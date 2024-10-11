Comment utiliser les journaux d'audit pour améliorer la sécurité et la conformité

Toutes les entreprises s'appuient sur un volume massif de données, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Ces données s'accompagnent d'inévitables questions sur la sécurité, la sûreté et la conformité des données. Mais vous le savez probablement déjà.

Après tout, lorsque vos données sont compromises, votre entreprise l'est aussi. C'est pourquoi il devient crucial de créer un système infaillible pour contrôler les données de l'entreprise. Les journaux d'audit sont au cœur de ce système.

Chaque action effectuée dans votre système laisse une trace numérique, que les journaux d'audit enregistrent. Les journaux d'audit vous aident à suivre l'activité et à repérer à l'avance les risques potentiels pour la sécurité. Comment pouvez-vous tirer profit des journaux d'audit ?

Plongeons plus avant pour explorer tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation des journaux d'audit pour mieux gérer la sécurité et la conformité. 🛡️

Qu'est-ce qu'un journal d'audit?

**Un journal d'audit est l'enregistrement chronologique de tout évènement qui se produit sur les appareils, les applications et les systèmes d'exploitation de votre réseau

Lorsqu'un évènement se produit, ces journaux enregistrent généralement la durée enregistrée, l'utilisateur ou le service responsable, et l'entité impactée. Comme leur nom l'indique, ces journaux sont destinés à l'assistance à l'audit dans les domaines suivants Gestion du cycle de vie des technologies de l'information .

L'accès aux journaux d'audit est essentiel pour le respect de la législation et les enquêtes. Ils permettent aux administrateurs de suivre l'activité des utilisateurs et aident les équipes de sécurité à trouver la source des violations.

Il ne serait pas excessif de dire qu'ils sont presque comme un nœud de pouvoir pour votre organisation. Pourquoi ? Ils aident les équipes chargées de la conformité et de la sécurité à gérer et à déléguer le pouvoir dans l'ensemble de l'organisation.

💡 Pro Tip: Exploiter les modèles informatiques pour simplifier le processus d'analyse des performances du système, de documentation des comptes utilisateurs et de gestion des permissions. La mise à jour et la personnalisation régulières de ces modèles vous permettront de rester en phase avec les besoins spécifiques de votre organisation et les développements informatiques en cours.

Les journaux d'audit par rapport aux journaux système habituels

L'une des principales différences entre les journaux d'audit et les journaux système ordinaires réside dans leur objectif.

**Alors que les journaux d'audit génèrent des enregistrements historiques à des fins de conformité, les journaux système aident les développeurs à résoudre les problèmes du système

Les premiers peuvent capturer un large intervalle d'évènements, y compris les actions des utilisateurs et les informations confidentielles telles que les identifiants des utilisateurs, tandis que les seconds se concentrent uniquement sur les évènements au niveau du système, tels que les performances matérielles ou logicielles, les pannes et le comportement des applications.

Par exemple, une application utilisée par votre organisation tombe en panne. Il s'agit d'un journal système, car il peut enregistrer des données relatives à l'allocation de mémoire et à l'utilisation de la RAM.

En revanche, voici ce qui se passe lorsque votre plateforme de base de données propriétaire détecte des échecs répétés de tentatives de connexion. Le journal d'audit enregistre l'utilisateur dont les tentatives ont échoué, le nombre de fois où elles ont échoué et la raison de l'échec de la connexion.

En tant que responsable de la conformité ou de la sécurité, vous disposez à présent de suffisamment de données pour déterminer si cette situation doit être considérée comme un signal d'alarme. La feuille de route ou l'action que vous devez entreprendre devient également beaucoup plus claire.

Types de journaux d'audit

Lorsqu'il s'agit de surveiller l'activité de votre système, tous les journaux d'audit n'ont pas la même utilité. Différents types de journaux capturent des détails spécifiques, des actions des utilisateurs aux performances du système, ce qui vous aide à rester au top de la sécurité. 🔒

Décortiquons les principaux types de journaux d'audit que vous rencontrerez.

