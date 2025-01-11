Principaux indicateurs de gestion des stocks à suivre

Une seule erreur dans les opérations d'inventaire peut avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de votre entreprise.

Supposons que vous prévoyiez une demande commerciale de 1 000 unités d'un produit, mais que la demande réelle soit de 2 000 unités. Le résultat ? Des ruptures de stock, des clients insatisfaits, une augmentation des frais d'expédition, une perte de revenus et d'autres inefficacités opérationnelles.

C'est pourquoi vous devez suivre les bons indicateurs de stocks et les indicateurs clés de performance (KPI) pour maintenir l'équilibre des stocks, réduire les coûts d'exploitation et les erreurs, et améliorer l'efficacité globale du processus de gestion des stocks.

Dans ce guide complet, nous vous expliquons les indicateurs clés que vous devez suivre pour garantir des opérations d'inventaire sans faille et nous vous fournissons les étapes à suivre pour surveiller efficacement les ICP.

Une mauvaise gestion des stocks entraîne des ruptures de stock, l'insatisfaction des clients et des pertes de revenus

Le suivi des indicateurs d'inventaire est essentiel pour maintenir des niveaux de stock et une efficacité optimaux

Les catégories d'indicateurs clés comprennent les ventes, la réception, les opérations, la performance des employés et d'autres indicateurs importants tels que les taux de freinte et de rupture de stock

La sélection des indicateurs de performance clés doit être pertinente par rapport aux objectifs de l'entreprise, fournir des informations prestataires et s'aligner sur les spécificités de l'industrie

Une mise en œuvre efficace des ICP implique de définir des objectifs SMART et de se concentrer sur les indicateurs qui répondent aux questions clés de l'entreprise

Évitez les indicateurs superficiels et suivez les tendances dans le temps pour mieux comprendre les performances des stocks

Comprendre les indicateurs clés de performance de la gestion des stocks

Les indicateurs clés de performance de la gestion des stocks sont des indicateurs quantifiables qui permettent d'évaluer l'efficacité de la gestion des stocks. Ils vous aident à surveiller et à analyser les niveaux de stocks, les taux de rotation et la santé générale des stocks afin d'atteindre vos objectifs d'entreprise.

Le suivi des indicateurs de gestion des stocks et des KPI permet également de contrôler les coûts des stocks, de prévoir la demande des clients et de garantir l'efficacité opérationnelle.

Par exemple, vous pouvez analyser les coûts de détention des stocks pour identifier les coûts associés au stockage des stocks et prendre des mesures si les coûts sont trop élevés.

Avantages du suivi des indicateurs clés de performance et des indicateurs de gestion des stocks

Les indicateurs clés de performance et les indicateurs sont comme des boules de cristal. Ils vous aident à prévoir et à prévenir.

Une fois que vous aurez commencé à suivre les indicateurs de performance clés, vous saurez ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas. Voici quelques avantages du suivi des indicateurs d'inventaire et des ICP.

🌟 Amélioration du taux de satisfaction de la clientèle

Supposons que votre score de satisfaction client soit de 70 %, ce qui représente une baisse par rapport au dernier trimestre en raison de ruptures de stock fréquentes. Suivez les indicateurs clés de performance tels que le taux de remplissage, le délai d'exécution, la rotation des stocks, les niveaux de stock de sécurité et le ratio stock-ventes pour prévenir le sous-approvisionnement et créer une réserve pour les hausses inattendues de la demande. En conséquence, vous pouvez offrir une expérience client sans tracas, augmentant ainsi le score de satisfaction globale.

📊 Amélioration du niveau de service et réduction des ruptures de stock

Le suivi des indicateurs d'inventaire montre la qualité de vos services. Par exemple, si vos taux d'exécution et de commandes parfaites sont supérieurs à 95 %, sachez que vous avez excellé dans le jeu du service. Vos livraisons sont ponctuelles, les stocks sont toujours suffisants et les réclamations des clients ont considérablement diminué.

Une précision et une efficacité accrues en matière d'inventaire

Les KPI d'inventaire améliorent l'efficacité globale et garantissent des prévisions de demande précises en mettant en évidence les domaines d'amélioration.

Par exemple, si votre ratio de rotation des stocks est faible, cela peut signifier de mauvaises pratiques d'achat, un surstockage, une évolution de la demande des clients ou une prise de décision défectueuse. Ainsi, vous pouvez suivre la précision des prévisions de la demande, évaluer vos achats de stocks et mettre en œuvre les bonnes pratiques pour éviter le surstockage.

