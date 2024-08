10 Meilleur logiciel de logistique en 2024 (Critiques & ; Prix)

Les entreprises modernes se vantent toujours de livrer à la vitesse de l'éclair. Mais la plupart d'entre elles finissent par succomber à leurs systèmes de gestion logistique non structurés.

Avec la mise en ligne des entreprises de vente au détail et l'évolution constante des équipes commerciales, il est difficile pour les équipes logistiques de gérer simultanément les stocks, les commandes et les livraisons.

Le suivi en temps réel et les forfaits fondés sur des données sont indispensables pour rester compétitif sur le marché.

Mais ne vous inquiétez pas, les outils de gestion logistique sont là pour vous sauver la mise.

Quels sont ces outils ? Comment choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise ?

Dans cet article, nous aborderons les meilleurs outils logistiques actuellement disponibles et mettrons en évidence les fonctionnalités clés, les limites, les prix et les évaluations des produits afin que vous puissiez trouver l'option la plus adaptée à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un logiciel de logistique ?

Les logiciels de logistique automatisent et simplifient l'ensemble du cycle de vie de la gestion des stocks, de la planification du transport, du suivi des commandes et du contrôle des entrepôts.

En particulier les tâches banales qui vous prennent des heures de travail. Comme l'entrée de données, la gestion des fournisseurs et des évaluations, entre autres.

Les outils logistiques s'appuient sur des technologies modernes et ne nécessitent qu'une intervention humaine minimale. Attendez-vous à une chaîne de production d'une grande précision avec une gestion logistique plus rapide et plus performante.

Mais, avec les innombrables options disponibles, comment faire pour trouver le bon logiciel de gestion logistique pour votre entreprise ?

Que faut-il rechercher dans les outils logistiques ?

Lorsqu'il s'agit d'acheter un logiciel de logistique d'entreprise, il n'existe pas de solution unique.

Les prix des logiciels peuvent varier de quelques centaines à des milliers d'euros. Toutefois, voici quelques caractéristiques que vous devez rechercher dans votre outil logistique idéal :

Visibilité de la chaîne d'approvisionnement: Recherchez des outils logistiques affichant une vue d'ensemble de vos opérations logistiques, de l'emballage à la livraison

Recherchez des outils logistiques affichant une vue d'ensemble de vos opérations logistiques, de l'emballage à la livraison Gestion en temps réel: Points supplémentaires si le logiciel offre un suivi en temps réel et des tableaux de bord intuitifs pour surveiller les indicateurs clés de performance de l'entreprise sous un même toit

Points supplémentaires si le logiciel offre un suivi en temps réel et des tableaux de bord intuitifs pour surveiller les indicateurs clés de performance de l'entreprise sous un même toit Intégration: Assurez-vous que le logiciel s'intègre à votre système d'informationcRM existant (Customer Relationship Management) et ERP (Enterprise Relationship Management) existantsResource Planning (planification des ressources)). L'entrée permet de synchroniser en temps réel entre plusieurs plates-formes, éliminant ainsi les tâches manuelles ou de double saisie

Assurez-vous que le logiciel s'intègre à votre système d'informationcRM existant (Customer Relationship Management) et ERP (Enterprise Relationship Management) existantsResource Planning (planification des ressources)). L'entrée permet de synchroniser en temps réel entre plusieurs plates-formes, éliminant ainsi les tâches manuelles ou de double saisie Conformité mondiale: Gère rapidement les défis logistiques mondiaux, y compris la conformité avec les réglementations commerciales internationales, les procédures douanières et les exigences en matière de documentation

Gère rapidement les défis logistiques mondiaux, y compris la conformité avec les réglementations commerciales internationales, les procédures douanières et les exigences en matière de documentation Adaptation à l'entreprise: Trouvez le logiciel de logistique qui convient le mieux à la taille de votre entreprise, au volume de vos expéditions et à la catégorie de produits que vous traitez

Trouvez le logiciel de logistique qui convient le mieux à la taille de votre entreprise, au volume de vos expéditions et à la catégorie de produits que vous traitez Évolutivité: La plupart des outils logistiques sont basés sur le cloud et s'adaptent rapidement aux besoins croissants de l'entreprise. Toutefois, assurez-vous que l'évolutivité ne vous coûte pas une fortune. Recherchez un logiciel dont les prix sont transparents et les fonctionnalités facilement évolutives

Enfin, les fonctionnalités de base et les fonctions d'un logiciel de gestion logistique sont les plus importantes. Elles influencent profondément votre expérience d'utilisation du logiciel dans des scénarios réels.

