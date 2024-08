10 meilleurs logiciels de gestion des stocks pour le commerce électronique en 2024

Un processus de gestion des stocks mal planifié peut entraîner des pertes de ventes et nuire à la réputation de votre entreprise. Il peut également être une source importante de gaspillage et de coûts supplémentaires.

C'est pourquoi, en tant qu'entreprise de commerce électronique, vous devez disposer d'un système de gestion des stocks efficace. Les petits établissements peuvent le faire grâce à modèles d'inventaire mais une entreprise en pleine croissance devrait investir dans le commerce électronique logiciel de gestion des stocks . Il peut vous aider à forfaiter, suivre et gérer efficacement vos données d'inventaire sur l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement.

Nous allons explorer les 10 principaux outils d'inventaire et de gestion des stocks pour le commerce électronique logiciels de gestion des achats et examine les fonctionnalités clés à prendre en compte pour choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des stocks pour le commerce électronique ?

Tenez compte des facteurs clés suivants lorsque vous évaluez les options d'un logiciel de gestion des stocks pour le commerce électronique :

Suivi du temps et visibilité des stocks: Recherchez une solution logicielle qui vous permet de suivre les stocks en temps réel sur plusieurs canaux. Vérifiez si le logiciel dispose d'une fonctionnalité permettant d'optimiser la gestion des stocks afin d'éviter les ruptures de stock ou le surstockage.

Si vous avez plusieurs entrepôts ou emplacements de vente au détail, choisissez un logiciel qui facilite la gestion des stocks sur plusieurs sites. Il doit permettre la coordination entre tous vos points de vente et entrepôts

Optimisation des stocks: Recherchez des systèmes de gestion des stocks qui vous aident à optimiser les niveaux de stock en fonction des inventaires, des modèles de demande, de la saisonnalité et des données commerciales historiques

Regroupement et catégorisation des articles: Recherchez des solutions logicielles de gestion des stocks qui vous aident à regrouper les éléments de votre inventaire dans des catégories prédéfinies (par exemple, par type de produit, par marque ou par UGS). Cela peut vous aider à analyser quels produits sont les plus demandés et vous permettre d'ajuster votre stratégie en conséquence

Recherchez des solutions logicielles de gestion des stocks qui vous aident à regrouper les éléments de votre inventaire dans des catégories prédéfinies (par exemple, par type de produit, par marque ou par UGS). Cela peut vous aider à analyser quels produits sont les plus demandés et vous permettre d'ajuster votre stratégie en conséquence Rapports et analyses: Choisissez un logiciel de gestion des stocks qui génère des rapports détaillés sur les ventes, les mouvements de stocks et les performances des produits au fil du temps. L'analyse de vos données d'inventaire peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent, vous aider à mieux comprendre votre entreprise et à prendre des décisions fondées sur des données

Assistance: Donnez la priorité à une plateforme qui offre une assistance client réactive en même temps que des fonctionnalités de gestion des stocks

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks pour le commerce électronique à utiliser

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités à rechercher lors de l'achat d'un logiciel de gestion des stocks pour votre entreprise, voici une liste des meilleurs logiciels de gestion des stocks pour le commerce électronique actuellement sur le marché.

1. ClickUp

Gardez le contrôle des données d'inventaire en temps réel avec la plateforme de gestion de projet de ClickUp

ClickUp est un système de gestion d'inventaire et de outil de gestion des opérations pour les petites et grandes entreprises qui peut aider à gérer les opérations de commerce électronique, les stocks de produits, les cibles, et plus encore.

Associé à La solution de gestion de projet de ClickUp la solution de gestion de projet de ClickUp permet de rationaliser la gestion des stocks grâce à des tableaux de bord personnalisables affichant des indicateurs en temps réel, des listes organisées pour le suivi des stocks et des flux de travail automatisés pour une gestion efficace des tâches.

