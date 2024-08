Comment créer un tableau de bord des indicateurs de performance clés (avec des exemples et des modèles)

Dans une équipe performante, chacun sait exactement ce dont il est responsable, ce qu'il fait et comment cela s'inscrit dans les objectifs de l'organisation.

Ces équipes, qui travaillent comme une seule unité et dépassent constamment leurs objectifs, ont une habitude commune : elles suivent et connaissent leurs chiffres à tout moment.

Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas.

Peter Drucker

La première étape de l'amélioration des performances est donc la mesure. Cela nous amène au concept des ICP ou indicateurs clés de performance. Les ICP permettent de quantifier en permanence les performances des individus, des équipes et de l'ensemble de l'organisation.

Cependant, définir des indicateurs de performance clés (KPI) n'est que la première étape.

Vous devez également suivre régulièrement vos progrès pour vous assurer que vous et votre équipe pouvez atteindre vos objectifs. C'est là qu'un tableau de bord des indicateurs clés de performance s'avère très utile ! 📈

Qu'est-ce qu'un tableau de bord KPI?

Un tableau de bord KPI représente visuellement vos KPI (indicateurs clés de performance), vous donnant une vue détaillée de multiples KPI en un seul endroit. À l'aide de graphiques, de diagrammes, de barres de progression, etc., le tableau de bord des ICP vous permet de voir rapidement où vous ou votre équipe vous situez par rapport à des objectifs spécifiques. Vous pouvez instantanément évaluer dans quelle mesure vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs.

Les tableaux de bord des ICP permettent à toutes les parties prenantes d'avoir à tout moment une compréhension claire des performances de l'organisation. Cela permet d'identifier les domaines problématiques et de prendre des mesures correctives si nécessaire.

Voici comment un tableau de bord d'indicateurs clés de performance peut aider une entreprise :

Visualise les données pour faciliter la compréhension : Un tableau de bord d'indicateurs clés de performance rassemble des données complexes provenant de diverses sources en une seule vue concise. Il facilite le suivi des performances et permet d'identifier plus facilement les tendances

Il permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs spécifiques : En utilisant des mesures quantitatives, le tableau de bord aide les équipes à comprendre leurs performances par rapport à leurs objectifs. Par exemple, une équipe de marketing peut suivre des indicateurs clés de performance tels que le trafic sur le site web, les taux de conversation, le coût d'acquisition des clients (CAC), etc. pour comprendre comment elle se comporte

Aide à la prise de décision : Un tableau de bord d'indicateurs clés de performance peut révéler des informations qui vous aident, vous et votre équipe, à prendre de meilleures décisions. Par exemple, au cours d'une semaine où le nombre de prospects sur le site web a chuté, un tableau de bord des indicateurs clés de performance du marketing pourrait vous indiquer si cette baisse est liée à une diminution du trafic

Améliore la communication et l'alignement entre les départements : Les tableaux de bord des indicateurs de performance clés aident les équipes à avoir la même vision transparente des objectifs et des progrès accomplis. Cela permet aux différents services de s'aligner sur des objectifs communs

Les tableaux de bord KPI modernes compilent plusieurs KPI en une seule vue, ce qui permet de gagner du temps par rapport à l'analyse de données provenant de sources multiples.

Les vues partagées permettent aux équipes d'analyser les performances en collaboration et d'exploiter les données et les indicateurs pour quantifier les progrès.

Vous ne connaissez pas les indicateurs de performance clés ? Regardez notre vidéo qui démystifie les indicateurs de performance clés une fois pour toutes !

Éléments d'un tableau de bord d'indicateurs de performance clés

Le tableau de bord des indicateurs de performance clés est plus qu'un simple outil de suivi : Il offre un aperçu des échéances imminentes et des tâches qui requièrent une attention urgente, ainsi que de leurs responsables respectifs. Ce niveau de clarté et de responsabilité permet de prendre des décisions éclairées et de procéder à des ajustements en temps voulu, de manière à maintenir l'élan vers les objectifs.

Un tableau de bord des indicateurs clés de performance bien conçu comporte généralement les éléments suivants :

Métriques clés

Un tableau de bord des indicateurs clés de performance présente les indicateurs les plus importants pour l'équipe et l'organisation. Chaque mesure est généralement spécifique, quantifiable et mesurable. Par exemple, indicateurs clés pour une équipe de gestion des produits peuvent inclure le taux d'adoption des fonctionnalités, le NPS (Net Promoter Score), le taux de rétention des utilisateurs, le taux de satisfaction des clients (CSAT), etc.

Visualisation des données

De simples diagrammes circulaires et des listes de chiffres peuvent ne pas suffire pour suivre vos progrès avec précision. Vous devriez plutôt rechercher un tableau de bord exécutif qui offre des informations complètes grâce à des éléments visuels. Des éléments tels que des graphiques, des jauges, des thermomètres et des barres de progression facilitent le suivi des progrès.

