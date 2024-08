10 meilleurs logiciels de gestion des stocks en 2024 (avis et prix)

Êtes-vous confronté à des défis constants en matière de suivi des stocks ?

Les difficultés sont réelles lorsqu'il s'agit de gérer manuellement les niveaux de stock. Le résultat ? Des erreurs, des articles mal placés et des difficultés à honorer les commandes dans les délais impartis.

Au fur et à mesure que le nombre de vos stocks et de vos canaux de distribution augmente, le stress lié à la gestion de vos niveaux de stocks s'aggrave.

La plupart des stocks invendus proviennent de problèmes évitables liés au taux de rotation des stocks. Une colonne vertébrale opérationnelle faible peut ternir la prestation de services, entraînant une expérience client médiocre et une perception négative de la marque, ce qui peut nuire à votre entreprise.

Heureusement, l'utilisation d'un système de gestion basé sur le cloud est la méthode la plus efficace pour contrôler les stocks et les suivre de l'acquisition à la vente.

Bien qu'il existe de nombreux logiciels de gestion des stocks en ligne, la question essentielle reste de savoir combien d'entre eux ont réellement eu un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement

Que vous soyez un détaillant, un gestionnaire ou un propriétaire d'entreprise, après une recherche approfondie, nous avons soigneusement sélectionné les meilleurs systèmes de gestion des stocks pour rationaliser les stocks et les opérations commerciales.

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion des stocks ?

Un bon gestion des stocks doit privilégier la précision. Les caractéristiques suivantes sont des indicateurs essentiels d'un système ou d'un logiciel de gestion des stocks fiable et de qualité :

Facilité d'utilisation: Privilégiez les plates-formes dotées d'une interface conviviale et d'une courbe d'apprentissage minimale

Privilégiez les plates-formes dotées d'une interface conviviale et d'une courbe d'apprentissage minimale Synchronisation en direct: Les chiffres des stocks doivent être en direct et actifs dans tous les entrepôts et canaux de vente, avec des règlements en temps réel

Les chiffres des stocks doivent être en direct et actifs dans tous les entrepôts et canaux de vente, avec des règlements en temps réel **Le système doit prendre en charge la lecture des codes-barres pour faciliter l'identification et le suivi des produits

Notifications de stock: Le système prend en charge les paramètres de notification et d'alerte pour indiquer lorsqu'un produit n'est plus disponible à la vente et doit être réapprovisionné

Le système prend en charge les paramètres de notification et d'alerte pour indiquer lorsqu'un produit n'est plus disponible à la vente et doit être réapprovisionné Évolutivité : Les entreprises se développent au fil du temps. Recherchez un outil qui peut évoluer avec votre entreprise, en s'adaptant à l'augmentation des données et à la complexité du suivi des stocks

: Les entreprises se développent au fil du temps. Recherchez un outil qui peut évoluer avec votre entreprise, en s'adaptant à l'augmentation des données et à la complexité du suivi des stocks **Accessibilité mobile : la mobilité dans la gestion des stocks augmente l'adaptabilité ; par conséquent, recherchez des systèmes d'inventaire compatibles avec un large éventail d'appareils

Automatisation: Choisissez des plateformes qui automatisenttâches répétitives et réduisent la dépendance à l'égard des données humaines en raison du risque d'erreur humaine

Choisissez des plateformes qui automatisenttâches répétitives et réduisent la dépendance à l'égard des données humaines en raison du risque d'erreur humaine Capacités d'intégration: Choisissez des outils qui s'intègrent à d'autres outils d'entreprise pour garantir un flux de travail rationalisé

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des stocks à utiliser en 2024

1. ClickUp

Utilisez ClickUp pour gérer vos projets avec plus de 15 vues, des modèles pré-conçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces Inventaire ClickUp est un logiciel de gestion des opérations d'inventaire qui simplifie la gestion des stocks importants ou complexes. Analyser les tendances vitales des stocks pour prendre des décisions fondées sur des données concernant les besoins de réapprovisionnement.

ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi dont l'efficacité maximale a été prouvée par les utilisateurs.

Le tableau de bord Tableaux de bord ClickUp vous donnent une vue à 360° des informations sur vos produits. Le tableau de bord offre une interface personnalisable avec des statuts, des tableaux et des outils de reporting adaptés. Vous pouvez facilement ajouter des widgets de tableau de bord pour accéder à des données utiles, telles que le temps de suivi et le nombre d'heures de travail la vitesse du sprint et profitez de l'efficacité de l'inventaire !