1. Journaux d'audit de sécurité

Ces journaux d'audit permettent d'identifier et de prévenir les activités douteuses sur le réseau de votre organisation. En enregistrant des évènements tels que les tentatives de connexion réussies ou non, l'accès aux données sensibles et les modifications apportées aux enregistrements des utilisateurs, ils accélèrent l'identification des causes profondes.

Ils permettent également une surveillance en temps réel, ce qui permet d'anticiper et de contrecarrer à temps les activités suspectes ou non autorisées. Les journaux d'audit de sécurité sont précieux dans les situations qui exigent une analyse médico-légale des incidents de sécurité.

📌 Exemple: Un magasin de commerce électronique qui constate une baisse drastique du nombre de visiteurs sur une page particulière peut procéder à une analyse forensique pour comprendre si un bug sur son site web ou des acteurs malveillants sont à l'origine du problème.

2. Journaux d'audit du système

Les journaux d'audit du système sont clés pour maximiser l'efficacité opérationnelle. Ils offrent une analyse détaillée des goulets d'étranglement dans vos systèmes, ce qui vous permet de savoir quand et où intervenir.

Ces journaux fournissent des informations sur des évènements tels que l'utilisation du système, la consommation des ressources et le comportement des utilisateurs afin de faciliter les audits et d'améliorer l'efficacité des opérations au sein de votre organisation.

📌 Exemple: Une branche de banque régionale subissant une panne soudaine ou une erreur dans son application pourrait utiliser les journaux d'audit du système pour déterminer et isoler la cause de la panne.

3. Journaux d'audit de l'application

Les informations fournies par les journaux d'audit des applications permettent de comprendre en profondeur les problèmes techniques rencontrés par vos applications. Ces journaux aident votre équipe informatique à localiser la source des erreurs et du comportement erratique du système, réduisant ainsi de façon exponentielle la durée enregistrée pour traiter et réparer les défaillances des applications.

Grâce aux journaux d'audit des applications, vous pouvez mettre fin à la méthode des essais et des erreurs.

📌 Exemple: Si les utilisateurs sont confrontés à des temps de chargement lents pendant les heures de pointe, votre équipe informatique peut examiner les journaux d'audit pour déterminer si le ralentissement est dû à un trafic élevé ou à une requête spécifique dont l'exécution prend trop de temps.

4. Journaux d'activité des utilisateurs

Au fur et à mesure qu'une organisation se développe, il peut être difficile de savoir qui contrôle quoi. Toutefois, les registres d'activité des utilisateurs peuvent constituer un paramètre clair pour la gestion et la navigation dans ce domaine.

Ces journaux enregistrent l'activité récente des utilisateurs et offrent une archive détaillée des évènements tout au long du flux de travail de votre organisation. Ils vous permettent d'évaluer les hiérarchies décisionnelles et de dissuader les actions non autorisées.

📌 Exemple: Si un rapport confidentiel est accidentellement supprimé, les journaux d'activité des utilisateurs permettent de savoir quel utilisateur l'a supprimé et à quel moment afin de récupérer rapidement le document et de résoudre le problème.

5. Journaux d'audit de conformité

Les organismes de réglementation tels que la loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA), la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) et le règlement général sur la protection des données (GDPR) exigent des journaux d'audit de conformité comme condition préalable.

Ces journaux sont essentiels pour que les organisations, en particulier dans les secteurs de la santé et de la finance, répondent aux exigences de conformité réglementaire.

Les journaux d'audit de conformité fournissent également une preuve vérifiable dans les litiges juridiques, offrant une preuve juridique des actions, des transactions et des interactions au sein d'un système afin de protéger les organisations contre les fausses réclamations.