Un tableau de bord KPI qui visualise les données à l'aide de diagrammes, de graphiques, de tableaux de bord, etc., permet aux équipes de saisir et d'analyser rapidement les données et de décider des prochaines étapes.

visualisez les KPIs essentiels comme la vélocité du sprint dans les tableaux de bord ClickUp_

Mises à jour en temps réel

Vous souhaitez disposer d'un tableau de bord contenant les données les plus récentes et les plus fiables, afin de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause et d'agir en temps voulu. Idéalement, votre tableau de bord KPI devrait pouvoir mettre à jour les données automatiquement en temps réel ou à intervalles fréquents. Cela permet de s'assurer que les informations que vous consultez sont toujours actuelles et fiables.

Alors que de nombreuses équipes créent encore des Tableaux de bord KPI dans Excel les tableaux de bord d'indicateurs de performance clés (KPI) dans Excel présentent un inconvénient majeur : ils ne sont pas mis à jour automatiquement. Les outils modernes peuvent mieux le faire en s'intégrant à vos sources de données.

Options de filtrage et d'exploration

Les tableaux de bord les plus avancés vous offrent des filtres et des options d'exploration pour voir des mesures spécifiques de manière plus détaillée. Par exemple, les tableaux de bord ClickUp disposent de filtres et d'interrupteurs pour vous aider à trouver les informations nécessaires.

les filtres de ClickUp permettent d'approfondir n'importe quel indicateur de votre tableau de bord KPI_

Jalons et échéances

Il est important pour un chef d'équipe de fixer des jalons afin de maintenir le moral de l'équipe, en particulier pour les objectifs à long terme. Ils servent de points de contrôle qui offrent des encouragements grâce à des signes visibles de progrès.

Les échéances, quant à elles, vous donnent, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe, une feuille de route claire pour atteindre les objectifs, ce qui vous aide à rester motivé et concentré. Votre tableau de bord des indicateurs clés de performance doit pouvoir intégrer ces éléments ainsi que des mesures de performance.

Personnalisation

Le tableau de bord des indicateurs de performance clés n'est vraiment utile que lorsque les utilisateurs peuvent personnaliser l'affichage de leur tableau de bord. Par exemple, un responsable des ventes peut souhaiter voir uniquement les KPI globaux des ventes et ajouter des filtres par équipe. D'un autre côté, un chef de service peut vouloir voir les KPI détaillés de l'équipe et de la performance individuelle dans une présentation spécifique.

Votre tableau de bord doit être personnalisable afin que vous n'ayez pas à créer plusieurs tableaux de bord d'indicateurs clés de performance adaptés aux besoins spécifiques de chaque équipe. Vous pouvez également créer un modèle de tableau de bord commun qui pourra être réutilisé aussi souvent que nécessaire.

💡Pro Tip: Tableaux de bord ClickUp sont hautement personnalisables, avec plus de 50 widgets pour créer votre vue de données préférée.

Notifications

Quelques-uns Rapports sur les indicateurs clés de performance vous permettent de mettre en place des alertes et des notifications pour des événements spécifiques nécessitant une intervention ou une action rapide. Par exemple, vous pouvez créer une alerte lorsque le trafic de votre site web chute de plus de 10 % en une semaine.

Interface conviviale

Un tableau de bord d'indicateurs de performance clés est un outil destiné à tous les membres de l'organisation, et pas seulement à ceux qui sont à l'aise avec la technologie. Sa conception doit être intuitive et conviviale, permettant une navigation facile. Toutes les informations clés doivent être facilement accessibles afin que les membres de l'équipe n'aient pas à faire de longues recherches pour trouver des données commerciales importantes. En outre, le fait de rendre le tableau de bord mobile-friendly renforce son utilité puisque les équipes peuvent suivre les mises à jour cruciales n'importe où et n'importe quand.

En tant qu'analyste commercial, la fonction de tableau de bord de ClickUp facilite grandement la représentation des données d'une manière attrayante et utile. La fonction de comparaison est personnalisable et permet d'afficher les données d'une manière complète et compréhensible

Shikha Chaturvedi, Analyste commercial, Cedcoss Technologies Private Limited

Maintenant que nous savons de quoi se compose un tableau de bord KPI efficace, répondons à la question qui en déroute plus d'un : la différence entre les OKR et les KPI.

Différence entre les KPI et les OKR

Les KPI et les OKR sont utilisés pour mesurer et suivre les performances, mais leur objectif et leurs caractéristiques diffèrent. Alors que les KPI mesurent vos performances par rapport à des paramètres spécifiques, les OKR définissent votre vision et votre stratégie pour atteindre vos objectifs. Voici une comparaison rapide entre les deux :

un tableau mettant en évidence les différences entre les ICP et les OKR | Les indicateurs de performance (KPI) et les indicateurs de performance opérationnelle (OKR) sont des indicateurs de performance qui permettent d'évaluer la performance de l'entreprise | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Les indicateurs clés de performance (KPI) sont des outils de mesure et de suivi des performances qui permettent de définir et de suivre des objectifs et des résultats mesurables | Période couverte | En continu | Généralement trimestrielle ou annuelle | Objectif : Suivre la performance d'un individu ou d'une équipe par rapport à des cibles prédéfinies | Aligner et faire progresser les individus ou les équipes vers la réalisation d'objectifs spécifiques | Les objectifs sont mesurés à l'aide de points de données quantitatifs, de résultats clés quantifiables liés à des objectifs et d'indicateurs de performance | La structure de l'évaluation - Descriptive et impliquant des mesures individuelles - Prescriptive et conduisant à des progrès vers les objectifs | Les indicateurs de performance sont des outils qui permettent d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs | Augmenter le trafic sur le site web de 50%Augmenter les leads entrants de 20%Augmenter le chiffre d'affaires de 25%Améliorer les conversions de 18%Améliorer le score CSAT de 10%Réduire le coût d'acquisition du client (CAC) de 15%