Voici une liste des meilleurs logiciels de gestion logistique 👇

Les 10 meilleurs outils de gestion logistique à utiliser en 2024

Ce listicle couvre les fonctionnalités de chaque outil, les avis des utilisateurs, les limites et les prix.

1. ClickUp

Améliorer les opérations logistiques en rationalisant les tâches et en utilisant les affichages ClickUp adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

ClickUp est un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur le cloud gestion de projet et de collaboration. Bien que ses cas d'utilisation s'étendent largement, dans le cas présent, ClickUp gère efficacement les opérations d'inventaire et de logistique pour les entreprises de toutes tailles.

Les équipes logistiques peuvent forfaiter, surveiller et exécuter leurs opérations à partir d'un lieu unifié. Grâce aux tableaux de bord intuitifs de ClickUp.

Vous pouvez choisir parmi la galerie de modèles spécifiques de ClickUp pour gérer les opérations sur tous les Fronts. Cela inclut Modèles de gestion des stocks ClickUp , Modèles de KPI pour l'entrepôt ClickUp et Modèles de gestion de projet ClickUp Agile

pour n'en citer que quelques-uns.

Créez rapidement des forfaits de test de produits et réduisez les heures interminables de travail manuel grâce aux invites générées par l'IA de ClickUp

En outre, la fonctionnalité de discussion intégrée et les tableaux blancs interactifs de ClickUp sont conçus pour améliorer la collaboration des équipes à distance.

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérez votre travail avec les 10+ affichages personnalisables de ClickUp

Collaborez efficacement avec des commentaires, des discussions, des partages et des notifications en temps réel

Configurer des tableaux de bord avec des KPIs cruciaux pour l'entreprise et des widgets visuels

Synchroniser les documents avec les flux de travail pour les assigner, les commenter et travailler dessus avec l'équipe

ClickUp s'intègre nativement avec plus de 200 outils, y compris Slack, Figma, les applications de stockage cloud, et plus encore

Les limites de ClickUp

Les utilisateurs disent que l'application mobile est fonctionnelle mais qu'elle pourrait être améliorée

Prix ClickUp

Free Forever : gratuit

: gratuit Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Oracle

Via Oracle Oracle Transportation Management (OTM) est un logiciel logistique complet destiné aux entreprises qui s'efforcent de gérer les opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

La plateforme est dotée d'une interface simple et intuitive. Pourtant, elle dispose d'un ensemble robuste de fonctionnalités permettant de gérer efficacement les opérations de transport et de logistique au niveau mondial.

Les capacités de configuration des chargements en 3D d'OTM constituent son atout majeur. Elles permettent de déconstruire visuellement les expéditions à l'aide de simulations. Vous pouvez ensuite passer en revue les différents angles et placements pour obtenir des résultats optimaux le forfait de capacité dans les véhicules de transport.

Les meilleures fonctionnalités de l'OTM

Collecter, mettre en forme et charger les évaluations des fournisseurs, prestataires par le biais d'un système complet de gestion des évaluations

Déterminer le meilleur itinéraire pour le transport à l'aide des puissantes capacités de routage du réseau de l'OTM

Automatisation des tâches administratives telles que la prise de rendez-vous, les demandes de tarifs, les réservations, etc

Visualiser différents scénarios de marché grâce à la modélisation du réseau en temps réel

Repérer les hauts et les bas futurs en effectuant une analyse prédictive à l'aide de tableaux de bord intuitifs, d'indicateurs clés de performance prédéfinis et de données historiques

Limites OTM

La configuration initiale et l'installation peuvent être un peu lentes

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur n'est pas très attrayante

Prix de l'OTM

Non mentionné sur le site web

Évaluations et critiques de l'OTM

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

3. SAP via

SAP Le logiciel SAP Transportation Management (TM) fait partie de l'approche design-to-operate de SAP visant à optimiser les chaînes d'approvisionnement numériques.

De ce fait, l'application est suffisamment polyvalente pour forfaiter, exécuter et régler le fret de vos chaînes d'approvisionnement mondiales ou nationales.

Mieux encore, SAP intègre l'automatisation dans son application logistique. Par conséquent, en offrant des fonctionnalités de haute technologie, comme par exemple le forfait de capacité la prévision prédictive et la simulation, à chaque niveau de votre chaîne d'approvisionnement.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Transportation Management

Plate-forme hautement configurable offrant évolutivité et visibilité à l'échelle de l'entreprise

Processus d'appel d'offres et d'évaluation flexible

Technologie permettant d'améliorer la consolidation des chargements grâce à une meilleure optimisation des itinéraires et à une réduction des coûts de carburant

Toujours avoir l'IA à vos côtés pour guider la prise de décision et automatiser les tâches banales

Limites de SAP Transportation Management

Courbe d'apprentissage élevée pour les nouveaux utilisateurs

L'application ralentit lors du traitement des commandes lourdes

Prix de SAP Transportation Management

Non mentionné sur le site web

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

Acumatica Acumatica est un système ERP en cloud qui offre une suite complète d'applications de gestion d'entreprise, y compris des applications de gestion logistique, telles que le contrôle des stocks, le suivi des commandes, la gestion d'entrepôt, et les systèmes de gestion des commandes.

Ces applications sont conçues pour aider les entreprises de taille moyenne à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché à évolution rapide.

Nous avons trouvé l'interface efficace et facile à utiliser. Brownie souligne le modèle de licence utilisateur tout compris d'Acumatica, qui vous permet d'afficher votre entreprise à tout moment et depuis n'importe quel appareil, à un prix unique.

Les meilleures fonctionnalités d'Acumatica

Simplifiez les processus d'inventaire avec une gestion flexible des éléments, une traçabilité de qualité et un réapprovisionnement robuste

Améliorer les opérations d'entrepôt grâce à la préparation des commandes sans papier et dirigée à partir d'appareils mobiles

Créez des commandes commerciales à partir de devis approuvés en un clic

Suivez le statut d'expédition via des liens en temps réel et partagez-les avec les clients à l'aide d'une messagerie in-app ou de notifications en toute simplicité

Gérer les commandes de manière proactive avec la gestion intégrée des retours, les essais d'audit, la consolidation des factures et d'autres outils

Limites d'Acumatica

Certains utilisateurs trouvent l'outil difficile à personnaliser

Les évaluateurs signalent des bugs et des difficultés techniques occasionnels

Difficile de faire évoluer l'outil sans mettre la main à la poche

Prix d'Acumatica

Non disponible sur le site web

G2: 4.4/5 (840 commentaires)

4.4/5 (840 commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

5. NetSuite Cloud ERP /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/featured-netsuite-dashboard.jpg Tableau de bord Netsuite /%img/ via

Netsuite La solution ERP Cloud NetSuite simplifie la gestion logistique de votre entreprise, du traitement des finances à l'optimisation du traitement des commandes, de la gestion des stocks et des opérations d'entreposage.

À l'instar d'Acumatica, NetSuite offre aux équipes logistiques les outils adéquats pour gérer les opérations de manière efficace.

Plus de 37 000 entreprises font confiance à ce logiciel, notamment des sociétés de logistique et de transport de premier plan telles que FlexPort, OmniTRAX et Floship, entre autres.

NetSuite Cloud ERP meilleures fonctionnalités

Automatisation, gestion et optimisation des stocks sur plusieurs emplacements et canaux de vente à partir d'un seul tableau de bord

Rationalisation du traitement des commandes grâce à des flux de travail automatisés, depuis les devis commerciaux jusqu'aux opérations d'exécution des commandes

Conformité de l'approvisionnement mondial assurée grâce à des pièces en place pour le commerce dans des devises et des règles fiscales spécifiques à chaque région

Élimination de la double entrée en liant automatiquement les transactions d'approvisionnement aux dossiers des fournisseurs, aux entrées de marchandises et aux documents de facturation

Limites de NetSuite Cloud ERP

La structure SQL de NetSuite agit comme un goulot d'étranglement dans la construction de rapports et l'exécution de requêtes de recherche avancées

Le coût supplémentaire des frais d'installation uniques rend la tarification globale plus onéreuse

Prix de NetSuite Cloud ERP

Des frais de licence annuels auxquels s'ajoutent les frais de configuration sont applicables. Mais aucun détail de tarification clair n'est mentionné sur le site web

G2: 4.0/5 (2800+ commentaires)

4.0/5 (2800+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (1400+ avis)

6. Zoho Inventory

via Zoho Zoho Inventory est un logiciel de gestion des stocks et des inventaires facile à utiliser, conçu pour les entreprises du nouvel âge.

Si votre entreprise s'appuie sur différents canaux de vente (principalement en ligne), vous avez besoin d'un logiciel de logistique pour gérer les chaînes de production et les pics de vente et exercer un contrôle sur des entrepôts judicieusement répartis.

Zoho Inventory fait tout cela.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Inventory

Interface conviviale, facile à naviguer et à travailler avec la solution logicielle

Suivi des éléments en fonction des lots et des numéros de série dans plusieurs équipes commerciales

Le réapprovisionnement automatique avec des fournisseurs et des paramètres préétablis prévient les ruptures de stock

Générer des rapports détaillés sur les ventes et les tendances d'achat pour chaque commande

Un tableau de bord intuitif permettant de visualiser les cycles des commandes - en attente, emballées et livrées, sous un seul et même capot

Intégration avec plus de 40 transporteurs

Limites de Zoho Inventory

Les utilisateurs peinent à trouver des ressources de formation et de la documentation officielle pour utiliser le logiciel

Ce n'est pas un logiciel logistique achevé, il se concentre principalement sur la gestion des inventaires et des stocks

Les utilisateurs rapportent que le service client pourrait être bien meilleur

Prix de Zoho Inventory

Free Forever: limité à 50 commandes

limité à 50 commandes Standard: 29$/mois

29$/mois Professionnel: 79 $/mois

79 $/mois Premium: $129/mois

$129/mois Enterprise: $249/mois

G2: 4.3/5 (80+ reviews)

4.3/5 (80+ reviews) Capterra: 4.5/5 (370+ commentaires)

7. Salesforce

via Salesforce Salesforce pour les fournisseurs de services de transport et de logistique s'intègre à Salesforce CRM pour offrir des solutions sur mesure, telles que la gestion des contacts, l'automatisation des processus et le suivi des expéditions.

La plateforme est votre clé pour transformer les opérations logistiques en une expérience transparente et centrée sur le client. Elle le fait via des chaînes d'approvisionnement intégrées et un affichage holistique de l'ensemble de l'expérience d'expédition.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce CRM

Bénéficiez d'une visibilité de bout en bout et en temps réel sur votre chaîne logistique grâce à un tableau de bord unifié

Améliorez la satisfaction de vos clients grâce à des interactions et des messages personnalisés

S'intègre aux ERP, TMS, WMS et autres systèmes de stockage de données existants

Obtenez des informations en temps réel sur les niveaux de stock, le statut des commandes et les indicateurs de transport

Utilisez l'IA pour prédire les besoins de maintenance et optimiser les actifs et les servicesl'utilisation des ressources Limites de Salesforce CRM

Nous n'avons pas trouvé d'application mobile

Pas de version gratuite

Prix de Salesforce CRM

Débutant: 25 $/utilisateur

25 $/utilisateur Professionnel: $80/utilisateur

G2: 4.3/5 (18,300+ reviews)

4.3/5 (18,300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (18 000+ avis)

Brightpearl Brightpearl est un système de gestion des opérations de vente au détail de premier plan. Le système prend en charge la planification et la gestion des stocks, l'expédition et l'exécution des commandes, ainsi que la gestion des stocks l'approvisionnement des commandes .

De plus, il est intégré à un système de gestion de la relation client (CRM) axé sur la vente au détail, afin de vous aider à établir de meilleures relations avec vos clients.

Avec une interface facile à utiliser et une interface utilisateur attrayante, la plateforme est populaire auprès de plus de 5 000 marques et entreprises de logistique.

Meilleures fonctionnalités de Brightpearl

Recommandations précises d'achat de stocks basées sur les tendances commerciales et les futurs modèles de demande des clients

Gestion des stocks et des commandes multicanaux avec mises à jour en temps réel

Un tableau de bord intuitif pour présenter tous vos indicateurs clés, tels que les ventes, la disponibilité des stocks, le CAC, le LTV des clients, etc

La solution intégrée de gestion de la relation client (CRM) permet de créer automatiquement des profils de clients, y compris leurs coordonnées, l'historique de leurs commandes et leurs interactions passées

Des systèmes de point de vente entièrement intégrés avec des programmes de fidélisation

Limites de Brightpearl

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de démarrer (courbe d'apprentissage abrupte)

Brightpearl ne fait pas d'essai gratuit

Les commentaires les plus fréquents des clients concernent les modèles de rapports limités et l'assistance insuffisante

Prix de Brightpearl

Aucun détail sur le site Web

G2: 4.5/5 (70+ commentaires)

4.5/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ commentaires)

9. Rose Rocket

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/65283e927113cae35f594ff4\_rose-rocket-tms-system-share-them-p-800.png via Rose Rocket /$$$img/

via Fusée rose Vous avez déjà entendu parler de Guns and Roses ? Oui, le groupe de rock ! Bien que nous ayons trouvé le nom de Rose Rocket similaire à celui du groupe, leur site web est basé sur le thème de Guns and Roses.

Rose Rocket est un logiciel de gestion de transport de premier plan, populaire auprès des entreprises de camionnage, des transporteurs et des courtiers.

Achevé par le système de gestion de transport inflexible de l'ancienne école, Rose Rocket offre une flexibilité achevée pour personnaliser le logiciel en fonction des besoins de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Rose Rocket

Paramétrage de règles et de déclencheurs personnalisés pour automatiser les tâches et les notifications

Ajout facile de fonctionnalités et d'outils au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous ne payez que pour ce que vous utilisez

Rapports et tableaux de bord intégrés pour le suivi de la rentabilité

Accès basé sur les rôles pour le contrôle du partage des informations et des données

Canaux de communication en temps réel pour être synchronisé avec les chauffeurs, les clients et les partenaires

Forfait et optimisation des itinéraires

Tableaux intuitifs pour le suivi des commandes en interne, la sélection des chargements par les chauffeurs, ou pour offrir aux clients une visibilité achevée sur les commandes

Limites de Rose Rocket

Certains utilisateurs ont constaté un manque de fonctionnalités avancées

Les mises à jour en temps réel ne sont pas vraiment "en temps réel"

Les utilisateurs trouvent qu'il est difficile de créer des commandes fractionnées

Prix de Rose Rocket

Free Forever pour toujours

Payé: $125/mois

$125/mois SMBs: $298/mois

$298/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

10. Boule de Poisson /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FishbowlWarehouseWMSSoftwareScreenshot5.jpg Tableau de bord Fishbowl /%img/ via

Boule de Poisson Fishbowl est un logiciel de gestion logistique qui aide les Business à gérer les processus d'inventaire, d'entreposage et de production en une seule prise.

Le logiciel est conçu pour les PME et est disponible en deux vertices : on-cloud en tant que Fishbowl Drive et on-premises en tant que Fishbowl Advanced.

Sous les deux formulaires, la plateforme gère efficacement les opérations logistiques quotidiennes des entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Fishbowl

Gestion rationalisée des stocks via des codes-barres scannables, des comptages de stocks automatisés et d'autres outils

Créer des flux de travail personnalisables pour automatiser etplanifier la fabrication les processus de fabrication à l'avance

Gestion efficace et précise des achats

Rapports automatisés et personnalisables

Intégration avec les outils d'entreprise les plus populaires tels que QuickBooks, Salesforce, Shopify, et plus encore

Limites de Fishbowl

De nombreux utilisateurs ont rencontré des bizarreries de programmation et des bugs

L'interface utilisateur et la navigation sur la plateforme ne sont pas attrayantes

Cher pour les PME

Il n'y a pas de module pour le suivi des conteneurs

Pour chaque module complémentaire d'intégration, vous payez près de 500

Prix de Fishbowl

Fishbowl Drive

Hébergement libre: $329/mois

Fishbowl Advanced

Entreposage: $329/mois

$329/mois Fabrication: $429/mois

G2: 4.0/5 (210+ commentaires)

4.0/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (820+ commentaires)

Trouver le meilleur logiciel de logistique pour votre Business

Les logiciels de logistique rationalisent les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement non structurés et défectueux des entreprises modernes. Et pour les entreprises qui ont des besoins en matière de logistique de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les avantages sont illimités.

Le bon système logistique peut faire ou défaire votre entreprise.

Quoi qu'il en soit, que votre équipe logistique soit bombardée de nombres de commandes ou qu'elle se débatte avec des pipelines de livraison encombrés, ClickUp offre le système de gestion et de logistique idéal outils de productivité pour surpasser la concurrence.