🧠 Did you know? (Le saviez-vous ?) Walmart a identifié les retards de sa chaîne d'approvisionnement en suivant ses niveaux de stocks actuels et ses taux de rotation. Cela a aidé l'entreprise à passer à un modèle d'inventaire géré par le fournisseur qui a minimisé les retards dans le mouvement des stocks et réduit les indicateurs de délai de réception.

Indicateurs clés des stocks à suivre

Examinons les différents types d'indicateurs de stocks que vous devez suivre pour prendre des décisions éclairées.

🌱 Indicateurs de stocks : ICP des ventes

Les indicateurs clés de performance des ventes montrent la rapidité avec laquelle vos stocks se transforment en équipes commerciales. Ils agissent comme un point de contrôle, vous aidant à déterminer si votre stock est aligné sur ce que veulent les clients, si la tarification des produits est correcte et si vous avez des niveaux de stock optimaux.

En bref, ils vous indiquent si vos stocks vous aident à atteindre vos objectifs commerciaux ou s'ils vous freinent. Voici les principaux indicateurs clés de performance des ventes qui vous aideront à surveiller vos objectifs de vente :

Taux de rotation des stocks

Le taux de rotation des stocks mesure le nombre de fois où les stocks sont vendus et remplacés au cours d'une période donnée. C'est un moyen de vérifier si vos produits s'écoulent rapidement ou s'ils prennent la poussière.

Il détermine la part du stock de l'entreprise qui se vend et s'il y a trop de stock par rapport aux équipes commerciales. Les indicateurs permettent également d'identifier les produits à faible rotation, ce qui vous permet d'optimiser les niveaux de stock.

Taux de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues (CMV) / Stock moyen

Note : Le coût des marchandises vendues est le coût direct de production des biens/services. Il comprend les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, ainsi que les frais généraux directs de l'entreprise.

📌 Exemple: si votre COGS est de 300 000 $ et que les stocks au début et à la fin de l'année sont respectivement de 100 000 $ et 8 000 $, votre taux de rotation des stocks est de [300 000 $ / (100 000 + 8 000) / 2 \N] = 5,55

Utiliser Modèle d'analyse des coûts de ClickUp pour afficher une vue détaillée de vos coûts de matériel, de main-d'œuvre et d'autres coûts directs, afin d'identifier les coûts inutiles et les domaines où des économies sont possibles.

Taux de vente à l'unité

Le taux de rotation des stocks calcule le pourcentage de stocks vendus par rapport aux stocks reçus. Par exemple, si votre taux de vente est de 70 %, cela signifie que vous avez vendu 70 unités d'un produit sur 100.

Un taux de vente élevé signifie généralement que vos produits sont très demandés, tandis qu'un taux faible peut être le signe qu'il faut repenser votre stock ou votre stratégie de marketing. Il peut vous aider à identifier les produits les plus populaires et les moins performants et à prendre des décisions d'achat éclairées.

Taux de vente = (Nombre d'unités vendues / Nombre d'unités reçues) x 100

Marge brute par produit

La marge brute par produit vous indique le bénéfice que vous réalisez sur chaque élément après avoir couvert ses coûts de production. Il s'agit en fait de la différence entre le prix de vente d'un produit et ce qu'il vous en coûte pour le fabriquer.

Ainsi, si vous vendez un produit 100 $ et que son coût de production est de 60 $, votre marge brute est de 40 $. C'est un moyen simple de voir comment chaque produit se fait. Il vous aide à identifier les produits les plus rentables, à élaborer des stratégies de prix et à optimiser la gamme de produits.

Marge brute par produit = (recettes commerciales - coûts de production / recettes commerciales) x 100

Exemple: Si le revenu des ventes d'un type de produit spécifique est de 10 000 $ et que son coût de revient est de 2 000 $, votre marge brute par produit est de [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80 %.

Tirer parti de l'effet de levier Modèle de suivi des ventes ClickUp pour suivre la marge bénéficiaire brute de chaque unité de produit. Vous pouvez définir et revoir les cibles commerciales, suivre les performances des produits, mesurer les bénéfices et prendre des décisions fondées sur des données les équipes commerciales et les opérations décisions.

Revenu par unité

Le revenu par unité consiste à calculer le montant que chaque produit rapporte en moyenne sur une certaine période. Il vous donne une image claire de la performance de chaque élément et de sa contribution à vos équipes commerciales.

Par exemple, si vous vendez un produit au prix de 50 $$a et que vous avez vendu 100 unités en un mois, votre revenu par unité est de 50 $$a. Ces indicateurs vous aident à repérer vos produits les plus performants et à comprendre où vous pourriez concentrer vos efforts commerciaux pour améliorer votre rentabilité !

Revenu par unité = Revenu total / Nombre total d'unités vendues

Exemple: Vous pouvez utiliser le revenu par unité pour calculer le revenu généré par chaque niveau de prix - basique, professionnel et entreprise - au cours d'un mois.