Différents types de tableaux de bord KPI

Les tableaux de bord d'indicateurs de performance clés (KPI) diffèrent en termes de conception et de fonctionnalité afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque rôle, des PDG aux managers, en passant par les chefs d'équipe et les contributeurs individuels au sein d'une organisation.

Comprendre les caractéristiques et les objectifs distincts de chacun d'entre eux peut vous aider à mettre en œuvre efficacement le cadre d'indicateurs de performance clés le plus pertinent.

Tableau de bord des ICP stratégiques

Les cadres et la haute direction de l'organisation ont besoin d'un aperçu de haut niveau des performances de l'entreprise par rapport aux objectifs fixés. Un tableau de bord des ICP stratégiques fournit cette vue d'ensemble des progrès de l'organisation vers les objectifs stratégiques et les objectifs à long terme. Il comprend une vue d'ensemble de la santé de l'entreprise et des données concernant les performances financières, la satisfaction des clients, etc.

Ce type de tableau de bord KPI exécutif fournit :

Visualisation des objectifs stratégiques: Présentation des principaux objectifs de l'organisation et de leur alignement sur la stratégie globale

Présentation des principaux objectifs de l'organisation et de leur alignement sur la stratégie globale Le suivi des résultats à l'échelle de l'organisation: offre un aperçu des performances des différents départements et de la manière dont ils contribuent aux objectifs de l'entreprise

offre un aperçu des performances des différents départements et de la manière dont ils contribuent aux objectifs de l'entreprise Aide à la prise de décision: Comprend des informations et des prévisions exploitables qui facilitent la planification stratégique et l'affectation des ressources

Comprend des informations et des prévisions exploitables qui facilitent la planification stratégique et l'affectation des ressources Les informations sur les performances en temps réel: Permettre aux PDG et aux cadres de surveiller la santé de l'organisation et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs

Tableau de bord analytique des indicateurs clés de performance

Les tableaux de bord analytiques des indicateurs de performance clés sont plus granulaires que les tableaux de bord stratégiques et fournissent des données et des informations approfondies pour aider les responsables à prendre des décisions. Ils comprennent généralement des données historiques et des fonctions, telles que des filtres et des vues, pour une analyse plus approfondie. Les analystes et les data scientists de votre entreprise utilisent ces tableaux de bord quotidiennement. Ce sont les meilleurs tableaux de bord d'indicateurs clés de performance à utiliser pour la planification et la stratégie à long terme.

Certaines organisations utilisent un tableau de bord analytique comme source principale de données, avec différentes coupures pour des équipes ou des fonctions spécifiques.

Tableau de bord KPI opérationnel

Le tableau de bord opérationnel est le type de tableau de bord KPI le plus couramment utilisé. Il donne un aperçu régulier des activités de votre entreprise à un moment donné. Ces tableaux de bord sont généralement dépourvus de fioritures telles que les vues multiples et les barres de progression ; ils se concentrent plutôt sur les performances ou conditions actuelles. Les tableaux de bord opérationnels des ICP ont également une présentation plus simple et plus facile à utiliser.

Ce type de tableau de bord est souvent utilisé par les chefs d'équipe et les cadres moyens :

Indices clés de performance spécifiques à l'équipe: Détailler les objectifs de l'équipe et suivre les progrès réalisés par rapport à ces mesures

Détailler les objectifs de l'équipe et suivre les progrès réalisés par rapport à ces mesures Outils de collaboration et d'alignement: Veiller à ce que les objectifs de l'équipe s'alignent sur les objectifs plus larges de l'organisation et améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe

Veiller à ce que les objectifs de l'équipe s'alignent sur les objectifs plus larges de l'organisation et améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe Gestion des performances: Aider à évaluer les performances de l'équipe, identifier les domaines à améliorer et reconnaître les réussites

Aider à évaluer les performances de l'équipe, identifier les domaines à améliorer et reconnaître les réussites **Suivi des étapes : mettre en évidence les réalisations importantes et les échéances à venir afin de maintenir l'équipe motivée et sur la bonne voie

Parmi les exemples de ce type de tableau de bord, citons le suivi quotidien des performances commerciales, le rapport de présence de l'équipe, le suivi des délais de réponse du service clientèle, le tableau de bord du niveau des stocks, le tableau de bord des indicateurs clés de performance des ventes de l'entreprise, etc. Les différentes équipes de l'organisation (ventes, marketing, service clientèle, etc.) peuvent également créer des tableaux de bord opérationnels pour suivre les indicateurs clés de performance fonctionnels.

