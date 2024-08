10 meilleurs outils et logiciels de gestion de la conformité en 2024

Si vous êtes comme la plupart des entreprises, vous avez probablement du mal à vous tenir au courant des questions de conformité techniques d'amélioration des processus .

Aujourd'hui, les entreprises investissent de plus en plus dans la conformité et la outils de gestion des risques pour répondre aux obligations réglementaires.

Une solution logicielle d'automatisation de la conformité permet d'éliminer les processus inefficaces et la paperasserie tout en garantissant que vous restez au fait des dernières exigences réglementaires.

Pour trouver les meilleurs outils logiciels de gestion de la conformité qui correspondent aux besoins de votre entreprise, suivez ces étapes :

Commencez par faire un aperçu de la conformité et de la gestion des risques dans le contexte immédiat de votre entreprise et de votre secteur d'activité

Identifiez les exigences pertinentes en discutant avec toutes les parties prenantes de l'entreprise

Enfin, élaborez unprocessus optimisé d'atténuation des risques et une infrastructure

La bonne nouvelle, c'est que nous avons fait le travail pour vous et trié sur le volet les meilleures solutions logicielles de conformité réglementaire parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Plongeons dans le vif du sujet ! 🚀

Que sont les outils de gestion de la conformité ?

Les outils de gestion de la conformité aident les entreprises à se conformer aux politiques internes, aux exigences du secteur et aux protocoles réglementaires et juridiques. Parfois également appelés outils de gestion de la conformité réglementaire, ils aident les entreprises à automatiser une multitude de tâches de gestion des risques, à exécuter des cadences d'audit et à suivre des pratiques éthiques.

En adhérant aux normes industrielles en matière de l'amélioration de la qualité et de travail, une entreprise peut préserver sa réputation et éviter les risques de non-conformité.

Un outil de gestion de la conformité évolutif peut améliorer de manière significative l'évaluation des risques de votre entreprise et garantir la conformité avec les éléments suivants gestion des risques normes.

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion de la conformité ?

Trouver la bonne solution de gestion de la conformité pour votre entreprise peut s'avérer décourageant en raison des nombreuses options disponibles sur le marché, chacune présentant des fonctionnalités et des avantages différents.

Comme toute autre solution de gestion de la conformité, les outils de gestion de la conformité doivent être adaptés aux besoins de chaque entreprise Logiciels d'entreprise B2B pour trouver la meilleure solution de gestion de la conformité pour votre organisation, définissez vos paramètres non négociables. Nous avons dressé une liste des incontournables de tout logiciel de gestion de la conformité :

Capacité de classification des données: Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi vous aide à respecter les réglementations en matière de confidentialité des données telles que le GDPR. Cela signifie qu'il devrait être en mesure de classer vos données en fonction de leur sensibilité et également d'appliquer les mesures de sécurité appropriées pour les protéger

Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi vous aide à respecter les réglementations en matière de confidentialité des données telles que le GDPR. Cela signifie qu'il devrait être en mesure de classer vos données en fonction de leur sensibilité et également d'appliquer les mesures de sécurité appropriées pour les protéger Alertes en temps réel: Vous ne voulez pas être pris au dépourvu par une violation de la conformité dans l'entreprise en fonction des paramètres que vous avez définis. Un bon outil envoie des alertes rouges en temps réel afin que vous puissiez réagir et vous occuper d'un évènement critique le plus tôt possible

Vous ne voulez pas être pris au dépourvu par une violation de la conformité dans l'entreprise en fonction des paramètres que vous avez définis. Un bon outil envoie des alertes rouges en temps réel afin que vous puissiez réagir et vous occuper d'un évènement critique le plus tôt possible Intégration avec votre stack technologique: Un logiciel de conformité qui se synchronise avec vos autres plateformes logicielles facilitera le suivi de toutes vos activités d'entreprise

Un logiciel de conformité qui se synchronise avec vos autres plateformes logicielles facilitera le suivi de toutes vos activités d'entreprise Capacités de rapports exhaustifs: Les questions de réglementation et de conformité peuvent souvent porter sur de petits détails. Par conséquent, assurez-vous que votre outil peut préparer des rapports personnalisés spécifiques à l'industrie sur les situations de risque, l'adhésion, l'activité des employés, etc.