Tiers d'abonnement Total des abonnés Total des recettes mensuelles ($) Revenu par unité par mois ($) Basic 7000 42,000 6 Professionnel 5000 25,000 5 Enterprise 3000 24,000 8 Professionnel 5000 25,000 5

Le niveau Enterprise génère le revenu le plus élevé par unité malgré le nombre le plus faible d'abonnés. Cela indique le bon fonctionnement de la stratégie de tarification premium. Ainsi, vous pouvez décomposer la valeur de chaque niveau de tarification et prendre des décisions stratégiques en matière de tarification, de ciblage des clients, d'offres promotionnelles, etc.

🌱 Indicateurs de stocks : KPI de réception

Les KPI de réception des stocks vous aident à évaluer l'efficacité avec laquelle vous gérez le processus d'entrée de nouveaux stocks. Ils fournissent des indications sur la façon dont vous traitez les stocks entrants, ce qui peut affecter de manière significative votre performance opérationnelle globale.

Temps de réception

Le délai de réception mesure le temps que l'équipe met à préparer le stock entrant pour les équipes commerciales. Il évalue l'efficacité de votre processus de réception des stocks. Un délai de réception plus court implique une disponibilité plus rapide des stocks, une diminution des coûts de détention de l'entrepôt et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Délai de réception = Temps total entre l'arrivée du stock et le stock prêt pour la vente (temps de validation du stock + temps d'enregistrement du stock + temps de préparation du stock pour les ventes)

📌 Exemple: Supposons que les stocks arrivent à 9h00. Le déchargement commence à 9 h 05, et la vérification du stock et le contrôle de qualité sont terminés à 11 h 00. Le stock est ensuite libellé et prêt pour la vente à 11h30. Temps total = 9h00 à 11h30 = 1,5 heure.

Temps de rangement

Le temps de rangement calcule le temps nécessaire pour déplacer le stock de la zone de réception et le stocker dans son espace d'entreposage final. Lorsque les produits sont stockés rapidement et correctement, cela réduit les risques d'égarement des éléments et permet de disposer d'une plus grande surface de réception pour les nouveaux stocks.

Temps de mise en stock = Temps total nécessaire entre la réception du stock et son déplacement vers l'emplacement de stockage

📌 Exemple: Si vous recevez des stocks à 10 h 00 et les déplacez vers le lieu de stockage à 11 h 30, votre temps de mise en stock sera de 1,5 heure.

Essayez ClickUp Suivi du temps pour suivre et analyser facilement le temps passé sur les activités d'inventaire comme le stockage, le contrôle qualité et l'enregistrement des stocks et améliorer l'efficacité opérationnelle.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-23.gif Le suivi du temps de ClickUp /$$$img/

suivez le temps d'inventaire et améliorez l'efficacité opérationnelle avec le suivi du temps de ClickUp_

🌱 Indicateurs d'inventaire : KPI opérationnels

Les indicateurs clés de performance opérationnels vous indiquent le bon fonctionnement de vos processus d'inventaire. Ils vous aident à mesurer leur efficacité et à les améliorer si nécessaire.

Rapport stock/équipe commerciale

Le ratio stock-ventes mesure la relation entre la valeur des stocks disponibles et les équipes commerciales réalisées au cours d'une période donnée. Il vous aide à comprendre l'efficacité avec laquelle vos stocks se transforment en équipes commerciales.

Si votre ratio stocks/ventes est faible, cela signifie que vos stocks ne sont pas suffisants pour répondre à la demande des clients. En revanche, si le ratio est élevé, cela peut indiquer un surstockage et une augmentation des coûts de détention.

Ratio stocks/ventes = Valeur totale des stocks à la fin d'une période / Ventes totales de la période

Exemple: Si la valeur totale de vos stocks à la fin de l'année est de 4 000 $ et que le total des ventes pour l'année est de 10 000 $, votre ratio stock/ventes sera de 4000/10000 = 0,4 ou 40 %

Durée du cycle de commande

La durée du cycle de commande mesure le temps nécessaire pour honorer la commande d'un client. Il évalue l'efficacité de vos processus internes, y compris l'expédition, la préparation à l'expédition et la livraison.

De même, vous pouvez également utiliser cet indicateur pour mesurer le temps nécessaire pour recevoir une commande du fournisseur. Cet indicateur reflète l'efficacité du processus de commande et permet d'identifier les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.