📌 Exemple: Si une violation de données se produit dans un établissement de soins de santé, les journaux d'audit de conformité HIPAA permettent de suivre qui a accédé aux dossiers des patients, fournissant des preuves claires pour répondre aux défis juridiques et prouver que l'établissement a respecté les protocoles de sécurité.

6. Journaux d'audit de la base de données

Ces journaux d'audit sont des enregistrements méticuleux des activités de la base de données, capturant tout, des mises à jour de la base de données à l'utilisateur responsable des modifications.

Ils permettent aux organisations d'assurer la maintenance des comptes au sein de leurs équipes.

📌 Exemple: Si un utilisateur non autorisé tente d'accéder aux données sensibles d'un client, les journaux d'audit de la base de données enregistrent immédiatement la tentative et alertent le personnel de sécurité pour une enquête rapide.

7. Journaux d'audit du réseau

Également appelés pistes d'audit, les journaux d'audit de réseau enregistrent tout évènement ou action qui se produit au sein du réseau, des systèmes et des applications logicielles de votre organisation. Ces audits suivent chaque élément matériel et logiciel d'un réseau tout en parcourant la documentation comme les comptes utilisateurs et les permissions.

Ils jouent un rôle crucial dans la détection des activités frauduleuses et l'identification des failles de sécurité au sein du réseau de votre organisation.

📌 Exemple: Si une infection par un logiciel malveillant commence à se propager sur le réseau, les journaux d'audit du réseau peuvent révéler le point d'entrée initial, en montrant l'appareil compromis et les fichiers accédés.

Informations capturées par les journaux d'audit

Les journaux d'audit contiennent de nombreuses informations importantes qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans vos systèmes. Voici un examen plus approfondi . 🔍

Activité de l'utilisateur

L'activité de l'utilisateur couvre diverses actions, telles que les temps de connexion et de déconnexion, les ressources consultées et les données créées ou modifiées au sein des systèmes de votre organisation. L'audit des actions de chaque utilisateur favorise la transparence et dissuade votre équipe d'entreprendre des actions sensibles ou non autorisées.

Événements système

Ces données enregistrent des activités telles que le démarrage et l'arrêt du système, l'installation et la mise à jour de logiciels, les erreurs et les défaillances, ainsi que toute modification de sa configuration ou de ses paramètres. Offrant un aperçu des évènements du système, ces données permettent d'isoler la source (au niveau du matériel ou du logiciel) lorsque des perturbations se produisent.

Accès aux données et modifications

Les journaux d'audit enregistrent également des données relatives à l'utilisation des données elles-mêmes. Cela signifie que lorsque quelqu'un accède à un fichier ou à un document, le crée, l'affiche, le modifie ou le supprime, il laisse une trace. Cette trace capture les modifications que les données ont subies et qui en est également le compte.

Dans les scénarios où les données affectent le travail d'autres équipes, les journaux d'accès aux données facilitent l'identification de l'origine et la correction, si nécessaire.

Historique des transactions

Le suivi des transactions serait une tâche ardue, voire impossible, sans les journaux d'audit. La saisie d'enregistrements détaillés des transactions facilite la rationalisation des processus. Cela devient extrêmement important dans des secteurs tels que la banque et le commerce électronique, où des milliers, voire plus, de transactions ont lieu chaque jour.

Modifications du réseau

Toute modification des paramètres du réseau est également capturée par les enregistrements du journal d'audit. Comme la plupart des organisations utilisent des services cloud, une bonne gestion des paramètres réseau peut vous protéger contre les failles de sécurité.

Actions administratives

L'activité capturée ici comprend tout, de la création de comptes utilisateurs et de l'attribution de privilèges/d'accès aux sauvegardes du système et à presque toutes les autres actions entreprises par les administrateurs système.

Ces données vous aident à surveiller et à suivre - et, si nécessaire, à supprimer - les utilisateurs qui ont accès à des informations sensibles ou confidentielles dans votre entreprise.