Tableau de bord KPI tactique

Les contributeurs individuels doivent comprendre comment leur travail influe sur les objectifs de l'organisation. Leur tableau de bord est plus tactique et se concentre sur les éléments suivants :

Objectifs et mesures individuels: Affichage des objectifs de l'individu et des progrès accomplis pour les atteindre

Affichage des objectifs de l'individu et des progrès accomplis pour les atteindre Gestion des tâches: Intégration de listes de tâches et d'indicateurs de progrès pour aider les individus à gérer leur charge de travail et à établir des priorités de manière efficace

Intégration de listes de tâches et d'indicateurs de progrès pour aider les individus à gérer leur charge de travail et à établir des priorités de manière efficace **Retour d'information et développement : offrir des moyens de recevoir un retour d'information et de suivre le développement personnel et la croissance au sein de l'organisation

Visibilité de l'alignement: Montrer comment leurs objectifs s'alignent sur ceux de l'équipe et de l'organisation afin de créer un sentiment de contribution et d'appartenance

Tableau de bord des indicateurs clés de performance de la gestion de projet

Les chefs de projet disposent généralement d'un tableau de bord distinct pour chacun de leurs projets. Ce tableau de bord des indicateurs clés de performance de la gestion de projet permet de visualiser la progression du projet et de savoir si les performances globales sont à la hauteur des attentes.

Un tel tableau de bord inclurait des indicateurs clés de performance liés à :

L'allocation et l'utilisation des ressources

Suivi du temps

L'état d'avancement des tâches

Utilisation du budget

Calendrier du projet

Il aide les chefs de projet à garder le contrôle du projet et à prendre des mesures correctives chaque fois que cela est nécessaire pour remettre certains indicateurs clés de performance sur la bonne voie.

Certaines organisations créent également des tableaux de bord personnalisés pour des équipes ou des initiatives spécifiques. Ces tableaux de bord compilent et affichent les données les plus pertinentes pour chaque cas.

Chaque type de tableau de bord d'ICP garantit que tous les membres de l'organisation, quel que soit leur rôle, sont alignés sur les objectifs stratégiques. En fournissant des données et des informations pertinentes aux employés à tous les niveaux, les tableaux de bord d'indicateurs clés de performance facilitent la prise de décisions efficaces, améliorent la gestion des performances et promeuvent une culture de transparence et de responsabilité.

À lire également : Types d'indicateurs de performance *KPI scorecards* pour suivre votre projet

Nous allons maintenant vous montrer comment créer un tableau de bord des indicateurs clés de performance pour vous-même ou votre équipe. Suivez-nous !

Bien que vous puissiez toujours créer ce tableau de bord à l'ancienne dans une feuille Excel, une solution de tableau de bord moderne simplifiera la gestion quotidienne. Parmi toutes les options disponibles, ClickUp se distingue comme une solution complète de tableau de bord solution de gestion de projet qui simplifie le suivi des objectifs et des progrès.

créer un tableau de bord d'indicateurs de performance dans ClickUp

1. Définissez votre objectif

Avant de créer votre tableau de bord KPI, vous devez définir vos objectifs. Lorsque vous définissez des objectifs, gardez à l'esprit qu'ils doivent vous permettre de progresser vers vos objectifs à long terme.

La meilleure façon de fixer des objectifs pertinents est de suivre le cadre SMART : fixez des objectifs qui sont Smart, Measurable, Achievable, Realistic, et Time-bound. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser la méthode Modèle d'objectifs intelligents ClickUp pour décider de vos objectifs de manière efficace.

Rationalisez la définition des objectifs de votre équipe grâce au cadre structuré fourni par ClickUp SMART Goals Template

Ce modèle personnalisable vous aide à décomposer des objectifs complexes en objectifs plus petits et plus réalisables. Il vous aide à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

La feuille de travail des objectifs SMART vous offre un espace de réflexion et de stockage de toutes vos idées, tandis que la vue des objectifs de l'entreprise vous aide à suivre tous les objectifs sur lesquels votre équipe travaille. Télécharger ce modèle Une fois que vous avez déterminé les objectifs les plus pertinents à suivre dans votre tableau de bord KPI, créez-les dans ClickUp.

💡Pro Tip: Vous fixez des objectifs d'équipe ? Impliquez les membres de l'équipe dans la définition des objectifs pour obtenir une adhésion rapide. Tableaux blancs ClickUp et les cartes mentales facilitent l'idéation collaborative et le brainstorming.

Objectifs ClickUp vous permet de créer et de suivre vos objectifs et vos indicateurs clés de performance de manière visuelle et intuitive.

