10 meilleurs outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) en 2024

La gouvernance, le risque et la conformité (GRC) est un système de contrôles et d'équilibres qui permet aux entreprises de renforcer les normes de sécurité, de minimiser les risques de violation des données et de répondre aux exigences réglementaires.

Les organisations doivent se conformer à de nombreuses réglementations, notamment GDPR, PCI-DSS, CCPA et SOX. Les logiciels GRC alignent l'infrastructure informatique sur les objectifs de l'entreprise tout en gérant les risques et en respectant les normes de conformité.

Aujourd'hui, même les entreprises de petite taille ont une empreinte mondiale. Dans un tel scénario, elles doivent se conformer aux réglementations internationales et se préparer à faire face à des menaces qui pourraient nuire à leurs activités si elles ne sont pas conformes à la GRC.

Le logiciel GRC permet de créer, de coordonner et de surveiller les politiques et les contrôles et de planifier les exigences de conformité réglementaires et internes. Ces solutions proposent des SaaS par abonnement, automatisent les processus et augmentent l'efficacité de votre équipe de gouvernance tout en réduisant la complexité.

Cet article présente les 10 meilleurs outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) pour 2024, avec leurs fonctionnalités, leurs inconvénients et leurs prix.

Que faut-il rechercher dans un logiciel GRC ?

Lorsque vous recherchez un logiciel de conformité, choisissez des outils GRC qui simplifient l'audit chronophage pour l'évaluation des risques, la gestion de la conformité et les audits internes pour les normes de conformité et de risque. En outre, ils devraient s'adapter à vos flux de travail, à vos processus d'entreprise et à votre culture existants.

Gestion et automatisation des flux de travail: L'outil GRC que vous choisissez devrait être en mesure d'automatiser les flux de travail courants tels que les rapports en temps réel sur les risques et les contrôles. Il doit permettre la surveillance continue des contrôles (CCM), la collecte de preuves et l'extraction d'informations d'autres systèmes selon un calendrier que vous choisissez

**La surveillance continue des contrôles (CCM) : la CCM permet une surveillance continue ou fréquente de vos contrôles afin de valider l'efficacité de votre cadre de GRC pour atténuer les risques

Sécurité de niveau Enterprise et facilité d'utilisation: Comme vous stockez toutes vos vulnérabilités sur la plateforme GRC, vous avez besoin d'un outil qui préserve la sécurité de vos données tout en vous permettant de travailler efficacement. Choisissez des outils dotés de fonctionnalités natives intégrées de type Excel afin de ne pas perdre de temps à comprendre la solution GRC. Recherchez des outils de collaboration pour créer des tâches, gérer des équipes et rester en sécurité.

Évolutivité: La mise à l'échelle de la conformité est un processus complexe et chronophage. L'utilisation de feuilles de calcul pour gérer le programme GRC de votre entreprise rend difficile l'ajout de cadres GRC supplémentaires, la collecte de preuves et la maintenance des processus de conformité. Choisissez un logiciel de GRC qui s'adapte à la croissance de votre entreprise pour rester conforme et sécurisé quelle que soit la taille de l'organisation

Rapports: Grâce aux rapports de vos outils GRC, affichez les contrôles cruciaux, les principaux risques et la gestion des incidents dans un environnement de données unifié. Votre plateforme GRC devrait simplifier et rassembler toutes ces données dans des tableaux de bord, qui servent de source de données unique dans l'ensemble de l'organisation

**Pour une gestion intégrée des risques dans votre programme de risque et de conformité, votre logiciel GRC doit communiquer avec les autres outils de votre pile technologique, tels quelogiciel de gestion juridique etlogiciel de gestion des risques. La plateforme devrait s'intégrer à vos applications mobiles, à la gestion de projet et à d'autres applications de conformité et de gestion des risquesoutils de rapports pour un flux d'informations précis et opportun

Les 10 meilleurs outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) à utiliser en 2024

Voici notre liste de logiciels GRC qui permet à votre équipe de maintenir la conformité sans le travail fastidieux des processus manuels ou des solutions héritées inflexibles.