Durée du cycle de la commande = (Date de livraison de la commande - Date de passation de la commande) / Total des commandes expédiées

Champs personnalisés ClickUp et Statuts personnalisés ClickUp peuvent vous aider à rationaliser les processus d'inventaire. Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour capturer les détails de la commande tels que l'identifiant, les dates de livraison et de commande, les spécifications de la commande, les fournisseurs, etc. Les statuts personnalisés, tels que "En attente", "Nouvelle commande" et "Livré", vous permettent de suivre la progression en temps réel de toute commande.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-34.gif Champs personnalisés ClickUp /$$img/

Ajouter des champs de données uniques pour rationaliser les processus d'inventaire et suivre les indicateurs de performance clés à l'aide de ClickUp Champs personnalisés

Taux de remplissage

Le taux d'achevé mesure le pourcentage de **commandes achevées par les clients à partir des stocks existants, sans rupture de stock ni indicateurs

Cet indicateur de performance des stocks mesure l'efficacité de vos processus, identifie les problèmes de disponibilité des stocks et aide à gérer les stratégies de réapprovisionnement. Un taux de remplissage élevé indique que vous disposez des bons produits au moment où les clients les demandent, tandis qu'un taux de remplissage faible signale des problèmes potentiels de disponibilité des stocks.

Taux de remplissage = (Nombre de commandes achevées / Nombre total de commandes) X 100

Exemple: Si le nombre de commandes exécutées est de 10 000 et le nombre total de commandes de 12 000, votre taux de remplissage est de (10 000 / 12 000) x 100 = 83 %.

Note : Un bon taux d'exécution se situe généralement entre 85 et 95 %. Toutefois, les marques les plus performantes visent à atteindre un taux de remplissage supérieur à 95 %.

Délai de production Délai de production mesure le délai total entre la passation d'une commande et la réception de l'it. Vous pouvez utiliser cet indicateur pour mesurer le temps nécessaire à l'exécution de la commande d'un client et à la réception des stocks des fournisseurs après avoir passé une commande.

Cette métrique d'inventaire aide à le forfait la prévision de la demande et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Délai de production = Temps d'approvisionnement + Temps de traitement de la commande + Temps de livraison

Ou

Délai de production = Date de livraison de la commande - Date de passation de la commande

📌 Exemple: Si vous mettez au total 15 jours pour traiter et honorer la commande d'un client, vous pouvez évaluer vos processus internes pour réduire le délai. Optimisez la gestion des stocks, obtenez des informations sur la chaîne d'approvisionnement et prenez des décisions stratégiques en matière d'achat et de vente.

🌱 Indicateurs d'inventaire : Indicateurs de performance des employés

Contrairement aux autres indicateurs d'inventaire, ces KPI mesurent la productivité et les performances des employés. Plus la productivité est élevée, meilleure est la performance globale de l'entreprise.

Coût de la main-d'œuvre par élément

Le coût de la main-d'œuvre par élément calcule le montant dépensé pour produire une unité d'un produit. Il comprend les salaires de la main-d'œuvre et les coûts de production supplémentaires encourus tout au long du processus de production jusqu'à la vente.

Mesurer le coût de la main-d'œuvre par élément vous aidera à réduire les dépenses inutiles, à fixer des prix compétitifs pour vos produits et à mettre en œuvre des paramètres permettant de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Coût de la main-d'œuvre par élément = Coût total de la main-d'œuvre / Nombre d'unités totales

📌 Exemple: Si votre coût total de main-d'œuvre est de 10 000 $ par mois pour produire 500 unités, votre coût de main-d'œuvre est de 10 000 $ / 500 = 20 $.

Efficacité du système de gestion d'entrepôt interne (WMS)

L'indicateur d'efficacité du système de gestion d'entrepôt mesure le retour sur investissement de votre système de gestion d'entrepôt interne logiciel de gestion des stocks . Il calcule le bénéfice ou la perte résultant de l'achat du système de gestion d'entrepôt

Cet indicateur prend en compte le coût du logiciel, les coûts supplémentaires du matériel, les gains non réalisés (par exemple, le temps gagné sur l'enregistrement des stocks) et les nouvelles opportunités (par exemple, la possibilité de servir plus de clients qu'auparavant). À l'aide de ces indicateurs, vous pouvez :

Évaluer si le WMS produit des résultats satisfaisants ou non

Identifier les domaines et les processus de l'entrepôt à optimiser

Prendre des décisions éclairées sur les investissements technologiques

Efficacité interne du WMS = (Gain sur investissement - Coût sur investissement) / Coût sur investissement

📌 Exemple: Si votre gain et votre coût d'investissement sont respectivement de $5000 et $10000, votre efficacité WMS est de [(15000 - 10000) / 10000] x 100 = 50%.