Avec ClickUp Goals, vous pouvez :

Utiliser des éléments tels que des barres de progression, des camemberts et des thermomètres pour visualiser vos objectifs et vos mesures

et vos mesures Lier vos objectifs à des tâches , des sous-tâches et des listes de contrôle et suivre leur état individuellement

, des sous-tâches et des listes de contrôle et suivre leur état individuellement Partagez vos objectifs avec votre équipe et les parties prenantes et visualisez leurs progrès et leur alignement

avec votre équipe et les parties prenantes et visualisez leurs progrès et leur alignement Personnalisez votre tableau de bord KPI à l'aide de champs personnalisés, de vues multiples et d'intégrations

à l'aide de champs personnalisés, de vues multiples et d'intégrations Ajoutez des rappels et des fonctions de feedback pour permettre des mises à jour régulières et des révisions de votre tableau de bord d'indicateurs clés de performance

a lire également : Comment faire**_

comment faire pour que le tableau de bord des indicateurs clés de performance soit le plus complet possible ? cOMMENT FIXER DES OBJECTIFS D'ÉQUIPE ? les objectifs de l'équipe /%href/

effectivement

2. Identifier les indicateurs pertinents

Maintenant que vous avez fixé vos objectifs, décidez des indicateurs qui vous aideront le mieux à mesurer les progrès accomplis.

Par exemple, votre objectif peut être d'augmenter votre chiffre d'affaires d'un certain pourcentage. Dans ce cas, vous souhaitez suivre les indicateurs relatifs aux prospects, aux conversions, à la valeur moyenne des commandes, aux marges bénéficiaires, etc.

Vous pouvez créer un tableau de bord personnalisé dans ClickUp pour suivre ces indicateurs. Il met à jour les données en temps réel, de sorte que vous n'avez jamais à vous soucier de la pertinence des informations. De plus, vous pouvez suivre plusieurs indicateurs dans un seul tableau de bord, ce qui facilite grandement l'analyse.

3. Définir les objectifs

Pour chaque indicateur que vous avez identifié précédemment, décidez des objectifs spécifiques (et réalistes !) que vous allez viser. Par exemple, pour l'indicateur des conversions, vous pourriez vous fixer un objectif de 10 % par rapport à vos conversions actuelles.

Les objectifs vous aident à mesurer votre progression vers l'objectif à tout moment et vous permettent de rester sur la bonne voie.

ClickUp Goals vous permet de définir cinq types d'objectifs pour chaque objectif :

Nombre: Une plage de nombres à partir de laquelle vous pouvez suivre les augmentations ou les diminutions

Une plage de nombres à partir de laquelle vous pouvez suivre les augmentations ou les diminutions Vrai/Faux: Une mesure binaire pour savoir si quelque chose a été atteint ou non

Une mesure binaire pour savoir si quelque chose a été atteint ou non Pourcentage: Une valeur en pourcentage à utiliser pour des choses telles que le taux d'achèvement, etc

Une valeur en pourcentage à utiliser pour des choses telles que le taux d'achèvement, etc Devise : Une valeur monétaire par rapport à laquelle vous pouvez suivre les augmentations ou les diminutions

: Une valeur monétaire par rapport à laquelle vous pouvez suivre les augmentations ou les diminutions Tâche: Lorsque vous souhaitez simplement suivre l'achèvement d'une tâche, d'une sous-tâche ou d'une liste de tâches

💡Pro Tip: Vous pouvez également utiliser Jalons ClickUp pour mettre en évidence et suivre les tâches critiques de votre projet.

Voici un exemple de définition d'objectifs dans le tableau de bord pour les indicateurs clés de performance d'une équipe d'assistance à la clientèle.

Vous voudrez peut-être suivre des indicateurs tels que :

Nombre de cas traités

Score CSAT moyen

Temps de réponse moyen

Nombre d'escalades

Pour visualiser ces données dans le tableau de bord des indicateurs clés de performance, vous devez ajouter des widgets Nombre pour mesurer les cas traités et les escalades sur une base continue. De même, vous ajouteriez un widget de suivi du temps pour suivre les temps de réponse du support client et un widget de progrès pour les mesures d'engagement des utilisateurs comme le CSAT.

4. Intégrez vos sources de données

Utilisez Intégrations de ClickUp pour automatiser la collecte de données dans la mesure du possible, par exemple en reliant un logiciel d'assistance à la clientèle pour suivre automatiquement les temps de réponse. ClickUp prend en charge les intégrations natives avec diverses applications, telles que Slack, Everhour, Front et Hubspot, et vous permet de vous connecter à des centaines d'autres via Zapier. Vous pouvez également créer des intégrations personnalisées à l'aide de l'API ClickUp.

En outre, le tableau de bord peut intégrer des données provenant des diverses autres fonctionnalités de ClickUp (telles que ClickUp Tasks et ClickUp Goals), ce qui vous permet de suivre les mises à jour de manière cohérente.

5. Créez et personnalisez votre tableau de bord

Lorsque vous élaborez la présentation de votre tableau de bord, veillez à ce qu'elle soit visuellement attrayante et conviviale. Cela garantira une navigation fluide pour tous les membres de l'équipe. N'hésitez pas à essayer différentes mises en page pour trouver le mélange le plus efficace d'esthétique et de fonctionnalité. Vous pouvez également essayer différents modèles de tableau de bord jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient parfaitement.