1. ClickUp

ClickUp est votre solution unique pour la gestion de la conformité et la gestion de l'information gestion de projet . Grâce à des fonctionnalités personnalisables et fonctionnelles et à des modèles intégrés, ClickUp coordonne tous vos programmes de risque et de conformité en un seul endroit. Quelle que soit la taille de votre équipe, utilisez cet outil GRC pour suivre les mises à jour des projets, gérer les risques et collaborer en un seul endroit.

Épargnez à votre équipe le souci d'utiliser plusieurs outils pour l'évaluation des risques, l'audit des processus internes et la gestion des projets, car ClickUp combine tout cela. Tout le monde bénéficie d'une expérience de gestion du travail transparente, qu'il s'agisse d'une petite équipe ou d'une organisation plus importante.

L'environnement de travail de ClickUp offre bien plus que la moyenne des solutions GRC.

L'espace de travail de ClickUp analyse du flux de travail 100+ intégrations, numérique Tableaux blancs et les documents collaboratifs vous aident à rester organisé et à réduire les risques dans le cadre de votre programme de gestion des risques de l'entreprise. Voici comment.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord : Affichez une vue d'ensemble de tous les aspects de votre processus de gestion des audits, des exigences de conformité et du cadre GRC dans un seul tableau de bord personnalisable Tableau de bord ClickUp. Avec plus de 50 widgets conçus pour être personnalisés en fonction de votre flux de travail, choisissez les informations que vous voulez voir et la façon dont vous voulez les visualiser

Gardez un œil sur l'état de santé d'un projet en utilisant des analyses avancées dans ClickUp

Modèle de plan de projet de conformité : Utilisez ce modèle pour coordonner tous vos efforts de conformité en un seul endroit. De l'identification et de l'évaluation des exigences de conformité à l'évaluation de votre programme de conformité et à la prise de mesures correctives, ce modèle vous permet de tout faire

Utilisez ce modèle ClickUp pour planifier et gérer la conformité, y compris l'évaluation des exigences, la mesure de la progression et les mesures correctives

Documents : Liste de toutes les réglementations et de tous les cadres auxquels vous devez vous conformer sur Documents ClickUp. Attribuer des rôles et des responsabilités pour s'assurer que chaque cadre GRC est respecté, qu'un membre de l'équipe surveille les changements et que les problèmes sont traités

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Vue Gantt Chart View : L'affichage du diagramme de Gantt Vue Gantt Diagramme dans ClickUp vous permet de créer des échéanciers pour chaque projet de gestion des risques. Définissez des échéanciers, attribuez des tâches aux différents membres de l'équipe et étiquetez les commentaires des autres équipes sur des problèmes supplémentaires tels que les questions juridiques et financières

La vue diagramme Gantt de ClickUp pour surveiller les échéanciers des projets

Modèles d'évaluation des risques : Utilisez ces modèles pour faire gagner du temps au manager de projet en mettant en évidence les risques potentiels avant que l'équipe ne commence à travailler sur le projet. Par exemple, Modèle de matrice des risques liés à la valeur de ClickUp vous permet de créer une matrice des risques pour chaque risque possible, en vue d'une gestion proactive des risques

ClickUp cons

Temps de réponse lent

Les fonctionnalités avancées telles que ClickUp IA sont disponibles sur les forfaits payants

Prix ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ reviews)

2. Pathlock

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Pathlock-for-GRC-Compliance-1400x1030.png Pathlock pour la conformité GRC /$$$img/

via Sas d'entrée Comme la plupart des outils GRC, Pathlock affiche une vue achevée des violations de politiques à travers les réglementations gouvernementales, et la gestion de la conformité. Rationalisez vos programmes de conformité grâce à des rapports automatisés pour minimiser et réduire les risques .

Ajoutez de nouvelles applications à vos systèmes de gestion des risques et de conformité afin d'identifier rapidement les violations d'accès.

La solution de gestion des risques et de la conformité de Pathlock ne nécessite qu'une installation et une maintenance minimales. Améliorez votre posture de sécurité, maximisez votre productivité et comprenez comment vous vous conformez aux réglementations industrielles et gouvernementales.