Les questions de réglementation et de conformité peuvent souvent porter sur de petits détails. Par conséquent, assurez-vous que votre outil peut préparer des rapports personnalisés spécifiques à l'industrie sur les situations de risque, l'adhésion, l'activité des employés, etc. Gestion intelligente des mots de passe et des accès: Vous ne voulez pas risquer que vos données sensibles liées à la conformité soient visibles par des utilisateurs non autorisés. Assurez-vous que votre outil de gestion de la conformité peut fournir un accès basé sur les rôles et supprimer automatiquement l'accès aux comptes d'utilisateurs inactifs

Vous ne voulez pas risquer que vos données sensibles liées à la conformité soient visibles par des utilisateurs non autorisés. Assurez-vous que votre outil de gestion de la conformité peut fournir un accès basé sur les rôles et supprimer automatiquement l'accès aux comptes d'utilisateurs inactifs Interface simple: Un outil facile à utiliser garantira une formation plus rapide à la conformité et une adoption plus large par vos équipes. Recherchez donc un outil au design convivial et aux fonctionnalités intuitives qui simplifient la gestion de la conformité

Un outil facile à utiliser garantira une formation plus rapide à la conformité et une adoption plus large par vos équipes. Recherchez donc un outil au design convivial et aux fonctionnalités intuitives qui simplifient la gestion de la conformité Assistance d'experts: Assurez-vous que votre logiciel de gestion de la conformité réglementaire est accompagné d'une équipe d'assistance accessible et réactive, afin que le dépannage et les mises à jour réglementaires soient pris en charge

Les 10 meilleurs outils de gestion de la conformité à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez vos paramètres d'évaluation à portée de main, jetez un coup d'œil à cette liste restreinte d'outils de gestion de la conformité qui peuvent atténuer le risque de non-conformité pour votre entreprise.

1. Resolver

via Résolveur Resolver est une plateforme intégrée qui combine divers modules de gestion de la conformité tels que l'évaluation des risques, le traitement des incidents et les processus d'audit. Elle recueille toutes les données relatives aux risques et les examine minutieusement en fonction du contexte de votre entreprise, ce qui vous aide à identifier et à atténuer les menaces et les vulnérabilités potentielles.

Resolver se distingue par l'assistance technique et l'installation personnalisée fournies pendant la phase cruciale de mise en œuvre. En outre, son équipe d'assistance partage régulièrement des informations pour mettre à jour les mesures de sécurité de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Resolver

Réduisez la fatigue liée à la conformité en éliminant les demandes d'informations répétitives. La plateforme GRC entièrement intégrée de Resolver permet le partage des données et la visibilité pour vos équipes d'audit, de risque et de conformité

Préparez des documents détaillés, des rapports et des Révision pour les régulateurs en cliquant sur un bouton

Obtenir des informations exploitables sur le statut de conformité actuel et les zones de risque potentielles en exploitant les capacités d'analyse et de rapports de la plateforme

Configurez et personnalisez la plate-forme Resolver en fonction des exigences réglementaires propres à votre entreprise

Collaborez et communiquez en temps réel avec vos équipes internes afin que tous les membres de votre entreprise travaillent ensemble à la conformité et aux obligations réglementaires

Limites de Resolver

Les utilisateurs novices peuvent avoir besoin d'une formation pour s'habituer à la plateforme

Prix de Resolver

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (90+ commentaires)

4.4/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (40+ avis)

2. Predict360

via Predict360 Predict360 est l'outil logiciel phare de 360factors. Il combine une foule d'outils de conformité sous une plateforme SaaS qui prend en charge les risques et les contrôles de conformité, les politiques et les procédures, la formation obligatoire des employés et les exigences réglementaires.