Son intégration avec les plateformes de commerce électronique garantit une synchronisation précise des données d'inventaire afin d'optimiser les opérations de l'entreprise et de prendre des décisions éclairées.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des tableaux de bord personnalisés affichant les indicateurs clés de l'inventaire, tels que les niveaux de stock, les données commerciales et les statuts des commandes, dans un aperçu centralisé des opérations d'inventaire avecTableaux de bord ClickUp

Visualisez vos produits disponibles, vos stocks et autres inventaires sur les tableaux de bord ClickUp

Créez des listes structurées avecLes listes de ClickUp pour le suivi des stocks, en classant les éléments par UGS, emplacement ou autres attributs

Automatisation des tâches de routine telles que les alertes de bas de stock et les activités de réapprovisionnement des stocks. Rationaliser les processus de gestion des stocks grâce à des fonctionnalités d'automatisation telles que les déclencheurs de tâches et les tâches récurrentes

Analysez les données sans effort avec la vue Tableur de ClickUp pour une gestion structurée de l'information

Organiser les détails de l'inventaire dans des fiches de données avecLa vue Tableur de ClickUp et gérez les calendriers de réapprovisionnement et de livraison des produits à l'aide de la vue Tableau deL'affichage Calendrier de ClickUp* Gérez et mettez à jour les niveaux de stock, la disponibilité des stocks, les mouvements de stock et les changements de coûts avecLe modèle de gestion des stocks de ClickUp

Limites du ClickUp

La courbe d'apprentissage est abrupte en raison de toutes les fonctionnalités disponibles

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Inventaire inFlow

via inventaire inFlow inFlow Inventory est un logiciel complet de gestion des stocks pour le commerce électronique conçu pour rationaliser le contrôle des stocks pour les entreprises de toutes tailles.

Il consolide les informations sur les stocks et les commandes, offrant un aperçu en temps réel des niveaux de stock et des mouvements.

Ses fonctionnalités incluent le code-barres, la gestion d'entrepôts multi-emplacements et l'analyse, qui vous permettent de suivre, de réorganiser et d'optimiser les stocks de manière efficace.

inFlow Inventory meilleures fonctionnalités

S'intègre à diverses équipes commerciales de commerce électronique, telles que les places de marché en ligne, les sites Web et les magasins en dur, pour gérer les stocks à partir d'une interface unique

Rationalisez le processus de réception, de prélèvement et de gestion des stocks, et améliorez la précision et l'efficacité tout en réduisant les erreurs manuelles grâce à la lecture des codes-barres et à la RFID (identification par radiofréquence)

Surveillez les niveaux de stock, les équipes commerciales et les commandes en temps réel sur plusieurs emplacements. Cela permet de maintenir des registres d'inventaire précis et d'éviter les ruptures de stock ou les situations de surstockage

Tirez-en parti en tant quelogiciel de gestion des commandes pour aider les équipes à créer, traiter et suivre les commandes. Vous pouvez également créer unemodèle de commande d'achat pour votre cycle d'approvisionnement suivant

limites de l'inventaire inFlow

Évolutivité limitée pour les entreprises de commerce électronique de grande taille ou à croissance rapide

Les contraintes d'intégration peuvent également nécessiter un travail manuel supplémentaire ou un développement personnalisé

Prix de l'inventaire inFlow

Entrepreneur: 110 $/mois

110 $/mois Petite entreprise: 279 $/mois

279 $/mois Moyenne taille: 549 $/mois

549 $/mois **Enterprise : 1319 $/mois

inFlow Inventory évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

3. Katana

via Katana Katana est un logiciel conçu spécifiquement pour les entreprises de commerce électronique afin de les aider à gérer leurs stocks.

Il offre une planification visuelle de la production et un suivi du temps de l'inventaire en temps réel et s'intègre aux plateformes de commerce électronique populaires telles que Shopify et WooCommerce.

Grâce à la planification des besoins en matériel (MRP) et à une interface conviviale, Katana vous aide à rationaliser vos processus de production, à optimiser les niveaux de stock et à améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

Katana meilleures fonctionnalités

Simplifier la planification de la production et des ressources grâce à une interface conviviale, un suivi en temps réel et une utilisation optimisée des ressources

Contrôlez les stocks, les commandes commerciales et les processus de fabrication en temps réel afin d'optimiser les niveaux de stock, d'éviter les ruptures de stock ou les surstocks et de gérer les ressources de manière efficace

Suivez les indicateurs financiers tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc., pour savoir quels produits sont performants

S'intégrer à des plateformes populaires comme Shopify, WooCommerce et Amazon, ce qui permet de synchroniser automatiquement les commandes commerciales, les niveaux de stock et les données sur les produits

Les limites de Katana

Le paramètre des intégrations avec certaines plateformes de commerce électronique peut être complexe

Les capacités de rapports de Katana peuvent manquer de fonctionnalités avancées nécessaires à une analyse approfondie

Prix de Katana

Débutant: 199 $/mois

199 $/mois Standard: 399 $/mois

399 $/mois Professionnel: $899/mois

$899/mois Professionnel Plus:1999$/mois

Évaluations et critiques de Katana

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (160+ commentaires)

4. SkuVault par Linnworks

via SkuVault Core SkuVault est un logiciel avancé de gestion des stocks pour le commerce électronique de Linnworks qui permet un contrôle précis des stocks, s'intègre de manière transparente à diverses équipes commerciales et offre des fonctionnalités telles que le réapprovisionnement dynamique et les rapports en temps réel.

Vous pouvez utiliser l'outil pour assurer une gestion précise des stocks grâce à des outils complets de gestion des stocks, notamment le suivi des lots et l'inventaire sérialisé.

Les meilleures fonctionnalités de SkuVault

Optimisez les opérations de l'entrepôt et améliorez l'efficacité de l'exécution des commandes grâce à l'intégration du système de gestion d'entrepôt (WMS)

Réduisez les ruptures de stock et les situations de surstockage grâce au réapprovisionnement dynamique qui génère automatiquement des commandes de réapprovisionnement en fonction de seuils prédéfinis

Gérez vos stocks de manière centralisée grâce à l'intégration des ventes multicanal qui permet de synchroniser les niveaux de stocks sur différents canaux de vente tels qu'Amazon, eBay et Shopify

Obtenez des informations sur la performance des stocks, les tendances commerciales et les indicateurs opérationnels pour une prise de décision éclairée et la formulation de stratégies grâce aux rapports en temps réel de SkuVault

Limites de SkuVault

Peut avoir une courbe d'apprentissage abrupte pour certains utilisateurs en raison de ses fonctionnalités complètes et de ses options de personnalisation

Certains utilisateurs ont trouvé que le processus de numérisation répétitif prenait beaucoup de temps

Prix de SkuVault

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de SkuVault

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (50+ commentaires)

5. Cin7 Core

via Cin7 Core Conçu pour les fabricants et les vendeurs de produits, Cin7 Core est idéal pour les petites entreprises de tous types - détaillants, grossistes ou vendeurs en ligne.

Il aide les entreprises à gérer, centraliser et automatiser les processus critiques tels que la gestion des commandes, le suivi des stocks et les listes de produits sur les différentes équipes commerciales.

Grâce à des fonctionnalités telles que la synchronisation en temps réel, les rapports personnalisables et les intégrations transparentes, Cin7 Core permet aux équipes de gérer efficacement leurs stocks, de réduire les ruptures de stock et d'améliorer l'agilité opérationnelle globale.

Cin7 Core meilleures fonctionnalités

Gérez les stocks sur plusieurs équipes commerciales en synchronisant les données d'inventaire et en rationalisant les processus d'exécution des commandes

Obtenez des informations précieuses sur les indicateurs clés, tels que les performances commerciales et la rotation des stocks, grâce à des outils de rapports robustes. Cela vous permet de prendre des décisions basées sur des données

Gérez les équipes commerciales en ligne et hors ligne à partir d'une plateforme unique, grâce aux fonctionnalités intégrées des points de vente

Suivre les dates d'expiration et gérer les rappels grâce au suivi des lots et des éléments de série

Adapter le système à vos processus d'entreprise spécifiques et optimiser les opérations avec des flux de travail personnalisés et des règles d'automatisation

Cin7 Core limitations

La courbe d'apprentissage peut être très prononcée pour les utilisateurs en raison de l'étendue de ses fonctionnalités et de ses options de personnalisation

Processus de mise en œuvre complexe, nécessitant beaucoup de temps et de ressources pour la mise en place et l'intégration avec les systèmes existants

Prix du Cin7 Core

Standard: 295 $/mois

295 $/mois Pro: 449 $/mois

449 $/mois Avancé: 999$/mois

999$/mois Omni: Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (150+ commentaires)

4.2/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (400+ commentaires)

6. Conseiller en inventaire Sage

via Sage Inventory Advisor Sage Inventory Advisor est un outil intelligent de gestion des stocks pour les entreprises de commerce électronique.