Les meilleures fonctionnalités de Pathlock

Surveillance continue, évolutive et automatisée des contrôles pour la gestion des risques inter-applications et des risques de sécurité

Automatisation de l'audit interne pour réduire la montée en flèche des coûts des audits et des contrôles grâce à l'automatisation, à la richesse des données et à un meilleur alignement entre les parties prenantes et les applications

Une suite complète d'applications de gouvernance des accès avec analyse des risques d'accès, provisionnement conforme, gestion des accès élevés et gestion des rôles

Pathlock avantages

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs débutants

Vous avez besoin d'une assistance technique pour commencer à utiliser Pathlock

Prix de Pathlock

Prix personnalisés

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. Fusion Framework System

via Système Fusion Framework Le logiciel GRC basé sur le cloud Fusion Framework System permet d'élaborer des programmes dynamiques de continuité des entreprises en intégrant les données, les services, les systèmes et les procédures.

Le logiciel de gestion des risques Fusion s'intègre à différentes sources d'entreprise pour s'aligner sur les objectifs stratégiques de votre organisation et garantir la conformité.

Alignez les objectifs stratégiques de votre organisation, assurez la conformité et obtenez une visibilité optimale grâce à l'analyse prédictive. Il est conçu pour la maintenance de la gouvernance, l'évaluation des risques et la gestion des incidents.

Fusion Framework System meilleures fonctionnalités

Le logiciel de gestion des risques assure la connexion de toutes vos données et améliore l'alignement interfonctionnel

Tirez parti de la résilience opérationnelle basée sur la technologie pour répondre à l'évolution du mandat réglementaire

Le système de gestion des crises et des incidents de Fusion dote les utilisateurs d'informations exploitables pour s'adapter aux changements, éviter les perturbations et améliorer les performances de l'entreprise

Fusion Framework System cons

Principalement utilisé pour la continuité des entreprises et l'atténuation des risques, mais manque d'outils pour la stratégie GRC

Les responsables de la mise en œuvre passeraient beaucoup de temps à configurer les capacités de gestion des risques

Absence de structure tarifaire transparente

Prix du système Fusion Framework

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (101 commentaires)

4.4/5 (101 commentaires) Capterra: 4.4/5 (45 commentaires)

4. Riskonnect

via Riskonnect Le service et l'outil GRC de Riskonnect facilitent la conformité aux exigences réglementaires dans les secteurs de la vente au détail, des soins de santé, de l'assurance et de la fabrication. Vous pouvez utiliser cette plateforme logicielle de conformité pour la gestion des risques, le suivi des évènements à risque, la gestion de la gouvernance, la gestion des réglementations sur la confidentialité des données et l'atténuation des risques avec des audits internes et externes.

Comme d'autres outils GRC, Riskonnect aide à la gestion des documents en stockant les documents critiques pour l'entreprise afin de rationaliser les processus de gestion des risques.

Les meilleures fonctionnalités de Riskonnect

Vous pouvez contrôler vos politiques d'entreprise et juridiques afin d'éviter les amendes et autres dommages

Décomposer les silos et communiquer de manière transparente de la ligne de front à la suite C pour s'assurer que les actions à tous les niveaux répondent aux attentes

Enregistrez les problèmes, les incidents et les modifications avec une piste d'audit claire

Riskonnect cons

Les résultats de l'analyse quantique sont maladroits et doivent être améliorés

Cet outil ne travaille qu'avec Internet Explorer et pas sur iPad

Prix de Riskonnect

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. IBM OpenPages

via IBM OpenPages IBM OpenPages est une plateforme GRC unifiée qui simplifie la manière dont vous gérez proactivement les risques et la conformité réglementaire.

IBM OpenPages simplifie la gouvernance des données, l'évaluation des risques et la conformité réglementaire pour votre programme de gestion des risques de l'entreprise.

IBM OpenPages® est une solution de conformité évolutive et axée sur l'IA qui fonctionne sur n'importe quel cloud avec IBM Cloud Pak® for Data. Centralisez vos risques en silos fonctions de gestion des risques dans un environnement unique afin d'identifier, de contrôler, de rapporter et d'atténuer les risques dans le paysage dynamique actuel.

Gérez la conformité pour le temps présent et préparez l'avenir avec une plateforme GRC d'entreprise entièrement extensible qui s'adapte à des milliers d'utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM OpenPages

L'interface utilisateur axée sur les tâches permet de rationaliser les processus et les actions complexes avec un minimum de formation

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de flux de travail GRC pour exécuter des cas d'utilisation prêts à l'emploi sur une base planifiée et à la demande

Il est facile de créer une stratégie GRC efficace avec des aperçus des risques dans l'ensemble de l'organisation grâce à des diagrammes, des rapports et des tableaux de bord dynamiques

IBM OpenPages cons

Les utilisateurs se plaignent de passer énormément de temps à générer des rapports, qui nécessitent MS Excel et PowerPoint

L'intégration avec d'autres outils, tels que les outils d'audit, la gestion des sondages, et les outils de gestion de l'informationLogiciel de conformité SOC-2est un défi

Prix d'IBM OpenPages

Prix personnalisés

G2: 4/5 (51 commentaires)

4/5 (51 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. LogicManager

via LogicManager Le logiciel de gestion des risques de l'entreprise LogicManager établit une connexion entre les différents domaines de gouvernance de l'entreprise et sert de source unique de vérité pour l'organisation. Vous pouvez identifier les zones de risque opérationnel élevé et les zones de fraude en connectant les données à travers les départements, y compris les audits internes, la sécurité de l'information, le GRC et la finance.

De plus, le logiciel intégré de gestion des risques de LogicManager élimine les cloisonnements entre les départements pour vous aider à créer un programme GRC efficace. Le logiciel est conçu pour vous aider à aligner les objectifs stratégiques sur les objectifs opérationnels et vous affiche une vue achevée de vos risques de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de LogicManager

Le logiciel intégré de gestion des risques vous aide à détecter les vulnérabilités à travers les silos et à assigner des activités de contrôle avec des bibliothèques de risques prédéfinies

Identifier les risques critiques au sein de votre organisation grâce à des critères d'évaluation des risques modifiables et objectifs

Fournir des rapports significatifs à vos parties prenantes avec des résumés des risques et des tableaux de bord personnalisés pour aider à prendre des décisions conscientes des risques

Avantages de LogicManager

Capacités limitées d'établissement de rapports à la suite d'un audit interne

L'outil n'offrant que trois niveaux de risque et de contrôle, il est difficile d'obtenir des données granulaires

Prix de LogicManager

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (51 commentaires)

4.4/5 (51 commentaires) Capterra: 4.6/5 (22 commentaires)

7. Fusion standard

via Fusion standard L'outil GRC de gestion de la conformité StandardFusion aide les entreprises des secteurs de la technologie, des soins de santé, des services financiers, de la fabrication, du gouvernement et de la vente au détail à maintenir leur conformité.

Simplifiez chaque aspect de votre processus d'audit interne, qu'il s'agisse d'auditer des contrôles ou des exigences. Gérez le statut de vos audits internes et externes et documentez les exigences sur une plateforme centralisée.

Ce qui le différencie des autres outils GRC, c'est que vous pouvez rapidement lancer et gérer plusieurs audits sur StandardFusion et suivre leur progression simultanément.

Les meilleures fonctionnalités de StandardFusion

Disposez de toutes les preuves dont vous avez besoin pour votre gestion d'audit sur une seule plateforme

Suivez tous vos audits en temps réel, obtenez des journaux d'évènements achevés et l'historique des versions pour suivre les audits antérieurs

Définissez, documentez, révisez et créez des rapports sur les programmes de conformité et gérez les contrôles spécifiques à l'organisation

Les avantages de StandardFusion

Possibilité d'élargir les fonctionnalités d'intégration avec d'autres outils de conformité et de sécurité

Pas assez d'options de rapports

Prix de StandardFusion

Débutant: 1 500 $/mois

1 500 $/mois Professionnel: 2 500 $/mois

2 500 $/mois Enterprise: 4 500 $/mois

4 500 $/mois Enterprise+: 8 000 $/mois

G2: 4.6/5 (40 commentaires)

4.6/5 (40 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. ServiceNow Gouvernance, Risque et Conformité

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/create\_new\_user-1400x646.png Tableau de bord ServiceNow /$$img/

via ServiceNow Le programme de risque de gouvernance de ServiceNow alimente les entreprises résilientes avec des décisions conscientes des risques intégrées dans le travail quotidien. Ce logiciel GRC connecte votre entreprise, la sécurité et l'informatique sur une plateforme centrale.

