralisé de tous les actifs informatiques virtuels, physiques et cloud connectés au même réseau.

Bien qu'il s'adresse principalement aux entreprises de taille moyenne et aux entreprises, Invgate convient également aux organisations de plus petite taille.

Invgate Insight gère les licences et les contrats et s'intègre parfaitement à la suite Service Desk. Pour la gestion des logiciels, Insight assure le suivi et l'optimisation des licences logicielles, rationalise les processus d'audit et garantit la conformité des licences.

Son agent propriétaire Insight Agent permet aux utilisateurs de contrôler en temps réel les appareils, quel que soit le système d'exploitation.

Les meilleures fonctionnalités d'Ingate Insight:

Permet des importations manuelles et des chargements en vrac CSV/XLS pour le suivi et la gestion des biens et périphériques non traçables

Produit des rapports détaillés pour réduire le gaspillage et détecter les installations non autorisées

Permet de mapper en profondeur l'inventaire informatique pour construire une CMDB et un catalogue normalisé des logiciels

Les limites d'Ingate Insight:

Absence de déploiement à distance et de bureau à distance

L'intégration avec des outils tiers est encombrante

Tarification d'Invgate

Prix personnalisé

Revues et évaluations d'Invgate Insight:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. SysAid Asset Management (le meilleur pour l'intégration de la gestion des actifs informatiques avec les opérations du service desk)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/SysAid.png SysAid /$$$img/

Via : SysAid Le prochain sur notre liste est SysAid, une plateforme de gestion des actifs informatiques alimentée par l'IA qui se concentre sur la gestion des actifs informatiques dès le service desk.

Elle s'adresse aux agents du service desk et leur fournit un accès instantané aux actifs informatiques des utilisateurs finaux, aux détails de leur emplacement et à leurs positions organisationnelles. Le résultat est un aiguillage et une résolution des problèmes plus rapides et plus précis.

SysAid dispose également d'un système de surveillance proactive qui permet aux agents de recevoir des alertes personnalisées en temps réel en cas de changements au niveau de l'unité centrale, de l'équipement réseau, de l'utilisation de la mémoire, etc. Il suit également les installations de licences et automatise les rappels pour les renouvellements de licences et d'assistance. Cela permet de gérer la conformité tout en garantissant une utilisation optimale.

En savoir plus: 10 meilleurs logiciels de logistique en 2024

Les meilleures fonctionnalités de SysAid:

Importe des données sur vos actifs, produits logiciels et éléments de catalogue à partir d'autres modules SysAid automatiquement avec la CMDB de SysAid

S'intègre à des outils et services tiers tels que Google Workspace, Zapier, Microsoft Office et Slack

Limites de SysAid:

Rend difficile le suivi des modifications non approuvées

Nécessite des allers-retours avec des équipes d'assistance de niveau 1 pour résoudre des problèmes complexes

Tarification de SysAid:

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de SysAid

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

4. Lansweeper (Meilleur pour l'inventaire automatique du réseau et la découverte des actifs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Lansweeper.png Lansweeper /$$$img/

Via : Lansweeper Lansweeper est une plateforme logicielle complète de gestion des actifs informatiques qui se concentre sur la construction d'un pipeline d'inventaire réseau précis avec une visibilité achevée.

Elle collecte automatiquement des données sur les actifs pour créer un inventaire achevé et offre un aperçu de tous les utilisateurs et administrateurs locaux ou AD. Sur la base des données, il effectue des actions sur les utilisateurs et détecte les administrateurs locaux non autorisés.

Lansweeper analyse également les relations entre les actifs et les utilisateurs. Cette analyse permet de créer des rapports personnalisés et détaillés.

Vous pouvez également afficher les permissions des utilisateurs, les informations AD et toutes les autres informations scannées à partir des actifs, comme les données du journal des évènements de vos appareils Windows.