Utiliser Vue Tableur de ClickUp pour visualiser les gains et les coûts du WMS dans une forme semblable à celle d'une feuille de calcul et calculer facilement l'efficacité du WMS. Vous pouvez également organiser les indicateurs d'efficacité du WMS dans des tableaux pour évaluer ses résultats, identifier les problèmes potentiels et prendre des décisions basées sur des données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-3.png

/$$$img/

visualiser les coûts, les gains et d'autres points de données dans une forme de feuille de calcul avec la vue Tableau de ClickUp_

🌱 Autres indicateurs clés de performance importants pour la gestion des stocks

Voici quelques indicateurs de gestion des stocks supplémentaires Exemples d'indicateurs de performance clés pour vous aider à mieux comprendre la performance de vos stocks.

Jours en stock / Semaines en stock

Les indicateurs de stocks en jours et en semaines mesurent le nombre de jours et de semaines que durera le stock existant. En d'autres termes, ils calculent les jours/semaines nécessaires à une entreprise pour vendre ses stocks.

Jours en stock = (Stock moyen/ Coût des ventes) x 365

Semaines en stock = (stock moyen/coût des ventes) x 52

📌 Exemple: Si votre stock moyen est de 10 000 $ et que le coût des ventes est de 2 000 $, les jours et les semaines en stock seront respectivement de 1825 jours et 260 semaines.

Taux de commandes en souffrance

Cet indicateur de stock montre le pourcentage de commandes de clients qui ne peuvent pas être satisfaites immédiatement à partir du stock existant. Cette mesure indique dans quelle mesure vous gérez bien les stocks en demande et l'alignement de l'offre et de la demande.

Taux de commandes en attente = (Nombre de produits en attente / Nombre total de commandes) X 100

📌 Exemple: Si vous avez 500 produits en rupture de stock et que le nombre total de commandes est de 10000, votre taux de rupture de stock est de 5%.

Précision des prévisions de la demande

La précision de la prévision de la demande compare le stock réel disponible avec la prévision pour en vérifier l'exactitude.

Précision de la demande prévue = [{réel - (réel - prévision) } / réel] x 100

Exemple: Si la demande prévue est de 10 000 unités et que les équipes commerciales réelles sont de 9 000 unités. La précision de votre prévision de la demande serait alors de \N[10 000 - (10 000 - 9 000)\N] / 10 000 = 0,9 x 100 = 90 % de précision.

Taux de rentabilité / ratio des ventes perdues

Le taux de retour est le pourcentage de produits vendus retournés par les clients. Cette mesure vous aide à évaluer la satisfaction des clients à l'égard des produits.

Taux de retour = (Nombre de produits retournés / Total des produits vendus) X 100

📌 Exemple: Si les clients retournent 500 produits sur 10 000 produits vendus, votre taux de retour est de 5 %.

D'autre part, le taux de ventes perdues mesure les équipes commerciales potentielles que vous ne parvenez pas à réaliser en raison de ruptures de stock. Cette mesure vous aide à comprendre l'efficacité de vos processus de gestion des stocks et leur impact sur le chiffre d'affaires.

Ratio des ventes perdues = (Nombre de jours de rupture de stock / 365) X 100

Exemple: Si le nombre de jours de rupture de stock est de 20, le ratio des ventes perdues est de 5,45.

Taux de commandes parfaites / Réduction des stocks

Le taux de commandes parfaites calcule le pourcentage de commandes parfaitement exécutées sans aucun problème ni erreur

Taux de commandes parfaites = (Nombre de commandes parfaites / Nombre total de commandes) x 100

Exemple: Si vous exécutez 5000 commandes parfaitement sur 8000 commandes, votre taux de commandes parfaites est de 62,5%.

La mesure de la freinte de stock indique la perte de stock due aux dommages, à la perte en cours de transport, au vol ou à d'autres erreurs. Ces indicateurs mettent en évidence les problèmes liés à l'exactitude de vos stocks et à la qualité de votre travail processus logistiques .

Réduction des stocks = [(Stock enregistré - Stock réel) / Stock enregistré] × 100

📌 Exemple: Si votre stock enregistré est de 80 000 $ et que le stock réel est de 75 000 $, votre taux de freinte est de 6,25 %.

Autres facteurs et indicateurs de la gestion des stocks

Voici quelques autres facteurs et indicateurs de gestion des stocks à ajouter à votre base de données Tableau de bord des ICP .

Coût unitaire et stock moyen

Le coût par unité calcule le coût total encouru pour produire une unité d'un produit. Cet indicateur est crucial pour les entreprises qui fabriquent des produits en grandes quantités.

Coût par unité = (coûts fixes + coûts variables) / nombre d'unités produites

📌 Exemple: Si les coûts fixes et variables encourus sont respectivement de 500 $ et 300 $, et que le nombre d'unités est de 1000, le coût par unité est de (500 + 3000) / 1000 = 3,5 $.