Il utilise des algorithmes de prévision avancés pour optimiser les niveaux de stock, en évitant les ruptures de stock et en réduisant les stocks excédentaires.

En fournissant des informations en temps réel sur la demande de produits, la productivité des fournisseurs et l'exécution des commandes, Sage Inventory Advisor vous aide à prendre des décisions éclairées, à renforcer l'efficacité et à améliorer la satisfaction des clients et le contrôle global des stocks.

Meilleures fonctionnalités de Sage Inventory Advisor

Prédire avec précision la demande future grâce à des algorithmes de prévision avancés qui vous aident à optimiser les niveaux de stock et à réduire les coûts

Minimiser les ruptures de stock et assurer un réapprovisionnement en temps voulu grâce au réapprovisionnement dynamique qui automatise la commande de stocks avec des suggestions basées sur la demande en temps réel et les délais de production

Suivez les indicateurs de performance des fournisseurs, tels que la fiabilité des livraisons et les délais. Gérez les relations avec les fournisseurs de manière proactive et assurez le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement

Optimisez votre portefeuille de stocks grâce à une analyse complète de l'état des stocks qui identifie les éléments à faible rotation ou obsolètes

Obtenez des informations exploitables sur les performances des stocks grâce à un tableau de bord intuitif qui met en évidence les domaines à améliorer

Limites de Sage Inventory Advisor

Peut être trop complexe pour les petites entreprises ayant des besoins simples en matière d'inventaire

Le niveau de personnalisation disponible peut ne pas s'adapter pleinement à des processus d'entreprise uniques ou à des exigences sectorielles spécifiques, ce qui limite son adaptabilité

Prix de Sage Inventory Advisor

À partir de 199 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Helcim

via Helcim Helcim est une société de traitement des paiements qui aide les entreprises à accepter les paiements en ligne et hors ligne.

Il fournit des outils tels que des systèmes de point de vente (POS), des terminaux virtuels et la facturation en ligne pour les paiements en ligne et hors ligne.

C'est une plateforme d'intelligence conçue pour optimiser la tarification et la productivité des produits.

Elle analyse les tendances du marché, les prix des concurrents et le comportement des clients afin de fournir des informations exploitables aux entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Helcim

Réduisez vos coûts à mesure que votre volume de transactions augmente grâce à la structure tarifaire complète d'Helcim qui offre une tarification transparente

Gérez les paiements ecommerce de bout en bout avec une solution de caisse en ligne robuste qui vous permet d'accepter les paiements en ligne

Traitez les transactions directement à partir de votre appareil mobile grâce aux terminaux virtuels qui vous permettent d'accepter des paiements n'importe où

Prévenir la perte de données et l'exposition juridique avec des systèmes de cryptage des données, de jetonisation et de protection contre la fraude

Limites d'Helcim

Les options de personnalisation d'Helcim pourraient ne pas répondre aux besoins des grandes entreprises ou de celles qui ont des exigences particulières

Prix d'Helcim

Terminal intelligent Helcim: 329

329 Lecteur de cartes Helcim: 99

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Boule de Poisson

via Boule de Poisson Fishbowl est un logiciel de gestion d'inventaire et de logiciel de fabrication qui permet d'automatiser et de faire évoluer les entreprises de toute taille.

Il vous aide à rationaliser vos opérations d'inventaire, à améliorer l'efficacité et à maintenir des niveaux de stock optimaux pour répondre à la demande des clients.

Avec les intégrations QuickBooks, Fishbowl rationalise le contrôle des stocks et offre une visibilité cloud en temps réel sur plusieurs emplacements.

Les meilleures fonctionnalités de Fishbowl

Acceptez les paiements en ligne avec une solution de caisse en ligne robuste

Suivez les niveaux de stock, les emplacements et les mouvements en temps réel avec un suivi des stocks avancé qui offre d'excellentes capacités de gestion des stocks pour votre entreprise

Tracer l'ensemble du cycle de vie du produit, de la matière première à la livraison au client, grâce à des fonctionnalités de traçabilité constante

Traiter rapidement les commandes des clients avec les mises à jour, les problèmes et les détails d'expédition en un seul endroit

Limites de Fishbowl

Bien que riche en fonctionnalités, Fishbowl peut présenter des contraintes en matière de personnalisation

Fishbowl s'intègre à plusieurs systèmes, mais il peut ne pas couvrir toutes les plateformes spécifiques utilisées par certaines entreprises

Prix de Fishbowl

Fishbowl Drive: Entreposage - à partir de 329

Entreposage - à partir de 329 Fishbowl Advanced: Entreposage - à partir de 329

Entreposage - à partir de 329 Fishbowl Advanced: Fabrication - à partir de $429

G2: 4/5 (200+ reviews)

4/5 (200+ reviews) Capterra: 4.1/5 (800+ commentaires)

9. Veeqo

via Veeqo Veeqo est une plateforme de gestion des stocks et de vente au détail multicanal basée sur le cloud qui vous aide à gérer vos stocks, vos commandes et vos expéditions sur différentes équipes commerciales, notamment Amazon, eBay et Shopify.

Veeqo vise à rationaliser les opérations de commerce électronique, à améliorer la précision des commandes et à améliorer l'expérience client grâce à ses puissants outils de gestion des stocks.

Les meilleures fonctionnalités de Veeqo

Suivez les niveaux de stock et synchronisez les données d'inventaire sur plusieurs canaux de vente avec la gestion centralisée des stocks

Gérez les stocks, recevez les commandes et exécutez les expéditions en déplacement grâce à l'application mobile.

Améliorez l'efficacité de vos opérations d'entreposage grâce aux fonctions de lecture des codes-barres

Générez des libellés d'expédition, automatisez l'exécution et livrez les commandes efficacement avec des solutions de gestion d'expédition intégrées et des tarifs de transporteur en temps réel

Adaptez le système à vos besoins spécifiques grâce aux intégrations étendues de Veeqo avec les plateformes d'e-commerce, les places de marché, les logiciels de comptabilité et les transporteurs maritimes les plus populaires, ainsi qu'aux fonctionnalités et flux de travail personnalisables

Les limites de Veeqo

L'ensemble des fonctionnalités de Veeqo peut sembler difficile pour certains utilisateurs

Prix de Veeqo

Free

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (70+ commentaires)

10. ShipBob

via ShipBob ShipBob est un fournisseur prestataire de services logistiques tiers qui offre aux entreprises de commerce électronique une solution complète d'exécution des commandes.

Ils s'occupent du stockage des stocks, du traitement des commandes et de la logistique d'expédition, aidant ainsi les entreprises à rationaliser leurs opérations d'exécution et à livrer les commandes aux clients de manière efficace.

Avec des centres d'exécution stratégiquement situés, ShipBob vise à rationaliser le processus d'expédition, à réduire les coûts d'expédition et à améliorer l'efficacité logistique globale pour les détaillants en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de ShipBob

Expédiez vos produits rapidement et à moindre coût, grâce au stockage dans plus de 50 centres d'exécution des commandes dans le monde entier

Suivez les niveaux de stock, contrôlez les mouvements d'inventaire et optimisez l'espace de stockage pour des opérations rationalisées

Obtenez des mises à jour en temps réel sur le statut de vos commandes grâce au suivi du temps et à la visibilité tout au long du processus d'exécution

Limites de ShipBob

L'intégration de ShipBob aux plateformes de commerce électronique existantes peut nécessiter une expertise technique et des ressources de développement supplémentaires

Prix de ShipBob

Prix personnalisés

G2: 3.6/5 (100+ commentaires)

3.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 3.7/5 (90+ avis)

les notes de ShipBob:G2: 3.6/5 (100+ avis)

Simplifier la gestion des stocks avec le bon outil

La gestion des stocks du commerce électronique peut s'avérer complexe et difficile, en particulier pour les entreprises en pleine croissance qui doivent gérer des stocks importants et diversifiés.

Cependant, avec le bon outil, vous pouvez rationaliser vos processus de gestion des stocks et économiser du temps, de l'argent et des ressources.

ClickUp est une plateforme de productivité puissante et polyvalente qui peut vous aider à gérer efficacement votre inventaire de commerce électronique. Il peut vous aider à simplifier la gestion des stocks ecommerce et à stimuler la performance de votre entreprise. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence par vous-même !