Le plus intéressant, c'est que ServiceNow s'intègre à vos logiciels existants, y compris les consolidateurs de contenu, les fournisseurs de scores de sécurité et les solutions de processus d'entreprise.

La gestion des risques de ServiceNow travaille en étroite collaboration avec la gestion des services et les opérations de sécurité et apporte une approche intégrée de la gestion des risques.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Un environnement de données unifié avec des analyses de données personnalisées approfondies

Surveillance, automatisation et analyse en temps réel pour des réponses plus rapides

Gestion continue des risques opérationnels pour minimiser les pertes

Les inconvénients de ServiceNow

Moins d'intégrations API par rapport à d'autres outils GRC

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de ServiceNow

G2: 4.3/5 (782 commentaires)

4.3/5 (782 commentaires) Capterra: 4.5/5 (227 commentaires)

9. SAI360

via SAI360 Le logiciel GRC de SAI360 rationalise votre processus de gestion des risques afin que vous preniez les risques appropriés au bon moment avec confiance et concentration. Stockez, gérez et extrayez des données sur les risques dans toute l'Enterprise grâce à ce logiciel évolutif sur les risques, l'ESG et le développement durable.

SAI360 meilleures fonctionnalités

Les modules GRC préconfigurés surveillent, analysent et préviennent les perturbations

Visualisez les écarts de conformité, prenez des décisions rapides pour optimiser votre programme de risque et de conformité grâce à des rapports personnalisables

Assurez la continuité des entreprises, gérez les activités critiques des fournisseurs et réduisez le temps consacré à la confidentialité des données et aux menaces de sécurité avec SAI360

Les inconvénients de SAI360

UX et UI dépassés

Pour une personnalisation avancée, vous devrez peut-être payer pour des services professionnels

Prix de SAI360

Prix personnalisé

G2: 4/5 (121 commentaires)

4/5 (121 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. SAP GRC

via SAP GRC SAP GRC permet d'obtenir des informations précoces et prédictives sur les anomalies et les risques potentiels et de surveiller en permanence les entités, les cybermenaces et la conformité avec les processus essentiels à la mission de l'entreprise.

L'utilisation des outils GRC de SAP pour automatiser les tâches répétitives d'audit et de gestion de la conformité offrira une visibilité en temps réel sur le suivi des contrôles.

SAP dispose de solutions flexibles pour la surveillance des cybermenaces, le contrôle des données, la gestion des identités et des accès, et les contrôles de confidentialité pour assurer la sécurité de vos systèmes dans un environnement réglementaire et d'entreprise en constante évolution.

Les meilleures fonctionnalités de SAP GRC

Contrôlez les processus clés et gérez la conformité en documentant, évaluant, testant et remédiant aux risques liés aux processus critiques

Exploiter les capacités prédictives pour informer les processus et les opérations de l'entreprise

La gouvernance des identités et des accès protège votre propriété intellectuelle et votre réputation à l'échelle de l'entreprise

SAP GRC contre

Les personnes chargées de la mise en œuvre doivent avoir des connaissances et une formation spécialisées en SAP

Lenteur des performances et blocage du système lors du traitement de gros volumes de données

Prix de SAP GRC

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (62 commentaires)

4.2/5 (62 commentaires) Capterra: 4.5/5 (32 commentaires)

Gérez la gouvernance, le risque et la conformité de votre organisation avec les meilleurs outils GRC comme ClickUp

Alors que de nombreuses plateformes GRC gèrent les risques et la conformité réglementaire, vous avez besoin d'une solution logicielle GRC qui le fait sans perturber votre pile technologique existante.

ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes en tant qu'outil GRC qui optimise vos cadres de gouvernance, de risque et de conformité tout en repérant rapidement les risques opérationnels et de conformité.

Cet outil de GRC est convivial pour les débutants, ce qui permet à n'importe quel membre de votre équipe de l'utiliser sans connaissances techniques préalables. Rendez votre processus de gestion des risques plus efficace grâce à des fonctionnalités personnalisables telles que les tableaux de bord et le Objectifs . Utiliser des modèles de conformité préconstruits et des modèles de documentation de projet pour suivre régulièrement la progression de la gestion des risques par vos organisations.