Le stock moyen, quant à lui, est un indicateur qui permet d'estimer la valeur des stocks que vous avez sur une période donnée

Stock moyen = (Stock au début de la période + Valeur du stock à la fin de la période) / 2

📌 Exemple: Si la valeur des stocks au début d'une période est de 4000 $ et qu'elle est de 500 $ à la fin de la période, le stock moyen sera de 2250 $.

Coût de détention des stocks

Le coût de possession des stocks est le coût total encouru pour conserver les stocks dans un entrepôt ou un lieu de stockage jusqu'à ce qu'ils soient vendus. Ce paramètre comprend généralement les coûts du capital, du stockage, du service des stocks et du risque lié aux stocks.

Le suivi de cet indicateur vous aide à identifier les dépenses cachées liées aux stocks et les coûts de détention inutiles, et oriente les stratégies de planification des stocks.

Coût de détention des stocks = [(Coûts de stockage + Coûts d'assurance + Coûts d'opportunité + Coûts de service) / Valeur totale des stocks] x 100

Exemple: Si les coûts de stockage sont de 500 $, les coûts de service de 200 $, les coûts d'assurance de 300 $ et la valeur totale des stocks de 20 000 $, le pourcentage du coût de possession des stocks est de (500 + 300 + 200) / 20 000 ] x 100 = 5 %.

Marge brute Retour sur investissement

Le retour sur investissement de la marge brute mesure les gains d'une entreprise par rapport au montant des stocks achetés. Cette mesure montre votre efficacité dans l'achat et la vente de produits.

Retour sur investissement de la marge brute = (marge brute / coût moyen des stocks) X 100

📌 Exemple: Si votre marge brute est de 2 000 $ et que le coût moyen des stocks est de 10 000 $, votre retour sur investissement de la marge brute est de 20 %.

Tout comme vous ne pouvez pas garantir la réussite d'un projet en vous concentrant uniquement sur une seule ressource ou compétence, une gestion des stocks efficace nécessite une sélection équilibrée d'indicateurs clés de performance.

Voici comment choisir les bons indicateurs de gestion des stocks.

Facteurs à prendre en compte lors de la sélection des ICP

Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous choisissez des indicateurs de gestion des stocks et des KPI :

🚀 Pertinence par rapport aux objectifs de l'entreprise

Choisissez des indicateurs clés de performance liés aux objets stratégiques de votre entreprise. Cela garantit le suivi d'indicateurs qui contribuent à améliorer les performances de l'entreprise.

Par exemple, si votre objectif est d'améliorer la satisfaction des clients, suivez la durée du cycle des commandes (le temps écoulé entre une commande passée et sa livraison). Une durée du cycle plus courte vous aidera à améliorer la satisfaction de la clientèle.

💡 Informations exploitables

Choisissez des indicateurs d'inventaire et des KPI qui fournissent des aperçus exploitables et vous aident à vous améliorer. Veillez à choisir des indicateurs qui mettent en évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière

Par exemple, le suivi du ratio stocks/ventes indique la quantité de stocks disponibles à la vente. Ces indicateurs peuvent vous aider à identifier les problèmes de surstockage et à prévenir les ruptures de stock.

📑 Exigences de l'industrie

Tenez compte des exigences du secteur lors de la sélection des indicateurs clés de performance des stocks. Par exemple, le revenu par unité peut vous aider à analyser et à créer des stratégies de tarification si vous êtes une entreprise basée sur les abonnements.

De même, si vous êtes une entreprise automobile, le suivi des indicateurs tels que le délai d'approvisionnement des fournisseurs est vital pour une production en temps voulu.

Aligner les ICP sur les objectifs de l'entreprise

Outre les facteurs susmentionnés, veillez à ce que vos indicateurs de performance clés soient en phase avec les objectifs de votre entreprise. Voici comment vous pouvez les aligner.

Première étape : définir des objectifs d'entreprise SMART

Les objectifs SMART offrent un paramètre clair pour la définition et la réalisation des objets, garantissant que vos objectifs d'inventaire sont exploitables. Cette focalisation vous permet de travailler efficacement à l'amélioration de l'ensemble de vos opérations d'inventaire.