Incidents de sécurité

Chaque incident lié à la sécurité est suivi afin de s'assurer que vos données sont renforcées et le restent. Les données relatives aux incidents de sécurité suivent les tentatives de connexion infructueuses, les modifications d'accès et les activations (ou désactivations) de logiciels antivirus et anti-malware.

Avantages de la mise en place de journaux d'audit

La collecte de journaux d'audit peut transformer la façon dont votre organisation gère la sécurité et la conformité.

Découvrez comment l'exploitation de ces journaux peut être bénéfique pour votre organisation. 📝

🔏 Améliore la sécurité

L'un des rôles les plus importants des journaux d'audit est leur capacité à suivre toutes les activités du système. Cela devient particulièrement crucial lorsque des failles de sécurité se produisent. Une enquête judiciaire sur la piste d'audit de votre organisation devient un véritable révélateur.

Les journaux d'audit remontent à la source de la faille pour révéler non seulement comment elle s'est produite, mais aussi quelles données elle a affectées. Pour les administrateurs système, l'examen des journaux d'audit peut aider à repérer des divergences ou des comportements inhabituels et, par conséquent, à contrer et à éviter les cyberattaques.

✔️ permet la conformité réglementaire

La maintenance de journaux d'audit détaillés n'est pas seulement une bonne pratique, mais une obligation légale. Traditionnellement, seules les organisations opérant dans l'espace de la finance et de la santé qui traitaient des données confidentielles avaient besoin de maintenir des journaux d'audit.

Aujourd'hui, des organismes de réglementation tels que HIPAA et PCI DSS exigent que toute organisation ayant une empreinte numérique maintienne des journaux d'audit

En plus de démontrer la conformité aux réglementations sectorielles et aux normes de protection des données, les journaux d'audit protègent également votre organisation contre les poursuites judiciaires frauduleuses. Les enregistrements détaillés qu'ils génèrent constituent une preuve fiable de votre diligence.

💡 Pro Tip: Create a checklist de conformité pour rationaliser votre processus d'audit. Incluez des éléments clés tels que le champ d'application, les critères, les preuves, les conclusions et les recommandations.

⚠️ améliore le dépannage

Grâce aux journaux d'audit, la résolution des erreurs ou des pannes du système devient moins stressante. Leur capacité à enregistrer des informations historiques vous permet d'identifier la source de l'erreur dès le départ.

Votre équipe informatique peut creuser en profondeur et reconstituer l'échéancier de l'événement, déterminer si c'est un utilisateur ou le système qui a déclenché l'évènement, et enfin trouver une solution au problème.

🤝 Promotion de la responsabilisation des utilisateurs

Les journaux d'audit offrent des enregistrements détaillés des actions effectuées, de leur initiateur et du moment où elles ont été effectuées. Cela signifie que vous pouvez retracer chaque action jusqu'à des utilisateurs individuels.

Les journaux d'audit des utilisateurs favorisent un environnement de compte et sont impératifs lors des enquêtes, de la conformité et des procédures judiciaires. Ils fournissent également des informations cruciales qui peuvent améliorer la productivité des équipes.

📊 Assure l'intégrité et la transparence des données

Alors que de plus en plus d'organisations construisent et étendent leur empreinte numérique, il est important de se rappeler que la mise en place de bonnes pratiques autour de la gestion des données ne se limite pas à préserver leur sécurité et leur opérabilité. C'est un élément crucial qui devient le fondement de la confiance des clients ou des consommateurs - existants et potentiels.

La mise en place de journaux d'audit aide votre organisation à démontrer sa validation de la protection de vos données contre la falsification ou les modifications non autorisées. En préservant l'intégrité des données, vous faites honneur aux utilisateurs qui comptent sur l'authentification de vos données.

Le paramétrage de la journalisation d'audit ne doit pas être un casse-tête. En suivant quelques étapes simples, vous obtiendrez des informations précieuses et préserverez la sécurité de vos données.

Vous êtes prêt à faire travailler votre organisation ? 🔧

Étape 1 : Déterminer les objectifs de la journalisation des audits

Commencez par identifier les données que vous essayez d'enregistrer et pourquoi. Définir l'étendue d'un audit comprendra la détermination des domaines d'audit, de l'échéancier et des ressources nécessaires

Cette définition vous permettra de vous concentrer sur les objectifs de l'audit - quel est son but ?

Quelques facteurs à prendre en compte lors de la détermination de vos objets :

Réglementation et conformité: _Votre organisation travaille-t-elle dans un secteur qui exige des rapports réguliers sur ses activités ?

_Votre organisation travaille-t-elle dans un secteur qui exige des rapports réguliers sur ses activités ? Droits et accès: _Quelle est l'installation de votre organisation ? Fait-elle appel à un système complexe de droits d'accès ?

_Quelle est l'installation de votre organisation ? Fait-elle appel à un système complexe de droits d'accès ? Échelle et données: _Quelle sera la source de vos journaux d'audit ? À combien de niveaux de données vous attendez-vous à capturer par le biais des journaux d'audit ?

Le choix du cadre d'audit approprié devient plus simple une fois que vos objets sont clairs.

Etape 2 : Choisir le bon outil de journalisation

L'enregistrement des audits implique la capture, la navigation et l'analyse de quantités massives de données, sans parler de la mise en œuvre. C'est là qu'interviennent les outils d'enregistrement d'audit intelligents.

Il est essentiel de choisir le bon outil, car la sécurité et la conformité de votre organisation dépendent en grande partie de cette décision.

Voici quelques indicateurs permettant d'assister le choix d'un outil en toute connaissance de cause :

Une suite complète de fonctionnalités permettant de suivre tous les évènements souhaités

Une surveillance et des alertes en temps réel, ainsi que la possibilité de générer des rapports détaillés et personnalisés

La capacité de traiter de grands volumes de données et de conserver les données historiques pendant de longues périodes sans problèmes de performance

Une interface intuitive et conviviale qui simplifie la recherche, le filtrage et l'analyse des journaux

Avec l'outil adéquat, la journalisation des audits peut transformer les fonctions de votre organisation en renforçant la sécurité, en assurant une opérabilité sans faille et en garantissant une conformité totale.

Etape 3 : Configuration des paramètres de journalisation

L'étape suivante consiste à mettre en place un paramètre de journalisation des audits adapté aux objectifs que vous avez identifiés ci-dessus. Choisissez des évènements importants pour vous afin de définir et de normaliser le format du journal.

Il est essentiel de trouver un juste équilibre lors de la mise en œuvre de l'enregistrement des audits : l'enregistrement de tous les évènements peut entraîner une surcharge de données, tandis que l'omission d'évènements importants peut compromettre la conformité. La plupart des journaux d'audit contiennent des données telles que les identifiants des utilisateurs, les horodatages, les types d'évènements et les résultats des évènements.

Une fois les évènements identifiés, déterminez la durée de conservation des journaux. Bien qu'une période minimale de 90 jours soit la meilleure pratique, vous devez tenir compte des exigences réglementaires et de la capacité de stockage. Un autre aspect à prendre en compte est celui des horodatages de vos journaux - synchronisez-les avec le protocole NTP (Network Time Protocol)

La configuration de vos paramètres de journalisation d'audit garantit que vous ne vérifiez que les données dont votre organisation a besoin, tout en évitant la surcharge de données.

Etape 4 : Rationaliser le processus de révision

La mise en place d'une procédure d'examen de vos journaux d'audit est essentielle, non seulement pour contrôler la sécurité au quotidien, mais aussi pour garantir que votre cadre de gestion des audits est prêt à évoluer au fur et à mesure que votre entreprise le fait.

Analysez manuellement les journaux d'audit pour identifier et limiter les comportements suspects. Commencez par automatiser les rapports d'audit pour qu'ils soient envoyés par e-mail et examinés périodiquement.

Une autre étape consiste à mettre en corrélation les terminaux de collecte des journaux avec votre inventaire et à configurer de nouveaux terminaux, si nécessaire.

La programmation de stimulations régulières d'évènements - comme la saisie d'informations de connexion incorrectes - est un excellent moyen d'évaluer si les journaux appropriés sont générés. La gestion de l'audit est un processus continu qui nécessite une intervention cohérente pour garantir que vos journaux produisent des informations pertinentes.

Exécutez une journalisation d'audit transparente et sécurisée avec ClickUp

Un hub unique pour la productivité sur le lieu de travail, La solution informatique et PMO de ClickUp offre à vos équipes la plateforme idéale pour contrôler et gérer les journaux d'audit.

Avec Journaux d'audit de ClickUp les journaux d'audit fournissent un enregistrement complet de toutes les actions effectuées au sein d'un espace de travail. Ils permettent aux administrateurs de l'espace de travail de suivre et de contrôler l'activité des utilisateurs, garantissant ainsi la responsabilité et la transparence sans effort.

Accédez facilement aux journaux d'audit ClickUp depuis votre environnement de travail

Chaque journal d'audit génère les données suivantes :

Date

Utilisateur

Rôle

Événement

Statut

Les journaux d'audit ClickUp vous permettent de suivre et d'auditer deux catégories :

Les journaux des utilisateurs: Chaque action de l'utilisateur est enregistrée en tant qu'évènement. Ces journaux capturent et suivent les évènements tels que les connexions et déconnexions d'utilisateurs, les permissions de rôles, les connexions de jetons et les changements d'utilisateurs

Chaque action de l'utilisateur est enregistrée en tant qu'évènement. Ces journaux capturent et suivent les évènements tels que les connexions et déconnexions d'utilisateurs, les permissions de rôles, les connexions de jetons et les changements d'utilisateurs Journaux des tâches: Toutes les activités des tâches sont surveillées par utilisateur et par type d'activité. Ces journaux enregistrent les changements de statut, l'archivage, la restauration, l'achèvement ou la suppression des tâches

Être SOC 2 Type 2 clickUp offre à votre équipe un moyen sûr et fiable d'identifier les activités suspectes ou non autorisées au sein de vos systèmes. Vous pouvez facilement tracer les actions des utilisateurs pour résoudre les problèmes et identifier leurs causes profondes.

Il vous permet également de surveiller la productivité et l'engagement des employés, tout en garantissant la conformité avec les règles de votre organisation Politiques et procédures informatiques de votre organisation . ClickUp fournit également une variété de modèles conçus pour simplifier et rationaliser vos processus de consignation des audits. 👇

Modèle de plan d'audit ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de plan d'audit ClickUp est une ressource fantastique qui facilite le processus d'audit pour toute organisation ou tout projet. Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement mettre en place un forfait d'audit efficace qui capture toute la documentation essentielle et l'analyse des données et des processus pertinents.

Il fournit une feuille de route permettant d'identifier les zones à risque pour les audits de conformité, d'organiser les documents nécessaires et de suivre chaque étape, du forfait à l'achèvement, en passant par l'exécution.

Ce modèle vous permet de créer plusieurs projets en fonction des objectifs de l'audit, de collaborer avec les différentes parties prenantes, de suivre le statut des tâches et d'optimiser la productivité de l'équipe.

Modèle ClickUp pour les audits d'entreprise

Télécharger ce modèle

Naviguer dans les audits d'entreprise peut être accablant. Cependant, grâce à la Modèle d'audit d'entreprise ClickUp avec le modèle d'audit d'entreprise ClickUp, vous pouvez accéder à un cadre rapide et complet pour aborder n'importe quel audit.

Il vous servira de référence pour tout audit, qu'il s'agisse d'assurer la conformité réglementaire, de collecter des informations pertinentes, d'identifier les risques potentiels ou de garantir l'exactitude des résultats.

Grâce à ce modèle, l'audit d'un service ou d'un processus devient une tâche rapide et instructive. Il met également en évidence les possibilités d'amélioration, ce qui permet à votre organisation d'accroître l'efficience et l'efficacité des différents processus.

En outre, le Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp est également une excellente option. Il vise à simplifier les audits de processus en évaluant les processus existants et en identifiant les domaines à améliorer.

Bonnes pratiques pour la gestion et l'analyse des journaux d'audit

Les journaux d'audit sont des enregistrements numériques immuables sur lesquels votre organisation peut compter à long terme.

Gérez mieux vos journaux d'audit grâce à ces bonnes pratiques . 📈

🧐 Examiner les journaux régulièrement

Votre organisation doit mettre en place un solide système de surveillance pour prévoir efficacement les menaces de sécurité. Après tout, le temps est primordial lorsqu'il s'agit de faire face à des failles de sécurité.

L'intervention humaine est également essentielle dans ce processus.

Par exemple, seuls les responsables de la sécurité devraient disposer de droits d'administrateur pour accéder aux journaux d'audit. En outre, il est important de former le personnel à la lecture et à l'interprétation correctes de ces journaux.

Avec une installation et une formation adéquates, vous pouvez détecter et traiter efficacement et à temps les activités suspectes et les failles de sécurité.

🗃️ Fortifier le stockage des journaux

Chaque fichier journal d'audit doit être sécurisé et ne doit pas être altéré.

Voici quelques étapes pour s'en assurer :

Restreindre l'accès aux journaux aux seules personnes autorisées afin d'éviter qu'ils ne soient affichés ou falsifiés sans autorisation

Crypter les journaux, en particulier lorsqu'ils contiennent des informations ou des données confidentielles

Maintenir l'intégrité des journaux d'audit grâce à des solutions d'écriture unique et de lecture multiple (WORM)

📁 Créer une convention de dénomination cohérente

Une convention de dénomination claire et cohérente facilite la gestion et l'accès à vos journaux d'audit.

Lorsque chaque entrée de journal met en forme un format abonné, votre équipe peut rapidement passer les données au crible sans confusion. Pour maintenir la clarté, libellez les éléments clés comme les types d'évènements, les utilisateurs, les systèmes et les horodatages.

**Par exemple, plutôt que d'utiliser des conditions d'utilisation vagues telles que "changement" ou "accès", optez pour des noms descriptifs tels que "fichier modifié" ou "utilisateur enregistré"

📑 Établir une politique de conservation des journaux

Il est important de rationaliser la manière, le moment et l'endroit où vous conservez les journaux.

Commencez par sauvegarder régulièrement vos journaux. Cela est particulièrement important au cas où une panne matérielle ou logicielle entraînerait une perte de données.

Votre politique de conservation des journaux doit également tenir compte de la durée pendant laquelle vous conservez les enregistrements des journaux d'audit dans votre base de données. Si la bande passante opérationnelle et le stockage peuvent déterminer cette durée, n'oubliez pas de tenir compte des exigences de conformité. En général, les organismes de réglementation ont des lignes directrices qui dictent la durée de conservation des journaux.

Défis et solutions courants pour l'enregistrement des audits

Si la journalisation des audits est essentielle au maintien de la sécurité et de la conformité, elle n'est pas sans poser de problèmes.

Plongeons dans certains problèmes courants et voyons comment les surmonter. 🚧

Données surchargées

Grâce à des développements tels que les microservices et les niveaux d'infrastructure distribués et complexes au cours des dernières années, des quantités massives de données sont générées à chaque fois que vous allez en ligne. Mais cela signifie également que les journaux d'audit sont rapidement inondés de quantités copieuses de données.

Un volume élevé de données a des implications qui vont au-delà du stockage - bien que son impact soit également crucial. Tout en augmentant le coût du stockage cloud, elles entraînent des retards massifs dans le suivi des audits et les opérations de l'entreprise.

How to navigate this: Le meilleur moyen de résoudre ces problèmes ? La compression des données.

En réduisant la taille des fichiers journaux, vous pouvez diminuer les besoins en stockage, réduire les coûts du cloud et obtenir un transfert de données plus rapide. Cela permet également de réduire la bande passante et le temps nécessaires au transfert des fichiers d'audit.

Accessibilité et sécurité des journaux

À ce jour, vous comprenez probablement déjà la nécessité de maintenir l'intégrité des journaux d'audit. Après tout, ils sécurisent vos données et constituent le paramètre des relations avec tous vos utilisateurs ou clients.

Comment s'y retrouver:

Pour prévenir les cyberattaques ou même traiter les incidents de sécurité, le registre d'audit correspondant doit être accessible. Pour ce faire, il est indispensable de disposer d'un outil de gestion des audits qui garantisse une catégorisation, un horodatage et une indexation appropriés.

Comme la nature des données sensibles peut varier des identifiants d'authentification aux données commerciales propriétaires en passant par les informations personnelles identifiables, le système d'enregistrement d'audit idéal doit pouvoir les détecter et les expurger en temps réel.

Naviguer dans des journaux complexes

L'enregistrement des audits n'est que la première étape. La gestion et l'indexation correctes de ces données sont la clé du renforcement de la sécurité et de la conformité de l'organisation. 🔑

Mais à partir du moment où des journaux d'audit spécifiques sont capturés dans divers formats de journaux sur des architectures différentes et des infrastructures dynamiques, comment faire pour leur donner un sens ?

Parcourir ces données manuellement pour identifier les évènements significatifs est une tentative vaine.

Comment s'en sortir: Les outils automatisés d'analyse des journaux peuvent considérablement rationaliser le processus, permettant à votre équipe d'identifier rapidement les évènements significatifs sans avoir à passer manuellement au crible de vastes quantités de données.

À lire aussi: 10 meilleurs outils et logiciels de gestion de la conformité

Corrélation des évènements

Une part importante de la gestion des journaux d'audit consiste à corréler les évènements entre les applications, les systèmes et les réseaux afin d'identifier les comportements suspects et les menaces de sécurité. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire.

en effet, les données des journaux sont souvent cloisonnées entre différents systèmes, ce qui complique la vue d'ensemble, en particulier dans les réseaux de grande taille. Les erreurs peuvent provenir de plusieurs paramètres, ce qui complique l'analyse des causes profondes.

Des alertes mal configurées et des problèmes transitoires sur le réseau peuvent provoquer des faux positifs, tandis que des alertes redondantes peuvent résulter d'un seul problème déclenchant plusieurs notifications en raison de la complexité du système.

Comment y remédier: Pour relever ces défis, envisagez d'utiliser une solution de journalisation centralisée qui rassemble les données de toutes vos sources. En faisant cela, vous améliorerez la visibilité et simplifierez considérablement la corrélation des évènements.

De plus, l'utilisation d'outils d'automatisation pour l'analyse des journaux filtre le bruit, ce qui vous permet de vous concentrer sur les évènements significatifs et de répondre rapidement à tout risque potentiel.

Découvrez la journalisation d'audit transparente et sécurisée avec ClickUp

Les décisions basées sur les données sont au cœur de toute organisation qui fonctionne bien. Par conséquent, les données doivent être sauvegardées comme le bien le plus précieux (elles le sont).

La réponse se trouve dans vos enregistrements d'audit. Ainsi, même si votre entreprise et vos données évoluent, un outil qui vous aide à réaliser des enregistrements d'audit transparents devient l'outil le plus important de votre arsenal.