Predict360 se spécialise dans la gestion préemptive des risques, aidant les entreprises à prédire et à atténuer facilement les risques opérationnels. En outre, sa solution augmentée par l'IA automatise les tâches et les flux de travail nécessaires à la conformité à l'échelle de l'organisation par le biais d'une seule plateforme basée sur le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Predict360

Créez des cadres exhaustifs et des banques de questions pour vos sondages et inspections sur les risques

Paramétrez des seuils de conformité et soyez alerté en temps réel si un comportement suspect d'un utilisateur dépasse les critères de seuil

Tirez parti de l'intelligence artificielle (IA) et du traitement du langage naturel (NLP) pour automatiser les mises à jour en fonction des exigences de conformité et de réglementation en constante évolution

Améliorer la formation à la conformité et l'autocertification grâce au système de gestion de l'apprentissage (LMS) intégré à la plateforme

Limites de Predict360

Il faudra peut-être du temps et de la formation pour utiliser à bon escient tout le potentiel et l'ensemble des fonctionnalités de l'outil

Prix de Predict360

Contact pour

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. CMW Tracker

via Suivi du CMV CMW Tracker est un outil de gestion de la conformité à code bas qui est idéal pour les professionnels non techniques. Il peut vous aider à automatiser vos processus d'entreprise et vos flux de travail liés à la gestion de la conformité et des politiques.

CMW Tracker peut paramétrer des règles d'entreprise, gérer la documentation en toute sécurité et communiquer entre les fonctions de l'entreprise pour assurer une conformité continue et réduire les risques organisationnels.

Les meilleures fonctionnalités de CMW Tracker

Gérer les données et contrôler les documents numériques dans un espace centralisé

Générer automatiquement des pistes d'audit

Intégrer l'outil à un logiciel tiers de gestion de la conformité réglementaire

Limites de CMW Tracker

Les utilisateurs sont confrontés à des lenteurs et à des bugs occasionnels

Prix du CMW Tracker

À faire soi-même: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Epaule-à-épaule: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Count On Partner: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (390+ avis)

4. Faucon du risque

via Faucon du risque Risk Hawk propose des flux de travail de conformité préconfigurés et personnalisables pour automatiser vos processus de conformité réglementaire. Avec Risk Hawk, vous pouvez gérer de manière exhaustive les risques, les incidents, les politiques, les contrôles et les audits de conformité réglementaire.

Vous pouvez le paramétrer en tant que solution basée sur le cloud ou sur site. Les utilisateurs apprécient Risk Hawk pour sa fonctionnalité de dénonciation anonyme ou nominative qui fait de la conformité une responsabilité collective de tous les individus sur le lieu de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Risk Hawk

Gérer les rapports des médias en se basant sur l'évaluation de l'impact

Recevoir des notifications et prendre des mesures en cas de plaintes internes et externes

Assurer la sécurité des données de conformité et des documents numériques

Assistance 24/7 pour améliorer la personnalisation en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise

Limites de Risk Hawk

Les utilisateurs sont parfois confrontés à des problèmes de démarrage

Possibilité limitée de personnaliser le registre des risques

Prix de Risk Hawk

Contact pour les prix

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (30+ commentaires)

5. HIPAA One

via HIPAA One La loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) est réglementée par le ministère de la santé et des services sociaux (HSS) et appliquée par l'Office of Civil Rights (OCR). Les organismes de soins de santé doivent se conformer à la loi HIPAA pour garantir la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des données des patients.

HIPAA One est une solution automatisée qui vous aide à achever votre évaluation des risques de sécurité HIPAA rapidement et facilement.

HIPAA One est reconnu par ses utilisateurs pour son approche étape par étape de l'analyse des risques, de la remédiation et de la documentation. Il génère également un rapport complet bien accueilli et reconnu par les tableaux et les organismes de réglementation.