Ainsi, définissez vos objectifs d'entreprise avant de sélectionner les ICP. Cela permet de s'assurer que vos ICP apportent une assistance directe à vos objectifs

Voici quelques exemples d'objectifs SMART :

Réduire le taux de retour des produits de 10 % au cours du prochain trimestre pour améliorer la réputation de la marque

Réduire de 15 % les ruptures de stock sur les éléments très demandés au cours du prochain trimestre afin d'améliorer le taux de satisfaction de la clientèle

Utiliser Objectifs ClickUp pour définir vos objectifs d'entreprise et automatiser le suivi de la progression. Vous pouvez organiser vos objectifs en un seul endroit, planifier les indicateurs clés de performance, suivre les cibles, et plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-2.png

/$$$img/

définissez des objectifs d'entreprise et suivez leur progression avec ClickUp Objectifs_

💡Pro Tip : Utilisez des modèles de définition d'objectifs pour définir des objectifs et des cibles SMART de manière organisée. Ces modèles vous permettent de visualiser vos objectifs, de suivre la progression et de les gérer en un seul endroit.

Étape 2 : Dresser la liste des questions relatives à l'entreprise

Lorsque vous choisissez les ICP d'inventaire, dressez la liste des questions d'entreprise auxquelles vous souhaitez répondre et assurez-vous que les ICP répondent à ces questions. Par exemple :

Pourquoi sommes-nous confrontés à des retards de livraison ?

Pourquoi les ruptures de stock sont-elles fréquentes ?

Quel est le taux de rendement actuel ?

Ensuite, choisissez des ICP qui répondent aux questions ci-dessus - taux de rupture de stock, délai de production, durée du cycle de commande, taux de retour, etc. Le suivi régulier de ces ICP vous aidera à identifier les raisons des inefficacités opérationnelles.

Étape 3 : Cessez de rechercher des indicateurs de vanité

Les indicateurs de vanité sont des indicateurs clés de performance qui ont fière allure mais qui ne fournissent pas d'informations exploitables pour guider votre prise de décision. Par instance, la valeur totale des stocks est un indicateur de vanité car elle ne reflète pas l'efficacité de la gestion des stocks. En outre, elle peut masquer des éléments à faible rotation et des problèmes de surstockage.

Quatrième étape : suivre les tendances

Surveillez les tendances de votre indicateur clé de performance des stocks au fil des mois et des années pour obtenir des informations plus approfondies sur les performances de votre entreprise. Par exemple, si vous constatez une baisse du taux de rotation des stocks, cela peut indiquer un ralentissement des ventes. Vous pouvez creuser davantage pour savoir si cela est dû à un surstockage, à des stratégies marketing inefficaces ou à des changements dans les demandes des clients.

Le suivi des indicateurs clés de performance de la gestion des stocks représente un travail considérable, comme nous pouvons le constater. Vous devez définir des objectifs Business, fixer des KPI, des seuils et des critères de référence clairs, créer des tableaux de bord, etc. La solution de facilité consiste donc à mettre en œuvre Logiciel d'indicateurs clés de performance . ClickUp est l'application tout pour le travail avec de solides capacités de suivi des indicateurs de performance. Elle ne se contente pas de gère les ressources de la gestion de projet mais offre un large tableau de fonctionnalités permettant de définir et de suivre les indicateurs clés de performance, de fixer des paramètres, de surveiller la progression, de gérer les tâches et de collaborer avec plusieurs équipes.

Tirer parti Tableaux de bord ClickUp pour suivre les KPI en temps réel. Organisez vos KPI les plus pertinents en un seul endroit et utilisez des diagrammes, des graphiques et des barres de progression pour voir rapidement où vous vous situez par rapport à des cibles spécifiques.

Ces tableaux de bord personnalisés vous aident à visualiser les données pour faciliter la compréhension, identifier les zones problématiques et agir invite instructions. De plus, ils guident votre prise de décision et assurent la transparence entre les équipes et les parties prenantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-3.png

/$$$img/

Créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs clés de performance des stocks avec ClickUp Dashboards

Prêt à passer à l'étape supérieure ? ClickUp Brain l'assistant IA intégré de ClickUp facilite le travail avec les indicateurs de performance clés. Il peut suggérer les KPI que vous devriez suivre, vous aider à les définir clairement, puis extraire toutes les informations nécessaires de votre environnement de travail ClickUp (comme les tâches, les champs personnalisés et le suivi du temps) pour les suivre réellement.

Ensuite, il se met au travail pour analyser les données, repérer les tendances et les valeurs aberrantes, et même comprendre ce que les données signifient. Vous pouvez littéralement poser des questions telles que "Comment avons-nous fait pour ce KPI le mois dernier ?" et il vous donnera des réponses basées sur les nombres. En cours, il vous aide à créer des rapports et à tout mettre sur des tableaux de bord pour que vous puissiez voir votre progression d'un coup d'œil !

Ce n'est pas tout. Vous pouvez également utiliser les modèles de ClickUp pour lancer vos processus d'inventaire. Les modèles d'inventaire de ClickUp sont livrés avec un cadre prédéfini pour vous aider à suivre les éléments essentiels, à maintenir les registres de stock et les listes de fournisseurs, à automatiser les rapports, à surveiller et à analyser les indicateurs, et bien d'autres choses encore.