ClickUp meilleures caractéristiques

Tableaux de bord personnalisés : Gérez vos stocks en analysant les produits disponibles et ceux en rupture de stock grâce à des tableaux de bord personnalisés

: Gérez vos stocks en analysant les produits disponibles et ceux en rupture de stock grâce à des tableaux de bord personnalisés Vue du tableau de ClickUp : Créez une présentation structurée à l'aide de lignes et de colonnes pour gérer les budgets, les stocks et les informations sur les clients

Créez une présentation structurée à l'aide de lignes et de colonnes pour gérer les budgets, les stocks et les informations sur les clients Rapports : Générer des rapports d'inventaire pour identifier l'efficacité du produit ou du service, les contraintes du produit, etc

: Générer des rapports d'inventaire pour identifier l'efficacité du produit ou du service, les contraintes du produit, etc Calendriers et échéances : Visualisez la planification de la livraison des commandes et les tâches en temps réel avec des calendriers et des échéanciers collaboratifscalendriers des ressources

Suivez les performances de votre inventaire en temps réel avec ClickUp

Planification des produits : Identifiez et suivez rapidement les ventes de produits grâce à des travaux pratiques et à des outils de planificationressources de planification des capacitésdontdes modèles prêts à l'emploi *Automatisation personnalisable : Le meilleur logiciel de gestion des stocks vous permet d'automatiser les livraisons et les ventes

Limites de ClickUp

ClickUp peut ne pas fonctionner rapidement sur certains téléphones portables (pour l'instant)

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Entreprise : 12 $ par mois par utilisateur

: 12 $ par mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp critiques et évaluations

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ reviews)

2. Zoho Inventory

via Inventaire Zoho Zoho est une suite logicielle tout-en-un qui offre une variété d'applications, dont Zoho CRM, une plateforme de service d'assistance et le système Zoho Inventory.

Zoho Inventory permet le suivi des stocks, gestion des commandes et la gestion d'entrepôt, qui ne conviennent qu'aux petites et moyennes entreprises.

Zoho offre une tonne d'intégrations avec des plateformes de commerce électronique comme Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace et Zoho Commerce. Malgré le nombre limité d'intégrations, Zoho offre un prix concurrentiel par rapport à d'autres logiciels d'inventaire outils de gestion des stocks .

Les meilleures caractéristiques de Zoho

Convient parfaitement aux petites entreprises, aux expéditeurs directs et aux petites entreprises de commerce électronique

S'intègre facilement aux autres applications de la suite logicielle d'inventaire Zoho

Plans gratuits et à faible coût à partir de 29

Accès en temps réel aux tarifs d'expédition des principaux transporteurs du monde entier

Limites de Zoho

Moins de plateformes de commerce électronique et d'intégrations de places de marché

La tarification dépend des commandes mensuelles, car une augmentation de la capacité de l'entreprise nécessite une mise à niveau du plan

Prix de Zoho

Plan gratuit : (50 commandes et 1 utilisateur seulement)

: (50 commandes et 1 utilisateur seulement) Standard : 29 $ par mois (par organisation avec 500 commandes mensuelles et 2 utilisateurs)

: 29 $ par mois (par organisation avec 500 commandes mensuelles et 2 utilisateurs) Professionnel : 79 $ (par organisation avec 3000 commandes mensuelles et 2 utilisateurs)

: 79 $ (par organisation avec 3000 commandes mensuelles et 2 utilisateurs) Premium : 129 $ (par organisation avec 7500 commandes mensuelles et 2 utilisateurs)

: 129 $ (par organisation avec 7500 commandes mensuelles et 2 utilisateurs) Entreprise : 249 $ (par organisation avec 15000 commandes mensuelles et 7 utilisateurs)

G2 : 4.3/5 (80+ commentaires)

: 4.3/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (350+ commentaires)

3. Cin7

via Cin7 Cin7 est une solution d'inventaire en nuage disponible gratuitement pour les boutiques de commerce électronique Shopify et dispose de plusieurs fonctionnalités et connecteurs de plateforme.

