Comment créer une checklist de conformité ?

À mesure que les industries numériques se développent, les mandats de conformité le font aussi. Les réglementations évoluent et ne se contentent plus de prévenir les conséquences négatives. Les organisations sont désormais tenues de s'assurer que leurs actions bénéficient à la fois à leurs opérations internes et au reste du monde.

Une conformité efficace exige des outils et des connaissances appropriés. Les checklists de conformité fournissent une structure claire, aidant les organisations à surveiller et à maintenir systématiquement le respect des règles dans divers domaines.

Ce blog souligne l'importance des checklists de conformité, leurs composantes essentielles et les étapes critiques pour les préparer efficacement.

Qu'est-ce qu'une checklist de conformité ?

Les checklists de conformité spécifient les tâches, les procédures ou les exigences que les organisations doivent accomplir ou suivre pour se conformer aux lois, aux réglementations, aux normes industrielles ou aux politiques internes

Votre organisation a besoin d'un programme de conformité car elle :

Protège la réputation et l'image de marque de l'organisation

Garantir la pérennité de votre entreprise et assurer votre sécurité

Prévenir les sanctions juridiques et les pertes financières

Il contribue à instaurer un climat de confiance avec les clients, les employés et les investisseurs en garantissant la sécurité et le professionnalisme de l'entreprise

Comble les lacunes organisationnelles et favorise une culture de l'éthique et du compte au sein de l'organisation

Voici les trois principaux objets qu'une checklist de conformité s'efforce de remplir :

L'atténuation des risques: Les checklists aident à identifier les lacunes potentielles en matière de conformité pour atténuer les risques de répercussions juridiques, financières et de réputation

Les checklists aident à identifier les lacunes potentielles en matière de conformité pour atténuer les risques de répercussions juridiques, financières et de réputation **Cohérence : ils garantissent une adhésion cohérente aux normes dans l'ensemble de l'organisation

**Documentation : ils vous fournissent des preuves des efforts de conformité pour les audits et les enquêtes

Types de checklists de conformité

Les checklists de conformité ont de nombreux objectifs ; une seule checklist ne peut pas tout couvrir sans devenir encombrante. Les entreprises doivent adopter différentes checklists de conformité en fonction de leurs objectifs organisationnels et des réglementations pertinentes. En voici les différents types :

Checklist de conformité juridique : Couvre le respect des lois et des réglementations telles que le droit du travail, les réglementations environnementales, les lois sur la protection des consommateurs et les lois sur la confidentialité des données

Couvre le respect des lois et des réglementations telles que le droit du travail, les réglementations environnementales, les lois sur la protection des consommateurs et les lois sur la confidentialité des données **Checklist de conformité RH : assure la conformité avec les lois sur l'emploi, les réglementations sur l'égalité des chances, les normes de sécurité sur le lieu de travail et la protection des données des employés

Checklist de conformité à la réglementation financière: Se concentre sur le respect des normes comptables, des réglementations fiscales, des exigences en matière de rapports financiers et des mesures de lutte contre la fraude

Se concentre sur le respect des normes comptables, des réglementations fiscales, des exigences en matière de rapports financiers et des mesures de lutte contre la fraude Checklist de conformité aux réglementations sectorielles: Adaptée aux réglementations relatives à des secteurs spécifiques, tels que les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la sécurité alimentaire et les services financiers

Adaptée aux réglementations relatives à des secteurs spécifiques, tels que les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la sécurité alimentaire et les services financiers Checklist de conformité à la politique interne: Veille au respect des politiques, des procédures et des directives éthiques de l'entreprise

Avantages de l'utilisation d'une checklist de conformité

Avant d'apprendre à les créer, comprenons comment une checklist peut vous aider en matière de conformité. Voici les trois principaux avantages d'une checklist de conformité :

Approche structurée : elles fournissent un cadre systématique et complet pour la réalisation des audits. Cette approche permet d'identifier les lacunes, d'évaluer les risques et de mettre en œuvre des mesures correctives de manière méthodique

: elles fournissent un cadre systématique et complet pour la réalisation des audits. Cette approche permet d'identifier les lacunes, d'évaluer les risques et de mettre en œuvre des mesures correctives de manière méthodique **Transparence : les checklists améliorent la compréhension des parties prenantes en décrivant de manière claire et transparente les efforts de mise en conformité et les domaines faisant l'objet de l'audit

Matériel de formation: Les checklists de conformité sont des outils précieux pour former les employés aux exigences de conformité. Elles permettent d'informer les parties prenantes des nouvelles réglementations et pratiques de conformité lorsqu'elles sont régulièrement mises à jour

Composants essentiels d'une checklist de conformité

Voici les cinq composants essentiels qui constituent une checklist de conformité :

1. Champ d'application

Le champ d'application d'une checklist de conformité définit les domaines de l'organisation à auditer. Il s'agit d'un aperçu clair des départements, des processus ou des fonctions que nous devons examiner. Il est essentiel de mentionner le champ d'application comme l'un des premiers détails de la checklist.