Les meilleures fonctionnalités de Lansweeper:

Effectue des actions utilisateur basées sur des données telles que la révocation de permissions, la suppression de logiciels à distance ou l'exécution de diagnostics

Détecte les administrateurs locaux non autorisés dans la console de rapports Web de Lansweeper

Planifie tous les actifs fonctionnant sur des plateformes de cloud public telles que AWS et Azure

Analyse automatiquement les logiciels de vos appareils Windows, Linux et Mac

Les limites de Lansweeper:

La gestion et l'analyse de vastes réseaux d'appareils sont lentes et gourmandes en ressources

Les nouveaux utilisateurs ont besoin d'aide pour naviguer dans l'interface en raison de sa complexité

Prix de Lansweeper:

**Forfait Free pour moins de 100 actifs

Forfait de démarrage: 199 $/mois (facturé annuellement)

199 $/mois (facturé annuellement) Forfait Pro: 359 $ par mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Lansweeper:

G2: 4.4/5 (50+ commentaires)

4.4/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

5. Jira Service Management (le meilleur pour la collaboration unifiée des services informatiques et DevOps)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Jira-Service-Management-1400x732.png Jira Service Management /$$img/

Via : Gestion des services Jira Jira Service Management est bien plus qu'un outil ordinaire de gestion des services informatiques ; il combine les équipes Dev, IT et Business sur une plateforme unifiée et alimentée par l'IA.

Pour l'assistance informatique, cette plateforme gère toutes vos demandes en un seul endroit et automatise les interactions d'assistance avec l'IA.

Jira Service Management sert également de pont entre vos développeurs et vos équipes d'exploitation. Il aide tout le monde à rester sur la même page en ce qui concerne les changements, les problèmes et les demandes. Vous pouvez suivre tout, des modifications de code aux versions logicielles, en un seul endroit.

En savoir plus: 10 meilleurs outils logiciels de gestion des opérations en 2024

Les meilleures fonctionnalités de Jira Service Management

Centralise, filtre et enrichit les alertes à travers tous vos outils de surveillance, de journalisation et de CI/CD

Aide les clients et les agents en utilisant des types de demande adaptés ou en autorisant des types personnalisés

Combine automatiquement les alertes liées et ajoute des pièces jointes, des notes et des liens pour maximiser les informations disponibles sur les incidents

Limites de Jira Service Management

L'utilisation efficace du programme nécessite une courbe d'apprentissage abrupte

Service client peu performant

Tarification de Jira Service Management

Free pour un maximum de 3 agents

Forfait standard : 17,65 $/mois par agent

: 17,65 $/mois par agent Plan Premium : 44,27 $/mois par agent

Les évaluations et critiques de Jira Service Management

G2: 4.2/5 (700+ avis)

4.2/5 (700+ avis) Capterra: 4.5/5 (650+ avis)

6. Pulseway (Meilleur pour la gestion informatique à distance en temps réel avec automatisation)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Pulseway--1400x771.png Pulseway /$$img/

Via : Voie d'impulsion Pulseway est un logiciel de gestion informatique en temps réel qui surveille, gère et dépanne les postes de travail, les serveurs et les périphériques réseau de votre environnement informatique, où que vous soyez.

Il s'appuie sur un moteur de découverte et de déploiement du réseau pour afficher une vue à 360 degrés de tous les terminaux informatiques.

La fonctionnalité phare est son moteur d'automatisation qui associe la technologie de flux de travail à une interface utilisateur intuitive pour configurer des déclencheurs intelligents qui remédient automatiquement aux problèmes informatiques en votre nom.

De plus, vous bénéficiez d'une collection étendue de scripts intégrés, de modèles et d'automatisations spécifiques aux fonctions pour une efficacité maximale.

Les meilleures fonctionnalités de Pulseway:

Automatisation de la découverte et de l'application des correctifs du système d'exploitation et des applications tierces avec des politiques de correctifs détaillées

Automatisation de la génération de rapports avancés, programmés pour être envoyés régulièrement à des personnes spécifiques

Intègre le ticketing et les alertes avec des outils tels que ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty et Slack

Offre des alertes personnalisables pour identifier rapidement les problèmes, communiquer avec les utilisateurs et résoudre les problèmes avec des commandes et des scripts intégrés

Les limites de Pulseway:

À ne fait pas d'accès à distance pour les appareils MacOS

Devient assez coûteux pour les grands environnements informatiques

Tarifs de Pulseway:

A partir de 44$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pulseway:

G2: 4.5/5 (50+ commentaires)

4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

7. ServiceNow Inventory (le meilleur pour le suivi et la gestion des stocks des techniciens sur le terrain)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ServiceNow.png ServiceNow /$$$img/

Via : ServiceNow ServiceNow est une solution de gestion des actifs informatiques destinée aux Enterprise qui se concentre sur l'approvisionnement et le suivi du stock de troncs de techniciens de terrain facilement sans une tonne de paperasse, y compris les échanges et les transferts.

Elle simplifie le processus de recherche et de demande de pièces multiples et la gestion des appareils mobiles. La plateforme assiste également les transferts d'égal à égal avec des notifications dynamiques.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow Inventory:

Suit et trouve les sources des stocks des techniciens sur le terrain, y compris les échanges et les transferts, sans processus manuels compliqués

Permet aux techniciens de terrain d'utiliser la lecture de codes-barres pour la gestion mobile de l'inventaire

Automatisation des affectations grâce à une planification dynamique et amélioration de l'efficacité des services sur le terrain

Les limites de ServiceNow Inventory:

Les coûts d'abonnement et de licence sont plus élevés

Pas de possibilité de configurer des API personnalisées

Tarification de ServiceNow:

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de l'inventaire ServiceNow:

G2: 4.3/5 (800+ avis)

4.3/5 (800+ avis) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

8. SolarWinds IT Service Management (le meilleur pour la gestion complète du cycle de vie des actifs informatiques et la conformité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Solarwinds.png Solarwinds /$$$img/

Via : Solarwinds Solarwinds est une solution unique de gestion informatique pour les entreprises qui suit, déploie, gère, récupère et élimine leurs actifs informatiques.

Elle offre un module de gestion d'inventaire qui vous permet de gérer le matériel et les logiciels du réseau et de rester informé de leur état tout au long de leur cycle de vie.

L'offre groupée SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle constitue un tableau de bord puissant pour vos opérations informatiques. Il associe deux outils puissants, SAM et SCM, pour vous afficher une vue d'ensemble de vos serveurs.

Vous aurez tous les détails essentiels à portée de main, des mises à jour du système et des garanties à la vitesse du processeur et à l'utilisation de la mémoire.

Les meilleures fonctionnalités de SolarWinds ITSM

Automatisation de la découverte de tous les actifs informatiques connectés au réseau, y compris les serveurs, les postes de travail, les routeurs, etc

Surveille les logiciels installés, la conformité des licences et les statistiques d'utilisation afin de garantir la conformité et d'optimiser les dépenses en logiciels

Fournit des prestataires en cas de modification de la configuration des actifs, d'installation de logiciels non autorisés ou de problèmes critiques

Fournit une réponse assistée qui identifie automatiquement les solutions, surveille le sentiment de ticket et centralise les procédures

Les limites deolarwinds ITSM:

Lecture seule d'une sélection limitée de dispositions pour afficher les incidents ou les changements

Relativement plus cher que ses concurrents

Tarification de SolarWinds ITSM:

Prix personnalisé

Évaluations et critiques deolarwinds ITSM

G2: 4.3/5 (700+ avis)

4.3/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

9. Atera (le meilleur pour la gestion informatique pilotée par l'IA avec une assistance automatisée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Atera.png Atera /$$$img/

Via : Atera Parmi les autres logiciels de gestion des stocks, Atera est une solution tout-en-un pour les services informatiques. Elle permet d'accroître l'efficacité, d'offrir un excellent service aux utilisateurs finaux et de rationaliser les processus de l'équipe.

Vous bénéficiez également d'une combinaison de plateformes de surveillance et de gestion à distance, de service d'assistance et de rapports avec la gestion de l'inventaire informatique.

Leur principale fonctionnalité est l'IA propre à Atera, Action IA, qui élimine l'assistance de niveau 1 avec Autopilot et permet une réponse instantanée pour chaque problème. Atera aide les techniciens juniors avec des résumés de tickets automatiques, la génération de scripts et des suggestions de solutions et de réponses.