ClickUp vous permet de personnaliser votre tableau de bord comme vous le souhaitez. En plus des 50+ widgets à choisir, voici quelques autres fonctionnalités de ClickUp qui vous faciliteront la tâche :

Champs personnalisés: Utiliser Champs personnalisés de ClickUp pour suivre des indicateurs spécifiques en rapport avec vos KPI, tels que "feedback utilisateur mis en œuvre" avec une case à cocher ou "résolution de cas le jour même" avec un pourcentage

Utiliser Champs personnalisés de ClickUp pour suivre des indicateurs spécifiques en rapport avec vos KPI, tels que "feedback utilisateur mis en œuvre" avec une case à cocher ou "résolution de cas le jour même" avec un pourcentage Statuts personnalisés : Créez votre propre statut de tâche unique (et codifiez-le par couleur) avec Statuts de tâches personnalisés de ClickUp . Renommez-les ou supprimez-les au fur et à mesure de l'évolution de vos flux de travail.

6. Suivre les métriques

Maintenant que vous avez fixé vos objectifs, il est temps de suivre les indicateurs que vous avez choisis. A Logiciel KPI comme ClickUp le fera automatiquement pour vous, en tenant à jour les données de votre tableau de bord.

Tâches ClickUp vous aide à organiser et à suivre les tâches liées à chaque objectif pour une gestion efficace. L'interface intuitive de type "glisser-déposer" simplifie la gestion des tâches et offre plusieurs vues pour un aperçu complet des flux de travail.

Outre la vue du tableau de bord, Vues ClickUp vous permet également de visualiser et d'étudier vos données de différentes manières. Par exemple, la vue Liste (idéale pour une décomposition granulaire de chaque tâche), la vue Chronologie (si vous souhaitez visualiser les tâches par date et durée), la vue Charge de travail, le diagramme de Gantt, et bien d'autres encore.

💡Pro Tip: Vous pouvez créer une tâche dans ClickUp pour vous rappeler de suivre votre Indicateurs de performance clés régulièrement.

Ou, mieux encore, automatisez cette tâche en la confiant à Cerveau ClickUp clickUp Brain est le assistant IA intégré dans ClickUp. Il peut analyser les données pour suivre les métriques et programmer et envoyer des rapports d'avancement automatisés.

Vous pouvez poser des questions à ClickUp Brain, et il effectuera des recherches dans tous les tableaux de bord de votre espace de travail pour générer automatiquement et rapidement les informations dont vous avez besoin.

Veillez à ce que tous les membres de l'équipe concernés aient accès au tableau de bord des indicateurs clés de performance. Le partage du tableau de bord favorise la transparence et permet à chacun d'être en phase avec les objectifs de l'organisation et le rôle qu'il doit jouer pour les atteindre.

La sécurité vous inquiète ? Ne le soyez pas : vous pouvez définir des autorisations d'utilisateur pour restreindre l'accès au tableau de bord aux seules personnes autorisées.

7. Analyser les résultats

Après avoir suivi vos indicateurs pendant un certain temps, analysez les données pour voir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rapidement décider des prochaines étapes.

ClickUp vous permet de passer rapidement d'une vue d'ensemble à des informations plus détaillées en utilisant des filtres et des fonctions d'exploration dans le tableau de bord.

Les diagrammes de Gantt dans ClickUp sont un autre excellent moyen d'obtenir une vue d'ensemble de toutes les tâches et mesures de votre projet et de voir où vous devez rattraper votre retard. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "glisser-déposer" pour ajuster les délais si nécessaire. Ils vous aident également à identifier les dépendances qui vous empêchent d'avancer et à trouver du temps libre.

💡Pro Tip: Posez une question à ClickUp Brain et il cherchera dans tous les tableaux de bord de votre espace de travail pour vous apporter des réponses instantanément. Pensez maintenant à la façon dont vous utiliserez le temps gagné 🙌

8. Évaluer les progrès

Outre le suivi et l'analyse des indicateurs individuels, il est également essentiel de faire une pause régulièrement et d'évaluer votre performance globale. Ces contrôles vous permettent de visualiser les étapes franchies et d'identifier les domaines à améliorer.

conseil de pro: Établissez des bilans hebdomadaires ou bihebdomadaires à l'aide des outils suivants Calendrier de ClickUp pour évaluer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs clés de performance et adapter les tâches et les stratégies en fonction des besoins. Vue du conseil d'administration de ClickUp regroupe les tâches par statut pour vous aider à suivre rapidement les progrès et à faire des ajustements. La nature visuelle du tableau Kanban facilite le suivi et la gestion des objectifs, ce qui vous permet de concentrer votre attention et vos ressources là où elles sont le plus nécessaires.

Après une évaluation, vous pouvez décider de modifier vos objectifs ou vos délais, voire de changer de stratégie. Étant donné le dynamisme de notre environnement de travail, de telles évaluations aident les équipes à rester en contact avec les changements et à conserver leur agilité.

💡Pro Tip: Au fur et à mesure que vous utilisez le tableau de bord des indicateurs clés de performance, recueillez les commentaires de votre équipe sur son efficacité et sa facilité d'utilisation. Cherchez en permanence des moyens d'améliorer le tableau de bord des indicateurs de performance clés de votre organisation.