Par exemple, le modèle Modèle de gestion des stocks ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour organiser, suivre et mettre à jour les données d'inventaire. De plus, ce modèle automatise le suivi de l'inventaire et facilite la mise à jour. Vous pouvez également paramétrer des paramètres d'alertes automatiques pour les réapprovisionnements.

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Suivre les niveaux d'inventaire, la disponibilité des stocks et les mouvements

Enregistrer les prix avec les images des produits dans une base de données

Analyser les tendances des stocks pour prendre des décisions éclairées

Identifier les coûts inutiles, les sources de gaspillage et les équipes commerciales perdues

🍭 Bonus: Use Le modèle d'indicateurs de projet de ClickUp pour créer un processus transparent de contrôle de la qualité de vos produits livrables. Ce modèle vous aidera à identifier les points à améliorer et à garantir une réduction du taux de rendement.

En outre, ce modèle vous aidera à identifier les domaines d'amélioration et à réduire le taux de retour, Modèle d'ICP de ClickUp permet de suivre tous vos indicateurs de réussite en un seul endroit. Vous pouvez voir la progression de votre équipe vers les objectifs fixés, suivre les performances et vous assurer que tout le monde est sur la même page.

Cela dit, il ne suffit pas de mettre en œuvre le bon logiciel de gestion des stocks. Il existe quelques étapes et bonnes pratiques pour suivre efficacement les indicateurs d'inventaire.

Mise en œuvre des bonnes pratiques en matière d'indicateurs d'inventaire

Voici les étapes à suivre pour mettre en œuvre et surveiller efficacement les indicateurs clés de performance des stocks.

🙌 Utiliser le bon outil : Créer un système de gestion des stocks avec le bon logiciel pour organiser et suivre les données d'inventaire et établir des rapports sur les indicateurs clés de performance sélectionnés

🙌 Former les équipes : Assurez-vous que votre équipe comprend et utilise le logiciel à son plein potentiel. Organisez des sessions de formation, prenez les commentaires et calculez le retour sur investissement du système pour évaluer les gains et les pertes

🙌 Revoir et ajuster les indicateurs de performance clés : Suivez les indicateurs clés de performance et continuez à ajuster les stratégies en fonction des résultats. Par exemple, vous pourriez estimer que votre objectif de rotation des stocks n'est pas réaliste après un examen des performances. Apportez donc les ajustements nécessaires

Outre la mise en œuvre des bonnes pratiques, prenez garde à ces défis courants dans le suivi des ICP.

⚠️ Incohérence : Suivre les indicateurs de performance clés de manière cohérente est un défi. Établissez une routine pour suivre les indicateurs régulièrement ou utilisez un système de suivi automatisé des stocks pour maintenir la cohérence

⚠️ Visibilité limitée des données : Les entreprises ont souvent du mal à afficher une vue d'ensemble des données à travers les équipes et les entrepôts. Utilisez des systèmes de gestion des stocks centralisés pour afficher les données en un seul endroit et maintenir la transparence entre les équipes

⚠️ Des indicateurs trop complexes : L'utilisation d'indicateurs de performance clés trop nombreux ou trop complexes peut submerger les équipes et occulter les informations exploitables. Fermé sur quelques KPI clés et exploitables qui s'alignent étroitement sur les objectifs de l'entreprise

💡Pro Tip: ClickUp's collaborative modèles d'inventaire vous permettent de gérer les stocks dans plusieurs entrepôts. Ils affichent une vue centralisée de toutes les données et facilitent le suivi de l'emplacement des produits, des niveaux de stock, etc.

Simplifier le suivi des indicateurs d'inventaire et des KPI avec ClickUp

Le suivi des indicateurs clés de performance est essentiel pour contrôler la santé et les performances de votre inventaire. Cependant, des données incohérentes et le manque d'outils efficaces peuvent aboutir à des indicateurs inexacts.

C'est pourquoi vous avez besoin de ClickUp comme solution de gestion des stocks. Avec ClickUp, vous pouvez facilement définir des objectifs de gestion des stocks, faire une planification efficace des stocks, créer vos propres tableaux de bord KPI, collaborer avec des équipes, assurer une documentation précise, maintenir des registres d'inventaire, automatiser les rapports, etc.

De plus, vous bénéficiez d'une pléthore de modèles gratuits pour normaliser les processus de suivi des stocks et réduire les erreurs.

De plus, vous bénéficiez d'une pléthore de modèles gratuits pour normaliser les processus de suivi des stocks et réduire les erreurs.

Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire gratuitement pour découvrir les fonctionnalités de ClickUp et améliorer l'efficacité des stocks !