La solution basée sur le web gestion des opérations utilise la technique Kanban pour le réapprovisionnement et le réassortiment des stocks et offre des fonctionnalités comptables telles que la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Cin7 se distingue en outre par son prix abordable pour les entreprises de toutes sortes et par sa capacité infinie d'unités de stockage (UGS).

Les meilleures caractéristiques de Cin7

Migrer facilement les stocks entre les entrepôts

Créer rapidement des bons de commande grâce à la fonction de commande automatisée

Permet l'utilisation de systèmes de point de vente et la lecture de codes-barres sur tous les plans

Limites de Cin7

Le plan de base n'inclut pas les connexions EDI (Electronic Data Interchange) et les configurations 3PL

Pas de plan gratuit ni d'option d'essai gratuit

Prix de Cin7

Cin7 Core Standard : 349 $ par mois Pro : 599 $ par mois Avancé : 999 $ par mois

Cin7 Omn : Tarification personnalisée

Cin7 Core G2: 4.1/5 (75+ commentaires) Capterra: 4.3 /5 (400+ commentaires)

Cin7 Omni G2: 3.7/5 (75+ avis) Capterra: 4.3/5 (550+ avis)



4. ShipBob WMS

via ShipBob ShipBob Warehouse Management System (WMS) est une solution de gestion des stocks tout-en-un qui fonctionne bien avec la logistique de tiers (3PL) et l'exécution hybride.

Les outils de chaîne d'approvisionnement, d'inventaire et d'expédition fournis par le logiciel de gestion d'entrepôt permettent aux transporteurs maritimes de gérer et d'expédier les commandes à partir de différents sites de manière simple et transparente.

Les meilleures caractéristiques de ShipBob WMS

Idéal pour les grandes entreprises de commerce de gros B2B et omnicanales qui ont besoin d'une gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout

Systèmes automatiques de préparation et d'emballage des commandes

Limites de ShipBob WMS

Les plans de tarification sont incohérents et peu transparents

La courbe d'apprentissage de l'outil est abrupte

Prix de ShipBob WMS

Les plans de tarification de ShipBob dépendent des caractéristiques de votre inventaire et de vos besoins en matière d'exécution. Vous devrez vous adresser directement à l'équipe de vente pour obtenir un prix personnalisé, en fournissant des détails spécifiques sur votre entreprise et vos exigences en matière de stocks.

G2 : 3.6/5 (100+ commentaires)

: 3.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 3.7/5 (90+ commentaires)

5. Katana MRP

via Katana MRP Katana MRP est un logiciel intelligent de fabrication et de gestion des stocks qui offre de nombreuses fonctionnalités, dont le suivi des stocks, la gestion des commandes et la gestion de la production.

Ses différents niveaux de prix et plans sont compétitifs, chacun d'entre eux offrant une tonne de services de gestion d'entrepôt et de gestion de la production gestion du flux de travail à un coût raisonnable.

Par conséquent, le système de gestion d'entrepôt Katana est idéal pour les entreprises de fabrication, car il offre des fonctionnalités exclusives telles que le suivi des pièces par code-barres, un contrôle puissant des stocks, le suivi des assemblages, le stockage et les systèmes de gestion des stocks en atelier.

Les meilleures caractéristiques de Katana MRP

Idéal pour les entreprises de fabrication et les revendeurs multicanaux

Système de gestion d'entrepôt en direct avec une option d'essai gratuit de 14 jours

Connexion transparente avec d'autres plateformes de commerce électronique, places de marché et systèmes d'expédition

Limites de Katana MRP

Les utilisateurs supplémentaires entraînent des frais supplémentaires et les plans tarifaires peuvent être considérés comme onéreux pour les petites entreprises

D'après les commentaires des clients, Katana ne dispose pas d'une assistance téléphonique en direct, ce qui rend l'expérience du service client difficile

Prix de Katana MRP

Essentiel : 129 $ par mois (comprend 500 lignes de commandes expédiées)

: 129 $ par mois (comprend 500 lignes de commandes expédiées) Avancé : 349 $ par mois (inclut 5000 lignes de commandes expédiées)

: 349 $ par mois (inclut 5000 lignes de commandes expédiées) Professionnel : Le prix réduit de 799 $ par mois (25 000 lignes de commandes expédiées)

: Le prix réduit de 799 $ par mois (25 000 lignes de commandes expédiées) Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (35+ commentaires)

: 4.4/5 (35+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ avis)

6. Inventaire en ardoise

via Boule de Poisson Fishbowl Inventory est un logiciel d'inventaire de bout en bout basé sur le cloud qui s'intègre parfaitement aux systèmes Quickbooks et Xero.