Les meilleures fonctionnalités de HIPAA One

Renforcer les connaissances des employés en matière de politique HIPAA grâce à des cours en ligne

Effectuez une évaluation des atteintes à la confidentialité de votre base de données sensible et prenez des mesures de protection proactives

Obtenez des évaluations de risque générées par le système et des recommandations de remédiation pour renforcer votre maintien de la conformité

Gérez et ajoutez des délégués au fur et à mesure des besoins. Gardez-les dans la boucle avec des rappels automatiques

Tirez parti de l'équipe d'experts sectoriels de HIPAA One pour naviguer dans les mises à jour complexes des politiques

Les limites de HIPAA One

L'installation initiale peut nécessiter une certaine expertise technique

Prix de HIPAA One

Contact pour la tarification

G2: Indisponible

Indisponible Capterra: 4.8/5 (40+ reviews)

6. Ziflow

via Ziflow Ziflow est une plateforme d'épreuvage en ligne de niveau entreprise qui s'accompagne d'une conformité et de contrôles marketing prêts à être audités. Ziflow permet d'appliquer des flux de travail basés sur des règles, de maintenir des journaux d'activité détaillés et de permettre une collaboration sûre pour votre entreprise.

Ziflow est un outil idéal pour éliminer tout risque de conformité associé à vos contenus ou à vos documents marketing destinés au grand public. Il est principalement utilisé par les équipes de marketing et les agences de création pour protéger leurs entreprises et leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Ziflow

Gérer des processus d'approbation personnalisés et automatisés pour les révisions créatives

Contrôler l'accès aux projets confidentiels et sensibles

Assurer le compte rendu des commentaires créatifs grâce aux checklists et aux signatures électroniques de Ziflow

Suivi efficace de la conformité grâce à des journaux d'activité détaillés

Les limites de Ziflow

Il y a eu des instances où les temps de chargement des épreuves étaient plus longs

Prix de Ziflow

Free

Standard: 249$/mois pour 15 utilisateurs

249$/mois pour 15 utilisateurs Pro: $399/mois pour 20 utilisateurs

$399/mois pour 20 utilisateurs Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (380+ avis)

7. Donesafe

via Donesafe Donesafe est une plateforme basée sur le cloud qui aide les entreprises modernes à se dérailler en répondant aux obligations de conformité. Grâce à Donesafe, vous pouvez contrôler et vous conformer de manière proactive à vos réglementations en matière de risques, de gouvernement, de sécurité et de lieu de travail, le tout sous un seul et même toit.

Donesafe est surtout connu pour son cadre intégré de bout en bout qui peut aider à superviser l'ensemble de votre cycle de gestion des risques. Vous pouvez automatiquement identifier les risques bien à l'avance, formuler des processus, exercer des contrôles et exploiter des bibliothèques de contrôle.

Les meilleures fonctionnalités de Donesafe

Capturez les risques grâce à la collecte de données en temps réel à partir de sources de données multiples

Réalisation systématique d'audits, de checklists et d'inspections en temps opportun

Maintenir et gérer les registres de risques en suivant les causes, les impacts et les contrôles par rapport aux processus de conformité et aux indicateurs de risques clés (KRI)

Faire le point régulièrement et identifier les opportunités d'amélioration de vos processus de conformité

Limites de Donesafe

La première installation et la formation prennent du temps

Des utilisateurs ont signalé des bugs occasionnels

Prix de Donesafe

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

8. Libryo

via Libryo La plateforme Libryo comprend un écosystème de logiciels en tant que service (SaaS), incluant des applications logicielles, du contenu, des services professionnels et des intégrations de logiciels tiers. Elle est construite sur un ensemble de données réglementaires mondiales pilotées par API.

Libryo simplifie votre accès et votre compréhension de tous les types de législation. Il identifie ce à quoi vous devez vous conformer en fonction de l'étape et de l'emplacement de votre entreprise, et vous aide à prendre les étapes pour devenir pleinement conforme.