Des révisions régulières permettent de s'assurer que le tableau de bord continue à répondre à vos besoins et vous aident à célébrer les réalisations pour remonter le moral des troupes.

Utilisation du modèle ClickUp KPI Template

Voilà en quelques mots le processus de création d'un tableau de bord. Si vous ne souhaitez pas passer du temps à créer vos propres tableaux de bord, vous pouvez également utiliser le modèle ClickUp KPI Modèle KPI ClickUp pour mettre en place et suivre rapidement des indicateurs de réussite pour vous et votre équipe.

Suivez et visualisez les indicateurs clés de performance avec le modèle KPI de ClickUp

Ce modèle de tableau de bord KPI vous aide à :

À clarifier les progrès accomplis par votre équipe dans la réalisation des objectifs

S'assurer que les équipes et les individus sont alignés sur les objectifs

Suivre les performances dans le temps à l'aide de graphiques faciles à lire

Après avoir importé le modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance, prenez le temps de le personnaliser pour qu'il corresponde aux objectifs spécifiques et aux résultats clés de votre organisation. Vous pouvez utiliser des statuts personnalisés (Terminé, En retard, En bonne voie, Non commencé et A risque) et des champs personnalisés (Progrès, Département, Valeur cible, Valeur réelle, ICP, etc.) pour le mettre à jour à votre convenance. Il vous aide également à mieux suivre les indicateurs clés de performance grâce au suivi du temps, aux étiquettes et à l'automatisation.

Alors que les dirigeants peuvent utiliser la Vue de synthèse pour obtenir une vue d'ensemble de tous les KPI et de leur évolution, les responsables de département peuvent suivre les progrès de chaque département grâce à la Vue OKR Départementale. En outre, la Vue Progrès permet d'obtenir une évaluation approfondie de chaque ICP, tandis que la Vue Chronologie est idéale pour suivre les étapes et les échéances. Télécharger ce modèle

Exemples de tableaux de bord d'indicateurs de performance clés

Examinons rapidement quelques exemples de tableaux de bord KPI pour voir comment ils peuvent être utilisés pour différentes mesures et fonctions.

ClickUp Marketing Campaigns Dashboard (Tableau de bord des campagnes marketing)

le tableau de bord ClickUp Marketing Campaigns vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos activités marketing

Avec le tableau de bord Tableau de bord des campagnes de marketing ClickUp grâce à ClickUp Marketing Dashboard, les équipes peuvent avoir une vue d'ensemble de leurs principales initiatives marketing en une seule fois.

Prenons le cas d'une campagne de marketing sur les médias sociaux dans laquelle vous avez identifié des objectifs tels que l'augmentation de la portée, de l'engagement et du nombre d'adeptes.

Pour suivre les performances de la campagne, vous pouvez créer un tableau de bord d'indicateurs clés de performance (KPI) marketing afin de suivre des mesures telles que :

Impressions par semaine et par mois

J'aime par semaine et par mois

J'aime et je partage par canal

Nombre de followers par semaine, etc.

ClickUp Tableau de bord des ventes

un tableau de bord partagé des ventes permet à votre équipe d'être toujours sur la même longueur d'onde

Vous pouvez créer et personnaliser un Tableau de bord des ventes dans ClickUp pour aider votre équipe de vente à suivre les indicateurs clés de votre entreprise.

Par exemple, vous pouvez utiliser différents widgets pour créer une représentation visuelle de :

Les ventes brutes et nettes par mois

Croissance des ventes par région

Données sur les ventes par canal

Taux de fermeture par mois

Taux de conversion global

Ventes par catégorie ou type de produit, etc.

Le suivi de ces indicateurs critiques aide les responsables des ventes à surveiller les chiffres de vente, à prendre des décisions fondées sur des données et à veiller à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Avec ClickUp, chaque vendeur dispose de son propre tableau de bord personnalisé. Ils peuvent voir beaucoup d'informations importantes sur la progression des projets de leurs clients et l'impact sur le chiffre d'affaires qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant.

Charles Frey, gestionnaire de processus chez QubicaAMF

ClickUp Tableau de bord de productivité personnelle

créez un tableau de bord de productivité personnelle dans ClickUp pour suivre votre propre travail

Les tableaux de bord ne servent pas uniquement à suivre les progrès de l'équipe. Vous pouvez également utiliser un tableau de bord KPI pour mesurer vos propres performances.

Créez votre tableau de bord Tableau de bord de productivité personnelle ClickUp à votre façon - ajoutez les widgets et les données qui sont les plus importants pour vous. Par exemple, un représentant de l'assistance à la clientèle peut souhaiter suivre des indicateurs spécifiques tels que

Le nombre total de dossiers qui lui ont été confiés

Les tâches actuellement en cours avec eux

Les tâches qu'ils ont clôturées au cours de la semaine

Le temps de traitement moyen pour chaque tâche

L'évaluation des réactions des clients

C'est un excellent moyen pour tout individu de voir où il passe son temps et si cela correspond à ses objectifs. Si ce n'est pas le cas, il peut rapidement rectifier le tir et redéfinir les priorités pour se remettre sur la bonne voie.

La mise en place d'un tableau de bord des indicateurs clés de performance (ICP) qui permet de suivre les indicateurs clés peut améliorer les performances globales de l'organisation. En exploitant stratégiquement les tableaux de bord des indicateurs clés de performance, les équipes peuvent travailler plus intelligemment, en veillant à ce que chaque effort contribue directement à la réalisation des objectifs de l'organisation.

Voici les principaux avantages d'une utilisation efficace d'un tableau de bord d'indicateurs de performance clés :

1. Améliorer la communication des objectifs stratégiques

Les objectifs de l'organisation et de l'équipe nécessitent souvent une coordination entre les différentes équipes. Sans une plateforme unifiée pour présenter les objectifs et les mesures de performance, vous courez le risque d'une mauvaise communication et de la formation de silos de données.

Un tableau de bord des indicateurs de performance clés clarifie les réalisations individuelles et collectives et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs dans un format facilement compréhensible. Cette visibilité aide les membres de votre équipe à voir leur contribution aux objectifs plus larges de l'organisation ; ce contexte les motive et stimule les performances.

En outre, de nombreuses plateformes de tableaux de bord incluent des outils de collaboration, ce qui réduit la nécessité d'utiliser des applications de productivité externes et simplifie votre travail quotidien.

2. Contrôler facilement les activités

Un logiciel de tableau de bord intelligent doté d'un suivi des tâches en temps réel fait de ces réunions hebdomadaires de mise à jour une chose du passé.

Les tableaux de bord comme celui de ClickUp se mettent à jour en temps réel pour vous montrer l'étendue du travail accompli à tout moment. Plus besoin de suivre le travail sur une douzaine de feuilles de calcul ou d'attendre que les différentes équipes vous envoient leurs données pour que vous puissiez les compiler en une seule vue !

Pour tirer le meilleur parti de vos données, choisissez une solution de tableau de bord qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant. Il peut s'agir d'une application compatible qui s'intègre à vos principales sources de données ou d'une plateforme complète qui offre des rapports détaillés sur les indicateurs clés de performance, des visualisations de données et des flux de travail automatisés.

3. Créer des opportunités de gamification

Outre l'analyse des données, les tableaux de bord des indicateurs clés de performance peuvent introduire des éléments amusants dans le flux de travail, en engageant vos employés par le biais de la gamification.

A Enquête TalentLMS indique que la gamification peut considérablement stimuler la productivité et le bonheur au travail, 89% des employés se sentant plus productifs et 88% étant plus heureux.

Un tableau de bord des indicateurs clés de performance peut vous aider à mettre en place un système de récompenses basé sur la réalisation d'étapes et d'objectifs commerciaux spécifiques. Vous pouvez également intégrer des systèmes de points, des tableaux de bord et d'autres éléments compétitifs pour créer une concurrence saine, à condition qu'elle ne nuise pas à la collaboration.

4. Favoriser le travail d'équipe et la responsabilisation

Les tableaux de bord des indicateurs clés de performance permettent de résoudre les problèmes courants liés au travail d'équipe, tels que le manque de clarté des tâches, les goulets d'étranglement en matière de communication et le manque de visibilité sur les objectifs généraux de l'organisation.

En affichant vos indicateurs de performance clés en regard des objectifs connexes, les tableaux de bord clarifient les responsabilités individuelles, atténuent la confusion et identifient rapidement les inefficacités. Ils garantissent également la transparence et renforcent la confiance au sein de l'organisation.

En outre, lorsque les membres de votre équipe peuvent voir les tâches de chacun, cela encourage le partage des connaissances et le soutien mutuel, ce qui renforce encore le travail d'équipe et la responsabilisation.

Construisez un tableau de bord KPI de premier ordre avec ClickUp

Les indicateurs de performance clés aident les équipes à clarifier et à se concentrer sur leurs objectifs et performances quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Ils permettent également aux individus de voir l'impact de leurs efforts sur l'équipe. Inversement, ils mettent également en évidence les initiatives et les actions qui ne soutiennent pas les objectifs de l'entreprise et qui devraient être dépriorisées.

Toutefois, les ICP efficaces pour une équipe ou même une organisation peuvent ne pas convenir à une autre. C'est pourquoi nous vous recommandons d'identifier vos priorités et de sélectionner les ICP appropriés pour mesurer les progrès accomplis.

L'utilisation d'un logiciel KPI bien conçu peut simplifier ce processus, en éliminant une grande partie des conjectures et en accélérant les progrès vers la réalisation des objectifs.

ClickUp est l'une des solutions les plus conviviales et les plus rentables pour créer des tableaux de bord KPI de haute qualité. Il améliore vos capacités de reporting avec des données en temps réel chaque fois que nécessaire, de sorte que vous puissiez cesser de courir après les données et vous atteler au travail stratégique. S'inscrire à ClickUp pour tester le tableau de bord dès aujourd'hui !