Définir de manière effacée l'étendue du travail (SOW) à l'aide d'un document structuré

Modèle de procédures opératoires normalisées

permet de concentrer les efforts et les ressources d'audit sur les domaines critiques présentant le risque le plus élevé de non-conformité. Il responsabilise également les parties prenantes concernées, qui doivent partager les informations nécessaires

2. Critères

L'établissement des critères garantit un objectif final ou une spécification clairs dans votre checklist de conformité.

En se concentrant sur un seul critère par checklist, comme la conformité juridique ou la politique interne, l'organisation peut évaluer son statut de conformité de manière exhaustive.

3. Preuve

Cette composante de la checklist de conformité exige de compiler les documents et enregistrements dont nous avons besoin pour la vérification au cours de l'audit de conformité. Les preuves comprennent les politiques, les documents relatifs aux processus, les contrats, les factures, les dossiers de formation et toute autre documentation pertinente qui démontre l'adhésion de l'organisation aux critères.

Nous devons collecter et organiser les preuves, car elles nous aident à justifier la conformité et à combler les lacunes éventuelles.

4. Constatations

Les résultats font référence aux résultats de la checklist d'audit de conformité, qui détaille les

conformité du projet

statut. Ils indiquent les domaines de conformité, de non-conformité et les risques potentiels.

La documentation précise et complète des résultats nous aide à comprendre le paysage actuel de la conformité et à identifier les domaines à améliorer.

5. Recommandations

Un audit de conformité achevé se termine par des recommandations, qui sont des étapes actionnables que nous suggérons pour traiter les problèmes de non-conformité que nous avons identifiés au cours de l'audit. Ces étapes offrent une feuille de route claire, telle que des programmes de conformité ciblés pour rectifier les lacunes et améliorer la position de l'organisation en matière de conformité.

Voici les sept étapes de la création d'une checklist de conformité qui permet d'atteindre la conformité de manière transparente et efficace.

Les étapes de la conformité en bref:

Identifier les règlements pour lesquels la conformité est requise

Décider des étapes à suivre

À faire une première évaluation de la conformité

Élaborer un forfait d'action

Effectuer des audits réguliers

Contrôler et ajuster

Maintenir les enregistrements

1. Identifier les réglementations

Une organisation doit respecter un intervalle de réglementations et de normes pour rester conforme. La première étape consiste à identifier toutes les normes juridiques spécifiques au secteur, les réglementations gouvernementales et les politiques internes.

La liste de toutes les réglementations applicables nous aide à comprendre les exigences spécifiques auxquelles nous devons répondre et garantit que nous couvrons tous les aspects pertinents de la conformité.

2. Analyser les exigences

Examiner les exigences réglementaires spécifiques pour comprendre ce que nous devons faire pour être en conformité. Cela implique d'interpréter les règles, de comprendre leurs implications et de déterminer les actions nécessaires pour y répondre.

Cette analyse nous aide à décomposer les réglementations complexes en étapes exploitables que l'organisation peut facilement suivre et mettre en œuvre.

3. Évaluer la conformité actuelle

Effectuer une évaluation initiale de la conformité avec un responsable interne de la conformité. Il s'agit d'examiner les processus, les politiques et la documentation existants afin d'identifier les lacunes et les domaines à améliorer.

L'évaluation établit une base de référence pour comprendre la situation de l'organisation en matière de conformité et informe l'élaboration d'un plan d'action pour traiter les problèmes critiques et améliorer la conformité globale.

Idéalement, une fois l'examen effectué, il est préférable de le conserver sous forme de

modèle d'évaluation des risques

pour référence future.

4. Élaborer un forfait

Maintenant que nous connaissons les exigences et que nous disposons d'une base de référence, nous pouvons élaborer un forfait pour combler les lacunes identifiées. Le forfait doit décrire les étapes nécessaires pour atteindre la conformité, attribuer les responsabilités et fixer les délais de mise en œuvre.

Un plan d'action bien défini nous aide à hiérarchiser les actions, à fournir une formation adéquate, à allouer les ressources de manière efficace et à nous assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour parvenir à la conformité.

5. Auditer régulièrement

Effectuer régulièrement des audits de conformité afin de contrôler en permanence le respect des règles. Ces audits nous aident à identifier les nouveaux problèmes de conformité, à évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre et à assurer le respect permanent des réglementations

Des audits réguliers sont essentiels pour le maintien d'une bonne réputation et d'un niveau élevé de conformité et pour s'assurer que nous prenons rapidement en compte toute nouvelle règle ou tout changement dans les réglementations existantes.

6. Contrôler et ajuster

Pour garantir une conformité permanente, suivez les changements de réglementation, mettez à jour la checklist de conformité et apportez les ajustements nécessaires aux processus et aux pratiques.

Ce type de suivi et d'ajustement nous permet de nous assurer que l'organisation respecte les réglementations et les normes les plus récentes. Grâce à cette approche proactive, nous pouvons identifier rapidement les problèmes de conformité potentiels et prendre des mesures correctives en temps voulu pour y remédier.

7. Conserver les dossiers

Maintenir des archives complètes de toutes les activités de conformité, y compris les audits, les conclusions et les actions. Une bonne maintenance des dossiers nous aide à démontrer la conformité lors des inspections et des audits réglementaires et à maintenir la responsabilité de l'organisation.

La tenue de registres détaillés fournit des preuves des efforts de l'organisation en matière de conformité et apporte une assistance à l'organisation en cas d'enquêtes ou de litiges liés à la réglementation.

La dernière étape de la mise en conformité de l'entreprise consiste à la doter des outils et des ressources nécessaires à l'assistance de ses activités.

Outils et ressources pour la gestion de la conformité

Alors que les réglementations deviennent de plus en plus complexes et que la nécessité d'une tenue méticuleuse des dossiers s'accroît, les outils numériques et les logiciels sont devenus indispensables. Ces outils rationalisent les processus de conformité et réduisent les risques de non-conformité, qui peuvent avoir de graves conséquences financières et de réputation.

Voici les avantages que les bons outils et ressources fournissent pour transformer la norme de gestion de la conformité d'une entreprise :

Efficacité : L'automatisation des tâches de conformité réduit les efforts manuels et accélère.. la gestion des processus d'entreprise ce qui permet aux équipes chargées de la conformité de se concentrer sur les activités stratégiques

: L'automatisation des tâches de conformité réduit les efforts manuels et accélère.. la gestion des processus d'entreprise ce qui permet aux équipes chargées de la conformité de se concentrer sur les activités stratégiques Précision : Les outils numériques minimisent les erreurs humaines, ce qui garantit que les activités de conformité sont réalisées de manière cohérente et correcte

: Les outils numériques minimisent les erreurs humaines, ce qui garantit que les activités de conformité sont réalisées de manière cohérente et correcte Visibilité : Les tableaux de bord en temps réel et les fonctionnalités de rapports offrent une visibilité complète du statut de conformité, aidant les organisations à identifier et à traiter les problèmes rapidement

: Les tableaux de bord en temps réel et les fonctionnalités de rapports offrent une visibilité complète du statut de conformité, aidant les organisations à identifier et à traiter les problèmes rapidement Économies : Les outils numériques réduisent considérablement le temps et les ressources nécessaires à la gestion de la conformité, ce qui permet de réaliser des économies

: Les outils numériques réduisent considérablement le temps et les ressources nécessaires à la gestion de la conformité, ce qui permet de réaliser des économies Évolutivité : Ces outils évoluent avec l'organisation et s'adaptent aux exigences croissantes en matière de conformité sans nécessiter d'investissements supplémentaires importants

Dans cette optique, voici trois principaux types d'outils et de ressources numériques qui conviennent parfaitement à la gestion de la conformité,

Les logiciels de gestion de la conformité : Ces outils numériques, y compris Logiciel GRC et Outils SOC2 sont programmés pour s'assurer que les processus existants de l'organisation sont sécurisés et conformes aux directives en vigueur Plateformes de formation à la conformité : Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) fournissent des modules de formation pour éduquer les employés sur les exigences de conformité et les former également à l'utilisation des outils de gestion de l'apprentissage logiciel de gestion des risques et gouvernance des données des outils efficaces Logiciel de gestion de projet: Le dernier type adopte une approche basée sur les projets pour aider à organiser et à gérer la conformité. En assurant le suivi des délais, en allouant efficacement les ressources et en surveillant la progression, les plateformes de gestion de projet de la nouvelle ère, telles que ClickUp, sont idéales pour s'assurer que les initiatives de mise en conformité sont achevées dans les délais impartis

Gestion de la conformité avec ClickUp

En tant qu'outil de gestion de projet polyvalent, ClickUp améliore considérablement la gestion de la conformité. Il se distingue en tant qu'outil de gestion de projet polyvalent

outil de gestion de la conformité

avec sa plateforme centralisée dotée de fonctionnalités de communication, de suivi du cours en temps réel et de collaboration.

ClickUp simplifie la création des checklists de conformité grâce à sa fonctionnalité checklists de gestion de projet, des modèles conviviaux et l'accès à de nombreuses intégrations. Il offre également un intervalle d'automatisation et d'intégrations natives pour une gestion transparente des checklists.

Passons aux étapes essentielles de la création et de la gestion d'une checklist de conformité avec ClickUp.

Créer des checklists de conformité facilement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-Checklists.png Checklist des tâches ClickUp /$$img/

avec les checklists de tâches ClickUp, vous pouvez créer des checklists de conformité axées sur les objectifs qui peuvent être instantanément assignées aux parties prenantes concernées, suivies et analysées

Checklist de tâches ClickUp

simplifie la gestion des tâches. Son interface conviviale est idéale pour créer et attribuer des tâches de gestion de la conformité et peut être intégrée à toutes les autres fonctionnalités de ClickUp. La checklist peut être facilement personnalisée en un modèle unique qui répond aux besoins de votre entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Objectifs-6.png Objectifs ClickUp /$$img/

créez, déléguez et suivez vos objectifs en toute transparence et liez-les sans effort à vos checklists de conformité avec ClickUp Objectifs

Objectifs ClickUp

permet aux entreprises de créer et de déléguer des objectifs et des cibles en quelques clics rapides. Vous pouvez également les lier à une checklist pour visualiser la progression de chaque tâche de conformité. Ainsi, toutes les parties prenantes de l'audit restent informées et sont comptables de chaque jalon.

Voici les étapes à suivre pour créer une liste de contrôle de conformité avec les tâches ClickUp Checklists:

Créez un espace pour votre checklist de conformité et donnez-lui un nom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Space-in-ClickUp-Tasks-1400x756.png Espace dans les tâches ClickUp /$$img/

Définissez le flux de travail de votre checklist de conformité. Cela vous aide à afficher votre checklist et les différents statuts des tâches (À faire, en cours, achevé, etc.)

/%$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Define-workflow-1400x761.png Définir le flux de travail dans la checklist de tâches ClickUp /$$img/

Ajouter une liste à cet espace, par exemple la "Checklist de conformité à la politique interne"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Create-a-list-1400x722.png Créer une liste dans la liste de contrôle de la tâche ClickUp /$$$img/

Créez vos tâches et une description détaillée dans cette checklist en fonction de votre plan de gestion de la conformité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Creating-tasks-and-descriptions-1400x757.png Création de tâches et de descriptions dans la checklist des tâches ClickUp /$$$img/

Mettre à jour la priorité et la date d'échéance de la tâche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Assigning-due-date-and-priority-1400x757.png Attribution d'une date d'échéance et d'une priorité dans la checklist des tâches ClickUp /$img/

Attribuer la tâche à la partie prenante concernée (même si c'est à vous-même) pour garantir la responsabilité

Votre checklist de conformité a été créée !

Si vous souhaitez sauter ces étapes et commencer directement, ne cherchez pas plus loin que ClickUp's des modèles de checklists prêts à l'emploi qui vous feront gagner du temps et simplifieront la création.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Checklist-Templates-in-ClickUp.gif Modèles de checklist dans ClickUp /$$img/

rationalisez et standardisez instantanément vos tâches pour chaque type de checklist de conformité avec les modèles de checklist de ClickUp_

Les modèles de checklist de ClickUp sont des modèles prêts à l'emploi qui permettent de rationaliser les activités et les projets. ClickUp propose de nombreux modèles qui permettent de standardiser les plans d'action en fonction des critères de conformité et des objectifs que vous avez définis.

Ceci est particulièrement essentiel pour rester conforme aux normes réglementaires avec un minimum de changements ou d'efforts, quel que soit le nombre d'audits ou de révisions. Chaque modèle est facilement personnalisé, mis à jour en temps réel et peut être intégré avec plus de 1000 intégrations natives pour s'assurer qu'il est adapté aux besoins de votre entreprise.

Parmi les nombreux modèles de checklist robustes disponibles,

Celui de ClickUp

Modèle de checklist de projet

se distingue.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Project-Checklist-Template.png Modèle de checklist de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1w5kn&department=pmo&\_gl=1\*1x09c6q\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet de créer, d'organiser et de suivre les tâches de conformité. Ses fonctionnalités et ses visualisations garantissent l'achevé des tâches, identifient les problèmes potentiels et fournissent des échéanciers clairs pour la réunion des délais, tout en offrant un suivi du temps de progression en temps réel.

Apprenons à gérer une checklist de conformité.

Gérer efficacement les checklists de conformité

Une fois que votre checklist de conformité est prête, vous devez également l'achever conformément aux réglementations en vigueur. La gestion de la checklist vous aide à identifier, prévoir et résoudre rapidement les problèmes potentiels.

Voici les pratiques pour gérer votre checklist de conformité avec ClickUp :

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUps-Compliance-Project-Plan-Template.png Modèle de plan de projet de conformité de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1w5kn&department=pmo&\_gl=1\*1x09c6q\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/

Planifiez et suivez votre projet : Parmi les nombreux modèles de ClickUp, le modèle Modèle de plan de projet de conformité ClickUp est l'un des plus efficaces pour le forfait et le suivi de la progression de votre projet de conformité. Il aide à visualiser les processus permettant de répondre aux normes de conformité. Le modèle intègre la création de tâches et un affichage du statut de conformité pour un aperçu rapide de la progression de vos mesures et fonctions

Communiquer les problèmes et les mises à jour: Un autre aspect fondamental de la gestion de la checklist de conformité est de s'assurer que votre équipe et les parties prenantes sont en contact permanent.

Affichez ClickUp Chat est idéal pour la communication instantanée dans ce domaine. Utilisez l'affichage ClickUp Chat pour étiqueter les parties prenantes afin d'obtenir les dernières mises à jour sur la progression et créer de nouvelles tâches de projet dans la fenêtre de discussion. Vous pouvez même créer un canal dédié dans l'affichage Chat pour les discussions relatives à la conformité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-583.png ClickUp Chat /$$$img/

assurez une communication transparente, des étiquettes instantanées et l'attribution de tâches dans la fenêtre avec la vue ClickUp Chat_

Automatisation des tâches opérationnelles: Vous pouvez gérer et achever efficacement vos activités liées à la conformité en automatisant vos tâches opérationnelles. Générez automatiquement des résumés de projets et mettez à jour les statuts des tâches en fonction des dernières dates d'échéance avec ClickUp Automatisations . Cela permet d'accélérer la réalisation des jalons de conformité, d'améliorer la supervision des activités de conformité et d'optimiser les charges de travail des équipes

Vous pouvez gérer et achever efficacement vos activités liées à la conformité en automatisant vos tâches opérationnelles. Générez automatiquement des résumés de projets et mettez à jour les statuts des tâches en fonction des dernières dates d'échéance avec ClickUp Automatisations . Cela permet d'accélérer la réalisation des jalons de conformité, d'améliorer la supervision des activités de conformité et d'optimiser les charges de travail des équipes Intégrer les API et les fonctions: La connexion de vos activités de conformité dans ClickUp avec vos outils fréquemment utilisés peut également faciliter votre feuille de route de gestion de la conformité.

Intégrations ClickUp propose plus de 1 000 intégrations et une API publique

Assurer le respect de la réglementation avec les checklists de conformité et ClickUp

La gestion de la conformité est une responsabilité énorme qui peut décider si votre entreprise peut fonctionner à long terme. Comme cet article l'a couvert, l'utilisation d'une checklist de conformité transforme l'efficacité globale des audits de conformité réglementaire et des forfaits d'action.

Ces étapes de création et de gestion d'une checklist et d'un plan d'action robustes contribueront à garantir la conformité de votre entreprise aux normes réglementaires. Ces connaissances doivent maintenant être complétées par les bons outils, pour lesquels ClickUp est le seul partenaire dont vous aurez besoin.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui

et gérez vos exigences de conformité sans stress !