Les meilleures fonctionnalités de Libryo

Traduire et distiller des problèmes juridiques complexes pour vos équipes internationales en utilisant la fonction multilingue

Restez à jour grâce aux notifications sur les nouvelles réglementations

Tirez parti du suivi juridique spécifique à l'emplacement de Libryo pour respecter les politiques locales et les exigences de conformité

Demandez conseil aux experts juridiques de Libryo ou à l'équipe d'assistance en discutant en direct à tout moment

Limites de Libryo

L'interface utilisateur est quelque peu complexe et la navigation peut être difficile

Prix de Libryo

Contact pour les prix

G2: Indisponible

Indisponible Capterra: 4.4/5 (60+ reviews)

9. Netwrix

via Netwrix Netwrix est une solution de gestion de la conformité et des audits qui fera le bonheur de vos auditeurs !

Netwrix prétend réduire de 85 % la durée de préparation des audits en éliminant la nécessité d'examiner des feuilles de calcul, de compiler des rapports et de rassembler des journaux pour les audits internes et externes.

Netwrix va au-delà de la simple conformité avec sa solution de sécurité de bout en bout. Cet outil peut vous aider à réduire le risque de violation des données et à protéger vos informations sensibles contre la compromission.

Les meilleures fonctionnalités de Netwrix

Veillez à ce que vos systèmes informatiques restent sûrs avec l'aide de Netwrix Change Tracker

Identifiez et réduisez les risques potentiels pour vos données sensibles en tirant parti de la solution StealthAUDIT

Détectez tout comportement inhabituel dépassant les paramètres prédéfinis grâce au système d'alerte en temps réel

Automatisez les flux de travail pour soulager vos équipes du poids des tâches répétitives

Les limites de Netwrix

Les possibilités de personnalisation sont relativement limitées

Les filtres de rapports peuvent être déroutants

Prix de Netwrix

Contact pour les prix

G2: 4.4 / 5 (20+ commentaires)

4.4 / 5 (20+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (140+ avis)

10. Filestage

via Filestage Filestage est une plateforme complète de révision et d'approbation de contenu. Grâce à Filestage, vous pouvez mettre en place des flux de travail personnalisés et des groupes de réviseurs afin d'accélérer considérablement vos cycles d'approbation de contenu.

Filestage garantit la conformité avec les réglementations de la FCA et aide vos équipes marketing à publier leurs promotions et leurs campagnes en toute confiance.

Meilleures fonctionnalités de Filestage

Libérez les équipes des processus de révision chaotiques grâce à des systèmes de commentaires, d'étiquettes et de notifications automatiques

Déployez des modèles prêts à l'emploi pour accélérer les nouveaux projets et les processus de révision

Créez des flux de travail centralisés et automatisés pour les révisions et les approbations

Intégration avec vos autres outils de gestion de projet pour une gestion globale de toutes les tâches

Limites de Filestage

Les utilisateurs rencontrent des bugs occasionnels

Prix de Filestage

Gratuit

Basic: 59$/mois

59$/mois Professionnel: $299/mois

$299/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (230+ commentaires)

4.6/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

Autres outils de gestion des risques

La conformité et la gestion des risques sont essentielles pour toute entreprise, mais elles peuvent aussi s'avérer difficiles et coûteuses.

C'est pourquoi vous avez besoin de ClickUp, une plateforme de gestion de projet qui offre un ensemble plus holistique de fonctionnalités alimentées par l'IA pour simplifier vos flux de travail de gestion des risques et de la conformité, améliorer la collaboration interfonctionnelle et accroître la productivité de vos équipes.

ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui vous permet de créer et de gérer tous vos flux de travail de vos projets y compris pour la gestion des risques et de la conformité.

ClickUp vous permet d'automatiser les tâches de routine, de hiérarchiser les activités essentielles, de suivre votre progression et de générer des rapports en temps réel - autant d'ingrédients essentiels à la réussite d'un processus de gestion des risques.