Contrairement à d'autres fournisseurs de logiciels de gestion des stocks, Fishbowl permet aux utilisateurs de contrôler tous les achats des fournisseurs, de suivre les stocks, les bons de commande, l'entreposage et les données de suivi des stocks en un seul endroit, ce qui les rend accessibles à tous les utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Fishbowl Inventory

Essai gratuit du logiciel de gestion des stocks pendant 14 jours avec des options de modules complètes, ce qui permet d'optimiser le système d'entreposage

Intégration facile avec des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks et Xero

Logiciel idéal pour les entreprises d'expédition à grande échelle et les fabricants

Limitations de Fishbowl Inventory

Trop cher pour les entreprises ayant plusieurs utilisateurs

Les fonctionnalités supplémentaires nécessitent un coût additionnel

Prix de l'inventaire Fishbowl

Fishbowl Drive : 329 $/mois (avec une option de 3950 $ sur une base annuelle)

: 329 $/mois (avec une option de 3950 $ sur une base annuelle) Fishbowl Advanced : 429 $/mois (avec une option de 5150 $ sur une base annuelle)

G2 : 4.0/5 (190+ commentaires)

: 4.0/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (800+ commentaires)

7. inFlow

via inFlow inFlow est un logiciel de gestion des stocks avancé qui convient aux entreprises B2B et aux grossistes qui ont besoin de solutions répondant aux exigences des fabricants et des détaillants.

Sa fonction de salle d'exposition virtuelle permet à une entreprise de déterminer les données présentées aux différents clients, telles que les prix et les délais d'expédition.

En outre, inFlow prend en charge des fonctions B2B essentielles telles que les devis et la facturation, les bons de commande automatisés, la gestion et l'acheminement des commandes, ainsi que les flux de production des fabricants.

Les meilleures caractéristiques d'inFlow

Commandes d'achat automatisées et acheminement des commandes de vente

Composant de passerelle de salle d'exposition virtuelle protégée par mot de passe pour les ventes B2B

limitations d'inFlow

Les mises à niveau des plans dépendent de la croissance de l'entreprise ; par exemple, une augmentation des ventes mensuelles peut nécessiter le passage à un nouveau plan tarifaire

Les niveaux de prix supérieurs contiennent des fonctionnalités plus remarquables, comme les salles d'exposition virtuelles

tarification inFlow

Entrepreneur : 110 $ par mois (avec un nombre illimité d'emplacements d'inventaire et une option pour 2 membres d'équipe)

: 110 $ par mois (avec un nombre illimité d'emplacements d'inventaire et une option pour 2 membres d'équipe) Petite entreprise : 279 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 5 membres d'équipe)

: 279 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 5 membres d'équipe) PME : 279 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 5 membres de l'équipe) : 549 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 10 membres d'équipe)

: 279 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 5 membres de l'équipe) : 549 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 10 membres d'équipe) Entreprise : 1319 $ par mois (avec un nombre illimité de points de vente et une option de 25 membres d'équipe)

G2 : 4.1/5 (30+ commentaires)

: 4.1/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (450+ commentaires)

8. Extensiv

via Extensiv Anciennement connu sous le nom de Skubana, Extensiv est une architecture de gestion des stocks polyvalente basée sur le cloud qui aide les marchands à fort volume sur les plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon à relever les défis liés au suivi et au stockage des stocks.

Extensiv offre des capacités complètes de gestion des stocks, des commandes, de l'entreposage, des rapports, du suivi des actifs et de l'activité des fournisseurs.

Créez une liste de matières premières pour une référence rapide en utilisant Modèle de rapport d'inventaire Clickup Vous pouvez également bénéficier de la fonction de synchronisation de la plateforme qui permet aux entreprises de distribuer les commandes dans plusieurs entrepôts et centres d'exécution dans plusieurs endroits dans le monde.

Extensiv meilleures caractéristiques

Distribution efficace des commandes dans un nombre illimité d'entrepôts et de centres d'exécution des commandes

Connexion transparente avec toutes les plateformes de commerce électronique

Parfait pour les drop shippers et les utilisateurs de Fulfillment by Amazon

Bénéficiez d'un mois de logiciel de gestion des stocks gratuit pour chaque plan tarifaire. Testez la plateforme avant d'investir

Limitations de Extensiv

Comprend plusieurs produits, y compris Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager, etc., ce qui rend difficile pour les entreprises d'utiliser les capacités de chaque outil à partir d'un emplacement central

Le plan de tarification est vague puisque les entreprises ne peuvent pas déterminer quel produit est couvert par chaque plan de tarification

Prix d'Extensiv

Marchand : 39 $ par mois (avec un mois supplémentaire gratuit pour tous les plans)

: 39 $ par mois (avec un mois supplémentaire gratuit pour tous les plans) Marchand EDI : 99 $ par mois

: 99 $ par mois 3PL : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Compte principal : 199 $ par mois

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

9. Ordoro

via Ordoro Ordoro est un programme complet de gestion des stocks logiciel qui optimise et améliore les opérations d'entreposage pour les entreprises marchandes en croissance.

Que votre entreprise expédie plus de 100 articles en stock ou 500 000 commandes par mois, Ordoro fournit un système de comptabilité tout-en-un de structure de données d'exportation dont vous avez besoin pour gérer l'ensemble de vos processus d'inventaire.

Ordoro est très populaire parmi les entreprises de commerce électronique car il permet d'améliorer l'efficacité de toutes les opérations impliquées dans un processus de vente multicanal.

Les meilleures caractéristiques d'Ordoro

La fonction contemporaine d'automatisation des achats

S'intègre facilement avec les magasins d'e-commerce et les places de marché les plus populaires

Les entreprises disposant de plusieurs entrepôts peuvent les gérer à partir d'un emplacement central

Limites d'Ordoro

Contrairement à la plupart des logiciels d'inventaire, Ordoro n'a pas de version mobile

Le prix est élevé pour les petites entreprises

Prix d'Ordoro

Essentiels : Gratuit (avec un nombre illimité d'étiquettes d'expédition)

: Gratuit (avec un nombre illimité d'étiquettes d'expédition) Avancé : 59$/mois (avec un nombre illimité d'étiquettes d'expédition et d'utilisateurs)

: 59$/mois (avec un nombre illimité d'étiquettes d'expédition et d'utilisateurs) Premium : 129 $/mois (accès à l'API)

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : 4.8/5 (70+ commentaires)

10. En quelque sorte

via En quelque sorte Sortly est un outil de gestion des stocks convivial conçu pour être simple et facile à utiliser.

Ce logiciel de contrôle des stocks donne la priorité à l'accessibilité mobile, offrant un accès pratique aux informations d'inventaire sur plusieurs appareils mobiles.

Les meilleures caractéristiques de Sortly

Accès à l'inventaire basé sur le nuage à partir de plusieurs appareils

Catégories personnalisables pour faciliter l'organisation des processus d'entreprise et l'accès hors ligne

Mises à jour en temps réel sur les stocks réduits et les alertes de commande

Convient parfaitement aux petites entreprises de vente au détail et au suivi des actifs

Limitations de Sortly

Les utilisateurs signalent que les mises à jour du système provoquent souvent des dysfonctionnements, ce qui entraîne la disparition d'articles

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Sortly

Gratuit

Avancé : 29 $ par mois

: 29 $ par mois Ultra : 59 $ par mois

: 59 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (250+ commentaires)

Le meilleur logiciel de gestion des stocks pour votre entreprise

Au fur et à mesure que les entreprises se développent, le suivi manuel des stocks devient de plus en plus difficile. Il entraîne des erreurs, des articles mal placés et des retards dans l'exécution des commandes, ce qui peut nuire à votre entreprise. Le passage à des systèmes de gestion basés sur le cloud peut changer la donne pour votre entreprise. Ils rendent le suivi des stocks plus facile à gérer et vous aident à rendre votre entreprise plus efficace et plus souple.

Si vous êtes gestionnaire de stocks ou propriétaire d'une entreprise, ClickUp allège votre charge de travail en matière de gestion des stocks. Découvrez nos Modèle de gestion des stocks et l'adapter à vos besoins. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et accédez à des outils prêts à l'emploi pour vous aider à gérer vos stocks.