Vous bénéficiez également d'un outil de découverte de réseau astucieux qui surveille automatiquement les réseaux de groupes de travail et de contrôleurs de domaine (DC), identifie chaque actif et composant de votre environnement informatique et révèle les opportunités de vente incitative.

Automatisation de la gestion des correctifs et création de calendriers personnalisés pour chaque point d'extrémité

Planifie la surface d'attaque achevée de votre réseau à l'aide de Network Discovery pour tester les systèmes de détection d'intrusion grâce à un balayage approfondi des ports

Génère des graphiques et des rapports dynamiques sur les types d'appareils, le statut des postes de travail/serveurs, la plateforme du système d'exploitation, le statut de la surveillance, etc

Permet d'exécuter plusieurs analyses simultanément sur plusieurs sous-réseaux pour des résultats plus rapides

Documentation médiocre qui ne reflète et n'explique pas correctement le produit

Essentiellement centré sur le PC, seules les tâches de base peuvent être gérées à partir d'appareils mobiles

Plan professionnel : 149 $/mois par utilisateur

: 149 $/mois par utilisateur Plan Expert : 189 $/mois par utilisateur

: 189 $/mois par utilisateur Master Plan : 219 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (300+ avis)

10. ManageEngine AssetExplorer (le meilleur pour la gestion complète des actifs et des licences logicielles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ManageEngine-AssetExplorer.png ManageEngine AssetExplorer /$$$img/

Via : ManageEngine AssetExplorer ManageEngine AssetExplorer est une plateforme de gestion des actifs basée sur le web qui permet de gérer tous les actifs de votre réseau, de la phase de planification à la phase d'élimination.

Grâce à ce logiciel, vous pouvez gérer les actifs logiciels et matériels, assurer la conformité des licences logicielles et suivre les commandes et les contrats.

Outre l'ITAM, AssetExplorer aide également à la gestion des bons de commande et identifie les domaines dans lesquels il est possible de réduire les dépenses, d'appliquer des politiques et d'éliminer les redondances.

Il scanne votre réseau et découvre automatiquement tous les logiciels et l'inventaire des actifs disponibles sur chaque poste de travail. Vous pouvez également gérer tous les types de licences, y compris les licences OEM, concurrentes, d'entreprise, gratuites, d'utilisateur nommé, de nœud verrouillé, d'essai, ainsi que les licences CAL, de volume et individuelles existantes.

ManageEngine AssetExplorer meilleures fonctionnalités:

Scanne et audite tous les postes de travail de votre entreprise connectés via LAN, WAN et VPN

Permet le suivi et la gestion de tous vos éléments d'information critiques, tels que les actifs, les installations logicielles, les services informatiques et d'entreprise, les personnes, les documents, etc. dans un référentiel unique

Envoie des alertes lorsqu'une installation logicielle non autorisée est détectée et avertit tous les utilisateurs qui utilisent des logiciels interdits

Permet de créer des critères pour l'ajout de ressources au groupe grâce au regroupement dynamique

Limites de ManageEngine AssetExplorer:

Les utilisateurs signalent que le service client a besoin d'être amélioré

Les modules complémentaires sont un peu chers

Prix de ManagementEngine AssetExplorer

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Gestion de l'inventaire en toute transparence avec ClickUp*

Une plateforme logicielle d'inventaire informatique robuste vous aide à intégrer de nouveaux appareils en toute sécurité, à identifier les appareils obsolètes et vulnérables à retirer de la circulation, et fournit une " source unique de vérité " pour vos actifs afin de mieux assurer la conformité avec les politiques de sécurité.

ClickUp répond à toutes ces attentes.

Ses modèles de gestion d'inventaire dédiés, ses multiples affichages, sa capacité à assigner des tâches et à réunir tous les membres de votre équipe en font une plateforme idéale pour la gestion d'inventaire.

De plus, vous bénéficiez de puissantes fonctionnalités de rapports et d'une interface utilisateur rapide et super réactive. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et gérez vos actifs informatiques en toute simplicité et en toute confiance.