Gestion des risques avec ClickUp

ClickUp peut être utilisé comme un outil efficace de gestion des risques pour gérer tous les travaux et projets liés à une organisation ou à une équipe. Vous pouvez personnaliser vos flux de travail de gestion des risques à l'aide de l'outil de gestion des risques de ClickUp Solution de gestion de projet ClickUp .

Les meilleurs forfaits de gestion des risques sont formulés en collaboration avec les parties prenantes clés. Avec l'aide de Tableau blanc ClickUp grâce à ClickUp Whiteboard, vous pouvez visualiser le processus d'atténuation des risques que vous proposez avec votre équipe et solliciter ses commentaires hors ligne ou en temps réel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-410.png Tableau blanc ClickUp /$$img/

faites un brainstorming et collaborez à l'aide de ClickUp Tableau blanc pour parvenir à un forfait de gestion des risques qui corresponde au mieux aux besoins de votre organisation_

Une fois que votre forfait de gestion des risques est en place, vous pouvez le mettre en œuvre avec l'aide de Tâches ClickUp . Vous pouvez diviser votre forfait d'atténuation des risques en tâches plus petites et les attribuer aux ressources responsables. Vous pouvez également suivre la progression de votre équipe pour chaque produit livrable par rapport aux échéanciers fixés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-404.png Tâches ClickUp /$$img/

restez au courant de la progression de votre forfait d'atténuation des risques grâce aux tâches ClickUp_

Évitez les risques opérationnels en suivant votre forfait de gestion des risques en temps réel grâce à Tableau de bord ClickUp . Vous pouvez également paramétrer des rappels automatiques et des étiquettes en temps réel pour que les membres de votre équipe restent sur la bonne voie et se tiennent au courant.

suivez les tâches liées à la gestion des risques en temps réel grâce à la vue ClickUp Gantt_

Si la sécurité des données vous inquiète, ne le soyez pas.

ClickUp est certifié ISO, SOC 2 et conforme aux normes PCI, et offre un cryptage des données de bout en bout à l'aide d'un cryptage AES-256.

La mise en œuvre d'un processus de gestion des risques infaillible peut s'avérer difficile. Pour vous faire gagner du temps et vous aider à démarrer, nous avons créé un guide détaillé de la gestion des risques Modèle de gestion des risques ClickUp qui peut vous aider. Vous pouvez également consulter ce modèle détaillé de Plan du projet de mise en conformité ClickUp pour les idées

Nous sommes convaincus qu'elles vous permettront d'améliorer considérablement vos processus de gestion des risques et de la conformité.

Lancez un processus de gestion des risques avec le modèle ClickUp de gestion des risques

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Partagez en toute sécurité avec vos équipes les politiques internes, les réglementations, les exigences de conformité et les informations relatives à la gouvernance

Exploitez les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp pour attribuer des rôles et des responsabilités, fixer des échéanciers et suivre la progression de votre forfait de gestion des risques

Déployer des alertes et des rappels automatiques pour tenir votre équipe informée et sur la bonne voie en ce qui concerne les livrables de gestion des risques

Formulez une cadence de révision régulière et discutez de la progression des forfaits à l'aide de rapports en temps réelClickUp Views Limites de ClickUp

Les utilisateurs débutants peuvent avoir besoin de temps pour s'habituer à la multitude de fonctionnalités offertes par ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale ClickUp IA est disponible avec tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

Restez maître de vos exigences de conformité

Lorsqu'il s'agit de conformité réglementaire, il n'y a pas de place pour l'erreur.

Une gestion rationalisée de la conformité est essentielle pour répondre aux obligations réglementaires et favoriser une culture d'entreprise éthique.

Il est impossible de se tenir au courant des politiques et réglementations sectorielles en constante évolution, ce qui fait des outils de gestion de la conformité un élément essentiel de la pile technologique d'une entreprise moderne.

Assurez-vous de choisir les meilleurs outils pour gérer et améliorer vos processus de conformité réglementaire. ClickUp est un outil tout-en-un qui vous aidera dans tous les aspects de votre travail tout en renforçant vos capacités de gestion des risques. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !